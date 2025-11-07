Oracle Agentic AI: Liệu đây có phải là mảnh ghép còn thiếu trong hoạt động của bạn?

Hãy tưởng tượng nhóm mua hàng của bạn phải chờ ba ngày để phê duyệt một hóa đơn đơn giản trong khi bộ phận tài chính bị ngập trong các công việc đối chiếu thủ công.

Hãy tưởng tượng các tác nhân thông minh xử lý các công việc đó trong vài phút, học hỏi quy trình làm việc của bạn và phối hợp giữa các bộ phận mà không cần sự can thiệp của con người.

Oracle đã gia nhập lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đại lý vào tháng 3 năm 2025 với một nền tảng hứa hẹn mang lại chính xác sự chuyển đổi đó.

Dưới đây, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách Oracle agentic AI thực hiện công việc, những điểm khác biệt của nó và liệu nó có đáp ứng được cam kết tự động hóa cho các nhóm doanh nghiệp vừa và lớn hay không.

Điểm khóa

Oracle tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào đám mây Fusion mà không phát sinh chi phí giấy phép bổ sung.

AI Agent Studio cho phép tự động hóa quy trình làm việc mà không cần mã, sử dụng dữ liệu và quy tắc của doanh nghiệp.

Các tác nhân được xây dựng sẵn từ đối tác giúp giảm thời gian thiết lập và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.

Các giao thức MCP và A2A cho phép hợp tác an toàn giữa các agent trên nhiều nền tảng với quy mô lớn.

Oracle có cung cấp AI đại lý không?

Đúng vậy. Oracle đã ra mắt AI Agent Studio tại CloudWorld London vào tháng 3 năm 2025, tích hợp trực tiếp các khả năng AI đại lý vào các ứng dụng Fusion Cloud.

Nền tảng này được cung cấp kèm theo hơn 50 tác nhân đã được xây dựng sẵn, đang thực hiện công việc bên trong các mô-đun ERP, HCM, chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng, mà không phát sinh chi phí giấy phép bổ sung cho người dùng Fusion.

Agent Studio hoạt động như một công cụ xây dựng không cần lập trình, cho phép người dùng doanh nghiệp tạo các tác nhân tùy chỉnh thông qua các mẫu kéo và thả, điều phối các quy trình làm việc đa tác nhân và lựa chọn từ các mô hình như Cohere Command R+ hoặc Meta Llama 3.

Oracle đã phát triển các agent này với quyền truy cập gốc vào dữ liệu Fusion, quy tắc kinh doanh và chính sách bảo mật, thay vì tích hợp AI lên các hệ thống cũ. Lựa chọn kiến trúc này cho phép các agent của Oracle có ngay bối cảnh cần thiết, trong khi các công cụ của bên thứ ba phải tái tạo thông qua các cuộc gọi API.

Phiên bản này đưa Oracle vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio và các giải pháp AI đại lý của ServiceNow, tuy nhiên chiến lược gói sản phẩm của Oracle khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh, những người tính phí theo mức sử dụng hoặc các tiện ích bổ sung theo từng người dùng.

Nó thực sự là công việc như thế nào?

Tại lõi của nền tảng agentic của Oracle, việc tạo agent (tức là lập agent) được tách biệt hoàn toàn với việc thực thi.

Agent Studio cung cấp một giao diện trực quan nơi bạn định nghĩa mục tiêu của agent, ví dụ: “Tự động phê duyệt đơn đặt hàng dưới $5,000 khi ngân sách có sẵn.”

Sau đó, bạn gán cho agent một bộ kỹ năng, là các kết nối API được xây dựng sẵn với các mô-đun Fusion như Quản lý Tài khoản Thanh toán, Lập ngân sách hoặc Quản lý Nhà cung cấp.

Trợ lý AI tự động lập kế hoạch đa bước, gọi các API cần thiết theo thứ tự, đánh giá kết quả so với quy tắc phê duyệt của bạn, và hoặc hoàn thành công việc hoặc chuyển các trường hợp ngoại lệ đến người kiểm duyệt.

Đằng sau hậu trường, nền tảng của Oracle sử dụng một hệ thống suy luận để phân tách các chỉ thị cấp cao thành các hành động riêng biệt.

Nếu người dùng yêu cầu trợ lý "đối chiếu báo cáo chi phí của tháng trước", trợ lý sẽ truy vấn mô-đun chi phí để tìm các hóa đơn chưa khớp, đối chiếu giao dịch thẻ tín dụng, đánh dấu các bất thường và soạn thảo báo cáo tóm tắt.

Vòng lặp suy luận chạy trên Oracle Cloud Infrastructure cùng với mô hình ngôn ngữ lớn được chọn, do đó các doanh nghiệp có thể thay đổi mô hình, chẳng hạn như chuyển từ Cohere sang OpenAI GPT-4o, mà không cần viết lại logic của agent.

Thành phần Hàm kinh doanh AI Agent Studio Công cụ thiết kế không cần mã để tạo quy trình làm việc cho agent và định nghĩa quy tắc phê duyệt. Lớp API Fusion Truy cập trực tiếp vào dữ liệu ERP, HCM, SCM và CX mà không cần phần mềm trung gian. Bộ định tuyến đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM Router) Hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Cohere, Google và Meta được lưu trữ trên OCI. Thị trường đại lý Các tác nhân được xây dựng bởi đối tác được chứng nhận, triển khai trực tiếp vào môi trường Fusion của bạn.

Thị trường này đặc biệt hấp dẫn.

Đến tháng 10 năm 2025, Oracle đã mở rộng studio để bao gồm hàng trăm tác nhân chuyên ngành từ các đối tác như Deloitte và IBM. Mỗi tác nhân phải trải qua quy trình đánh giá tuân thủ 21 tiêu chí về bảo mật, độ chính xác và hiệu quả token trước khi Oracle công bố.

Quy trình kiểm tra này giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai các quy trình tự động hóa chưa được kiểm thử vào hệ thống tài chính hoặc nhân sự sản xuất.

Điều này trông như thế nào trong thực tế?

Hãy xem xét trường hợp của một nhà cung cấp dịch vụ y tế có kích thước trung bình quản lý 200 đơn đặt hàng mỗi tuần.

Trước khi có AI đại lý của Oracle, chuyên viên mua hàng của họ phải dành cả buổi sáng để đối chiếu các mục đơn đặt hàng với hóa đơn, kiểm tra khả năng ngân sách và chuyển các phê duyệt qua các chủ đề email. Đến khi đơn đặt hàng khẩn cấp về găng tay phẫu thuật được phê duyệt cuối cùng, đã mất ba ngày.

Sau khi triển khai Oracle’s Requisition-to-Contract Agent từ thị trường, quy trình làm việc đã được rút ngắn đáng kể:

Tạo/lập yêu cầu mua hàng: Trưởng bộ phận gửi yêu cầu mua hàng trong Fusion Procurement. Xác thực đại lý: Đại lý kiểm tra mức tồn kho, xác minh mã ngân sách và xác nhận trạng thái tuân thủ của nhà cung cấp theo thời gian thực. Tự động định tuyến: Đối với các đơn đặt hàng dưới ngưỡng $5,000, hệ thống tự động phê duyệt và tạo đơn đặt hàng (PO). Đối với các khoản tiền cao hơn, hệ thống sẽ chuyển lên Giám đốc Tài chính (CFO) kèm theo bản ghi chú giải thích đã được điền sẵn. Học tập liên tục: Trợ lý phát hiện các trường hợp vượt ngân sách lặp lại trong một số bộ phận và đề xuất ngưỡng phê duyệt điều chỉnh mỗi quý.

Chuyên viên mua hàng hiện tập trung vào đàm phán với nhà cung cấp và mua sắm chiến lược, trong khi hệ thống tự động xử lý 80% các phê duyệt thường xuyên. Mô hình này được áp dụng trong các quy trình đóng sổ tài chính, danh sách kiểm tra onboarding nhân viên và phân loại vé hỗ trợ khách hàng.

Sự cải thiện hiệu quả này đặt ra một câu hỏi tự nhiên: nếu nhiều nhà cung cấp cung cấp AI đại lý, tại sao lại chọn Oracle?

Điều gì làm Oracle khác biệt?

Điểm khác biệt chính của Oracle là tích hợp Fusion gốc.

Các đối thủ cạnh tranh thường yêu cầu phát triển API tùy chỉnh hoặc kết nối bên thứ ba để truy cập dữ liệu doanh nghiệp. Các đại lý Oracle hoạt động trong cùng một vùng bảo mật với hệ thống ERP của bạn, tự động kế thừa các quyền truy cập dựa trên vai trò.

Khi một agent trích xuất dữ liệu tài chính cho dự báo, nó tuân thủ các quy tắc che giấu dữ liệu tương tự như đối với người dùng con người trong vai trò đó. Không cần lớp quyền riêng biệt, không có chính sách quản trị trùng lặp.

Một lợi thế khác là tính linh hoạt đa mô hình.

Trong khi một số nền tảng buộc bạn phải sử dụng mô hình độc quyền của họ, Oracle hỗ trợ OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini và thậm chí các mô hình xAI chạy trên Oracle Cloud Infrastructure.

Các nhóm có thể thử nghiệm mô hình nào hoạt động tốt nhất cho việc trích xuất hóa đơn so với truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, sau đó phân công công việc tương ứng. Nền tảng đang theo dõi việc sử dụng token và phân bổ chi phí theo từng mô hình, giúp bộ phận tài chính có thể xem chính xác nơi chi tiêu AI tập trung.

Các điểm mạnh khóa khác bao gồm:

Không cần lập trình mã tùy chỉnh cho API Fusion : Các agent có thể truy cập tất cả các mô-đun ngay từ đầu.

Quy mô hệ sinh thái đối tác : Hơn : Hơn 32.000 nhà phát triển được chứng nhận đã được đào tạo trên Agent Studio tại Accenture, Deloitte và IBM.

Quản trị tích hợp: Mỗi agent ghi lại các quyết định của mình, giúp việc kiểm toán trở nên đơn giản.

Tuy nhiên, điểm yếu là sự tập trung vào hệ sinh thái của Oracle. Nếu hệ thống của bạn chủ yếu sử dụng Salesforce hoặc SAP, lợi thế nội tại của Oracle sẽ giảm đi. Agent Studio phát huy hiệu quả nhất cho các tổ chức đã commit sử dụng Fusion Cloud hoặc đang có kế hoạch chuyển đổi.

Độ sâu tích hợp là yếu tố quan trọng, vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách Oracle kết nối với hệ sinh thái công nghệ rộng lớn hơn.

Tích hợp & Tương thích hệ sinh thái

Oracle thiết kế Agent Studio để công việc trong Fusion nhưng cũng nhận thức rằng các doanh nghiệp vận hành môi trường hỗn hợp.

Nền tảng hỗ trợ Model Context Protocol (MCP), một tiêu chuẩn mới nổi cho phép các tác nhân truy vấn các nguồn dữ liệu bên ngoài như SharePoint, Snowflake hoặc Databricks mà không cần xây dựng các kết nối tùy chỉnh.

Một agent xây dựng dự báo quý có thể trích xuất dữ liệu bán hàng lịch sử từ Fusion ERP, kết hợp với dữ liệu xu hướng thị trường từ kho dữ liệu phân tích bên ngoài và tạo mô hình kịch bản trong một quy trình làm việc duy nhất.

Đối với việc phối hợp giữa các đại lý của nhiều nhà cung cấp, Oracle triển khai các kết nối Agent2Agent (A2A).

Hãy tưởng tượng một đại lý mua sắm trong Oracle Fusion chuyển giao một công việc vận chuyển cho một đại lý logistics chạy trên IBM Watsonx Orchestrate.

Khung A2A truyền tải thông tin bối cảnh như số đơn đặt hàng, ngày giao hàng và sở thích nhà vận chuyển một cách an toàn giữa các hệ thống. Mỗi agent duy trì ranh giới bảo mật riêng, nhưng quá trình chuyển giao diễn ra một cách minh bạch đối với người dùng cuối.

Điểm tích hợp Tính phù hợp Oracle Fusion Cloud Truy cập API trực tiếp với các quy tắc bảo mật và kinh doanh được kế thừa. Các đại lý của bên thứ ba (IBM, Salesforce) Trao đổi dữ liệu qua các kết nối MCP và A2A với kho lưu trữ thông tin đăng nhập bảo mật. Nhà cung cấp Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Định tuyến mô hình qua OCI với bảng điều khiển quan sát thống nhất Thị trường Đối tác Các đại lý được chứng nhận có thể triển khai trực tiếp vào quy trình làm việc của Fusion với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Thị trường ứng dụng được tích hợp trực tiếp vào Fusion Applications, cho phép quản trị viên IT duyệt, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng của bên thứ ba mà không cần rời khỏi giao diện ERP.

Oracle kiểm tra từng đại lý trên thị trường theo danh sách kiểm tra 21 điểm bao gồm tuân thủ, bảo mật và hiệu suất trước khi phê duyệt. Quy trình này giúp giảm thiểu rủi ro của các hệ thống tự động hóa không được kiểm soát xâm nhập vào hệ thống sản xuất.

Khi việc tích hợp đã được giải quyết, làm thế nào các nhóm có thể triển khai AI đại lý mà không làm gián đoạn hoạt động?

Phản hồi từ cộng đồng và ý kiến của người dùng sớm

Phản ứng ban đầu đối với Oracle AI Agent Studio chia thành hai luồng ý kiến: lạc quan thận trọng và hoài nghi chờ xem.

Trên subreddit r/GenAI4all của Reddit, một người dùng viết: “Nghe có vẻ hay, nhưng nếu nó không thực sự tối ưu hóa quy trình làm việc, thì đó chỉ là sự thổi phồng về AI.” Một bình luận khác thừa nhận: “Tôi không tin tưởng sản phẩm Oracle nào kể từ thập niên 90 và tôi không có ý định bắt đầu bây giờ.” Một người khác thêm vào: “Nếu nó chỉ thêm nhiều cú nhấp chuột và bảng điều khiển mà không mang lại lợi ích thực sự, đó là AI với thêm bước.”

Khách hàng doanh nghiệp lại có câu chuyện khác, với các triển khai thực tế cho thấy kết quả đo lường được, trong khi những người hoài nghi chỉ thấy những lời hứa hẹn.

Emily Crow, Giám đốc CNTT của Choctaw Nation, chia sẻ: “Chúng tôi đã áp dụng hơn 40 tính năng AI tạo sinh và mong đợi tận dụng thêm các tác nhân AI của Oracle để hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động.”

Milwaukee Tool, một nhà phân phối sản xuất, đã cấp tín dụng cho các tác nhân tích hợp của Oracle trong việc duy trì tăng trưởng hai con số mà không cần tăng số lượng nhân viên tương ứng trong quá trình hoàn thành đơn đặt hàng.

Các nhà phân tích ngành nhận thấy tiềm năng ở đây, tuy nhiên họ không đưa ra cam kết vô điều kiện.

Mickey North Rizza của IDC đã thể hiện chế độ xem lạc quan khi cho biết: “Với việc ra mắt AI Agent Marketplace, Oracle đang nâng cao thanh, giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng và mở rộng quy mô tự động hóa dựa trên AI.”

Quan điểm đó phản ánh sự đồng thuận chung của các nhà phân tích rằng phương pháp tiếp cận tích hợp của Oracle giải quyết các điểm ma sát thực tế mà các đối thủ cạnh tranh vẫn đang gặp khó khăn khi tích hợp AI vào các hệ thống cũ.

Tuy nhiên, rủi ro thực thi vẫn cao đối với bất kỳ tổ chức nào bắt đầu với dữ liệu không được quản lý tốt hoặc quyền sở hữu quy trình không rõ ràng.

Lộ trình & Triển vọng Hệ sinh thái

Oracle đang nhanh chóng củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đại lý trước khi các đối thủ đóng khoảng cách. Ba cột mốc quan trọng làm nền tảng cho lộ trình phát triển.

Vào đầu năm 2026, Oracle sẽ giới thiệu Ask Oracle, trang chủ sử dụng ngôn ngữ tự nhiên cho các ứng dụng Fusion.

Thay vì điều hướng qua các menu, người dùng có thể nhập hoặc nói các yêu cầu như “hiển thị tất cả hóa đơn quá hạn trên $10,000” và hệ thống sẽ trả về các bảng điều khiển có thể hành động.

Giao diện này sẽ chủ động hiển thị các đề xuất của AI, ví dụ như đề xuất điều chỉnh ngân sách khi xu hướng chi tiêu lệch khỏi dự báo.

Đến quý 3 năm 2026, Oracle có kế hoạch ra mắt một siêu cụm AI quy mô lớn trên hạ tầng đám mây của mình, bắt đầu với 50.000 GPU AMD Instinct MI450.

Cluster này sẽ hỗ trợ đào tạo mô hình và suy luận có độ thông lượng cao cho khách hàng chạy các quy trình làm việc phức tạp của agent. Đầu tư này thể hiện tham vọng của Oracle trong việc cạnh tranh với AWS, Azure và Google Cloud như một nhà cung cấp dịch vụ tính toán AI hàng đầu.

Điểm nổi bật nhất là hợp tác giữa Oracle và OpenAI, một thỏa thuận kéo dài 5 năm có thể trị giá $300 tỷ về sức chứa đám mây.

Nếu được triển khai đầy đủ vào năm 2027, OpenAI sẽ trở thành một trong những khách hàng đám mây lớn nhất của Oracle, và các khách hàng Fusion doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận các mô hình nền tảng tiên tiến được lưu trữ trên OCI.

Sự hợp tác này cũng có thể mang lại giá ưu đãi cho khách hàng Oracle sử dụng GPT-4 hoặc các mô hình tương lai.

Giám đốc AI của Oracle, Clay Magouyrk, dự đoán rằng AI đại lý sẽ trở nên phổ biến trên các ứng dụng đám mây của chúng tôi trong vòng ba năm, biến nền tảng SaaS của Oracle thành một nền tảng vận hành tự động, liên tục học hỏi.

Với những kế hoạch tham vọng đó, chi phí để triển khai Oracle agentic AI trên quy mô lớn sẽ là bao nhiêu?

Chi phí của Oracle Agentic AI là bao nhiêu?

Oracle thiết kế chính sách giá để loại bỏ sự sốc về giá của giấy phép AI truyền thống. Studio Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent Studio) được bao gồm miễn phí cho khách hàng hiện tại của Fusion Cloud.

Bạn có thể tạo, triển khai và chạy bao nhiêu tác nhân tùy chỉnh tùy theo gói đăng ký mà không phải trả phí theo từng tác nhân. Việc gói gọn này loại bỏ mô hình định giá lẻ tẻ mà một số đối thủ cạnh tranh áp dụng cho từng quy trình tự động hóa.

Đối với khách hàng muốn triển khai các tác nhân trên Oracle Cloud Infrastructure (OCI) độc lập với Fusion, dịch vụ OCI Generative AI Agents tính phí $0,003 cho mỗi 10.000 ký tự được xử lý (bao gồm cả đầu vào và đầu ra).

Một cuộc hội thoại điển hình của agent xử lý đơn đặt hàng mua hàng 2.000 ký tự và tạo ra tóm tắt 500 ký tự sẽ tiêu tốn 2.500 ký tự, tương đương khoảng $0,00075 cho mỗi giao dịch. Ở quy mô lớn, một doanh nghiệp xử lý 100.000 giao dịch mỗi tháng sẽ phải trả khoảng $75 phí thực thi.

Chi phí bổ sung phát sinh từ việc lưu trữ cơ sở kiến thức cho việc tạo nội dung được tăng cường bằng tìm kiếm ($0,0084 mỗi GB-giờ) và việc nhập dữ liệu khi tải tài liệu vào bối cảnh của agent ($0,0003 mỗi 10.000 ký tự).

Các tổ chức cần sức chứa GPU chuyên dụng để tinh chỉnh mô hình tùy chỉnh có thể đặt trước dịch vụ OCI Generative AI Service Dedicated hosting với giá khoảng $12 mỗi đơn vị giờ AI, mặc dù Oracle cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày kèm $300 tín dụng cho người dùng OCI mới.

Các chi phí ẩn thường xuất hiện trong dịch vụ tích hợp nếu môi trường Fusion của bạn yêu cầu các bản đồ dữ liệu tùy chỉnh hoặc cầu nối hệ thống cũ.

Các đối tác của Oracle như Accenture và Deloitte tính phí dịch vụ tư vấn riêng biệt, vì vậy hãy tính toán 10 đến 20 phần trăm ngân sách dự án agent của bạn cho dịch vụ chuyên nghiệp trừ khi nhóm nội bộ của bạn đã được chứng nhận trên Agent Studio.

Điểm nhấn: Giá cả của Oracle minh bạch và cạnh tranh, đặc biệt đối với khách hàng Fusion tránh được bẫy giấy phép theo từng đại lý. Chi phí dựa trên sử dụng tăng theo mức độ sử dụng, giúp các dự án thử nghiệm trở nên hợp lý và các triển khai quy mô lớn trở nên dự đoán được.

Những suy nghĩ cuối cùng

Oracle Agent Studio mang lại giá trị thực sự nếu bạn đã sử dụng Fusion Cloud và có thể chấp nhận một khoảng thời gian học tập trước khi triển khai vào sản xuất.

Tích hợp bản địa loại bỏ sự phức tạp của API mà các đối thủ cạnh tranh bắt buộc, nhưng thành công phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và sự rõ ràng của quy trình - hai yếu tố mà nhiều nhóm thường đánh giá thấp.

Thử nghiệm một quy trình làm việc thông thường như phê duyệt hóa đơn trong 30 ngày, đang theo dõi độ chính xác và thời gian chu kỳ so với quy trình thủ công hiện tại của bạn.

Đối với các tổ chức cam kết sử dụng Oracle có hệ thống quản trị dữ liệu sạch sẽ và nguồn lực chuyên biệt cho việc tối ưu hóa, gói giá cả và hệ sinh thái thị trường tích hợp sẽ chứng minh được giá trị đầu tư so với các lớp phần mềm của bên thứ ba.