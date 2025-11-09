Sosyal Medya Planlaması için Canva İçerik Planlayıcıyı Kullanma

Herhangi bir CEO'ya sorarsanız, satış ve içeriğin bir şirketin en önemli iki parçası olduğunu söyleyecektir. Her ikisi de özel müşterilere hitap eder.

Satışlar yüz yüze etkileşimleri içerebilir, ancak müşterileriniz yatakta yatarken, feed'lerini kaydırırken veya ürününüzü aramak için yazarken onlara ulaşan şey içerikdir.

16 yaşın üzerindeki internet kullanıcılarının neredeyse 1/3'ü arama motorları aracılığıyla yeni marka ve hizmetleri keşfediyor. Bu da bize iyi içeriğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak burada bir sorun var. Olumlu içerik tek başına yeterli değildir. Asıl farkı yaratan şey tutarlılıktır. Tekrar tekrar görünmek güven oluşturur. Tutarlılık, her gönderinin, videonun ve kampanyanın doğru zamanda yayınlanmasını sağlayan iyi yapılandırılmış, organize bir içerik takviminin doğrudan bir yan ürünüdür.

Bu makalede, Canva İçerik Planlayıcısı'nın önceden plan yapmanıza, programınıza uymaya devam etmenize ve içeriğinizin daha az stresle akışını nasıl sağladığını anlatacağız.

⭐️ Özellikli Şablon ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu, sosyal medya kanallarınızda içerik planlama, yayınlama ve izleme için kolaylaştırılmış bir düzen sunar. Takımınızla kolayca işbirliği yapın ve her kampanyayı tek bir merkezde düzenli tutun. Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu ile gönderileri takip edin, performansı ölçün ve kampanyaları planlayın.

Canva İçerik Planlayıcı nedir?

İçerik oluşturucular çalışma alanlarından ayrılmaktan nefret ederler. Bir tasarımın doğru şekilde işlendiğini veya planlandığını kontrol etmek için uygulamalar arasında gidip gelmek zorunda kaldığınızı ve yine de gönderinin gerçekten yayınlanıp yayınlanmadığından emin olamadığınızı hayal edin. Her şey için tek bir platforma güvenebilmek gerçekten büyük bir rahatlık sağlar.

Canva İçerik Planlayıcı tam da bunu sunuyor. Tasarımdan daha fazlasını yapmanız için yerleşik bir planlama aracıdır. Canva'dan hiç ayrılmadan favori sosyal medya platformlarınızda içerik planlayabilir, oluşturabilir ve planlayabilirsiniz.

İçerik Planlayıcı ile Instagram, Facebook Sayfaları, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack ve hatta Tumblr için gönderileri planlayabilirsiniz.

Küçük iş sahipleri için bu, sabah bir gönderi tasarlayıp tarih ve saati ayarladıktan sonra geri kalanını Canva'ya güvenerek halledebileceğiniz anlamına gelir. Gönderi yayınlanmadan önce duraklatmanız veya düzenleme yapmanız gerekirse, baştan başlamak veya dosyayı yeniden yüklemek zorunda kalmadan bunu yapabilirsiniz.

Takımlar için özellikle yararlı olacaktır. Canva Teams, takviminizi paylaşmanızı, başkalarını tasarım veya düzenleme için davet etmenizi ve herkesin senkronizasyon içinde iş yapmasını sağlamanızı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik Planlayıcı, Canva Pro ile birlikte geldiğinden, Magic Resize, marka kitleri ve binlerce şablon gibi ekstra özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bu araçlar, planlayıcı programlamayı hallederken gönderilerinizin tutarlı görünmesini kolaylaştırır, böylece daha fazla stres eklemeden düzenli kalabilirsiniz.

Canva İçerik Planlayıcısının Anahtar Özellikleri

Bu Reddit kullanıcısına göre,

Canva, kullanımı son derece kolay ve sezgisel bir tasarım aracıdır. Ayrıca, sosyal medya içeriklerinizi planlamayı da çok kolaylaştırır.

Bu, neden bu kadar çok oluşturucunun bu araca güvendiğini özetliyor. Canva Content Planner'ın zaman ayırmaya değer olup olmadığından hala emin değilseniz, sizi ikna edebilecek özellikler şunlardır:

✅ Instagram, Facebook Sayfaları, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack ve Tumblr için içerikleri tek bir yerden planlayın, oluşturun ve zamanlayın.

✅ Gönderileri, seçtiğiniz tarih ve saatte yayınlanacak şekilde ayarlayın ve yayınlamadan önce istediğiniz zaman duraklatma veya düzenleme seçeneğinden yararlanın.

✅ Canva Teams aracılığıyla ekibinizle bir içerik takvimi paylaşımını gerçekleştirin, böylece herkes içerik oluşturabilir, düzenleme yapabilir ve uyumlu çalışabilir.

✅ Magic Resize, marka kitleri ve binlerce şablon gibi Canva Pro ekstralarını kullanarak her gönderinin tutarlı ve marka ile uyumlu olmasını sağlayın.

✅ Planlayıcıdan gösterim, tıklama, beğeni ve yorumları izleme yaparak gönderilerinizin performansını görün.

İçerik Planlama için Canva Kullanmanın Avantajları

Basit hale getirin. Akılda kalıcı hale getirin. Bakması çekici hale getirin. Okuması eğlenceli hale getirin.

Leo Burnett'in bu sözü, iyi içeriğin özünü yansıtıyor, ancak bunu başarmak için plan gerekiyor. Güzel bir gönderiyi yanlış zamanda aceleyle yayınlarsanız veya yayınlamayı unutursanız, etkisi kaybolur.

Canva İçerik Planlayıcı, düzenli kalmanıza yardımcı olarak hayatınızı kolaylaştırır ve fikirlerinizin en etkili zamanlarda insanlara ulaşmasını sağlar.

Bu araca geçtiğinizde elde edeceğiniz avantajlar şunlardır:

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir yerde tasarım ve planlama yaparak zaman kazanın.

Gönderilerinizi günler, haftalar veya aylar öncesinden gösteren bir takvimle tutarlı kalın.

Çevrimdışı olduğunuzda bile gönderilerin otomatik olarak yayınlanmasını ayarla, böylece son dakika stresinden kurtulun.

Şablonlar, marka kitleri ve Magic Resize gibi Canva Pro araçlarıyla markanızın sesini ve görünümünü sabit tutun.

Takımınızı tek bir içerik takvimini paylaşmaya davet edin, böylece işbirliği daha sorunsuz ve daha az dağınık hale gelsin.

💡 Profesyonel İpucu: Canva'yı Slack ile bağlantıya geçirin, böylece gönderiler planlandığında veya yayınlandığında takımınız bilgilendirilsin. Bu, aynı sayfada kalmanın basit bir yoludur.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için ağırlıklı olarak yapay zekaya güveniyor. Birçok yapay zeka aracı, takvim, yapılacaklar listesi veya e-posta gibi tek bir fonksiyona sahip olabilir. ClickUp ile yapay zeka daha da ileri gidiyor. E-postalarınızı, iletişiminizi, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi aynı alanda destekler. Hatta "Bugün önceliklerim neler?" diye sorabilirsiniz ve ClickUp Brain çalışma alanınızı tarayarak şu anda en önemli olanları vurgulayacaktır. Beş farklı uygulamayı aynı anda kullanmak yerine, her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.

Canva İçerik Planlayıcısını Kullanma (Adım Adım)

Canva'nın İçerik Planlayıcısının en iyi özelliklerinden biri, kullanımının ne kadar basit olmasıdır. Kullanmak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yoktur.

İşte başlamanıza yardımcı olacak basit bir kılavuz:

Adım 1: İçerik Planlayıcıyı açın

via Canva

Canva ana sayfanızda "Content Planner"ı tıklayın. Önümüzdeki haftaları gösteren bir takvim görünümüyle karşılaşacaksınız. Canva, bu takvimi küresel sosyal medya tatilleriyle önceden doldurur. Bu bilgileri ilham kaynağı olarak kullanabilir veya boş bir sayfa tercih ediyorsanız filtreleyebilirsiniz.

📌 Örnek: Uluslararası Kadınlar Günü için önceden plan yaptığınızı varsayalım. Takvim, 8 Mart tarihini zaten işaretlemiş olacak ve bu gün için anlamlı bir şey oluşturmaya erken başlayabileceksiniz.

Adım 2: Sosyal medya hesaplarınızı bağlayın

Zamanlamadan önce, "Bağlan" seçeneğine tıklayarak hesaplarınızı bağlayın. Canva, Instagram, Facebook Sayfaları, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack ve Tumblr ile iş yapar.

Bağlantı kurulduktan sonra, her bir tasarımın tam olarak nerede yayınlanacağını seçebileceksiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Canva Alternatifleri ve Rakipleri

3. Adım: Tasarımınızı seçin veya oluşturun

Takvimde bir tarih seçin ve artı düğmesine tıklayın. Son projelerinizden birini kullanabilir, boş bir tasarımla yeni bir başlangıç yapabilir veya binlerce Canva şablonundan birini seçebilirsiniz.

Magic Resize aynı tasarımı farklı platformlara uyarlamayı kolaylaştırır, örneğin kare şeklindeki bir Instagram gönderisini Pinterest pini veya LinkedIn afişine dönüştürür.

🧠 Biliyor muydunuz: Coca-Cola, içerik planlamasını sadece reklamcılık olarak değil, bir yayın takvimi olarak ele alan ilk büyük markalardan biridir. "Content 2020" adını verdikleri bir proje oluşturdular ve bu projede , aylar öncesinden birden fazla platformda yayınlanacak hikayeleri planlamaya odaklandılar. Bu sayede, mesajları sadece tatiller veya büyük lansmanlarla sınırlı kalmadı, günlük konuşmaların bir parçası haline geldi. Kültürel etkinlikler, içerik takvimlerini şekillendirdi ve değiştirdi, gönderileri ve kampanyaları dinamik bir belgeye dönüştürdü.

Adım 4: Başlığınızı ekleyin ve zamanlayın

via Canva

Tasarımınız hazır olduğunda, "Paylaşım" ve ardından "Zamanla" seçeneğine tıklayın. Sosyal medya kanalını seçin, başlığınızı ve hashtag'lerinizi ekleyin ve kesin tarih ve saati ayarlayın. Canva, zamanlamanın yapıldığını onaylayacak ve bunu takviminizde göreceksiniz.

📌 Örnek: Yeni bir ürün lansmanı yapacaksanız, bir gönderi tasarlayabilir, lansman tarihini saat 10:00 olarak ayarlayabilir ve yorumlarla ilgilenirken Canva'nın bunu otomatik olarak yayınlayacağına güvenebilirsiniz.

Adım 5: Planlanmış gönderileri yönetin ve düzenleme

via Canva

Planlar bazen değişebilir ve Canva bu değişiklikleri kolayca yapmanızı sağlar. Planlayıcınızdaki herhangi bir planlanmış öğeye tıklayarak yeniden planlayabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Planladıktan sonra tasarımda değişiklik yaparsanız, Canva sizden yeniden planlama yapmanızı isteyebilir. Bu küçük bir adımdır, ancak doğruluğu sağlamak için gereklidir.

💡 Profesyonel İpucu: Son teslim tarihlerini takip etmekten ve görev durumlarını takip etmekten bıktınız mı? ClickUp'ın AI Ajanları ile içerik planlamasının tekrarlayan kısımlarını otomasyonlayabilir , böylece ekibiniz mikro yönetimle uğraşmak yerine yaratıcılığa odaklanabilir. Önceden oluşturulmuş ClickUp AI Otomatik Pilot Ajanlarını kullanın veya özel ajanlar oluşturarak içerik yönetimini kolaylaştırın. 📌 AI Ajanları içerik sürecinizi nasıl kolaylaştırabilir? Bir metin yazarı taslağını zamanında göndermezse, Reminders Agent otomatik olarak görev içinde bir hatırlatıcı gönderir ve inceleme zaman çizelgesini ayarlayarak yayın ritminizi bozmaz.

Bir tasarım alt görev tamamlandıktan sonra, Onay Aracısı devreye girer ve içeriği uygun gözden geçiren kişiye atar, görev durumunu günceller ve "Yayınlanmaya Hazır" aşamasına taşır.

Bir Insights Agent, haftanın sonunda bir özet oluşturabilir, hangi içeriklerin yayınlandığını, hangilerinin geciktiğini vurgulayabilir ve hatta paydaşlarla paylaşım için hızlı bir rapor hazırlayabilir. AI, takip ve durum güncellemelerini hallederken, takımınız lojistik yönetimi için daha az zaman harcayarak, daha etkili içerik oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilir.

Canva İçerik Planlayıcı Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik

Canva ile gönderileri planlarken, elde edeceğiniz sonuçlar ücretsiz plana, Canva Pro'ya veya Canva Takımlarına sahip olup olmadığınıza bağlıdır.

Bilmeniz gereken anahtar şey, İçerik Planlayıcı'nın yalnızca Pro ve Takım sürümlerinde kullanılabilir olduğudur. Bu, ücretsiz kullanıcıların yine de tasarım yapıp paylaşım yapabileceği, ancak her seferinde manuel olarak yayınlamaları gerekeceği anlamına gelir. Canva'nın düzenleyicisini keşfetmek ve milyonlarca şablon ve grafiğe erişmek istiyorsanız ücretsiz plan mükemmel bir seçimdir. Ancak gönderileri önceden planlamak, yayınlanmadan önce duraklatmak veya düzenlemek ve etkileşimi izlemek istiyorsanız Pro veya Takım sürümüne geçmeniz gerekir.

Canva Pro, planlama özelliği yanı sıra premium tasarım araçları isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Canva Teams ise iş arkadaşlarınızla işiniz varsa ve işbirliği araçları içeren paylaşımlı bir takvime ihtiyacınız varsa idealdir.

Sunulan özelliklerin farklarını anlamanıza yardımcı olacak bir karşılaştırma tablosu:

Planlayın Fiyat Anahtar Özellikler Sınırlar En Uygun Ücretsiz Ücretsiz 2 milyondan fazla şablon, 4,5 milyondan fazla stok fotoğraf, 5 GB depolama, sürükle ve bırak düzenleyici Zamanlama yok, yalnızca manuel yayınlama Yeni başlayanlar, sıradan oluşturucular Pro 12,99 $/ay (1 kullanıcı) İçerik Planlayıcısı, gönderileri planlayın, analizler, 140 milyondan fazla varlık, Magic Resize, 1 TB depolama Tek kullanıcıyla sınırlıdır Serbest çalışanlar, küçük iş sahipleri Takımlar Kullanıcı başına yıllık 100 $ Tüm Pro özellikleri, paylaşılan takvim, onaylar, ş Akışları, üye başına 1 TB Takım büyüdükçe maliyet artar Küçük ve orta boyutlu takımlar ve şirketler

Canva Pro'ya kimler geçmelidir?

Gönderileri önceden planlayarak zaman kazanmak isteyen serbest çalışanlar ve küçük iş sahipleri

Magic Resize ve Brand Kits gibi özelliklerle marka tutarlılığına ihtiyaç duyan oluşturucular

Sık sık işbirliği yapan ve paylaşılan içerik takviminde görünürlük ihtiyacı olan takımlar

💡 Profesyonel İpucu: Canva Pro'nun size uygun olup olmadığından emin değilseniz, 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın. İçerik Planlayıcı ve premium tasarım araçlarına tam erişim sağlayarak, gerçekte ne kadar zaman kazandığınızı görebilirsiniz.

Canva'nın İçerik Planlayıcısını En Verimli Şekilde Kullanmak İçin İpuçları

Canva'nın Content Planner'ını kullanmak basittir, ancak ondan en iyi şekilde yararlanmak için birkaç küçük alışkanlık edinmeniz gerekir. Doğru ipuçlarıyla, onu temel bir planlama aracından içeriğinizi tutarlı tutan gerçek bir zaman tasarrufu aracına dönüştürebilirsiniz.

1. İçeriği toplu olarak oluşturma ve planlama

Her gün son dakikada bir şeyler hazırlamak için koşturmak yerine, odaklanarak hızlı bir şekilde içerik oluşturun ve gerisini takvime bırakın.

Bir Reddit kullanıcısı bunu basitçe şöyle ifade etti:

İçeriklerinizi tek seferde toplu olarak oluşturun. Canva gibi uygulamalar, grafikleri veya gönderileri hızlı bir şekilde hazırlamayı çok kolaylaştırır. Bunu planlama araçlarıyla birleştirin... ve günlük stres yaşamadan önümüzdeki 30 gün için ayarsınız.

İçeriklerinizi tek seferde toplu olarak oluşturun. Canva gibi uygulamalar, grafikleri veya gönderileri hızlı bir şekilde hazırlamayı çok kolaylaştırır. Bunu planlama araçlarıyla birleştirin... ve günlük stres yaşamadan önümüzdeki 30 gün için ayarsınız.

Toplu işleme özü budur: bir kez çaba harcarsınız ve avantajları haftalarca sürer.

Canva, şablonları kullanarak arka arkaya birden fazla gönderi tasarlayabileceğiniz veya mevcut bir tasarımı kopyalayarak bir seri oluşturabileceğiniz için toplu işlemeyi kolaylaştırır. Bugün bir Instagram gönderisi, yarın bir LinkedIn afişi ve ertesi gün bir Pinterest pin yapmayı yapmak yerine, hepsini bir kerede tasarlayabilir ve Content Planner'a düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

👀 Eğlenceli Bilgi: "Takvim" kelimesi, borçların ve hesapların kapatıldığı Roma ayının ilk gününü ifade eden Latince calendae kelimesinden gelmektedir. Bir bakıma, orijinal takvim hayat etkinliklerini düzenlemekle değil, insanlara ödemelerini hatırlatıcıydı. Komik olan, bugünün içerik takviminin de çok farklı olmamasıdır — hala bize son tarihleri hatırlatmaktadır.

2. Tutarlılık için Canva şablonlarını kullanma

Diğer bir kazanç ise tutarlılıktır. Toplu olarak iş yaptığınızda, görselleriniz, tonunuz ve temalarınız daha doğal bir şekilde uyum sağlar.

Bir Redditor'un paylaşımı,

Bir günde 6 aylık temel içeriği toplu olarak hazırladım. ” Bu aşırı gelebilir, ancak iki hafta önceden planlama yapmak bile zihninizi işinizin diğer kısımlarına ücretsiz hale getirir.

Bir günde 6 aylık temel içeriği toplu olarak hazırladım. ” Bu aşırı gelebilir, ancak iki hafta önceden planlama yapmak bile zihninizi işinizin diğer kısımlarına odaklamanıza olanak tanır.

Canva'nın kütüphanesinde alıntılardan ürün duyurularına kadar her şeyi kapsayan binlerce şablon bulunmaktadır. Markanıza yakın olan bir şablonla başlayabilir ve ardından renkleri, yazı tiplerini ve görselleri tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Görünümünüze uygun birkaç tane ayarladıktan sonra, bunlar içerik toplu işleme yaparken başlangıç noktanız olur. Bu, her tasarım seçimini tekrar tekrar düşünmeden markanıza sadık kalmanızı çok daha kolay hale getirir.

📌 Örnek: Bir ürün lansmanı için gönderiler hazırladığınızı düşünün. Geri sayım gönderileri için bir şablon, referanslar için başka bir şablon ve ürünün öne çıkan özellikleri için üçüncü bir şablon seçebilirsiniz. Bunları farklı platformlarda yeniden kullanarak, izleyicileriniz sizi nerede görürlerse görsünler, tek bir hikaye ile karşılaşırlar.

3. Bağlantılı platformlardan gelen analizlerden yararlanma

Canva'nın İçerik Planlayıcısı ile, araçtan ayrılmadan gönderilerinizin performansını kontrol edebilirsiniz. Planlanan her gönderi, gösterim, tıklama, beğeni ve yorum gibi basit metrikleri gösterir.

✒ Not: Analitik, Canva'nın desteklediği platformlarda (Instagram, Facebook Sayfaları, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack ve Tumblr) işler, böylece içeriğinizin izlemeyi tek bir yerden yapabilirsiniz.

Açık ve okunması kolaydır, bu da karmaşık gösterge panellerini incelemek istemeyen oluşturucular ve küçük iş sahipleri için pratik bir çözümdür.

📌 Örnek: Küçük bir kafe, kahve yapan personeli özellik gösteren bir gönderinin, özenle hazırlanmış bir ürün fotoğrafından daha fazla etkileşim aldığını fark edebilir. Bu, daha samimi ve özgün hissettiren anların paylaşımı için yararlı bir işarettir.

4. Takım üyeleriyle işbirliği yapma

Canva'nın İçerik Planlayıcısı'nda işbirliği yapmak çok doğal, çünkü her şey tek bir paylaşımlı alanda bulunuyor. Dosya alışverişine alışkın olabilirsiniz veya en son sürümü kimin elinde olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ancak Canva ile takım üyeleri oturum açıp aynı takvimi görebilir ve gönderiler üzerinde birlikte iş yapabilir.

Dahası da var: rol atayabilir, düzenleme veya yorum erişimi verebilir ve sonsuz sohbetler veya e-posta konu dizilerinde zaman kaybetmeden planlananları kaydedebilirsiniz.

Küçük işler için bu tür bir fonksiyon gerçek bir rahatlama olabilir. Bir yönetici gönderiyi taslak olarak hazırlayabilir, bir tasarımcı görselleri düzeltebilir ve başka biri de başlıkları halledebilir. Herkes ne olacağını bilir ve değişiklikler hemen görünür.

📖 Ayrıca okuyun: Kolay Planlama için Canva Takvim Şablonları

Canva İçerik Planlayıcısının sınırları

Canva'da gönderilerinizi düzenlerken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, bu engellerin neye benzediğini bilmek önemlidir:

Günde en fazla 25 adet tek görsel içeren gönderi planlayabilirsiniz. Yoğun kampanyalar yürütüyor veya çok sayıda Pinterest içeriği paylaşımında bulunuyorsanız bu sınırlama sıkıntılı olabilir.

Canva henüz Reels, Stories, karuseller veya çoklu görsel gönderileri desteklemediğinden, etkileşimli veya katmanlı her şey manuel olarak tamamlanacak.

Planladıktan sonra bir tasarımı düzenlerseniz, yazım hatasını düzeltmek gibi küçük bir değişiklik için bile planlamayı duraklatıp yeniden planlamanız gerekir.

Takımlar için planlayıcı, yapı açısından oldukça basittir. ClickUp gibi araçların sunduğu şekilde daha derin iş akışları, onaylar veya görev izleme bulamazsınız.

Canva, birkaç içerik akışı için en uygun seçenektir. Birden fazla marka veya müşteri yönetiyorsanız, daha ayrıntılı bir sistem olmadan işler hızla karmaşık hale gelebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar için Sosyal Medya AI Araçları

Canva İçerik Planlama Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Canva'nın planlayıcısı ihtiyaçlarınız için biraz fazla basit geliyorsa, bu alternatif araçlar eksiklikleri gidermenize yardımcı olabilir:

Bilgi aramak, sosyal medya içerik takvimini yönetmenin en sinir bozucu kısımlarından biridir. Nihai logo nerede? En son kampanya mesajı nedir? Geçen çeyreğin etkileşim verileri hangi tabloda yer alıyor?

Canva'nın İçerik Planlayıcı'sı, gönderileri oluşturmak ve planlamak için harika bir alan olsa da, ekipler birden fazla kanal, müşteri onayı veya daha büyük kampanyalarla uğraşırken sınırlı kalmaya başlar. ClickUp, sosyal medya ve Instagram planlama uygulamalarını proje yönetimi ve yapay zeka destekli destekle birleştiren eksiksiz bir sistem sunar.

ClickUp AI'yı kullanarak hedef kitle ve kampanya hedeflerini göz önünde bulundurarak kampanya fikirleri üretin

Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı'dır. Böylece, farklı amaçlar için araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz, bu da araç yayılması olarak bilinir.

Ayrıca ClickUp, projelerin, dosyaların, konuşmaların ve iş akışlarının birbirinden bağımsız birçok araç arasında parçalanması olan tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırır. Örneğin, takımınız bir uygulamasında içerik planlarken, başka bir uygulamasında tasarım yaparken, e-posta yoluyla onayları izlerken ve başka bir platformunda raporlar hazırlarken.

ClickUp, insanlar ve temsilcilerin birlikte iş yapması için %100 bağlam ve tek bir yer sağlar.

ClickUp Calendar ile sosyal medyaya yön verin.

ClickUp Takvim'i kullanarak gönderileri yeni tarihlere sürükleyip bırakarak sosyal medya programınızı anında ayarlayın

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimi, içerik programınızı yönetmek için dinamik ve etkileşimli bir yol sunar. Size sadece belirli bir günde bir gönderiyi göstermek yerine, her şeyi bağlam içinde görmenizi sağlar.

ClickUp'ta içerik takvimi oluşturmanın hızlı bir kılavuzu:

Görevleri yeni tarihlere sürükleyip bırakabilir, kampanyalara göre renk kodları atayabilir ve takım üyeleri veya platformlara göre filtreleyebilirsiniz. Bu, takviminizi her bir işin görünürlük ve kolayca ayarlanabilir olduğu merkezi bir merkeze dönüştürür.

📌 Örnek: Beş farklı markayı yöneten bir dijital ajans, her müşteri için bir "Sosyal Medya" liste oluşturabilir. ClickUp Takvimi'nde, tüm gönderileri, kampanya dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini tek bir yerde görselleştirebilirler. Bir müşteri son dakika talebiyle ararsa, takım tek bir işlemle gönderiyi farklı bir tarihe kaydırabilir ve herkes bu değişikliği anında görebilir. Bu tür bir esneklik, Canva'nın sunamayacağı bir şeydir.

ClickUp'ın işbirliği araçlarıyla geri bildirim ve onayları hızlandırmak için görevlerde ekip arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin

ClickUp'ın Kampanya araçları, sosyal medya proje yönetiminizin her aşamasına yapı kazandırır.

ClickUp Görevi ve Özel Durumlar: Her kampanya çıktısı, Her kampanya çıktısı, ClickUp Görevi'nde bir görev olarak ayarlanabilir ve Taslak, İnceleniyor, Planlanmış ve Yayınlanmış gibi ClickUp Özel Durumları aracılığıyla izlenebilir. Bu, her gönderinin ilerlemesini tamamen şeffaf hale getirir.

ClickUp Yorum Atama : Takım arkadaşları, doğrudan görevde yorum bırakabilir ve birbirlerini etiketleyerek geri bildirim veya onay alabilir, böylece e-posta ve sohbet arasında gidip gelme gereği ortadan kalkar.

ClickUp Otomasyonları : Bir görevleri bir sonraki duruma taşımak veya bir gözden geçiren kişiye atamak gibi rutin adımlar otomatikleştirilebilir, böylece zaman kazanılır ve hatalar azaltılır. Bir görevleri bir sonraki duruma taşımak veya bir gözden geçiren kişiye atamak gibi rutin adımlar otomatikleştirilebilir, böylece zaman kazanılır ve hatalar azaltılır.

ClickUp Automations ile gözden geçirenleri atama veya onaylandıktan sonra görevleri ilerletme gibi rutin adımları otomatikleştirin

💡 Profesyonel İpucu: Monday Motivasyonu veya Cuma İpuçları gibi haftalık temalar için yineleyen görevler oluşturun. Takımın tekrarlanan gönderiler ve sezonluk kampanyalar asla izlemeyi kaçırmaması için hatırlatıcı ekleyin.

ClickUp Brain aracılığıyla sosyal medya takımları için yapay zeka destekli destek

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan ayrılmadan başlıklar oluşturun, özetler hazırlayın veya son teslim tarihlerini belirleyin

ClickUp Brain, ş akışınıza doğrudan yapay zeka ekleyerek içerik planlamasını daha hızlı ve akıllı hale getirir. Gönderi fikirleri üretebilir, başlık taslakları oluşturabilir, özetler hazırlayabilir ve hatta kampanyalarınızla ilgili pratik soruları yanıtlayabilir.

Bu, birden fazla marka için iş yapan veya sıkı teslim tarihleri olan takımlar için özellikle yararlıdır, çünkü araçlar arasında geçiş yapma veya saatlerce beyin fırtınası yapma ihtiyacını azaltır.

📌 Örnek: Dünya Çevre Günü için hazırlık yapıyorsanız, ClickUp Brain'den Instagram başlıklarını taslak olarak hazırlamasını, kampanya belgelerinizden geçen yılın performansını özetlemesini ve yaklaşan inceleme tarihlerini vurgulammasını isteyebilirsiniz. Hatta müşteri onayına sunmak üzere taslak mesajlar oluşturabilir. Planlama sürecinize bu düzeyde bir AI desteği eklemek, ClickUp'a Canva'ya göre açık bir avantaj sağlar. Canva'da AI araçları, kampanya yönetiminden çok tasarım oluşturmaya odaklanmıştır.

ClickUp Brain ile takımınız, görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve Google Dokümanlar, Sheets ve Drive gibi entegre araçları birbirine bağlayan birleşik bir AI çalışma alanına sahip olur.

Harika içerik fikirlerinin kaçmasına izin vermeyin

Bir gönderi için harika bir fikir buldunuz, ancak yazmaya hazır olduğunuzda bu fikri unuttunuz mu? ClickUp'ın Brain MAX özelliği ile ilhamı yakalamak, onu yüksek sesle söylemek kadar kolay. Talk to Metin özelliğini kullanarak gönderi konseptlerini, kampanya fikirlerini veya başlık taslaklarını anında içerik listenize kaydedin.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlandı

Hızlı sesli notlarınızı kullanıma hazır içeriğe dönüştüren masaüstü AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX ile bir adım daha ileri gidin:

"Önümüzdeki Perşembe için web semineri tanıtım gönderisi, ücretsiz soru-cevap bölümünden bahsetme" gibi bir şey söyleyin → Brain MAX bunu LinkedIn, Instagram veya X (eski adıyla Twitter) gibi platformlar için optimize edilmiş şık başlıklara dönüştürür.

Hashtag'leri veya kampanya temalarını sıralayın → Brain MAX bunları anında düzenli ve uygulanabilir bir kontrol listesi haline getirir.

Pazarlamada yapay zeka kullanımını izleyin:

Önceden oluşturulmuş ClickUp takvim şablonlarını kullanın

ClickUp, sıfırdan sistemler oluşturmadan planlamaya başlamayı kolaylaştıran kullanıma hazır medya planlama şablonları sunar. Örneğin, ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonunu ele alalım. İçerik takvim şablonu, birden fazla platformda gönderilerinizi planlamak, düzenlemek ve izlemek için hazır bir sistem sunar.

Bu sayede, performansı gerçek zamanlı olarak kolayca elde ettiğiniz görünürlük sayesinde, kampanyalarınızda bir adım önde olabilirsiniz.

Gösterge panelleriyle sosyal medya KPI'larını yönetin ve izleme

ClickUp Gösterge Panelleri, görev kontrol merkeziniz olarak işlev görür ve kampanya zaman çizelgeleri, varlık onayları, platforma özgü içerikler ve takım iş yükleri gibi hareketli parçaların gerçek zamanlı bir özetini sunar. İşte nasıl:

ClickUp Dashboards ile ilerlemeyi izleyin, hedefleri izleme ve çabaları hedeflerle uyumlu hale getirin

Kampanya ilerlemesini takip edin: Diyelim ki, blog, LinkedIn, Instagram Reel, e-posta ve ücretli reklamlar gibi çoklu platformlu bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz. Gösterge paneli Tasarım Aşamasında veya Planlanmış gibi canlı görev durumlarını gösterir, böylece LinkedIn gönderisinin hala bir grafiğe ihtiyacı olduğunu veya e-postanın incelenmesi için süresinin dolduğunu anında görebilirsiniz.

Platforma göre içerik durumunu izleyin: Her platform için hedeflerinize ulaştığınızdan emin olmak için görevleri kanala ve tarihe göre filtreleyin

Takım iş yüklerini görselleştirin: İş yükü bileşenlerini kullanarak kimin aşırı yüklü olduğunu ve kimin müsait olduğunu görün. Tasarımcınız bu hafta beş talebi aynı anda yürütürken, metin yazarınızın sadece bir talebi varsa, görevleri hemen yeniden dengeleyebilirsiniz*

Neyin ne zaman yayınlanacağını görün: Takvim görünümü kullanarak tüm içerik programınızı tarihe göre görselleştirin. Bu, zamanlamanın her şey olduğu Black Friday gibi kampanyalar sırasında kullanışlıdır.

2. Buffer

via Buffer

Buffer, kontrolü kaybetmeden basitlik isteyen oluşturucular ve küçük takımlar için favori haline gelmiştir. Tasarım odaklı planlamaya odaklanan Canva'nın aksine, Buffer yayınlama ve tutarlılığı sisteminin merkezine koyar.

İşte nasıl yapacağınız:

Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest ve daha fazlasında zamanlama yapan Buffer'ın Yayınlama aracıyla sosyal medya gönderilerinizi düzenli tutun.

Haftada dört blog gönderisi veya günlük sosyal medya güncellemeleri gibi net bir yayın ritmini korumak için İçerik Takvimi Şablonu 'nu kullanın.

Buffer platformunda gönderilerin sahipliğini atayarak ve ilerlemeyi izleme yaparak takımınızla eşzamansız olarak işbirliği yapın.

Engage ile planlamayı birleştirerek yorumlara ve mesajlara tek bir yerden yanıt verin, uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltın.

Analyze'de performansınızı inceleyin. Analyze, gönderi verilerini kolay okunur içgörülere dönüştürerek bir sonraki içerik turunuz için size rehberlik eder.

👀 Eğlenceli Bilgi: "Planlama" kavramı çanlarla başladı. Saatler icat edilmeden önce, birçok kasaba ve manastır dua, yemek veya iş saatlerini belirlemek için çanları kullanıyordu. Bu erken dönem planlama formunun, ticaret ve iletişim üzerinde önemli bir etkisi vardı. Garip bir şekilde, her sabah saat 9:00'da yayınlanacak bir gönderi ayarladığınızda, ilk olarak kilise çanlarıyla yönetilen bir sistemi tekrarlıyorsunuz.

3. Hootsuite

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, temel bir planlayıcıdan daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Sosyal medya yöneticileri, birden fazla hesabı, kampanyayı ve onayı aynı anda yönetmek için genellikle Hootsuite'i tercih eder.

Hootsuite'in kendi takımı, takvimini kullanarak sekiz platformda milyonlarca takipçiye içerik sunuyor. Bu, işler karmaşıklaştığında ne kadar iyi işlediğini gösteriyor.

En pratik özelliklerinden biri akıllı planlamadır. Hootsuite, zamanı körü körüne seçmek yerine, hedef kitlenizin en aktif olduğu zamanları gösterir. Örneğin, bir perakende markası, gönderilerinin hafta içi saat 19:00 civarında en iyi performansı gösterdiğini fark edebilir, böylece takım, kendileri çevrimiçi olmaya gerek kalmadan içeriğin o saatte yayınlanmasını planlayabilir.

Bir başka güçlü yanı ise, saniyeler içinde başlıklar ve gönderi fikirleri üreten OwlyWriter AI'dır. Kampanya lansmanı öncesinde zamanınız kısıtlıysa, reklam metni varyasyonları hazırlamasını veya geçmişte yüksek performans gösteren bir gönderiyi yeniden kullanmasını isteyebilirsiniz. Böylece her seferinde sıfırdan başlamanız gerekmez.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi İçerik Takvimi Yazılım Araçları

4. Daha sonra

via Later

Later, görsel planı basitleştirmesiyle ün kazanmıştır ve bu özelliği onu Instagram ve TikTok oluşturucuları arasında özellikle popüler hale getirmiştir.

Tasarım ve planlamaya odaklanan Canva'nın aksine, Later, bir gönderi yayınlanmadan önce feed'inizin nasıl görüneceğini görmenize yardımcı olur. Visual Planner özelliği, gönderileri sürükleyip bırakarak yerleştirebilmenizi sağlar ve gridinizin uyumlu ve markanıza uygun olup olmadığını net bir şekilde görmenizi sağlar.

Takım ayrıca, iş arkadaşlarının paylaşılan takvime doğrudan yorum, yer tutucu veya geri bildirim bırakmasına olanak tanıyan Taslak Gönderiler, Erişim Grupları ve Takvim Notları gibi özelliklerden de yararlanabilir.

Bir ürün lansmanı planlayan pazarlama takım, Instagram, Pinterest ve TikTok için tek bir alanda gönderiler hazırlayabilirken, tasarımcı herkesin kullanması için görselleri Medya Kitaplığı'na yükleyebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya ve Video İçeriği için Altyazı Oluşturmaya Yönelik AI Araçları

ClickUp ile içerik planınızı bir üst seviyeye taşıyın

Canva İçerik Planlayıcısı'nı birlikte inceledik, güçlü yönlerini keşfettik, sınırlarını dürüstçe değerlendirdik ve hatta bazı alternatiflere de göz attık.

Sonuçta, asıl hedef basit: içeriğinizi düzenli, tutarlı ve yönetmesi daha az stresli hale getirin. Bu sayede, gurur duyacağınız işler yaratmaya odaklanmak için alan kazanırsınız.

Canva, tasarım ve hızlı planlama için harikadır, ancak kampanyalar, müşteri onayları veya daha büyük projelerle uğraşıyorsanız, ClickUp daha güçlü bir temel sunar.

ClickUp, gerekli tüm bileşenleri merkezileştirmek için takvimini, kampanya araçlarını ve şablonlarını tasarladı. Birçok takım için, bu küçük ekstra yapı büyük bir fark yaratır. ✨

Her zorluk yaratıcılıkla ilgili değildir; bazen bağlantıyla ilgilidir. "Bağlantınızı kontrol ediyoruz" mesajını gördüyseniz, uzun süre bir şey beklediyseniz veya blok bir IP adresiyle karşılaştıysanız, bu durumun ne kadar sinir bozucu olduğunu bilirsiniz.

Önceden planlama yapmak, internet bağlantısı kesildiğinde bile içeriği önceden oluşturmanıza ve programınızı sabit tutmanıza olanak tanır.

Kendiniz ve takımınız için içerik planlamayı kolaylaştırmaya hazırsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!

Sıkça Sorulan Sorular

İçerik Planlayıcı, Canva Pro'nun bir özelliktir, bu nedenle ücretsiz plana dahil değildir. Ücretsiz sürümde istediğiniz kadar tasarım yapabilirsiniz, ancak gönderileri doğrudan planlamak için Pro sürümüne ihtiyacınız olacaktır.

Evet, hesabınız bağlantıdaysa Canva doğrudan Instagram'da yayınlayabilir. Gönderinizi tasarlayın, tarih ve saati seçin, Canva sizin için canlı olarak yayınlasın.

Videoların yanı sıra statik tasarımları da planlayabilirsiniz. Bu, Reels veya diğer platformlar için kısa klipler gibi şeyler planlıyorsanız çok kullanışlıdır. Instagram Hikayeleri veya karuseller gibi bazı gönderi türleri hala manuel olarak yayınlanmalıdır.

Canva Pro ile sekiz adede kadar sosyal medya hesabı ile bağlantı kurabilirsiniz. Bu, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest ve daha fazlasını birden fazla araç kullanmadan yönetebileceğiniz anlamına gelir.

Canva, gönderilerin ne zaman yayınlandığı ve nasıl performans gösterdiği gibi temel bilgiler sağlar. Dönüşümleri veya kitle davranışını izleme gibi daha derinlemesine analizler için genellikle her platformun kendi analiz araçlarıyla birlikte kullanılır.