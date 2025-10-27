Những điểm khóa

ChatGPT Atlas tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào các trang web, loại bỏ sự bất tiện khi sao chép và dán.

Việc ra mắt Atlas thách thức sự thống trị của Chrome nhưng phải đối mặt với các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Các trình duyệt AI như Atlas đánh dấu sự chuyển đổi sang các quy trình làm việc kỹ thuật số có khả năng tự chủ và nhận thức bối cảnh.

Atlas cung cấp các công cụ dành cho người dùng chuyên nghiệp nhưng chưa sẵn sàng cho môi trường doanh nghiệp do các rủi ro bảo mật.

San Francisco, California, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

OpenAI đã ra mắt ChatGPT Atlas, một trình duyệt web được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tích hợp trực tiếp trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại vào mọi trang web mà bạn truy cập. Sự ra mắt này thách thức trình duyệt Chrome của Google, vốn kiểm soát khoảng 65% thị trường với 3 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Atlas loại bỏ việc sao chép và dán liên tục giữa các tab trình duyệt và ChatGPT mà nhân viên văn phòng thực hiện hàng trăm lần mỗi ngày, cho phép trợ lý AI theo dõi bạn trên toàn bộ web với khả năng nhận thức bối cảnh đầy đủ.

Trình duyệt đã được phát hành miễn phí cho người dùng macOS, với các phiên bản dành cho Windows, iOS và Android sẽ ra mắt trong thời gian tới. 800 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần của OpenAI là đối tượng mục tiêu chính. Cổ phiếu của Alphabet đã giảm 2% vào ngày công bố, xóa sổ khoảng $18 tỷ giá trị thị trường trước khi phục hồi một phần, cho thấy sự lo ngại của nhà đầu tư về mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo của Chrome đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Atlas quan trọng vì nó thể hiện chiến lược nền tảng của OpenAI vượt ra ngoài các chatbot. CEO Fidji Simo mô tả tầm nhìn của công ty về việc ChatGPT phát triển thành "hệ điều hành cho cuộc sống của bạn", và trình duyệt chính là nơi công việc trí tuệ thực sự diễn ra. Email, tài liệu, nghiên cứu, quản lý dự án và các công cụ hợp tác đều tồn tại trong các tab trình duyệt. Bằng cách tích hợp ChatGPT một cách bản địa vào trình duyệt, OpenAI loại bỏ rào cản giữa suy nghĩ và hành động.

Tuy nhiên, việc ra mắt sản phẩm này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng chỉ sau ba ngày kể từ khi sản phẩm được phát hành. Các đánh giá ban đầu về độ tin cậy vẫn còn phân chia, và lợi thế 20 năm của Chrome tạo ra những rào cản gần như không thể vượt qua đối với người dùng chính thống khi chuyển sang sử dụng sản phẩm mới.

Cách Atlas hoạt động và Điều gì làm nên sự khác biệt của nó

Tính năng nổi bật là thanh bên "Ask ChatGPT" luôn hiển thị, tự động nhận diện nội dung trang web bạn đang chế độ xem. Chỉ cần nhấp vào nút trên bất kỳ trang web nào, ChatGPT có thể tóm tắt bài viết, so sánh sản phẩm, trích xuất dữ liệu hoặc trả lời câu hỏi về nội dung mà không cần bạn phải sao chép và dán văn bản thủ công.

Thông báo chính thức của OpenAI cho vị trí rằng giải pháp này nhằm giải quyết vấn đề bối cảnh đang gây khó khăn cho các quy trình làm việc AI hiện tại. Nhân viên văn phòng phải dành hàng giờ để sao chép văn bản email vào ChatGPT để điều chỉnh giọng điệu, dán ghi chú cuộc họp để tóm tắt, kéo liên kết để hỗ trợ nghiên cứu và ảnh chụp màn hình tài liệu để phân tích. Atlas loại bỏ nhu cầu này bằng cách cung cấp bối cảnh đầy đủ từ trang web hiện tại, tab đang mở và lịch sử duyệt web của bạn thông qua thanh bên.

Trình duyệt bao gồm một công cụ hỗ trợ viết trực tiếp xuất hiện khi bạn chọn văn bản trong bất kỳ trường biểu mẫu nào. Chọn một bản nháp email trong Gmail, nhấp vào lớp phủ ChatGPT và ngay lập tức chỉnh sửa cho rõ ràng hoặc điều chỉnh giọng điệu mà không cần rời khỏi trang. Ben Goodger, Trưởng nhóm Kỹ thuật từng dẫn dắt các đội phát triển Firefox và Chrome, nhấn mạnh tính năng "sidecar" này là yếu tố phân biệt chính.

Atlas cũng cung cấp tính năng "bộ nhớ trình duyệt", một tính năng tùy chọn cho phép ChatGPT ghi nhớ các chi tiết khóa từ các trang web bạn truy cập. Hãy yêu cầu nó sau vài tuần để “tìm tất cả các công cụ quản lý dự án mà tôi đã nghiên cứu tháng trước và tạo bảng so sánh”, và nó sẽ ghi nhớ các mẫu duyệt web của bạn. Tài liệu về bảo mật của OpenAI cho biết bộ nhớ được lưu trữ trên máy chủ của họ trong 30 ngày, với các bộ lọc bảo mật được thiết kế để loại trừ thông tin nhận dạng chính phủ, thông tin đăng nhập, hồ sơ y tế và thông tin tài chính. Người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn bộ nhớ thông qua chế độ xem, xóa các mục riêng lẻ hoặc vô hiệu hóa tính năng này hoàn toàn cho từng trang web hoặc toàn bộ hệ thống.

Chế độ Agent mở rộng khả năng tự động hóa nhưng chỉ khả dụng cho các gói Plus ($20/tháng), Pro ($200/tháng) và Business. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự động duyệt web, nhấp vào nút, điền biểu mẫu, thêm mục vào giỏ hàng và hoàn thành các quy trình làm việc nhiều bước. OpenAI đã trình diễn AI tạo email trong Outlook chỉ trong khoảng 15 giây, tìm kiếm kế hoạch bữa ăn và đơn đặt hàng thực phẩm qua Instacart, cũng như tạo công việc dự án từ tài liệu Google.

Chế độ đại lý đi kèm với những hạn chế đáng kể. OpenAI cảnh báo rõ ràng rằng nó "có thể mắc lỗi trong các quy trình phức tạp", và các thử nghiệm của MIT Technology Review đã phát hiện ra các vấn đề về độ tin cậy, trong đó đại lý mua sắm đề xuất các mục mà người thử nghiệm đã mua trước đó. Các nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện ra rằng các trang web độc hại có thể chèn các lệnh ẩn mà đại lý hiểu nhầm là lệnh hợp lệ của người dùng, một cuộc tấn công chèn lệnh (prompt injection) vẫn chưa được giải quyết triệt để trong các hệ thống AI.

Chrome vẫn chiếm ưu thế nhưng cuộc cạnh tranh giữa các trình duyệt AI đang ngày càng gay gắt

ChatGPT Atlas gia nhập thị trường nơi Chrome chiếm 65 đến 68% thị phần trình duyệt toàn cầu với khoảng 3 tỷ người dùng. Safari chiếm 16 đến 19% nhờ sự thống trị của iOS, Microsoft Edge chiếm 5 đến 7%, và các trình duyệt khác cạnh tranh để giành phần còn lại của thị phần. Dữ liệu từ StatCounter cho thấy thị phần của Chrome thực tế đã tăng vào năm 2025 dù đã trải qua nhiều năm ổn định, chứng tỏ sức mạnh của hệ sinh thái Google thông qua Android, sự phát triển của các phần mở rộng và thói quen sử dụng kéo dài hơn 20 năm.

Bối cảnh cạnh tranh đã thay đổi đáng kể vào năm 2025 khi khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành mặt trận mới. Google đã tích hợp Gemini AI vào Chrome vào tháng 9 năm 2025, cho phép người dùng Mỹ truy cập miễn phí các tính năng trước đây chỉ dành cho phiên bản Pro. Gemini cung cấp khả năng nhận thức ngữ cảnh đa tab, tóm tắt nội dung và chế độ AI trong thanh địa chỉ để xử lý các truy vấn phức tạp. Kế hoạch phát triển của Google bao gồm việc ra mắt tính năng duyệt web tự động hoàn toàn trong thời gian tới.

Microsoft đã tái ra mắt Chế độ Copilot cho Edge chỉ hai ngày sau Atlas, vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, với các tính năng mà TechCrunch mô tả là "gần như giống hệt" với sản phẩm của OpenAI. Chế độ Copilot bao gồm Actions để hoàn thành công việc tự động, Journeys để theo dõi kết nối giữa các tab và điều hướng bằng giọng nói. Phản ứng cạnh tranh nhanh chóng từ đối tác đầu tư trị giá $14 tỷ của OpenAI cho thấy các doanh nghiệp đã có chỗ đứng có thể sao chép các innovation một cách nhanh chóng như thế nào.

Chuyên gia phân tích Gene Munster của Deepwater Asset Management đã đăng trên X rằng “Google có thể (và sẽ) sao chép các tính năng này một cách nhanh chóng, khiến Atlas khó có thể giành được thị phần.” Ông nhấn mạnh rằng Atlas “không tốt hơn Chrome gấp 10 lần,” ngưỡng thường được yêu cầu để vượt qua chi phí chuyển đổi và thói quen đã ăn sâu.

Perplexity đã ra mắt trình duyệt Comet vào tháng 7 năm 2025, ban đầu chỉ dành riêng cho người dùng đăng ký gói Max với giá $200/tháng trước khi chuyển sang miễn phí hoàn toàn vào tháng 10. Công ty Trình duyệt Arc đã chuyển hướng sang Dia vào giữa năm 2025, một trình duyệt ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn beta chỉ dành cho người được mời. Opera đã ra mắt Opera Neon với các tính năng tích hợp AI, và thậm chí Brave - trình duyệt tập trung vào bảo mật - cũng đã thêm khả năng AI Leo.

Công ty nghiên cứu thị trường Market.us dự án thị trường trình duyệt AI sẽ tăng trưởng từ $4,5 tỷ vào năm 2024 lên $76,8 tỷ vào năm 2034, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 32,8%. Tuy nhiên, thị phần của trình duyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của công nghệ tìm kiếm AI. Sự thống trị của Chrome vẫn được duy trì mặc dù các lựa chọn tìm kiếm AI đang ngày càng được ưa chuộng.

Kịch bản khả thi nhất cho thấy Atlas có thể chiếm được 1-3% thị phần trong số những người đam mê công nghệ, người dùng ChatGPT thường xuyên và các nhóm đang tìm kiếm trình duyệt phụ cho các quy trình làm việc được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Thành công khiêm tốn này vẫn có thể đại diện cho 40-50 triệu người dùng nếu OpenAI chuyển đổi được 5% trong số 800 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần của mình, khiến nó lớn hơn nhiều so với nhiều đối thủ cạnh tranh đã có tên tuổi.

Lỗ hổng bảo mật đe dọa sự ra mắt

Trong vòng ba ngày kể từ khi Atlas ra mắt vào ngày 21 tháng 10, công ty an ninh mạng NeuralTrust đã phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng cho phép các tác nhân độc hại thao túng trình duyệt AI. Cuộc tấn công chèn clipboard liên quan đến việc ẩn các lệnh độc hại được ngụy trang dưới dạng URL, cho phép trình duyệt truy cập vào các trang web nguy hiểm, đánh cắp dữ liệu, thực hiện các giao dịch không được phép hoặc đăng tải lên mạng xã hội mà người dùng không hề hay biết.

NeuralTrust cũng phát hiện ra rằng các token OAuth được lưu trữ dưới dạng không mã hóa, tiềm ẩn nguy cơ truy cập trái phép vào tài khoản. Ngoài ra, các phần mở rộng trình duyệt độc hại có thể hiển thị các thanh bên AI giả mạo, lừa người dùng thực thi các lệnh trích xuất dữ liệu. Các lỗ hổng tương tự cũng được phát hiện trong Perplexity Comet và Opera Neon, cho thấy đây là những thách thức hệ thống mà toàn bộ phân khúc trình duyệt được hỗ trợ bởi AI đang phải đối mặt.

Vấn đề cốt lõi là tiêm mã độc tức thì, khả năng của AI không thể phân biệt một cách đáng tin cậy giữa các lệnh của người dùng đáng tin cậy và nội dung trang web không đáng tin cậy. Kẻ tấn công ẩn các lệnh độc hại trong văn bản trắng trên nền trắng, mã máy hoặc metadata hình ảnh mà con người không thể nhìn thấy nhưng các tác nhân AI có thể xử lý.

Chuyên gia lập trình và nghiên cứu bảo mật người Anh Simon Willison đã viết trên blog của mình rằng: “Các rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến vấn đề này vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Tôi sẽ không tin tưởng bất kỳ sản phẩm nào trong số này cho đến khi các chuyên gia bảo mật tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá chi tiết.”

Đối với các doanh nghiệp đang xem xét sử dụng Atlas, OpenAI cảnh báo rõ ràng trong tài liệu của mình rằng không nên sử dụng Atlas với dữ liệu được quy định, bí mật hoặc dữ liệu sản xuất. Chế độ Agent hiện đang ở trạng thái thử nghiệm. Trình duyệt đã triển khai các biện pháp bảo vệ như tạm dừng trước khi thực hiện các hành động trên các trang web tài chính và yêu cầu quyền truy cập rõ ràng trước khi thực hiện các hành động quan trọng, nhưng OpenAI thừa nhận rằng "các biện pháp bảo vệ này sẽ không ngăn chặn được mọi cuộc tấn công mới xuất hiện."

Các vấn đề về bảo mật không chỉ giới hạn ở các lỗ hổng bảo mật. Bộ nhớ trình duyệt lưu trữ tóm tắt hoạt động duyệt web của bạn trên máy chủ OpenAI trong vòng 30 ngày. Các bộ lọc bảo mật nhằm loại trừ thông tin nhận dạng cá nhân, nhưng các nhà hoạt động bảo mật cảnh báo rằng một khi trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối các điểm dữ liệu hành vi, việc xóa một phần dữ liệu không thể xóa bỏ câu chuyện mà AI đã xây dựng về bạn.

MIT Technology Review đã gọi Atlas là "không hơn gì sự cynicism trá hình dưới vỏ bọc phần mềm", cho rằng "khách hàng thực sự, người dùng cuối thực sự của Atlas, không phải là người đang duyệt web, mà là công ty thu thập dữ liệu". Mỗi trang bạn truy cập, mỗi truy vấn bạn thực hiện, mỗi công việc bạn giao phó đều cung cấp cho OpenAI dữ liệu đào tạo hành vi.

Rachel Tobac, Giám đốc Điều hành (CEO) của SocialProof Security, khuyến nghị người dùng sử dụng mật khẩu duy nhất và xác thực hai yếu tố cho tài khoản trình duyệt AI, giới hạn truy cập vào thông tin tài chính và y tế, và xem xét tách biệt trình duyệt AI khỏi các tài khoản nhạy cảm.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhóm năng suất?

Đối với các tổ chức đã tích hợp vào hệ sinh thái ChatGPT, đặc biệt là những tổ chức có gói đăng ký Enterprise hoặc Kinh doanh, Atlas mang lại những cải tiến thực sự trong quy trình làm việc đáng để xem xét như một trình duyệt phụ hoặc chuyên dụng. Các nhóm sử dụng ChatGPT hàng trăm lần mỗi ngày cho các tác vụ như tóm tắt nghiên cứu, soạn thảo email, phân tích ghi chú cuộc họp hoặc chỉnh sửa tài liệu sẽ nhận thấy trải nghiệm tích hợp giúp loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh lặp đi lặp lại.

Các trường hợp sử dụng thực tế mà Atlas hiện đang phát huy thế mạnh bao gồm các vai trò đòi hỏi nhiều nghiên cứu như chiến lược gia tiếp thị và phân tích viên tình báo cạnh tranh, những người có thể tham gia cuộc hội thoại với kết quả tìm kiếm trên nhiều tab khác nhau. Quy trình tạo/lập nội dung được hưởng lợi từ tính năng hỗ trợ viết trực tiếp trong các ứng dụng email và công cụ tài liệu. Các nhà quản lý vận hành phải xử lý thông tin từ hàng chục nguồn khác nhau có thể sử dụng bộ nhớ trình duyệt để truy xuất các đề xuất của nhà cung cấp hoặc thay đổi dòng thời gian dự án từ các tháng trước.

Tuy nhiên, Atlas còn nhiều hạn chế trong việc áp dụng cho doanh nghiệp ở một số khía cạnh. Các lỗ hổng bảo mật hiện tại và cảnh báo rõ ràng từ OpenAI về việc không nên sử dụng nó với dữ liệu được quy định hoặc bí mật khiến nó không phù hợp cho các ngành dịch vụ tài chính, y tế, pháp lý hoặc bất kỳ môi trường nào yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Việc chỉ phát hành trên macOS giới hạn khả năng triển khai ngay lập tức, vì người dùng Windows vẫn chiếm đa số trong môi trường doanh nghiệp. Độ tin cậy của agent ở trạng thái xem trước với tỷ lệ lỗi đã được công nhận có nghĩa là tự động hóa quan trọng đòi hỏi phải có sự xác minh của con người.

Các yếu tố về giá cả cũng rất quan trọng. Gói miễn phí bao gồm trình duyệt, thanh bên ChatGPT và bộ nhớ, đủ cho các cá nhân sử dụng. Chế độ Agent yêu cầu gói Plus, Pro hoặc Business. Các nhóm đã trả phí cho ChatGPT Enterprise sẽ có quyền truy cập Atlas, nhưng hiện tại nó vẫn đang ở giai đoạn beta và chưa được chứng nhận SOC 2 hoặc ISO.

Dynamic cạnh tranh cho thấy đa số tổ chức nên áp dụng chiến lược "chờ xem". Đánh giá của Munster cho rằng Google sẽ sao chép các tính năng của Atlas trong vòng một năm, điều này có nghĩa là người dùng Chrome có thể sở hữu các tính năng tương tự mà không cần chuyển sang trình duyệt khác. Chế độ Edge Copilot của Microsoft đã cung cấp các tính năng tương tự cho các nhóm làm việc tích hợp với Microsoft 365.

Đối với người dùng cao cấp và những người tiên phong, Atlas đáng để thử nghiệm như một trình duyệt phụ cho các công việc được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời vẫn sử dụng Chrome hoặc Edge cho các công việc nhạy cảm. Nhập dấu trang và mật khẩu, thử nghiệm với tính năng "Memories" và thanh bên cho các dự án nghiên cứu, nhưng tránh kết nối với hệ thống ngân hàng, hệ thống lương thưởng hoặc thông tin khách hàng nhạy cảm cho đến khi các nhà nghiên cứu bảo mật tiến hành đánh giá kỹ lưỡng hơn.

Xu hướng chung quan trọng hơn việc trình duyệt cụ thể nào chiến thắng. Trình duyệt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đại diện cho giai đoạn tiếp theo của công cụ làm việc. Giống như Slack đã thay đổi cách giao tiếp trong nhóm và Notion đã cách mạng hóa việc quản lý tài liệu, các cuộc hội thoại đang định hình lại cách tiếp cận thông tin. Các nhóm nên đánh giá quy trình làm việc của mình để xác định các điểm gây cản trở như sao chép-dán giữa các công cụ, mất bối cảnh khi chuyển tab và việc trích xuất dữ liệu thủ công từ các trang web.

Hướng đi tiếp theo của OpenAI

OpenAI không xây dựng trình duyệt chỉ để cạnh tranh về thị phần. Họ đang xây dựng hạ tầng nền tảng cho việc phân phối các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI). Tầm nhìn của Simo về ChatGPT như "hệ điều hành cho cuộc sống của bạn" đòi hỏi phải kiểm soát giao diện chính giữa người dùng và công việc kỹ thuật số. Sau khi Meta chặn các chatbot của bên thứ ba khỏi 3 tỷ người dùng WhatsApp vào tuần trước khi Atlas ra mắt, OpenAI nhận ra rằng họ không thể phụ thuộc vào các nhà quản lý nền tảng để phân phối sản phẩm.

Chiến lược của ChatGPT phản ánh con đường phát triển của Google. ChatGPT ban đầu là một lựa chọn thay thế cho công cụ tìm kiếm, sau đó mở rộng sang trình duyệt web, và lộ trình phát triển bao gồm cả thiết bị phần cứng dành cho người tiêu dùng. OpenAI gần đây đã ra mắt ChatGPT Pulse, một bảng điều khiển tập trung với các cập nhật chủ động, và ứng dụng Sora dành cho việc tạo video AI, mục tiêu là Meta và TikTok. Atlas nằm ở trung tâm của hệ sinh thái này, khiến ChatGPT trở thành điểm khởi đầu mặc định cho các hoạt động trực tuyến thay vì Google.

Áp lực tài chính đang thúc đẩy sự cấp bách. OpenAI có kế hoạch đầu tư khoảng $115 tỷ vào cơ sở hạ tầng đến năm 2029, với chi phí hàng năm dự kiến đạt $17 tỷ vào năm 2026, trong khi doanh thu hiện tại từ dịch vụ đăng ký chỉ khoảng $12,7 tỷ. Công ty đang thua lỗ nhiều hơn so với lợi nhuận thu được, tạo áp lực phải tìm kiếm các nguồn thu mới.

Atlas mở ra nhiều hướng kiếm tiền. Quảng cáo đang được phát triển, với OpenAI tuyển dụng một giám đốc quảng cáo và biểu mẫu thành lập nhóm để tích hợp nội dung tài trợ và đề xuất do AI điều khiển. Với 800 triệu người dùng hàng tuần, quảng cáo cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh duyệt web có thể mang lại hàng tỷ đô la mỗi năm. Tích hợp thương mại điện tử cũng theo mô hình tương tự, với Walmart thông báo sẽ sớm ra mắt trải nghiệm thanh toán nhanh ChatGPT.

Thời điểm này trùng hợp với những điểm yếu về chống độc quyền của Google. Vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) có thể buộc Google phải chấm dứt khoản thanh toán hàng năm trị giá $20 tỷ cho Apple để đổi lấy vị trí tìm kiếm mặc định, từ đó loại bỏ lợi thế phân phối mạnh mẽ nhất của Chrome trong khi OpenAI tấn công từ góc độ trình duyệt được phát triển dành riêng cho AI.

Các ưu tiên trong lộ trình ngắn hạn dựa trên các tuyên bố chính thức bao gồm các phiên bản Windows, iOS và Android quan trọng cho việc áp dụng rộng rãi. Hỗ trợ nhiều hồ sơ và công cụ phát triển được cải thiện sẽ giải quyết các khoảng trống hiện tại. Khả năng của các tác nhân được nâng cao với độ tin cậy tốt hơn sẽ quyết định liệu các tính năng tự động hóa có thể chuyển từ giai đoạn xem trước sang sẵn sàng cho sản xuất hay không. Các bản vá bảo mật cho các lỗ hổng tiêm nhiễm nhanh là yếu tố thiết yếu để duy trì uy tín của doanh nghiệp.

Thị trường trình duyệt AI có thể sẽ hỗ trợ nhiều nhà cung cấp thành công trong các phân khúc riêng biệt. Chrome dành cho người dùng phổ thông với sự gắn kết vào hệ sinh thái, Edge dành cho người dùng Microsoft 365 doanh nghiệp, Safari dành cho những người hâm mộ hệ sinh thái Apple, Atlas dành cho người dùng ChatGPT chuyên sâu, Comet dành cho những người đam mê tìm kiếm AI, và Brave dành cho những người ủng hộ bảo mật. Thị phần của Chrome sẽ không sụp đổ, nhưng sự phân mảnh từ 72% xuống còn khoảng 55-60% trong ba năm sẽ tương đương với hàng tỷ USD doanh thu quảng cáo bị mất cho Google.

Những thay đổi mà các trình duyệt đang phải đối mặt trên diện rộng: Trong vòng 12 đến 18 tháng tới, mọi trình duyệt lớn sẽ tích hợp giao diện trí tuệ nhân tạo (AI) tương tác, khả năng xử lý đa tab và tự động hóa công việc thông qua các tác nhân AI. Những đổi mới mà Atlas mang lại sẽ trở thành tiêu chuẩn cơ bản thay vì yếu tố phân biệt. Cuộc cạnh tranh sẽ chuyển sang chất lượng AI, bảo mật, độ sâu tích hợp hệ sinh thái và niềm tin của người dùng.

Đối với nhân viên làm việc trí óc và các đội ngũ nâng cao năng suất, thông điệp chính cần ghi nhớ rất đơn giản. Trình duyệt mà bạn sử dụng cho công việc sẽ thay đổi cơ bản trong hai năm tới, bất kể bạn chọn sản phẩm của công ty nào. Hãy đánh giá quy trình làm việc của nhóm ngay bây giờ để xác định các công việc gây cản trở như nghiên cứu lặp đi lặp lại, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, mục nhập thủ công và chuyển đổi giữa các công cụ. Khi trình duyệt AI phát triển, những điểm cản trở này sẽ trở thành cơ hội tự động hóa.

Bắt đầu thử nghiệm tính năng duyệt web được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường có rủi ro thấp, xây dựng chính sách về việc khi nào các tác nhân AI nên và không nên xử lý dữ liệu nhạy cảm, và chuẩn bị cho các nhóm sẵn sàng cho việc giao diện cuộc hội thoại trở thành cách chính để chúng ta tương tác với thông tin trực tuyến. Atlas sẽ không thay thế Chrome cho đa số người dùng, nhưng nó đã thành công trong việc thúc đẩy tương lai của việc duyệt web.

Nguồn

Bài viết này sẽ được cập nhật khi có thông tin mới về các tính năng của trình duyệt ChatGPT Atlas, tính khả dụng, bản vá bảo mật và mức độ chấp nhận trên thị trường.