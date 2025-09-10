Sadece sosyal medyada iş yapanlar, doğru içgörülerle bir sosyal medya içerik takvimi oluşturmanın ve düzenlemenin zorluklarını bilir.

Bu nedenle, yapay zekayı (AI) yaratıcı ortağınız olarak kullanmak gerçekten çok iş yapar. AI, içerik oluşturma sürecini basitleştirmek için yaratıcı fikirler sunar, şablonlar oluşturmaya yardımcı olur ve hatta tutarlı bir yayın programı oluşturmak için strateji optimizasyonları önerir.

ChatGPT gibi popüler AI araçları, deneyimli sosyal medya yöneticinizin veya içerik oluşturucunuzun yerini almayacaktır, ancak beyin fırtınası ve sosyal medya gönderilerinin ilk taslak aşamasında kesinlikle yardımcı olabilirler.

Başlamak için, ChatGPT ile sosyal medya takvimi oluşturmaya ilişkin pratik bir kılavuz sunuyoruz. Kampanya fikirleri üretmekten takviminiz için metin taslakları hazırlamaya ve yayınlarınızın performansına ilişkin içgörüler paylaşım yapmaya kadar her şeyi yapan bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı deneyimlemek için yazının sonuna kadar okuyun!

ChatGPT ile Sosyal Medya Takvimi Oluşturma

Sosyal medya takvimini manuel olarak oluşturmak yorucu olabilir. ChatGPT, sosyal medya kanallarından elde ettiğiniz sonuçları artırırken size zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Yapay zekayı kullanarak oluşturucu ekonomide sosyal medyadaki varlığınızı hiç çaba harcamadan nasıl büyütebileceğinizi öğrenin:

Adım 1: Hedeflerinizi ve hedef kitlenizi belirleyin

ChatGPT'den herhangi bir şey oluşturmasını istemeden önce, güçlü bir eylem çağrısı eklemek ve iki konuda net olmak önemlidir: sizin için başarının ne anlama geldiği ve kimlere ulaşmaya çalıştığınız.

"Daha fazla beğeni" gerçek bir hedef değildir. Marka bilinirliğini artırmak ve ürün sayfanıza daha fazla tıklama almak mı istiyorsunuz? Haber bülteni kayıt ol? Instagram'da kaydetmeler?

Bu netleştikten sonra, hedef kitlenizi inceleyin ve anahtar temaları belirleyin. Hedef kitlenizin hangi içeriklerle etkileşime girdiğini bilmiyorsanız veya daha kötüsü, tahminde bulunuyorsanız, ChatGPT size ilgili kararlar almanıza yardımcı olamaz, yalnızca genel kararlar almanıza yardımcı olur.

📌 Denemek için komut: "Haber bülteni tabanlı bir cilt bakım markası için sosyal medya hedeflerini tanımlamama ve Z kuşağı kadın kitlesini alışkanlıkları ve içerik tercihleri açısından tanımlamama yardımcı olun." chatGPT aracılığıyla

👀 Eğlenceli Bilgi: Ortalama bir sosyal medya kullanıcıları her gün 300 fitlik bir içerik kaydırıyor; bu, Özgürlük Anıtı'nın yüksekliğine eşittir.

Adım 2: Gerçekten mantıklı olan platformları seçin

Kimse her yerde olmak için yeterli zamana sahip değildir ve bunu yapmak genellikle genel olarak yetersiz içeriklerin oluşturulmasına yol açar. Ürününüz ve hedef kitleniz temelinde hangi sosyal medya platformlarına yatırım yapılması gerektiğine eleştirel bir şekilde düşünün.

Örnek olarak, B2B fintech alanındaki bir startup, Reels'e çok fazla kaynak ayırmak istemeyebilir; benzer şekilde, yerel bir kahve dükkanı da günlük LinkedIn paylaşımlarına ihtiyaç duymayabilir.

ChatGPT, hedef kitlenizin nerede zaman geçirdiğini ve farklı içerik türlerinin platformlarda nasıl davrandığını değerlendirmenize yardımcı olabilir.

📌 Denemek için komut: "New York'ta 30-50 yaş arası kadınlardan oluşan bir kitleye sahip yerel bir sağlık markası hangi platformlara öncelik vermelidir? Nedenlerini belirtin."

📖 Ayrıca okuyun: Google E-Tablolarda Ücretsiz Sosyal Medya Takvim Şablonları

3. Adım: Gerçekten uyabileceğiniz haftalık içerik teması oluşturun

İçerik takvimi geliştirmek haftalık bir revizyon gerektirmemelidir. Bunun yerine, esnek bir yapı tasarlayın. Örneğin, Monday "perde arkası", çarşamba günleri "referanslar" ve cuma günleri "teklifler" gibi. Bu tür bir planlama, hem izleyicileriniz hem de iç içerik oluşturma ş Akışınız için öngörülebilirlik sağlar.

ChatGPT, belirli içerik fikirlerini liste olarak oluşturmanıza ve bu temalar dahilinde yayınları planlamanıza yardımcı olabilir, böylece her zaman sıfırdan başlamazsınız. Bu aşamada, ilgi çekici yayınları, ileride size çaba kazandıracak kalıcı içeriklerle dengelemeye başlarsınız.

📌 Denemek için komut: "Bir tasarım stüdyosunun Instagram hesabı için 4 haftalık içerik teması çerçevesi ve haftada 3 gönderi fikri verin."

💡 Profesyonel İpucu: Günlük paylaşımlarınızın gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamakta zorlanıyor musunuz? Önemli olanı ölçmek ve önemsiz olanı ortadan kaldırmak için bir sosyal medya denetimi gerçekleştirin.

Adım 4: Fikirleri kullanışlı bir takvime dönüştürün

Fikirlerin zaman ve platformlar arasında nasıl uyum sağladığını göremezseniz, fikir duvarı hiçbir anlam ifade etmez. ChatGPT'den, platform, tarih, başlık taslağı, görsel ipucu ve CTA için sütun içeren yapılandırılmış bir takvim biçiminde düzenleme yapmasını isteyin.

Bu, takımların aynı sayfada buluşmasına, onayları kolayca yönetmesine ve içerik eksikliklerini tespit etmesine yardımcı olur. Takviminizi planlamak için Notion, ClickUp veya hatta Google E-Tablolar gibi araçlar kullanıyorsanız, ChatGPT'nin çıktısını doğrudan bu araçlara aktarabilirsiniz.

📌 Denemek için komut: "Bir mobilya mağazasının yıl ortası indirimi için 2 haftalık Facebook ve Instagram içeriğini, başlıklar, görsel fikirler ve CTA'lar içeren bir tablodaki düzenleyin."

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız ve tüm çalışma alanınızın bağlamını korursunuz.

Adım 5: Atölye başlıkları ve görsel yönlendirme

Doğrudan mesaj örneklerini paylaşım da dahil olmak üzere, sosyal medya için ChatGPT'yi iyi bir şekilde nasıl kullanacağınızı bilmek, elde ettiğiniz çıktının kalitesinde büyük fark yaratır. ChatGPT'yi genç bir metin yazarı gibi düşünün.

Gönderinin tonunu, bağlamını, hedef kitlesini ve hedefinizi sağlayıcı olarak belirtin, ardından ilgi çekici başlıklar oluşturmasını isteyin. Göz alıcı görseller için öneriler de isteyebilirsiniz, ancak bunları yalnızca ilham kaynağı olarak kullanmayı unutmayın, nihai çıktı olarak değil. Doğru sonucu elde edene kadar yeniden düşünün ve tekrar deneyin!

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyonlu içerik oluşturma harika bir özelliktir, ancak her zaman ses tonu için düzenleme yapın. ChatGPT'nin size sunduğu içerik, markanızın ses tonuna uygun olmalıdır.

📌 Denemek için komut: "Bir kahve markasının yeni mevsimlik aroması için eğlenceli bir Instagram başlığı sürümü yazın ve flat-lay veya ürün fotoğrafları için fikirler sunun."

🔎 Biliyor muydunuz? Medium ve Quora gibi sosyal platformlarda, yapay zeka tarafından üretilen metinlerin oranı 2022 ile 2024 yılları arasında ~%2'den ~%37–39'a yükseldi.

6. Adım: UGC ve az çaba gerektiren kazançları entegre edin

Yayınladığınız her içeriğin çığır açıcı bir orijinallik taşıması gerekmez. Aslında, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri ve önceden onaylanmış, her zaman güncel olan içerikleri takviminize eklemek, takviminizi yönetmenizi kolaylaştıracaktır.

UGC güven ve yakınlık hissi yaratırken, ipuçları, SSS'ler veya referanslar gibi her zaman güncel olan gönderiler, bant genişliği düşük olduğunda haftalarca sıraya alınabilir.

ChatGPT'yi kullanarak takviminizde UGC'nin doğal olarak sığabileceği boşlukları tespit edin veya yeniden paylaşmaya değer eski gönderileri önerin ve ilgili hashtag'leri önerin.

📌 Denemek için komut: "Küçük alanların dekorasyonuna odaklanan bir ev dekorasyonu markası için 5 adet her zaman geçerli gönderi fikri ve 3 adet UGC önerisi önerin."

👀 Eğlenceli Bilgi: 2024 yılında, sosyal medya pazarlamacılarının %75'i metinleri revize etmek ve yeniden yazmak için yapay zeka kullanmayı planlarken, %52'si de görüntü oluşturmak için yapay zeka kullanmayı planlıyordu. Dünyanın en tamamlanan iş yapay zekası olan ClickUp Brain'in her ikisini de yapmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? ClickUp Brain'i kullanarak sosyal medya içeriğiniz için hızlı bir şekilde başlıklar ve görseller oluşturun

7. Adım: Komut zincirlemeyi kullanarak ilerledikçe ayarlamalar yapın

İlk çıktının mükemmel olmasını beklemeyin. ChatGPT'yi en iyi şekilde kullanmak için tekrarlamanız gerekir: önce takviminizi oluşturun, ardından düzeni farklı bir şekilde biçimlendirmesini, başlık metinlerini kısaltmasını, mesajların tonunu ayarlamasını veya içeriği başka bir platform için çevirmesini isteyin.

Bu karşılıklı iletişim, genel bir sonucu rafine edilmiş, yayınlanmaya hazır bir programa dönüştürür.

📌İlk denemeden sonra denemek için komut: "Bu LinkedIn gönderilerinin başlıklarını Twitter uzunluğuna kısaltın ve her gönderiye iki emoji seçeneği ekleyin."

Adım 8: Bir planlayıcıya ekleyin ve neyin iş olduğunu izleme

İçerik oluşturulduktan sonra, onu bir belgede bekletmeyin.

Bir zamanlayıcıya (Meta İş Süiti veya Buffer gibi) bağlayın, böylece otomatik olarak çalışsın. Ardından metrikleri izlemeye başlayın. Later veya Sprout Social gibi analiz araçları, hangi sosyal medya gönderilerinin kaydedildiğini, paylaşım yaptığını veya tıklandığını görmenize yardımcı olur.

İçerik stratejiniz, gerçek etkileşim modellerini inceleyerek ve işe yarayanları geliştirerek bu şekilde olgunlaşır. Bu verileri ChatGPT'ye geri besleyerek gelecek ayın takvimini planlayabilirsiniz.

📌 Denemek için komut: *2 kişilik bir pazarlama takımı için Instagram ve LinkedIn içerik performansını izlemeye yardımcı olabilecek ücretsiz araçlar nelerdir?

ChatGPT ile Sosyal Medya Takvimi Oluşturmanın Sınırları

ChatGPT, farklı sosyal medya platformlarında zaman kazanmanızı sağlasa da, üslup, zamanlama ve yaratıcı nüanslar konusunda yetersiz kalır. Dikkat etmeniz gereken bazı dezavantajlar şunlardır:

Benzersiz bir marka sesi yakalamakta zorlanıyor. Bir blogda iyi okunan bir metin, her zaman bir tweet, bir başlık veya bir meme olarak da iyi okunmayabilir. Rahat bir üslup kullanmasını isteseniz bile, markanızı insanileştiren kişiliği ya aşırı abartır ya da düzleştirir

ayrıntılı ve güncel komutları sağlayıcı olarak sunmadığınız sürece güncel trendleri* veya kültürel olayları dahil edemez. ChatGPT'den içerik fikirleri üretmesini isteyebilirsiniz, ancak viral olanları veya insanların gerçek zamanlı tepkilerini "göremez", bu da uyarlanabilir bir sosyal medya stratejisine katkıda bulunma yeteneğini sınırlar

İfadeler veya tonlamaları tekrar etme eğilimindedir , bu da takvimdeki farklı sosyal medya gönderilerinin birbirine çok benzer görünmesine neden olur. Kişisel markalaşma üzerine iş yapıyorsanız veya doymuş bir pazarda farklılaşmaya çalışıyorsanız, bu ses eksikliği gerçek bir sorundur

Gayri resmi veya hikaye anlatımı içeren içeriklerde duygusal nüansları kaçırır , bu da izleyici katılımını zayıflatır. İlgi çekici bir özel müşteri hikayesi hakkında bir başlık isteyin, size pazarlama özeti gibi bir şey verebilir

Sosyal medya stratejinizle uyumlu hale getirmek ve gerçek kullanıcularla bağlantı kurmak için dikkatli bir inceleme ve düzenleme gerektirir. ChatGPT, içerik oluşturucu olarak değil, içerik oluşturma asistanı olarak kullanıldığında en iyi sonucu verir

📖 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya Politikası Nasıl Oluşturulur?

ClickUp ile Sosyal Medya Takvimi Oluşturun

Bilgi aramak, sosyal medya içerik takvimini yönetmenin en sinir bozucu kısımlarından biridir. Nihai logo nerede? En son kampanya mesajı ne? Geçen çeyreğin etkileşim verileri hangi tabloda?

İçerik Slack, Google Drive, Notion ve e-posta konularında dağınık olduğunda, takımınız zamanının %60'ından fazlasını sadece arama yaparak geçirir. ClickUp'ın bu bağlam ve iş dağınıklığı sorununa verdiği cevap basit ama dönüştürücüdür: Her şeyi yapan ve hepsini bir arada tutan bir araçla şirketinizin beyni oluşturun.

ClickUp Brain ile takımınız, görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve Google Dokümanlar, Sheets ve Drive gibi entegre araçları birbirine bağlayan birleşik bir AI çalışma alanı elde eder.

Bu, önceki kampanyalardan, brifinglerden veya marka kılavuzlarından bağlamı manuel olarak yüklemeden veya istemeden kolayca almanızı sağlar.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak ClickUp'ı uygulamada keşfedelim.

ClickUp Brain ile anında alakalı içerik fikirleri üretin

ClickUp Brain kullanarak önceki en yüksek performanslı başlıklara dayalı yayın fikirleri alın

*dünyanın en tamamlandı ve bağlam farkında iş yapay zekası olan ClickUp Brain, sosyal medya takımlarının zamanında, bilgilendirici ve marka kimliğine uygun içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

AI asistanından, uzun soluklu komutlara gerek kalmadan, ClickUp Çalışma Alanınızda depolanan önceki gönderilere, marka tonuna, mevsimsel trendlere veya hedef kitle segmentlerine dayalı içerik fikirleri üretmesini isteyebilirsiniz.

Fikirler, geçmiş kampanyalarınızdan, ürün sayfanızdan veya araştırma belgelerinizden doğrudan alındığı için alakalı ve hedef kitle odaklı kalır.

Bu, genel AI araçlarının temel sınırlarından birini ortadan kaldırır: bağlamınızı bilir, bu nedenle öneriler gerçekten mantıklıdır ve etki yaratmaya hazırdır.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla AI aboneliği için ödeme yapmadan ClickUp Brain'den doğrudan ChatGPT'ye erişebilirsiniz! ClickUp Brain'i açın ve sadece ChatGPT değil, Claude, Gemini, DeepSeek ve daha fazlasını içeren en yeni modeller arasından dilediğinizi seçin! ClickUp Brain ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin

ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile ilhamın geçici kıvılcımlarını %400 daha hızlı yakalayın

Sosyal medya içeriği için harika fikirlerinizi, bunları düzgün bir şekilde yazmak için harcadığınız zaman içinde kaybediyor musunuz? ClickUp'ta AI destekli dikte özelliği, yani Talk to Metin ile, hareket halindeyken yayın fikirlerini, kampanya notlarını ve hatta taslak başlıkları hızlı bir şekilde yakalayabilir ve doğrudan sosyal medya listenize ekleyebilirsiniz. Artık ilham kaynaklarınızı kaybetmeyeceksiniz.

Masaüstü AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX ile bu hızlı sesli notlar cilalı metinlere dönüşüyor:

"Önümüzdeki Perşembe günü yapılacak web semineri için tanıtım gönderisi, ücretsiz soru-cevap bölümünü öne çıkarın" gibi genel bir fikir belirtebilirsiniz → Brain MAX, bu fikri LinkedIn, Instagram veya Twitter için özel olarak hazırlanmış birden fazla başlık seçeneğine dönüştürebilir

Sesli hashtag'leri veya kampanya fikirlerini paylaşın → Brain MAX bunları yapılandırılmış bir kontrol listesi halinde düzenler

brain MAX'taki Talk to Metin özelliği, dağınık düşüncelerinizi yayınlanmaya hazır içerğe dönüştürerek takviminizi yavaşlatmadan dolu tutar.

ClickUp görevlerini kullanarak fikirlerinizi görevlere ve kampanyalara dönüştürün

*Ham içerik fikrini bir göreve dönüştürün, doğru sosyal platform için etiketleyin, yazara atayın ve ClickUp Görevi ile son teslim tarihi ayarlayın

Fikir üretme aşamasından sonra, bir sonraki adım bu fikirleri farklı platformlarda gerçek sosyal medya gönderilerine dönüştürmek ve sahiplik atamaktır.

ClickUp Görevi ile her içerik fikri, platform, içerik türü ve kampanya için sınıflandırma etiketleri veya Özel Alanlar ile anında bir görev haline gelebilir. Yazarlar, tasarımcılar veya gözden geçirenler atayabilir, bağımlılıklar ayarlayabilir (örnek, metnin son halinin tamamlanması ve onaylanmasına bağlı yaratıcı tasarım bağımlılığı) ve hatta ş Akışınıza içerik takvimi şablonları uygulayabilirsiniz.

Bu, hiçbir fikrin kaybolmadığı ve herkesin neler olup bittiğini bildiği şeffaf bir sistem oluşturur; bu, elektronik tablolar ve ChatGPT dışa aktarımlarının tek başına yapamayacağı bir şeydir.

ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu, platformlar arasında her bir içeriği planlamak, yönetmek ve izlemek için kullanıma hazır bir çerçeve sunarak bunu bir adım daha ileri götürür.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu ile içerik takviminizin her zaman net, uygulanabilir ve daha geniş kampanya hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayın

"Tasarım" ve "Dahili İnceleme" gibi Özel Görev Durumlarından kanal özel alanlara ve sürükle ve bırak takvim görünümlerine kadar, bu şablon çoklu platform yayıncılığının kaosuna düzen getirir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Ajanları ile sosyal takviminizi otomatik pilota alın . Bu ajanlar, sürecin zahmetli işlerini üstlenir . Görev durumlarını manuel olarak kontrol etmek veya ekip arkadaşlarınızı uyarmak yerine, sizin için düşünen ve hareket eden ajanlar ayarlayabilirsiniz. 📌Örnek: Bir metin yazarı taslak teslim tarihini kaçırırsa, Reminders Agent otomatik olarak görev içinde ona hatırlatıcı gönderir ve yayınlamanın planlandığı gibi devam etmesi için inceleme tarihini değiştirir

Bir tasarım alt görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, Onay Aracısı gönderiyi onaylayıcıya atar, durumu günceller ve "Yayınlanmaya Hazır" sütununa taşır

Her haftanın sonunda, bir Insights Agent yayınlananları ve kaçırılanları özetleyebilir ve takım için hızlı bir rapor hazırlayabilir

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak sosyal medya takviminizi oluşturun

Onaylanan gönderilerinizi gelecek haftanın takvimine sürükleyip bırakın, durumunuz ClickUp Takvim Görünümü kullanılarak otomatik olarak güncellenir

Görevleriniz oluşturulduktan sonra, ClickUp'ın Takvim Görünümü, içerik takviminizi oluşturmak ve yönetmek ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için size temiz, sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Gönderileri platforma göre gruplandırabilir ve renk kodlarıyla ayırt edebilir, aşamaya göre (fikir oluşturma, inceleme, planlanmış) sıralayabilir ve haftalık Reels veya aylık haber bültenleri dahil olmak üzere zaman çizelgesinde tekrarlanan gönderiler ayarlayabilirsiniz. ClickUp ayrıca, süreci devam ettirmek için durum değişikliklerini, son tarih hatırlatıcılarını ve inceleme döngülerini otomasyonunuza ekleyebilirsiniz.

Bu, gözden kaçan taslakların olasılığını en aza indirir ve size tüm sosyal medya stratejinizin kapsamlı bir özetini sağlar.

💡Profesyonel İpucu: AI destekli ClickUp Takvimi ile, taslak teslim tarihini kaçırırsanız tasarım/onay alt görevleriniz otomatik olarak kaydırılabilir, böylece yayın tarihine yetişebilirsiniz. ClickUp'ın AI'sı, sosyal medya görev planlamanızı optimize etmek için takımınızın iş yükünü, teslim tarihlerini ve yayın sıklığını inceler. ClickUp'ın AI Takvimi'ni kullanarak öncelikli görevler için otomatik blok zaman ayırın

Click Belge ile sürüm kontrolünü kaybetmeden gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Başlık taslağını inceleyin, tasarımcınızı görsel için etiketleyin ve ClickUp Belge'de satır içi geri bildirim bırakın

Geri bildirim döngüleri, özellikle yorumlar e-posta, Slack ve izole Google Dokümanlar arasında dağınık olduğunda, ivmeyi öldürebilir.

ClickUp Belge ile takımlar, satır içi yorumlar, canlı düzenleme ve işbirliğine dayalı sürüm geçmişi ile içeriği gerçek zamanlı olarak yazabilir, düzenleyebilir ve inceleyebilir. Ekip üyelerini bahsetme ile etiketleyebilir, yorumlardan doğrudan alt görev atayabilir veya Belge'yi belirli takvim girdilerine bağlantı olarak belirleyebilirsiniz.

📖 Ayrıca Okuyun: Keşfedilebilecek En İyi İçerik Oluşturma AI Aracıları

ClickUp'tan ayrılmadan, ClickUp Beyaz Tahta aracılığıyla görseller ve varlıklar oluşturun

Bir sonraki karusel düzeninizi tasarlayın ve ClickUp Beyaz Tahta ile yapay zeka destekli görüntüler oluşturun

Çoğu sosyal medya platformu, karuseller, hikayeler veya video gibi görsel içerik talep eder. İş akışının ortasında Canva veya Figma'ya geçmek yerine, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ve AI Görüntü Oluşturucu, görsel fikirlerinizi taslak haline getirmenize veya doğrudan komutlarınızla temel kavramlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu, özellikle beyin fırtınası oturumları veya planlama toplantıları sırasında, takımların yayın biçimleri veya görsel yönlendirmeleri üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği durumlarda çok yararlıdır.

TL;DR: İçerik oluşturma ve görsel fikir üretme süreçlerinizi birleştirerek, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltabilir ve onay süreçlerini hızlandırabilirsiniz.

👀 Eğlenceli Bilgi: Salı ve perşembe günleri saat 9:00 ile 12:00 arası, büyük platformlarda etkileşim için dünya çapında en çok önerilen yayınlama zaman aralığıdır.

ClickUp Dashboards ile zamanı, görevlerin ilerleyişini ve kampanya performansını takip edin

ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak her bir gönderinin tamamlanması için gereken süreyi takip edin ve darboğazları erken tespit edin

Uygulama işin sadece yarısıdır. ClickUp'ın Proje Zaman Takibi ve ClickUp Gösterge Paneli ile her bir görevün ne kadar sürdüğünü izleyebilir, platformlar arasında performansı takip edebilir ve süreçteki gecikmeleri tespit edebilirsiniz.

Hangi kampanyaların en fazla gidip gelme gerektirdiğini, takımınızın en çok zamanını nerede harcadığını ve fikirden yayına kadar geçen sürenin ne kadar olduğunu göreceksiniz.

İşte, ihtiyacınız olan tüm metrikleri içeren özel bir gösterge paneli oluşturmanın yolu:

Bu tür bir görünürlük, içgüdüsel hisleri eyleme geçirilebilir verilere dönüştürerek zaman içinde içerik stratejinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızı aranabilir hale getirin ve sürekli öğrenmeyi mümkün kılın

ClickUp Brain'i kullanarak basit sorularla geçmiş sosyal medya performansından içgörüler elde edin

ClickUp, gönderiler, tasarımlar, yorumlar ve kampanya notları dahil olmak üzere oluşturduğunuz her şeyi bir sonraki kampanya için aranabilir ve kullanılabilir hale getirerek döngüyü gerçekten tamamlar.

Bağlamsal AI Soru-Cevap özelliği ile "Geçen çeyrekte en çok etkileşim alan yayınlar hangileriydi?" veya "Geçen yıl Kadınlar Günü için hangi hashtag'leri kullandık?" gibi sorular sorabilir ve doğru, güncel cevaplar alabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: İşin Geleceğini Şekillendiren İletişim Trendleri

ClickUp ile sosyal medya takviminizi kendi kendine yönetmesini sağlayın

Manuel içerik planlama, tek bir kanalı yönetip haftada iki kez paylaşım yaparken işe yarayabilirdi, ancak günümüzün sosyal medyası daha fazlasını gerektiriyor.

ChatGPT, içerik fikirleri üretmeye veya başlıklar yazmaya yardımcı olabilir, ancak sahiplik, son tarihler, varlıklar veya hesap konularını yönetmez. Bu nedenle ClickUp, belirli tatil kampanyaları için içerik planınıza yardımcı olmak için öneriler sunmanın ötesine geçer. ClickUp Brain, Takvim Görünümü, Belgeler ve AI destekli görev otomasyonu gibi özelliklerle, hem AI'nın yaratıcılığını hem de gerçek bir operasyon aracının yapısını elde edersiniz.

ClickUp kullanan takımlar, pazarlama operasyonlarının verimliliğinde %50 artış olduğunu, bilgi aramada günde 1 saat ve gereksiz toplantılarda haftada 8 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Vida Health'in pazarlama ekibine sormanız yeterli .

Dağınık araçlardan ve kısa ömürlü fikirlerden bağlantılı, tekrarlanabilir bir içerik stratejisine geçmeye hazırsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!