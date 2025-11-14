Müşteri Yönetimini İyileştirmek için CRM Yazılımını Seçme

CRM'lerin müşterilerinizi anlamanıza, neyin iş olduğunu izlemenize ve zamanla daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olduğu için önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Aslında, pazarlama liderlerinin üçte birinden fazlası dönüşüm oranlarının en önemli KPI'larından biri olduğunu söylediği için, CRM'ler iş stratejinizde stratejik bir role sahiptir.

Ancak ne yazık ki, her CRM aynı değildir.

Takımınıza, müşterilerinize ve işinizin işleyişine uygun bir yazılım seçmeniz gerekir. Birçok kişi bu adımı atlayarak işleri daha karmaşık hale getiren araçlar kullanmaya başlar.

Bu makalede, büyümenizi destekleyen ve işinizi kolaylaştıran CRM yazılımını nasıl seçeceğinizi adım adım anlatacağız.

⭐ Özellikli Şablon ClickUp'ın CRM Şablonu, bugün basitlik isteyen işlere uygundur ve ihtiyaçlar arttıkça CRM sisteminizdeki kampanya yönetimi, yenilemeler ve devretmelere ölçeklenebilir.

CRM Yazılımı Nedir?

CRM, işlerin özelinin kim olduğunu, en son ne olduğunu ve bundan sonra ne olması gerektiğini tek bir yerden görebilmek için ihtiyaç duydukları için oluşturulmuştur. *

Müşteri ilişki yönetimi veya CRM yazılımı, pazarlama, satış ve hizmet alanlarında her özel müşteri etkileşimini düzenleyen bir sistemdir.

Modern bir CRM sistemi, pazarlama otomasyonunu destekler, net bir satış sürecini izler ve bir sonraki en iyi eylemi yönlendiren raporlama yetenekleri sunar. E-posta, takvimler ve muhasebe yazılımı gibi mevcut araçlarınızla bağlantı kurarak, küçük işler ve büyüyen takımlar için güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturur. Ayrıca:

Formlar, e-posta, aramalar ve sohbetlerden elde edilen müşteri bilgilerini , herhangi bir satış temsilcisi veya destek temsilcisinin güvenebileceği tek bir profilde merkezileştirir, böylece müşteri etkileşimlerinin izleme iyileştirilir ve yinelemeler azaltılır.

Satış süreçlerinizi net bir şekilde harita haline getirir, satış görevlerini atar ve sonuçları kaydeder, böylece güvenle tahminlerde bulunabilir ve satış performansınızı artırabilirsiniz.

Rutin takip ve kampanya yönetimini otomasyon ile gerçekleştirir , zamanında mesajlar gönderir ve hedef kitleleri segmentlere ayırır, böylece pazarlama araçları satış takımınızla adımda işler.

Gösterge panelleri ve raporlar ile faaliyetleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür, anlaşmaların nerede durduğunu, hangi kanalların dönüşüm sağladığını ve tüm CRM platformunda süreçleri nasıl kolaylaştırabileceğinizi gösterir.

👀 Biliyor muydunuz: Bilgisayarların ortaya çıkmasından çok önce, işler müşteri bilgilerini defterlerde tutuyordu ve satış elemanları, müşteri listeleri büyüdükçe indeks kartları ve Rolodex tepsileri taşıyordu. 1980'lerde ve 1990'larda, veritabanları ve satış araçları takımların isimleri, notları ve siparişleri tek bir yerde depolamasına yardımcı oldu. Ardından bulut uygulamaları her şeyi çevrimiçi hale getirdi, böylece takımlar her yerden gerçek zamanlı olarak güncellemeleri paylaşım yapabilirdi.

📖 Ayrıca okuyun: B2B takımları için en iyi SaaS CRM yazılımı

Doğru CRM'yi Seçmenin Önemi

CRM'nin bir işin büyümesine ne kadar etki edebileceğini düşünüyordum. Bazıları CRM'nin sadece müşteri veritabanı olduğunu söylüyor, ancak pratikte CRM genellikle takımların çalışma şeklinin sinir merkezi haline geliyor.

Reddit'teki bu yorum, birçok sektör liderinin röportajlarda ve konferanslarda söylediklerini yansıtıyor.

Doğru CRM yazılımı, satış takımının işlere öncelik verme şeklini, pazarlama otomasyonunun bir sonraki en iyi segmenti hedefleme şeklini ve hizmet takımlarının bağlama göre yanıt verme şeklini şekillendirir.

Sonraki bölümlerde, doğru seçilmiş bir platformun nasıl fark yaratabileceğini göreceğiz.

Daha iyi kararlar almak için özel verileri merkezileştirir

Veriler olmadan, siz de sadece bir görüşü olan başka bir kişisiniz.

W. Edwards Deming 'in sözleri, her modern iş için geçerlidir.

Birden fazla araca dağılmış özel veriler, kararların kesin olmamasını neden olur. Güvenilir bir CRM stratejisi, her şeyi tek bir yerde bir araya getirerek her müşteri için tek ve doğru bir görünüm oluşturur.

Bu netlik sayesinde, iş sahipleri ve yöneticiler kalıpları belirleyebilir, müşteri davranışlarını anlayabilir ve varsayımlara değil gerçek içgörülere dayalı olarak harekete geçebilirler.

📌 Örnek: CRM kullanan bir perakende markası, çoğu tekrar satın alma işleminin belirli bir tavsiye kampanyasından geldiğini fark etti. Kaynaklarını buraya odaklayarak, dönüşüm oranlarını artırdılar. Merkezi müşteri verileri zaman kazandırır ve takımların daha hızlı ve güvenli iş kararları almasına yardımcı olur.

Satış ve pazarlama uyumunu iyileştirir

👀 Biliyor muydunuz: Satış profesyonelleri arasında ortalama CRM kullanıcı benimseme oranı %72'dir ve ortalama yatırım getirisi sadece 12 ay içinde elde edilir.

Bu sayılar, takımlar CRM sistemini gerçekten kullandıklarında, bu sistemin hızla iş büyümesi için en değerli varlıklardan biri haline geldiğini göstermektedir.

Tutarlı CRM kullanımının en büyük avantajlarından biri, satış ve pazarlama arasındaki uzun süredir var olan uçurumu kapatmasıdır.

Birleşik bir CRM çözümü ile pazarlamacılar, hangi kampanyaların nitelikli potansiyel müşteriler getirdiğini izleme yaparken, satış temsilcileri ilk görüşmeden önce gerçekleşen her etkileşimi görebilir.

Otomasyon sayesinde verimliliği artırır

Satış profesyonellerinin yaklaşık %40'ı müşteri verilerini yönetmek için hala elektronik tablolara ve e-posta kullanıyor.

Bu manuel yaklaşım her şeyi yavaşlatır.

İyi tasarlanmış bir CRM platformu, takip işlemleri, randevu hatırlatıcıları ve satış süreci güncellemeleri gibi tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Otomasyon, hiçbir potansiyel müşteri veya müşteri etkileşiminin kaçırılmamasını sağlar.

📌 Örnek: Bir potansiyel müşteri "teklif" aşamasına geçtiğinde, CRM otomatik olarak bir takip görüşmesi planlayabilir ve hesap yöneticisini bilgilendirebilir. Bu, her hafta saatlerce süren manuel işlerden tasarruf sağlar ve takımlara sonuçları etkileyen anlamlı konuşmalara odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır.

📖 Ayrıca okuyun: İşinizi Geliştirecek En İyi CRM Alternatifleri

Müşteri deneyimini ve sadakatini artırır

Günümüz özel müşterileri kişiselleştirilmiş, zamanında ve özenli hizmet beklemektedir.

Doğru CRM sistemi, her etkileşimi görünürlük ve erişilebilirlik içinde tutarak takımın bu beklentiyi karşılamasına yardımcı olur. İster satış konuşması, ister hizmet talebi, ister yenileme hatırlatıcı olsun, takımdaki herkes tüm içeriği görebilir.

📌 Örnek: CRM otomasyonunu kullanan bir konaklama işi, sık misafirlerin en son ne zaman konakladığını izleyebilir, tercihlerini not alabilir ve bir sonraki ziyaretlerinden önce sıcak ve kişiselleştirilmiş bir not gönderebilir. Bu tür bir ilgi, güven ve sadakat oluşturarak daha yüksek müşteri tutma oranlarına yol açar.

🌟 Bonus: Satıcıları karşılaştırıyorsanız, ClickUp Brain'e bu zor işi bırakın. Mevcut satış sürecini özetlemesini, anlaşmaların nerede takıldığını belirtmesini ve takımınızın gerçekten güncellediği alanları liste etmesini isteyin. Görevlerinizi, belgelerinizi, e-postalarınızı ve yorumlarınızı okur, ardından CRM gereksinimlerine dönüştürebileceğiniz kalıpları ortaya çıkarır. Temel özelliklerin kısa bir listesi, temiz bir alan haritası ve gerçekçi otomasyon fikirleri ile ayrılacaksınız. Bu, tahminleri azaltır ve satış takımınızın ve pazarlama takımınızın her gün kullanacağı şeylere odaklanmanızı sağlar. Şu komutu deneyin: "Beyin, geçen çeyrekteki fırsatları incele, en yaygın üç engel noktasını bul, temsilcilerin en çok güncellediği alanları listeye ekle ve bir sonraki CRM denememiz için gerekli alanlar liste hazırla." ClickUp Brain'i şimdi edinin ClickUp Brain ile ekosisteminizden anında yanıtlar alın.

CRM Yazılımı Seçerken Dikkate Alınması Gereken Anahtar Faktörler

Doğru CRM yazılımını seçmek, küçük işler ve büyüyen takımlar için çok önemli sonuçlar doğurur.

Satıcıları kısa listeye almadan önce, aramanızı gerçeklere ve kendi iş ihtiyaçlarınıza dayandırın. Benimseme modellerini ve bir CRM sistemini zaman içinde işletmenin gerçek maliyetlerini inceleyin.

Satış süreçlerinize ve müşteri ilişkilerinize öğrenmeyi harita eden, dikkat etmeniz gereken hususları içeren gerçekçi bir kontrol listesi:

✅ E-posta, takvim, hesap ve proje araçlarınızla entegrasyon derinliği sayesinde verilerin akışı otomatik olur ve parçalanmayı önlersiniz.

✅ Geçiş, eğitim, destek ve yükseltmeler dahil olmak üzere toplam sahiplik maliyeti, böylece daha sonra gizli sürprizlerle karşılaşmazsınız.

✅ Gerçek kullanıcılar tarafından kullanım ve benimseme kolaylığı, böylece satış temsilcileriniz ve pazarlamacılarınız bu yazılımı gerçekten kullanmaya devam ederler.

✅ Ham özel bilgilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için veri kalitesi ve raporlama gücü

✅ CRM çözümünüzün iş ihtiyaçlarınızla birlikte gelişmesi için ölçeklenebilirlik ve tedarikçi yol haritası

📖 Ayrıca okuyun: Satış Sürecinizi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

CRM Yazılımı İçin Ne Kadar Ödemelisiniz?

CRM'nin normal maliyeti nedir? Fazla ödeme yapıyor muyum?

CRM'nin normal maliyeti nedir? Fazla ödeme yapıyor muyum?

Bu tür sorular Reddit ve diğer forumlarda sıkça sorulmaktadır.

Bu makul bir soru ve net bir başlangıç noktası var. Önde gelen platformlarda, planlar kullanıcı başına aylık 15 ila 300 dolar arasında bir alaka aralığında olabilir ve tam özellikli bir plan genellikle kullanıcı başına aylık 60 ila 70 dolar civarında maliyetlidir.

Girdi seviyeleri ortalama olarak yirmili yaşların başlarına yakınken, orta ve üst düzey planlar özellikler ve sınırlar genişledikçe yükselir.

Bu kriterler, CRM yazılımını nasıl seçeceğinizi öğrenirken ve küçük işler için bir CRM sistemini daha gelişmiş paketlerle karşılaştırırken yararlıdır.

Ancak fiyat, denklemin sadece bir parçasıdır. Doğru CRM yazılımı, değer elde etme süresini kısaltmalı ve gizli maliyetleri önlemelidir. Bu nedenle, kurulum, veri taşıma, kullanıcı eğitimi, destek kademeleri, kullanım sınırları ve gerekli entegrasyonları içeren toplam sahiplik maliyeti için bir model oluşturun.

Birçok alıcı, benimseme oranının yüksek olduğu ilk yıl içinde ROI'yi de doğrular. Bu nedenle, satış boru hattındaki artışı, kullanılan raporlama yeteneklerini ve veri girdisi ile tekrarlayan görevlerdeki azalmaları izleme için basit bir plan ekleyin.

İhtiyacınız olan karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilirsiniz:

Band Neler beklemelisiniz? Akıl sağlığı kontrolü için kriterler Girdi seviyesi Temel iletişim yönetimi, temel boru hattı, sınırlı otomasyon, daha küçük sınırlar Kullanıcı başına aylık yaklaşık 15 ila 25 dolar Tam özellikli KOBİ planı Pazarlama otomasyonunun temelleri, özel satış süreçleri, daha güçlü raporlama, daha geniş sınırlar Aylık ortalama 60 ila 70 dolar arasında Gelişmiş ve kurumsal Daha derin otomasyon, analitik, yönetişim, premium destek, AI özellikleri, daha yüksek sınırlar Sürüm ve eklentilere bağlı olarak, genellikle kullanıcı başına aylık 100 ila 300 dolar arasında değişir.

Satın almadan önce hızlı kontroller:

Satıcının yıllık indirimi ile aylık faturalandırmayı ve daha yüksek seviyelerdeki minimum koltuk gereksinimlerini karşılaştırın.

HubSpot Starter koltukları veya Salesforce Sales Cloud sürümleri gibi, satın almayı düşündüğünüz belirli ürünlerin kamuya açık liste fiyatlarını doğrulayın, çünkü bunlar pazarlık için temelinizi oluşturur.

Özellikle satıcı liste fiyatlarında değişiklik yapacağını duyurmuşsa, yenilemeyi etkileyebilecek kısa vadeli fiyat değişiklikleri veya sürüm güncellemeleri hakkında bilgi alın.

📖 Ayrıca okuyun: Müşterilerinize Daha İyi Hizmet Vermek İçin CRM Veritabanı Oluşturma

Takımlar için 5 popüler CRM yazılımı seçeneği

Piyasada çok sayıda seçenek olduğundan, hangilerinin güvenilirlik, kullanılabilirlik ve değer açısından öne çıktığını bilmek faydalıdır.

Günümüzde en popüler işbirliğine dayalı CRM yazılım çözümlerinden bazılarına ve her birini dikkate almaya değer kılan özelliklere bir göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp CRM'nin yardımıyla ilk günden itibaren alanları, aşamaları ve raporları standartlaştırın

ClickUp'ın çok yönlülüğünü ve takımımızın her duruma uyacak şekilde özelleştirebilmesini seviyorum. Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de seviyoruz!

İşlerin yayılması, takımların yoğun ama geride kaldıklarını hissetmelerine neden olur. Görevler, güncellemeler ve kararlar sohbetlerde, e-postalarda, belgelerde ve elektronik tablolarda yer alır, bu nedenle bağlam her zaman bir adım uzaktadır.

ClickUp, işleri, İş AI'sını ve iş bağlamını tek bir birleşik AI çalışma alanına çekerek iş dağınıklığını ortadan kaldırır, böylece aramayı bırakıp harekete geçebilirsiniz.

Özel bir hiyerarşi ile müşteri verilerinizi düzenleyin

Müşteri adayları, kişiler, hesaplar ve anlaşmalar için Alanlar, Klasörler ve Liste ile CRM'nizi düzenleyin. Her müşteri veya anlaşma bir görev olarak temsil edilebilir, böylece ilerlemeyi ve ayrıntıları kolayca izleme yapabilirsiniz. Görevleri (örneğin, kişilerle hesaplar veya anlaşmalar) birbirine bağlayarak bağlantılı bir veritabanı oluşturun.

Profesyonel İpucu: Email ClickApp ile ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta gönderin ve alın.

ClickUp Özel Alanları ve Görünümleri ile sürecinizi standartlaştırın

ClickUp Özel Alanları ile doğru ayrıntıları her zaman görünümde görmek için anlaşmalarınızı ve projelerinizi ekleyin

Her iş farklı şekilde çalışır, ancak düzensiz ş Akışı herkesin işini yavaşlatır.

ClickUp, çalışma alanınızı süreçlerinize uyacak şekilde şekillendirmenize olanak tanır. ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak anlaşma boyutu, potansiyel müşteri kaynağı veya yenileme tarihleri gibi ayrıntıları kaydedin.

Liste, Pano veya Takvim görünümleri arasından seçim yaparak işinizi farklı açılardan görebilir, böylece neler olup bittiğini, işlerin ne durumda olduğunu ve bir sonraki adımda nelere dikkat etmeniz gerektiğini her zaman bilebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile zamandan tasarruf edin

ClickUp Otomasyonları ile özel müşterilere odaklanırken hatırlatıcıları, görevleri ve takipleri yönetin

Manuel güncellemeler ve sonsuz hatırlatıcılar saatlerinizi boşa harcar.

ClickUp Otomasyonları ile, tekrarlayan işleri sizin için halleden tetikleyiciler oluşturabilirsiniz. Bir görev aşaması değiştiğinde, ClickUp doğru kişiyi atayabilir, takip mesajı gönderebilir veya son teslim tarihi otomatik olarak güncelleyebilir.

ClickUp Belge ile iletişimi merkezileştirin

Özetler, SOW'lar ve notlar yazın ve bunları ClickUp Belge'sinde doğru görevlere sabitleyin

E-postalar, notlar ve teslim edilecekler farklı konumlarda bulunduğunda bağlam kaybolur. ClickUp Belge hepsini bir araya getirir.

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işleyerek belgeler, wiki'ler, sözleşmeler, teklifler ve daha fazlasını birlikte oluşturun. Düzenleyici, zengin biçim, gömülü Google E-Tablolar ve satır içi yorumları destekler. Tek bir tıklama ile müşterilerle belgeleri paylaşın ve proje özetlerini veya SOW'ları ilgili görevlerle birlikte kolayca saklayın.

Artık eski konular veya klasörleri aramanıza gerek kalmayacak; her türlü bilgi tam da ihtiyacınız olduğu yerde kalacak.

ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı izleme

ClickUp Gösterge Paneli ile boru hattını, proje durumunu ve iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleme

Net raporlama olmadan, projelerin nerede durduğunu veya anlaşmaların nerede yavaşladığını kolayca gözden kaçırabilirsiniz. ClickUp Gösterge Panelleri, anlaşma ilerlemesi, proje durumu ve takım iş yükü gibi anahtar metrikleri anında görünürlük sağlar.

Gerçek zamanlı verilerle darboğazları erken tespit edebilir, görevleri hızlı bir şekilde yeniden atayabilir ve daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Gerçek zamanlı raporlama, yönetici özetleri ve boru hattı sağlık kontrolleri için gösterge panellerine AI Kartları ekleyin; manuel rapor oluşturmaya gerek kalmaz.

Bonus: ClickUp Brain, tam iş bağlamıyla cevaplar verir, böylece tek bir soru sorarak sekmeler arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olan görevi, belgenizi veya mesajı tam olarak alabilirsiniz. ClickUp Brain MAX, Gemini, Claude ve ChatGPT gibi premium modeller, bağlı uygulamalarınızda derinlemesine arama ve alıntılar içeren web sonuçları ekleyerek dağınık bilgileri net adımlara dönüştürür. Toplantılar, eylem öğeleriyle birlikte aranabilir transkriptlere dönüştürülür, böylece ekstra veri girişi yapmanıza gerek kalmadan raporlama yetenekleriniz gelişir. Alanlar ve durumlar arka planda güncel kaldığı için liderler satış performansının net görünümü elde edebilir. Gizlilik kontrolleri, verilerinizi çalışma alanınızda güvende tutar, böylece hassas müşteri bilgileri korunur. ClickUp Talk To Text, güncellemelerinizi yazma hızınızın yaklaşık dört katı hızında sesli olarak girmenize olanak tanır, ardından metni düzeltir ve doğru bağlantıları ve @bahsetmeleri ekler. "Acme yenilemesini teklife taşı" deyin ve görevin güncellenmesini, son teslim tarihinin değişmesini ve hesabınızda bir takip mesajının görünmesini izleyin. Notlarınızı sesli olarak girin ve ClickUp Talk to Text ile düzeltilmiş metin elde edin

ClickUp Şablonları ile CRM'inizi dakikalar içinde ayarlayın

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp CRM şablonunu kullanarak müşteri bilgileri tek bir yerde kalırken satış sürecinizi devam ettirin.

ClickUp'ın CRM Şablonu, gerçek satış sürecinize uygun, kullanıma hazır bir çalışma alanı sunar.

Mevcut araçlarınıza entegre edin, önemli ayrıntıları yakalayın ve dağınık güncellemeleri satış takımınızın ve müşteri hizmetleri takımlarınızın gerçekten kullanacağı tek bir CRM sistemine dönüştürün.

Görevler, öncelikler ve son teslim tarihi ile potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve yenilemeleri net aşamalar halinde izleme.

Sektör, anlaşma boyutu, son temas ve sağlık puanı için Özel Alanlar ile zengin müşteri bilgilerini depolayın, filtreleyin ve segmentlere ayırın.

Devir, takip ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin, böylece temsilciler veri girişine daha az zaman harcayıp müşteri etkileşimlerine daha fazla zaman ayırabilirler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterilerinizi, kişilerinizi, hesaplarınızı ve anlaşmalarınızı düzenleyin ve aynı Çalışma Alanı'nda teslimatı yönetin.

Özel Alanlar ve durumlarla boru hattı verilerini standartlaştırın ve 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile her aşamada net bir görünürlük elde edin.

Kod gerektirmeyen otomasyonlar (e-posta otomasyonu dahil) ile devirleri, takipleri, atamaları ve SLA hatırlatmalarını otomatikleştirin.

Email ClickApp'i kullanarak görevlerden doğrudan e-posta gönderip alarak müşteri iletişimini merkezileştirin ve mesajları iş bağlantılı tutun.

Gösterge panelleri ve yapılandırılabilir kartlarla boru hattının durumunu, iş yükünü ve proje KPI'larını gerçek zamanlı olarak takip edin.

ClickUp Brain'i kullanarak e-posta taslakları, toplantı ve tartışma özetleri vb. oluşturmak için manuel işleri azaltın.

ClickUp sınırları

Özelliklerin ve yapılandırma seçeneklerinin genişliği göz önüne alındığında, bir öğrenme eğrisi bekleyin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud'da en çok sevdiğim şey, satışla ilgili her şeyi tek bir yerde toplamasını. Potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi özellikleri, tüm satış döngüsünün izlenmesini çok daha kolay hale getiriyor ve raporlama gösterge paneli, satış sürecinin hangi aşamada olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Salesforce, esnekliği ve derinliği ile öne çıkıyor. Takımlara, güvenilir bir satış boru hattı oluşturmaya yardımcı olan gelişmiş müşteri yönlendirme, anlaşma izleme ve tahmin özellikleri sunar.

Einstein AI, akıllı içgörüler ekleyerek anlaşma sonuçlarını tahmin eder ve sonraki adımları önerir. Otomasyon araçları onayları ve tekrarlayan güncellemeleri yönetirken, Gmail, Slack ve yüzlerce iş aracıyla entegrasyonlar ş akışlarını daha sorunsuz hale getirir.

Yöneticiler, performansı ve takımın ilerlemesini gösteren gerçek zamanlı gösterge panelleri sayesinde herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Salesforce'un en iyi özellikleri

AI destekli boru hattı oluşturma, tahmin ve gelir içgörüleri ile potansiyel müşteri, hesap ve fırsat yönetimini tek bir platformda merkezileştirin.

Yerleşik satış otomasyonunu kullanarak satış ş akışlarını otomatikleştirin ve potansiyel müşteri yönlendirme, takip, onay ve görev atamalarını kolaylaştırın.

Performansı izleme ve anlaşma doğruluğunu artırma amacıyla boru hattı denetimi ve gerçek zamanlı analitik ile tahmin yapın.

Kapsamlı yerel entegrasyonlar ve AppExchange aracılığıyla yığınınızı entegre ederek e-posta, işbirliği, telefon ve analiz araçları arasındaki bağlantıyı kurun.

Nesneler, alanlar, raporlar ve gösterge panellerini, takımlar ve bölgeler arasındaki karmaşık süreçlere uyacak şekilde özel olarak özelleştirin.

Salesforce sınırları

Gelişmiş otomasyon ve raporlama için yönetici uzmanlığı gerektirebilecek bir öğrenme eğrisi ve kurulum karmaşıklığı bekleyin.

Kullanım ve özel artışlarıyla birlikte daha yüksek lisans ve eklenti maliyetleri için plan yapın.

Çok büyük veri kümeleri ile iş yaparken ara sıra performans düşüşleri yaşanabileceğini öngörün.

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: 25 USD/kullanıcı/ay (aylık veya yıllık olarak faturalandırılır)

Pro Suite: 100 USD/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: 175 USD/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 350 USD/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Agentforce 1 Satış: 550 USD/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (24.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Başarı için 10 Temel Salesforce Entegrasyonu

3. HubSpot

via HubSpot

HubSpot'un hepsi bir arada CRM'si, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini tek bir temiz platformda bağlantıya geçirir. Yerleşik pazarlama otomasyon araçlarıyla potansiyel müşterileri yönetebilir, e-posta takiplerini otomatikleştirebilir ve tüm müşteri yolculuğunu izleyebilirsiniz.

İçerik önerileri ve tahmine dayalı puanlama gibi AI özellikleri, takımların daha hızlı ve akıllı iş yapmasına yardımcı olur. Gösterge paneli, kampanyalar, gelir ve etkileşim için gerçek zamanlı metrikleri gösterir, böylece liderler hızlı ve güvenli kararlar alabilir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Kişileri, anlaşmaları, görevleri, e-posta izlemeyi, toplantıları ve canlı sohbeti merkezileştirin.

Sales Hub içindeki erişim, tahmin ve rehberli satış için AI destekli araçlarla satış kanalları ve satış ş Akışları oluşturun.

Çok kanallı sekansları, görev oluşturma ve takipleri otomasyonla gerçekleştirin.

Yerleşik analitik, gösterge paneli ve tahminlerle performansı izleme yaparak anlaşma doğruluğunu ve koçluğu iyileştirin.

HubSpot'un 1.900'den fazla uygulaması ve yerel Gmail/Outlook bağlantıları kullanarak yığınınızı entegre edin ve birleşik bir ş Akışı elde edin.

HubSpot sınırları

Kullanıcılar, gelişmiş kurulum ve özelleştirme işlemlerini zor buluyor

Bazı gelişmiş özellikler alt seviyelerde sınırlıdır ve yükseltme gerektirebilir.

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Starter: koltuk başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Sales Hub Professional: koltuk başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Sales Hub kurumsal: aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama takımları için en iyi HubSpot alternatifleri

4. Zoho CRM

via Zoho

Zoho CRM'de en çok sevdiğim şey, kullanımının kolaylığı ve her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı olması. Potansiyel müşterileri, takip işlemleri ve müşteri konuşmalarını yönetmeyi daha organize hale getiriyor ve bunaltıcı bir his yaratmıyor.

Zoho CRM, takımların potansiyel müşterileri izlemesine, kişileri yönetmesine ve satış süreçlerini izlemesine yardımcı olan kullanıcı dostu, uyarlanabilir bir çalışma alanı sunar.

Bu araç, takip ve raporlama için otomasyon özelliği içerirken, Zoho Zia AI trendleri tahmin eder ve kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

E-posta, sosyal medya ve telefon hizmetlerini birbirine bağlantı kurarak tüm müşteri etkileşimlerini tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Desk ve Books gibi diğer Zoho araçlarıyla entegrasyonlar, karmaşıklık içermeyen bir yapı arayan küçük işler için ideal birleşik bir sistem sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Sürecinize uyum sağlayan yapılandırılabilir modüller, görünümler ve gösterge panelleri ile potansiyel müşterileri, kişileri, hesapları ve anlaşmaları merkezileştirin.

Temsilcilerin manuel güncellemelere daha az zaman harcaması için takip işlemlerini, görevleri, onayları ve çok kanallı ritimleri otomasyon ile gerçekleştirin.

Karmaşık satış aşamalarını yansıtmak için düzenleri, alanları ve ş akışlarını (Blueprint ve Canvas dahil) ağır kodlar kullanmadan özel olarak özelleştirin.

E-posta, telefon ve 500'den fazla uygulamayı (Marketplace) entegre ederek konuşmaları ve verileri tek bir kayıt sisteminde tutun.

Zia AI içgörüleri, anomali tespiti ve puanlama ile gelir tahmininde bulun ve işlere öncelik vererek satış sürecinin doğruluğunu artır.

Zoho CRM sınırları

Yorumcular, gelişmiş kurulum ve kullanıma başlama için bir öğrenme eğrisi olduğunu not etmiştir.

Bazı özellikler için plan yükseltmesi gerekir.

Büyük veya özel çalışma alanlarında ara sıra kullanıcı arayüzü/performans sorunları yaşayabilirsiniz.

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 dolar

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.807+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.943 yorum)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive netliğe odaklanır: takımların satış süreçlerini görselleştirmelerine ve bir sonraki adımı takip etmelerine yardımcı olur.

Otomasyon özellikleri, görevleri atayarak ve otomatik olarak takip göndererek manuel işleri ortadan kaldırır. Akıllı içgörüler, dikkat edilmesi gereken fırsatları vurgular, raporlama araçları ise dönüşüm oranlarını ve takım performansını ölçmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca Google Workspace, Zoom ve pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegrasyonlar sunar, böylece satış temsilcileri sekmeler arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayarak satışa daha fazla zaman ayırabilirler.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Etkinlik tabanlı satış, çoklu satış kanalları ve mobil CRM ile özelleştirilebilir satış kanallarında anlaşmaları görselleştirin ve satış temsilcilerinin bir sonraki adımlara odaklanmalarını sağlayın.

Görev otomasyonu, webhook'lar ve açık API ile yoğun işleri otomatikleştirin, böylece güncellemeler, devirler ve günlük kaydı arka planda gerçekleşsin.

Insights ve özelleştirilebilir raporlarla performans hakkında raporlar oluşturun, takımlar ve aşamalar arasında tahminler yapın ve kalıpları tespit edin.

Google, QuickBooks, Slack, Zoom vb. dahil olmak üzere 500'den fazla Marketplace uygulaması aracılığıyla yığınınızı entegre edin.

AI asistanı, AI e-posta yazarı/özetleyici ve anlık AI raporlama ile potansiyel müşteri bulma ve incelemeleri hızlandırarak erişiminizi artırın.

Pipedrive sınırları

Bazı kullanıcılar, özel raporlarda filtrelerin veya esnekliğin sınır olduğunu belirtiyor.

Gelişmiş özellikler, küçük takımlar için pahalı gelebilecek daha yüksek seviyeli planlar gerektirir.

Pipedrive fiyatlandırması

Lite: Koltuk başına aylık 19 ABD doları

Büyüme: Koltuk başına aylık 34 ABD doları

Premium: Aylık 64 ABD doları koltuk başına (koltuk başına 64 ABD doları)

Ultimate: Koltuk başına aylık 89 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (2.800 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.030+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 15 Pipedrive Alternatifi ve Rakibi

Bonus: ClickUp'ta AI Ajanları ayarlayarak, potansiyel müşteri değerlendirme, takip hatırlatıcıları veya durum güncellemeleri gibi tekrarlayan CRM ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin. Önceden oluşturulmuş olanları kullanın veya özel ClickUp AI Ajanları oluşturun

Farklı İş İhtiyaçları için CRM Yazılımı

Günümüzde CRM sistemlerinden beklentiler, birkaç yıl öncesine göre çok farklıdır.

CRM yazılımı seçerken, küçük bir girişim için iş olan çözüm, büyük bir ajans veya kurumsal için her zaman iş olmayabilir. CRM ihtiyaçlarının her aşamada nasıl değiştiğini ve işinize göre nelere öncelik vermeniz gerektiğini inceleyelim.

Startup'lar ve küçük işler: Uygun fiyat, basitlik ve kullanım kolaylığı

Yeni başlıyorsanız, her karar önemlidir.

Müşterileri izlemenize, potansiyel müşterileri takip etmenize ve tüm iletişim bilgilerinizi tek bir yerde saklamanıza yardımcı olacak ve sizi zorlamayacak bir çözüm arıyorsunuz.

Çoğu küçük iş, basit gösterge paneli, mobil erişim ve arka planda küçük işleri sessizce halleden temel otomasyon özellikleri sunan araçlarla en iyi sonuçları alır.

📖 Ayrıca okuyun: İşinizi Yönetmek için CRM Stratejileri

Büyüyen KOBİ'ler: Ölçeklenebilirlik, otomasyon, raporlama

İşiniz büyüdükçe, işler doğal olarak biraz daha karmaşık hale gelir. Daha fazla potansiyel müşteri, daha fazla konuşma ve anlamlandırmanız gereken daha fazla veri vardır. Bu aşamada, CRM'iniz size bir adım önde olmanıza yardımcı olmalıdır.

İhtiyacınız olan şey, hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştirebilen, iş akışınızı düzenleyebilen ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını size gösterebilen bir araçtır.

Kurumsal: Gelişmiş özellikler, derin entegrasyonlar, AI içgörüleri

Büyük kuruluşların birçok hareketli parçası vardır ve bu noktada daha güçlü, daha bağlantılı bir CRM hayati önem kazanır.

Güçlü bir CRM, özel davranışlarındaki kalıpları görmenize, satışları tahmin etmenize ve fırsatlara daha hızlı yanıt vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca verilerinizi güvenli ve düzenli tutar.

Ajanslar ve hizmet sağlayıcılar: Proje + CRM melezi

Ajanslar için ilişkiler ve teslimat birbiriyle yakından ilgilidir.

Projelerinizle iş birliği yapan bir CRM, her şeyi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olabilir. Müşteri iletişimini, proje güncellemelerini ve görevleri birlikte izleyebilirsiniz, böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir.

Toplum eczaneleri için pazarlama ajansı olan Pharmacy Mentor, merkezi CRM ve proje yönetimi platformu olarak ClickUp'ı benimsedi. Takım verimliliğini iki katına çıkardılar ve yanıt oranlarını %20'den %80'e yükselttiler.

ClickUp, işimizin çok daha verimli hale gelmesine yardımcı oldu; zaman tasarrufu sağladı, gereksiz toplantıların sayısını azalttı ve çalışan ve müşteri memnuniyetini büyük ölçüde artırdı.

Bu tablo, iş türünüze göre aramanız gereken CRM özelliklerini özetlemektedir:

İş Türü En Önemli Noktalar Aranacak Özellikler Örnekler Startup'lar ve Küçük İşler Basitlik ve kullanım kolaylığı İletişim ve müşteri yönetimi , hızlı kurulum, mobil erişim Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Büyüyen KOBİ'ler Organizasyon ve büyüme Otomasyon, raporlama, takım işbirliği Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Kurumsal İçgörü ve kontrol Veri entegrasyonu, satış tahmini, güvenlik erişimi Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Ajanslar ve Hizmet Sağlayıcılar Koordinasyon ve netlik Proje izleme, müşteri portalları, birleştirilmiş görevler ClickUp, Insightly, Zoho Projekte + CRM

Stewart Gauld'un ClickUp CRM'yi nasıl kullanacağınızı gösteren video:

📖 Ayrıca okuyun: Hizmet İşleri için En İyi CRM Yazılımı

CRM Seçerken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Sadece temiz bir boru hattı ve daha iyi görünürlük istediğinizde karar vermekte aceleci davranmak kolaydır. Seçiminizin gelecek çeyrek ve gelecek yıl takımınıza fayda sağlaması için biraz yavaşlayın.

İşte dikkat etmeniz gerekenler ve bugün uygulayabileceğiniz net çözümler.

Yalnızca özelliklere göre seçim yapmak ve kullanım kolaylığını göz ardı etmek, düşük benimseme oranına yol açar. Bu nedenle, deneme sürümleri sırasında gerçek kullanıcıları kontrolün koltuğuna geçirin ve günlük görevleri ne kadar hızlı tamamladıklarını değerlendirin.

Lisansın ötesindeki toplam maliyeti göz ardı etmek, CRM uygulaması , veri taşıma, eğitim, destek kademeleri ve eklentiler için yapılan harcamaları gizler, bu nedenle satın almadan önce 12 ila 24 aylık toplam sahiplik maliyetini modelleyin.

Veri taşıma riskini hafife almak, bozuk kayıtlara ve uyumluluk sorunlarına yol açar, bu nedenle geçiş yapmadan önce otomatik harita, alan doğrulama ve denetimleri planlayın.

Entegrasyon planını atlamak, müşteri verilerini silolarda hapseder, bu nedenle CRM'nin e-posta, takvimler, pazarlama araçları ve finans sistemlerine nasıl bağlantı kurduğunu doğrulayın ve gerçek bir ş akışını uçtan uca test edin.

Pilot uygulama ve net ROI ölçümleri olmadan lansman yapmak hayal kırıklığına yol açar, bu nedenle tanımlanmış başarı ölçütleri ile zaman sınırlı bir deneme sürümü çalıştırın ve öncesi ve sonrası sonuçları karşılaştırın.

Satış sürecinizi daha verimli hale getirmek için yapay zekayı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu video'yu izleyin:

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Özel CRM Yazılım Sistemleri

Doğru CRM'yi Seçmek İçin Bonus İpuçları

İşte takımlarla iş yaparak ve kullanıcılarla konuşarak edindiğimiz birkaç ek ipucu.

Bunlar, özellikle bulut tabanlı CRM yazılımını değerlendirirken ve hangi CRM sisteminin doğru olduğunu belirlerken, genellikle büyük fark yaratan küçük değişikliklerdir.

✅ Satıcıları karşılaştırmadan önce her zaman "olmazsa olmaz" ş Akışlarınızla başlayın; bunlar işe yaramazsa, başka hiçbir şeyin önemi kalmaz.

✅ Canlıya geçmeden önce gerçek kullanıcılarla gerçek verileri test edebilmeniz için bir sanal ortam veya hazırlık ortamı isteyin.

✅ Uygulamanın erkenden kontrol edilmesini sağlayın — temsilcileriniz alanda çalışıyorsa, zayıf bir mobil arayüz, uygulamanın benimsenmesini engeller.

✅ Benzer boyutlu veya sektörde faaliyet gösteren CRM satıcısının diğer özel müşterileriyle konuşun ve neyi değiştirmek istediklerini sorun.

✅ Sözleşmenizde oryantasyon veya ek eğitim için pazarlık yapın — satıcılar genellikle bunları maliyetine veya ücretsiz olarak dahil etme imkanına sahiptir.

✅ İlk 30 ila 60 gün içinde kullanıcıların benimseme düzeyini izleyin ve geri bildirim oturumları aracılığıyla sorunları anında çözün.

✅ Veri saklama ve yedekleme planı yapın, böylece geçiş yapmanız gerektiğinde özel bilgileriniz güvende ve taşınabilir olur.

Profesyonel İpucu: Seçtiğiniz CRM aracının, takımların zaman ve çaba tasarrufu etmesini sağlayan AI özelliklerine sahip olduğundan emin olun. Örneğin, ClickUp'ta entegre edilmiş AI'yı kullanarak şunları yapabilirsiniz: Anında anlaşma, hesap veya müşteri etkileşimlerinin özetlerini oluşturun

E-postaları veya CRM notlarını taslak haline getirin, düzenleyin ve kişiselleştirin, böylece iletişim ve takip işlemlerini daha hızlı ve tutarlı hale getirin.

Sonraki adımlar, görev ilerlemesi, anlaşma değeri vb. verileri otomatik olarak dolduran veya özetleyen AI Fields ile manuel veri girişini azaltın.

Takımınız için günlük veya haftalık CRM etkinlik özetlerini otomatik olarak oluşturun ve herkesi bilgilendirin.

CRM notlarını, e-postaları veya müşteri iletişimlerini anında çevirerek küresel takımları ve müşterileri destekleyin.

AI Notetaker'ı kullanarak toplantı notlarını otomatik olarak yakalayın, yazıya dökün ve özetleyin, böylece takımınız satış görüşmelerinden veya müşteri toplantılarından önemli ayrıntıları asla kaçırmasın. ClickUp'a entegre edilen yapay zeka, takımların hiçbir önemli detayı kaçırmamasını sağlar.

ClickUp ve Report Better

İşte dürüst bir sonuç. Çoğu araç, kişileri depolayabilir ve hatırlatıcılar gönderebilir. ClickUp, iş yükünün yayılmasına gerek kalmadan tüm süreci yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp, yoğun takımlar için ideal bir seçimdir. Bağlam değiştirmeyi azaltır, tekrarlayan görevleri temiz otomasyonla değiştirir ve dağınık güncellemeleri net, güvenilir raporlara dönüştürür. Bugün süreçlerinize uyan ve yarın yeniden yapılandırmanıza gerek kalmadan ölçeklenebilen bir çalışma alanı elde edersiniz.

Küçük bir işseniz, takımınızın gerçekten kullanacağı basitlikten yararlanabilirsiniz. Büyüyen bir işseniz, ivmeyi sürdürmek için gerekli koruma ve görünürlükten yararlanabilirsiniz.

Hemen ClickUp'a kaydolarak farkı hissedin!

SSS

Müşteri ilişki yönetimi konusunda yeniyseniz, ClickUp ve Freshsales gibi araçlar başlangıç için en kolay seçenekler arasındadır. Bu araçlar, müşteri verilerini ve etkileşimlerini zorlu bir öğrenme süreci olmadan yönetmenize yardımcı olan temiz arayüzler ve basit gösterge panelleri sunar.

Çoğu CRM yazılımı, özelliklere ve iş boyutuna bağlı olarak kullanıcı başına aylık 15 ila 80 dolar arasında bir maliyet getirir. Küçük işletmeler uygun fiyatlı planlar veya ücretsiz deneme sürümleriyle başlayabilirken, daha büyük takımlar otomasyon, entegrasyonlar ve analiz araçları içeren daha gelişmiş CRM çözümlerine ihtiyaç duyabilir.

Evet, çoğu modern CRM platformu ClickUp, Asana veya Trello gibi proje yönetimi araçlarıyla kolayca bağlantı kurar. Bu, takımların devam eden projelerle birlikte müşteri etkileşimlerini izleme imkanına sahip olmalarını sağlayarak iş süreçleri genelinde daha iyi işbirliği ve görünürlük sağlar.

Küçük işler, iletişim yönetimi, e-posta entegrasyonu, tekrarlayan görevler için otomasyon ve raporlama yetenekleri aramalıdır. Bu özellikler, müşteri ilişkilerini yönetmeyi, süreçleri kolaylaştırmayı ve büyüyen satış takımını desteklemeyi kolaylaştırır.

Evet, ClickUp, hem projeleri hem de müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetmek isteyen takımlar için en iyi CRM yazılımıdır. CRM araçlarını görev izleme, otomasyon ve raporlama ile birleştirerek, işbirliği ve basitliğe değer veren küçük iş ve ajanslar için esnek bir seçim haline getirir.