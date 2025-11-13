Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế luật sư hay chỉ thay đổi công việc?

Những dự đoán về việc AI sẽ xóa sổ các nghề nghiệp pháp lý trái ngược với thực tế chậm chạp trên thực địa.

Goldman Sachs đã cảnh báo vào năm 2023 rằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể khiến 300 triệu việc làm đối mặt với nguy cơ tự động hóa, nhưng đến cuối năm 2024, 78% công ty luật tại Mỹ vẫn chưa sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.

Sự áp dụng thận trọng này phản ánh bản chất bảo thủ của ngành pháp lý, nhưng xu hướng đang thay đổi nhanh chóng. AI tự động hóa các công việc, không phải toàn bộ sự nghiệp.

Trong khi công việc thường nhật biến mất, những vai trò có giá trị cao hơn sẽ xuất hiện cho những luật sư biết thích nghi. Rủi ro thực sự không phải là bị thay thế mà là trở nên lạc hậu đối với những ai phớt lờ sự thay đổi này.

Những điểm khóa

AI tự động hóa các công việc pháp lý, nhưng không thay thế hoàn toàn nghề luật.

Các vai trò mục nhập đang thay đổi khi AI đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại.

Các công ty luật áp dụng AI sẽ tăng tốc độ và giành được sự tin tưởng của khách hàng.

Thành công phụ thuộc vào sự kết hợp giữa phán đoán của con người và khả năng sử dụng AI thành thạo.

Liệu AI thực sự sẽ thay thế luật sư?

AI sẽ không thay thế hoàn toàn các luật sư, nhưng nó sẽ thay thế các công việc cụ thể và thay đổi cách thức hoàn thành công việc pháp lý, vì công nghệ này vượt trội trong xử lý thông tin trong khi phán đoán của con người vẫn là không thể thay thế.

Các nghiên cứu gần đây ước tính rằng khoảng 44% công việc pháp lý có thể được tự động hóa bằng AI hiện tại, và gần 74% thời gian làm việc tính phí mà luật sư dành cho việc xem xét tài liệu, phân tích dữ liệu và soạn thảo tài liệu tiêu chuẩn có thể được xử lý bởi máy móc.

Các nhiệm vụ cấp thấp như nghiên cứu pháp lý, soạn thảo bản nháp đầu tiên và phân tích hợp đồng đã bắt đầu được chuyển giao cho AI tại các công ty tiên phong, trong khi các vai trò cấp cao đòi hỏi kế hoạch chiến lược, đàm phán, tranh tụng tại tòa án và lập luận đạo đức vẫn tương đối an toàn.

Tuy nhiên, AI cũng mang lại những rủi ro mới, bao gồm hiện tượng "ảo giác" và khoảng trống trách nhiệm, như trường hợp hai luật sư bị kỷ luật vì nộp bản tóm tắt ChatGPT trích dẫn các vụ án không tồn tại.

Thỏa thuận chung đang hình thành là rõ ràng: AI sẽ không loại bỏ luật sư, nhưng những luật sư sử dụng AI sẽ thay thế những người không làm việc cần làm.

Ngành nghề này đang học cách xem AI như một trợ lý mạnh mẽ thay vì một mối đe dọa tồn tại, và các công ty áp dụng công cụ này báo cáo việc xử lý vụ việc nhanh hơn, chi phí thấp hơn và có nhiều thời gian hơn cho tư vấn khách hàng có giá trị cao.

Sự tự động hóa có lựa chọn này đang thay đổi các vai trò mục nhập đồng thời nâng cao nhu cầu về các kỹ năng đặc trưng của con người như sáng tạo, đồng cảm và phán đoán.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

AI hiện nay giảm thời gian xem xét tài liệu xuống khoảng 70%, giải phóng luật sư khỏi hàng giờ kiểm tra thủ công và cho phép họ tập trung vào phân tích chiến lược.

Sự gia tăng hiệu quả này không phải là giả thuyết. Vào tháng 2 năm 2023, công ty luật toàn cầu Allen & Overy đã hợp tác với Harvey, một startup AI, để triển khai một chatbot dựa trên GPT cho hơn 3.500 luật sư của mình.

Công ty báo cáo rằng việc sử dụng AI đã giúp các luật sư tiết kiệm được vài giờ mỗi tuần cho các công việc soạn thảo và nghiên cứu thường xuyên, và ban lãnh đạo cảnh báo rằng việc không áp dụng AI tạo sinh sẽ sớm trở thành một nhược điểm cạnh tranh nghiêm trọng.

Một công ty thậm chí đã triển khai hệ thống phản hồi khiếu nại dựa trên AI, giúp giảm thời gian soạn thảo phản hồi vụ kiện từ 16 giờ xuống còn khoảng ba hoặc bốn phút, tương đương với mức giảm 96%, giúp các luật sư trẻ có thể tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Tác động lan tỏa không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm thời gian. Các bộ phận pháp lý của doanh nghiệp hiện nay kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty luật bên ngoài nhờ việc áp dụng AI, và 42% khách hàng pháp lý ưa chuộng các công ty sử dụng AI so với chỉ 31% ưa chuộng các công ty không sử dụng AI.

Áp lực từ phía khách hàng đang thúc đẩy quá trình tự động hóa, buộc các công ty phải tích hợp AI hoặc đối mặt với nguy cơ mất kinh doanh vào tay các đối thủ cạnh tranh có công nghệ tiên tiến hơn.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình nghề luật sư

Bốn xu hướng sẽ định hình lại trường pháp lý trong vòng năm năm tới, thay đổi cách luật sư công việc, tính phí và cạnh tranh.

1. AI trở thành xu hướng chính trong thực hành pháp lý

Nếu tỷ lệ áp dụng hiện tại được duy trì, các công cụ AI sẽ sớm trở nên phổ biến như email trong các văn phòng luật.

80% luật sư tin rằng AI sẽ có tác động lớn hoặc mang tính cách mạng đối với công việc pháp lý trong vòng năm năm tới, và gần một nửa cho rằng AI đang theo dõi xu hướng trở thành xu hướng chính vào năm 2026.

Thực tế, 45% các công ty luật được khảo sát có kế hoạch đưa AI tạo sinh trở thành trung tâm của quy trình làm việc trong vòng một năm tới, cho thấy năm 2024 và 2025 là điểm chuyển đổi quan trọng, khi AI chuyển từ các dự án thử nghiệm sang ứng dụng tích hợp rộng rãi trong các công ty luật.

Thời kỳ các luật sư phải thực hiện công việc giấy tờ phần mở rộng lặp đi lặp lại mà không có sự hỗ trợ của AI đang có số ngày kết thúc.

2. Sự thay đổi vai trò của luật sư trẻ

Khi AI tiếp quản các công việc thường nhật, vai trò của các luật sư mới vào nghề sẽ thay đổi một cách căn bản.

Các nhà phân tích của Deloitte dự đoán một sự chuyển đổi nhanh chóng và mang tính cấu trúc thay vì từ từ, với khả năng 50% các công việc cấp thấp sẽ được tự động hóa vào năm 2030 trong các trường văn phòng như luật.

Do đó, trọng tâm cho các luật sư mới sẽ chuyển sang các công việc mà AI không thể dễ dàng thực hiện. Các cuộc khảo sát cho thấy 85% chuyên gia dự đoán sự phát triển của AI sẽ yêu cầu luật sư phát triển kỹ năng mới và đảm nhận vai trò mới, thay vì đơn giản là mất việc.

Các luật sư trẻ trong tương lai có thể dành ít thời gian hơn cho các công việc giấy tờ nhàm chán và nhiều thời gian hơn cho việc giám sát kết quả của AI, tương tác với khách hàng và rèn luyện khả năng phán đoán, từ đó nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị.

3. Tiêu chuẩn hiệu quả mới và mô hình tính phí

Khả năng tự động hóa công việc của AI sẽ tạo áp lực lên mô hình kinh doanh truyền thống dựa trên giờ làm việc tính phí trong lĩnh vực pháp lý.

Như một ghi chú đã ghi nhận, gần ba phần tư các công việc tính phí theo giờ của một văn phòng luật có thể bị tự động hóa bởi AI.

Điều này có nghĩa là các công việc từng mất nhiều giờ giờ đây có thể hoàn thành trong vài phút, và khách hàng đã bắt đầu phản đối việc trả phí theo giờ cho công việc mà AI có thể đẩy nhanh tiến độ. Các công ty tiên phong đang phản ứng bằng cách xem xét áp dụng phí cố định hoặc định giá dựa trên giá trị cho công việc được hỗ trợ bởi AI.

Chúng ta có thể kỳ vọng các thỏa thuận phí thay thế sẽ trở nên phổ biến hơn khi hiệu quả của AI khiến mô hình tính phí theo giờ trở nên ít sinh lời hoặc khó biện minh hơn.

4. Khoảng cách AI giữa các công ty

Một khoảng cách cạnh tranh rõ rệt có thể sẽ ngày càng gia tăng giữa các công ty luật được hỗ trợ bởi công nghệ và những công ty tụt hậu.

Hơn 60% chuyên gia pháp lý đồng ý rằng việc sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) sẽ phân biệt các công ty thành công với những công ty không thành công trong vòng năm năm tới.

Những đơn vị tiên phong đã bắt đầu quảng bá khả năng AI của mình và chứng minh cho khách hàng thấy họ có thể mang lại kết quả nhanh hơn. Ngược lại, các công ty chậm chạp trong việc áp dụng AI có nguy cơ bị tổn hại danh tiếng và mất kinh doanh.

Các bộ phận pháp lý của doanh nghiệp đã ghi chú rằng nhiều công ty luật bên ngoài vẫn dường như do dự hoặc không thể sử dụng công nghệ mới một cách hiệu quả, và gần hai phần ba luật sư nội bộ cho biết họ chưa thấy được sự tiết kiệm thời gian hoặc chi phí từ việc sử dụng AI của các công ty luật bên ngoài.

Đến năm 2025 và sau đó, chúng ta có thể chứng kiến sự phân hóa trên thị trường pháp lý, nơi các công ty luật sử dụng công nghệ AI tiên tiến sẽ vượt trội hơn các công ty truyền thống về tốc độ tăng trưởng.

Kỹ năng cần phát triển (và loại bỏ)

Công nghệ đơn thuần không phải là rào cản. Những luật sư thành công sẽ nâng cao kỹ năng cơ bản, bổ sung kỹ năng bổ trợ và loại bỏ những công việc mà máy móc hiện nay có thể xử lý nhanh hơn.

Kỹ năng cốt lõi

Những kỹ năng cốt lõi này tồn tại trước sự tự động hóa vì chúng đòi hỏi sự phán đoán của con người và kỹ năng giao tiếp tinh tế.

Phân tích pháp lý chiến lược

Quản lý mối quan hệ khách hàng

Biện hộ tại tòa án và tranh luận bằng đối số

Lý luận đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

Đàm phán phức tạp và đàm phán thỏa thuận

Những kỹ năng này nuôi dưỡng danh mục tiếp theo bằng cách cung cấp bối cảnh và sự sáng tạo, từ đó làm cho các khả năng liên quan trở nên mạnh mẽ.

Kỹ năng liên quan

Các khả năng bổ sung giúp nhân đôi giá trị cốt lõi và cho phép luật sư hợp tác hiệu quả với các hệ thống AI.

Kỹ thuật tạo prompt cho công cụ AI pháp lý

Năng lực phân tích dữ liệu và giải thích thống kê

Quản lý dự án đa chức năng

Đánh giá nhà cung cấp công nghệ pháp lý

Cơ bản về an ninh mạng và bảo mật

Những kỹ năng liên quan này cho thấy những thói quen cần từ bỏ, khi ngành nghề chuyển hướng khỏi các công việc thủ công.

Kỹ năng lỗi thời

Các công việc đang giảm dần mà AI hiện nay xử lý hiệu quả hơn, giải phóng luật sư để tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Kiểm tra trích dẫn thủ công và định dạng theo Bluebook

Xem xét tài liệu khối lượng lớn cho quá trình thu thập chứng cứ

Soạn thảo hợp đồng theo quy trình tiêu chuẩn mà không có sự tùy chỉnh

Nghiên cứu pháp lý lặp đi lặp lại về các vấn đề đã được giải quyết

Kiểm tra từng dòng các biểu mẫu tiêu chuẩn

Các kỹ năng cốt lõi và kỹ năng liên quan giúp người đọc chuẩn bị cho tương lai vì chúng tập trung vào phán đoán con người không thể thay thế và sự thành thạo công nghệ. Xây dựng cả hai loại kỹ năng này cùng nhau sẽ chuẩn bị cho luật sư một thực hành được hỗ trợ bởi AI, nơi máy móc xử lý công việc lặp đi lặp lại và con người định hướng kết quả chiến lược.

Triển vọng nghề nghiệp: Liệu nghề luật sư vẫn là lựa chọn thông minh?

Nhu cầu về dịch vụ pháp lý vẫn mạnh mẽ dù có lo ngại về tự động hóa.

Cuộc khảo sát công nghệ năm 2024 của Hiệp hội Luật sư Thanh (American Bar Association) cho thấy việc áp dụng AI trong ngành luật đã tăng gấp ba lần so với năm trước, nhưng sinh viên tốt nghiệp trường luật vẫn duy trì mức việc làm cao kỷ lục, cho thấy AI đang hỗ trợ chứ không phải loại bỏ các công việc pháp lý.

Ba yếu tố khiến con người vẫn là yếu tố thiết yếu trong lĩnh vực pháp lý:

Sự phức tạp của quy định đòi hỏi sự diễn giải tinh tế.

Mối quan hệ với khách hàng đòi hỏi sự tin tưởng và sự đồng cảm.

Hoạt động tranh tụng tại tòa án dựa trên khả năng thuyết phục và thích ứng theo thời gian thực.

Mức lương cho các luật sư trẻ tại các công ty lớn vẫn dao động trong phạm vi $200,000 mỗi năm, và tốc độ thăng tiến lên các vai trò cao cấp không hề chậm lại, cho thấy các công ty vẫn xem tài năng con người là giá trị ngay cả khi họ áp dụng AI để tăng hiệu quả.

Ba lĩnh vực hàng đầu có thu nhập ổn định hoặc tăng trưởng là luật sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, cùng với tranh tụng phức tạp – tất cả đều là những lĩnh vực kết hợp chuyên môn kỹ thuật với phán đoán chiến lược.

Số liệu này cho thấy rằng một sự nghiệp pháp lý vẫn còn khả thi đối với những ai thích nghi, và nghề nghiệp này đang phát triển chứ không phải biến mất.

Tiếp theo là gì: Chuẩn bị cho tương lai do AI dẫn dắt

Điểm bùng phát đã đến. Gần 45% các công ty luật có kế hoạch đưa AI tạo sinh trở thành trung tâm của quy trình làm việc trong vòng một năm tới, và việc chần chừ sẽ khiến bạn tụt hậu so với các đối thủ đã bắt đầu tận dụng lợi thế về hiệu quả và niềm tin của khách hàng.

Đây là thời điểm để hành động. Dưới đây là một kế hoạch thực tế để bắt đầu trong quý này.

Kế hoạch hành động

Kiểm tra quy trình làm việc hiện tại của bạn để xác định các công việc có thể tự động hóa như kiểm tra trích dẫn hoặc soạn thảo email bản nháp, với thời gian tiết kiệm được khoảng năm giờ mỗi tuần. Thử nghiệm một công cụ AI chuyên dụng cho pháp lý như CoCounsel hoặc Lexis+ AI trên một vụ việc có rủi ro thấp để hiểu rõ điểm mạnh và giới hạn của nó. Tham gia khóa học CLE về đạo đức AI và kỹ thuật tạo prompt để nâng cao kỹ năng và đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực mới nổi. Lên lịch các phiên đào tạo kỹ năng AI hàng tháng với nhóm của bạn để chia sẻ mẹo, khắc phục lỗi và đang theo dõi tiết kiệm thời gian. Rà soát mô hình tính phí của công ty để xem xét áp dụng mô hình tính phí cố định hoặc dựa trên giá trị cho các công việc được hỗ trợ bởi AI, mang lại kết quả nhanh hơn.

Các công ty hành động ngay lập tức sẽ định hình kỳ vọng của khách hàng và chiếm lĩnh thị phần, trong khi những công ty chậm trễ có nguy cơ trở nên lạc hậu trong một ngành nghề mà hiệu quả và khả năng thích ứng là yếu tố quyết định thành công.

Câu hỏi thường gặp

Vẫn còn băn khoăn về cách AI sẽ thay đổi thực hành của bạn? Những câu hỏi này giải quyết những lo ngại phổ biến mà câu chuyện chính chưa giải quyết triệt để.

AI sẽ xử lý phần lớn công việc nghiên cứu pháp lý thường xuyên như tra cứu án lệ và tra cứu luật, nhưng các nghiên cứu phức tạp yêu cầu tổng hợp nhiều hệ thống pháp luật hoặc dự đoán các đối số mới vẫn đòi hỏi sự giám sát của con người. Các luật sư thành thạo công cụ nghiên cứu AI sẽ hoàn thành dự án nhanh hơn và tập trung vào việc giải thích thay vì quét thủ công.

AI có thể tạo ra bản nháp đầu tiên của các bản tóm tắt và tài liệu pháp lý, nhưng sản phẩm cuối cùng phải được kiểm tra và chỉnh sửa bởi một luật sư có giấy phép để đảm bảo độ chính xác, tránh các sai sót và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức. Các tòa án đã xử phạt các luật sư nộp các bản tóm tắt do AI tạo ra chứa các trích dẫn giả mạo, do đó việc xác minh của con người vẫn là bắt buộc.

Các trường luật đang bắt đầu tích hợp kiến thức về AI vào chương trình giảng dạy, bao gồm các khóa học về kỹ thuật tạo lệnh, đạo đức công nghệ pháp lý và giám sát hệ thống tự động hóa. Các hiệp hội thanh cũng đang cập nhật tiêu chuẩn năng lực để yêu cầu luật sư hiểu rõ lợi ích và rủi ro của các công cụ AI được sử dụng trong thực tiễn.

Các trợ lý pháp lý và nhân viên hỗ trợ pháp lý đối mặt với rủi ro cao nhất về việc thay thế công việc do AI tự động hóa việc kiểm tra tài liệu, kiểm tra trích dẫn và nhập dữ liệu. Tuy nhiên, những người nâng cao kỹ năng để đảm nhận các vai trò giám sát AI, quản lý dự án hoặc quan hệ khách hàng sẽ vẫn giữ được giá trị, và các vị trí mới như chuyên viên liên lạc AI hoặc chuyên gia công nghệ pháp lý đang xuất hiện để quản lý các hệ thống này.