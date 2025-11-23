Trí tuệ nhân tạo (AI) có thay thế các nhà tiếp thị kỹ thuật số không?

Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế các nhà tiếp thị kỹ thuật số hay chỉ làm thay đổi công việc của họ? Hãy tìm hiểu những công việc nào có thể tự động hóa, những kỹ năng nào quan trọng hơn và cách lập kế hoạch cho những bước tiếp theo của bạn.

Những điểm khóa cần lưu ý

AI loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại nhưng tăng nhu cầu về kỹ năng tiếp thị chiến lược.

Các vai trò đòi hỏi nhiều công việc sản xuất đang thu hẹp, trong khi các vai trò dựa trên phân tích và hiểu biết đang mang lại giá trị.

AI tái cấu trúc công việc tiếp thị thay vì thay thế hoàn toàn chúng.

Các nhà tiếp thị thành công bằng cách liên kết công việc của họ với kết quả doanh thu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự sẽ thay thế các nhà tiếp thị kỹ thuật số?

AI sẽ không loại bỏ các nhà tiếp thị kỹ thuật số, nhưng nó sẽ giảm bớt và hợp nhất các vai trò mang tính thực thi thuần túy, lặp đi lặp lại hoặc cấp thấp.

Các vị trí tập trung vào chiến lược, kết quả kinh doanh và kế hoạch tích hợp có độ bền vững cao hơn, trong khi các vai trò chuyên môn hẹp về vận hành kênh đối mặt với áp lực lớn nhất.

Trên toàn bộ quy trình, AI đang đảm nhận các công việc sản xuất và tối ưu hóa định kỳ, từ tạo ra các tài sản cơ bản đến điều chỉnh chiến dịch và đưa ra các thông tin cơ bản. Vai trò của bạn sẽ chuyển sang việc cài đặt hướng đi, đưa ra các quyết định cân nhắc và đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn.

Tổng thể, vai trò này đang trở nên phức tạp hơn, ngay cả khi một số vị trí cấp thấp hơn có thể bị thu hẹp.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

Trước khi có các công cụ AI hiện đại, các nhà tiếp thị kỹ thuật số dành phần lớn thời gian trong tuần để tạo nội dung, thiết lập chiến dịch và phân tích số hiệu suất. Công việc này thường giới hạn số ý tưởng họ có thể thử nghiệm và mức độ sâu sắc trong việc xây dựng chiến lược.

Hiện nay, các công cụ phổ biến có thể tạo bản nháp đầu tiên, tối ưu hóa quy trình thiết lập và cung cấp chế độ xem nhanh chóng về kết quả. Trong nhiều nhóm, điều này đã rút ngắn chu kỳ năng suất và giảm bớt công việc lặp đi lặp lại.

Những nhà tiếp thị sử dụng tốt các khả năng này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc định hướng, hoàn thiện và học hỏi từ các thí nghiệm, đồng thời kỳ vọng rằng một phần đáng kể của khối lượng công việc trước đây của họ có thể được tự động hóa theo thời gian.

Xu hướng AI đang định hình Marketing & Quảng cáo

AI đang trở thành lớp mặc định trong mua quảng cáo, hệ thống nội dung và phân tích, chứ không còn là công cụ phụ. Nắm bắt các xu hướng chính giúp các nhà tiếp thị kỹ thuật số quyết định nơi đầu tư nỗ lực và những quy trình làm việc nào sẽ tiếp tục thay đổi.

1. Chiến dịch dựa trên mục tiêu, ưu tiên AI

Các nền tảng như Google và Meta cung cấp các loại chiến dịch tự động quản lý đấu giá, vị trí quảng cáo và xoay vòng nội dung sáng tạo nếu bạn cung cấp mục tiêu rõ ràng và tài nguyên cần thiết.

Trên thực tế, bạn sẽ chuyển từ việc quản lý chi tiết sang xác định mục tiêu, đang theo dõi chất lượng và thiết kế các đầu vào tốt hơn. Khách hàng và lãnh đạo hiện nay mong đợi các nhà tiếp thị sẽ xác định chiến lược trong khi hệ thống thực thi.

2. Hệ thống nội dung AI thế hệ mới luôn hoạt động

Nhiều nhóm sử dụng AI để tạo ra dòng nội dung liên tục và các biến thể sáng tạo cho blog, quảng cáo và các chiến dịch vòng đời. Điều này thay đổi kỳ vọng: bạn sẽ được đánh giá cao hơn về khả năng đánh giá nội dung, kế hoạch thử nghiệm và sự nhất quán của thương hiệu hơn là tốc độ viết thô. Một số nhà tiếp thị mô tả tuần làm việc của họ là “ít gõ phím hơn, nhiều chỉnh sửa và suy nghĩ hơn.”

3. Trợ lý phân tích và Lớp thông tin

Các công cụ phân tích và trợ lý ảo có thể trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về hiệu suất chiến dịch và phát hiện các bất thường. Nhóm cần có khả năng phân tích sâu hơn về nguyên nhân, chất lượng thí nghiệm và những thông tin nào đáng để hành động. Trợ lý ảo đề xuất; nhà tiếp thị giải thích.

4. Quản trị và tuân thủ AI

Các cơ quan quản lý và nền tảng đang siết chặt quy định về theo dõi, cá nhân hóa và nội dung tổng hợp. Các nhà tiếp thị kỹ thuật số cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản về bảo mật dữ liệu, sự đồng ý, công khai nội dung do AI tạo ra và rủi ro thương hiệu trước khi triển khai chiến dịch. Quản trị giờ đây là một phần của kế hoạch chiến dịch, không còn là việc làm sau cùng.

Các xu hướng này đều đẩy các nhà tiếp thị kỹ thuật số hướng tới vai trò điều phối viên, chứ không phải người bấm nút. Phần tiếp theo sẽ chỉ ra những khả năng nào hiện nay quan trọng hơn và những khả năng nào có thể an toàn chuyển giao.

Kỹ năng cần phát triển và cần loại bỏ

Khi AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và phân tích bề mặt, lợi thế cạnh tranh sẽ chuyển sang khả năng phán đoán, chiến lược và hợp tác. Các nhà tiếp thị kỹ thuật số nên xem AI như một công cụ nhân đôi sức mạnh của các kỹ năng mạnh mẽ, chứ không phải là một sự thay thế cho chúng.

Kỹ năng cần tập trung phát triển

Nhận thức về khách hàng tùy chỉnh, vị trí thương hiệu, thử nghiệm, đánh giá thương hiệu và giao tiếp liên hàm trở nên quan trọng hơn vì AI không thể hoàn toàn đảm nhận những nhiệm vụ này.

Nhiều nhà tiếp thị cho biết họ dành nhiều thời gian hơn cho việc chỉnh sửa, lập kế hoạch thử nghiệm và phối hợp với các nhóm bán hàng hoặc sản phẩm.

Hiểu biết về khách hàng tùy chỉnh và thị trường

Xác định vị trí và kể chuyện

Thử nghiệm và đo lường

Quyết định về thương hiệu và sáng tạo

Giao tiếp đa hàm

Sự thành thạo và giám sát các công cụ AI

Hãy làm cho những kỹ năng này trở nên hiển thị thông qua thói quen hàng tuần: đánh giá định kỳ các thí nghiệm, gọi điện cho khách hàng tùy chỉnh hoặc dành thời gian cố định để tinh chỉnh các yêu cầu và so sánh kết quả giữa AI và con người. Sử dụng kết quả chiến dịch và các nghiên cứu trường hợp để chứng minh sự phát triển trong các lĩnh vực này.

Kỹ năng cần giảm bớt hoặc chuyển giao

Sản xuất nội dung định kỳ, xây dựng từ khóa và danh sách thủ công, báo cáo cơ bản và tối ưu hóa kênh đơn lẻ không còn là yếu tố phân biệt khi các công cụ có thể thực hiện chúng. Hiểu rõ các công việc này vẫn quan trọng cho kiểm tra chất lượng (QA), nhưng không còn là giá trị cốt lõi chính.

Soạn thảo nội dung thường xuyên

Danh sách từ khóa và danh sách công việc thủ công

Báo cáo hiệu suất cơ bản

Chỉ thực hiện trên một kênh duy nhất

Những điều chỉnh đơn giản cho tài sản và băng rôn

Dần dần giao các công việc này cho các công cụ trong khi duy trì thói quen kiểm tra chất lượng một cách nhẹ nhàng. Ví dụ, so sánh các chiến dịch được tối ưu hóa bằng AI với các tiêu chuẩn thủ công hàng tuần và ghi chép lại những bài học kinh nghiệm. Điều này biến công việc được giao phó thành một vòng lặp học tập.

Triển vọng nghề nghiệp

Các vai trò trong lĩnh vực tiếp thị đang phát triển nhanh hơn mức trung bình, với các nhà quản lý quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 6–8% trong vòng một thập kỷ.

Báo cáo " Tương lai của Việc làm " dự đoán AI sẽ thay thế 9 triệu việc làm nhưng tạo ra 11 triệu việc làm mới vào năm 2030. Nhu cầu về công việc tiếp thị chiến lược đang tăng lên tổng thể, ngay cả khi một số vai trò đòi hỏi nhiều công việc thực thi bị thu hẹp.

Sự phát triển liên tục của các kênh kỹ thuật số, quy định bảo mật nghiêm ngặt hơn và kỳ vọng cao hơn về cá nhân hóa và ROI có thể đo lường được đều làm tăng nhu cầu về các nhà tiếp thị kỹ thuật số có năng lực. Tự động hóa giúp giảm bớt các tác vụ có giá trị thấp trong khi nâng cao kỳ vọng về các công việc phức tạp, đa kênh.

Mức lương thường cao nhất ở những vị trí mà các nhà tiếp thị kỹ thuật số làm việc gần với doanh thu – hiệu suất, tăng trưởng, vòng đời – và trong các ngành phức tạp hoặc được quy định chặt chẽ. Chuyển sang các ngành khác (ví dụ: từ thương mại điện tử sang B2B SaaS) hoặc vào các lĩnh vực như vận hành tiếp thị hoặc phân tích có thể cải thiện cả sự ổn định và mức lương.

Các hướng phát triển bền vững bao gồm tiếp thị tăng trưởng, quản lý vòng đời và giữ chân khách hàng, các vai trò chịu trách nhiệm về lợi nhuận và lỗ (P&L), các vai trò tiếp thị trong ngành được quy định, và các vai trò vận hành tiếp thị kết hợp hoặc giám sát AI.

Lựa chọn một phân khúc thị trường và phát triển hướng tới nó là một yếu tố khóa mà các nhà tiếp thị vẫn có thể kiểm soát.

Bước tiếp theo là gì?

Sự không chắc chắn tốt nhất nên được xử lý bằng những thí nghiệm nhỏ, có chủ đích thay vì những quyết định lớn về sự nghiệp. Những bước này có thể kết hợp với vai trò toàn thời gian và tạo ra lợi thế tích lũy.

Ổn định vai trò hiện tại của bạn

Xác định bản đồ AI đã tồn tại trong hệ thống của bạn—nền tảng quảng cáo, công cụ nội dung, CRM—và tình nguyện giúp tài liệu hóa hoặc cải thiện các quy trình làm việc đó.

Thảo luận với quản lý của bạn về cách AI sẽ thay đổi quy trình thiết lập chiến dịch, báo cáo và kỳ vọng về kết quả, để bạn được xem là một phần của giải pháp.

Tích hợp bản đồ AI vào bộ công cụ của bạn

Ghi chép các bước hiện tại của chiến dịch

Đánh dấu các công việc có rủi ro thấp để tự động hóa

2. Phát triển kỹ năng chuyên sâu trong một lĩnh vực

Chọn một lĩnh vực tập trung (ví dụ: vòng đời, hiệu suất, chiến lược nội dung) và thiết kế 1–2 thí nghiệm được hỗ trợ bởi AI mỗi quý trong lĩnh vực đó. Sử dụng các dự án phụ hoặc chiến dịch có rủi ro thấp để thực hành và sau đó đóng gói kết quả thành các nghiên cứu trường hợp.

Chọn một chuyên ngành

Lập kế hoạch cho một thí nghiệm AI nhỏ

Theo dõi các chỉ số và bài học kinh nghiệm

3. Mở rộng các lựa chọn dài hạn

Hãy phát triển các kỹ năng bổ trợ theo thời gian, như phân tích tiếp thị, vận hành tiếp thị hoặc quản trị AI, để mở ra cơ hội thăng tiến vào các vai trò cao cấp và bền vững hơn.

Giá trị lâu dài của bạn nằm ở việc sở hữu kết quả và hệ thống bao gồm AI, chứ không chỉ đơn thuần là biết danh sách công cụ.

Học một nền tảng phân tích hoặc BI

Cùng nhau xây dựng các hướng dẫn sử dụng AI đơn giản.

Đang theo dõi danh mục thí nghiệm của riêng bạn

Những suy nghĩ cuối cùng

AI đang tiếp quản các công việc tiếp thị kỹ thuật số lặp đi lặp lại và nâng cao kỳ vọng, chứ không phải loại bỏ nhu cầu về con người hiểu rõ khách hàng và doanh thu.

Những nhà tiếp thị kỹ thuật số sẵn sàng học hỏi về AI, nâng cao khả năng phán đoán và hợp tác xuyên các nhóm có thể sẽ thấy vai trò của mình trở nên phong phú hơn, chứ không chỉ đối mặt với rủi ro. Hãy xem AI như một cơ sở hạ tầng mà bạn học cách sử dụng, chứ không phải là một phán quyết về sự nghiệp của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tập trung vào chiến lược, đo lường và trở thành người có thể kiểm tra chất lượng (QA) và cải thiện kết quả của AI trong các chiến dịch thực tế. Tình nguyện ghi chép quy trình làm việc, phát hiện lỗi và đề xuất các thí nghiệm. Giá trị của bạn sẽ chuyển từ tốc độ thực thi sang chất lượng quyết định.

Tập trung vào thiết kế giả thuyết, thử nghiệm sáng tạo và phối hợp đa hàm xung quanh các đề xuất và đối tượng khách hàng. AI xử lý các tác vụ kỹ thuật; bạn chịu trách nhiệm đặt ra các câu hỏi định hướng cho nó. Chứng minh khả năng của bạn trong việc xác định vấn đề, giải thích kết quả mơ hồ và thống nhất quan điểm của các bên liên quan.

Các agency có thể đối mặt với áp lực lớn hơn về khối lượng sản xuất và giờ làm việc tính phí. Các vai trò nội bộ thường gắn liền chặt chẽ hơn với chiến lược kinh doanh và doanh thu. Dù trong trường hợp nào, việc chịu trách nhiệm về kết quả và thành thạo AI đều có lợi. Hãy xem xét môi trường nào giúp bạn học hỏi nhanh hơn.

Các chuyên môn vẫn hữu ích, nhưng hãy tập trung vào tư duy đa kênh, thử nghiệm và hiểu cách các nền tảng được điều khiển bởi AI giải quyết công việc. Một chuyên gia kênh có thể thiết kế các thử nghiệm và giải thích các quyết định của hệ thống sẽ có giá trị hơn so với người chỉ điều chỉnh các thông số.

Tiếp thị tăng trưởng, tiếp thị sản phẩm, vận hành thành công khách hàng hoặc vận hành tiếp thị đều sử dụng các kỹ năng tương tự và được hưởng lợi từ sự am hiểu về AI. Các vai trò này đánh giá cao khả năng lập kế hoạch chiến dịch, thành thạo dữ liệu và quản lý các bên liên quan—tất cả đều có thể chuyển giao từ tiếp thị kỹ thuật số.