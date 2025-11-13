Trí tuệ nhân tạo có thay thế tài khoản viên đang mắc kẹt trong các vai trò lỗi thời?

Phần mềm kế toán từng đe dọa sẽ loại bỏ tài khoản viên, nhưng nghề nghiệp này lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Làn sóng AI hiện nay tự động hóa việc khớp hóa đơn và ghi sổ kế toán, nhưng không thể sao chép khả năng phán đoán giúp phân biệt giữa một cuộc kiểm toán sạch sẽ và một thảm họa tuân thủ.

Rủi ro nghề nghiệp tồn tại đối với những người vẫn bám vào việc mục nhập thủ công, trong khi cơ hội mở rộng cho các chuyên gia tư vấn kết hợp tốc độ của máy móc với tầm nhìn chiến lược.

Hãy cùng xem xét những công việc nào hiện nay do máy móc đảm nhận và những kỹ năng nào giúp con người vẫn không thể thay thế.

Điểm khóa

AI xử lý các công việc tài khoản lặp đi lặp lại nhưng không thể thay thế phán đoán của con người.

Các cố vấn chiến lược tạo ra giá trị trong khi những người xử lý thủ công đối mặt với rủi ro nghề nghiệp.

Các công cụ mới giúp báo cáo, dự báo và xác minh kiểm toán nhanh hơn.

Kỹ năng về sự đồng cảm, chiến lược và tích hợp công nghệ vẫn là yếu tố thiết yếu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự có thể thay thế tài khoản viên?

AI sẽ không thay thế hoàn toàn kế toán viên, nhưng nó sẽ thay đổi cơ bản vai trò này bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại đồng thời tăng cường nhu cầu về khả năng phán đoán, đạo đức và kỹ năng quản lý mối quan hệ khách hàng mà máy móc không thể sao chép.

Các nền tảng học máy hiện đại có thể xử lý việc khớp hóa đơn, phân loại chi phí và mã hóa giao dịch với độ chính xác gần như hoàn hảo, giúp kế toán viên tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc mục nhập thủ công.

Tuy nhiên, những hệ thống này không thể giải thích các vùng xám pháp lý, đàm phán điều kiện thanh toán với nhà cung cấp hoặc tư vấn cho chủ kinh doanh về tác động thuế của một vụ mua lại lớn, vì những quyết định này đòi hỏi sự hiểu biết bối cảnh, sự đồng cảm và tầm nhìn chiến lược.

Một nghiên cứu của Gartner năm 2024 cho thấy mặc dù AI sẽ loại bỏ 1,8 triệu việc làm vào năm 2025, nó cũng sẽ tạo ra 2,3 triệu vai trò mới, nhiều trong số đó thuộc các trường yêu cầu sự giám sát của con người đối với các quy trình tự động hóa.

Sự thay đổi này có nghĩa là nghề kế toán đang phân chia thành hai hướng phát triển. Một hướng dẫn đến việc xử lý dữ liệu theo mô hình hàng hóa, nơi con người khó cạnh tranh với phần mềm, và hướng còn lại là công việc tư vấn chiến lược, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ cho phán đoán chuyên môn.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi quy trình làm việc tài khoản như thế nào?

Quá trình xử lý hóa đơn hiện diễn ra nhanh hơn đáng kể tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tự động hóa dựa trên AI, giảm thời gian xử lý từ nhiều ngày xuống còn vài giờ. Chu kỳ xử lý nhanh hơn giúp tăng lợi nhuận, tránh phạt chậm thanh toán và hỗ trợ theo dõi dòng tiền theo thời gian thực.

Tại PwC, việc áp dụng AI cho việc đối chiếu tài khoản đã giảm thời gian đối chiếu thủ công gần 90%, giúp các nhà phân tích chuyển hướng nỗ lực từ việc kiểm tra giao dịch thường xuyên sang các vai trò tư vấn chiến lược như kiểm toán pháp y và sáp nhập.

Trên toàn cầu, các xu hướng tương tự cho thấy việc tự động hóa công việc đang định hình lại trách nhiệm công việc thay vì loại bỏ vai trò.

Những thay đổi này làm thay đổi ưu tiên đào tạo: kế toán viên mới vào nghề hiện nay tập trung vào phân tích dữ liệu và tương tác với khách hàng hơn là kế toán truyền thống. Trong khi thời gian làm thêm giờ giảm, việc thích nghi nhanh chóng với các bản cập nhật phần mềm thường xuyên tạo ra áp lực mới cho các nhóm.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình ngành tài khoản

Bốn xu hướng sẽ định hình lại công việc của các tài khoản, mỗi xu hướng đều làm thay đổi sự cân bằng giữa hiệu quả của máy móc và sự nhạy bén của con người.

1. Báo cáo tài chính thời gian thực

Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI hiện nay thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu ngân hàng, hệ thống lương thưởng và các thiết bị điểm bán hàng để tạo ra các báo cáo lợi nhuận và lỗ theo thời gian thực mà không cần mục nhập sổ nhật ký thủ công.

Sự nhanh chóng này giúp các giám đốc tài chính (CFO) điều chỉnh ngân sách giữa tuần thay vì phải chờ báo cáo cuối tháng, đồng thời giảm tỷ lệ lỗi do mục nhập dữ liệu theo lô.

Các công ty áp dụng các công cụ này cho biết khách hàng đặt ra những câu hỏi sắc bén hơn trong các cuộc đánh giá quý vì họ có thể nhìn thấy xu hướng khi chúng đang hình thành.

2. Mô hình dự báo luồng tiền

Các thuật toán học máy phân tích các mẫu thanh toán lịch sử, biến động doanh thu theo mùa và các chỉ số kinh tế vĩ mô để dự báo thiếu hụt tiền mặt từ ba đến sáu tháng tới.

Các mô hình truyền thống yêu cầu kế toán viên phải tạo bảng tính tùy chỉnh cho từng khách hàng, một quy trình mất nhiều ngày và thường bỏ sót các mẫu dữ liệu phức tạp.

Dự báo tự động hóa giúp phát hiện rủi ro sớm hơn, cho phép kinh doanh có thời gian để bảo mật hạn mức tín dụng hoặc hoãn các khoản đầu tư vốn trước khi thanh khoản trở nên cấp bách.

3. Tự động hóa chuỗi kiểm tra

Sổ cái được hỗ trợ bởi blockchain và hợp đồng thông minh hiện tạo ra các bản ghi không thể sửa đổi cho mọi giao dịch, khiến việc thay đổi hóa đơn hoặc mục nhập ngược lại mà không để lại dấu vết kỹ thuật số trở nên gần như không thể.

Các kiểm toán viên dành ít thời gian hơn để xác minh tính xác thực và nhiều thời gian hơn để đánh giá xem các quy trình kiểm soát xung quanh quy trình phê duyệt có đủ mạnh mẽ hay không, một sự thay đổi đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về an ninh mạng và khung quản trị.

Các loại công việc dễ bị tự động hóa nhất bao gồm những công việc liên quan đến xác minh tài liệu, và các vai trò kiểm toán đang thích nghi tương ứng.

4. Hệ thống tuân thủ quy định

Mã thuế thay đổi hàng chục lần mỗi năm, và các công ty đa quốc gia phải đang theo dõi các quy định trên các khu vực pháp lý có định nghĩa khác nhau về thu nhập chịu thuế.

Hệ thống AI hiện nay quét các cập nhật pháp lý, đối chiếu chúng với lịch sử giao dịch của công ty và cảnh báo các rủi ro trong thời gian thực.

Các tài khoản viên từng dành hàng tuần để nghiên cứu các chi tiết phức tạp của luật thuế nay tập trung vào việc phân tích các dấu hiệu cảnh báo và tư vấn cho khách hàng về các phương án tái cấu trúc nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định.

Những thay đổi này đang đẩy nghề kế toán hướng tới công việc tư vấn, kết hợp giữa sự thành thạo kỹ thuật và tư duy chiến lược - một sự kết hợp mà cả những chuyên gia công nghệ thuần túy lẫn những kế toán truyền thống đều khó có thể sánh kịp.

Kỹ năng cần phát triển (và loại bỏ)

Chứng chỉ kỹ thuật đơn thuần không còn đảm bảo sự phát triển sự nghiệp. Một cuộc khảo sát của LinkedIn năm 2024 cho thấy 68% lãnh đạo tài chính hiện nay ưu tiên kỹ năng mềm và khả năng thích ứng hơn chứng chỉ khi thăng tiến kế toán viên cấp trung.

Kỹ năng cốt lõi

Những kỹ năng cốt lõi này sẽ tồn tại trước sự tự động hóa vì chúng đòi hỏi sự đồng cảm, phán đoán và khả năng nắm bắt bối cảnh.

Quản lý mối quan hệ khách hàng

Giải thích và áp dụng quy định

Lập kế hoạch tài chính chiến lược

Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ

Đánh giá và giảm thiểu rủi ro

Những kỹ năng này trực tiếp góp phần vào các khả năng liên quan, giúp tăng cường tác động của bạn trong môi trường được hỗ trợ bởi AI.

Kỹ năng liên quan

Kỹ năng bổ trợ giúp mở rộng giá trị cốt lõi của bạn bằng cách kết nối công nghệ, giao tiếp và tầm nhìn chiến lược.

Trình bày dữ liệu và kể chuyện

Cấu hình tự động hóa quy trình

Hợp tác đa hàm

Lãnh đạo trong quản lý thay đổi

Cơ bản về an ninh mạng

Việc phát triển các kỹ năng liên quan này sẽ giúp bạn nắm giữ vị trí dẫn dắt các dự án chuyển đổi số thay vì chỉ thực hiện các công việc do người khác đề ra.

Kỹ năng lỗi thời

Một số công việc đang giảm giá trị khi phần mềm xử lý chúng nhanh hơn và chính xác hơn.

Nhập mục nhập nhật ký và ghi sổ thủ công

Khớp hóa đơn cơ bản

Đối chiếu dựa trên bảng tính

Hoàn thành các biểu mẫu thuế định kỳ

Báo cáo chênh lệch ngân sách tĩnh

Hai bộ kỹ năng đầu tiên, cốt lõi và liên quan, sẽ giúp sự nghiệp của bạn chống lại sự thay đổi bằng cách chuyển trọng tâm từ công việc giao dịch sang các mối quan hệ tư vấn mà khách hàng sẵn sàng trả mức phí cao để tiếp cận.

Chuẩn bị cho sự thay đổi này có nghĩa là đánh giá lại bộ kỹ năng hiện tại của bạn và đầu tư thời gian vào những lĩnh vực quan trọng nhất cho 5 năm tới, chứ không phải 5 năm qua.

Triển vọng nghề nghiệp: Kế toán có còn là lựa chọn thông minh?

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo tăng trưởng 6% trong các vai trò tài khoản và kiểm toán đến năm 2032, tạo ra khoảng 126.000 việc làm mới, bất chấp việc tự động hóa các công việc diễn ra rộng rãi.

Nhu cầu vẫn tiếp tục do sự phức tạp ngày càng tăng của các quy định, kinh doanh cần thông tin tài chính thời gian thực và sự chuyển đổi chung của ngành hướng tới các vai trò tư vấn chiến lược. Điều này khiến tài khoản vẫn là nhân tố quan trọng ngay cả khi công nghệ quản lý các quy trình thường xuyên.

Mức lương trung bình của kế toán viên đạt $79,880 vào năm 2023, với các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán pháp y, chiến lược thuế hoặc kế hoạch tài chính có thể kiếm được nhiều hơn 20 đến 35% trong vòng năm năm.

Dòng thời gian thăng tiến đã được đẩy nhanh khi các công ty tích cực giữ chân các chuyên gia có kinh nghiệm trung cấp có mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và khả năng thích ứng kỹ thuật cao.

Hiện nay, các lĩnh vực có nhu cầu cao nhất là kế toán pháp y để phát hiện gian lận, lập kế hoạch thuế quốc tế để tuân thủ quy định xuyên biên giới và báo cáo ESG đang phát triển.

Mỗi lĩnh vực đều phụ thuộc nặng nề vào phán đoán của con người mà tự động hóa không thể sao chép, khiến các vai trò tư vấn chiến lược trở thành những con đường sự nghiệp rất hấp dẫn.

Bước tiếp theo: Chuẩn bị cho tương lai do AI dẫn dắt

Những tài khoản chờ đợi công ty yêu cầu đào tạo AI thường thấy mình tụt hậu so với đồng nghiệp đã chủ động nâng cao kỹ năng.

Báo cáo năm 2024 của Deloitte ghi chú 73% nhóm tài chính gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên có khả năng phân tích các thông tin do AI tạo ra, tạo ra một khoảng cách về nhân lực mà các doanh nghiệp tiên phong áp dụng AI sẽ hưởng lợi.

Bản đồ hành động của bạn

Kiểm tra quy trình làm việc của bạn trong tháng này để xác định 5 giờ mỗi tuần cho các công việc có thể tự động hóa. Đăng ký tham gia khóa học phân tích dữ liệu hoặc Python để nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ mà công ty bạn đã đang sử dụng. Theo dõi một cố vấn cấp cao trong các cuộc họp với khách hàng để quan sát cách các đề xuất chiến lược được trình bày và thực hiện. Yêu cầu truy cập vào các nền tảng AI của công ty bạn và dành 30 phút mỗi tuần để thử nghiệm các tính năng phù hợp nhất với vai trò của bạn. Tham gia cộng đồng trực tuyến chuyên về công nghệ tài khoản để cập nhật các công cụ mới nhất và các phương pháp tốt nhất.

Các bước này giúp bạn có vị trí đi trước xu hướng thay vì phải chạy theo khi tự động hóa đến bộ phận của bạn.

Những chuyên gia thành công trong thập kỷ tới sẽ là những người coi AI là đối tác, không phải là mối đe dọa, và đầu tư ngay từ bây giờ vào những kỹ năng bổ sung cho khả năng của máy móc thay vì cạnh tranh với chúng.

Câu hỏi thường gặp

Các chuyên ngành tài khoản hàng đầu bao gồm kế toán pháp y, lập kế hoạch thuế quốc tế và báo cáo ESG. Các trường này kết hợp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu với phán đoán chiến lược mà AI không thể sao chép. Các chuyên gia trong các trường này có mức lương cao hơn 20–35% so với mức trung bình ngành trong vòng năm năm do nhu cầu cao và nguồn nhân lực có trình độ giới hạn.