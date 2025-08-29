Günlük Yansıma ve Hedef İzleme için En İyi Notion Günlük Şablonları

Günlük tutuyor ya da meditasyon olarak yazıyor olmanız fark etmez, sonuçta aynı şeydir. Önemli olan zihninizle bir ilişki kurmanızdır.

Günlük tutuyor ya da meditasyon olarak yazıyor olmanız fark etmez, sonuçta aynı şeydir. Önemli olan zihninizle bir ilişki kurmanızdır.

İyi niyetle bir günlük tutmaya başladınız mı hiç... ama sonra, şey, hayat yüzünden üç girdi yaptıktan sonra bıraktınız mı? Ben de öyle.

notion günlük şablonları size yardımcı olabilir. Rüyalarınızı kaydediyor, dolup taşan gelen kutunuzdan şikayet ediyor veya bu hafta gerçekten* ne sıklıkla meditasyon yaptığınızı izleme yapıyor olun, bu şablonlar her şeyi güzelce düzenlenmiş tek bir yerde tutmanızı kolaylaştırır (ve biraz da eğlenceli hale getirir). Artık defterleri karıştırmak veya açık sekmeler denizinde "derin düşüncelerinizi" kaybetmek yok.

Yarı fonksiyonel bir yetişkin gibi günlük tutmaya hazır mısınız?

Düşünmeyi, planlamayı ve hayal kurmayı biraz daha keyifli hale getiren bazı Notion günlük şablonlarını inceleyelim.

🔎 Biliyor muydunuz? Bir alışkanlık formüle etmek için 18 ila 254 gün arasında tutarlılık gerekir, bu yüzden güçlü kalmak gerçekten anahtardır!

*i̇yi bir Notion günlük şablon nedir?

Notion günlük şablonu, düşüncelerinizi ve hedeflerinizi yazmanıza yardımcı olur, böylece bunları tutarlı bir şekilde gerçekleştirmek için iş yapabilirsiniz. Notion günlük şablonu seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

basit düzen*: Temiz ve gezinmesi kolay şablonları seçin. Aşırı karmaşık düzenler planlamayı zorlaştırır ve verimsiz hale getirir

Önceden ayarlanmış yapı : Günlük kayıtlar veya alışkanlık kontrol listeleri gibi önceden ayarlanmış bölümleri arayın. Ayarlar için saatlerce zaman harcamamalısınız

Düşünme alanı : Şükran pratiği, ruh hali izleme, başarılar, zorluklar ve dersler için alan içeren bir günlük şablonu seçin. İlham verici bir alan, günlük yazma deneyiminizi geliştirir ve hedeflerinizle uyumlu kalmanızı sağlar

kolay izleme*: Tutarlılığınızı gösteren görsel izleme şablonu düşünün. Bu izleme şablonları, verimliliğinizi verimli bir şekilde analiz etmenize yardımcı olur

*özel tasarım: Kolayca özelleştirilebilen bir günlük şablon seçin. Daha sonra bölümler eklemek veya düzeni değiştirmek isteyebilirsiniz, bu da karmaşık olmamalıdır

⏩ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi için Notion'u Kullanma

*ücretsiz Notion Günlük Şablonları

Notion şablonları, kendini yansıtma ve verimli alışkanlıklar geliştirme için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Günlük tutmak için keşfedebileceğiniz en iyi Notion şablonları şunlardır:

1. Bullet Journal Şablonu

via Notion

Haftalık ve aylık görevlerinizi düzenlemek istiyor, ancak karmaşık bir yapı istemiyor musunuz? Notion Bullet Journal Şablon, sayfa çevirmeden görevleri haritalamanıza, ilerlemenizi değerlendirmenize ve gelecekteki günlüklerinizi not almanıza olanak tanır.

Bu ücretsiz Notion bullet journal, hedefleri tema, ay ve koleksiyonlara göre ayırır ve geleneksel kağıt günlüklerin karmaşasından kurtulup zamanınızı yönetmenizi sağlar (tabii ki biz de onları seviyoruz!).

İşte neden beğeneceğiniz:

Kopyalaması, değiştirilmesi ve ölçeklendirilmesi kolay, temiz bir düzen elde edin

Haftalık gündemleri ve aylık hedefleri ayarlamak için dijital günlüğü kullanın

En önemli görevleri izleme yaparak her dönüm noktasını sorunsuz bir şekilde tamamlayın

🔑 İdeal olanlar: Günlük tutmaya yeni başlayanlar ve hedefleri ve günlük düşünceleri için basit bir düzen arayan verimlilik meraklıları.

🎥 İzleyin: Sekmeler arasında zaman kaybetmek yerine, görev yönetimi uygulamanız ve bullet journal uygulamanız tek bir uygulama olsaydı ne olurdu? ClickUp'ı bullet journal olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenin!

⏩ Daha fazla bilgi: Alışkanlık Biriktirmeyle Hayatınızı Nasıl Optimize Edebilirsiniz?

2. Günlük Dergi Şablon

via Notion

Bu Notion Günlük Günlüğü Şablonu, kendini yansıtmak için tutarlı bir alan isteyen kişiler için idealdir. Temiz düzeni, tek bir düğmeyle hızlı günlük girdiler yapmanıza ve herhangi bir cihazdan düşüncelerinizi not almanıza olanak tanır.

Bu ücretsiz günlük dergi şablonu, girdileriniz için güncel tarih ve saati kullanmanıza yardımcı olur, böylece alışkanlıklarınızı sürdürebilir ve ilerlemenizi görebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Karmaşık tasarımların yarattığı karmaşayı önlemek için temiz bir düzen elde edin

Ruh halinizi, düşüncelerinizi ve yansımalarınızı saniyeler içinde kaydedin

Daha sonra düşüncelerinizi kolayca bulabilmek için her girdi için başlıklar ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Günlük tutmaya başlamak için minimalist bir düzen arayan kişisel gelişim meraklıları.

3. Ticaret Günlüğü Şablonu

via Notion

Ticaret işlemlerini izleme çok önemlidir, ancak bunu manuel olarak yapmak kısa sürede karmaşık hale gelebilir. Estetik açıdan hoş olan Notion Ticaret Günlüğü Şablonu, her ticareti kaydetmenize ve zaman içinde performansını izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Piyasa verileri ve trendleri hakkında güncel bilgilere sahip olun, böylece bunların mevcut ticaretinize ve yatırım yapmanız gereken yeni ticaretlere nasıl etki ettiğini öğrenin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Haftalık planlayıcı sayfasını kullanarak ticaretinizi bir hafta önceden planlayın

Geçmiş verileri kullanarak ticaret stratejilerinizi test edin ve sistemlerinizi geliştirin

Önemli notları, gözlemleri ve stratejileri tek bir yerde not alın

🔑 İdeal kullanım alanı: Stratejilerini geliştirmek ve duygusal kararları azaltmak için işlemlerini tutarlı bir şekilde kaydetmek ve analiz etmek isteyen ciddi veya uzun vadeli yatırımcılar.

i̇zleyin*: Hedeflerinizi eylem planlarına bağlantı sağlayan daha esnek şablonlar mı arıyorsunuz? Christine'in iş ve kişisel kullanım için ClickUp şablonlarını nasıl kullandığını görün:

4. Günlük Şablonu

via Notion

Ayrıntılı bir günlüğü seviyor, ancak bununla birlikte gelen dağınıklığı istemiyor musunuz? Bu Ücretsiz Notion Günlük Şablonu, takviminizi, zaman çizelgelerinizi ve en son günlüklerinizi tek bir yerde görünümü sunar. Günlük düşüncelerinizi ve ruh halinizi kaydedin ve girişlerinizi Hayaller, Hedefler, Kişisel ve Seyahat gibi kategorilere ayırın

İşte neden beğeneceğiniz:

Görsel takvimle tüm iyi ve kötü günlerinizin görünümünü bir bakışta alın

Renk kodlu girişler ile ruh halinizi daha kolay izleme

Etkin olmayan günlük girdilerini arşivleyerek ve kronolojiyi koruyarak günlük girdilerini düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Kişisel farkındalık yolculuğuna odaklanan ve kapsamlı bir şablon arayan kişiler.

5. Yeni Yıl Geri Sayımı ve Günlük Günlük Şablon

via Notion

Yeni Yıl Geri Sayımı ve Günlük Günlük Şablon, yılı net hedeflerle başlamanıza olanak tanır. Geçen yılı, anahtar anları gözden geçirerek ve zamanınızı dikkatlice değerlendirerek kapatın.

Bu estetik Notion günlük şablon ile Notion gösterge panelinize yeni yıl geri sayımı ekleyerek dinamik bir unsur katabilir ve yılın son günlerinde motivasyonunuzu koruyabilirsiniz!

İşte neden beğeneceğiniz:

Geçen yıl kullandığınız PTO, tatiller ve izinlerinizi izlemeyin

İlerlemeyi izleme ve iyileştirme alanlarını belirleme amacıyla özel sorular oluşturun

Sağlığınız, kariyeriniz, ilişki ve gelişiminiz için kararlar alın

🔑 İdeal kullanım alanı: Yılın geri kalan zamanını en iyi şekilde değerlendirmek için net bir çerçeveye ihtiyaç duyan, hevesli hedef belirleyiciler.

🧠 Günlük Tutmanın Sanatı ve Bilimi: ClickUp'ın kurucusu ve CEO'su Zeb Evans, günlük tutmanın kendisine nasıl daha sakin, daha bilinçli ve daha dirençli olmasını sağladığını paylaşımında bulunuyor: Ergenlik yıllarımdan beri günlük tutuyorum, ancak son on yıldır bunu günlük bir alışkanlık haline getirdim. Günlüğüme günde iki kez yazarak hem iş hem de kişisel hayatım için hedeflerimi, niyetlerimi ve odaklanacağım alanları ayarlıyorum. Bunun benim için paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. Her sabah günlüğüme yazarken, önce önceki günü tekrar okuyarak o gün neler olduğunu hatırlıyor ve öğrendiğim dersleri gözden geçiriyorum. Günlük yazarak düşüncelerimi daha iyi organize edebildiğimi, kararlar alabildiğimi ve genel olarak amaçlarım doğrultusunda yaşayabildiğimi fark ettim. Ergenlik yıllarımdan beri günlük tutuyorum, ancak son on yıldır bunu günlük bir alışkanlık haline getirdim. Günlüğüme günde iki kez yazarak hem iş hem de kişisel hayatım için hedeflerimi, niyetlerimi ve odaklanacağım alanları ayarlıyorum. Bunun benim için paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. Her sabah günlüğüme yazarken, önce önceki günü tekrar okuyarak o gün neler olduğunu hatırlıyor ve öğrendiğim dersleri gözden geçiriyorum. Günlük yazarak düşüncelerimi daha iyi organize edebildiğimi, kararlar alabildiğimi ve genel olarak amaçlarım doğrultusunda yaşayabildiğimi fark ettim.

6. Günlük ve Şükran Günlüğü şablonu

via Notion

Notion'un Günlük ve Şükran Günlüğü ile şükran duygunuzu ifade etmek çok kolay. Şablon, her gün şükran ve pozitifliğe odaklanmanızı sağlayan temiz ve minimalist bir düzen özelliğine sahiptir. Ruh halinizi takip edin ve zihinsel sağlığınızı geliştirin, zamanla hayatınızı iyileştirecek iyi alışkanlıklar edinin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Günlük veya haftalık şükranlarınız için hızlı yeni girdiler oluşturun ve bunları farklı kategorilerle düzenli tutun

Girilerinizi yazmaya başlamak için ilham almak üzere ipuçlarını kullanın

Günlük deneyimlerinizi kaydedin ve bunlar hakkındaki duygularınızı yansıtın

🔑 İdeal olanlar: Hem verimlilik hem de pozitiflik temelli bilinçli bir günlük tutma alışkanlığı geliştirmek isteyen herkes.

💡 Bonus: Günlük tutmak tek boyutlu olmak zorunda değildir. İşe giderken düşüncelerinizi kaleme almak veya yazabiliyorsanız konuşmak istiyorsanız, bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesli olarak günlüklerinize soru sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulamada. AI araçlarının karmaşıklığından kurtulun, sesinizi kullanarak günlük yazın, not oluşturun ve daha fazlasını yapın. Fikirlerinizi kaydedin ve ClickUp Brain MAX'taki Talk to Metin özelliği ile işleriniz 4 kat daha hızlı tamamlandı

7. Stoik Günlük Şablon

via Notion

Stoic Günlük Şablonu, kendini geliştirmek isteyen kişiler için uygun bir çözümdür. Girişlerinizi fitness, seyahat ve kişisel gelişim gibi hedeflere göre bölün. Şablon ayrıca, yazma bloğunu aşmanıza yardımcı olacak 250'den fazla ipucu sunarak zorlukların üstesinden kolayca gelmenizi sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

Zihinsel sağlığınıza odaklanın, ruh halinizi izlemeyle

Yapılandırılmış bir çerçeve ile zamanla disiplin ve netlik kazanın

Görevlerle değil, değerlerle bağlantılı günlük tutma alışkanlığınızı sürdürün

🔑 İdeal kullanım alanı: Kişisel gelişim ve netliğe dayalı, felsefe odaklı bir günlük tutma rutini arayan günlük tutma meraklıları.

⏩ Daha fazla bilgi: Yetişkinler için Sabah Rutini Kontrol Listesi Oluşturma

8. Günlük Alışkanlıklar ve Günlük Şablon

via Notion

Verimli bir alışkanlık izleme sistemi ile tutarlılığı korumak kolaydır. Günlük Alışkanlıklar ve Günlük Şablonu, motivasyonunuzu korumak için gerçek zamanlı olarak güncellenen onay kutuları, otomatik olarak oluşturulan günlük girdiler ve ilerleme halkaları ile temiz bir gösterge paneli özelliğine sahiptir.

En iyi yanı ne mi? Takvim, haftalık ve tablo görünümleri ile tutarlılığınızı kolayca görselleştirebilir ve günlük yazma, egzersiz yapma veya yeterince su içmeyi hatırlama gibi kişisel hedeflerinize uygun şekilde düzeni özelleştirebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Alışkanlık geçmişini inceleyin ve seri grafiği ile gelişimi analiz edin

Ayrıntılı bir genel bakış için ayrı bir günlük günlüğü girişi tutun

Gün boyunca tamamlandı ve listede yer alan tüm önemli görevleri listeleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Günlük ve aylık programlarını görsel bir yaklaşımla yönetmek ve günlük alışkanlıkların verimliliğini artırmak isteyen kişiler.

9. Haftalık Planlayıcı, Alışkanlık Takipçisi ve Günlük Şablonu

via Notion

Aynı anda planlama, izleme ve günlük tutmanıza yardımcı olacak ilgi çekici bir şablon mu arıyorsunuz? Haftalık Planlayıcı, Alışkanlık İzleme ve Günlük Şablonu'nu deneyin. Haftalık planlamayı, alışkanlık izlemeyi ve hızlı notları tek bir sorunsuz çalışma alanında birleştirir.

Kuşbakışı haftalık takvim görünümü, yapılacak listeleri, şükran günlüğü ipuçları, hedef sayfa ve özelleştirebileceğiniz yerleşik bir alışkanlık izleme elde edersiniz. Şablon, yerleşik Notion takvimi ile haftanın genel bir görünümünü de sunar. Renkli arayüzü, iş yapmayı ve planınızı takip etmeyi eğlenceli hale getirir.

İşte neden beğeneceğiniz:

Yeme alışkanlıklarınızı izleme ve yönetme için bir market liste ve alışveriş liste hazırlayın

Uymak istediğiniz sağlıklı alışkanlıkların listesini oluşturun ve izleme yapın

Haftalık ilerlemenizi yansıtmak için hafta boyunca olanları yazın

🔑 İdeal kullanım alanı: Haftalarını düzenli izleme altında tutmak ve düşüncelerini günlüğe kaydetmek için renkli bir şablon isteyen kişiler.

⏩ Daha fazla bilgi: Bullet Journal Proje Yönetimi'ni kullanarak izlemeyin

10. Ultimate Hedefler Tracker 2025 v1. 2 Şablonu

via Notion

Günlük şablonunuzla yıllık hedefleri ayarlamak mı istiyorsunuz? Notion'un Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 uygulaması bunun için doğru çerçeveyi sunar.

SMART çerçevesi ile ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyebilirsiniz. Otomatik sıfırlama düğmesine tıklayarak mevcut yılın hedeflerini arşive taşıyın ve gelecek yıl için plan yapın. Görsel gösterge paneli, dönüm noktası geri sayımları, hatırlatıcılar ve ilhamı front ve center tutmak için özel bir vizyon pano gibi araçlar içerir.

İşte neden beğeneceğiniz:

Hedeflerinize ve bunları gerçekleştirmek için gösterdiğiniz çabalara odaklanmak için resimlerle bir vizyon pano oluşturun

Hedeflerinizi kariyer, finans, arkadaşlar ve daha fazlasına göre kategorize edin ve derecelendirin

Tutarlı motivasyon ve daha yüksek verimlilik için haftayı değerlendirin ve analiz edin

🔑 İdeal kullanım alanı: Yıllık hedefleri basit bir şekilde oluşturmak ve izleme yapmak isteyen hedef odaklı kişiler ve hırslı planlayıcılar.

11. 21 Günlük Alışkanlık Takip Şablon

via Notion

Tutarlı bir günlük rutin oluşturmaya çalışıyor ama başaramıyor musunuz? Notion'un 21 Günlük Alışkanlık Takip Şablonu ile bunu başarın. Bu şablonla, tamamlandı görevleri ileride başvurmak üzere arşivlere taşıyabilirsiniz.

Günlük bir rutin oluşturun ve alt kısımda tamamlandı işlerin genel bir özetini görün. Şablonu her açtığınızda kendinizi motive etmek için motivasyonel bir sayfa oluşturmayı deneyin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Güçlü ve zayıf yönlerinizi ve iyileştirme önerilerinizi liste olarak sunun

Görünürlük için tüm etkinliklerinizi renk kodlarıyla işaretleyin ve haftalık sıklıkları ayarlayın

Filtreleri kullanarak hafta boyunca farklı görevleri izleme

🔑 İdeal kullanım alanı: Basit ve izleme kolaylığı sağlayan bir şablonla yeni mikro alışkanlıklar edinmek isteyen öğrenciler ve profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile günlük tutma hesap sorumluluğunuz artık çok daha kolay! Kendinizle (veya bir hesap ortağıyla) bir toplantı ayarlayabilir ve AI Notetaker'ı düşüncelerinizi ve fikirlerinizi kaydetmesi için davet edebilirsiniz. Dinler, yazıya döker ve girdilerinizi düzgün bir şekilde sıralar, her bir içgörünün kaydedilmesini ve kolayca bulunabilmesini sağlar, böylece kendini yansıtma daha basit hale gelir. ClickUp'ın AI Notetaker uygulamasından otomatik AI notlarını doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza alın

12. Pembe Estetik Cilt Bakımı Rutini Takip Şablon

via Notion

Cilt bakım rutininiz, rahatlatıcı bir ritüelden çok bir başka angarya gibi mi geliyor? Pembe Estetik Cilt Bakım Rutini Takip Şablonu, cildinizi sağlıklı tutmak için bir rutin oluşturmanıza ve bunu takip etmenize yardımcı olur.

Cilt bakımı türü ve markasına göre gece ve sabah sayfalari renk kodlariyla ayirin. Cilt bakimi ürünlerinin resimlerini listeye alabilir ve görsel çekiciliği artırmak için alıntılar ekleyebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Derecelendirme, hacim, fiyat, son kullanma tarihi ve satın alma bağlantısı içeren bir liste tutun

Alışveriş listesi oluşturun ve satın aldığınız ürünleri işaretleyin

Haftalık tedavileri tür, ürünler, sıklık, amaç ve notlarla birlikte listeye alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir cilt bakımı rutini oluşturmak veya ciltteki iyileşmeyi izlemek isteyen cilt bakımı yeni başlayanları ve ürün testçileri.

13. Pembe Estetik Yemek Planlayıcı Şablon

via Notion

Yemek planlamak, malzeme satın almak, tarifleri araştırmak ve hazırlıkları koordine etmek gibi işlemlerle baş ağrıtıcı bir hale gelebilir. Notion'un Pembe Estetik Yemek Planlayıcı Şablonu bu günlük görev basitleştirir.

Hatırlatıcılar ayarlayın ve tamamlandıktan sonra işaretleyin. Bir haftalık veya aylık yemek planı ve alışveriş listesi oluşturabilir, böylece ihtiyacınız olan her şey her zaman hazır olur.

İşte neden beğeneceğiniz:

Tarifleri kategorilere ayırın ve puan, hazırlık süresi ve tarif URL'si ile liste olarak sunun

Resimler, puanlar ve diğer ayrıntılarla bir yemek günlüğü oluşturun

Hassas ölçümler için dönüştürücüyü kullanarak birimleri dönüştürün

🔑 İdeal kullanım alanları: Yemek planını ve hazırlığını kolaylaştırmak için yapılandırılmış bir şablon arayan şefler ve aşçılar.

14. Temizlik Takip Şablon

via Notion

Her gün evin bazı bölümlerini temizliyor olabilirsiniz, ancak çamaşır yıkama, derinlemesine temizlik, süpürme, çim biçme ve diğerleri gibi belirli bir zaman ayırmanız ve belirli bir sıklıkta yapmanız gereken bazı işler vardır. Notion'un Temizlik Takip Şablonunu deneyerek bu tür temizlik işlerini düzenli bir şekilde yapın.

Yapılacak işlerin bir listesini oluşturun ve ilerlemeyi işaretlemek için kontrol listelerini kullanın. Referans ve iyileştirme için yorumlar da ekleyebilirsiniz, böylece özel dikkat gerektiren ve zaten sipariş olan işleri tam olarak bilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Temizliği eğlenceli hale getirmek için verimlilik içeren bir çalma listesi oluşturun

Kolay plan için temizlik görevlerini odalara göre kategorize edin

Günlük, haftalık ve aylık sıfırlamalarla görevleri otomatik olarak sıfırlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Temizlik işlerini listeye almak ve bir program oluşturmak için yapılandırılmış bir şablon arayan meşgul kişiler veya haneler.

🎥 İzleyin: Aynı alandaki alışkanlıklarınızı kaydedip, izleme ve ayarlama yapabileceğinizde alışkanlıklarınıza sadık kalmak daha kolaydır. ClickUp bunu mümkün kılar. Bu video, ClickUp'ı alışkanlık takipçisi olarak en iyi şekilde nasıl kullanabileceğiniz anlatmaktadır.

15. Yaşam Hedefleri Şablon

via Notion

Uzun vadeli hedefleriniz doğrultusunda gününüzü odaklanmış ve verimli geçirmek mi istiyorsunuz? Hayat Hedefleri Notion Şablonu, tüm son tarihleriniz için canlı geri sayım özelliği ile bunu başarmanıza yardımcı olacaktır. Motivasyonunuzu korumak için ilham verici alıntı Box'a alıntılar ekleyin. Şablon, sakinleştirici görsellerle bilinçli günlük tutma, plan ve performans göstermeyi teşvik eder.

İşte neden beğeneceğiniz:

En sık kullandığınız araçlara hızlıca erişmek ve zaman kazanmak için bağlantılar ekleyin

Tüm hedeflerinizi zamanında gerçekleştirmek için SMART hedef kılavuzunu edinin

Büyük ve küçük tüm görevlerinizi izleme yaparak işlerinizi sorunsuz bir şekilde yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Öğrenciler, girişimciler, yaratıcı profesyoneller veya yapılandırılmış bir yaklaşımla alışkanlıklar geliştirmek isteyen herkes.

16. Görsel Alışkanlık Takipçisi Grafik Şablon

via Notion

Notion Görsel Alışkanlık İzleme Grafikleri, alışkanlık izlemesini görsel olarak ilgi çekici bir deneyime dönüştürür. Tek bir tıklama ile alışkanlıklarınızı izlemenizi sağlayan renkli bir ızgara takvim özelliği içerir.

Şablon, renk kodlu görsel geri bildirim sağlayıcı olarak motivasyonunuzu korumayı ve ilerlemenizi bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Yıllık ısı haritası, alışkanlık yolculuğunuzu görselleştirmenize ve zaman içindeki ilerlemenizi izlemenize olanak tanır.

İşte neden beğeneceğiniz:

Renk kodlu grafiklerle ilerlemenizi izlemeyin

Yıllık alışkanlık geçmişine genel bir bakış elde ederek ne kadar ilerleme kaydettiğinizi görün

Günlük rutininizi düzenli tutmak için hatırlatıcı ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hedefler ayar yapmak ve ilerlemeyi basit ve sezgisel bir şekilde görselleştirmek isteyen görsel düşünenler ve kendini geliştirme meraklıları.

📚 Ayrıca okuyun: Bullet Journaling ile Verimliliği Artırma Yöntemleri

17. Kişisel Gelişim 101 Şablonu

via Notion

Notion'un Kişisel Gelişim 101 Şablonu, kişisel gelişim yolculuğunuzu planlamayı ve izlemeyi kolaylaştırır. Rehber niteliğindeki sorular, ilerlemenizi planlamanıza, takip etmenize ve üzerinde düşünmenize yardımcı olur.

Hepsi bu kadar değil. Takvim, liste ve tablo görünümleri, verimli izleme için farklı bakış açıları sunar. Şükran günlüğü, öz farkındalığa dengeli bir yaklaşım sağlayıcıdır, böylece doğru yönde ilerleyebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

SMART formülüyle hedefler belirleyin ve uygulanabilir adımları listeye alın

Zorluklar, minnettarlık ve başarılar üzerine düşünmek için zaman ayırın

Bir günlük oluşturun ve görsel izlemeyle ilerlemenizi takip edin

🔑 İdeal olanlar: Daha iyi rutinler oluşturmaya hazır, kendini geliştirme hedeflerini ayarlamak ve büyüme için iş yapmak için yapılandırılmış bir çerçeve isteyen herkes.

18. Egzersiz Bölümü / Takip Şablon

via Notion

Egzersiz rutininizde ilerleme kaydedip kaydetmediğinizi görmek ister misiniz? Notion'un Egzersiz Bölümü/Takip Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve bölümlere, kas gruplarına ve tüm egzersizlere göre düzenlenmiştir. Önceki kaldırma ve kazanılan güçleri karşılaştırabilir ve analizlerinize göre antrenman düzenleme yapabilirsiniz. Her antrenman için setleri, tekrarları, ağırlıkları ve notları günlere göre sıralayarak kaydedebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Yerleşik formda her ayrıntıyı içeren günlük setleri

Eğitim hacmi otomatik olarak güncellendiğinde ilerlemeyi görün

Her egzersizi belirli bir kas grubu ve odak kas ile ilişkilendirin

🔑 İdeal kullanım alanı: Egzersizlerini planlamak ve başarı oranlarını izlemek için yapılandırılmış bir araç arayan fitness meraklıları.

19. Blossom Çalışma Planlayıcı Şablon

via Notion

Notion'un Blossom Çalışma Planlayıcı Şablonu, ödevleri, ev ödevlerini, kendi kendine çalışmayı ve müfredat zamanını etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Sınıf programları, haftalık yapılacak listeleri, alışkanlık izleme, notlar, flash kartlar ve not bölümleri için modüller içerir ve kolay gezinilebilir bir çalışma alanında sunulur.

Bu planlayıcı, yapı ile esnekliği bir araya getirir: Konularınızı veya alışkanlıklarınızı özel hale getirebilir, düşüncelerinizi veya ödevlerinizi kaydedebilir ve her şeyi düzenli tutabilirsiniz; tüm bunları görsel olarak hoş ve sezgisel bir düzenin keyfini çıkararak yapabilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Konuları liste olarak gösterin ve yapılacaklar, ödevler ve çalışma materyallerini ekleyin

Otomatik izleme ile son teslim tarihine kalan süreyi takip edin

Konu bazında işlenen bölümleri görmek için ilerleme izleme formülü ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Akademik hedeflerini ve görevlerini liste etmek için kolay bir çerçeve arayan öğrenciler.

20. Fitness/Rutin Takip Şablonu

via Notion

Bir fitness rutini oluşturmak ve mazeretler olmadan bu rutini tutarlı bir şekilde takip etmek mi istiyorsunuz? Fitness/Rutin Takip Şablonu bunu kolaylaştırır. Önceden oluşturulmuş bölümler ve egzersiz önerileri ile bu şablon, haftalık egzersiz rutininizi sorunsuz bir şekilde form almanıza yardımcı olur. Yorumlar ve ilgili dosyalar ekleyerek egzersiz eğitimleri veya egzersiz sonrası diyet bilgileri ekleyin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Hafta için bir kontrol listesi oluşturun ve her gün durumunu işaretleyin

Kolay plan için etkinlikleri etkinlik bloklarında kategorilere ayırın

Her hafta düzenli egzersiz yapmak için ayrıntılı bir rutin hakkında bahsetme

🔑 İdeal kullanım alanı: Alışkanlık kazanmak için haftalık egzersiz rutini plan yapmak isteyen fitness meraklıları.

notion Sınırları*

Notion şablonları alışkanlıklar oluşturmak için basit bir yol sunsa da, bazı sınırları vardır:

oluşturmak için zaman ayırın*: Karmaşık şablonları sıfırdan oluşturmak zaman alıcıdır ve doğru sonuç alınamadığında hayal kırıklığına yol açabilir

Sınırlı özel : Notion esnek bir uygulamadır, ancak bazı şablonlar düzeni ne kadar değiştirebileceğinizi sınırlar. Başka birinin ş Akışını göz önünde bulundurarak oluşturulan şablonlar ihtiyaçlarınıza uymayabilir

yerleşik izleme araçları yoktur*: Notion, yerleşik zaman takibi veya kolay grafik oluşturma özellikleri sunmaz. Bunun için ek araçlar kullanmanız gerekir

yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi*: Şablonların nasıl işlediğini ve nasıl değiştirileceğini anlamak başlangıçta karmaşık gelebilir

*alternatif Notion Şablonları

Notion günlük şablonlarıyla kişisel gelişiminizi izleme ve analiz etmek zor olabilir. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, her şeyi zahmetsizce yapmanıza yardımcı olur.

İşte sizi doğru izleme altında tutacak en iyi Notion alternatif şablonlarının liste:

clickUp Günlük Notlar Şablonu*

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile hızlı notlar ekleyin, ilerlemeyi izlemeyin ve gününüzü değerlendirin

ClickUp Günlük Notlar Şablonu, düşüncelerinizi ve notlarınızı hızlıca yazmanıza, ilerlemenizi izlemenize ve düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.

Takvim Görünümü'nü kullanarak günlük hayatınızı, son teslim tarihleri ve programları bir bakışta görebileceğiniz şekilde planlayın. Not Listesi, oluşturulma tarihleri ve en son yorumlarla birlikte girdileri gösterir. Ayrıca, notlarınızı tek bir tıklamayla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Günlük not formunuzu yansımalar, anahtar noktalar veya planlarla özel hale getirin

Her seferinde başarıya ulaşmak için gerçekçi hedefler ve son tarihler ayarlayın

Fikirlerinizi harita veya iş akışlarını özetlemek için bir ClickUp Beyaz Tahta ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Gün boyunca ilerlemelerini, güçlü ve zayıf yönlerini görmek için yapılandırılmış bir biçim arayan yoğun profesyoneller ve öğrenciler.

zaman bloklama için ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı öğrenin!*

⏩ Daha fazla bilgi: En İyi Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamaları

*2. ClickUp Yaşam Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaşam Planı Şablonu ile net hedefler belirleyin, ilerlemenizi görselleştirin ve günlük eylemlerinizin etkisini görün

Kendinizi kaybolmuş hissediyor ve hayatınızın hangi yöne gitmesi gerektiğini mi merak ediyorsunuz? ClickUp Yaşam Planı Şablonu ile hedef ayar ve izleme süreci sorunsuz hale gelir. Bu şablon, şimdiki ve gelecekteki hedeflerinizi belirlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.

Hedeflerinizi anahtar yaşam alanları, aile, kariyer, fiziksel ve zihinsel sağlık, ilişki, finans ve daha fazlasına göre düzenleyebilirsiniz. Life Pano'yu kullanarak alanlara göre görevlerin genel görünümünü elde edin ve Board Görünüm'ü kullanarak görevlerin önceliklerini belirleyin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Motivasyonunuzu yüksek tutmak ve hedeflerinize odaklanmak için bir hesap ortağı atayın

Vizyonunuzu, değerlerinizi, SMART hedeflerinizi , öz değerlendirmenizi ve ana hedefleriniz için önceliklerinizi ekleyin

Görevleri alt görevlere ve kontrol listelerine ayırarak net bir akış sağlayın

🔑 İdeal olanlar: Hedeflerini ayarlamak, ilerlemelerini ve düşüncelerini yansıtmak için önceden biçimlendirilmiş bir yaşam planlayıcısı isteyen kişiler.

🔎 Biliyor muydunuz? Hedeflerinizi yazdığınızda, bunları gerçekleştirme olasılığınız %42 artar. Bu nedenle, günlük tutmak başarınızın anahtarı olabilir!

3. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu ile görevleri bölün, bir yol haritası oluşturun ve ilerlemeyi analiz edin

Gün boyunca pek çok aktivite olduğundan, izlemeyi sürdürmek ve düşünmek için dikkatlice hazırlanmış bir plan çok önemlidir. Peki bunu nasıl planlayabilirsiniz? ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu doğru çerçeveyi sunar.

Alt görevler, öncelik durumu, tamamlanma ilerlemesi, departman etiketleri, başlangıç ve bitiş tarihi ve görev karmaşıklığı ile her eylem öğesinin görünümü alın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

İşte neden beğeneceğiniz:

Kategorilere göre zaman çizelgesi görünümü elde ederek, neyin vadesi geldiğini ve neyin yolda olduğunu öğrenin

Düşüncelerinizi, güncellemeleri veya ek bilgileri kaydetmek için yorumlar ekleyin

Engelleri görmek ve akışı anlamak için bağımlılıkları ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hedef odaklı profesyoneller ve rutin oluşturucular, profesyonel ve kişisel hedeflerine ulaşmak ve öğrendiklerini ve karşılaştıkları zorlukları değerlendirmek için.

4. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile kaynakları düzenleyin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve ilerlemeyi izleme

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile ulaşmak istediklerinizi beyin fırtınası yapın ve bunu başarmak için gerekli becerileri belirleyin. Bu şablon, uygulanabilir planlar oluşturmayı, ilerlemeyi izlemeyi ve yansıtmayı kolaylaştırır.

ClickUp'ta Motivasyonunuzu Korumak için Dönüm Noktaları ayarlayın ve Düzenli Kalmak için Özel Durumları kullanın. Ayrıca, ClickUp Belge ile hedefleriniz hakkında sorunsuz bir şekilde beyin fırtınası yapabilir ve bunları bir eylem planına dönüştürebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Bilgileri aramak ve sıralamak için filtreler sunarak, ilerlemeyi sizin için mantıklı bir şekilde izlemeyi kolaylaştırır.

İşte neden beğeneceğiniz:

Her eylem planı için zaman, hedefler, geliştirme planı, hesap kişi ve çeyrek dönemi ekleyin

Mevcut becerilerinizi ve geliştirmemiz gereken becerileri harita etmek için bir Beceri Matris oluşturun

Her çeyrekte üzerinde işlediğiniz beceri sayısını görün

🔑 İdeal kullanım alanı: Kişisel gelişimlerini artırmak ve öğrendiklerini yansıtmak için yapılandırılmış bir biçim arayan kişiler.

💡 Profesyonel İpucu: Günlük günlüğü yazmayı çocuk oyuncağı haline getirmeye hazırsınız, ancak sabit bir şablon istemiyorsunuz? ClickUp Notepad ile toplantı — düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve yansımalarınızı kaydetmek için yeni favori yeriniz! her şeyi, her an not alın:* Günlük başarılarınızı, endişelerinizi veya çılgın fikirlerinizi hızlıca not alın—yapışkan notlara gerek yok

kolayca düzenleyin:* Her gün veya konu için ayrı notlar oluşturun, böylece düşünceleriniz karışıklıkta kaybolmasın

*cihazlar arasında senkronizasyon: Dizüstü bilgisayarınızda bir günlük girdi başlatın ve telefonunuzda bitirin — notlarınız siz nereye giderseniz oraya gider

notları eyleme dönüştürün:* Düşüncelerinizi kolayca görevlere veya hatırlatıcılara dönüştürerek, içgörülerinizi gerçek ilerlemeye dönüştürmenize yardımcı olun

5. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu ile ulaşılabilir hedefler belirleyin, görevleri düzenleyin ve ilerlemeyi takip edin

Sağlıklı kalmak ve dengeyi korumak bir angarya gibi gelebilir, ancak ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu bunu kolaylaştırır.

Zihin, beden ve ruh gibi kategorilere göre kişisel bakım planınızı planlayın ve düzenleyin ve size gerçek mutluluğu getiren şeyleri düşünün. Kişisel bakım türleri, sağlık, finans, ekran süresi, boş zaman, güzellik, seyahat ve daha fazlasını içeren özel şablonlar oluşturarak refahınızın her yönünü kapsayın.

İşte neden beğeneceksiniz:

Etkinlikleri "Başlamadı", "Planlandığı Gibi İzleniyor", "Planın Gerisinde İzleniyor", "Başarılı", "Zorlu" veya "Beklemede" olarak işaretleyin

Her aktivite sırasında veya sonrasında nasıl hissettiğinizi düşünün veya iyileştirilmesi gereken alanları not alın

Kontrol listeleriyle adımları, gerekli kaynakları ve diğer ayrıntıları listeye alın

🔑 İdeal kullanım alanı: Kendi gelişimine önem veren ve öz bakım yolculuğunu geliştirmek ve çabalarında tutarlılığı korumak için organize bir çerçeve arayan kişiler.

📮 ClickUp Insight: Sağlık ve zindelik, anket katılımcılarının en önemli kişisel hedefleridir, ancak %38'i ilerlemelerini tutarlı bir şekilde izleme etmediklerini itiraf etmektedir. 🤦 Niyet ile eylem arasında büyük bir uçurum var! ClickUp, özel Alışkanlık Takip Şablonları ve Yineleyen Görevler ile fitness rutininizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu rutinleri zahmetsizce oluşturduğunuzu, her antrenmanınızı kaydettiğinizi ve meditasyon rutininizi güçlü bir şekilde sürdürdüğünüzü hayal edin. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyorlar — çünkü yolunda ilerlemek, yolu gerçekten görmekle başlar.

6. ClickUp Günlük Hedef Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Hedef Şablonu ile hedefler belirleyin, motivasyonunuzu koruyun ve her şeyi izleme altında tutun

ClickUp Günlük Hedef Şablonu, büyük hedeflerinizi küçük günlük hedeflere dönüştürmenize yardımcı olur. 30 dakikalık bir egzersiz tamamlamak veya bir blog yazısı yazmak gibi ölçülebilir hedefler belirleyebilir ve bunları yönetilebilir görevlere veya alt görevlere bölebilirsiniz.

Özelleştirilebilir not formunu kullanarak günlük hedeflerinizle ilgili sorular ekleyin veya düzenleme yapın ve ek bilgi için ilgili dosyaları ekleyin. Güncellemeleri veya düşüncelerinizi kaydetmek için görevlerin yanına yorumlar bırakın. Ayrıca, ivmeyi sürdürmek için bir hesap ortağı ayarlayın.

İşte neden beğeneceğiniz:

Özel bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun ve ilerlemeyi izlemek için dönüm noktaları ayarlayın

Görevleri yansıma, şükran, fikir ve daha fazlası olarak etiketleyerek kolayca izleme yapın

Etiketler ekleyin, zaman takibi yapın, görev ilişkisini tanımlayın ve odaklanmak için öncelik belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hedeflerini yönetmek ve ilerlemeyi ve iyileştirilmesi gereken alanları yansıtmak için günlük girdiler eklemek isteyen bireyler ve yöneticiler.

⏩ Daha fazla bilgi: İş yerinde sıkıldığınızda ücretsiz zamanlarınızda yapabileceğiniz üretken yapılacak şeyler.

7. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile görevleri düzenleyin, ilerlemeyi izlemeyin ve iyileştirmeleri değerlendirin

Yapılacak liste uzadıkça, bazı şeyleri unutursunuz ve verimliliğiniz düşer. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, bu tür durumları önlemek için kişisel ve profesyonel günlük görevleri net bir şekilde yönetmek için yapılandırılmış bir çalışma alanı sunar.

Takvim Görünümü'nü kullanarak günleri görselleştirin ve zaman dağılımını anlayın. Her görevin yanına notlar ekleyerek bağlam sağlayıcı olun veya iyileştirme önerileri ekleyin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Daha fazla netlik için görevleri özelleştirilebilir kategoriler halinde düzenleyin

Market alışverişi, günlük yazma alışkanlığı kaynakları ve daha fazlası gibi kontrol listeleri ekleyin

Gösterge paneli kullanarak sezgisel, etkileşimli grafiklerle ilerlemenizi izleme

🔑 İdeal olanlar: Gün içinde daha fazla şey başarmak ve sürekli gelişmek için yapılandırılmış bir biçim isteyen verimlilik arayanlar.

⏩ Daha fazla bilgi: Süreci Kolaylaştırmak için En İyi İçerik Yazma Şablonları

8. ClickUp Aylık Planlayıcı Şablon

Ücretsiz şablon alın Tüm ay için bir eylem planı oluşturun ve ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu ile tamamlanma durumunu izleme

Ayın ilerleyen günlerinde yapılacak görevleri unutup, son teslim tarihi geldiğinde her şeyin kaosa dönüştüğünü hiç yaşadınız mı? ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu ile böyle bir şey yaşamazsınız. Bu şablon, yorumlar ve boş zaman, alışkanlıklar, kişisel gelişim ve daha fazlası gibi kategoriler içeren net bir görev liste sağlar.

Aylık görevlerin ve planlanan tarihlerin eksiksiz bir özetini sunan bu şablon, önceden plan yapmayı ve odaklanmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

İşte neden beğeneceğiniz:

İş yükü kapasitesini belirleyin ve günlük görevleri buna göre atayın

Pano görünümünü kullanarak gecikmiş, ilerleme halinde ve tamamlandı görevleri görün

Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı değerlendirin ve gelecekteki gelişiminize rehberlik edecek bir liste oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanı: Verimliliği korumak ve aylık değerlendirmelerle iyileştirmeler yapmak için bir verimlilik aracı arayan kişiler.

⏩ Daha fazla bilgi: En İyi Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulamaları

9. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu ile günlük görevlerinizi tek bir yerde düzenli tutun

ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, İş, Kişisel ve Okul gibi yaşam alanlarına bölünmüş yerleşik kontrol listeleriyle temiz bir günlük görev izleme sistemi sunar. Günlük yapılacaklar, iş görevleri ve daha fazlası gibi alt kategoriler oluşturabilir ve kontrol listelerinde etkinlikleri listeye alabilirsiniz.

Bağımlılıkları belirleyin, yerleşik formlarla gününüzü değerlendirin veya iyileştirme fikirleri için beyin fırtınası yapın, hepsi tek bir düzenli dijital bullet journal'da. Yorumlar veya dosya ekleri için alan sunan bu şablon, günlük görevleri düzenli ve görünür tutmanın basit ama etkili bir yoludur; rutin planlama için mükemmeldir.

İşte neden beğeneceğiniz:

CSV, Excel aracılığıyla görevleri yükleyin veya diğer uygulamalarla entegrasyonlar sağlayarak manuel girdiyi atlayın

Görevleri tamamladıkça güncellenen otomatik izleyici ile ilerlemeyi takip edin

Günlük iş yükünüzü Yoğun, Orta veya Hafif olarak tanımlayarak programınızı dengeleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Verimliliklerini artırmak ve günlük görevlerini tamamlamak için yapılandırılmış bir araç arayan öğrenciler ve iş profesyonelleri.

10. ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın Sağlıklı alışkanlıklar edinin, günlük görevler oluşturun ve ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Şablonu ile ilerlemenizi ölçün

75 Hard Wellness Challenge'a katılmak ister misiniz? ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Şablonu, zorlu 75 günlük zihinsel ve fiziksel fitness programında size rehberlik etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Tüm temel görevler için günlük kontrol listeleri içerir. Günlük egzersizler veya okuma listenizi bitirmek gibi geliştirmek istediğiniz alışkanlıkları beyin fırtınası yaparak ve bunları 75 günlük yolculuk için listeye alarak günlük tutmaya başlayın. Bu yapılandırılmış düzen, hedeflerinizi kolaylıkla izlemenize ve yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olur.

İşte neden beğeneceğiniz:

Her gün düşüncelerinizi ekleyerek ilerlemenizi izleme ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Gecikmeleri analiz etmek ve daha etkili plan yapmak için bağımlılıkları işaretleyin

Her görev için kaynaklar, adım adım süreçler veya ek ayrıntılar ekleyin

🔑 İdeal kullanım: 75 günlük sağlık yarışmasına katılmak ve her gün ilerleme kaydetmek için estetik bir günlük şablonu arayan kişiler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Alışkanlıklarınız 3 adımlı bir döngüde işler: ipucu, rutin, ödül! İpucu davranışı tetikleyici, rutin yaptığınız şeydir ve ödül sizi daha fazlası için geri getirir. Bu, beyninizin otomatik pilota geçme şeklidir!

11. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu ile egzersizlerinizi kaydedin, belirli egzersizleri arayın ve ölçümleri ayarlayın

Egzersizleri bir alışkanlık haline getirmek, sadece rutininizi tamamlamaktan öte bir şeydir. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu, tüm fitness yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanmıştır.

Her antrenman için görevler oluşturun ve egzersiz türü, odaklanılan vücut bölgesi, yoğunluk ve kişisel puan gibi Özel Alanları kullanarak ayrıntıları kaydedin. Yorum bölümünü kullanarak performansınızı değerlendirebilir, nasıl hissettiğinizi not edebilir ve gelişmelerinizi izleme yapabilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Egzersiz etkinliğini izlemek için süreyi, yakılan kaloriyi ve diğer anahtar ölçütleri kaydedin

Diyet, uyku, su tüketimi ve günlük adım gibi destekleyici alışkanlıkları takip edin

Görüntüler, bağlantılar, video eğitimleri ve adım talimatlar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Egzersiz rutinlerini düzenlemek için sezgisel ve görsel olarak çekici bir araç arayan fitness meraklıları.

12. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile kişisel alışkanlık hedefleri belirleyin, iş yükünü değerlendirin ve başarıyı görselleştirin

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu egzersiz, okuma veya meditasyon gibi istediğiniz her alışkanlık için görevler oluşturmanıza ve bunları günlük, haftalık veya özel programlara göre tekrarlanacak şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

İlerleme, hedefler ve miktarlar (ör. 10.000 adım, 15 sayfa okuma) gibi ölçümleri izlemek için Özel Alanlar ekleyebilir ve her bir alışkanlığı Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla izleme yapabilirsiniz. Daha büyük verimlilik hedeflerinin bir parçası olarak alışkanlıkları izlemeye ciddiyseniz, bu özellik ClickUp'ın daha geniş görev ve hedef yönetimi ekosistemine de iyi bir şekilde entegre olur.

İşte neden beğeneceğiniz:

İlerlemeyi izleme ve ayarlamalar yapma için otomasyonlar kurun

Her gün minnettar olduğunuz şeyleri ekleyerek pozitifliği artırın

Günlük iş yükünü izleme yaparak gününüzü etkili bir şekilde planlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Alışkanlıklar oluşturmak ve tutarlılığı korumak için ayrıntılı ve düzenli bir şablon arayan öğrenciler veya profesyoneller.

Özel Görüş: Vx Group Plan Yönetimi Direktörü Beth Barbaglia, ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor: ClickUp, kişisel verimliliğimi kesinlikle artırdı ve daha iyi organize olmamı sağladı. ClickUp, kişisel verimliliğimi kesinlikle artırdı ve daha iyi organize olmamı sağladı.

13. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile yemeklerinizi planlayın, organize edin ve malzemeleri ve alışveriş listesini izleme yapın

Doğru araçlara sahip olduğunuzda, yemek planlama ve hazırlama zahmetsiz hale gelir. ClickUp Yemek Planlama Şablonu, zamandan tasarruf etmek ve planınızı takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Haftanın her günü için her öğünü planlayın ve şablona hızlı başvuru için resimler ekleyin. Ayrıca, planınızı günlük olarak kolayca takip ederek tarifleri değiştirin, malzemeleri güncelleyin veya alışveriş listenizi gerektiği gibi düzenleyin.

İşte neden beğeneceğiniz:

Hazırlıkları, malzeme liste hazırlama, alışveriş yapma, tarif yükleme ve daha fazlası gibi alt görevlere bölün

Doğru beslenme planı için net yağ, karbonhidrat, protein, kalori ve su alımınızı kaydedin

Diyet hedeflerinize uygun olarak yemekleri dengeli, keto, bitki bazlı ve daha fazlası olarak etiketleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yemekleri plan etmek ve tarifleri ve malzemeleri tek bir yerde liste etmek için yapılandırılmış bir biçim isteyen şefler ve aşçılar.

14. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile görevlerinizi planlayın, düzenleyin ve ilerlemeyi takip edin

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, bireylerin görevlerini düzenlemelerine, SMART kişisel hedefler belirlemelerine ve günlük yaşamlarında öncelikler belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Zaman takibi özelliklerini kullanarak zamanı analiz edin ve iyileştirilmesi gereken alanları bulun. Ayrıca, dengeyi korumak ve tükenmişlikten kaçınmak için molalar ve dinlenme zamanları planlayın. Ev işleri, yan projeler veya yaratıcı hedefler arasında koşturuyor olsanız da, bu şablon her şeyi düzenli, hesap ve yönetimi kolay tutan, karmaşık hissettirmeyen, basitleştirilmiş bir kurulumdur.

İşte neden beğeneceğiniz:

İş ve kişisel hayatınızı daha iyi organize etmek için önemli kişilerin ve iletişim bilgilerinin bir liste tutun

Öğrenmek veya satın almak istediğiniz her şeyi, yararlı kaynaklarla birlikte düzenleyin

Günlük olarak neyden keyif aldığınızı, neyin iş olmadığını ve öğrendiklerinizi bir günlükte yansıtın

🔑 İdeal kullanım alanı: Verimliliğini artırmak için hedeflerini ve önceliklerini ayarlamak üzere yapılandırılmış bir araç isteyen kişiler.

15. ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu ile yıllık fitness hedeflerinizi belirleyin ve antrenmanlarınızı planlayın

Sağlam bir fitness hedefiniz var, ancak bunu tüm yıl boyunca sürdürmek zor olabilir. ClickUp Fitness Yıllık Hedefler Şablonu, bu tutarsızlığı ortadan kaldırmak için size net bir yol haritası sunar. Öncelikle, tüm yıllık fitness hedeflerinizi listeleyen ve stratejinizi özetleyen bir belge oluşturun. Ardından, bunu her bir antrenman, egzersiz ve diyet planı için alt sayfalara bölün.

İşte neden beğeneceğiniz:

Sonuçları izlemek için tekrar sayısı, set sayısı, süre ve daha fazlası gibi anahtar ölçütleri tanımlayın

Yıl boyunca her antrenman için görevler belirleyerek düzenli kalın

Fitness hedefleri, ilerleme fotoğrafları ve sağlık istatistikleri ile profilinizi oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanı: Yıllık fitness hedeflerini ayarlamak ve bu hedeflere ulaşmak için çabalarını uyumlu hale getirmek için yapılandırılmış bir araç arayan kişiler.

clickUp ile Her Günü Bilinçli Yaşayın*

Günlük şablonları, düzenli kalmak ve düşüncelerinizi ve duygularınızı yansıtmak için güçlü araçlardır. Ayrıca gününüze yapı kazandırırlar.

ClickUp, bunu kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunar. Yerleşik verimlilik araçları ve kullanıma hazır şablonlarla, hedeflerinizi izlemenize ve size uygun bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve içinden geldiği gibi günlüğünüzü yazın!