Top 11 phần mềm quản lý tài nguyên AI để tối ưu hóa năng suất làm việc của nhóm

Đó là sáng Monday, và hộp thư đến của bạn đã có ba bản cập nhật dự án khẩn cấp, một yêu cầu nghỉ phép và một bảng tính cho biết nhà phát triển đáng tin cậy nhất của bạn đã bị đặt lịch trùng trong tuần này.

Thở dài, thật là kinh điển. 🤦

Bạn lại phải điều chỉnh tài nguyên, liên hệ với ba người để kiểm tra tính khả dụng và vẫn bỏ sót một công việc nào đó.

Có thể (chắc chắn), đã đến lúc trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện việc cần làm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 phần mềm quản lý tài nguyên AI giúp bạn phân bổ, lập lịch và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả. 🧰

Khi lựa chọn công cụ AI cho quản lý tài nguyên, bạn cần xem xét vượt ra ngoài các lịch trình tự động hóa hoặc tình trạng đặt lịch trùng lặp. Công cụ phù hợp nên tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giúp bạn phản ứng nhanh chóng với những ưu tiên thay đổi và cho phép bạn lập kế hoạch cho sự phát triển một cách tự tin.

Dưới đây là những việc cần làm của một công cụ tuyệt vời. 👀

dự báo sức chứa:* Tìm kiếm các công cụ dự đoán khả năng sẵn sàng của nhân sự, vai trò và dòng thời gian dựa trên dữ liệu thời gian thực

Phối hợp nhân sự với công việc: Sử dụng các tính năng AI đề xuất những người phù hợp nhất dựa trên kỹ năng, địa điểm và khối lượng công việc

Thích ứng với thay đổi: Ưu tiên các công cụ hỗ trợ lập lịch kéo và thả, lập kế hoạch "what-if" và chỗ trống cho các nguồn lực chưa được xác nhận

theo dõi khối lượng công việc và tỷ lệ sử dụng một cách trực quan: *Chọn các nền tảng có bản đồ nhiệt và biểu đồ để nhanh chóng phát hiện tình trạng sử dụng quá mức hoặc sức chứa nhàn rỗi

đồng bộ hóa kế hoạch với kết quả tài chính: *Chọn các công cụ dự báo tài nguyên , doanh thu, chi phí và lợi nhuận song song với dòng thời gian dự án

Cung cấp thông tin chi tiết: Ưu tiên các nền tảng có báo cáo chi tiết về tỷ lệ sử dụng, giờ làm việc tính phí và nhu cầu tuyển dụng trong tương lai

🧠 Thông tin thú vị: Hơn 3.000 năm trước, người Mesopotamia và Ai Cập cổ đại đã quản lý lao động và thương mại. Hãy tưởng tượng đó là hình thức lập lịch tài nguyên sơ khai, chỉ sử dụng bảng đất sét.

Công cụ *tính năng nổi bật Trường hợp sử dụng chính Giá cả ClickUp ClickUp Brain để phân tích khối lượng công việc, chế độ xem khối lượng công việc, theo dõi thời gian tích hợp và mẫu tài nguyên Quản lý dự án và tài nguyên tập trung với lịch trình, cập nhật và cân bằng khối lượng công việc được điều khiển bởi AI Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho Enterprise Scoro Dự báo tài chính, Lập kế hoạch sức chứa, Đang theo dõi giờ làm việc tính phí và điều chỉnh lịch trình thông minh Kế hoạch kinh doanh và quản lý tài nguyên tích hợp cho các cơ quan, công ty tư vấn và doanh nghiệp dịch vụ Gói Core: $23.90/tháng; Gói Growth: $38.90/tháng; Gói Performance: $59.90/tháng Teamwork Lập kế hoạch dự án tạm thời, Công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc, Thanh toán dựa trên vai trò và kinh tế tài nguyên Các nhóm hướng đến khách hàng cần dự báo sức chứa và theo dõi thời gian làm việc tính phí Gói Delivery: $13.99/tháng; Gói Grow: $25.99/tháng; Gói Scale: Giá tùy chỉnh Resource Guru Trình lập kế hoạch kéo và thả, Thanh hiển thị khả năng sẵn sàng, Lọc theo kỹ năng và phê duyệt đặt lịch Lập lịch trực quan nhanh chóng cho nhân sự, thiết bị và không gian cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các nhóm làm việc xuyên múi giờ Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng Mosaic AI Team Builder, Kế hoạch nhân sự, Bản đồ khối lượng công việc theo thời gian thực Kế hoạch nhân sự và phân bổ tài nguyên thông minh cho các nhóm dịch vụ đang phát triển Giá cả tùy chỉnh Dự báo Lập lịch dựa trên AI, Dự báo ngân sách, Kế hoạch với chỗ trống và xác suất thành công Các doanh nghiệp cần lập kế hoạch dự báo liên kết với hiệu suất và lợi nhuận của tài nguyên Giá cả tùy chỉnh Float Đang theo dõi sức chứa theo thời gian thực, Gán thẻ vai trò và tỷ lệ chi phí, Quản lý thời gian nghỉ thông minh Các cơ quan và bộ phận quản lý dự báo sức chứa thời gian thực với lịch trình trực quan Gói Starter: $8.50/tháng; Gói Pro: $14/tháng Runn Bản đồ nhiệt sức chứa, Kế hoạch tạm thời, Tìm kiếm thông minh và dự báo tài chính Các nhóm dịch vụ đang làm việc trên kế hoạch "what-if", theo dõi doanh thu và cân bằng khối lượng công việc theo thời gian thực Gói Starter: $10/tháng; Gói Professional: $14/tháng Kantata Gợi ý tuyển dụng dựa trên AI, Danh mục kỹ năng, Tâm trạng và đang theo dõi nhịp độ của nhóm Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp quản lý nhân sự, hiệu suất và triển khai dự án quy mô lớn Giá cả tùy chỉnh Wrike Biểu đồ khối lượng công việc, Tạo công việc bằng AI, Đặt lịch tài nguyên và bảng điều khiển Các nhóm doanh nghiệp cần tính hiển thị, tự động hóa và quy trình làm việc có khả năng mở rộng Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Paymo Đặt lịch ảo, Theo dõi thời gian thụ động, Lập kế hoạch nghỉ phép với chế độ xem theo dòng thời gian Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) cần theo dõi thời gian kết nối, lập hóa đơn và lập lịch trình cho nhóm Gói Starter: $5.90/tháng; Gói Small Office: $10.90/tháng; Gói Kinh doanh: $16.90/tháng

Sau khi triển khai AI tạo sinh trên toàn cầu, các doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển sang công nghệ để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Các công cụ quản lý tài nguyên AI tự động hóa lịch trình, dự báo khả năng sẵn sàng và tối ưu hóa khối lượng công việc theo thời gian thực.

Hãy cùng xem qua các giải pháp hàng đầu được thiết kế để giúp bạn quản lý tài nguyên một cách chính xác. ⚒️

clickUp (Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên và công việc tập trung)*

Công việc ngày nay dường như đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp bị phân tán trong các silo — rải rác trên quá nhiều ứng dụng, tệp tin và thông báo. Thay vì làm việc nhanh hơn, các nhóm lãng phí hàng giờ chỉ để cố gắng duy trì sự đồng bộ.

ClickUp thay đổi điều đó. Đây là Ứng dụng Tất cả trong Một cho Công việc, kết nối các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn trong một nền tảng duy nhất — và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để công việc thực sự luồng.

Điểm nổi bật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn giúp biến dữ liệu phân tán thành câu trả lời tức thì, tóm tắt và cập nhật.

*clickUp Brain: Trợ lý AI của bạn cho quản lý tài nguyên

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp bản tóm tắt khối lượng công việc hàng tuần của nhóm để chủ động giải quyết các điểm nghẽn

ClickUp Brain là trợ lý thông minh giúp bạn quản lý tài nguyên mà không cần phải lục lọi thủ công qua các công việc hoặc bảng tính. Cần biết ai đang quá tải hoặc những công việc nào cần hoàn thành hôm nay cho nhóm thiết kế của bạn? Chỉ cần hỏi.

Thật đấy, chỉ cần nhập ‘Người được giao công việc nào có công việc đến hạn hôm nay?’ và nó sẽ trích xuất thông tin trực tiếp từ không gian Làm việc của bạn.

clickUp Brain Max: Kế hoạch tài nguyên bằng giọng nói - đơn giản và hiệu quả*

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX

Kế hoạch tài nguyên có thể trở nên phức tạp nhanh chóng—đặt lịch trùng lặp, dòng thời gian không rõ ràng và chỉnh sửa bảng tính liên tục. Với ClickUp Brain Max , bạn không cần thực hiện công việc thủ công. Sử dụng tính năng Talk-to-Text để tái phân công nhiệm vụ, ghi lại thời gian hoặc tạo các mục hành động ngay lập tức—chỉ cần nói ra, và Brain Max sẽ tích hợp vào không gian làm việc của bạn. Kết hợp với Enterprise Search , bạn có thể đặt câu hỏi như “Ai miễn phí để nhận dự án mới vào tuần tới?” hoặc “Những công việc nào có nguy cơ trễ hạn?” — và nhận câu trả lời trong vài giây, trực tiếp từ các công việc, tài liệu và trò chuyện của bạn.

Thay vì phản ứng với các vấn đề về nguồn lực sau khi chúng xảy ra, bạn sẽ nhận được thông tin thời gian thực để cân bằng khối lượng công việc và ngăn chặn các điểm nghẽn trước khi chúng làm gián đoạn dự án của bạn.

Nó có giúp quản lý tác vụ không? Có, chắc chắn. Ví dụ, bạn viết, “Chuẩn bị báo cáo bán hàng quý 2 trước thứ Sáu tuần sau.” Hệ thống sẽ chuyển đổi điều này thành một nhiệm vụ ClickUp hoàn chỉnh, bao gồm thời hạn, người được giao nhiệm vụ và bất kỳ thông tin bối cảnh nào có thể tìm thấy. Ngoài ra, trình quản lý tác vụ AI còn tóm tắt các cập nhật dự án, giúp bạn luôn nắm rõ tình hình mà không cần các cuộc họp trạng thái liên tục.

cân bằng khối lượng công việc với ClickUp Workload chế độ xem*

Để cân bằng khối lượng công việc giữa các nhóm, ClickUp Workload View cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng, thời gian thực về sức chứa của nhóm, giúp bạn có thể điều chỉnh lại nhiệm vụ trước khi tình trạng quá tải xảy ra.

Xem tổng quan trực quan về cách các tác vụ được phân bổ trong nhóm của bạn với ClickUp Khối lượng công việc chế độ xem

Cài đặt sức chứa của từng người và theo dõi theo thời gian thực ai đang quá tải và ai đang nhàn rỗi. Sau đó, chỉ cần kéo và thả để phân công lại công việc và duy trì sự cân bằng cho mọi thứ.

Đối tượng, nhà thiết kế chính của bạn đã quá tải, nhưng nhà thiết kế tự do vẫn còn khả năng. Bạn có thể chuyển công việc dư thừa trong vài giây và giữ dự án đang theo dõi.

⚙️ Bonus: Chọn mẫu ma trận tài nguyên dự án ClickUp để đồng bộ hóa thành viên nhóm, công cụ và dòng thời gian cho từng giai đoạn dự án, giúp lập kế hoạch tài nguyên trở nên dễ dàng và thông minh hơn.

theo dõi thời gian và ước tính thông minh hơn với ClickUp Time Tracking*

Thêm ước lượng thời gian cho mỗi công việc với ClickUp Dự án theo dõi thời gian

Nếu bạn muốn đảm bảo các công việc nằm trong giới hạn thời gian của nhóm và thời hạn, ClickUp Dự án Theo dõi Thời Gian cho phép bạn hình dung thời gian thực tế mà các công việc mất. Sử dụng đồng hồ bấm giờ hoặc ghi chép thời gian thủ công; tất cả đều được theo dõi.

Giả sử trình chỉnh sửa video của bạn dành sáu giờ cho một video teaser được dự kiến hoàn thành trong ba giờ. Bây giờ bạn đã biết thời gian đang được sử dụng ở đâu và có thể phân công lại công việc cho một freelancer trước khi tình hình trở nên tồi tệ.

Sử dụng mẫu để quản lý tài nguyên hiệu quả hơn

Tải miễn phí mẫu Quản lý thời gian, sức chứa và ưu tiên của nhóm với mẫu lập kế hoạch tài nguyên ClickUp

Áp dụng mẫu lập kế hoạch tài nguyên ClickUp để trực quan hóa các tác vụ và tài nguyên trong một quy trình làm việc thống nhất, tối ưu hóa khối lượng công việc, dự đoán các rủi ro tiềm ẩn và đồng bộ hóa các nhóm xung quanh các ưu tiên và mục tiêu kinh doanh.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý giờ làm việc, nhà thầu phụ và tình trạng sẵn sàng với các trường tùy chỉnh.

⚙️ Bonus: Áp dụng mẫu quản lý tài nguyên ClickUp để lập kế hoạch và phân công công việc cho từng cá nhân, theo dõi tình trạng sẵn sàng và đảm bảo không ai bị quá tải.

*các tính năng nổi bật của ClickUp

*giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú và các tùy chọn tùy chỉnh có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới

giá cả của ClickUp*

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.080+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá của G2 về phần mềm quản lý tài nguyên AI này:

cuối cùng tôi cũng tìm thấy điều gì đó khiến tôi cảm thấy như ở nhà… Điều khiến ClickUp nổi bật với tôi là cách nó kết hợp một cách mượt mà giữa quản lý công việc với tin nhắn thời gian thực và hợp tác… Tôi có thể nhấp vào một công việc và bắt đầu thảo luận ngay tại đó. Mọi bình luận, tệp đính kèm và cập nhật đều được đặt chính xác nơi cần thiết, tệp đính kèm gắn liền với chính công việc đó.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính là thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức và lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Từ dự đoán tình trạng sức chứa, tự động cập nhật dòng thời gian đến cân bằng khối lượng công việc theo thời gian thực, nó giúp bạn đạt được sự rõ ràng một cách dễ dàng.

2. Scoro (Phù hợp nhất cho quản lý kinh doanh và tài chính tích hợp)

qua Scoro

Scoro là công cụ quản lý tài nguyên dành cho các doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp như công ty tư vấn và đại lý. Nó tích hợp quản lý dự án, lập kế hoạch tài nguyên, lập ngân sách, bán hàng và tài chính vào một hệ thống kết nối, cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực về hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của Scoro là khả năng kiểm soát tài chính sâu rộng. Các công cụ như đang theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, quản lý chi phí theo dự án và báo giá chi tiết giúp nó trở nên đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, nó còn giỏi trong việc cân bằng khối lượng công việc — dự đoán nhu cầu tài nguyên và phân phối công việc dựa trên khả năng sẵn có, giúp bạn tránh tình trạng quá tải.

Các tính năng nổi bật của Scoro

Đang theo dõi giờ làm việc tính phí và không tính phí, và sử dụng các thông tin này để cải thiện lợi nhuận và kế hoạch

Tự động điều chỉnh dòng thời gian cho các công việc theo ưu tiên thay đổi, với các điều chỉnh tự động trên các phụ thuộc

Đồng bộ hóa thời hạn với sức chứa thực tế của nhóm để tránh hứa hẹn quá mức hoặc không đạt được mục tiêu giao hàng

Sử dụng các mẫu kế hoạch tài nguyên để nhanh chóng khởi tạo các dự án mới với các công việc và cột mốc đã được định sẵn

*giới hạn của Scoro

Giao diện mặc định sử dụng định dạng địa chỉ của Anh/Châu Âu, điều này có thể gây nhầm lẫn cho người dùng ngoài EU

Thiếu tính năng tự động hóa hoặc logic điều kiện tương tự IFTTT (‘nếu điều này thì làm điều kia’) cho biểu mẫu và trường dữ liệu

Giá cả của Scoro

Core: $23.90/tháng cho mỗi người dùng

tăng trưởng: *$38.90/tháng cho mỗi người dùng

Hiệu suất: $59.90/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scoro

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (230+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Scoro?

Dưới đây là đánh giá của Capterra về phần mềm quản lý tài nguyên AI:

Scoro có số lượng tích hợp giới hạn với các giải pháp khác. Mặc dù có sẵn API, nhưng API không thể thực hiện công việc cho mọi trường hợp. Các trường thông tin về mã bưu chính, quốc gia và địa chỉ gửi thư trong Scoro được cài đặt theo định dạng dựa trên Anh Quốc và Châu Âu, điều này gây ra một chút nhầm lẫn khi nhập thông tin liên hệ.

🔍 Bạn có biết? Quản lý tài nguyên đã phát triển với các công cụ như biểu đồ Gantt (thập niên 1900) và Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (thập niên 1950), giúp cải thiện quản lý dự án và phân bổ tài nguyên.

3. Teamwork (Phù hợp nhất cho hợp tác dự án tập trung vào khách hàng)

qua Teamwork

Teamwork là một nền tảng quản lý dự án toàn diện nổi bật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các agency và đội ngũ tập trung vào khách hàng mong muốn tối ưu hóa hoạt động của mình. Nền tảng quản lý dự án được tăng cường bởi AI này trực tiếp liên kết kế hoạch quản lý nhân sự với lợi nhuận mà không làm phức tạp quy trình.

Nó cũng giúp bạn theo dõi sự mở rộng phạm vi dự án, đang theo dõi mọi giờ làm việc tính phí và phát hiện sớm các vấn đề về sức chứa. Với các công cụ như Lịch trình Tài nguyên và Dự án Dự kiến, bạn có thể dự báo nhu cầu và lập kế hoạch trước.

các tính năng nổi bật của Teamwork*

Sử dụng công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc để điều chỉnh phân công nhiệm vụ dựa trên sức chứa của nhóm và tránh tình trạng quá tải

Lập kế hoạch trước với các dự án tạm thời và tài nguyên tạm thời để tránh cam kết quá mức

Di chuyển các nhiệm vụ bằng cách sử dụng cài đặt ước lượng thời gian và cài đặt thời gian không khả dụng để lập kế hoạch thông minh hơn với tính năng kéo và thả

Xác định vai trò, kỹ năng và giờ làm việc tính phí cho từng thành viên dựa trên tỷ lệ chi phí và giờ công việc để quản lý kinh tế nhóm

*giới hạn của việc làm việc nhóm

Bạn chỉ có thể cài đặt ngày đáo hạn, không thể cài đặt thời gian cụ thể, khiến việc ưu tiên hàng ngày trở nên khó khăn hơn

Rất khó để chế độ xem các công việc từ nhiều bảng khách hàng trong một nơi mà không bị trùng lặp công việc

Giá cả cho đội nhóm

Miễn phí vĩnh viễn

giá: *$13.99/tháng cho mỗi người dùng

Grow: $25.99/tháng cho mỗi người dùng

quy mô: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teamwork

G2: 4.4/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Cách mạng Công nghiệp đã thay đổi tiêu đề lớn trong quản lý tài nguyên. Dây chuyền sản xuất, nghiên cứu thời gian và phương pháp "quản lý khoa học" của Frederick Taylor đã đưa năng suất trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu.

4. Resource Guru (Tốt nhất cho việc lập lịch tài nguyên hiệu quả)

qua Resource Guru

Resource Guru là phần mềm quản lý tài nguyên AI dựa trên đám mây và công cụ lập lịch, giúp các nhóm phân bổ nhân sự, thiết bị và không gian cuộc họp. Với giao diện trực quan và khả năng lập lịch mạnh mẽ, phần mềm này phù hợp cho các nhóm nhỏ và vừa trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Phần mềm này giúp việc lập lịch hàng ngày trở nên dễ dàng với các tương tác kéo và thả, chỉ báo khối lượng công việc trực quan và phát hiện xung đột một cách trực quan. Trường Tùy chỉnh quản lý nhân sự, thiết bị và cuộc họp từ một kho tài nguyên tập trung, và bạn có thể lọc nhân sự theo kỹ năng, bộ phận và địa điểm.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Sử dụng quy trình phê duyệt để chỉ định người phê duyệt đặt lịch và bảo vệ thời gian của các thành viên nhóm có nhu cầu cao

Áp dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ và lọc tài nguyên dựa trên các thuộc tính độc đáo như kỹ năng, công cụ hoặc khu vực

Truy cập thông tin thời gian thực với 'Thanh khả dụng' để tối ưu hóa khối lượng công việc và tránh tình trạng đặt lịch quá tải

Lập lịch làm việc qua các múi giờ một cách tự tin với tính năng hỗ trợ múi giờ tích hợp, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn giữa các địa điểm

giới hạn của Resource Guru*

Không có cảnh báo rõ ràng cho thời gian chưa được đặt lịch, và người dùng phải di chuột thủ công để xem số giờ còn lại

Các menu thả xuống không hiệu quả, phức tạp và dễ gây lỗi, đặc biệt khi các tùy chọn trống bị chọn nhầm

Giá của Resource Guru

kế hoạch Grasshopper: *$5/tháng cho mỗi người dùng

Blackbelt Kế hoạch: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kế hoạch Master: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Resource Guru

G2: 4.6/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (530+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Resource Guru?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Không có nhược điểm thực sự nào khi sử dụng phần mềm quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, nó không thực sự hữu ích khi người dùng không cập nhật thông tin về dự án họ đang tham gia và thời gian thực hiện.

🔍 Bạn có biết? Trong thời Trung Cổ (476-1450 sau Công nguyên), các hội nghề nghiệp (guilds) xuất hiện như những hiệp hội của thợ thủ công và thương nhân, quản lý tài nguyên để sản xuất các mặt hàng như bánh mì và giáp trụ. Những doanh nghiệp nhỏ này phụ thuộc vào các thợ thủ công giỏi để giám sát sản xuất, tạo nên một biểu mẫu quản lý tài nguyên sơ khai ở cấp độ tổ chức.

5. Mosaic (Tốt nhất cho kế hoạch lực lượng lao động dựa trên AI)

qua Mosaic

Mosaic là công cụ quản lý tài nguyên AI bản địa, thay thế các bảng tính lỗi thời và kế hoạch rời rạc. Nó thu thập dữ liệu thời gian thực từ hệ thống của bạn và cung cấp hiển thị về ai đang làm công việc gì, khi nào và tại sao điều đó quan trọng. Mosaic cung cấp lịch tài nguyên trực quan để lập kế hoạch và theo dõi phân công dự án, nâng cao khả năng nhìn nhận của nhóm.

Công cụ này tự động đồng bộ với các công cụ hiện có của bạn, cung cấp dự báo khối lượng công việc tức thì và tạo báo cáo trực quan giúp bạn hiểu rõ tình hình. Bạn có thể theo dõi hiệu suất mà không cần chờ đợi thông qua các báo cáo và bảng điều khiển sử dụng, giúp phân tích thời gian kế hoạch so với thực tế, ngân sách và sản lượng của nhóm trong thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Mosaic

Phối hợp kỹ năng, vai trò và thời gian rảnh rỗi chỉ trong vài giây với công cụ AI Team Builder

Sử dụng 'Kế hoạch nhân sự AI' để xác định chính xác thời điểm mở rộng nhóm dựa trên nhu cầu sắp tới

Tạo bản đồ nhiệt khối lượng công việc để nhanh chóng phát hiện nhân viên bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết công suất trong các bộ phận khác nhau

Sử dụng tính năng điều chỉnh dòng thời gian và quản lý phụ thuộc để điều chỉnh dòng thời gian và kế hoạch mà không làm gián đoạn quy trình làm việc

*giới hạn của Mosaic

Nhóm phát triển chậm trong việc triển khai các yêu cầu tính năng và thường hứa hẹn quá mức về dòng thời gian phát hành

Người dùng không được phân công vào dự án không thể chế độ xem dự án đó, gây ra vấn đề về khả năng hiển thị trong việc lập lịch và lập kế hoạch

Giá Mosaic

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Mosaic

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (40+ đánh giá)

6. Forecast (Phù hợp nhất cho phân tích dự đoán dự án)

qua Forecast

Với bảng chấm công được hỗ trợ bởi AI, Forecast loại bỏ sự phiền phức trong việc ghi chép thời gian và cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng, thời gian thực về cách các dự án, nhân sự và lợi nhuận của bạn đang theo dõi. Nó giống như có một nhà phân tích tích hợp sẵn, phát hiện ra nơi bạn đang mất lợi nhuận, các công việc nào đang chiếm dụng tài nguyên và những gì cần sửa chữa, trước khi nó trở thành vấn đề.

Forecast cũng tự động hóa các công việc hậu trường để nhóm của bạn có thể làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Nếu mục tiêu của bạn là duy trì lợi nhuận và chủ động, công cụ này sẽ hỗ trợ bạn.

Các tính năng nổi bật nhất

Tự động hóa lịch trình công việc với chế độ xem ‘People Schedule’, giúp tự động ghép người phù hợp với công việc phù hợp dựa trên kỹ năng và thời gian rảnh rỗi

Xác định phạm vi các dự án mới trước thời hạn bằng cách sử dụng 'đặt chỗ tạm thời' và 'dự báo xác suất thành công' để lập kế hoạch một cách tự tin từ trước

Theo dõi tình trạng dự án ngay lập tức thông qua hệ thống đang theo dõi ngân sách dựa trên trí tuệ nhân tạo, dựa trên chi phí thời gian thực, doanh thu thu được và trạng thái biên lợi nhuận của từng dự án

Chia sẻ thông tin theo yêu cầu thông qua báo cáo sử dụng, tổng hợp dữ liệu hiệu suất tài nguyên và dự án theo thời gian thực

*giới hạn dự báo

Một số tính năng, như đồng bộ GitLab và bộ đếm thời gian công việc, hoạt động chậm chạp và hay gặp lỗi

Người dùng mong muốn sự linh hoạt hơn, như liên kết các công việc con với các cột mốc và điều đó được phản ánh trong số giờ làm việc

Dự báo giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Dự đoán đánh giá và nhận xét

G2: 4.2/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (80+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Forecast?

Một đánh giá của Capterra đề cập:

Tôi có thể dễ dàng xem các thẻ công việc sắp tới và đã hoàn thành, hạn chót, dòng thời gian dự án, kế hoạch cột mốc và thành viên nhóm. Tôi có thể dễ dàng thay đổi trạng thái của thẻ từ "việc cần làm" sang "đang thực hiện" và "Đã xong".

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng nguyên tắc 80/20 hoặc ma trận quyết định để ưu tiên các nguồn lực và dự án có tác động cao. Điều này giúp bạn tập trung và tránh kiệt sức. Sử dụng điểm số đối tượng để tránh quyết định dựa trên cảm xúc trong việc phân bổ nguồn lực.

7. Float (Phù hợp nhất cho kế hoạch sức chứa nhóm trực quan)

qua Float

Float giúp việc lập kế hoạch tài nguyên trở nên đơn giản và trực quan. Phần mềm được thiết kế để cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực, không cần phỏng đoán về ai đang làm công việc gì, ai đang quá tải và tình trạng ngân sách của bạn.

Bạn có thể kéo và thả các công việc vào Lịch trình, phân bổ giờ làm việc hoặc tỷ lệ phần trăm, và thậm chí gắn thẻ nhân viên theo kỹ năng hoặc bộ phận. Phần mềm quản lý tài nguyên AI sẽ hiển thị ngay lập tức cách các thay đổi ảnh hưởng đến dự báo của bạn. Thậm chí tốt hơn? Nó tạo tài khoản thời gian nghỉ, ngày lễ và tỷ lệ tính phí để bạn không bị trùng lịch hoặc phân bổ sai.

Các tính năng nổi bật của Float

Phát hiện sớm các vấn đề với đang theo dõi sức chứa theo thời gian thực và nhận cảnh báo về lịch trình quá tải, tài nguyên chưa được sử dụng hết công suất và xung đột thời gian nghỉ

Xác định các vai trò tiêu chuẩn, tỷ lệ tính phí/chi phí và thẻ kỹ năng để dễ dàng ghép đúng người với từng công việc

Tạo chính sách nghỉ phép tùy chỉnh, tự động hóa phân công ngày nghỉ lễ và quản lý thời gian nghỉ phép với tính năng phê duyệt tích hợp sẵn

Lập lịch và tổ chức dữ liệu theo khách hàng, bộ phận hoặc dự án với các chế độ xem lọc

giới hạn nổi*

Không có tùy chọn để dễ dàng xem các thành viên trong nhóm được phân công cho cùng một dự án

Việc lọc sử dụng có thể không trực quan khi tìm kiếm các công việc liên quan

Giá linh hoạt

gói Starter: *$8.50/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $14/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Float

G2: 4.3/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ đánh giá)

8. Runn (Phù hợp nhất cho dự báo sức chứa thời gian thực)

qua Runn

Runn giúp giảm bớt áp lực khi phải cân bằng giữa nhân sự, dự án và dự báo bằng cách cung cấp cho bạn một chế độ xem trực quan, tương tác duy nhất. Với trình lập lịch kéo và thả cùng các biểu đồ trực quan thời gian thực, Runn cho phép bạn điều chỉnh dòng thời gian hoặc tái phân bổ tài nguyên một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Có dự án chưa chắc chắn hoặc nhân viên chưa được xác nhận? Bạn cũng có thể lập kế hoạch cho những trường hợp này bằng cách sử dụng các vị trí giữ chỗ và dự án tạm thời để chuẩn bị trước khi mọi thứ được cài đặt. Bản đồ nhiệt sức chứa (Capacity Heatmap) cung cấp cái nhìn nhanh chóng về việc sử dụng nhóm và phân bổ tài nguyên thông qua mã màu. Đồng thời, Báo cáo Nhân sự (People Reports) phân tích doanh thu, giờ làm việc tính phí và ai có thể nhận thêm công việc.

Các tính năng nổi bật của Runn

Lọc nguồn nhân lực theo vai trò, kỹ năng, địa điểm hoặc thẻ tùy chỉnh bằng tính năng ‘Smart Search’

Mô phỏng khối lượng công việc trong tương lai thông qua lập kế hoạch "what-if" và dự báo sử dụng tài nguyên trong các tình huống khác nhau

Kế hoạch cho các yếu tố không xác định bằng cách sử dụng 'placeholders' để xác định nhu cầu về sức chứa mà không cần commit tên cụ thể

Theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo thời gian thực với 'báo cáo dự báo tài chính' cho từng dự án hoặc danh mục đầu tư

*giới hạn của Runn

Vấn đề về tính nhất quán của dữ liệu, chẳng hạn như hiển thị ký tự không chính xác trong các tên có dấu

Không thể lọc dự án theo các trường placeholder để có chế độ xem kế hoạch tập trung hơn

Giá Runn

gói Starter: *$10/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $14/tháng cho mỗi người dùng

Premium: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Runn

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (25+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Runn?

Dưới đây là đánh giá của Capterra :

Tôi mong muốn có thêm các tính năng trong không gian quản lý nhân sự và kỹ năng của nhân viên để có thể sử dụng phần phân bổ thời gian một cách hiệu quả hơn khi trả lời các yêu cầu đề xuất (RFI/RFP).

Tôi mong muốn có thêm các tính năng trong không gian quản lý nhân sự và kỹ năng của nhân viên để có thể sử dụng phần phân bổ thời gian một cách hiệu quả hơn khi trả lời các yêu cầu đề xuất (RFI/RFP).

🧠 Thông tin thú vị: Đế chế La Mã hoạt động như một cỗ máy chính xác nhờ vào mô tả công việc và hệ thống mệnh lệnh. Ngay cả Giáo hội cũng đã có những phiên bản sơ khai của biểu đồ tổ chức.

9. Kantata (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi hiệu suất dịch vụ chuyên nghiệp)

qua Kantata

Kantata được thiết kế dành cho các nhóm nơi con người là sản phẩm, như các công ty tư vấn, đại lý và công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Nó vượt xa các tính năng lập lịch cơ bản. Bạn sẽ nhận được các đề xuất nhân sự thông minh, cập nhật dự án theo thời gian thực và dự báo thời gian thực trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng như Danh mục Kỹ năng và Dự báo Tài nguyên giúp bạn dễ dàng ghép đôi đúng người với đúng dự án một cách nhanh chóng. Thay vì một bảng điều khiển tĩnh, bạn sẽ có cái mà người dùng gọi là 'chế độ xem toàn cảnh', một kế hoạch luôn được cập nhật theo sự phát triển của kinh doanh.

Các tính năng nổi bật của Kantata

Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt với phân bổ tài nguyên theo thời gian thực, điều chỉnh theo sự phát triển của dự án

Quản lý các nhà đóng góp nội bộ và bên ngoài một cách mượt mà thông qua 'Quản lý Mạng Lưới Nhân Tài'

Tự động tạo đề xuất nhân sự phù hợp nhất với 'Đề xuất tài nguyên có thể tùy chỉnh'

Phát hiện và ngăn chặn rủi ro giao hàng sớm bằng cách sử dụng ‘Kantata Pulse’ để đang theo dõi tâm trạng của nhóm và sức khỏe dự án

*giới hạn của Kantata

Người dùng đôi khi cho rằng mức độ chi tiết quá cao và các bảng điều khiển khó tùy chỉnh

Hoàn thành các công việc cơ bản có thể mất nhiều cú nhấp chuột, điều này làm chậm năng suất làm việc

Giá cả của Kantata

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Kantata

G2: 4.2/5 (1.400+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (600+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Kích thước thị trường phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 30%. Điều này có nghĩa là nó sẽ đạt $1,43 tỷ vào năm 2030.

10. Wrike (Phù hợp nhất cho khả năng hiển thị dự án cấp doanh nghiệp)

qua Wrike

Nếu bạn cần hơn cả việc đang theo dõi giờ làm việc và phân công công việc, Wrike có thể là công cụ phù hợp cho bạn. Phần mềm này kết nối quy trình lập kế hoạch, hợp tác và thực thi, thích ứng với quy trình làm việc của nhóm thay vì bắt bạn phải điều chỉnh. Biểu đồ khối lượng công việc và đặt lịch tài nguyên cung cấp chế độ xem trực quan về khối lượng công việc, nỗ lực và lịch đặt, giúp lập kế hoạch sức chứa chính xác.

Wrike cũng loại bỏ những rắc rối trong quá trình tiếp nhận và thực hiện công việc nhờ tự động hóa quy trình làm việc, nhờ vào các biểu mẫu yêu cầu động và loại mục tùy chỉnh. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một luồng làm việc duy nhất, không cần chuyển giao thủ công hay bảng tính. Ngoài ra, tích hợp Klaxoon giúp biến các phiên brainstorming thành công việc có thể thực hiện được, trực tiếp trong Wrike.

*các tính năng nổi bật của Wrike

Tạo lịch hẹn với tính năng 'lịch hẹn tài nguyên' để khối thời gian cho cá nhân hoặc vai trò và theo dõi nỗ lực thực tế so với kế hoạch

Cân bằng khối lượng công việc giữa các nhóm thông qua biểu đồ khối lượng công việc theo thời gian thực và phân phối lại công việc chỉ với vài cú nhấp chuột

Kết nối dữ liệu liên quan vào các quy trình tự động hóa, bảng điều khiển và báo cáo với ‘Wrike Datahub’

Chuyển đổi đầu vào thành công việc bằng công nghệ tạo/lập công việc AI, tự động chuyển đổi các ghi chú rời rạc thành các công việc con có cấu trúc

*giới hạn của Wrike

Cài đặt thông báo mặc định có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi do thông báo trừ khi được tùy chỉnh thủ công

Bộ tính năng phức tạp của nó có thể cảm thấy quá mức cần thiết cho việc đang theo dõi công việc cơ bản hoặc các quy trình làm việc đơn giản

giá cả của Wrike*

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh: *$25/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.700+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người đánh giá trên G2 đã nhận xét về phần mềm quản lý tài nguyên AI như sau:

Tổ chức của tôi tận dụng tối đa khả năng tạo công việc trực tiếp từ email. Chúng tôi thường nhận yêu cầu qua email và muốn lưu trữ nội dung của yêu cầu ban đầu để tham khảo trong tương lai trong công việc. Tính năng email cho phép chúng tôi thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và nhất quán.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Hãy đào tạo chéo khi có thể. Điều này sẽ cung cấp cho bạn các phương án sao lưu khi các nguồn lực khóa bị quá tải.

11. Paymo (Phù hợp nhất cho theo dõi thời gian với tích hợp hóa đơn)

qua Paymo

Paymo được thiết kế dành cho các nhóm cần có cái nhìn rõ ràng về ai đang làm gì, khi nào và cách thức đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Phần mềm này kết hợp theo dõi thời gian, kế hoạch dự án, lịch trình tài nguyên và lập hóa đơn.

Điều gì tiện lợi? Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem dự án và nhân viên trên cùng một dòng thời gian, giúp việc tối ưu hóa phân bổ tài nguyên trong nhóm trở nên đơn giản. Và vì Paymo kết hợp dữ liệu vận hành và tài chính, bạn có thể dễ dàng theo dõi biên lợi nhuận và phát hiện sớm nếu có ai đó bị quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng trước khi vấn đề phát sinh.

Các tính năng nổi bật của Paymo

Chuyển đổi dữ liệu công việc thành các khối thời gian đã lên lịch sẵn bằng tính năng 'ghost bookings' để tự động điền vào kế hoạch quản lý tài nguyên

Quản lý khối lượng công việc một cách trực quan thông qua trình lập lịch cho nhóm, với các chỉ báo có mã để nhận biết các thành viên nhóm bị quá tải hoặc chưa được sử dụng hết công suất

Theo dõi thời gian một cách thụ động bằng ‘Paymo Track’, phần mềm tự động tạo bảng chấm công dựa trên hoạt động của người dùng

Tập trung lập kế hoạch nghỉ phép bằng công cụ lập kế hoạch nghỉ phép tích hợp sẵn trực tiếp vào dòng thời gian làm việc

*giới hạn của Paymo

Không thể ghi lại thời gian công việc offline hoặc di chuyển, điều này ảnh hưởng đến người dùng cần ghi lại thời gian công việc đầy đủ

Sự chậm trễ trong việc chuyển khoản thanh toán của khách hàng vào tài khoản ngân hàng của người dùng

Giá cả của Paymo

Miễn phí

gói Starter: *$5.90/tháng cho mỗi người dùng

Văn phòng nhỏ: $10.90/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh: *$16.90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Paymo

G2: 4.6/5 (580+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (650+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng bản đồ kỹ năng động cho nhóm của bạn trong công cụ quản lý tài nguyên. AI có thể phát hiện những điểm mạnh tiềm ẩn—như một nhà thiết kế có kinh nghiệm về trực quan hóa dữ liệu hoặc một nhà phát triển thành thạo nhiều khung công nghệ—để bạn phân công công việc dựa trên năng lực, không chỉ dựa trên sự sẵn có. Cập nhật danh sách này thường xuyên để tránh khoảng trống kỹ năng, lập kế hoạch đào tạo và đưa ra quyết định tuyển dụng thông minh hơn khi có dự án mới.

tăng cường hiệu quả với ClickUp*

Tất cả các công cụ quản lý dự án kỹ thuật số này đều cung cấp các tính năng hữu ích cho nhà quản lý dự án, như lập lịch thông minh, kế hoạch sức chứa và đang theo dõi tiến độ thời gian và dự án. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng chỉ nổi trội trong một lĩnh vực, không phải tất cả.

Đó chính là nơi ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, nổi bật.

Từ ClickUp Brain, phần mềm tạo tóm tắt, trả lời câu hỏi thời gian thực và phân bổ tài nguyên hiệu quả, đến ClickUp Khối lượng công việc chế độ xem cho quản lý tài nguyên hiệu quả, bạn có thể tối ưu hóa cách nhóm của mình làm việc.

