Trí tuệ nhân tạo (AI) có thay thế diễn viên lồng tiếng không?

Tóm tắt: Khám phá cách trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế diễn viên lồng tiếng trên toàn thế giới, những thay đổi trong công việc do công cụ nhân bản mang lại, và cách các chuyên gia lồng tiếng có thể thích nghi với sự thay đổi này.

Điểm khóa

AI làm giảm các công việc lồng tiếng thường xuyên hơn so với các vai trò phức tạp.

Bạn sẽ duy trì giá trị của mình bằng cách tập trung vào công việc mang tính cảm xúc và xây dựng nhân vật.

Các công cụ AI xử lý bản đọc thử trong khi bạn hướng dẫn bản đọc cuối cùng.

Nhu cầu về âm thanh toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi tỷ lệ lồng tiếng với ngân sách thấp giảm sút.

Liệu AI Thực Sự Sẽ Thay Thế Diễn Viên Lồng Tiếng?

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế một số công việc lồng tiếng, chủ yếu là những công việc đơn giản, nơi tốc độ và chi phí thấp quan trọng hơn việc tạo ra âm thanh chân thực.

Các tác vụ như video hướng dẫn cơ bản, lời chào điện thoại tiêu chuẩn hoặc các phần nhỏ trong quảng cáo và trò chơi là những công việc dễ dàng nhất cho AI xử lý. Tuy nhiên, các vai trò đòi hỏi cảm xúc chân thực, giọng nói dễ nhận biết hoặc diễn xuất chuyên nghiệp – trong phim, truyền hình, trò chơi cao cấp và podcast – sẽ không biến mất trong thời gian ngắn.

Diễn viên lồng tiếng đã bắt đầu chuyển hướng khỏi các phần lồng tiếng lặp đi lặp lại sang công việc xây dựng ký tự sâu sắc hơn, hợp tác sáng tạo với đạo diễn và xử lý các hợp đồng phức tạp liên quan đến giọng nói do AI tạo ra.

Công việc đang trở nên phức tạp hơn, mặc dù một số công việc đơn giản đang biến mất.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

Trước khi có AI, ngay cả một kịch bản đơn giản cũng thường đòi hỏi việc tuyển chọn diễn viên, thử giọng tùy chỉnh, các phiên ghi âm trực tiếp hoặc từ xa, ghi âm bổ sung và trao đổi về hóa đơn.

Các công việc lặp lại như cập nhật hệ thống IVR, mô-đun đào tạo nội bộ và biến thể quảng cáo theo khu vực đã tạo ra các đơn đặt hàng ổn định nhưng tốn nhiều thời gian, mà nhiều diễn viên lồng tiếng dựa vào để kiếm sống.

Hiện nay, thư viện giọng nói và phần mềm nhân bản có thể tạo ra các bản đọc thử, hệ thống điện thoại, video nội bộ cơ bản và các biến thể địa phương hóa chỉ trong vài phút. Nhiều khách hàng hiện nay lưu trữ một mô hình tổng hợp để tái tạo các dòng thoại thay vì lên lịch các phiên làm việc ngắn.

Các hiệp hội ngành cảnh báo rằng sách nói và công việc quảng cáo là những mục tiêu đầu tiên, với khoảng 5.000 việc làm của diễn viên lồng tiếng Úc đã được mô tả là "đang gặp nguy hiểm" do các bản sao giọng nói AI trong thị trường đó.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình ngành giải trí và âm thanh sáng tạo

AI không chỉ là một tính năng mà là một tập hợp các công cụ đang thay đổi cách các màn trình diễn được tạo ra, tái sử dụng và quản lý.

Những xu hướng này ảnh hưởng đến tần suất bạn được mời làm việc, mức lương bạn nhận được và mức độ kiểm soát của bạn đối với giọng nói của chính mình.

1. Nền tảng và thư viện sao chép giọng nói

Các dịch vụ sao chép thương mại và thư viện giọng nói có sẵn hiện cho phép khách hàng tạo ra những giọng nói biểu cảm, mang thương hiệu mà không cần tuyển chọn mới.

Sau một phiên ghi âm chất lượng cao, mô hình được đào tạo có thể đọc các kịch bản mới hoặc ngôn ngữ mới theo yêu cầu. Điều này biến giọng nói của bạn thành một tài sản có thể tái sử dụng, nhưng nó cũng có thể thay thế phí phiên ghi âm trong tương lai nếu hợp đồng yếu.

2. Tự động hóa công việc có ngân sách thấp và lặp đi lặp lại

Sách nói cho các tiêu đề có biên lợi nhuận thấp, quảng cáo thương mại nhỏ, video giải thích nội bộ và nhân vật NPC nền là những lĩnh vực mà nhiều khách hàng thử nghiệm AI đầu tiên.

Các dự án này thường nhạy cảm về chi phí và thường cần tính nhất quán hơn là sự sáng tạo. Điều này tạo áp lực lên các công việc chính mà các diễn viên lồng tiếng trẻ từng phụ thuộc vào.

3. AI như một trợ lý sáng tạo

Các nhóm hiện nay sử dụng giọng nói AI để tạo mẫu ý tưởng ký tự, tạo ra các dòng thoại thay thế hoặc xây dựng animatics từ rất sớm, trước khi casting chính thức.

Khi bạn tham gia sau này, bạn được kỳ vọng sẽ nâng cao các bản nháp, sửa chữa các câu văn nghe không tự nhiên và giúp đạo diễn hiểu rõ những hạn chế của đầu ra AI. Giá trị của bạn sẽ chuyển hướng sang chỉnh sửa, thẩm mỹ và biểu diễn.

4. Quy định, Công đoàn và Khung pháp lý về sự đồng ý

Các cơ quan quản lý và công đoàn đang nỗ lực ngăn chặn những lạm dụng nghiêm trọng nhất. Công việc của Cục Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) trong việc ngăn chặn tác hại từ công nghệ sao chép giọng nói AI và các hợp đồng giải trí mới đều yêu cầu sự đồng ý rõ ràng, sử dụng giới hạn và trả thêm tiền khi giọng nói được sử dụng để đào tạo mô hình.

Điều đó khiến việc đọc và đàm phán các điều khoản AI trở nên quan trọng không kém việc hiểu rõ phí phiên làm việc.

5. Quy trình làm việc kết hợp giữa con người và AI

Các studio ngày càng lên kế hoạch kết hợp giọng nói của con người và AI trong cùng một dự án.

Giọng nói tổng hợp có thể được sử dụng cho các bản thu tạm thời hoặc vai trò phụ, trong khi diễn viên lồng tiếng con người sẽ đảm nhận các vai chính, các cảnh cảm xúc và hướng dẫn đầu ra của AI. Các diễn viên lồng tiếng có thể giám sát và điều chỉnh các bản thu của AI sẽ trở thành một phần của bộ não sản xuất, không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ.

Các xu hướng này đồng nghĩa với việc giảm bớt các bản lồng tiếng vô danh, một lần duy nhất và tăng cường sự chú trọng vào hiệu suất độc đáo, quyết định về quyền sở hữu và khả năng sử dụng AI. Để duy trì sự phù hợp, bạn sẽ cần điều chỉnh các kỹ năng mà bạn đầu tư và các loại công việc mà bạn theo đuổi.

Kỹ năng cần phát triển và cần loại bỏ

Khi AI tiếp quản việc lồng tiếng tiêu chuẩn và cập nhật nhanh chóng, việc chỉ "nghe hay trên micro" là không đủ.

Những diễn viên lồng tiếng nổi bật tập trung vào các kỹ năng mà AI hỗ trợ thay vì thay thế, và họ từ bỏ những công việc đang trở thành hàng hóa có biên lợi nhuận thấp.

Kỹ năng cần tập trung phát triển

Những kỹ năng này trở nên giá trị hơn vì AI gặp khó khăn trong việc sao chép chúng và khách hàng vẫn nhận ra tầm quan trọng của chúng.

Biểu diễn cảm xúc và kí tự

Phân tích kịch bản và hợp tác

Kiến thức về hợp đồng và quyền lợi liên quan đến AI

Sản xuất âm thanh và tự đạo diễn

Xây dựng thương hiệu cá nhân và quan hệ khách hàng

Áp dụng những điều này bằng cách đưa thực hành biểu diễn và hợp tác vào thói quen hàng tuần của bạn, không phải là những hoạt động phụ thỉnh thoảng. Lên lịch thời gian để phân tích kịch bản, thử nghiệm các lựa chọn ký tự và ghi âm các phiên tự đạo diễn được hoàn thiện.

Khi hợp đồng đến, hãy tìm hiểu về AI và tái sử dụng ngôn ngữ, và đặt câu hỏi trước khi ký. Một cuộc đánh giá hàng tháng về các đơn đặt hàng gần đây của bạn có thể cho thấy những kỹ năng mà khách hàng thực sự trả tiền cho bạn và nơi bạn cần cải thiện.

Kỹ năng cần giảm bớt hoặc chuyển giao

Các công việc này ngày càng được tự động hóa hoặc coi là công việc phụ, vì vậy chúng không nên là trọng tâm của giá trị của bạn.

Giọng nói cho hệ thống IVR và menu điện thoại

Bản giải thích tiêu chuẩn cho doanh nghiệp

Chỉnh sửa tự động và quay lại cảnh

Các biến thể ngôn ngữ nhỏ lẻ

Bạn không cần phải từ chối công việc này, nhưng nên xem nó như một tiện ích bổ sung, hoặc như một lĩnh vực mà AI có thể hỗ trợ thay vì bạn phải tự mình thực hiện mọi bước.

Điều đó có thể có nghĩa là gói gọn các dòng thoại do AI tạo ra dưới sự giám sát của bạn, hoặc định giá các dự án này sao cho chúng bù đắp thời gian của bạn trong khi bạn tập trung năng lượng chính vào các màn trình diễn độc đáo và dịch vụ sản xuất.

Triển vọng nghề nghiệp

Dữ liệu lao động cho diễn viên, một nhóm nghề rộng bao gồm nhiều vai trò lồng tiếng, dự báo tăng trưởng việc làm 0% từ năm 2024 đến 2034, với khoảng 6.300 vị trí tuyển dụng mỗi năm và mức lương trung bình tại Mỹ khoảng USD 23,33 mỗi giờ theo dự báo của Cục Thống kê Lao động (BLS) cho diễn viên.

Điều này cho thấy nhu cầu ổn định nhưng vô cùng cạnh tranh, với dự đoán AI sẽ thay thế một số diễn viên trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Trong khi đó, nhu cầu toàn cầu về nội dung âm thanh tiếp tục tăng trưởng. Có nhiều trò chơi, chương trình phát trực tuyến, podcast và video ngắn hơn bao giờ hết, và các công ty dựa vào giọng nói để giải thích sản phẩm và dịch vụ của họ.

Nhiều tổ chức đã sử dụng công cụ giọng nói AI, nhưng họ vẫn tin tưởng vào con người cho các vai trò quan trọng, công việc liên quan đến thương hiệu và các màn trình diễn phức tạp mà giọng đọc đơn điệu không thể đáp ứng việc cần làm.

Tuy nhiên, mức lương có thể vẫn không đồng đều. Các phân khúc có biên lợi nhuận thấp như e-learning thông dụng, video giải thích nội bộ và một số công việc sách nói sẽ chịu áp lực giá cả lớn nhất khi khách hàng so sánh báo giá của bạn với các công cụ tạo nội dung tự động.

Những giọng nói dễ nhận biết, thương hiệu mạnh mẽ và các diễn viên có khả năng hướng dẫn và kiểm tra chất lượng đầu ra của AI sẽ có vị trí tốt hơn trong việc duy trì hoặc nâng cao mức thù lao, đặc biệt nếu họ có công việc trong các thị trường có công đoàn hoặc các phân khúc cao cấp.

Những con đường bền vững nhất cho diễn viên lồng tiếng bao gồm vai chính trong game và hoạt hình, sách nói và podcast có nội dung kể chuyện nổi tiếng, lồng tiếng phim/TV theo hợp đồng công đoàn, và các vai trò kết hợp nơi bạn quản lý thư viện giọng nói hoặc giám sát giọng nói tổng hợp cho các studio.

Lựa chọn lĩnh vực chuyên môn và thị trường mục tiêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà bạn vẫn có thể kiểm soát.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn không thể ngăn cản các công cụ AI phát triển, nhưng bạn có thể quyết định cách công việc của mình sẽ thay đổi trong 6–24 tháng tới.

Các bước này dựa trên những gì mà các diễn viên công việc lồng tiếng đang thực sự làm việc cần làm để thích nghi, không chỉ là lý thuyết.

1. Kiểm tra lại cơ cấu công việc hiện tại của bạn

Bắt đầu bằng cách tạo danh sách công việc của bạn trong năm qua và phân loại chúng thành ba nhóm: lồng tiếng thông thường, công việc sáng tạo tầm trung và các màn trình diễn độc đáo.

Lưu ý những nơi AI đã xuất hiện, chẳng hạn như khách hàng thử nghiệm giọng nói được nhân bản hoặc yêu cầu sử dụng vĩnh viễn.

Báo cáo này chỉ ra những nguồn thu nhập nào dễ bị tổn thương và những nguồn thu nhập nào đáng được bảo vệ hoặc mở rộng.

2. Xây dựng bộ kỹ năng AI chuyên sâu và khác biệt

Chọn một hoặc hai thế mạnh để phát triển thành những điểm mạnh thực sự, ví dụ như công việc tạo nhân vật cho trò chơi, lồng tiếng đa ngôn ngữ, hoặc cung cấp âm thanh đã được sản xuất hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về ít nhất một nền tảng AI giọng nói chính để bạn hiểu rõ những gì nó có thể làm (việc cần làm) và không thể làm.

Khối thời gian cố định hàng tuần để luyện tập, thử nghiệm với các công cụ AI và kiểm tra hợp đồng liên quan đến AI cũng như việc tái sử dụng ngôn ngữ để bạn không bị bất ngờ về cách giọng nói của mình được sử dụng.

3. Lựa chọn ngách thị trường và khách hàng một cách chiến lược

Hãy tập trung nỗ lực tiếp cận vào các lĩnh vực vẫn giá trị sự tinh tế của con người và có ngân sách cho điều đó, chẳng hạn như trò chơi AAA, âm thanh dựa trên cốt truyện, chiến dịch quảng cáo thương hiệu và công việc điện ảnh hoặc truyền hình có công đoàn.

Đồng thời, thử nghiệm các vai trò liên quan như chỉ đạo người khác trong phòng thu, huấn luyện diễn viên lồng tiếng mới hoặc giám sát đầu ra giọng nói AI cho các studio.

Tương lai của bạn có thể kết hợp giữa ít dự án hơn nhưng được trả lương cao hơn với công việc hậu trường giúp bạn duy trì sự gắn bó với nghề.

Những suy nghĩ cuối cùng

Công nghệ giọng nói AI sẽ tiếp tục phát triển, và một số biểu mẫu công việc liên quan đến giọng nói sẽ dần biến mất hoặc chuyển sang sử dụng máy móc.

Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn phụ thuộc vào diễn xuất của con người, phán đoán sáng tạo và các quy tắc rõ ràng về sự đồng ý và bồi thường. Với tư cách là một diễn viên lồng tiếng, công việc của bạn đang thay đổi hình thức, chứ không biến mất đột ngột.

Nếu bạn đầu tư vào chiều sâu chuyên môn, tìm hiểu cách AI xuất hiện trong quy trình làm việc của khách hàng và lựa chọn lĩnh vực chuyên môn một cách có chủ đích, vẫn còn không gian cho một sự nghiệp có ý nghĩa.

Những năm tới không còn là việc chờ đợi xem AI sẽ làm việc cần làm gì với bạn, mà là quyết định cách bạn muốn công việc của mình sẽ diễn ra khi hợp tác cùng nó.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, nếu bạn có chiến lược. Hãy xem xét việc lồng tiếng chung chung là một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt và tập trung vào công việc lồng tiếng nhân vật, sách nói cao cấp, trò chơi và các chiến dịch quảng cáo thương hiệu. Xây dựng các bản demo chất lượng cao và học hỏi về sản xuất để bạn có thể cung cấp một sản phẩm rõ ràng tốt hơn so với giọng nói tổng hợp mặc định.

Diễn viên lồng tiếng không thuộc công đoàn thường đối mặt với rủi ro cao hơn vì họ thường ký các điều khoản sử dụng rộng rãi mà không có sự bảo vệ tập thể. Các hợp đồng công đoàn ngày càng yêu cầu sự đồng ý có thông tin và tiền thưởng thêm cho việc sử dụng AI. Nếu bạn không thuộc công đoàn, bạn cần tự mình xem xét các điều khoản liên quan đến AI và cân nhắc gia nhập các tổ chức đàm phán thay mặt cho bạn.

Hỏi rõ ràng về cách mô hình sẽ được sử dụng, thời gian sử dụng và ai sẽ kiểm soát nó. Yêu cầu sự đồng ý rõ ràng, giới hạn phạm vi và phí cao hơn cho việc đào tạo và tái sử dụng. Nếu họ từ chối xác định phạm vi sử dụng hoặc cho phép bạn thu hồi sự đồng ý, việc rút lui có thể bảo vệ thu nhập và danh tính của bạn trong tương lai.

Bạn có thể. Sử dụng AI cho các bản đọc thử, bản thay thế hoặc các bản demo nội bộ nhanh chóng trong khi vẫn tính phí cho phần biểu diễn, chỉ đạo và giám sát. Hãy minh bạch về việc AI giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng hãy giữ mức giá của bạn dựa trên giá trị của sự đánh giá và kỹ năng của bạn, chứ không phải số phút âm thanh thô.

Đúng vậy. Các diễn viên mới vào nghề sẽ mất nhiều vai trò mục nhập, ngân sách thấp mà AI có thể mô phỏng với chi phí thấp. Các diễn viên kỳ cựu vẫn được săn đón cho các vai chính, diễn xuất tinh tế và chỉ đạo người khác, bao gồm cả giọng nói tổng hợp. Nếu bạn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, hãy hướng sự phát triển của mình vào những vai trò phức tạp hơn càng sớm càng tốt.