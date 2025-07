Những địa điểm tốt nhất để trở thành một digital nomad vào năm 2025

An toàn và bảo mật: Địa điểm làm việc từ xa mà bạn chọn có đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho bạn không? Hãy tìm hiểu các thông tin cụ thể như tỷ lệ tội phạm, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế cho người nước ngoài, v.v. Bạn phải chọn một nơi có môi trường an toàn cho những người du lịch một mình