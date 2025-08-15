Verileri daha hızlı otomatikleştirmek ve analiz etmek için en iyi 11 AI elektronik tablo oluşturucu

Onları sevin ya da sevmeyin, muhtemelen onlar olmadan işinizi yapamazsınız. Evet, bahsettiğimiz şey elektronik tablolar. Veri işlemenin görünmez kahramanları olarak, proje sonuçlarını bilgilendiren ve iyileştiren kalıplar oluşturmanıza yardımcı olurlar. Ancak Excel veya Google E-Tablolar'da formülleri manuel olarak güncellemek, tabloları biçimlendirmek veya gösterge panelleri oluşturmak kimsenin hoşuna giden bir iş değildir.

İşte bu noktada AI tablo oluşturucular devreye girer.

Bu araçlar, formül oluşturmanıza, tablo oluşturmanıza, elektronik tablo verilerini temizlemenize ve hatta tek bir kod satırına dokunmadan SQL sorguları çalıştırmanıza yardımcı olmak için doğal dil komutları kullanır. Kısacası, elektronik tablolarınız üzerinde kafa yormak yerine onlarla konuşmanızı sağlar.

Peki, hangilerini denemelisiniz? Kararınızı kolaylaştırmak için en iyilerini seçtik.

🧠 İlginç Bilgi: İlk elektronik tablo programı olan VisiCalc, 1979 yılında piyasaya sürüldü ve o kadar devrim niteliğindeydi ki, kişisel bilgisayarların başarısına katkıda bulunduğu için kredi aldı. Bugün, AI, bu tür araçların saatler süren işlerini saniyeler içinde yapabilir.

Bir AI tablo oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI tablo oluşturucu, isteğe bağlı bir veri analistiye sahip olmak gibi hissettirmelidir. Tekrarlayan biçimlendirme görevlerini otomatikleştirmekle kalmamalı, aynı zamanda ham bilgileri akıllı kararlara dönüştürmelidir.

Seçim yaparken dikkat etmeniz gerekenler:

Doğal dil girişi: "Müşteri kaybını analiz et" veya "aylık gelir artışını hesapla" gibi komutları yazarak formüller, özetler veya tablolar oluşturun

Çoklu biçim uyumluluğu: Excel dosyaları, Google E-Tablolar, CSV'ler ve hatta PDF'ler veya gösterge panelleriyle sorunsuz bir şekilde çalışarak verileri kolayca içe ve dışa aktarın

: E-tablo verilerinize göre otomatik olarak grafikler, çizelgeler ve gösterge panelleri oluşturun; manuel biçimlendirme gerekmez Akıllı veri görselleştirme araçları: E-tablo verilerinize göre otomatik olarak grafikler, çizelgeler ve gösterge panelleri oluşturun; manuel biçimlendirme gerekmez

SQL entegrasyonu: İdeal AI elektronik tablo araçları, SQL sorgularını destekler veya doğal dili SQL'e dönüştürerek teknik bilgi gerektirmeden daha derin ve daha teknik analizler yapılmasını sağlar

Şablon kitaplığı: Kurulum süresinden tasarruf etmek için proje yönetimi, bütçeleme, pazarlama ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlara erişin

AI destekli temizleme ve yapılandırma: Tek bir tıklama ile dağınık verileri anında temizleyin, yinelenenleri kaldırın ve tabloları yeniden biçimlendirin

İşbirliği özellikleri: Takımınız veya müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak elektronik tabloları paylaşın, yorumlayın veya birlikte düzenleyin

Görev otomasyonu: Yerleşik otomasyon araçlarını kullanarak yinelenen raporları, uyarıları veya iş akışlarını planlayın

👀 Biliyor muydunuz? NL2Formula çerçevesi, düz metin sorguları elektronik tablo formüllerine çevirmek için tasarlanmış bir doğal dil işleme sistemidir. Matematik, mantık, metin işleme ve istatistiksel işlemler dahil olmak üzere 37 tür elektronik tablo fonksiyonunu anlamak üzere eğitilmiştir. %91,2'lik etkileyici bir doğruluk oranına ulaşarak, AI destekli elektronik tablo otomasyonunda en gelişmiş sistemlerden biri haline geldi.

İşte piyasadaki en iyi AI elektronik tablo araçlarına kısa bir genel bakış ve sizin için listelenen anahtar karar kriterleri:

İşte piyasadaki en iyi AI elektronik tablo araçlarına kısa bir genel bakış ve sizin için listelenen anahtar karar kriterleri:

Veri Analizini Basitleştiren En İyi AI Tablo Oluşturucular

Google E-Tablolar'da çalışıyor, karmaşık bir Excel dosyasını yönetiyor veya proje yönetimi e-tabloları ve raporları oluşturuyor olsanız da, bu araçlar işinizi dakikalar içinde yapmanıza yardımcı olabilir. Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (Proje yönetimi ve gerçek zamanlı raporlama için en iyisi)

ClickUp'ta yapay zeka destekli elektronik tablolar oluşturun ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak, proje görevlerinizi tüm ayrıntılarıyla bir bakışta görebileceğiniz şekilde düzenleyen düzenlenebilir elektronik tablolar oluşturun

Excel'in, yapılacaklar listenizin işleyişini gerçekten anlayan daha havalı, daha hızlı ve AI konusunda bilgili bir kuzeni olsaydı, bu ClickUp olurdu.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Projelerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi, yapay zeka ve zaman kazandıran otomasyonlarla hızlandırılmış tek bir güçlü platformda bir araya getirir. ClickUp'ı kullanmak, elektronik tabloları veri mezarlarından gerçek proje iş akışlarıyla entegre olan dinamik ve işbirliğine dayalı merkezlere dönüştürmek anlamına gelir.

Proje verilerinizi görselleştirmek için ClickUp Tablo Görünümü ile başlayın. Her ClickUp Görevi'nin (en küçük iş biriminiz) bir satır ve ClickUp'ın Özel Alanları'nın atanan kişiler, son teslim tarihleri, bütçeler ve daha fazla bağlam gibi görev ayrıntılarının bulunduğu sütunlar olduğu, tanıdık bir elektronik tablo tarzı arayüz sunar.

Bu görünümün USP'si nedir? Proje verilerini hem manuel olarak hem de AI talimatlarıyla hızlı bir şekilde gözden geçirme, düzenleme ve toplu olarak güncelleme olanağı sağlar.

ClickUp veritabanınız içinde görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayın

Kopyala-yapıştır, sürükle-doldur, zengin veri türleri, çoklu filtreleme ve sıralama seçenekleri ve gerçek zamanlı işbirliğini destekler. Yapılandırılmış verileri düzenlemek ve düzenlemek için, görevleriniz ve projelerinizle senkronize halde tutarken kullanabileceğiniz merkezinizdir.

Görevleri herhangi bir sütuna göre gruplandırabilirsiniz (örneğin görev durumu, görev türü, takım veya departman vb. ), böylece daha iyi analiz ve raporlama yapabilirsiniz. Sütunlar tamamen özelleştirilebilir: İhtiyacınız olduğu kadar sütun ekleyebilir, gizleyebilir, yeniden boyutlandırabilir veya takımınızın ihtiyaçlarına göre yeniden sıralayabilirsiniz. Bu, herkesin en alakalı verileri bir bakışta görmesini sağlar.

Formül Alanlarını kullanarak ClickUp'ta hesaplamalar yapın

Peki ya hesaplamalar? ClickUp'taki Formül Alanları, sayı, tarih/saat veya diğer formül sonuçları gibi görev alanlarında doğrudan hesaplamalar yapmanızı sağlayan bir tür Özel Alan'dır. Basit formülleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve düzinelerce yerleşik fonksiyon (ör. mantık, tarih, metin dizisi, matematik) kullanan gelişmiş formülleri destekler.

Basit formüller : İki alan ve bir operatör seçerek kolayca sonuçlar oluşturun (ör. İzlenen Zaman × Saatlik Ücret)

Gelişmiş formüller: IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() gibi fonksiyonları kullanın.

Bu Formül Alanları, birçok elektronik tablo özelliğini yansıtmaktadır, ancak görev kayıtları içinde yer almaktadır.

Sıfırdan bir tablo oluşturmak zor geliyorsa, ClickUp proje izleme ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırmak için özel elektronik tablo şablonları sunar.

ClickUp Spreadsheet Template, hantal ve kısıtlayıcı Excel dosyalarına güvenmeden kampanya metriklerinden ürün yol haritalarına kadar her şeyi izlemesi gereken takımlar için tak ve çalıştır özellikli bir kurtarıcıdır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp E-Tablo Şablonu ile kritik proje verilerini toplayın ve yönetin

Bunu "her şeyi yapan" sayfanız olarak düşünün: en önemli bilgileri depolamak için sütunları özelleştirin, ilgili verileri ortaya çıkarmak için filtreler uygulayın ve her hücreyi bir eyleme bağlayın. Satış fırsatları, takım bütçeleri veya envanter gibi yapılandırılmış verileri düzenlemek için mükemmeldir ve her şeyi işbirliği içinde ve her zaman güncel tutar.

AI tüm bu süreci nasıl basitleştirir?

ClickUp Brain, dünyanın en güçlü iş yapay zekası, tüm projelerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı birbirine bağlar. Bağlam farkında yapay zeka özelliklerini doğrudan çalışma alanınıza entegre eder. Bu sayede ClickUp (ve bağlı uygulamalar) içindeki verilerinize dayalı sorular sorabilir, güncellemeleri paylaşmak veya görevleri aşamalı olarak ilerletmek gibi proje yönetimi görevlerini otomatikleştirebilir ve görünürlük için anında özetler veya raporlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Tablolarınız veya harici elektronik tablolarınız için formüller oluşturun

Tablolarınızda, Brain'e doğal dilde karmaşık hesaplamalar için gelişmiş formüller önermesini, dağınık girdileri temizlemesini ve hatta büyük tablo verilerini özetlemesini isteyebilirsiniz. Sözdizimi sorunlarınız veya sınır durumlarınız (ör. sıfıra bölme) varsa, Brain hata ayıklama veya geliştirilmiş sürümler önerebilir. Bu, sprint planlaması yapıyorsanız, potansiyel müşterileri izliyorsanız veya takımlarınız arasında envanter yönetiyorsanız çok kullanışlıdır.

Raporlama ve analizi de AI ile geliştirmek ister misiniz?

ClickUp Gösterge Panelleri içinde AI Kartları ekleyebilirsiniz — AI Brain, AI Executive Summary ve AI Project Update gibi. Bunlar, ClickUp Brain'i kullanarak canlı çalışma alanı verilerini işler ve dinamik, bağlam farkında içgörüler oluşturur.

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI kartları aracılığıyla elektronik tablo verilerinizden gerçek zamanlı raporlama ve analizi basitleştirin

Özel komutlar girerek, AI'ya anahtar başarıları özetlemesini, sonraki adımları vurgulammasını veya herhangi bir proje veya departman için önemli riskleri ve engelleri belirlemesini söyleyebilirsiniz.

Bu AI Kartları, görevlerinizden, yorumlarınızdan ve ClickUp Belgelerinden en son bilgileri otomatik olarak alır. Bu, yönetici özetlerinin, proje güncellemelerinin ve risk değerlendirmelerinin her zaman güncel olmasını ve çalışma alanının belirli bağlamına göre uyarlanmasını sağlar.

Örneğin, haftalık takım toplantısı sırasında, bir AI Takım Güncelleme Kartı her bir takım üyesinin üzerinde çalıştığı işleri anında özetlerken, bir AI Yönetici Özet Kartı proje durumuna ve ilerlemesine ilişkin üst düzey bir genel bakış sunar.

ClickUp Brain'e herhangi bir soru sorun, doğru cevapları bulmak için sahip olduğunuz her gösterge panelindeki tüm verileri arayacaktır

Sonuç, paydaşların veriye dayalı kararları güvenle ve net bir şekilde alabileceği, daha çevik ve bilgili bir proje yönetimi sürecidir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI'yı hiç denemedi, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü iş yüklerinin önemli ölçüde azaldığını söylüyor. Bu fark, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, AI'yı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı oluşturmaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, AI'mız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yok. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma süresini %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp tablolarını, yalnızca işi kaydeden elektronik tablolara benzer statik günlükler olarak kullanmak yerine, AI Atama ve AI Alanlara Öncelik Verme özelliklerini etkinleştirerek bu tabloları işinizin gerçek, dinamik itici güçlerine bağlayın. 👩🏼‍🦰 AI Assign, tablo verilerinizi (görev açıklamaları, bağımlılıklar, iş yükleri, kapasite, geçmiş atamalar) analiz ederek her görev için en uygun atanan kişiyi otomatik olarak önerir 👀 AI, son tarihler, aciliyet, bağımlılıklar ve öngörülen çaba gibi sütunlardaki okumaları önceliklendirir, ardından öncelik bayrakları atar. Arka planda, kısıtlamalara karşı görev değerini en üst düzeye çıkaran bir yardımcı program tabanlı ajan gibi etki ve aciliyeti değerlendirir

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Autopilot Agents ile gerçek zamanlı, veriye dayalı içgörüler sunun ve görev bağımlılıklarını ve olası darboğazları belirleyin

ClickUp Brain'in merkezi AI bilgi yöneticisi aracılığıyla görevleri, belgeleri ve takım bilgilerini birbirine bağlayın, bağlamsal soru-cevap ve çalışma alanınızı manuel olarak aramadan ilgili bilgileri hızlı bir şekilde geri getirin

Kodsuz ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde manuel elektronik tablo bakımını azaltın

Hesap tabloları ve proje yürütmeyi görev-tablo bağlantısıyla entegre edin

ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu ile her boyuttaki proje için proje izleme, durum güncellemeleri ve paydaş iletişimi süreçlerini kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş raporlama ve geniş AI özellikleri, bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar. Takımları ve projeleri yönetmek için güçlü, hepsi bir arada verimlilik aracı.

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar.

Takımları ve projeleri yönetmek için güçlü, hepsi bir arada verimlilik aracı.

2. Excel Copilot (Yerel Microsoft Excel otomasyonu için en iyisi)

excel Copilot aracılığıyla

İş akışlarınız Microsoft Excel ekosisteminde yoğunlaşıyorsa ve platform değiştirmeden yerel AI süper güçleri istiyorsanız, Excel Copilot harika bir seçimdir. Özellikle karmaşık formüllerle veya büyük Excel dosyalarında tekrarlayan analizlerle uğraşanlar için Copilot'un akıllı önerileri ve anlık analizleri verimliliği büyük ölçüde artırabilir.

Microsoft 365'e doğrudan entegre olan bu AI tablo oluşturucu, verilerle etkileşim biçiminizi dönüştürür. Doğal dil komutlarını anlayarak formüller oluşturur, eğilimleri analiz eder, verileri özetler ve hatta tanıdık Excel dosya arayüzünüzde otomatik olarak eksiksiz Excel gösterge panelleri oluşturur.

Excel Copilot'un en iyi özellikleri

Copilot'a basit İngilizce ile formüller oluşturmasını, verileri temizlemesini ve elektronik tabloları özetlemesini isteyin

Otomatik olarak oluşturulan grafikler ve çizelgelerle gösterge panelleri oluşturun

Komut istemlerini kullanarak Excel tablolarında SQL tarzı sorgular çalıştırın

Anahtar metriklere ve trendlere dayalı içgörüler toplayın

Excel Copilot sınırlamaları

Yalnızca Microsoft 365 kurumsal düzey planlarıyla kullanılabilir

Google E-Tablolar ve diğer Microsoft dışı platformları desteklemez

Excel Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz : Microsoft 365 Copilot planlarına dahildir

Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Excel Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Excel Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Bana göre Copilot, Excel'de en çok yardımcı olan araç. Verileri nasıl görselleştireceğimi tek başıma düşünmek zorunda olmamam bile harika. Copilot'u Python ile denemeyi gerçekten çok istiyorum. Ne yazık ki, henüz kullanamadığım için her yerde mevcut olduğunu sanmıyorum.

Bana göre Copilot, Excel'de en çok yardımcı olan araç. Verileri nasıl görselleştireceğimi tek başıma düşünmek zorunda olmamam bile harika. Copilot'u Python ile denemeyi gerçekten çok istiyorum. Ne yazık ki, henüz kullanamadığım için her yerde mevcut olduğunu sanmıyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Microsoft Excel alternatifleri

3. GPT Excel (Komut tabanlı elektronik tablo yardımı için en iyisi)

gPT Excel aracılığıyla

GPT Excel, kod yazmaya veya karmaşık formülleri ezberlemeye gerek kalmadan veri görevlerini otomatikleştirmek isteyenler için geliştirilmiş hafif ama güçlü bir AI elektronik tablo aracıdır. Yerel çözümlerin aksine, GPT Excel tarayıcı tabanlıdır ve basit bir konsept üzerine kurulmuştur: komut girin, formül, tablo ve hatta anında içgörüler elde edin.

Formül oluşturmayı basitleştirmek, verileri içe aktarmak ve dağınık elektronik tablo girdilerini yapılandırılmış biçimlere dönüştürmek isteyen Excel ve Google E-Tablolar'da çalışan kullanıcılar için özellikle kullanışlıdır. İster projeleri yöneten bir öğrenci ister verileri inceleyen bir analist olun, GPT Excel çoğu görevi doğal dil aracılığıyla gerçekleştirir, bu da onu yeni başlayanlar ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için ideal hale getirir.

GPT Excel'in en iyi özellikleri

Basit doğal dil komutlarıyla Excel formülleri oluşturun

Excel dosyaları ve Google E-Tablolar ile uyumludur

Yapılandırılmamış verileri biçimlendirilmiş tablolara dönüştürmeye yardımcı olabilir

SQL sorguları, grafikler ve veri analizi için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar

Hızlı, oturum açmaya gerek olmayan erişim ile hareket halindeyken hızlı elektronik tablo düzeltmeleri yapın

GPT Excel sınırlamaları

Ağır otomasyon veya gösterge panelleri için tasarlanmamıştır

Gerçek zamanlı işbirliği veya görev entegrasyon özellikleri yoktur

GPT Excel fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 6,99 $/ay

GPT Excel puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Shortcut (Fundamental Research Labs tarafından) adlı bir startup, doğal dil aracılığıyla finansal modeller (ör. LBO'lar, DCF'ler) oluşturan ve Excel ile sorunsuz uyumluluk sunan, ajans yapay zeka ile desteklenen Excel benzeri bir ürün sunarak dikkatleri üzerine çekti. Bu ürün, "finansal modelleme için ChatGPT anı" olarak tanımlandı

4. Satırlar (İşbirliğine Dayalı, Web Öncelikli Elektronik Tablo Ş Akışları için En İyisi)

Modern bir elektronik tablo platformu olarak tasarlanan Rows, tanıdık elektronik tablo arayüzünü, yerel entegrasyonlar, AI formül oluşturma, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve hatta ön tanımlı olarak güzel görünen grafikler gibi güçlü özelliklerle birleştirir.

Canlı verilerle çalışan takımlar, analistler ve girişimciler için tasarlanan Rows, Google Analytics, Stripe, HubSpot ve daha birçok hizmete bağlanmanızı sağlar. Rows, üçüncü taraf eklentiler olmadan bile web trafiğini analiz etmeyi, kampanya performansını çekmeyi ve anahtar metrikleri görselleştirmeyi son derece kolay hale getirir.

Satırların en iyi özellikleri

AI asistanlarını kullanarak formüller oluşturun, verileri temizleyin ve komutları grafiklere dönüştürün

SQL sorguları, CRM verileri veya özel Excel dosyası içe aktarımları için yerleşik API bağlayıcılarını kullanın

Hiç kod yazmadan gösterge panelleri, grafikler ve raporlar oluşturun

Google E-Tablolar'da olduğu gibi veriler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Satır sınırlamaları

Excel veya Sheets'ten daha az gösterge paneli şablonu ve biçimlendirme seçeneği

Küçük, tek seferlik veri görevleri için fazla olabilir

Satır fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro : Aylık 79 $ + kullanıcı başına aylık 8

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Satır derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rows hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Excel veya Google E-Tablolar içe aktarmalarından tablo oluşturmak inanılmaz. Sadece birkaç tıklamayla grafikler ve görseller oluşturmak ve çalışma alanınızda gezinmek MÜKEMMEL.

Excel veya Google E-Tablolar içe aktarımlarından tablo oluşturmak inanılmaz. Sadece birkaç tıklamayla grafikler ve görseller oluşturmak ve çalışma alanınızda gezinmek MÜKEMMEL.

💡 Profesyonel İpucu: AI tablo oluşturucularla çalışırken, özellikle kritik kararlar için otomatik olarak oluşturulan formüllerin veya görselleştirmelerin ardındaki mantığı her zaman iki kez kontrol edin. AI, iş akışınızı hızlandırabilir, ancak hatalı sonuçlar verebilir. Ayrıca, çıktının ardındaki nedeni anlamak, doğruluğu sağlar ve verilerinize güven oluşturur.

5. Airtable AI (Yapılandırılmış veritabanları ve kodsuz iş akışları için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable'ın elektronik tablo-veritabanı yazılımı, proje verilerini, içerik takvimlerini veya ürün yol haritalarını yöneten takımların favorisidir.

Artık iş akışlarına AI entegre edilen Airtable, verileri depolamak veya görüntülemekle kalmaz. Trendleri analiz edebilir, alanları özetleyebilir, içeriği kategorilere ayırabilir ve hatta komutlarınızı temel alarak formüller oluşturabilir; hepsi tablodan ayrılmadan.

Burada sadece elektronik tablo verileriyle çalışmıyorsunuz, sürükle ve bırak kolaylığıyla otomatikleştirilmiş iş akışlarını, akıllı gösterge panellerini ve işbirliğine dayalı uygulamaları güçlendiriyorsunuz.

Airtable AI'nın en iyi özellikleri

Tablodaki diğer verilere göre hücre düzeyinde içerik oluşturun, sınıflandırın, çevirin veya analiz edin

Bağlı uygulamalardan gelen verileri otomatik olarak analiz edin, etiketleyin veya yanıtlayın

Doğrudan tablolara oluşturulmuş görsel uygulamaları, grafikleri ve gösterge panellerini kullanın

Excel dosyalarından veya Google E-Tablolar veritabanından tek tıklamayla içe aktarın

Airtable AI sınırlamaları

AI özellikleri yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Özel ayarlamalar, yalnızca elektronik tablo kullanan kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi gerektirir

Airtable AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 24 $

İş: Aylık 54 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Airtable, görünüşte basit ama inanılmaz derecede güçlüdür. Bu programla harika şeyler yapabildik.

Airtable, görünüşte basit ama inanılmaz derecede güçlüdür. Bu programla harika şeyler yapabildik.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için Ücretsiz Airtable Şablonları

6. Formula Bot (Anında formül oluşturma ve elektronik tablo verilerini temizleme için en iyisi)

formül Bot aracılığıyla

İstediğinizi basit bir İngilizce ile açıklayın, Formula Bot sizin için Excel veya Google E-Tablolar formülünü yazsın. Formülleri doğrudan elektronik tablolarda oluşturur, açıklar ve otomatikleştirir, böylece her beceri düzeyindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Artık karmaşık sözdizimi veya iki tarih arasındaki iş günlerini hesaplamak için Stack Overflow'da arama yapmaya gerek yok.

Ayrıca SQL sorgularını da destekleyerek, analistlerin hiçbir şeyi kaçırmadan elektronik tablo mantığı ile veritabanı mantığı arasında kolayca geçiş yapmasını sağlar.

Formül Bot'un en iyi özellikleri

Tek tıklamayla çözümlerle verileri analiz edin ve temizleyin

İleri düzey kullanıcılar için SQL'den elektronik tabloya çeviri özelliğini edinin

PDF'leri Excel dosyalarına dönüştürün

AI açıklamalarıyla her formülü anlayın

Formül Bot sınırlamaları

Yerel elektronik tablo ortamı yok — bu bir formül oluşturucu, tam bir AI elektronik tablo yazılımı değil

Formül Bot fiyatlandırması

Ücretsiz: Günlük sınırlı sayıda oluşturma

Sınırsız: Aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Sınırsız Plus: Yıllık 25 $

Sınırsız Ultra: Aylık 35 $, yıllık faturalandırılır

Formül Bot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Formula Bot hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Formula Bot, basit komutlar kullanarak formüller oluşturur. Şablonları verimliliği artırırken, SQL sorguları iş analizini basitleştirir.

Formula Bot, basit komutlar kullanarak formüller oluşturur. Şablonları verimliliği artırırken, SQL sorguları iş analizini basitleştirir.

📖 Ayrıca Okuyun: Excel Veritabanı Nasıl Oluşturulur?

7. Bardeen (Uygulamalar arasında elektronik tablo iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

via Bardeen

Bardeen'in yapay zeka destekli otomasyon platformu, GPT destekli otomasyonu doğrudan Google E-Tablolar ve Excel'e entegre eder. Yapay zekayı yerel bir elektronik tablo formülüymüş gibi kullanarak verileri özetlemenizi, oluşturmanızı, biçimlendirmenizi ve analiz etmenizi sağlar.

Bir web sayfasından Google E-Tablolar'a veri aktarmanız, e-postaları satırlara dönüştürmeniz veya bir form gönderildiğinde Excel dosyanızı güncellemeniz mi gerekiyor? Bardeen, tüm bunları tek bir komutla otomatikleştirir. Akıllı otomasyon kılavuzlarıyla Bardeen, elektronik tablolarınızı yüzlerce uygulamaya bağlayarak elektronik tablo verilerini canlı, nefes alan iş akışlarına dönüştürür.

Bardeen'in en iyi özellikleri

Bardeen'in Chrome uzantısı aracılığıyla 70'ten fazla verimlilik uygulamasına bağlanın

AI'yı kullanarak doğal dil komutlarıyla özel iş akışları oluşturun

Tarayıcı ajanlarını kullanarak web sayfalarıyla etkileşim kurun

Platformlar arasında çoklu araç iş akışlarını yönetin ve otomatikleştirin

Bardeen sınırlamaları

Çok adımlı otomasyonlar oluşturmak için bir öğrenme eğrisi vardır

Formül oluşturmaya veya tablo içi AI önerilerine daha az odaklanmıştır

Bardeen fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Başlangıç: 129 $/ay

Takımlar: 500 $/ay

Enterprise: 1500 $/ay

Bardeen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (35+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bardeen hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Bardeen, eskiden saatler süren manuel işleri önemli ölçüde azaltmamıza yardımcı oldu. Diğer büyük avantajları ise toplanan verilerin doğruluğu ve kurulumunun kolaylığıdır.

Bardeen, tamamlanması saatler süren manuel işleri büyük ölçüde azaltmamıza yardımcı oldu. Diğer büyük avantajları ise toplanan verilerin doğruluğu ve kurulumunun kolaylığıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Geleneksel Excel elektronik tablolarında en fazla 1.048.576 satır kullanılabilir. Buna karşılık, bazı eklentiler Google E-Tablolar'ın tek bir sayfada 1 milyar satırı işlemesine olanak tanır.

8. SheetAI (Google E-Tablolar'da hücre içi AI komutları için en iyisi)

sheetAI aracılığıyla

SheetAI, GPT-4, Claude ve Gemini dahil olmak üzere gelişmiş AI modellerini elektronik tablo ortamına getiren bir Google E-Tablolar eklentisidir.

Formüller oluşturmak, metinleri yeniden yazmak, satırları özetlemek veya verileri daha iyi biçimlendirmek mi istiyorsunuz? Sadece "=SHEETAI()" komutunu çağırın ve bir komut istemini yazın. Kod yok, sekme değiştirme yok, sadece doğrudan e-tablo içinde otomasyon. Bu, Google E-Tablolar gösterge panellerine, yoğun işlerinizi nasıl yapacağını bilen yapay zeka destekli bir yükseltme yapmak gibidir.

SheetAI'nin en iyi özellikleri

Doğal dil kullanarak elektronik tablo verilerini analiz edin, özetleyin ve yeniden yazın

Veri kümelerini temizleyin, analiz için yönetici özetleri yazın veya satırlardan anahtar bilgileri çıkarın

SheetAI sınırlamaları

Yalnızca Google E-Tablolar ile çalışır

GPT bağlantısı kesilirse yeniden kimlik doğrulama gerekebilir

SheetAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız Aylık: 20 $/ay

Sınırsız Yıllık: 200 $/yıl

Kullandıkça Öde: 29 $'dan başlayan fiyatlarla

SheetAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar Gösterge Paneli Şablonları

9. Zoho Sheet (AI destekli işbirliği ve gerçek zamanlı veri yönetimi için en iyisi)

zoho Sheet aracılığıyla

Zoho Sheet, AI destekli asistanı Zia ile elektronik tablolara hayat veriyor. Verilerinizden sorular sormanıza, basit ve gelişmiş formüller oluşturmanıza, grafikler oluşturmanıza ve düzenli gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olur. İşbirliği yapan takımlar için ideal olan Zoho Sheet, Excel dosyalarını veya Google E-Tablolar'ı içe aktarmanıza, bunları sorunsuz bir şekilde entegre etmenize ve herhangi bir sorun yaşamadan gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza olanak tanır.

Veri girişinden AI destekli içgörülere kadar her şeyi düzenli tutmak ve manuel güncellemeler için saatler harcamak istemeyen girişimciler ve analistler için mükemmel bir araçtır.

Zoho Sheet'in en iyi özellikleri

Tabloların veya ekran görüntülerinin düzenlenebilir elektronik tablo verilerine dönüştüren "Resimden Veri" gibi entegre özelliklerin keyfini çıkarın

Değişiklikleri ve yorumları gerçek zamanlı olarak kolayca izleyin, daha sorunsuz gerçek zamanlı işbirliğini teşvik edin

Biçimlendirme sorunları olmadan Excel dosyalarını ve CSV'leri içe aktarın

70'ten fazla dile çevirin

Yerleşik ş Akışı otomasyonu ile veri girişi, doğrulama ve hücre güncellemelerini otomatikleştirin

Zoho Sheet sınırlamaları

Google E-Tablolar gibi diğer araçlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Büyük ve karmaşık veri kümelerinde performans düşüşleri yaşanabilir

Zoho Sheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Zoho Sheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Sheet hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Kullanımı kolaydır, takımla paylaşılabilir, birden fazla kişi aynı anda erişebilir.

Kullanımı kolaydır, takımla paylaşılabilir, birden fazla kişi aynı anda erişebilir.

10. Arcwise AI (AI destekli görselleştirmeler ve veri içgörüleri için en iyisi)

arcwise AI aracılığıyla

Arcwise AI, karmaşık elektronik tablo veri analizi ve proje yönetimi görevlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Gelişmiş AI destekli içgörülerden yararlanarak veri işlemeyi otomatikleştirir, doğruluğu artırır ve rutin görevlere harcanan zamanı azaltır. Sezgisel arayüzü, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar ve ölçeklenebilirliği, her boyuttaki kuruluş için ideal hale getirir.

Arcwise, AI destekli elektronik tablo yönetimini basitleştiren benzersiz görselleştirme ve analiz özellikleri sunar.

Arcwise AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli veri analizini kullanarak içgörüleri ve eğilimleri otomatik olarak izleyin

Formülleri hızlı bir şekilde oluşturun ve etkileşimli grafiklerle verileri görselleştirin

Anahtar metrikleri ve veri eğilimlerini sergilemek için çarpıcı gösterge panelleri oluşturun

Sorunsuz iş akışları için Google E-Tablolar ve Excel dosyalarıyla entegre edin

AI destekli süreçlerle veri analizi ve raporlamayı otomatikleştirin

Arcwise AI sınırlamaları

Hızlı proje yönetimi kurulumları arayanlar için sınırlı şablon kitaplığı

Optimum kullanım için internet bağlantısı gerekir

Arcwise AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Arcwise AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Gemini for Google E-Tablolar (AI içgörülerini doğrudan Google E-Tablolar'a entegre etmek için en iyisi)

gemini for Google aracılığıyla

Gemini for Google E-Tablolar, Google E-Tablolar içinden içgörüler elde etmenize, resimler için alternatif metinler oluşturmanıza ve hatta AI araması yoluyla gerçek zamanlı bilgileri almanıza yardımcı olur. "Proje planımı bir tabloya düzenlememe yardım et" gibi düz dil komutlarını kullanarak izleyiciler, bütçeler, görev listeleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme kuralları uygulayın veya açılır menüler ekleyin; tüm bunları doğal komutlarla gerçekleştirerek E-Tablolar'da manuel kurulum ihtiyacını azaltın.

Sorunsuz entegrasyonu ve özelleştirilebilir AI yanıtları, onu pazarlamacılar, analistler, girişimciler ve karmaşık formüller yazmadan elektronik tablo tabanlı iş akışlarını otomatikleştirmek ve geliştirmek isteyen herkes için güçlü bir araç haline getirir.

Google E-Tablolar için Gemini'nin en iyi özellikleri

AI destekli formüller oluşturun ve gerçek zamanlı veri analizi gerçekleştirin

Görüntü oluşturma ve duygu sınıflandırmasına erişin

Makine öğrenimi modelleriyle daha iyi kararlar almak için içgörüler sağlayın

Aykırı değerler, korelasyonlar veya tahmin edilen gelecek değerler gibi veri eğilimlerini analiz edin ve ısı haritaları ve grafikler gibi görsel çıktılar oluşturun

Gemini for Google E-Tablolar sınırlamaları

Google E-Tablolar ile sınırlıdır, diğer platformlar için desteğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun değildir

AI özelliklerini tamamen optimize etmek için ek kurulum süresi gerekebilir

Google E-Tablolar için Gemini fiyatlandırması

Google AI Pro: 19,99 $/ay

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Google E-Tablolar için Gemini değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gemini hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı paylaşıyor:

Gemini'nin Google'ın tüm uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve başka bir sohbet robotu yerine kullanışlı bir asistan gibi çalışmasını çok seviyorum. Günlük faaliyetleri daha kolay hale getirmek, daha net düşünmeye yardımcı olmak ve düzenli kalmak için tasarlanmıştır, ancak asla robotik veya zorunlu bir şekilde çalışmaz.

Gemini'nin Google'ın tüm uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve başka bir sohbet robotu değil, kullanışlı bir asistan gibi çalışmasını çok seviyorum. Günlük aktiviteleri daha kolay hale getirmek, daha net düşünmeye yardımcı olmak ve düzenli kalmak için tasarlanmıştır, ancak asla robotik veya zorunlu bir şekilde çalışmaz.

