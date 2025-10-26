2025'te Kullanmaya Değer 10 Ücretsiz Mac için Visio Alternatifi

Akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ diyagramları ve diğer görsellerle Microsoft Visio, mühendisler, tasarımcılar ve proje yöneticileri için vazgeçilmez bir diyagram oluşturma aracı olmuştur. Güçlü, esnek ve karmaşık fikirleri net görsellere dönüştürmek için mükemmeldir.

Ancak bir büyük dezavantajı var: Visio, macOS için geliştirilmemiştir. Mac kullanıcısıysanız, bu programı çalıştırmak için çift önyükleme kurulumları, uzak masaüstleri veya harici eklentiler gibi geçici işlerle uğraşmanız gerekir. İdeal bir durum değil.

Peki Mac kullanıcıları ne yapabilir? Mac için birçok ücretsiz Visio alternatifi benzer (veya daha iyi) özellikler sunar. Bu yazıda, diyagramlar oluşturmak, Visio dosyalarını açmak ve sorunsuz bir şekilde iş yapmak için en iyi Mac için Visio alternatiflerini bir araya getirdik.

İster karmaşık bir sistem mimarisi tasarlıyor ister sadece bir takım akış şeması oluşturuyor olun, ş Akışınıza uygun bir Mac Visio alternatifi burada sizi bekliyor (ekstra kurulum gerekmez).

mac için En İyi 10 Visio Alternatifi Bir Bakışta

Mac için en iyi Visio alternatiflerinin fiyatları, özellikleri ve yapılarına bir göz atın:

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli işbirliğine dayalı Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları ve diyagram şablonlarına tek bir yerde ihtiyaç duyan tüm takım boyutları Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, tasarım ve prototip şablonları, ClickUp Brain ve Brain Max ile yerleşik yapay zeka Ücretsiz planlar, Kurumlar için özel planlar OmniGraffle Hızlı prototip oluşturma ve otomasyonlu ş Akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Vektör grafik düzenleme, özelleştirilebilir şablon, ş Akışı otomasyonu, hızlı prototip oluşturma Ücretsiz deneme sürümü; 149,99 $'dan başlayan fiyatlarla Diagrams.net İşbirliği özelliklerine sahip web tabanlı diyagram oluşturma araçları arayan orta ve büyük ölçekli yazılım şirketleri İşbirliği araçları, UML diyagramları, ağ diyagramları ve organizasyon grafiklerinin tasarım şablonları Ücretsiz; Aylık 37 $'dan başlayan ücretler ConceptDraw DIAGRAM Karmaşık görselleştirme araçlarına ihtiyaç duyan büyük ölçekli yazılım şirketleri Dinamik bağlayıcılar, karmaşık görselleştirmeler ve ConceptDraw Office araçlarıyla entegrasyonlar Ücretsiz deneme; 199 $'dan başlayan ücretli planlar Lucidchart Teknik diyagram oluşturma ve altyapı görselleştirme gereksinimi olan kurumsal AI diyagram ve zihin harita oluşturma, gerçek zamanlı işbirliği ve altyapı görselleştirme Ücretsiz; Kullanıcı başına 10 $'dan başlayan ücretler LibreOffice Draw Teknik düzenler ve ayrıntılı şemaları ele alan serbest çalışanlar ve küçük işler 3D illüstrasyonlar, çapraz platform işbirliği, konektörler ve katmanlama özellikleri Sonsuza Kadar Ücretsiz Edraw Max Bilimsel illüstrasyonlar üzerinde iş yapan tasarım takımları ve girişimler SWOT analizi, grafik analizi, diyagram ve zihin haritası oluşturma 45,99 $'dan başlayan fiyatlarla MindNode Karmaşık zihin haritaları ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası gerektiren bireyler ve küçük ve orta boyutlu işler Görsel etiketler, daraltılabilir dallar ve odak modu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Creately Birden fazla pazarlama kampanyasını görselleştirmek için kodsuz ş Akışları kullanan pazarlama ve kreatif ajanslar Kod gerektirmeyen ş Akışı otomasyonu, özelleştirilebilir kurallar ve formüller ve klasör panelleriyle akıllı organizasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 8 $/kullanıcı ücretlidir Flying Logic Gelişmiş mantık ve prototip oluşturma gereksinimi olan otomobil ve makine imalat şirketleri Sebep-sonuç ilişki modelleme, dinamik sistem simülasyonları ve yerleşik mantık kapıları ve operatörleri Aylık 24 $'dan başlayan ücretlerle

Mac için bir Visio alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için bir Visio alternatifi seçmek sadece macOS uyumluluğu ile ilgili değildir; fonksiyon, kullanım kolaylığı ve işbirliği açısından tüm gereksinimleri karşılayan bir araca ihtiyacınız vardır.

Diyagram oluşturma aracınızın vizyonunuza ayak uydurmasını sağlamak için sahip olması gereken özellikler şunlardır:

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz : Diyagramlar, akış şemaları ve organizasyon grafikları oluşturmayı kolaylaştıran, temiz, sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir Visio for Mac alternatifi arayın — kılavuz veya BT derecesi gerekmez

zengin şablon kitaplığı ve diyagram örnekleri: *Yerleşik şablonlar ve hazır diyagram örnekleri (akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları ve ağ diyagramları gibi) daha hızlı başlamanıza ve görsellerinizin tutarlı olmasını sağlamanıza yardımcı olur

tam Visio dosya uyumluluğu*: Aracınızın .vsd ve .vsdx biçimlerini desteklediğinden emin olun, böylece Visio dosyalarını garip biçim sorunları yaşamadan açabilir, düzenleme ve dışa aktarabilirsiniz

gerçek zamanlı işbirliği özellikleri: Birden fazla kullanıcının birlikte yorum yapabileceği, birlikte düzenleme yapabileceği ve diyagramları güncelleyebileceği bir platform seçin — uzaktaki takımlar ve "sana mesaj attım"* anları için harika bir seçenek

Akıllı görselleştirme özellikleri : Yapışma ızgaraları, otomatik hizalama ve akıllı kılavuzlar sunan araçları arayın. Bu biçim yardımcıları, her şeyi düzenli ve sunuma hazır tutar

Güçlü güvenlik ve erişim kontrolü : Mac için Visio alternatifiniz, özellikle hassas bilgi ile iş yapıyorsanız, şifreli paylaşım, kullanıcı izinleri ve GDPR gibi gizlilik standartlarına uygunluk özelliklerini içermelidir

Cömert ücretsiz plan: Sınırsız diyagram, dışa aktarma araçları ve anahtar tasarım seçenekleri gibi sağlam temel özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm bulun, böylece anında ödeme duvarına çarpmadan oluşturup paylaşabilirsiniz

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %30'u uzaktan işbirliğinin yüz yüze işbirliğinden daha iyi olduğunu düşünürken, %50'si hiçbir fark görmüyor. Bu değişim, dijital araçların ne kadar güçlü olduğunu ve konumun artık o kadar da önemli olmadığını, takımların her yerden aynı derecede etkili bir şekilde iletişim kurup süreç haritalama gibi görsel görevleri yönetebildiğini gösteriyor.

Mac için En İyi Visio Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Tamam, şimdi Mac için doğru Visio alternatifini seçmenize yardımcı olacak özellikleri, sınırları ve aradaki her şeyi inceleyelim. Daha önce belirttiğimiz temel özellikleri unutmayın!

1. ClickUp (Proje yönetimi ve işbirliğine dayalı diyagram oluşturma için en iyisi)

ClickUp ile akış şemaları ve zihin haritaları aracılığıyla fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve görselleştirin

Güçlü diyagram oluşturma araçlarını kapsamlı proje yönetimi özellikleriyle birleştiren, Mac kullanıcıları için bir Visio alternatifi mi arıyorsunuz?

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, fikirlerden zihin haritaları oluşturmanıza, iş akışlarınızı diyagram haline getirmenize, doğru akış şemaları oluşturmanıza ve kullanıcı dostu, işbirliğine dayalı bir ortamda süreçlerin prototipini oluşturmanıza yardımcı olur.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, takımınızın geri kalanının işlediği yerde beyin fırtınası yapabilir, oluşturma ve yürütme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hızlı, görsel ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirilebilir; ister karmaşık bir sistemi harita, ister bir sonraki büyük fikrinizi çiziyor olun.

ClickUp Beyaz Tahta ile fikirlerinizi paylaşın

Gerçek zamanlı olarak özelleştirebileceğiniz, tasarlayabileceğiniz, planlayabileceğiniz ve üzerinde işbirliği yapabileceğiniz dijital bir tuvaliniz olduğunu hayal edin. İşte ClickUp Beyaz Tahta tam da bunun için var.

Akış şemaları, organizasyon şemaları, sistem haritaları ve zihin haritalarını sıfırdan oluşturmak için Beyaz Tahtaları kullanın veya hazır şekiller ve şablonları kullanın. Öğeleri kolayca sürükleyip bırakarak ve bağlantı kurarak süreçleri özetleyin, fikirlerinizi çizimlerle ifade edin veya prototipleri görsel olarak planlayın.

🎥 Takımınızla işbirliği yapmak için Beyaz Tahtaları nasıl kullanabileceğinizi izleyin:

Statik ve silo yapılı Visio'nun aksine, ClickUp Beyaz Tahta, beyaz tahta öğelerini ClickUp Görevlerine bağlamanıza olanak tanıyarak beyin fırtınası oturumlarını doğrudan eyleme dönüştürür.

👉 Diyelim ki yeni bir işe alım süreci planlıyorsunuz. ClickUp Beyaz Tahta'yı açın ve akış şeması şekillerini kullanarak her adımı harita. Ekip geri bildirimi için yapışkan notlar ekleyin ve adımları oklarla birbirine bağlantı vererek ş akışını gösterin. Hatta her adımı bir Görev'e dönüştürebilir ve takımınıza atayabilirsiniz.

Zihin Haritaları ile bağlantıları düzenleyin ve çizin

Beyin fırtınası oturumunuz Beyaz Tahta'da sona erdiğinde, ClickUp Zihin Haritaları ile bir adım daha ileri giderek fikirlerinizi düzenleyebilir ve geliştirebilirsiniz.

Hareketsiz Visio diyagramlarının aksine, bu Haritalar dinamik, etkileşimli ve ş Akışınızla tamamen entegre.

ClickUp Zihin Haritaları ile ş akışlarını ve kavramları haritalandırın

Boş bir zihin haritasıyla başlayarak özgürce beyin fırtınası yapabilir veya görev tabanlı modu kullanarak mevcut projelerinizi görselleştirebilirsiniz. Ürün özelliklerini haritalandırmak, içerik ş Akışlarını planlamak, prototip oluşturmak ve tüm proje aşamalarını özetlemek için mükemmeldir.

Düğümleri sürükleyip bağlantı oluşturun, bağımlılıklar ekleyin ve hatta dalları doğrudan eyleme geçirilebilir Görevlere dönüştürün.

ClickUp Proje Ağı Diyagramı Şablonu

Fikirlerinizi ve planlarınızı görselleştirmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp ücretsiz özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Örnek, ClickUp Proje Ağı Diyagramı Şablonu, bir proje ş Akışı için proje bağlantılarını, fikirleri ve bağımlılıkları haritalandırmanıza olanak tanır.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Ağı Diyagramı ile tasarım görevlerindeki bağımlılıkları ve bağlantıları belirleyin

Aynı yerde birbirine bağlı görevleri görselleştirebilir, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi izleyebilir ve kaynakları buna göre tahsis edebilirsiniz. ClickUp'ın işbirliği özellikleriyle, ağ diyagramınızı gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşım ve güncelleme yapabilirsiniz.

Diyagramlar oluşturmak ve fikir üretmek için ClickUp AI'yı deneyin

Ayrıca, ClickUp Brain ile doğrudan diyagramlar da oluşturabilirsiniz.

Basit veri noktalarını, ilişkileri veya süreç açıklamalarını akış şemaları, ağ diyagramları ve zihin haritaları gibi profesyonel diyagramlara dönüştürebilirsiniz. Böylece saatlerce süren manuel tasarım işlerinden kurtulur, doğruluk ve tutarlılık sağlarsınız.

ClickUp Brain'i kullanarak hareket halindeyken zihin haritaları oluşturun

Ayrıca prototiplerinizdeki eksiklikleri belirleyebilir, görevlerin ilerleme durumunu özetleyebilir ve otomatik standup'lar, alt görev oluşturucular ve bağlamsal soru-cevaplar sunabilir. Harika, değil mi?

Şimdi asıl soru şu: MacBook'unuzda ClickUp'ı tüm özellikleriyle kullanabilir misiniz?

Evet!

ClickUp'ı Mac veya herhangi bir iOS veya Windows cihazına indirin ve işinize her yerden erişebilirsiniz. Mobil veya masaüstü bilgisayarda kullanın, Chrome uzantısı veya e-posta eklentisi olarak ekleyin. Nasıl kullanmak isterseniz isteyin, ClickUp'ın fonksiyonları aynı derecede sorunsuz ve esnek olacaktır.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızda, ayrıca web'de diyagramlar, proje dosyaları veya süreç belgeleri için anında arama yapın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sorular sorun, notlar dikte edin ve ş Akışınızı sesle yönetin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

Görsel işbirliği ve verimlilik için tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi düzinelerce bağlantısız AI aracından yararlanın İşinizi gerçekten anlayan Mac'ler için Bağlamsal AI Süper Uygulamanı olan ClickUp Brain MAX'ı deneyin. Birden fazla AI aracını kullanmaya son verin: sesinizi kullanarak diyagram fikirleri üretin, süreç haritaları oluşturun, belgeler hazırlayın, görevler atayın ve daha fazlasını tek bir yerden yapın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Büyük projeleri yönetilebilir parçalara ayırın, bağımlılıkları görselleştirin ve düşünceleri hiyerarşik olarak düzenleyin

Çeşitli diyagram tuvalleri, sürükle ve bırak öğeleri ve serbest çizim araçları arasından seçim yaparak ihtiyaçlarınıza uygun diyagramlar oluşturun

Takımınızla gerçek zamanlı olarak iş yapın, tasarımlara açıklama ekleyin, yorum bırakın ve doğrudan diyagramlardan veya beyaz tahtalardan görev atayın

Figma ve Canva gibi araçlarla entegre ederek tasarım ş akışınızı kolaylaştırın

Diyagramları Görevler, ClickUp Belgeleri ve diğer proje öğelerine bağlayarak sorunsuz ş Akışı yönetimi sağlayın

Proje planlama ve kaynak tahsisine yardımcı olan etkileşimli Gantt grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve ilerlemeyi görselleştirin

ClickUp Chat'te takımınızla işbirliği yaparak konuşmaları anında görevlere dönüştürün, AI ile tartışmaları özetleyin ve diyagram veya süreç haritalama çalışma alanınızdan ayrılmadan proje güncellemelerini takip edin

ClickUp sınırları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikleri biraz zorlayıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacak listelere kadar, işleri tamamlandı için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

Büyük proje listelerinden basit yapılacak listelerine kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

💡 Profesyonel ipucu: Her görev için, görevi tamamlamak için tam olarak yapılacakları açıklayan bir görev açıklaması ekleyin. Görev açıklaması kutusuna eğik çizgi (/) yazın ve talimatları hızlı bir şekilde özetlemek için tablolara, afişlere, şablonlara ve daha fazlasına seçin.

2. OmniGraffle (Hızlı prototip oluşturma için en iyisi)

OmniGraffle aracılığıyla

Acil bir lansman için hızlı prototip oluşturmaya mı ihtiyacınız var? Apple kullanıcıları için özel olarak geliştirilen OmniGraffle, Visio'ya eşdeğer ve akış şemaları, tel kafesler, veri akış şemaları ve zihin haritaları tasarlamanıza olanak tanıyan güçlü bir diyagram yazılımıdır.

Piksel mükemmelliğinde düzenler oluşturabilir, prototip şablonlarını özel olarak düzenleyebilir ve hızlı diyagramlar için şekil kitaplıklarına erişebilirsiniz. Mac için bu akış şeması yazılımı, vektör düzenleme, şekil kombinasyonları ve komut dosyası ile ş Akışı otomasyonu gibi gelişmiş özellikler de içerir.

OmniGraffle'ın en iyi özellikleri

AppleScript ve JavaScript ile tasarım görevlerini otomatikleştirin

Son belgelerinize ve tüm şablon ve kalıp koleksiyonunuza erişin.

Akıllı kılavuzları, yapıştırmayı ve hizalamayı destekleyen sezgisel bir arayüz kullanarak öğeleri kolaylıkla sürükleyip bırakın ve temiz diyagramlar oluşturun.

Bézier eğrileri, şekil kombinasyonları ve nokta düzenleme gibi gelişmiş araçlarla vektör grafikleri, bağlayıcılar ve katmanları düzenleyin.

Sürükle ve bırak düğümleri, bağlayıcılar ve katmanlı tuvallerle zihin haritalama aracı olarak kullanın.

OmniGraffle sınırları

Kullanıcı arayüzü, Visio'nun diğer alternatifleri kadar sezgisel değildir.

Diyagram oluşturma aracı yalnızca Mac'i destekler, bu da daha sonra Windows'a geçerseniz sorun olabilir.

OmniGraffle fiyatlandırması

v7 Standart Lisans: 149,99 $

v7 Pro Lisansı: 249,99 $

OmniGraffle puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler OmniGraffle hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Tipografi üzerinde büyük kontrol sağlar ve nesne yönelimli diyagram oluşturma, farklı durumlar için aynı diyagramın farklı sürümlerini oluşturmak için inanılmaz derecede güçlüdür. Ayrıca iyi içe ve dışa aktarma seçeneklerine sahiptir ve Mac, iPhone ve iPad'de çalışmak için mükemmeldir. OmniGraffle güçlü bir diyagram oluşturma aracıdır, ancak gelişmiş ş Akışı için bazı önemli eksiklikleri vardır. Canlı veri kaynaklarını desteklemez ve grafik oluşturma yetenekleri oldukça zayıftır. Ek olarak, hiyerarşik veya ilişkisel veri yapılarını içe ve dışa aktarma yeteneğinden yoksundur, bu da sofistike bilgi işi için büyük bir sınır olabilir. *

Tipografi üzerinde büyük kontrol sağlar ve nesne yönelimli diyagram oluşturma, farklı durumlar için aynı diyagramın farklı sürümlerini oluşturmak için inanılmaz derecede güçlüdür. Ayrıca iyi içe ve dışa aktarma seçeneklerine sahiptir ve Mac, iPhone ve iPad'de çalışmak için mükemmeldir. OmniGraffle güçlü bir diyagram oluşturma aracıdır, ancak gelişmiş ş Akışı için bazı önemli eksiklikleri vardır. Canlı veri kaynaklarını desteklemez ve grafik oluşturma yetenekleri oldukça zayıftır. Ek olarak, hiyerarşik veya ilişkisel veri yapılarını içe ve dışa aktarma yeteneğinden yoksundur, bu da sofistike bilgi işi için büyük bir sınır olabilir. *

🧠 İlginç bilgi: Modern bir MacBook, Ay'a inişi sağlayan Apollo Guidance Computer'dan bir milyon kat daha hızlıdır! Apollo bilgisayarı 0,043 MHz hızında ve sadece 4 KB RAM ile çalışırken, günümüzün Mac'leri 3+ GHz hızında çalışan çok çekirdekli işlemcilere ve 128 GB'a kadar RAM'e sahiptir. Bu da onları AI modelleri, 3D simülasyonları ve hatta tüm filmleri render edecek kadar güçlü kılar.

3. Diagrams.net (Web tabanlı diyagram oluşturma için en iyisi)

Visio, Microsoft'un teknoloji yığınıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, Google Workspace gibi diğer araçlarla senkronizasyon sağlamak oldukça zordur. Uzantılara ve eklentilere ihtiyacınız vardır, bu da tüm kolaylık faktörünü ortadan kaldırır.

Ancak, Diagrams.net (eski adıyla Draw.io) hayal edebileceğiniz neredeyse tüm diyagram ve grafik türlerini destekler. Dosyaları bulutta kaydetmeyi veya doğrudan cihazınıza indirip harici olarak paylaşımı seçebilirsiniz.

İnanılmaz derecede hafiftir ve doğrudan tarayıcınızda iş yapar. Ayrıca Mac'inize de indirebilirsiniz.

Diagrams.net'in en iyi özellikleri

Akış şemaları, UML diyagramları, ağ diyagramları ve organizasyon grafiklerinin bulunduğu çok çeşitli diyagram türleri oluşturun

Google Drive, OneDrive, Dropbox ve GitHub gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bulut depolama seçenekleriyle diyagramlarınıza her yerden erişin.

Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu, özelleştirilebilir şekiller ve bağlayıcılar ile organizasyon grafiklerinizi verimli bir şekilde tasarlayın.

Zihin haritalama özellikleri ve diğer veri görselleştirme araçlarıyla fikirlerinizi etkili bir şekilde beyin fırtınası yapın, kavramları ve bunların birbirleriyle olan bağlantılarını özetleyin.

Paylaşım imleçler aracılığıyla akış şemaları ve tasarımlar üzerinde ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın.

Diagrams.net sınırları

Bu MS Visio alternatifi, EER diyagramı çizmek için gerekli olan yeterli sayıda sembole sahip değildir.

Kullanıcı arayüzü diğer diyagram yazılımlarına göre daha hantaldır.

Diagrams.net fiyatlandırması

Bulut: Standart: Ücretsiz Gelişmiş: Aylık 37 $

Standart: Ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 37 $

Veri Merkezi: 500 kullanıcıya kadar: 6.250 $ 1000 kullanıcıya kadar: 9.500 $ 2000 kullanıcıya kadar: 13.000 $ 3000 kullanıcıya kadar: 13.500 $ 4000 kullanıcıya kadar: 13.750 $

500 kullanıcıya kadar: 6.250 $

1000 kullanıcıya kadar: 9.500 $

2000 kullanıcıya kadar: 13.000 $

3000 kullanıcıya kadar: 13.500 $

4000 kullanıcıya kadar: 13.750 $

Standart: Ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 37 $

500 kullanıcıya kadar: 6.250 $

1000 kullanıcıya kadar: 9.500 $

2000 kullanıcıya kadar: 13.000 $

3000 kullanıcıya kadar: 13.500 $

4000 kullanıcıya kadar: 13.750 $

Diagrams. net puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler Diagrams.net hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Herhangi bir yazılımın prototipini oluşturmak için taşınabilir bir araç olarak kullanıyorum. Çok sayıda kullanışlı özelliğe sahip ve kurulum gerektirmeyen en kolay araçtır. Bu yüzden benim için kullanıcı dostu ve çok faydalıdır. Amacını ve faydalarını çok seviyorum.

Herhangi bir yazılımın prototipini oluşturmak için taşınabilir bir araç olarak kullanıyorum. Çok sayıda kullanışlı özelliğe sahip ve kurulum gerektirmeyen en kolay araçtır. Bu yüzden benim için kullanıcı dostu ve çok faydalıdır. Amacını ve faydalarını çok seviyorum.

4. ConceptDraw DIAGRAM (Yazılım geliştiriciler ve BT takımları için en iyisi)

conceptDraw DIAGRAM aracılığıyla

BT projelerinin yaklaşık %71'i, kötü kod nedeniyle değil, takımlar zaman çizelgelerini doğru bir şekilde tahmin edemediği veya engelleri öngöremediği için başarısız oluyor.

ConceptDraw gibi güvenilir bir diyagram ve zihin haritalama aracı, geliştirme aşamalarını harita etmenize, ş akışı diyagramları oluşturmanıza ve olası sorunları erken aşamada tespit etmenize yardımcı olur.

Temel görsellerden daha fazlasına ihtiyaç duyan BT uzmanları için özel olarak tasarlanmıştır. Ağ diyagramları, yazılım mimarisi ve sistem ş Akışları için araçlar içeren bu yazılım, ConceptDraw Office paketi ile doğrudan entegre olarak diyagram oluşturma, zihin haritalama ve proje planlamayı tek bir yerde bir araya getirir.

MacOS ve Windows'ta sorunsuz bir şekilde çalışır, bu da onu çapraz platform teknoloji takımları için vazgeçilmez bir Mac Visio alternatifi haline getirir.

ConceptDraw DIAGRAM'ın en iyi özellikleri

Akış şemaları, ağ diyagramları ve mühendislik şemaları gibi karmaşık görselleştirmeleri hassas kontrol ile tasarlayın

Visio dosyalarını ve PDF, SVG ve görüntü dosyaları gibi diğer biçimleri sorunsuz uyumluluk için dışa ve içe aktarın

Beyin fırtınası, plan ve uygulama arasında birleşik bir ş Akışı için ConceptDraw Office araçlarıyla (MINDMAP ve PROJE) entegre edin

Gelişmiş stil seçenekleri, dinamik bağlayıcılar, katmanlar ve akıllı nesnelerle diyagramları özel olarak özelleştirerek netlik ve görsel etki sağlayın

ConceptDraw DIAGRAM sınırları

Her şablon çapraz üstten veya çapraz alttan gösterimlere izin vermez

Yazılım bulut tabanlı veya web tabanlı değildir, bu nedenle cihazınıza indirmeniz gerekir

ConceptDraw DIAGRAM fiyatlandırması

ConceptDraw OFFICE 11: 499 $

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $

ConceptDraw PROJE 15: 299 $

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 $

ConceptDraw DIAGRAM puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (30+ yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler ConceptDraw DIAGRAM hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Visio'ya alternatif, güzel diyagramlar, kat planları ve diğer grafikler oluşturabilen bir Mac ürünü. Arayüzün bazı kısımları, Visio'da alıştığım kadar sezgisel değil. Ayrıca ürün, Mac OS'un her yeni sürümüyle birlikte yükseltme gerektiriyor.

Visio'ya alternatif, güzel diyagramlar, kat planları ve diğer grafikler oluşturabilen bir Mac ürünü. Arayüzün bazı kısımları, Visio'da alıştığım kadar sezgisel değil. Ayrıca ürün, Mac OS'un her yeni sürümüyle birlikte yükseltme gerektiriyor.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %64'ü, yetersiz işbirliği nedeniyle haftada en az üç saat kaybediyor ve her 5 kişiden 1'i için bu sayı 6 saate çıkıyor! Visio, Microsoft Teams ile entegrasyonlara sahip olsa da, sınır işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı girdi ve esneklik gerektiren hızlı ilerleyen, yaratıcı projeler söz konusu olduğunda genellikle yetersiz kalıyor.

5. Lucidchart (Teknik diyagram oluşturma ve altyapı görselleştirme için en iyisi)

lucidchart aracılığıyla

İnsanların %33'ü, hızı ve Unix tabanlı mimarisi sayesinde ürün geliştirme ve diğer teknik projeler gibi profesyonel işler için macOS'u tercih ediyor. Lucidchart, hem Windows hem de Apple cihazlarla uyumlu çalışarak size bunu sağlar.

Herhangi bir cihazda gerçek zamanlı işbirliği, AWS, Azure, Jira ve Google Workspace gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar ve Visio diyagramlarını sorunsuz bir şekilde içe aktarma ve düzenleme olanağı elde edersiniz.

Ayrıca, Lucidchart'ın yapay zeka destekli diyagram oluşturma özelliği ve geniş şablon kitaplığı, onu hem teknik uzmanlar hem de görsel düşünenler için ideal bir platform haline getirir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

AI komutlarıyla diyagramlar oluşturun, hızlı akış şemaları, sıra diyagramları, sınıf diyagramları ve varlık ilişki diyagramları oluşturun

Eşzamanlı düzenleme, yorum yapma ve paylaşım özellikleriyle takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, verimliliği ve takım çalışmasını artırın

Visio dosyalarının görünümü alın ve Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub ve Slack gibi popüler platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin, araçlar arasında sorunsuz bir ş Akışı sağlayın

Excel'de iş gücü haritaları ve akış şemaları oluşturun ve bunları yazılıma aktarın

Microsoft Visio, draw. io, Gliffy ve OmniGraffle dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dosya içe ve dışa aktarın, farklı diyagram araçları arasında kolay geçiş ve işbirliğini kolaylaştırın

Akış şemaları, ağ diyagramları, UML diyagramları ve organizasyon şemaları için kapsamlı şekil ve şablon kitaplığıyla diyagramları özel hale getirin

Lucidchart sınırları

Hızlı eylem araçları bazen nesneleri hareket ettirmeyi biraz zorlaştırır

Bu Microsoft Visio alternatifi ile markalı ş Akışı profilleri oluşturamazsınız

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 9 $

Takım : 10 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler Lucidchart hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, geniş şablon yelpazesi ve sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini çok beğeniyorum. Bu özellikler, dağıtım takımları arasında bile beyin fırtınası ve sistem tasarımı yapmayı kolaylaştırıyor. Google Drive, Jira ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegrasyonlar da ş Akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, geniş şablon yelpazesi ve sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini çok beğeniyorum. Bu özellikler, dağıtılmış takımlar arasında bile beyin fırtınası ve sistem tasarımı yapmayı kolaylaştırıyor. Google Drive, Jira ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegrasyon da ş Akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

6. LibreOffice Draw (Serbest çalışan grafik tasarımcılar ve küçük işler için en iyisi)

libreOffice Draw aracılığıyla

LibreOffice Draw'u Visio'dan ayıran özellik, tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı olması, ancak yine de VSD dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli biçimleri desteklemesi ve macOS, Windows ve Linux'ta yerel olarak çalışmasıdır.

3D nesneler, bağlayıcılar, katmanlama ve özel şekiller için araçlar sunan Draw, ücretsiz bir araç olarak beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Öğrenci, serbest çalışan veya özel bir ekosisteme bağlı kalmadan temel ve orta düzeyde diyagram oluşturma gücüne ihtiyaç duyan herkes için Visio'nun yerini alabilecek ideal bir araçtır.

LibreOffice Draw'un en iyi özellikleri

Teknik düzenler ve ayrıntılı şemalar için uygun, sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak hızlı eskizlerden karmaşık diyagramlara kadar her şeyi oluşturun

Yerleşik şekiller, bağlayıcılar ve katmanlama özelliklerini kullanarak akış şemaları, organizasyon grafiklerinin her ikisi de 3D illüstrasyonları tasarlayın

Microsoft Visio ve diğer uygulamalardaki dosyalar dahil olmak üzere, çeşitli biçimlerde tasarımları içe ve dışa aktarın, platformlar arası sorunsuz işbirliği için

Yeniden boyutlandırma, gruplama, eğri ayarlamaları ve özel nesne oluşturma araçlarıyla öğeleri hassas bir şekilde düzenleyin

LibreOffice Draw sınırları

Arayüz hantal ve biraz eski moda

Diyagram oluşturma araçları çok fazla önceden tanımlanmış şekil sunmaz

LibreOffice Draw fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

LibreOffice Draw puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 3/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler LibreOffice Draw hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Ücretsiz ve açık kaynaklı bir çizim yazılımıdır, ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Diğer çizim dosya biçimleriyle uyumludur, bu da işbirliğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırır. Grafikler, diyagramlar, akış şemaları ve diğer görüntüler oluşturmak için etkili çizim araçlarının büyük bir sayısını içerir. LibreOffice verimlilik paketinin bir parçasıdır ve Writer ve Calc gibi paketteki diğer programlarla kolayca entegre olur. Sezgisel bir arayüze ve çevrimiçi olarak kullanılabilen sayısız kaynağa ve öğreticiye sahip, erişilebilir ve kullanımı kolay bir yazılımdır.

Ücretsiz ve açık kaynaklı bir çizim yazılımıdır, ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Diğer çizim dosya biçimleriyle uyumludur, bu da işbirliğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırır. Grafikler, diyagramlar, akış şemaları ve diğer görüntüler oluşturmak için etkili çizim araçlarının sayısını içerir. LibreOffice verimlilik paketinin bir parçasıdır ve Writer ve Calc gibi paketteki diğer programlarla kolayca entegre olur. Sezgisel bir arayüze ve çevrimiçi olarak kullanılabilen sayısız kaynağa ve öğreticiye sahip, erişilebilir ve kullanımı kolay bir yazılımdır.

🧠 İlginç bilgi: Visio'dan çok önce, Apple 1980'lerde MacPaint ve HyperCard'ı piyasaya sürerek kullanıcıların görsel içerik oluşturup düzenlemesine olanak tanıdı. Bu araçlar, günümüzün birçok diyagram oluşturma uygulamasının temelini oluşturdu.

7. Edraw Max (Tasarım projeleri ve bilimsel illüstrasyonlar için en iyisi)

edraw Max aracılığıyla

Mac ile uyumsuz olmasının yanı sıra, Visio şablon çeşitliliği ve kullanım kolaylığı açısından da sınırlıdır. Edraw Max, yapay zeka destekli diyagram oluşturma, eğlenceli ve sezgisel bir arayüz ve macOS ve Windows için sorunsuz destek sunar.

Bu ş Akışı diyagramı yazılımının AI araçları, yapıları otomatik olarak oluşturmaya, metinleri ayıklamaya ve hatta düzen önerilerinde bulunmaya yardımcı olarak saatlerce sürecek manuel işlerden tasarruf etmenizi sağlar. Kullanıma hazır geniş bir alandaki şablonlara ve sembollere erişerek, sektörünüz ne olursa olsun hemen işe koyulabilirsiniz.

Edraw Max'ın en iyi özellikleri

Grafikleri analiz edip metinleri çıkarabilen yapay zeka destekli araçlarla zahmetsizce diyagramlar oluşturun ve zihin haritaları oluşturun

Görselleştirme araçları ve Gantt Çizelgeleri ile SWOT analizi yapın ve proje zaman çizelgeleri oluşturun

Bulut tabanlı bir çalışma alanında takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, sonsuz bir tuval üzerinde sorunsuz takım çalışması ve ortak oluşturma sağlayın

VSDX, PDF, Word, Excel ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok biçimde dosya içe ve dışa aktarın, uyumluluk ve paylaşım kolaylığı sağlayın

Çeşitli şablonlara ve sembollere erişerek hızlı ve profesyonel diyagramlar oluşturun

Edraw Max sınırları

Kablolama şemaları karmaşık bağımlılıklarla uğraşırken dağınık hale gelir ve manuel ayarlamalar gerektirir

Edraw Max fiyatlandırması

Bireysel Yarı Yıllık Plan: 79 $

Bireysel Sürekli Plan: 245 $

Sürekli Plan: 390 $

Takımlar için: Kullanıcı başına yıllık 119 $ (yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için: Özel fiyatlandırma

Öğrenciler için: 68 $'dan başlayan fiyatlarla

Eğitimciler için: Özel fiyatlandırma

Edraw Max puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin yalnızca %10'u işleri atamak için beceri matrisi kullanıyor, ancak %44'ü görevleri güçlü yönler ve hedeflerle eşleştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Onları destekleyecek doğru araçlar olmadan, çoğu yönetici bu kararları verilere değil, anlık duruma göre almak zorunda kalır. İşte tam da bu noktada akıllı bir asistana ihtiyacınız var! ClickUp Brain, geçmişteki iş, etiketlenmiş beceriler ve hatta öğrenme hedeflerini analiz ederek görev atamaları önerebilir. Bununla, gizli güçlü yönleri keşfedebilir ve sadece mevcut olan kişiyi değil, iş için en uygun kişiyi ortaya çıkarabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Atrato, ClickUp'ın iş yükü yönetimi sayesinde ürün geliştirme hızında %30 artış ve geliştiricilerin aşırı iş yükünde %20 azalma gördü.

8. MindNode (Beyin fırtınası ve seyahat planları için en iyisi)

mindNode aracılığıyla

Microsoft Visio, yapılandırma için geliştirilmiştir. Ancak, hem yaratıcı işleri hem de kişisel planlamayı destekleyen çok yönlü bir araca ihtiyacınız varsa, MindNode sizin için ideal bir alternatiftir. Beyin fırtınası oturumları, proje planlaması ve hatta seyahat programları için fikirleri yakalamanıza ve bağlantıya geçirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış, daha akıcı ve sezgisel bir alternatiftir.

Sürükle ve bırak özelliği ile ücretsiz düşünceleri yapılandırılmış planlara dönüştürebilir, Odak Modu'nu kullanarak dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırabilir ve hatta görevleri Apple Hatırlatıcı ile senkronizasyon yapabilirsiniz.

MindNode'un en iyi özellikleri

Zihin haritalarınıza doğrudan görevler, öncelikler ve hatırlatıcılar ekleyerek düşüncelerinizi eyleme dönüştürün

Sezgisel zihin haritalama ve beyin fırtınası ile fikirleri görsel olarak yakalayın, düşünceleri işbirliği içinde düzenleyin ve geliştirin

Görsel etiketleri kullanarak düşüncelerinizi kategorilere ayırın ve daha fazla bağlam ekleyin

Yapı çok karmaşık hale geldiğinde zihin haritanızın bazı kısımlarını gizleyin

Temalar, çıkartmalar ve daraltılabilir dallar ile ş akışınızı özel hale getirin

MindNode Draw sınırları

Kendi kısayol tuşlarınızı ayarlayamazsınız ve mevcut hızlı anahtarlar oldukça sınırdır

Düğümler yalnızca yatay olarak eklenebilir

MindNode Draw fiyatlandırması

Ücretsiz

MindNode Plus: 2,99 $/ay

MindNode Draw puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki özel müşteriler MindNode hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Düşüncelerimi ve taslaklarımı dökmek çok kolay ve iCloud üzerinden tamamen entegre olduğu için, devamlılığı sağlamak için kişisel cihazlarımdan herhangi birinde zihinsel taslaklarıma erişip gözden geçirebiliyorum. MindNode'un görsel sunumu minimalist ve ekranı karmaşıklaştırmaması hoşuma gidiyor, fikirlerin yapılandırılmasını geliştiren görsel şablonlar sunuyor.

Düşüncelerimi ve taslaklarımı dökmek çok kolay ve iCloud üzerinden tamamen entegre olduğu için, sürekliliği sağlamak için kişisel cihazlarımdan herhangi birinde zihinsel taslaklarıma erişip gözden geçirebiliyorum. MindNode'un görsel sunumu minimalist ve ekranı karmaşıklaştırmaması hoşuma gidiyor, fikirlerin yapılandırılmasını geliştiren görsel şablonlar sunuyor.

9. Creately (Pazarlama ve diğer yaratıcı kampanyaların ana hatlarını belirlemek için en iyisi)

via Creately

Creately, sorunsuz bir ekip çalışması için tasarlanmıştır. Visio'nun yalnızca Windows'a yönelik yaklaşımının aksine, Creately Mac, Windows ve tüm tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde işler. Visio dosyalarının içe ve dışa aktarılmasını destekler, böylece hala Microsoft Visio kullanan iş arkadaşlarınızla kolayca işbirliği yapabilirsiniz.

Güçlü diyagram oluşturma ve işbirliği özelliklerinin yanı sıra, veritabanınızı özel hale getirebilir, bağlama özgü görseller oluşturabilir ve müşteri özel görünümlere erişebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri ve ücretsiz Visio görüntüleyicisi, onu çok yönlü bir Mac Visio alternatifi haline getirir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Programlama yapmadan karmaşık süreçleri basitleştirmek için kodsuz ş Akışı otomasyonu ayarlayın

Karmaşık ve temel akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları ve daha fazlası için şablonları kullanın

Birden fazla görev akışı, OKR, hedef uyumu ve rol tabanlı erişim için kuralları ve formülleri özel hale getirin

Klasör panelleri ve kolay konektör yerleştirme özelliği ile akıllı organizasyonun keyfini çıkarın ve net, profesyonel diyagramlar oluşturun

Slack, Google Drive, Confluence ve Mac için verimlilik uygulamalarını entegre edin

Creately sınırları

Creately karmaşık projeleri yönetebilir, ancak işlem hızı onu yavaşlatır

Kullanıcılar, arayüzün telefonlar için iyi optimize edilmediğini bildiriyor

Creately fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Aylık 149 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki özel müşteriler Creately hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle yazıyor:

Creately'nin arayüzü sezgiseldir, bu da diyagram ve görsel içerik oluşturmayı yeni başlayanlar için bile kolaylaştırır. Creately'nin sağladığı çok sayıda şablonu seviyorum, bu sayede çok zaman kazanıyorum. Sevdiğim bir diğer şey ise farklı araçlarla entegrasyonlardır. Çok sayıda şablon mevcut olsa da, her biri için yalnızca bazı özelleştirme seçenekleri sunuluyor ve bunu büyük bir sorun olarak görüyorum. Ayrıca bazen küçük gecikmeler yaşadım, bu da ağımdan kaynaklanıyor olabilir.

Creately'nin arayüzü sezgiseldir, bu da diyagram ve görsel içerik oluşturmayı yeni başlayanlar için bile kolaylaştırır. Creately'nin sağladığı çok sayıda şablonu seviyorum, bu da bana çok zaman kazandırıyor. Sevdiğim bir diğer şey ise farklı araçlarla entegrasyonlardır. Çok sayıda şablon mevcut olsa da, her biri için yalnızca bazı özelleştirme seçenekleri sunuluyor ve bunu büyük bir sorun olarak görüyorum. Ayrıca bazen küçük gecikmeler yaşadım, bu da ağımdan kaynaklanıyor olabilir.

10. Flying Logic (Mekanik prototip oluşturma için en iyisi)

flying Logic aracılığıyla

Visio, mekanik prototip oluşturma konusunda yetersiz kalır. Gerçek zamanlı mantığı modelleme, neden-sonuç ilişkilerini simüle etme veya fikirler geliştikçe diyagramları dinamik olarak uyarlama yeteneğinden yoksundur. Bu tür kullanım durumları için Flying Logic daha iyi bir alternatiftir.

Süreçleri modellemenize, sonuçları analiz etmenize ve kararların dalga etkisini gerçek zamanlı olarak görsel olarak simüle etmenize yardımcı olur. MacOS için kesintisiz desteğin yanı sıra, nedensel ve bağımlılık tabanlı diyagramlara yönelik benzersiz yaklaşımı, karmaşık problem çözme, plan ve kök neden analizi için idealdir.

Flying Logic'in en iyi özellikleri

Oluştururken uyum sağlayan mantık tabanlı diyagramları kullanarak neden-sonuç ilişkilerini modelleyin

Canlı güncellemeler, görsel akış yeniden hesaplama ve fikirleri etkileşimli olarak test etme özelliği ile dinamik sistemleri simüle edin

Kök neden analizi, proje planlama ve mekanik prototip oluşturma gibi görevler için gelişmiş akıl yürütme ve planlamayı destekleyin

Kolay paylaşım ve dokümantasyon için diyagramları PDF, PNG ve OPML gibi biçimlere aktarın

Yerleşik mantık kapıları ve operatörleri kullanarak yapılandırılmış, karar tabanlı ş akışları oluşturun

Kısıtlar teorisi ve kritik zincir proje yönetimi gibi planlama metodolojileriyle entegre edin

Flying Logic sınırları

Platform, mantık tabanlı yaklaşımı nedeniyle daha zor bir öğrenme eğrisine sahiptir

Arayüz, modern ve görsel olarak gelişmiş araçlara kıyasla eski moda görünüyor

Flying Logic fiyatlandırması

Bireysel: Aylık 10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Flying Logic puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek hayattaki özel müşteriler Flying Logic hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Mac için Flying Logic'i GERÇEKTEN çok seviyorum (PC sürümü olup olmadığını bilmiyorum). CRT'leri ve diğer düşünme araçlarını anlıyor. Her şeyi manuel olarak taşımak için zaman harcamam gerekmiyor, bu yüzden her şey mantıklı geliyor.

Mac için Flying Logic'i GERÇEKTEN çok seviyorum (PC sürümü olup olmadığını bilmiyorum). CRT'leri ve diğer düşünme araçlarını anlıyor. Her şeyi manuel olarak taşımak için zaman harcamam gerekmiyor, bu yüzden her şey mantıklı geliyor.

Dağınık diyagramları ve katı ş akışlarını değiştirin, ClickUp ile daha iyi görselleştirin

Ele aldığımız tüm Visio alternatifleri, Mac'te diyagram oluşturmak için güçlü özellikler sunsa da, her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Bazıları akış şemaları için mükemmeldir, ancak görev entegrasyonu konusunda yetersiz kalır. Diğerleri zihin haritalama konusunda başarılıdır, ancak işbirliği esnekliği konusunda yetersizdir. Birkaç tanesi sağlam şablonlar sunar, ancak takım ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilemez.

Hızlı, esnek ve ş Akışınızla derinlemesine bağlantılı güçlü bir diyagram oluşturma çözümü istiyorsanız, ClickUp'ı tercih edin.

Beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapmaktan zihin haritalarıyla fikirleri düzenlemeye ve görselleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmeye kadar, ClickUp size her şeyi tek bir yerde sunar.

Karmaşık sistemleri harita edebilir, prototipleri planlayabilir, görevleri tamamlayabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha akıllı, daha basit görsel işlerle fikirlerinizi hayata geçirin.