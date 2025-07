Chúng tôi đã thử nghiệm 15 phần mềm nhân sự tốt nhất cho các nhóm nhân sự trong năm 2025

Chúng tôi đã sử dụng Namely để quản lý nhân sự trong bốn năm và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Tôi chưa bao giờ nhận ra việc tập trung tất cả thông tin nhân viên vào một nơi sẽ mang lại sự khác biệt lớn như vậy. Nó không chỉ tiện lợi mà còn giúp theo dõi tiến độ và hiệu suất của mọi người dễ dàng hơn nhiều. Và vì Namely tích hợp với các nền tảng phần mềm khác, tôi có thể kết nối nó với hệ thống tính lương và phúc lợi của chúng tôi. Nhìn chung, Namely đã giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho công việc kinh doanh của tôi được tổ chức và vận hành trơn tru.