Daha Fazla Anlaşma Sağlamak İçin Ücretsiz Profesyonel Sponsorluk Teklifi Şablonları

İyi tasarlanmış bir sponsorluk teklifi, değerli ortaklıklar kurmanın anahtarı olabilir.

Bir etkinlik düzenliyor, yeni bir girişim başlatıyor veya kar amacı gütmeyen bir kampanya yürütüyor olsanız da, doğru sponsorluk teklif şablonu değeri vurgulamak, net fırsatlar sunmak ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için size yardımcı olur.

Bu yazıda, sponsorları güvenle çekmenize ve kazanmanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz ve profesyonel sponsorluk teklif şablonlarını bir araya getirdik. Okumaya devam edin!

Sponsorluk teklif şablonu, bir etkinlik, proje veya organizasyon için şirketlerden veya bireylerden finansal veya ayni sponsorluk desteği talep etmek için kullanılan önceden tasarlanmış bir belgedir.

Bu şablonlar, etkinlik detaylarını, sponsorluk fırsatlarını, sponsorluk paketlerini, hedef kitleyi ve potansiyel sponsorlara sunulan anahtar avantajları sunmak için net bir yapı sağlar. Ayrıca, teklifler arasında tutarlılık sağlarken, her bir potansiyel sponsor için özelleştirmeyi kolaylaştırır.

İyi bir sponsorluk teklif şablonu açık, iyi yapılandırılmış ve farklı potansiyel sponsorlar için kolayca özelleştirilebilir olmalıdır. Sponsorluk fırsatlarını vurgular ve sponsorun karşılığında ne alacağını açıkça özetler.

Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Profesyonel, markalı kapak sayfası: Etkinliğinizin adı, logosu, tarihi ve ilgili marka bilgilerinin yer aldığı temiz, görsel olarak çekici bir kapak sayfa, anında tonu ayarlar ve güvenilirliği gösterir.

Kısa sponsorluk mektubu veya teklif özeti: Bu açılış mektubu, etkinliğinizi veya girişiminizi kısaca tanıtmalı, amacını açıklamalı ve neden sponsorluk aradığınızı belirtmelidir. Sponsor için değer önerisini hızlı bir şekilde aktarmalıdır.

Etkinlik genel bakışı ve hedef kitle bilgileri: Etkinliğin hedeflerini, katılımcıların türünü ve hedef kitlenin demografik özelliklerini özetleyerek bağlam sağlayın. Bu, sponsorların kime ulaşacaklarını ve bunun markalarıyla nasıl uyumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Sponsorluk kademeleri ve avantajların dökümü: Sponsorlar seçenekleri takdir eder. Mevcut sponsorluk paketlerini (Altın, Gümüş, Bronz gibi) ve her birinin içeriklerini (logo yerleştirme ve sosyal medyada bahsedilme fırsatlarından stant alanı ve konuşma fırsatlarına kadar) açıkça listeyle belirtin.

Görsel kanıtlar ve geçmiş etkinliklerin öne çıkan noktaları: Güvenilirlik sağlamak için önceki etkinliklerden görüntüler, referanslar veya anahtar ölçütler ekleyin. Bu, sponsorlara etkinliğinizin iyi yönetildiğini ve somut bir tanıtım sağlayabileceğini gösterir.

Finansal ayrıntılar ve teslim edilecekler: Sponsorluk ücretleri, katkı aralıkları ve her seviyede nelerin dahil olduğu konusunda açık olun. Şeffaflık, sponsorların yatırımlarını güvenle değerlendirmelerine yardımcı olur.

Net iletişim bilgileri ve sonraki adımlar: Sponsorların harekete geçmesini kolaylaştırın. Doğrudan iletişim bilgilerini, net bir eylem çağrısını ve önemli son tarihleri veya karar zaman çizelgelerini ekleyin.

Özelleştirilebilir, düzenleme biçim: En iyi şablonlar, farklı sponsorlar, etkinlikler ve sektörler için kolayca kişiselleştirilebilir, böylece her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan sunumunuzu özelleştirebilirsiniz.

En iyi sponsorluk teklif şablonlarının hızlı bir özet tablosu:

Amacınız potansiyel sponsorları ikna etmek ve net, ikna edici bir teklif sunmaksa, bu kullanıma hazır şablonlar size saatlerce sürecek biçimlendirme işinden kurtarabilir.

İşte yer imlerine eklemeye değer bir koleksiyon:

clickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu*

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu ile sponsorluk fikirlerinizi görsel olarak düzenleyin

ClickUp'ın Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu, sunum sürecini elektronik tablolardan çıkarıp görsel ve işbirliğine dayalı bir kuruma taşır.

Her şeyi sıfırdan yazmak yerine, bu şablonla sponsorluk fırsatlarınızı, zaman çizelgelerinizi, teslim edilecekleri ve sponsorluk paketlerinizi tek bir sürükle ve bırak panoda harita edebilirsiniz. Bu, bir takımla iş yapıyorsanız veya birden fazla proje sponsoruna sunum yapıyorsanız mükemmeldir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Beyaz Tahta arayüzünü kullanarak teklif bölümlerini görsel olarak yapılandırın

Özel Alanlar kullanarak paydaşlara roll atayın

Açık ve Tamamlandı gibi görev durumları aracılığıyla ilerlemeyi takip edin

Teklif görünümü ile onboarding kaynakları arasında anında geçiş yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı girdi ve hızlı düzenleme imkanı sunan, işbirliği içinde sponsorluk teklifleri hazırlaması gereken etkinlik organizatörleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izleme için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri ve bağlamsal yapay zekası ile sohbetlerden, yorumlardan, belgelerden ve hatta e-postalardan görevler oluşturabilirsiniz. Böylece sponsorluk teklifleriniz, zaman çizelgeleriniz ve teslimatlarınız uyumlu, uygulanabilir ve tek bir yerde kalır.

2. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu ile sponsorluk harcamalarınızı izleme, sunma ve ayarlama

ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonu, bir düzine elektronik tabloyu karıştırmanıza gerek kalmadan, öngörülen maliyetleri, zaman çizelgelerini ve ROI beklentilerini harita etmeniz için size kolay bir biçim sunar. Sponsorluk teklifiniz ayrıntılı bir finansal döküm gerektiriyorsa, bu şablon rakamları açık ve öz bir şekilde sunar.

Bu bütçe teklif şablonu, hesaplamaları önceden tamamladığınızı göstererek kurumsal sponsorluk adaylarının güvenini kazanmak istediğinizde özellikle yararlıdır.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Tahmini etkinlik maliyetlerini kategoriye göre listeye alın ve izlemeyin

Gantt görünümünü kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Tek bir belgedeki finansal notları ve onayları düzenleyin

Gerçek zamanlı girdi için takımınıza güncellemeleri ve revizyonları atayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Potansiyel sponsorlara net ve ayrıntılı bir finansal plan sunarken, iç bütçe görüşmelerini ve güncellemelerini tek bir yerde tutmak isteyen takımlar.

🔎 Biliyor muydunuz? Brand Right Marketing, ClickUp ile iş akışlarını kolaylaştırarak tek kişilik bir işletmeden 25 kişilik bir ajansa dönüştü. Görev şablonları ve otomasyonlar, manuel aktarımları ortadan kaldırdı, karışıklığı azalttı ve departmanlar arasında saatler kazandırdı, böylece takım 40'tan fazla web projesini aynı anda minimum kaosla yönetebildi.

3. ClickUp RFP Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp RFP Süreç Şablonu ile sponsorluk RFP'nizin her aşamasını yönetin

Etkinlik sponsorluk teklif şablonunuz satıcı seçim veya işbirliğine dayalı sponsorlukları içeriyorsa, bu şablon bu karmaşıklığı yönetmek için tasarlanmıştır. ClickUp'ın RFP Süreci Şablonu, hedeflerinizi belirlemekten satıcıların yanıtlarını izlemeye ve doğru ortağı seçmeye kadar Teklif Talep sürecinin her aşamasını koordine etmenizi sağlayan görev odaklı bir çerçevedir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Özel görev alanlarıyla son tarihleri ve teklif durumu izleme

Takımınıza teklif inceleme görevleri atayın ve paydaşları etiketleyin

Sponsorluk seçeneklerini ve tedarikçilerin yanıtlarını net görünümüyle karşılaştırın

Gantt veya Takvim görünümlerini kullanarak zaman çizelgeleri oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Doğru ortağı seçmenin teklifin kendisi kadar önemli olduğu kurumsal sponsorluk veya satıcı destekli etkinlikleri yöneten kuruluşlar.

➡️ Ayrıca okuyun: Kuruluşlar için En İyi Üye Yönetim Yazılımı

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Sponsorluk Formu Şablonu ile sponsor bilgilerini zahmetsizce toplayın ve izleme

Sponsorların ilgisini çekmek bir şeydir. İsimleri, iletişim bilgilerini, destek türlerini ve takip işlemlerini izleme ise başka bir şeydir. ClickUp'ın Sponsorluk Form Şablonu, gelen tüm sponsorluk taleplerini toplu ve düzenli bir şekilde toplamak için yapılandırılmış bir yol sunar.

Bu sponsorluk form şablonu, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını ve her potansiyel sponsorun profesyonel ilgi görmesini sağlayan çoklu görünümler, Özel Alanlar ve otomatikleştirilmiş ş Akışları özelliğini içerir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

İletişim ve destek türü için ayrıntılı alanlarla formları özelleştirin

Yapılacaklar, İletişim Halinde ve Onay gibi aşamalar aracılığıyla her sponsorun durumunu takip edin

Gönderileri sponsorluk türüne, önceliğine veya kaynağına göre sıralayın

Sponsor verilerini merkezileştirerek erişim ve takip işlemlerini basitleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla sponsor talebini yöneten ve gelen tüm sponsorluk fırsatlarını yönetmek için hızlı ve birleşik bir sisteme ihtiyaç duyan etkinlik takımları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

🔎 Biliyor muydunuz? ClickUp Şablonlarını kullanarak müşteri teslimat kılavuzları oluşturan takımlar, hizmet sunumunun %64 daha hızlı olduğunu ve ş akışlarını düzenlemek ve işlevsel hale getirmek için harcadıkları zamanı önemli ölçüde azalttıklarını bildiriyor.

5. ClickUp Proje Açıklama Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Proje Anlatım Şablonu ile netlik ve uyum sağlayın

İyi hazırlanmış bir sponsorluk teklifi sadece bir sayı listesi değildir; ilgi çekici bir hikayeye de ihtiyaç duyar. ClickUp'ın Proje Anlatımı Şablonu, etkinliğinizin veya girişiminizin arkasındaki "neden"i açıklamak için size net bir yapı sunar.

Bu belge tarzı biçim, hedefleri, bütçeyi, zaman çizelgesini ve amaçları iç ekiplerle uyumlu bir şekilde düzenlemenizi ve potansiyel sponsorlara sizi desteklemeleri için net bir neden sunmanızı sağlar.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Odaklanmış bir belge düzeni kullanarak anlatımınızı hazırlayın.

Hedefleri, sonuçları ve zaman çizelgelerini açıkça vurgulayın.

Yazmayı eyleme geçirilebilir takım görevlerine bölün

Gerekirse Gantt grafiklerinin yer aldığı görsel zaman çizelgeleri ekleyin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinlik sponsorluk tekliflerinin arkasındaki hikayeyi anlatan kapsamlı bir teklif mektubu veya yöneticiye sunulmaya hazır bir sunum hazırlayan takımlar.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Sponsorluk Formu Görev Şablonunu kullanarak sponsorları doğru amaçlarla eşleştirin.

Bu şablon, yalın ve kullanıma hazırdır. ClickUp'ın Sponsorluk Formu Görev Şablonu, süreci karmaşıklaştırmadan sponsor bağlantılarını izleme ve yönetme ihtiyacı duyanlar için tasarlanmıştır.

Bu, görev düzeyinde bir şablonudur, yani saniyeler içinde başlatabilir ve sponsorların ilgisini, takip işlemlerini ve destek türlerini hemen kaydetmeye başlayabilirsiniz. Bu, hareket halindeyken güncelleme yapmak isteyen ve sadece iş yapan bir şey isteyen küçük takımlar için mükemmeldir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Her sponsor adayı için bir görev oluşturun

Sponsorları etkinlik, destek türü veya durum göre etiketleyin ve kategorilere ayırın.

Etkileşimler gerçekleştiğinde notlar ve güncellemeler ekleyin.

Takip veya karar noktaları için hatırlatıcıları ayarlayın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla aracı kullanmadan sponsorluk taleplerini takip etmek isteyen küçük takımlar veya tek başına etkinlik düzenleyenler.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Podcast Sponsorluk Şablonu ile podcast'iniz için sponsor izlemeyi kolaylaştırın.

ClickUp'ın Podcast Sponsorluk Şablonu, dinleyici kitlesini gerçek gelire dönüştürmek isteyen podcast yayıncıları için eksiksiz bir araç setidir. Tek bir belge tabanlı kurulumdan sponsor araştırması, paket oluşturma, tanıtım ve teslimatları yönetmenizi sağlar.

Sponsorluk fırsatlarını harita haline getirebilir, medya kitlerini ek dosya olarak ekleyebilir ve her konuşmanın ayrıntılı kayıtlarını tutabilirsiniz; tüm bunları ekstra araçlara veya elektronik tablolara ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Sponsor adaylarını ve konuşmaları izleme

Medya kitleri oluşturun ve bunları çevrimiçi olarak yükleyin.

Reklam alanlarını, teslim edilecekleri ve zaman çizelgelerini özetleyin.

Sponsorluk paketlerini değere veya süreye göre düzenleyin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Sponsorluk taleplerini ve ortaklık ş Akışlarını resmi hale getirmek ve ölçeklendirmek isteyen, ancak her şeyi merkezi bir şekilde yönetmek isteyen podcast yayıncıları.

ClickUp Takvim'in her şeyi mümkün olan en verimli şekilde yapılmasını nasıl sağladığını öğrenmek için bu video izleyin!

8. ClickUp Talep Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Talep Formu Şablonu ile sponsor taleplerini toplayın, atayın ve izleme.

Sponsorluk talepleri, lojistik veya iç onaylarla uğraşan tüm takımlar için ClickUp'ın bu Talep Formu Şablonu, basitleştirilmiş bir kabul süreci sunar. Formlar oluşturarak, görevleri otomatik olarak atayarak ve her şeyi tek bir yerde takip edilebilir hale getirerek bilgi toplamak için tasarlanmış liste tarzı bir şablondur.

E-postaları ve elektronik tabloları takip etmek yerine, şablon size takımlar arasında görünürlük sağlayan merkezi bir sistem sunar.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Amaç ve iletişim bilgisi gibi belirli alanları içeren talep formları oluşturun.

Gelen talepleri otomatik olarak doğru takım üyelerine atayın

Liste, Pano veya Takvim gibi görünümleri kullanarak istek durumlarını takip edin

Takip gecikmelerini önlemek için yerleşik hatırlatıcıları ve görev güncellemelerini kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinlik sponsorluk taleplerini, tedarikçi taleplerini veya iç kaynak onaylarını yöneten ve bu talepleri ve atamaları standart bir şekilde yönetmek isteyen takımlar.

💡 Bonus İpucu: Düzenli olarak sponsor talepleri alıyorsanız veya farklı etkinlikler için birden fazla teklif yönetiyorsanız, başvuru form şablonlarını kullanın. Başvuru formları, şirket bilgileri, sponsorluk ilgi alanları, bütçe aralığı ve iletişim bilgileri gibi standart bilgileri en başından itibaren toplamanıza yardımcı olur.

9. ClickUp Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Fon Toplama Etkinlik Planlama Şablonu ile her görevden üstesinden gelin

ClickUp'ın Fon Toplama Etkinlik Planlama Şablonu, satıcılar, misafir listeleri, etkinlik planlama kontrol listeleri, sponsorluklar ve bağışlar arasında dengede durmaya çalışan kar amacı gütmeyen takımlar ve etkinlik organizatörleri için özel olarak oluşturulmuştur.

Bu görev tabanlı şablon, fon toplama hedeflerinin ayarlanması ve takımınız içindeki görevlerin koordine edilmesi gibi karmaşık süreçleri yönetilebilir adımlara ayırır. Her şey tek bir yerde bulunur, böylece bir sonraki etkinliğinizi planlamak için belgeler, elektronik tablolar ve takvimler arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Birden fazla takım arasında etkinlikle ilgili görevleri atayın ve planlayın

Özel Alanlar ile bütçeleri, hedef kazançları ve etkinlik amacını takip edin

Gantt veya Takvim modunu kullanarak zaman çizelgenizin görünümünü görün

Gösterge panelleri ve bildirimler kullanarak gerçek zamanlı durumu izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla sponsorluk paketi veya bağış hedefi olan karmaşık etkinlikler planlayan ve yapılandırılmış ancak esnek bir ş Akışı'na ihtiyaç duyan kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

➡️ Ayrıca okuyun: Bir sonraki etkinliğiniz için ücretsiz etkinlik teklif şablonları

10. ClickUp Fon Toplama Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Fon Planı Şablonu ile stratejinizi özetleyin ve uygulayın

Bu şablon, büyük resme odaklanmakla ilgilidir. ClickUp'ın Fon Yaratma Plan Şablonu, hedeflerin belirlenmesi ve nihai uygulamaya kadar tüm kampanyanızı yapılandırmanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır bir belge kurulum sunar.

Görev ağırlıklı şablonların aksine, bu bağış toplama şablonu, harekete geçmeden önce vizyonunuzu yazmak, adımları harita yapmak ve takımınızı uyumlu hale getirmek için mükemmeldir. Taktiksel değil, stratejiktir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Bağış toplama hedeflerini ve kampanyanın anahtar dönüm noktalarını belirleyin

Sosyal yardım faaliyetlerinizi, zaman çizelgelerinizi ve sponsor sunum stratejilerinizi belgelendirin

Bağışçı katılımını ve sponsorluk fırsatlarını adım adım planlayın

Tek bir paylaşılan belgedeki düzenleme ve sürüm kontrolü üzerinde işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinliklerinizi gerçekleştirmeye başlamadan veya potansiyel sponsorlara sunum yapmadan önce kapsamlı bir fon toplama stratejisi oluşturmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya küçük takımlar.

11. ClickUp Bağış Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Bağış Mektubu Şablonu ile bağışçılarla iletişimi kurun ve yönetin

ClickUp'ın Bağış Mektubu Şablonu, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan bağışçılara ulaşmak için yapılandırılmış bir yazma, kişiselleştirme ve izleme yöntemi sunar. Belge olarak ayarlandığı için, tek bir yerden içerik taslağı hazırlamak, revizyonları yönetmek ve takımınızla işbirliği yapmak kolaydır.

Yazmanın ötesinde, bağışçı bilgilerini düzenlemenize, yanıtları kaydetmenize ve zamanında takip veya teşekkür notları göndermenize yardımcı olur.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Farklı bağışçı türleri için kişiselleştirilmiş bağış mektupları hazırlayın

Tek bir yerden erişim ilerlemesini ve mektup sürümlerini izleme

Özel Alanlar'ı kullanarak bağışçı bilgi bilgilerini saklayın ve mesajları özelleştirin

Yerleşik e-posta araçlarını kullanarak mektupları doğrudan gönderin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sponsorluk mektuplarını ve bağış kampanyalarını büyük ölçekte yönetmek için tekrarlanabilir, organize bir sürece ihtiyaç duyan kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bağış toplama takımları.

pandaDoc aracılığıyla

Potansiyel sponsorlara keskin ve yasal olarak hazır bir belge sunmaya hazır olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, PandaDoc Sponsorluk Teklifi Şablonu size sadece bir yapıdan daha fazlasını sunar: e-imza özelliği, yerleşik onay ş Akışı ve tek seferde hem sunum hem de sözleşmeyi kapsama esnekliği sağlar.

Sponsorluk paketlerinden iptal maddelerine kadar, bu iş teklifi şablonu her ayrıntının ele alınmasını sağlar.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Etkinlik videosu, katılımcı profili ve sponsor avantajlarını ekleyin

Katkı, fesih ve koşullar gibi yasal olarak bağlayıcı şartlar ekleyin

PandaDoc gibi e-imza araçlarıyla entegre ederek anında onay alın

Önceden doldurulmuş bölümleri kullanarak farklı etkinlik türleri (spor, müzik, moda) için teklifler oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: İmzaya hazır teklif mektuplarını ve sponsorluk sözleşmelerini tek bir markalı dijital biçimde göndermek isteyen ajanslar veya etkinlik planlayıcıları.

Tekil, yüksek etkili etkinliklere odaklanan sponsorluklar, yıl boyunca süren kampanyalara göre %35 daha yüksek ROI sağlar. Bu, özellikle görünürlük artışını hedefleyen markalar için, çadır direği sponsorluk tekliflerinin genellikle uzun vadeli tekliflerden daha ikna edici olduğu anlamına gelir.

proposify aracılığıyla

Proposify'ın Sponsorluk Teklifi Şablonu, profesyonel ve anlaşma kapatmaya yönelik bir sunuma ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

Sponsorluk mektubu örneklerinden etkileşimli fiyatlandırma tablolara, önceden doldurulmuş şartlara ve dijital imzaya kadar her şeyi içeren bu şablon, kurumsal sponsorluk anlaşmalarını tek bir yerde sunmak ve sonuçlandırmak isteyenler için idealdir. Ayrıca, %100 özelleştirilebilir olması sayesinde herhangi bir etkinlik, bağış toplama kampanyası veya kampanya için markalaştırabilirsiniz.

🌼 İşte neden beğeneceğiniz:

Kapak sayfaları, zaman çizelgeleri ve sponsorluk paketlerini özel olarak ayarlayın

Sponsorları çekmek için gömülü video, biyografiler ve farklılaştırıcı unsurlar ekleyin

Etkileşimli fiyatlandırma özelliğini kullanarak kademeleri sunun ve depozitolarınızı kabul edin

Araç değiştirmeden yasal olarak bağlayıcı e-imzalar alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sponsorları hızlı ve profesyonel bir şekilde güvence altına almak için yerleşik dijital ş Akışlarına sahip tam özellikli teklif şablonuna ihtiyaç duyan ajanslar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve pazarlamacılar.

🔎 Biliyor muydunuz? Endemik olmayan sponsorlar, otantik bağlantılar kurduklarında %15-20 daha fazla etkileşim elde ederler. Etkinliğiniz bir markanın kategorisine "uymasa" bile, yaratıcı teklif çerçeveleme yine de yankı uyandırabilir.

hubSpot aracılığıyla

HubSpot'un Sponsorluk Teklifi Şablonu, Word veya PDF formatında şık teklifler oluşturmak için basit ama etkili bir seçenektir. Şablon, netlik sağlamak için yapılandırılmıştır: kapak mektubu ile başlar, kapsamlı bir etkinlik özetine geçer, sponsorluk seviyelerini ayrıntılı olarak açıklar ve kısa, eyleme geçirilebilir bir özetle sona erer.

Bu, web tabanlı araçlar yerine düzenlenebilir çevrimdışı biçimleri tercih edenler için özellikle yararlıdır.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Etkinliğinizin amacını, hedef kitlesini ve etkisini net bir şekilde özetleyin

Özelleştirilebilir kademeli bir tablo halinde sponsorluk paketlerini sunun

Karşılıklı faydaları ve anahtar çıktıları vurgulayın

Belgeyi Word'de kullanın ve düzenleme yapın veya PDF olarak dışa aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yazılım aboneliği gerektirmeden kişiselleştirilmiş, yazdırılabilir sponsorluk mektupları ve teklifleri göndermek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, etkinlik planlayıcıları veya küçük takımlar.

venngage aracılığıyla

Venngage'in Etkinlik Sponsorluk Teklifi Şablonu, sunumlarının okunduğu kadar iyi görünmesini isteyenler için hazırlanmıştır.

Bu tamamen görsel, sürükle ve bırak şablonu, keskin düzenleri, özelleştirilebilir grafikleri ve markalı tasarımıyla dikkat çekmek için tasarlanmıştır. İster bir spor etkinlik, ister bağış toplama etkinliği veya kurumsal sponsorluk sunumu yapın, bu araç demografik bilgileri, avantajları ve sponsorluk paketlerini indir, yazdır veya dijital olarak paylaşılması kolay, şık ve görsel bir biçimde sunmanızı sağlar.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Renklerden yazı tiplerine ve simgelere kadar her öğeyi özel hale getirin

Sponsorların avantajlarını, hedef kitleye ulaşımını ve zaman çizelgesini görsel olarak sergileyin

Güvenilirlik oluşturmak için grafikler, demografik bilgiler ve fotoğraflar ekleyin

Teklifinizi PDF, PowerPoint veya görüntü dosyası olarak dışa aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çevrimiçi veya basılı olarak paylaşılan, görsel açıdan zengin, sunum tarzı etkinlik sponsorluk teklif şablonuna ihtiyaç duyan etkinlik planlayıcıları ve pazarlamacılar.

sponsorship Collective aracılığıyla

Bu Basitleştirilmiş Sponsorluk Teklifi Şablonu, genel sunumlar yerine gerçek konuşmaları tercih edenler için tasarlanmıştır. Bu PDF tarzı düzen, klişeleri ortadan kaldırır ve esnek, özel teklifler oluşturmak için akıllı bir yapı sunar.

Tek tip bir boyuta uyan "altın/gümüş/bronz" modelini terk ederek, sponsorların varsayımlara değil gerçek değere dayalı olarak kendi paketlerini oluşturdukları hibrit menü tabanlı bir yaklaşımı tercih eder.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Net bir başlık sayfası oluşturun ve etkinliğinizi veya girişiminizi fazla açıklama yapmadan sunun

İhtiyacınızı değil, fırsatınızı tanıtmak için odaklanmış üç paragraflık bir biçim kullanın

Sponsor verilerini grafik, grafikler ve demografik görseller kullanarak sunun

Kademeli paketler kullanın (gerekirse), ancak bunları esnek ve takas edilebilir hale getirin

🔑 İdeal olanlar: Eski paketleri terk etmek ve statik bir sunuma güvenmek yerine iki yönlü bir sponsor konuşması yürütmek isteyen bağımsız etkinlik organizatörleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya küçük takımlar.

wise İş aracılığıyla

Wise, hızlı bir şekilde profesyonel teklifler göndermek zorunda olan serbest çalışanlar, küçük işler ve etkinlik organizatörleri için tasarlanmış, sade bir Sponsorluk Teklifi Şablonu sunar.

Word veya PDF biçiminde indirilebilir ve tüm temel bilgileri içerir: etkinlik detayları, sponsor avantajları, özelleştirilebilir sponsorluk paketleri ve net bir CTA. Wise İş'e doğrudan bağlayarak düşük ücretlerle birden fazla para biriminde ödeme alabilirsiniz; bu, uluslararası sponsorlar için idealdir.

🌼 İşte neden beğeneceksiniz:

Proje hedeflerini, zaman çizelgelerini, teslim edilecekleri ve finansal destek ayrıntılarını düzenleyin

Kademeli sponsorluk seviyeleri ve değer önerileri için tablolara ekleyin

Markanızı yansıtacak şekilde biçimi özel hale getirin

Teklifinizi Wise ile eşleştirerek küresel ödeme yapın ve sponsor faturalandırmasını kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Uluslararası sponsorlarla iş yapan serbest çalışanlar, küçük takımlar ve işler için, basit faturalandırma ile birlikte temiz ve düzenleme yapılabilir bir şablon isteyenler.

Başarılı bir sponsorluk teklifi, süslü sözlerle değil, netlik, yapı ve gerçek değeri göstermeyle ilgilidir. Bu profesyonel şablonlar size tam da bunu ve ideal sponsorlarınız için her sunumu özel yapma esnekliğini sunar.

İster bir spor etkinliği düzenliyor, ister kar amacı gütmeyen bir girişim kuruyor, ister kurumsal bir sponsorluk kampanyası planlıyor olun, sıfırdan başlamanıza gerek yok.

Şablonları kullanarak etkinlik adınızı öne çıkarın, anahtar avantajları açıklayın ve sponsorlara karşılığında ne elde edeceklerini tam olarak gösterin. Ve daha hızlı özel yapmaya hazır olduğunuzda, teklifleri tek bir yerden yönetin.

ClickUp'a kaydolun ve tüm teklif sürecini basitleştirin!