Öğrenciler için En İyi 15 Notion Ödev Takip Şablonları

Ödevlerin okul veya üniversiteden sonra bittiğini düşünebilirsiniz, ancak öyle değildir. Son teslim tarihleri, hayatımızda doktora, iş ve tutku projelerine kadar bizi takip eder.

Görevler, dersler ve projeler birikince, ne zaman neyin teslim edilmesi gerektiğini görebileceğiniz tek bir yere ihtiyacınız olur. Ödev takipçisi bu kaosa düzen getirir.

Tarihleri ve ayrıntıları dağınık notlarda tutmak yerine, ödevleri düzenlemek ve ilerlemeyi izleme için tek bir alanınız olur.

Bu makalede, Notion ödev takip şablonunun dersleriniz, projeleriniz ve daha fazlası için sakin ve net bir sistem oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz. Bonus olarak, ücretsiz ClickUp şablonlarını da inceleyeceğiz.

İyi bir Notion ödev takip şablonu nedir?

Notion ödev takip şablonu, görevleri, son teslim tarihlerini ve kaynakları karışıklık olmadan yönetmek için güvenilir bir alan sunar.

İyi bir şablon, anlaşılması kolay olmalı, neyin ne zaman teslim edileceğini ve ne kadar ilerleme kaydettiğinizi göstermeli ve kişisel değişikliklere izin vermelidir.

Dikkat etmeniz gerekenler:

✅ Kurs, son teslim tarihi, öncelik ve notlar için alanlar ile ödevleri izleme.

✅ Notları, dosyaları ve referansları doğrudan her ödevle birlikte düzenleyin.

✅ Takvimlerde, panolarda veya gösterge panellerinde son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi görünümü sağlayın.

✅ Durumları "başlamadı"dan "tamamlandı"ya net bir şekilde güncelleyin.

✅ Kurslara ve günlük alışkanlıklarınıza uyacak şekilde sekmeleri, görünümleri ve etiketleri özel hale getirin.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

Ödev Takip Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Notion ve ClickUp ödev takip şablonlarının özet tablosu:

15 Ücretsiz Notion Ödev Takip Şablonları

Doğru Notion ödev takip şablonunu bulmak deneme yanılma gibi hissettirebilir. Bu 15 ücretsiz Notion şablonu, basit son teslim tarihi kontrol listelerinden tam gösterge panellerine kadar çeşitli öğrenci ihtiyaçlarını karşılar.

1. Notion'un Basit Ödev Takipçisi

via Notion

The Queen's Gambit dizisinde Beth Harmon'un tavanında satranç tahtasını, her parçanın yerini görselleştirdiği sahneyi hatırlıyor musunuz? Notion'un Basit Ödev Takipçisi, ödevleri günlük, haftalık ve aylık görünümler halinde bölerek öğrencilere ve profesyonellere aynı netliği sağlar.

Yerleşik Eisenhower Matrisi, bu şablonun en önemli özelliğidir. Uzun bir yapılacak listeye bakmak yerine, ödevleri acil, önemli veya düşük öncelikli olarak sıralayabilir ve çalışma zamanınızı daha kolay planlayabilirsiniz. Ayrıca, gelecek hafta veya ayın son teslim tarihlerini önceden görebileceğiniz yeterli alana sahip olursunuz, bu da son dakika sürprizlerinin azalması anlamına gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri, bir gün, bir hafta veya bir ay içinde olmak üzere yaklaşan son teslim tarihlerine göre düzenleyin.

Acil ve önemli işleri vurgulayan yerleşik Eisenhower Matrisi ile etkili bir şekilde önceliklendirin.

Döneminizde veya önümüzdeki hafta neler olacağını net bir görünürlük ile görebilir ve önceden plan yapabilirsiniz.

Simgeleri, renkleri ve afişleri özel olarak ayarlayarak kişisel ve motive edici bir gösterge paneli oluşturun.

✨ İdeal kullanım alanı: Çalışma rutinlerini karmaşıklaştırmadan son teslim tarihlerinin görünürlüğünü sağlayan hafif bir takip aracı isteyen öğrenciler.

🧠 Biliyor muydunuz: "Köpek ödevimi yedi" bahanesi çoğu kişinin düşündüğünden daha eskidir. İlk kez 1905 yılında bir Gallerli bakanın hikayesiyle bağlantılı olarak yazılı olarak kaydedilmiştir ve o zamandan beri İngilizce konuşulan kültürlerde sıkça kullanılan bir bahane haline gelmiştir. Artık o kadar yerleşik hale gelmiştir ki, insanlar genellikle kelimenin tam anlamıyla değil, mizahi bir şekilde kullanmaktadır.

2. Notion'dan Çalışma Gündemi

via Notion

Stranger Things dizisini izlediyseniz, çocukların dünyasının ne kadar çabuk gizemler, kodlar ve acil görevlerle dolduğunu bilirsiniz. Duvarları notlar ve metin dizileriyle kaplı olmasaydı, en önemli şeyleri izlemeyi kaybederlerdi.

Çalışma Gündemi Şablonu, öğrenci hayatında benzer bir rol oynayarak testler, ödevler ve son teslim tarihleri hakkında net bir genel bakış sağlar. Uygulamalar veya yapışkan notlar arasında geçiş yapmak yerine, ödevlerinizi, sınavlarınızı ve projelerinizi tek bir gösterge panosunda kaydedebilir ve hatta ana takviminizle senkronizasyon yapabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Araçlar arasında geçiş yapmadan tek bir ajandada ödevleri, sınavları ve projeleri izleme.

Son teslim tarihlerini normal takviminizle senkronizasyon yaparak taahhütlerinizi tek bir görünümde takip edin.

Net bir gösterge paneli ile sınav haftalarında ve yoğun ödev dönemlerinde düzenli kalın.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla uygulamanın aynı anda kullanılmasını tercih etmek yerine, ödevlerini, sınavlarını ve projelerini tek bir merkezi gündemden yönetmeyi tercih eden öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: Bullet Journaling için Dijital Günlük Uygulamaları

3. Notion'dan Burs Takipçisi

via Notion

Forbes Advisor'ın bir raporuna göre, öğrenciler son teslim tarihlerini kaçırdıkları veya fırsatları izlemeyi unutdukları için her yıl 100 milyon dolardan fazla burs talep edilmeden kalıyor. Burs Takipçisi şablonu, bu fırsatların hiçbirinin kaçmamasını sağlamak için oluşturulmuştur.

Bu şablon, son tarihler ve başvuru durumlarından makale taslakları ve ödül miktarlarına kadar tüm önemli ayrıntıları tek bir alana toplar. Hatırlatıcıları ayarlayabilir, bursları türüne veya önceliğine göre sıralayabilir ve destekleyici ek dosyaları ekleyebilirsiniz, böylece ihtiyacınız olduğunda her şey hazır olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tüm bursları durumları ve ayrıntıları ile tek bir tablodaki izleme.

Hatırlatıcıları ayarlayın ve takvimde görünümü sağlayan yaklaşan son teslim tarihlerini görün.

Denemeleri, transkriptleri ve kaynakları doğrudan başvurulara ek dosya olarak ekleyin.

Ödül tutarlarını kaydedin ve toplam ödül parasını otomatik olarak hesaplayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla burs başvurusunda bulunan ve son başvuru tarihlerini, gereksinimleri ve gönderileri izleme için tek bir merkez ihtiyacı olan öğrenciler.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %43'ü tekrarlayan görevlerin iş günlerine yararlı bir yapı sağladığını söylerken, %48'i bu görevleri yorucu buluyor ve anlamlı işlerden uzaklaştırıcı olarak görüyor. Rutin, verimlilik hissi verebilir, ancak genellikle yaratıcılığı sınırlar ve anlamlı ilerleme kaydetmenizi engeller. ClickUp, akıllı AI Ajanları aracılığıyla rutin görevleri otomatikleştirerek bu döngüden kurtulmanıza yardımcı olur, böylece derinlemesine iş yapmaya odaklanabilirsiniz. Hatırlatıcıları, güncellemeleri ve görev atamalarını otomatikleştirin ve Otomatik Zaman Bloğu ve Görev Öncelikleri gibi özelliklerin verimli çalışma saatlerinizi korumasına izin verin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

4. Notion'dan Ödev Takipçisi

via Notion

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık %70'i, kötü organizasyon veya zaman yönetimi nedeniyle en az bir teslim tarihini kaçırdığını itiraf ediyor. Bu, yetenek meselesi değil, net bir sisteme sahip olma meselesidir. Ödev Takipçisi şablonu, öğrencilere bu sistemi mümkün olan en basit formda sunmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla, tüm derslerinizdeki ödevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi temiz ve estetik bir düzen içinde takip edebilirsiniz. Yerleşik gün sayısı formülü, her son teslim tarihine ne kadar süre kaldığını tam olarak gösterirken, durum izleme ise bekleyen, devam eden veya tamamlandı işleri kolayca görmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tüm derslerinizin ödevlerini, son teslim tarihlerini ve ilerleme durumunu tek bir alandan izleme.

Kalan gün formülünü kullanarak her bir son teslim tarihine ne kadar süre kaldığını görün.

Durumları güncelleyerek bekleyen, devam eden veya tamamlandı işleri takip edin.

Düzeni çalışma stilinize uyacak şekilde özelleştirin ve motive edici bir çalışma alanı oluşturun.

✨ İdeal kullanım alanı: Basit ve anlaşılır bir ödev günlüğü ile son teslim tarihlerini kaçırmak istemeyen üniversite öğrencileri.

💡 Profesyonel İpucu: Sonsuz klasör, belge ve sürücüleri aramaktan bıkmışsanız, bu tam da beklediğiniz çözüm. ClickUp Brain MAX ile şunları yapabilirsiniz: 🔍 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlı uygulamalarınızda ve ayrıca web'de anında arama yaparak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları saniyeler içinde bulun.

Birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını (ChatGPT, Claude ve Gemini gibi) çalışma akışınızı bilen tek bir bağlamsal çözümle değiştirin. 🎙️ Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorabilir, dikte edebilir ve işlerinizi komut edebilirsiniz — tamamen ellerinizi kullanmadan, her yerden⚡(ChatGPT, Claude ve Gemini gibi) çalışma akışınızı bilen tek bir bağlamsal çözümle değiştirin. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın. Notion ödev takipçisi çalışmalarınızı düzenli tutarken, ClickUp Brain MAX dijital karmaşada kaybolmadan gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur: öğrenmek, yaratmak ve gelişmek.

5. Notion'un Akademik Gösterge Paneli

via Notion

Üniversite hayatı genellikle bir video oyununda seviyeleri geçmek gibi hissettirir. Her hafta yeni bir zorlukla karşılaşırsınız: burada bir makale, orada bir proje ve son aşamada sizi bekleyen sınavlar. İhtiyacınız olan şey uygun bir harita... ya da Notion'un Akademik Gösterge Paneli Şablonu'nu deneyebilirsiniz.

Şablon, haftalık planlama imkanı sunarak iş yükünüzü yönetilebilir parçalara bölebilmenizi sağlar. Buna ek olarak, şablonun ana görünümü tüm görevleri tek bir yerde toplarken, takvim ve ilerleme izleme özellikleri hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sorumluluklarınızı net bir şekilde görmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net planlama araçlarıyla mevcut ve gelecek haftayı planlayın.

Denemelerden sınavlara kadar tüm akademik görevleri tek bir gösterge panelinde izleme.

Takvim ve liste görünümü aracılığıyla ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini izleyin.

Durum güncellemelerini kullanarak bekleyen, aktif veya tamamlandı işlerden haberdar olun.

✨ İdeal kullanım alanı: Makaleler, grup projeleri ve sınavlar arasında denge kurmaya çalışan ve genel bir bakış sunan bir gösterge paneline ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri.

🧠 Biliyor muydunuz: Soğuk Savaş sırasında, Amerikalı eğitimciler ödevlere olan güçlü desteği yeniden canlandırdı. Bunun nedeni jeopolitikti: okullar, gençleri Sovyetlerin eğitim başarılarıyla rekabet edebilecek şekilde hazırlamak zorunda bırakıldı. Ödevler sadece bir öğrenme aracı olarak değil, acil bir ulusal proje의 parçası olarak görülüyordu.

6. Notion'un Basit Görev Yönetim Sistemi

via Notion

Basit Görev Yönetim Sistemi şablonu, daha karmaşık planlayıcıların karmaşıklığı olmadan görevleri kaydetmek, öncelikleri belirlemek ve ilerlemeyi takip etmek için temiz bir alan sunar. "Devam ediyor", "duraklatıldı" veya "henüz başlamadı" gibi etiketler, her görevinin durumunu görmenizi sağlar ve isteğe bağlı son teslim tarihleri, önemli son teslim tarihlerinin görünürlüklerini korumasını sağlar.

Şablonun gücü, hem minimal hem de esnek olmasıdır. Bu sayede, çeşitli dersler veya kişisel projeleri destekleyecek kadar güçlü olmasına rağmen, kolayca benimsenebilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Akademik, kişisel veya yaratıcı görevleri tek bir sistemde kaydedin.

Esnek durum etiketlerini kullanarak her görevin gerçek durumunu yansıtın.

Yaklaşan önceliklerin farkında olmak için son teslim tarihlerini işaretleyin.

Günlük kullanımı teşvik eden basit bir düzenle tutarlılık sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Kişisel ve akademik görevleri aynı anda yürüten, düzenli ve esnek bir sisteme ihtiyaç duyan öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Yapılacak Liste Uygulamaları

7. Lisans | Notion tarafından hazırlanan ABD Eğitim Gösterge Paneli

via Notion

Lisans programı bazen çok yoğun olabilir. Çok fazla ders, ödev, sınav ve son teslim tarihi vardır. ABD Eğitim Gösterge Paneli şablonu, tüm bunları tek bir yapılandırılmış dijital alana bir araya getirir ve akademik komut merkeziniz olarak işlev görür.

Modülleri, ödevleri ve sınavları izleme sürecinizi kolaylaştırırken, önemli tarihleri ve belgeleri de elinizin altında tutar. Özel programınıza göre özelleştirebilir, not ekleyebilir ve derslerinizi size uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri, sınavları ve modülleri tek bir düzenli sistemde takip edin.

Planları oluşturun ve bunları haftalık ve dönemlik hedeflerle bağlantı kurun.

Önemli belgeleri ve tarihleri görevlerinizle birlikte saklayın.

Programınızı ve çalışma tarzınızı yansıtacak şekilde gösterge paneli kişiselleştirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Modüllerin, sınavların ve ödevlerin düzenli bir görünümünü tek bir alan içinde görmek isteyen birinci sınıf üniversite öğrencileri.

📣 7 basit adımda görevlerinizi nasıl izleme yapacağınızı izleyin:

8. Notion'dan Akademik Planlayıcı

via Notion

Legally Blonde filmini izleyen herkes, Elle Woods'un son teslim tarihlerine sıkı sıkıya bağlılığını hatırlayacaktır. Bu, yoğun bir sömestr boyunca öğrenciler için çok önemli olan bir düzenleme seviyesidir. Akademik Planlayıcı şablonu size aynı şeyi yapabileceğiniz bir alan sunar.

Bu planlayıcı, değerlendirmeleri izleme, görevleri düzenleme ve haftalık ders programınızı planlama imkanı sunan hepsi bir arada bir merkez olarak tasarlanmıştır. Uzun dersler sırasında odaklanmanıza yardımcı olacak bir çalışma oturumu planlayıcısı ve Pomodoro zamanlayıcı da içerir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir planlayıcıda değerlendirmeleri, ödevleri ve son teslim tarihlerini izleme.

Haftalık ders programlarını görevler ve yapılacaklar ile birlikte düzenleyin.

Ders oturumları sırasında odaklanmak için yerleşik Pomodoro zamanlayıcıyı kullanın.

Öğrenmeyi yapılandırılmış ve net tutmak için dersleri konuya göre harita

✨ İdeal kullanım alanı: Haftalık derslerini, ödevlerini ve çalışma oturumlarını tek bir organize merkezde yönetmek isteyen öğrenciler.

9. Notion ile Sınav Hazırlığı ve Organizasyonu

via Notion

Notion Sınav Hazırlık ve Organizasyon şablonu, sınav dönemlerinde zamanınızı ve verimlilik seviyenizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Bu şablonu kullanarak, sınavlarla ilgili her şey için bir ana portal oluşturabilir, takvim, konu takipçileri ve hatta Spotify gömülerini birleştirerek çalışma oturumlarınızın odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Birden fazla sınavı planlayabilir, haftalık olarak neyi gözden geçireceğinizi planlayabilir ve ilerleme takipçilerini kullanarak farklı konularda ne kadar hazır olduğunuzu görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir merkezden birden fazla dersi ve sınav hazırlık oturumlarını izleme.

Takvimi kullanarak tekrar zaman çizelgelerini ve anahtar sınav tarihlerini düzenleyin.

Her konu için yerleşik çalışma takipçileriyle ilerlemeyi izleyin.

Gömme öğeler ve kaynaklarla özelleştirerek çalışma alanınızı kişiselleştirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Yapılandırılmış bir çalışma rutini ve takvim tabanlı bir hazırlık sistemine ihtiyaç duyan, birden fazla sınava hazırlanan öğrenciler.

10. Notion'dan Yüksek Lisans Tezi

via Notion

Yüksek Lisans Tezi şablonu, bitmek bilmeyen tez araştırmalarında büyük bir yardımcıdır. Bu Notion şablonu, ayrı dosyalar ve yapışkan notlara ihtiyaç duymadan kelime sayısını izlemenize, referansları kaydetmenize ve danışmanınızın geri bildirimlerini düzenlemenize yardımcı olur.

Bölüm planlama sayfalarını kullanarak işi daha küçük adımlara bölebilir ve tamamlandı her bölümü, tamamlanma yolunda önemli bir dönüm noktası gibi hissedebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Bölümler ve kısımlar arasında canlı kelime sayımı ile ilerlemeyi takip edin.

Referansları, alıntıları ve danışman notlarını tek bir çalışma alanında düzenleyin.

Yapı ve akışı yönlendirmek için özel sayfalara sahip bölümler planlayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Uzun araştırma makaleleri yazan ve bölümleri, referansları ve danışmanlarının geri bildirimlerini izlemeyen yüksek lisans öğrencileri.

11. Notion'dan Ödev Son Teslim Tarihi Takipçisi

via Notion

Ödev Son Tarih Takipçisi şablonu, her şeyi yapabilen bir süper kahraman gibi hissetmenizi sağlar. Ödevleri sınıfa, son teslim tarihi veya notlara göre sıralayabilir ve önceliklerinizi belirleyerek hangi görevlere öncelikle odaklanmanız gerektiğini bilebilirsiniz. Ders programları, hatırlatıcılar ve yapışkan notlar arasında gidip gelmek yerine, tek bir net gösterge paneli üzerinden iş yapabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri son teslim tarihi, sınıfa veya önemine göre sıralayın.

Önceliklerin tam bir görünümü için notları ve son teslim tarihlerini birlikte izleme.

Daha küçük görevlerin görünürlüğünü gözden kaçırmadan, yüksek etkili ödevlere odaklanın.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla ödevle uğraşan ve ödevleri ders, son teslim tarihi ve önemine göre sıralamak isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: Alışkanlık Yığma ile Hayatınızı Nasıl Optimize Edebilirsiniz?

12. Notion'un Temel Ödev Takipçisi

via Notion

Okulda en kötü şeylerden biri, öğretmenin teslim tarihi olduğunu bilmediğiniz bir ödev istemesidir. Doğru sistemi kullanarak bu tür durumları önleyebilirsiniz. Notion'un Temel Ödev Takipçisi size bu güvenlik ağını sağlar. Bu şablon, ödevleri konu veya projeye göre kaydetmenize, son teslim tarihlerini not etmenize ve ilerlemenizi adım adım izlemenize yardımcı olur. Öncelik seviyeleri ve basit durum işaretleyicileri sayesinde, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nelerin zaten tamamlandı olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri konu, proje veya kategoriye göre düzenleyin.

Son teslim tarihlerini net bir şekilde kaydedin, böylece son teslim tarihlerini kaçırmayın.

Her görev için basit durum güncellemeleriyle ilerlemeyi takip edin.

Öncelikleri ve notları ekleyerek ş akışınızı kişiselleştirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Son dakika sürprizlerinden kaçınmak için basit ama güvenilir bir takip aracı isteyen öğrenciler.

13. Notion tarafından sunulan Uni Gösterge Paneli

via Notion

Üniversite genellikle birden fazla zorluğu aynı anda sunar. Heyecan verici olmakla birlikte, aynı zamanda bunaltıcı da olabilir ve işte bu noktada Uni Gösterge Paneli şablonu vazgeçilmez hale gelir. Gösterge paneli her şeyi tek bir yerde toplar, böylece kendinizi döngü içinde dönüp duruyormuş gibi hissetmezsiniz.

Günlük, haftalık veya aylık programınızı bir bakışta kontrol edebilir ve hangi ödevlerin, etkinliklerin veya derslerin dikkatinizi gerektirdiğini görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görevleri ve son teslim tarihlerini yönetmek için günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapın.

Notlarınızı konuya göre düzenleyin ve Not Kütüphanesi'nde kolayca bulun.

Dersleri ve programları takip edin, böylece her zaman nerede olmanız gerektiğini bilin.

Ödev Takipçisini kullanarak acil görevleri uzun vadeli hedeflerden ayırın.

✨ İdeal kullanım alanı: Yeni programlar, dersler ve son teslim tarihleri ile uğraşan ve tek noktadan akademik destek alabilecekleri bir merkeze ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri.

14. Notion'dan Ödev Takipçisi

via Notion

Ödev Takipçisi şablonu, ödevleri hatırlama yükünü omuzlarınızdan almanın basit bir yolunu sunar. Bu şablonla, her ödev görevini kaydedebilir ve bunları sınıfa, son teslim tarihi veya duruma göre filtreleyebilirsiniz.

"Başlamadı", "ilerleme", "Gönderilmeye hazır" ve "Gönderildi" gibi net kategoriler sunar, böylece her zaman nerede olduğunuzu bilirsiniz. Takvim görünümü yaklaşan son teslim tarihlerini vurgular, ayrıntılı tablo ise ders talimatlarını ve notları tek bir kolay erişilebilir yerde tutar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri durumlarına göre izleme yaparak hangilerinin bekleyen, devam eden veya tamamlandı olduğunu görün.

İş yükünü daha net görebilmek için ödevleri sınıfa göre düzenleyin.

Ayrıntılı tabloyu kullanarak talimatları ve notları düzenli tutun.

Daha iyi planlama için takvimde görünümü sağlayan yaklaşan son teslim tarihlerini görün.

✨ İdeal kullanım alanı: Notlarını ve talimatları el altında tutarken ödevlerini sınıfa ve durumuna göre kaydetmek isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: İşte görevleri öncelik sırasına koyma

15. Notion'dan Final Notu Hesaplayıcı

via Notion

Öğrenci hayatında, final sınavlarından önceki gece hesap makinenizin başında oturup, dersi geçmek veya bursu almak için hangi notu almanız gerektiğini hesaplamaya çalışmak kadar sinir bozucu çok az şey vardır.

Notion Final Not Hesaplayıcı şablonu, dönemlerinizi, derslerinizi ve notlarınızı gerçek zamanlı olarak güncellenen tek bir sistemde birleştirir. Ödevlerinizi ve sınavlarınızı kaydedebilir, kredi puanlarına göre ağırlıklandırabilir ve GPA'nızın otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz. İlerleme grafiklerinin ve dönem karşılaştırmalarının gelişme kaydedip kaydetmediğinizi, sabit kaldığınızı veya çabalarınızı ayarlamanız gerektiğini kolayca anlamanızı sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Dersler ve dönemler arasında GPA'yı otomatik olarak hesaplayın

Ağırlıklı kredilerle ödevleri, testleri ve projeleri kaydedin.

Görsel grafikler ve karşılaştırmalarla ilerleme görünümü alın.

Akademik durumunuzu izleme yaparak burslar veya başvurular için plan yapın.

✨ İdeal kullanım alanı: Notlarını hesaplamak ve dönemler boyunca akademik durumunu izleme yapmak isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: Yetişkinler için Sabah Rutini Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Notion Sınırları

Özellikle büyük veritabanlarında veya mobil cihazlarda performans düşebilir. Çevrimdışı erişim hala güvenilir değildir.

Özellikle büyük veritabanlarında veya mobil cihazlarda performans düşebilir. Çevrimdışı erişim hala güvenilir değildir.

Notion hakkındaki G2 yorumları, birçok öğrenci ve eğitimcinin birkaç şablonu denedikten sonra hissettiklerini sık sık vurgular: Sayfalar büyüdükçe, küçük sürtüşmeler ortaya çıkar ve zamanla bunlar birikir. Her gün Notion ödev takip şablonuna güveniyorsanız, bu sorunlar işinizi aksatmaya başlayacaktır.

Notion'un temel sınırlarını ele alalım, böylece planınızı buna göre yapabilirsiniz:

Geniş çalışma alanları ve büyük veritabanları, özellikle mobil cihazlarda yavaş hissedilebilir, bu da izleyicilerin ve gösterge panellerinin günlük kullanımını olması gerektiği kadar sorunsuz hale getirmez.

Çevrimdışı kullanım sınırlıdır ve arama sonuçları eksik olabilir, bu nedenle eski bir ödevi, ders notunu veya kurs sayfasını hızlı bir şekilde bulmanız gerektiğinde her zaman güvenilir sonuçlar elde edemeyebilirsiniz.

Ücretsiz plan, birden fazla sahibi olan bir çalışma alanı bin blok sınırına ulaşır ve içeriği silmek bu sayıyı azaltmaz, bu nedenle üye değiştirmediğiniz veya yükseltme yapmadığınız sürece paylaşım çalışma merkezleri durma noktasına gelebilir.

Kurulum kafa karıştırıcı olabilir ve ders çalışmak veya öğretmek yerine düzenleri ve bağlantılı görünümleri ayarlamakla vakit kaybetmek kolaydır, bu da bazı şablonların yardımcı olamadan önce ağır gelmesine neden olur.

Tablolar ve formüller tam sayfalık hesap tabloları kadar güçlü değildir ve izinler hassas kontrolü sağlayamayabilir, bu nedenle karmaşık not defterleri veya çoklu ders takipçileri sınırlara ulaşabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

Alternatif Notion Şablonları

Ödevler ve grup projeleri genellikle iş dağınıklığından muzdariptir . Bir öğrenci için bu, birbiriyle iletişim kurmayan, birbirinden bağımsız birden fazla araç ve sistemde ortaya çıkan ödevlerin, ders programlarının ve notların parçalanmasıdır.

Notion ödev takip şablonlarını seviyorsanız, ancak büyük liste için daha hızlı performans veya grup işi için daha sıkı izin gerekiyorsa, ClickUp şablonlarını dikkate almaya değer.

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı sunar. Bu, tek bir yerden ders çalışabileceğiniz, not alabileceğiniz, ilerlemeyi kaydedebileceğiniz, ödevleri yapabileceğiniz ve son teslim tarihlerini takip edebileceğiniz anlamına gelir. Aşağıda, tanıdık gelen ancak yoğun dersleri ve takım projelerini daha az zorlukla halledebilen on iki ClickUp seçeneği bulunmaktadır.

ClickUp Ders Ödevleri Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sınıf Ödevleri Şablonu ile hem ödev vermeyi hem de not vermeyi basitleştiren yeniden kullanılabilir ş Akışlarıyla zaman kazanın.

ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu, öğretmenlerin ödev izleme, son teslim tarihleri ve not verme işlemlerini tek bir yerde merkezileştirmesine yardımcı olur. Öğretmenler, birkaç tıklama ile her ödev için görevler oluşturabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve durumları güncelleyebilir.

ClickUp'ın Özel Alanları, ödevleri türüne, konusuna veya önceliğine göre etiketlemenizi sağlar. Sınavlar, Ödevler ve Son Teslim Tarihine Göre Liste gibi çoklu görünümler, öğretmenlerin genel planlama ile ayrıntılı görev izleme arasında geçiş yapmalarını sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ödevleri, not verme, son tarihler ve konular için özel durumlar ve alanlarla izleme.

Birden fazla görünüm kullanarak görevleri türüne, son teslim tarihine veya ilerleme aşamasına göre yönetin.

Daha fazla şeffaflık için güncellemeleri öğrenciler ve meslektaşlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşım yapın.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla sınıfı yöneten ve ödev verme, izleme ve not verme işlemlerini kolaylaştırmak isteyen öğretmenler.

📖 Ayrıca okuyun: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri

2. ClickUp Öğrenci Proje Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci Proje Planlama Şablonunu kullanarak görevleri ayrıntılı olarak planlayarak projenizin her adımını planlayın.

Şunu bir düşünün: Bir dönemlik bir grup projesi size verildi. İlk başta, bu proje yönetilebilir görünüyor, ancak kısa sürede herkes farklı hızlarda iş yapıyor, son teslim tarihleri yaklaşıyor ve kimse kimin neyden sorumlu olduğunu bilmiyor. ClickUp Öğrenci Proje Planlama Şablonu, bu durumun yaşanmasını önlemeye yardımcı olur. 😌

Bu şablon, projeleri yönetilebilir görevlere ayırır, net zaman çizelgeleri ayarlar ve işbirliğini sorunsuz hale getirir. Öğrenciler, beyin fırtınası yapmak için ClickUp Belge'yi ve zaman çizelgelerini harita yapmak için ClickUp Gantt Charts'ı kullanabilirler.

Profesörler ve mentorlar da geri bildirim sağlayarak takım genelinde sorumluluk bilincini artırabilir. Geleneksel araçlar veya statik Notion düzenlerinden farklı olarak ClickUp, otomasyon, iş yükü dengeleme ve gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak tüm üyelerin baştan sona aynı sayfada kalmasını sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

ClickUp içinde doğrudan takım arkadaşlarınız ve mentorlarınızla işbirliği yapın.

Gantt, Takvim ve Pano görünümleriyle son teslim tarihlerini izleyin ve tam görünürlük elde edin.

Otomasyonları ve ilerleme izlemesini kullanarak programınıza sadık kalın ve stresi azaltın.

✨ İdeal kullanım alanı: Yapılandırılmış görev dağılımlarına ve net hesaplara ihtiyaç duyan grup projeleri üzerinde iş yapan öğrenciler.

💡 Profesyonel İpucu: "Bu hafta bu proje ne değişti?" sorusunu sorarak yeni görevler, gecikmeler ve engeller hakkında net bir özet alın. Bu özeti görevlere dönüştürün, son teslim tarihlerini belirleyin ve sayfa içinde atamalar yapın. ClickUp Brain, Dokümanlar, yorumlar ve durumlardan bağlam bilgilerini alır, böylece güncellemeleri takip etmek zorunda kalmazsınız. Haftalık kontrol toplantılarından önce kullanarak bağlamın dağınıklığını ortadan kaldırın ve net bir planla başlayın. ClickUp Brain'i ücretsiz edinin Artık sayfaları karıştırmanıza gerek yok, ClickUp Brain ile projelerinizi saniyeler içinde özetleyin.

3. ClickUp Öğrenci Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Öğrenci Şablonu ile dersleri, ödevleri ve sınavları tek bir yerde düzenleyin.

Bir dakika önce Hannah Montana'nın iki hayat yaşadığını izliyordunuz, bir dakika sonra ise aynı şeyi yapacağınız fark eden bir üniversite öğrencisisiniz. Bir yarısınız yeni arkadaşlar edinmekle meşgul. Diğer yarısınız ise projeler, son teslim tarihleri ve sınavlar konusunda stres yaşıyor.

ClickUp Öğrenci Şablonu, bu dengeyi korumanıza yardımcı olur. Dağınık notlarınızı, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi tek bir alana toplar, böylece öğrenci hayatının eğlenceli yanını kaçırmadan okulda başarılı olabilirsiniz.

Şablonda, dersleri proje olarak ayar, ödevleri daha küçük görevlere bölebilir ve takvim veya liste görünümü üzerinde son teslim tarihlerini izleyebilirsiniz. İlerleme güncellemeleri odaklanmanızı sağlarken, hatırlatıcılar son dakika telaşını önler.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görevler ve paylaşım güncellemeleriyle grup projelerini yönetin

Son teslim tarihlerinin sizi gafil avlamaması için hatırlatıcılar ayarlayın.

Neler tamamlandı ve neler yapılacak olduğunu net bir görünümle takip edin.

✨ İdeal kullanım alanı: Akademik ve kampüs hayatını dengeleyen, görevler, notlar ve son tarihler için merkezi bir platform isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hedef İzleme Uygulamaları

4. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu ile yapılandırılmış raporlar aracılığıyla ebeveynleri ve yöneticileri bilgilendirin.

Her yerdeki öğretmenler, hiçbir öğrencinin geride kalmaması için eksiklikleri erken tespit etmekle görevlidir, ancak uygun sistemler olmadan bunu büyük ölçekte yönetmek imkansız gibi görünebilir. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu bunu çözmek için oluşturuldu. Öğretmenler, kağıt notlar, elektronik tablolar ve yarı güncellenmiş araçlarla uğraşmak yerine, her öğrencinin gelişimini izlemek için tek bir net merkez elde ederler.

Performansı kaydedebilir, devamlılığı izleyebilir ve hatta davranışsal bilgileri gerçek zamanlı olarak belgeleyebilirsiniz. Bu günlük kayıt şablonu, verileri görsel ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Birden fazla görünüm sayesinde, eğitimciler genel sınıf performansı ile bireysel öğrenci performansları arasında geçiş yapabilirler.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ayrıntılı özel alanlarla her öğrencinin gelişimini takip edin.

"Dikkat gerektirir" gibi durumlar aracılığıyla ekstra yardıma ihtiyaç duyanları belirleyin.

Ebeveynler ve okul yöneticileriyle net ilerleme raporlarının paylaşımını gerçekleştirin.

Gösterge panellerini kullanarak sınıflar genelinde performans eğilimlerini görselleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Öğrencilerin bireysel performanslarını gerçek zamanlı izlemeyi isteyen öğretmenler ve yöneticiler.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulamaları

5. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Öğrenci Eğitimi Şablonunu kullanarak birden fazla kurs için tutarlı çerçeveler oluşturun.

ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, her şeyi tek bir yerde isteyen öğrenciler ve eğitimciler için tasarlanmıştır.

Kurs materyallerini, ödevleri, son teslim tarihlerini, ön koşulları ve hatta dönüm noktalarını kapsar, böylece ilerlemeyi izleme ve yönetme zorlu bir iş olmaktan çıkar. Notlar, kredi birimleri ve kurs sayıları için Özel Alanlar sayesinde, sadece yapılacakları görmekle kalmaz, aynı zamanda durumunuzu da anlarsınız.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Müfredat ve ön koşul görünümleriyle ders materyallerini düzenleyin

Özel Alanlar ile notları, kredileri ve son teslim tarihlerini takip edin.

Gantt grafikleriyle dönüm noktalarını ayarlayın ve zaman çizelgelerini görselleştirin.

Öğrencilerden öğretmenlere ve velilere kadar herkesin aynı çizgide olmasını sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Müfredatı, ödevleri ve dönüm noktalarını izleme için tutarlı bir çerçeveye ihtiyaç duyan öğrenciler ve eğitimciler.

👀 İlginç Bilgi: Çin gibi bazı ülkelerde, "Çift Azaltma" adı verilen son politika reformları, genç öğrencilerin stresini azaltmak ve daha dengeli bir yaşam sürmelerini sağlamak için ödevleri sınırlamayı amaçlamaktadır. Örneğin, 1. ve 2. sınıftaki çocuklara bu politika kapsamında çok az veya hiç yazılı ödev verilmemesi gerektiği söylendi.

6. ClickUp Üniversite Hesap Tablosu Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Üniversite Hesap Tablosu Şablonu ile ayrıntılar ve genel görünüm arasında kolayca geçiş yapın.

Çoğu üniversite öğrencisi, hayatlarını kontrol altında tutmak için dijital takvimlere güveniyor. Bugün yapılması gereken bir şeyin hatırlatıcısı için bunlar gayet uygun, ancak sorun da burada yatıyor. Ancak son dakikada, zamanın dolduğunu fark ediyorsunuz.

ClickUp'taki Üniversite Hesap Tablosu Şablonu, size döneminizin genel bir görünümünü sunar. Dağınık uyarılar yerine, başvuruları, sınavları ve projeleri tek bir yerde harita edebilirsiniz. Esnek, özelleştirilebilir ve uzun vadeli planlama için sıradan bir takvim uygulamasından çok daha kullanışlıdır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Liste, takvim ve gereksinimler görünümleriyle son teslim tarihlerini planlayın ve takip edin.

Ödevleri, başvuruları ve belgeleri tek bir çalışma alanında düzenleyin.

Denemeler, burslar ve SAT tarihleri gibi Özel Alanlar ile görevlerinizi öncelik sırasına koyun.

Haftalar öncesinden hazırlık yapmanıza yardımcı olan hatırlatıcılarla bir adım önde olun.

✨ İdeal kullanım alanı: Takvimlerin ötesinde, başvuruları, sınavları ve projeleri genel bir görünümle planlamak isteyen üniversite öğrencileri.

7. ClickUp Proje Takip Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Takip Şablonu ile riskleri erken tespit edin ve son teslim tarihleri geçmeden harekete geçin.

ClickUp Proje Takip Şablonu, projelerinizi tek bir yere toplar ve böylece neyin ne zaman yapılacak olduğunu görebilirsiniz.

Zaman çizelgeleri için Gantt çizelgeleri, ayrıntılar için listeler ve genel görünüm için gösterge panelleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha da iyisi, görevler atayabilir, proje aşaması veya risk gibi şeyler için Özel Alanlar ekleyebilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Liste, Gantt grafikleri ve atanandan kişi dökümleri gibi birden fazla görünümde projeleri takip edin.

Aşama, zaman çizelgesi ve son tarihler için Özel Alanlar ile görevleri düzenleyin.

Sorumlulukları net bir şekilde atayın ve ilerlemeyi birlikte takip edin.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla projeyi yöneten ve son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi net bir şekilde görmek isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Kişisel Bakım Planı Şablonları

8. Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'taki Ders Notları Şablonu ile notları tek bir çalışma alanında ders ve konuya göre düzenleyin.

Profesörün "Bu sınavda çıkacak" dediği anı bilirsiniz, notlarınız yarısı karalanmış cümleler, karalamalar ve kahve lekeleriyle dolu olduğu için beyniniz anında paniğe kapılır. Evet, hepimiz bu durumu yaşamışızdır!

ClickUp'taki Ders Notları Şablonu ile her ders için düzenli bir alan elde edersiniz. Her konu için bir belge oluşturabilir, dersler, okumalar veya ödevler için bölümler ekleyebilir ve hatta hızlı kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, her şey aranabilir olduğundan, final sınavları öncesinde saat 2'de "Ctrl+F" tuşlarına basarak panik yapmanıza gerek kalmaz. Notlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşabilir, beyaz tahtada beyin fırtınası yapabilir ve anahtar noktaları tek bir yerde izleme yapabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her ders için kontrol listeleri ekleyerek işlediğiniz konuları izlemeyi sağlayın.

Daha kolay işbirliği için notlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşım yapın.

Sınavlardan önce notları gözden geçirmek için hatırlatıcılar ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Görevler ve hatırlatıcılarla senkronizasyon, aranabilir ve düzenli ders notları isteyen öğrenciler.

9. ClickUp Son Teslim Tarihleri Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Son Tarih Şablonu ile son tarihleri tek bir basit zaman çizelgesi görünümünde düzenleyin.

ClickUp Son Tarih Şablonu, son tarih kaosundan bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Yaklaşan işlerin, halihazırda ilerleyen işlerin ve güvenle tamamlanmış işlerin net görünümünü görebilirsiniz.

Ayrıca, dosya ek dosya, hatırlatıcı ayar ve hatta görsel bir zaman çizelgesi görebilirsiniz, böylece haftanızın çöküp yanmak üzere mi yoksa sorunsuz mu geçeceğini bilirsiniz. Bir başka avantaj da gerçek zamanlı işbirliğidir. Grup projesi üzerinde işliyorsanız, herkes aynı son teslim tarihlerini ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görür.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görevleri öncelik sırasına koyun, böylece acil olanlar gözden kaçmasın.

Son dakika telaşından kaçınmak için hatırlatıcı ayarlayın.

Grup projelerini izleme altında tutmak için güncellemeleri takım arkadaşlarınızla paylaşım yapın.

✨ İdeal kullanım alanı: Son dakika stresinden kaçınmak için tüm son teslim tarihlerini tek bir zaman çizelgesinde görmek isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamaları

10. ClickUp Öğrenci Plan Planlama Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu ile görevleri, tarihleri ve hatırlatıcıları tek bir merkezi çalışma alanında tutun.

ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu, uyarlanabilir planlama kavramını öğrenci hayatına getiriyor. Dağınık notlar veya katı programlar yerine, bu kontrol listesi size yapılandırılmış ancak esnek bir çerçeve sunar.

Hedeflerinizi belirleyebilir, engelleri öngörebilir ve yedekleme adımları oluşturabilirsiniz, böylece son teslim tarihleri sizi hazırlıksız yakalamaz. Şablon ayrıca öğrencilerin büyük hedefleri daha küçük, uygulanabilir adımlara bölmelerine yardımcı olur. "Üniversiteye başvurmak" veya "ara sınavları geçmek" gibi hedefleri tek bir zorlu öğe olarak ele almak yerine, alt görevler oluşturmanıza, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve ilerlemeyi görsel olarak izlemenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Akademik ve kişisel hedeflerinizi eyleme geçirilebilir kontrol listelerine harita haline getirin.

Son teslim tarihlerine esneklik katın ve son dakika stresinden kaçının.

Sorumluluk için güncellemeleri ebeveynler, öğretmenler veya mentorlarla paylaşım yapın.

✨ İdeal olanlar: Hedeflerini yönetilebilir adımlara bölmek ve net kontrol listeleriyle hesaplarını yerine getirmek isteyen öğrenciler.

📖 Ayrıca okuyun: Boş zamanlarınızda yapabilecekleriniz arasında bulunan verimli şeyler

11. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu'nu kullanarak yapılandırılmış ders biçimlerini yeniden kullanarak zaman kazanın.

ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, profesörlere öğretim süreçlerine yapı kazandırmanın basit bir yolunu sağlayarak ekstra idari yükleri ortadan kaldırır.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özelliği esnekliğidir. ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) çerçevesi içinde dersleri planlayabilir, Gantt görünümünde zaman çizelgeleri oluşturabilir veya bir konu daha fazla zaman gerektiriyorsa hızlıca değişiklik yapabilirsiniz.

Bu şablon ayrıca, birden fazla ders veya bölüm arasında tutarlılık sağlar, bu da yoğun öğretim yükünü dengeleyen profesörler için özellikle değerlidir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hedefler ve ders sonuçları etrafında ders planları oluşturun ve özel hale getirin.

Analiz, Tasarım, Geliştirme ve Değerlendirme gibi net durumlarla ilerlemeyi takip edin.

Ders materyallerini, ödevleri ve değerlendirmeleri tek bir alan da saklayın ve düzenleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sınıf ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde ayarlanabilen, yapılandırılmış ve tekrarlanabilir ders planları oluşturan öğretim görevlileri.

12. ClickUp Ders Programı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Ders Programı Şablonu ile tüm ders materyallerini tek bir erişilebilir merkezde toplayın.

Üniversitede her zaman birisi "Bir dakika, ara sınav ne zaman?" diye sorduğunda, sınıfın yarısı boş boş bakar çünkü kimse ders programında ne yazdığını hatırlamaz. İşte burada ClickUp Ders Programı Şablonu adımı atar. Unutulmuş bir PDF veya yarısı okunmuş bir e-postada kalmak yerine, ders programınız kursla birlikte gelişen etkileşimli, dinamik bir çalışma alanı haline gelir. Ayrıca, şablon ölçeklendirmeyi de kolaylaştırır. Öğretim görevlileri, okuma listelerine, ödevlere veya ortak çalışma belgelerine doğrudan bağlantı vererek hedefleri, son teslim tarihlerini ve notlandırma politikalarını belirleyebilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hedefleri, beklentileri ve haftalık konuları net bir şekilde iletin.

Son teslim tarihlerini ve kaynakları gerçek zamanlı olarak güncelleyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

Yapılandırılmış ders özetlerini birden fazla dönem boyunca yeniden kullanın ve uyarlayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Ders programlarını dinamik ve erişilebilir tutarken beklentilerini net bir şekilde iletmek isteyen eğitmenler.

ClickUp ile Daha Akıllı Çalışın

Buraya kadar geldiyseniz, öğrenci hayatıyla ilgili bir gerçeği zaten biliyorsunuzdur: ödevler asla azalmaz, sadece birikir. Önemli olan, bunları nasıl ele almayı seçtiğinizdir.

İşte bu noktada ClickUp diğerlerinden sessizce öne çıkıyor. Sadece notlarınızı tutmak veya görevlerinizi saklamakla kalmaz, tüm resmi bağlantı kurar. Son teslim tarihlerinizi görebilir, ilerlemenizi izleyebilir ve sadece tepki vermek yerine gerçekten kontrolün sizde olduğunu hissedebilirsiniz.

Akademik mükemmelliği hedefleyen öğrenciler ve sınıf yönetimine odaklanan öğretmenler için, iş yükünüz arttıkça bile kullanıcı dostu olmaya devam eden mükemmel bir dijital çalışma alanı haline gelir.

Odaklanmanızı artırmak, rutinlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliğinizi korumak için kullanabilirsiniz, böylece sistemleriniz sürtüşme yaratmak yerine verimliliği artırır. Zamanla, plan, öğrenme ve işbirliği yapma şekliniz dağınık çabalar yerine net ve kendinden emin bir ritme dönüşecektir.

Sonuçta, önemli olan rutininize yeni bir araç eklemek değil, akademik dünyanızın anlam kazandığı tek bir yerin olmasıdır.

Hazırlıklı hissetmeye başlamak ister misiniz? ClickUp'a ücretsiz kaydolun!