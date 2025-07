14 mẹo làm việc tại nhà để tăng năng suất

Không gian làm việc truyền thống đã thay đổi đáng kể sau đại dịch, với nhiều công ty áp dụng mô hình làm việc kết hợp hoặc hoàn toàn từ xa. Làm việc từ xa giúp tăng năng suất, duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tiết kiệm thời gian.

Không có gì ngạc nhiên khi 98% nhân viên cho biết họ muốn làm việc từ xa, ít nhất là một phần thời gian. Tuy nhiên, làm việc tại nhà cũng có những thách thức riêng. Nó có thể dẫn đến kiệt sức, khó kết nối với đồng nghiệp và thậm chí ảnh hưởng đến ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp những mẹo hay nhất cho công việc tại nhà trong blog này. Những mẹo này sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức khi làm việc từ xa và đảm bảo bạn tận dụng tối đa thời gian của mình.

Những thách thức khi làm việc tại nhà

Trước khi thảo luận về các mẹo làm việc tại nhà tốt nhất để giúp bạn duy trì năng suất, hãy cùng xem xét nhanh một số thách thức phổ biến liên quan đến WFH. 🏠

Hết sức mệt mỏi

Theo báo cáo khảo sát của Forbes Advisor, 69% nhân viên làm việc từ xa cho biết họ cảm thấy kiệt sức vì các công cụ giao tiếp kỹ thuật số. Các thông báo liên tục từ Slack, email, cuộc gọi Zoom và điện thoại có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, gây ra mệt mỏi về tinh thần khi làm việc từ xa.

Khó khăn trong việc cài đặt ranh giới

Khi làm việc tại nhà, việc tách biệt cuộc sống công việc và cuộc sống cá nhân trở nên khó khăn vì không có ranh giới vật lý giữa không gian làm việc và không gian sống cá nhân. Nhiều nhân viên làm việc từ xa cũng làm việc quá sức và cảm thấy áp lực vì phải luôn sẵn sàng làm việc do không có thói quen và giờ làm việc cố định.

Thiếu kết nối với đồng nghiệp

Việc thiếu tương tác trực tiếp khiến bạn khó kết nối với đồng nghiệp. Về lâu dài, điều này thường dẫn đến cảm giác cô lập, cô đơn và sức khỏe tinh thần kém, vì nhân viên làm việc từ xa bỏ lỡ các khía cạnh xã hội của môi trường văn phòng.

Nhiều yếu tố gây xao nhãng hơn

Nhà đôi khi có thể là một nơi bận rộn với nhiều yếu tố gây xao lãng. Bạn có thể có các thành viên khác trong gia đình làm việc cùng, bạn bè và người thân ghé thăm, và có thể có việc nhà và con cái cần chăm sóc. Điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất của bạn và khiến bạn không thể tập trung vào công việc.

Mẹo làm việc tại nhà để tăng năng suất từ xa

Dưới đây là những mẹo hay nhất để làm việc tại nhà, giúp tăng năng suất và vượt qua những thách thức này:

1. Chỉ định một không gian làm việc

Làm việc trên ghế sofa hoặc giường nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng hãy nhớ rằng đó là kẻ thù của năng suất làm việc, vì tâm trí bạn liên kết chúng với sự thư giãn và vui vẻ. Bạn cần một không gian làm việc riêng biệt để tạo ranh giới vật lý giữa công việc và nhà.

Tạo một không gian làm việc riêng để giúp bạn tập trung vào công việc, có thể là một phòng trống hoặc một góc nhỏ trong phòng khách. Dưới đây là một số mẹo cho văn phòng tại nhà của bạn:

Thiết lập không gian làm việc của bạn bên cạnh cửa sổ để có không khí trong lành và ánh sáng mặt trời☀️

Giữ không gian làm việc của bạn cách xa nhà bếp, phòng khách hoặc cửa sổ hướng ra đường phố đông đúc nếu bạn dễ bị phân tâm

Làm việc với những gì bạn có. Nếu bạn không có phòng trống, hãy đặt một chiếc ghế và bàn làm việc ở một góc phòng

Mua đồ nội thất tiện lợi (bao gồm bàn phím tiện lợi) cho văn phòng tại nhà nếu bạn cảm thấy khó chịu sau khi ngồi trong thời gian dài

Nếu bạn thường xuyên cần thay đổi không gian làm việc, hãy chọn bàn làm việc đứng

2. Tối ưu hóa không gian làm việc của bạn

Bạn đã có một không gian làm việc riêng. Tuyệt vời! Nhưng nó có thực sự phù hợp với bạn không? Điều quan trọng là tạo ra một không gian làm việc thuận lợi cho công việc và năng suất. Cách đầu tiên để làm điều này là giữ cho không gian làm việc sạch sẽ và gọn gàng. Bạn cũng có thể làm những việc sau để tối ưu hóa hơn nữa:

Thêm chút xanh cho không gian của bạn với những loại cây lọc không khí giúp tăng sản xuất oxy🪴

Luôn để một chai nước lớn gần bên để nhớ uống nước đều đặn

Làm sáng không gian với các mục yêu thích của bạn. Thêm một tác phẩm nghệ thuật, một chút sơn màu hoặc bất cứ thứ gì mang lại năng lượng cho bạn

Giữ một máy nghe nhạc và một bảng tường có thể xóa được nếu cần

Nó giúp tôi có một văn phòng riêng 🙂 Tôi có một số bạn bè chỉ có bàn làm việc trong phòng khách và họ phàn nàn về năng suất! Tôi sẽ phải xem danh sách phát Brain Food trên Spotify!

Nó giúp tôi có một văn phòng riêng 🙂 Tôi có một số bạn bè chỉ có bàn làm việc trong phòng khách và họ phàn nàn về năng suất! Tôi sẽ phải xem danh sách phát Brain Food trên Spotify!

3. Xây dựng thói quen

Một lợi ích đáng kể của việc làm việc tại nhà là sự linh hoạt trong việc cài đặt giờ làm việc và làm việc bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, lợi ích này có thể nhanh chóng trở thành thách thức nếu bạn không thể thiết lập một thói quen nhất quán. Một thói quen tốt là chìa khóa để làm cho ngày của bạn trở nên hiệu quả.

Đặt giờ làm việc và sử dụng ứng dụng lịch làm việc để lập lịch trình hàng ngày. Có lịch trình giúp bạn dự đoán trước được công việc và đảm bảo ngày của bạn được sắp xếp hợp lý.

Lập lịch trình hàng ngày và nhanh chóng thêm các công việc chưa lên lịch vào lịch của bạn bằng ClickUp

Bắt đầu với một thói quen buổi sáng đánh dấu sự khởi đầu của một ngày làm việc. Đó có thể là pha cà phê hoặc thậm chí là đi bộ nhanh. Để kết thúc một ngày, hãy xem lại tất cả những gì bạn đã đạt được và lên kế hoạch cho ngày hôm sau.

Và cuối cùng, đừng quên có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Một bộ não được nghỉ ngơi đầy đủ giúp bạn tập trung hơn và có một ngày vui vẻ hơn.

4. Nghỉ ngơi đều đặn

Làm việc tại nhà có nghĩa là bạn dành phần lớn thời gian ngồi tại bàn làm việc. Tuy nhiên, ngồi cả ngày là điều rất có hại cho cơ thể và năng suất làm việc của bạn.

Điều này khiến việc nghỉ ngơi thường xuyên trở nên rất quan trọng. Hãy vươn vai, tập yoga, đi bộ, nghỉ ngơi cho mắt, tưới cây và tách mình khỏi công việc. Ngay cả 10 phút nghỉ ngơi cũng giúp bạn sảng khoái tinh thần. Bạn cũng có thể chợp mắt một chút trong ngày để tăng cường năng lượng nếu cần.

Hoạt động thể chất là một trong những mẹo làm việc tại nhà tốt nhất giúp ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, tăng cường sự tập trung và mang lại hiệu quả tuyệt vời cho năng suất. Do đó, hãy biến việc nghỉ ngơi thường xuyên thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của bạn. Và nếu bạn cần nhắc nhở, hãy sử dụng công cụ làm việc từ xa để thiết lập nhắc nhở nghỉ ngơi thường xuyên.

5. Sử dụng công cụ năng suất

Xem tiến độ và công việc đang chờ xử lý của bạn trong nháy mắt với Bảng điều khiển ClickUp

Một trong những mẹo hay nhất để làm việc tại nhà là sử dụng công cụ làm việc tại nhà để tổ chức và quản lý ngày làm việc của bạn. Sử dụng các ứng dụng tổ chức, dịch vụ liên lạc, hệ thống quản lý công việc và mẫu năng suất.

Nhiều công cụ cộng tác từ xa cho phép các nhóm làm việc độc lập và đồng thời duy trì kết nối tốt. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng các ứng dụng khác nhau cho các mục đích khác nhau khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cân nhắc sử dụng một công cụ năng suất tất cả trong một như ClickUp. Dưới đây là cách sử dụng ClickUp cho các nhóm làm việc từ xa để biến đổi trải nghiệm làm việc tại nhà của bạn:

Viết nhanh hơn, tóm tắt nhanh chóng và tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn với ClickUp Brain

Làm việc trơn tru với Tài liệu: Tạo, sắp xếp và chia sẻ tài liệu dự án với Tạo, sắp xếp và chia sẻ tài liệu dự án với ClickUp Docs , nơi lưu trữ tất cả tài liệu và công việc khác của bạn trong ClickUp. Thêm trang và trang con, định dạng và thiết kế theo ý muốn, đặt quyền truy cập và thêm cộng tác viên. Bạn cũng có thể chuyển đổi các tài liệu thường sử dụng thành mẫu. Thêm tệp và liên kết tài liệu của bạn với quy trình công việc

Tận dụng sức mạnh của AI: ClickUp Brain là trợ lý AI tối ưu. Đặt câu hỏi về công việc của bạn ở bất kỳ đâu trong ClickUp, tự động hóa các nhiệm vụ và cập nhật tiến độ, nhanh chóng tạo ra nhiều nội dung khác nhau và hơn thế nữa

Động não tập thể: Cộng tác từ xa với nhóm của bạn để động não tìm ý tưởng mới bằng Bảng trắng và Bản đồ Tư duy của ClickUp . Điều này giúp mọi người tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng, bất kể địa điểm

Luôn đồng bộ: Làm việc từ xa không có nghĩa là không đồng bộ. Các nhóm sử dụng Làm việc từ xa không có nghĩa là không đồng bộ. Các nhóm sử dụng ClickUp Goals để thiết lập và theo dõi mục tiêu của nhóm và cá nhân, đồng thời tạo ra trách nhiệm giải trình. Trưởng nhóm có thể sử dụng Mẫu kế hoạch làm việc từ xa để theo dõi tiến độ dự án của nhân viên làm việc từ xa ở bất kỳ đâu và thiết lập kỳ vọng và vai trò

Tải xuống mẫu này Tạo kế hoạch chuyển đổi toàn diện cho nhân viên của bạn bằng cách sử dụng Mẫu kế hoạch làm việc từ xa

Tổ chức công việc: Giữ cho tất cả công việc của bạn được sắp xếp hợp lý với Giữ cho tất cả công việc của bạn được sắp xếp hợp lý với Nhiệm vụ ClickUp ; tạo nhiệm vụ và công việc con từ mục tiêu, tài liệu và nhận xét của bạn, đồng thời theo dõi chúng bằng nhiều chế độ xem có thể tùy chỉnh

Hình dung tiến độ : Theo dõi tiến độ của bạn và nhóm của bạn và xem lại các nhiệm vụ đang chờ xử lý — tất cả chỉ trong một cái nhìn với : Theo dõi tiến độ của bạn và nhóm của bạn và xem lại các nhiệm vụ đang chờ xử lý — tất cả chỉ trong một cái nhìn với Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh và chia sẻ

Giảm chuyển đổi bối cảnh : Tích hợp ClickUp với hơn 1000 ứng dụng, bao gồm Zoom, Slack, Lịch Google, Google Drive, Dropbox và Loom, để bạn không phải chuyển đổi liên tục giữa các màn hình Tích hợp ClickUp với hơn 1000 ứng dụng, bao gồm Zoom, Slack, Lịch Google, Google Drive, Dropbox và Loom, để bạn không phải chuyển đổi liên tục giữa các màn hình

Tiết kiệm thời gian: Truy cập thư viện phong phú Truy cập thư viện phong phú các mẫu năng suất và quản lý dự án được tạo sẵn để bắt đầu nhanh chóng

6. Khối thời gian tập trung

Chia nhỏ thời gian là một trong những mẹo làm việc tại nhà yêu thích của chúng tôi. Nghiên cứu đã chứng minh rằng tập trung toàn bộ sự chú ý vào một công việc cụ thể sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Do đó, hãy chia nhỏ thời gian trong lịch của bạn để tập trung vào công việc đòi hỏi năng lượng và sự tập trung. Hãy biến điều này thành một phần cố định trong lịch trình của bạn, giống như giờ nghỉ giải lao.

Bạn có thể làm được rất nhiều việc khi dành thời gian liên tục cho một nhiệm vụ cụ thể. Do đó, hãy đảm bảo không có sự gián đoạn, ngay cả đối với tin nhắn. Để phân chia thời gian hiệu quả hơn, hãy sử dụng Mẫu phân chia thời gian của ClickUp.

Tải xuống mẫu này Theo dõi các hoạt động trong quá khứ, hiện tại và sắp tới của bạn với Mẫu phân chia thời gian

Mẫu này cho phép bạn theo dõi các cuộc họp, chặn thời gian tập trung, hiểu các công việc phụ thuộc lẫn nhau và tránh lên lịch quá dày. Bạn cũng có thể phân bổ thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng bằng cách sử dụng mẫu này.

7. Tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể trở thành một thách thức khi không gian làm việc của bạn là nhà riêng. Tuy nhiên, việc thiết lập một số quy tắc và ranh giới là rất cần thiết. Dưới đây là những việc cần làm:

Đặt giờ làm việc cố định, ví dụ: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngừng làm việc khi ngày làm việc kết thúc

Tạo lịch trình hàng ngày của bạn bằng chế độ xem Lịch trong ClickUp và đặt nhắc nhở định kỳ với Nhắc nhở

Thông báo giờ làm việc của bạn với gia đình và yêu cầu họ không làm phiền bạn trong thời gian đó

Nếu bạn có con nhỏ sống cùng, hãy thử lên kế hoạch công việc theo lịch trình của chúng

Giao tiếp với các thành viên trong nhóm khi bạn không thể trò chuyện. Cách đơn giản nhất để làm điều này là đặt trạng thái của bạn thành "bận" trên công cụ giao tiếp của nhóm hoặc tắt thông báo trong thời lượng đó

Hãy duy trì những ranh giới này trong thời gian rảnh rỗi của bạn. Đừng trả lời các thông báo hoặc tin nhắn liên quan đến công việc ngoài giờ làm việc trừ khi thực sự có trường hợp khẩn cấp

Hãy linh hoạt. Mặc dù việc thiết lập một thói quen là quan trọng, nhưng hãy đủ linh hoạt để điều chỉnh nó khi cần thiết

💡 Tính năng nổi bật: Chris Cunningham, Giám đốc Tiếp thị Xã hội của chúng tôi, có quan điểm thú vị về cân bằng cuộc sống và công việc

8. Mặc đẹp để thành công

Một trong những điều tuyệt vời nhất khi làm việc tại nhà là bạn có thể làm việc trong bộ đồ ngủ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nói với bạn rằng đó cũng là điều tồi tệ nhất đối với năng suất của bạn thì sao?

Làm việc trong bộ đồ ngủ hoặc trên giường hoặc ghế sofa là điều tuyệt đối không nên. Điều này là do não bộ của bạn liên kết những điều này với sự thư giãn và giấc ngủ. Vì vậy, hãy ăn mặc chỉnh tề để thành công, ngay cả khi bạn không có cuộc họp ảo nào trong lịch trình.

Hãy biến điều này thành một phần trong thói quen của bạn. Mặc quần áo công sở và hoàn thành các thói quen buổi sáng sẽ trở thành tín hiệu báo hiệu một ngày làm việc mới đã bắt đầu. Và khi kết thúc một ngày làm việc, hãy thay lại bộ đồ ngủ thoải mái và thư giãn.

Điều này cũng giúp bạn thoát khỏi công việc trong tâm trí. Một lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn phải mặc quần áo công sở hàng ngày. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi bất cứ khi nào cảm thấy cần thiết.

9. Ăn các bữa ăn lành mạnh

Công việc từ xa thường dẫn đến việc bỏ bữa trưa vì bạn không có đồng nghiệp nhắc nhở bạn đến giờ ăn trưa hoặc vì bạn đã ăn những món ăn vặt không tốt cho sức khỏe trong suốt ngày làm việc.

Thay vào đó, lên lịch nghỉ trưa để tái tạo năng lượng và nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Ăn những bữa ăn lành mạnh để duy trì năng lượng. Đối với những cơn đói ngẫu nhiên, hãy chuẩn bị sẵn những món ăn nhẹ lành mạnh (trái cây, các loại hạt, hummus, sữa chua Hy Lạp, v.v.) bên cạnh. Và đừng quên uống đủ nước. 🥤

Khối thời gian ăn trưa và đảm bảo nó không ảnh hưởng đến lịch trình công việc của bạn bằng cách sử dụng tích hợp Lịch Google – ClickUp

10. Lập kế hoạch B

Làm việc tại nhà hiệu quả đòi hỏi sự phụ thuộc vào công nghệ. Thật không may, công nghệ và các công cụ có thể không đáng tin cậy do sự cố ngừng hoạt động đột ngột, trục trặc WiFi, v.v. Do đó, hãy lập kế hoạch B cho những trường hợp không thể tránh khỏi này.

Dưới đây là các bước có thể bao gồm trong kế hoạch sao lưu này:

Chuẩn bị kế hoạch hành động cho những việc cần làm trong từng tình huống có thể xảy ra

Nếu dự kiến sẽ mất điện, hãy chuẩn bị sao lưu khẩn cấp cho các thiết bị công nghệ và kết nối internet của bạn

Mua gói dữ liệu di động để đề phòng trường hợp có vấn đề với WiFi

Chuẩn bị sẵn máy tính hoặc máy tính bảng dự phòng trong trường hợp máy tính thông thường của bạn gặp sự cố

Sử dụng các dịch vụ và công cụ trực tuyến để sao lưu dữ liệu và đảm bảo bạn không mất tài liệu hoặc tệp tin trong trường hợp mất điện

Xác định một vài không gian làm việc chung hoặc quán cà phê mà bạn có thể làm việc trong trường hợp không thể làm việc tại nhà vì bất kỳ lý do gì

11. Thay đổi không gian làm việc của bạn thỉnh thoảng

Thay đổi không gian làm việc của bạn thỉnh thoảng để phá vỡ sự đơn điệu. Hãy đến một quán cà phê gần nhà, tìm một không gian làm việc chung hoặc đến thư viện. Bạn cũng có thể làm việc cùng bạn bè hoặc ở công viên. Lựa chọn là của bạn!

Thay đổi cài đặt công việc có tác dụng kỳ diệu đối với sự sáng tạo và tập trung của bạn. Nó cũng cải thiện tâm trạng và giúp bạn giao tiếp với những người ngoài gia đình.

12. Kết nối với đồng nghiệp

Tiến hành các cuộc họp và hợp tác hiệu quả, bất kể bạn ở đâu, với ClickUp

Làm việc tại nhà giới hạn sự tương tác của bạn với đồng nghiệp, thường dẫn đến sự cô lập và cô đơn. Do đó, điều quan trọng là giữ kết nối với đồng nghiệp và bạn bè. Ngày nay, nhiều công ty khuyến khích điều này để giữ cho nhân viên làm việc từ xa cảm thấy hạnh phúc và gắn bó.

Dành một khoảng thời gian trong lịch của bạn để tương tác cá nhân với nhóm của bạn. Tham gia các hoạt động xây dựng nhóm trực tuyến và tham gia các buổi nghỉ giải lao ảo. Chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm, giai thoại cá nhân và những điều ngẫu nhiên để kết nối với những người khác. Bạn có thể sử dụng các công cụ cộng tác ảo như ClickUp để kết nối với đồng nghiệp của mình trong thời gian thực.

Gặp gỡ nhóm của bạn qua cuộc gọi video (bạn có thể bắt đầu cuộc gọi Zoom từ ClickUp ) để nghỉ giải lao, chơi trò chơi thú vị và gửi tin nhắn bằng ClickUp Chat.

Bạn cũng có thể giao tiếp không đồng bộ trong Tài liệu, tệp và công việc bằng nhận xét và @ đề cập.

13. Tránh trì hoãn và xao nhãng

Chế độ tập trung trên ClickUp Docs giúp bạn tập trung vào một phần của nhiệm vụ tại một thời điểm và duy trì năng suất làm việc

Việc trì hoãn trở nên vô cùng dễ dàng khi bạn ở trong không gian thoải mái tại nhà, đặc biệt là khi có nhiều thứ khiến bạn phân tâm. Dưới đây là một số việc cần làm để tránh bị phân tâm:

Chia nhỏ các công việc có vẻ quá sức thành các phần nhỏ, dễ quản lý hơn

Giảm thiểu các yếu tố gây xao lãng như tivi và mạng xã hội. Nếu bạn có thói quen trả lời văn bản trong vòng vài phút, hãy bật chế độ tập trung trên điện thoại của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ Tập trung khi làm việc trong Tài liệu trong ClickUp để tránh bị phân tâm

Thông báo cho các thành viên trong gia đình hoặc bạn cùng phòng về giờ làm việc của bạn

Sử dụng nhạc để át tiếng ồn xung quanh

Sử dụng tai nghe chống ồn để tập trung nếu âm nhạc không phải là sở thích của bạn

Đặt thời gian cụ thể để kiểm tra email và văn bản của bạn

Sử dụng các ứng dụng như Forest hoặc BlockSite để tránh xa các trang web gây mất tập trung

14. Thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc hiệu quả

Con người phát triển nhờ sự đánh giá cao và củng cố. Do đó, hãy thưởng cho bản thân bằng thứ bạn thích sau một tuần làm việc thành công và hiệu quả. Ghé thăm nơi yêu thích, tụ tập với bạn bè hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích.

Điều này sẽ củng cố và thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn trong tuần tới. Nó cũng sẽ giúp nạp lại năng lượng và tăng cường tương tác xã hội.

Dưới đây là danh sách các mẹo làm việc tại nhà, tóm tắt như sau:

Thiết lập không gian làm việc riêng

Tối ưu hóa để tăng năng suất

Xây dựng một thói quen đều đặn

Đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng

Sử dụng các công cụ để tổ chức công việc hiệu quả hơn

Chia nhỏ thời gian giúp ích

Tạo ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân

Trang phục

Ăn uống lành mạnh và giữ cơ thể đủ nước

Có kế hoạch dự phòng cho các sự cố kỹ thuật

Thử các cài đặt công việc khác nhau

Kết nối với đồng nghiệp

Giảm thiểu sự phân tâm

Tự thưởng và động viên bản thân

Con đường dẫn đến năng suất trong thế giới làm việc từ xa

Làm việc tại nhà là một xu hướng dường như đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Nhân viên yêu thích nhiều lợi ích của nó, bao gồm tiết kiệm thời gian và tiền bạc, cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn, v.v. Tuy nhiên, nó cũng có những thách thức riêng, nhưng có thể giải quyết một cách thông minh.

Các mẹo làm việc tại nhà được giới thiệu trong bài viết này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian làm việc. Chỉ định một không gian làm việc, lập thói quen, tập trung vào sức khỏe, cài đặt ranh giới và kết nối với đồng nghiệp có thể giúp công việc tại nhà trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Một công cụ quản lý công việc như ClickUp có thể là đối tác lý tưởng của bạn. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và làm cho ngày làm việc từ xa của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Bí quyết làm việc từ xa hiệu quả nhất của bạn là gì?

Nghỉ ngơi thường xuyên là một trong những mẹo hay nhất cho công việc từ xa. Nó giúp não bộ của bạn có thời gian để thư giãn và phục hồi. Bạn cũng có thể sử dụng thời gian này để vận động cơ thể và thay đổi vị trí.

Làm thế nào để tôi có thể vượt qua thời gian làm việc tại nhà?

Tốt nhất là bạn nên lập lịch trình khi làm việc tại nhà. Lịch trình giúp bạn sắp xếp ngày của mình, mang lại sự dự đoán và ngăn bạn bỏ lỡ các công việc quan trọng.

Làm thế nào để công việc tại nhà trở nên thú vị?

Hãy làm cho trải nghiệm làm việc tại nhà của bạn trở nên thú vị bằng cách chăm sóc cơ thể, tắm nắng và thêm cây xanh và đồ trang trí thú vị vào không gian làm việc của bạn. Bạn cũng có thể tạo danh sách phát "thời gian làm việc" và lên lịch cho các hoạt động bạn thích, chẳng hạn như đi dạo.