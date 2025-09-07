Marka Anlaşmalarınızı Korumak için Ücretsiz Influencer Sözleşme Şablonları

Tek bir kötü tweet, tek bir viral skandal ve birdenbire marka anlaşmanız mahvolur. Dramatik mi geliyor? Değil.

2019 yılında, bir güzellik devi, ünlü bir influencer'ın ebeveynlerinin karıştığı bir skandalın internette patlak vermesinin ardından bu influencer ile ilişkisini kesti. İşbirliği neredeyse bir gecede sona erdi ve insanlar şu soruyu sormaya başladı:

Ne tür bir anlaşma yapmışlardı? Şirketler yasal olarak bu kadar çabuk çekip gidebilir miydi? Her iki taraf için de herhangi bir koruma var mıydı?

Kesin ayrıntılar bir yana, bu olay influencer sözleşmelerinin neden önemli olduğuna dair bir vaka çalışması haline geldi. İyi yazılmış bir yasal belge, itibar maddeleri, net teslimatlar, çıkış şartları, gizlilik maddesi ve kullanım haklarını içerebilir.

Bu makalede, sözleşmenin temel unsurlarını ele alacak ve hem oluşturucular hem de markaları korumak için en iyi ücretsiz influencer sözleşme şablonlarının paylaşımını yapacağız.

Influencer sözleşme şablonları nedir?

Influencer sözleşme şablonu, bir marka ile oluşturucu arasındaki ortaklığın anahtar şartlarını özetleyen önceden hazırlanmış bir sözleşmedir. Teslim edilecekler, zaman çizelgeleri, ödeme koşulları, içerik kullanım hakları, iptal politikaları ve hatta marka itibarıyla ilgili maddeler gibi önemli ayrıntıları kapsar.

İster ücretsiz ürünleri tanıtan bir influencer olun, ister Instagram, TikTok, YouTube veya LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında birden fazla kampanya yürüten bir marka olun, net bir sözleşme her iki tarafı da korur.

Bu, müşteri beklentilerinin uyumlu olmasını sağlar ve daha sonra "Bir dakika, bir değil üç gönderi mi istiyordunuz?" gibi karışıklıkların önlenmesine yardımcı olur

Bunları, pazarlama kampanyalarınızı temiz, profesyonel ve ücretsiz tutan, arka planda sessizce yapılacak iş olarak düşünün.

👀 Biliyor muydunuz? 5 milyardan fazla kişi aktif olarak bir form sosyal medya kullanıyor ve bu da sosyal medyayı yeni kitlelere ulaşmak ve mevcut kitlelerin ilgisini canlı tutmak için en güçlü influencer platformlarından biri haline getiriyor.

12 Ücretsiz Influencer Sözleşme Şablonları

İnternette yüzlerce ücretsiz sözleşme şablonu bulunsa da, bunların çoğu özellikle influencer pazarlaması için ya çok belirsiz ya da çok katıdır.

İşte burada ClickUp — iş için her şeyi içeren uygulama *fark yaratabilir.

PDF'leri ve Google Dokümanları bir araya getirmek yerine, ClickUp size birden fazla influencer platformunda gerçek kampanyaları (ve gerçek kaosu) yöneten gerçek takım ve oluşturucular için tasarlanmış, tamamen düzenlenebilir ve izlenebilir şablonlar sunar.

bu şablonlar, teslim edilecekler, sözleşme dönemi ve diğer tarafla içerik haklarının yönetimi için gerekli bölümleri içerir. *

İşte ClickUp'ın en iyi seçimleri de dahil olmak üzere, en iyi ücretsiz influencer sözleşme şablonlarının özenle hazırlanmış bir liste:

1. ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu ile influencer ortaklıklarınızı özel hale getirin

ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu, yasal bir formdan daha fazlasıdır; PR kalkanınız ve beklentilerinizi ayarlayan çözümdür. Teslim edilecekler, içerik hakları, münhasırlık ve ödeme koşulları için yapılandırılmış bölümler içerir.

Yaratıcı kontrolü yönetmek ve ajans-müşteri ilişkilerini iyileştirmek için şablon size şunları sağlar:

ClickUp Belge'yi kullanarak şablona doğrudan e-imza alanları ekleyin veya DocuSign veya PandaDoc gibi araçlarla entegre edin

Sözleşmenin her bölümünü gerçek teslimatlarla ilişkilendirin

Nihai sözleşmeyi göndermeden önce şirket içi veya müşteri tarafının onayını alın

Hukuk takımınız, pazarlama departmanınız veya influencer ile belirli maddelerde onları etiketleyerek veya konu yorumları kullanarak doğrudan işbirliği yapın

Ödeme planlarının yanı sıra etkileşim oranı, gösterim sayısı veya dönüşüm gibi performans ölçütlerini de ekleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Tekrarlayan influencer anlaşmalarını yöneten oluşturucu veya pazarlama takımları.

💡 Bonus: Güçlü yapay zeka ile influencer sözleşme sürecinizi basitleştirin: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda ve web'de influencer sözleşme şablonlarını, örnek sözleşmeleri ve kampanya belgelerini anında arayın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sorular sorun, sözleşme şartlarını dikte edin veya influencer anlaşmalarını sesle yönetin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, sözleşme yönetimi ş Akışınıza bağlam ve zeka katan tek bir kurumsal çözüme dönüştürün ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için influencer pazarlama ihtiyaçlarınızı gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması. Araç yükünü ortadan kaldırın, sesinizi kullanarak sözleşmeleri taslak haline getirin ve güncelleyin, sözleşmeyle ilgili görevleri atayın ve tüm influencer işbirliği sürecini tek bir yerden kolaylaştırın. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulamasıdır.

2. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Sözleşmesi Şablonunu kullanarak net iş şartları taslağı hazırlayın

Sadece influencer anlaşmaları için değil, birçok farklı türde anlaşma için sağlam bir temel mi ihtiyacınız var? ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu size destek olur.

Kapsam, zaman çizelgeleri, sorumluluklar ve ödeme dönüm noktaları için yapılandırılmış düzenlerle, farklı türdeki sözleşmeler, ortaklıklar veya tek seferlik işler için yeterince esnektir. Ayrıca, belirli sözleşme maddelerine ClickUp görevleri atayabilirsiniz.

Şablonu neden seveceksiniz?

Sözleşme alanlarını, üslubunu ve maddelerini B2B, B2C veya ortaklık anlaşmalarına uyacak şekilde özelleştirin

Hızlı anlaşılabilirlik ve profesyonel sunum için başlıklar, madde işaretleri ve tutarlı biçim ile daha iyi organize olun

İç takımlar, müşteriler veya yasal denetçiler için farklı izinler ayarlayarak, hassas sözleşme bilgilerinin veya özel bilgilerin yalnızca doğru kişiler için görünürlükte olmasını sağlayın

ClickUp'ın Özel Alanlar veya Dokümanlar gömme bloklarını kullanarak proje adları, zaman çizelgeleri veya hizmet paketi ayrıntıları gibi gerçek zamanlı verileri alın

📌 İdeal kullanım alanı: Influencer pazarlama örneklerinin ötesinde daha geniş bir sözleşme biçimi isteyen markalar.

Özel görüş: Marcus Sousa, Influencce Marketing Proje Müdürü, bunu çok iyi özetliyor: ClickUp gerçekten devrim yarattı. Bu platformla iş yapmak, müşterilerime yardımcı olmak ve takımımın proaktifliğini artırmak büyük bir zevk ve inanılmaz bir deneyim. ClickUp gerçekten devrim yarattı. Bu platformla iş yapmak, müşterilerime yardımcı olmak ve takımımın proaktifliğini artırmak büyük bir zevk ve inanılmaz bir deneyim.

3. ClickUp Sözleşme Şablonuna Ek

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile mevcut sözleşmeleri zahmetsizce değiştirin

Kampanya kapsamı ve anlaşma yarıda değiştirilmesi mi gerekiyor? Anlaşmanın tamamını yeniden yazmanıza gerek yok. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu, sözleşme değişikliklerini (ek teslimatlar, ayarlanan zaman çizelgeleri veya bütçe güncellemeleri) kaydetmenize ve paylaşımınıza olanak tanır.

Şablonu neden seveceksiniz?

Ek dosya'yı doğrudan ClickUp Belge'de veya ilgili görevlerde saklanan orijinal sözleşmeye ekleyin veya bağlantı verin

ClickUp'ın konu dizilerini veya görev görünümlerini kullanarak orijinal sözleşmeden değiştirilenleri vurgulayın

Her iki tarafın da dijital olarak imzalaması için yerleşik alanlar içerir

Eklerin onay sürecinde hangi aşamada olduğunu açıkça göstermek için "Taslak", "Yasal Onay Bekliyor" veya "Onaylandı" gibi özel etiketler ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Gelişen ve esnek, takip edilebilir güncellemeler gerektiren kampanyalar.

👀 Biliyor muydunuz? Kullanıcıların %60'ından fazlası, ürün önerileri konusunda şirketlerden ve hatta A listesindeki ünlülerden daha çok influencer'lara güveniyor.

4. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonunu kullanarak sözleşme maddelerini hassas bir şekilde inceleyin

PDF ek dosyaları ve çelişkili yorumlarla uğraşmayı unutun. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu, sözleşme düzenlemeyi işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürür. Paydaşları atayabilir, madde incelemeleri için hukuk ekibini etiketleyebilir ve her sürüm için bir değişiklik günlüğü tutabilirsiniz.

Şablonu neden seveceksiniz?

"İlk İnceleme", "Hukuki Görüş Gerekli", "Müşteri Geri Bildirimi" ve "Nihai Onay" gibi önceden tanımlanmış durumlarla sözleşmenin inceleme sürecinde tam olarak hangi aşamada olduğunu izleme

Sözleşme incelemesini uygulanabilir görevlere ayırın; örnek olarak, "Hukuk departmanı 6. maddeyi incelesin" veya "Finans departmanı fiyatlandırma koşullarını onaylasın". Her görev atanabilir, izlenebilir ve bir son teslim tarihi verilebilir

Orijinal sözleşme, SOW'lar, değişiklikler veya NDA'lar gibi ilgili belgeleri doğrudan inceleme görevine ek dosya olarak ekleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Birden fazla sözleşmeyi aynı anda inceleyen hukuk veya farklı türdeki pazarlama takımları.

🧠 İlginç bilgi: New Reach Marketing gibi kuruluşlar, ClickUp ile yıllık tekrarlayan gelirlerini 800.000 dolara çıkarmıştır.

5. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmet beklentilerini net bir şekilde tanımlayın

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapmanın ötesinde hizmetler sundunuz mu? ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, içerik oluşturma, danışmanlık veya marka stratejisi işlerini üstlenmek için özel olarak hazırlanmış bir sosyal medya influencer sözleşmesidir.

Bonus: Platform üzerinden doğrudan yasal olarak bağlayıcı e-imzalar toplayabilirsiniz. Hizmet sözleşmesi şablonu ayrıca şu amaçlarla tasarlanmıştır:

Her sözleşmeye "Taslak", "İnceleniyor", "İmza Bekliyor" veya "İmzalandı" gibi bir durum atayın, böylece takımınız her zaman sözleşmenin hangi aşamada olduğunu bilir

Sözleşme şartlarını (hizmet aşamaları, zaman çizelgeleri veya teslim edilecekler gibi) doğrudan ClickUp görevlerine bağlayarak, takımınızın ve müşterinizin anlaşmaya göre uygulamayı gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlayın

Ödeme tutarlarını, son teslim tarihlerini ve müşteri faturalandırma dönüm noktalarını tanımlayın, ardından bu ayrıntıları ClickUp'ın Görev veya Takvim görünümleriyle senkronizasyon sağlayın

Nihai sözleşmeyi göndermeden önce tazminat, fikri mülkiyet sahipliği ve hizmet sınırları gibi anahtar unsurları doğrulamak için iç kontrol listeleri oluşturun

📌 İdeal kullanım alanları: Fotoğrafçılık, videografik veya marka danışmanlığı hizmetleri sunan influencer'lar.

💡 Profesyonel ipucu: Hızlı bir sözleşmeye mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e bırakın, siz sadece isteyin, AI anlaşmanız için zor işi yapacağı! ClickUp Brain ile daha akıllı ve daha hızlı sözleşmeler hazırlayın

6. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmeleri verimli bir şekilde denetleyin

En son sözleşme sürümünü bulmak için gelen kutularını kaydırmaktan bıktınız mı? ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, tüm influencer anlaşmalarını depolamak, düzenlemek ve izlemek için tek bir gösterge paneli sunar. Kampanya, oluşturucu veya duruma göre etiketleyin, ardından yenilemeler veya yaklaşan incelemeler için otomatik hatırlatıcı ayarlayın.

Şablonu neden seveceksiniz?

"Yasal İnceleme Bekliyor", "Müzakere Ediliyor", "İmza Bekleniyor" ve "Tamamen Yürürlüğe Girdi" gibi özel aşamalarla herkesin sözleşme durumunu anında görmesini sağlayın

Tüm sözleşme sürümlerini doğrudan her bir göreve yükleyin ve saklayın

Net denetim izleri için zaman damgalı yorumlar alın

Finans, hukuk veya operasyon takımlarını doğrudan görevlerin içine dahil edin

📌 İdeal kullanım alanı: Farklı kampanyalarda birden fazla influencer sözleşmesini yöneten markalar.

7. ClickUp Sözleşme Yönetimi Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Formu Şablonu ile sözleşme ayrıntılarını tek bir yerden izleme

ClickUp Sözleşme Yönetimi Form Şablonu, iç takımlar için influencer işbirliği taleplerini göndermek üzere akıllı bir giriş formu görevi görür.

Bu sözleşme yönetimi şablonu ile oluşturucunun bilgilerini, teslim edilecekleri, kampanya hedeflerini ve bütçeyi front belirleyebilir ve anında bir sözleşme taslağı oluşturabilirsiniz.

Şablonu neden seveceksiniz?

Sözleşme türü, talep eden departman, karşı taraf adı, sözleşme değeri, son tarih ve öncelik gibi önceden oluşturulmuş temel alanlarla her gönderinin eksiksiz, doğru ve eyleme hazır olmasını sağlayın

Koşul mantığı kullanarak kullanıcı girdisine göre alanları gösterin veya gizleyin (örneğin, sözleşme türü olarak 'NDA' seçildiğinde yalnızca NDA'ya özgü alanları görüntüleyin)

Sözleşme son teslim tarihine veya onay gecikmelerine göre hatırlatıcılar gönderin, durumları güncelleyin veya paydaşları bilgilendirin

📌 İdeal kullanım alanı: Standart bir kabul süreci isteyen ajanslar veya şirket içi takımlar.

8. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonunu kullanarak yüklenicinin sorumluluklarını güvenle ayarlayın

Influencer'larla daha çok serbest çalışanlar gibi işiniz varsa, ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu beklentileri ve hakları net bir şekilde ortaya koyar. Fikri mülkiyet, gizlilik sözleşmeleri, ödemeler ve proje kapsamı ile ilgili şartları içerir.

İçerik yönlendirmesinden veya kampanya yürütülmesinden tek başına sorumluysanız, bu şablon kapsam ve haklar konusunda netlik sağlamanıza yardımcı olur. ClickUp Belge ile birlikte kullanıldığında, farklı türdeki içerik oluşturucular için kolayca kopyalanabilir ve uyarlanabilir.

Şablonu neden seveceksiniz?

"Taslak", "İnceleme Bekliyor", "Yükleniciye Gönderildi", "İmzalandı" ve "Arşivlendi" gibi durumları kullanarak her bir yazılı anlaşmanın durumunu anında görebilirsiniz

Tüm sözleşme taslaklarını, imzalanmış anlaşmaları ve revizyon notlarını doğrudan her bir görevde yükleyin ve izleme yapın

Otomasyon tetikleyicileri ayarlayarak şunları yapın: Sözleşmelerin belge inceleme sürecine hazır olduğunda hukuk departmanını uyarın Yöneticileri yaklaşan bitiş tarihleri hakkında bilgilendirin Yüklenicilere sözleşmeleri imzalamalarını veya geçerli yasalara uymalarını hatırlatıcı gönderin

📌 İdeal kullanım alanı: Net bir ödeme yapısı ve teslim edilecekler ile proje bazında influencer'ları işe alan markalar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, belgelerin dağınık olması nedeniyle anahtar kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya ve sadece %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanıyor. Bu, çoğu takımın ya zamanını manuel olarak notlar yazarak boşa harcadığı ya da yapılması gerekenleri hatırlamak için hafızasına, sohbetlere ve e-postalara güvendiği anlamına gelir. Takımımızın iletişim araştırması, profesyonellerin yaklaşık %40'ının hala eylem öğelerini manuel olarak izlediğini ve bu durumun süreci yavaşlatıp hatalara yol açtığını ortaya koydu. %38'den fazlası tutarsız izleme yöntemleri kullanıyor ve bu da genellikle iletişim hatalarına ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden oluyor. Daha da şaşırtıcı olan ne mi? %14'ü eylem öğelerini hiç izlemiyor. sonuç*: Konuşma ve eylemler arasında büyük bir uçurum var. ClickUp gibi güvenilir bir sistem olmadan, önemli kararlar gözden kaçıyor.

9. ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonunu kullanarak sözleşmeleri profesyonel bir şekilde sonlandırın

ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu, yazılı anlaşmaları sonlandırmak için nazik ancak kararlı bir dil içerir. Bitiş tarihlerini, son ödemeleri ve kalan teslimatları onaylamak için kullanın, özellikle de son adımlar veya varlıkların serbest bırakılması için reklamverenin onayı gerektiğinde.

Şablonu neden seveceksiniz?

"Taslak", "Yasal İnceleme Bekliyor", "Onaylandı" ve "Teslim Edildi" gibi tanımlanmış durumlar arasında geçiş yapın. Her adım için belirli takım üyelerini atayarak, uygun denetim olmadan hiçbir fesih işleminin gerçekleşmemesini sağlayın

Fesih mektubunu, ilgili e-postaları, imzalı onayları ve yasal referansları doğrudan görevde saklayın

Aktif ve tamamlandı fesihleri neden, departman veya zaman dilimine göre görselleştirin; bu, denetimler, uyumluluk incelemeleri ve iç raporlama için yararlıdır

📌 İdeal kullanım alanları: Ortaklığın net bir şekilde ve belgelere dayalı olarak erken sonlandırılması gereken durumlar.

Vaka Çalışması: Shopmonkey, ClickUp ile pazarlama onaylarını nasıl hızlandırdı? Sorun: Oto tamir atölyesi yazılım şirketi Shopmonkey, pazarlama taleplerini ve onaylarını yönetmek için daha iyi bir yönteme ihtiyaç duyuyordu. Çözüm: Proje talepleri için ClickUp Formları'nı kullanmak, pazarlama takımının sorunları erken aşamada tespit etmesini ve projelerle ilgili soruları erken aşamada sormasını sağlayarak, karşılıklı konuşmaların sayısını azaltır

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yoğun iş yükünü yönetmek, Shopmonkey'in proje iletişim hatalarını ve unutulan görevleri önemli ölçüde azaltmasına yardımcı oldu

ClickUp'ın Özelleştirilebilir görünümlerini kullanarak renk kodlu etiketler ve sütunlar oluşturun ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirin Sonuç: *i̇nceleme ve onay döngüsünde %50 azalma

*tasarım taleplerini tamamlama süresinde %33 azalma

sadece 2 ay *tüm pazarlama takımını ClickUp'a dahil etmek için ClickUp'ı kullanmayı öğrendikten sonra, pazarlama çalışma alanımızı ekibimize uygun bir şekilde oluşturmanın son derece önemli olacağını anladım. Ekibimiz yeni olduğu için, kendi fikirlerimi dayatmadan önce onların nasıl iş yaptıklarını görmek istedim. ClickUp'ı kullanmayı öğrendikten sonra, pazarlama çalışma alanımızı takımımıza uygun bir şekilde oluşturmanın son derece önemli olacağını anladım. Takımımız yeni olduğu için, kendi fikirlerimi dayatmadan önce onların nasıl işlediklerini görmek istedim.

10. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu ile proje kapsamını ve şartlarını özetleyin

Değişken unsurlar içeren uzun vadeli bir influencer etkinliği mi yürütüyorsunuz? ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, tercih edebileceğiniz operasyonel sözleşmedir.

Proje kapsamları, teslimat zaman çizelgeleri, kontrol noktaları ve bağımlılıkları içerir, ardından bunları proje izleme için senkronizasyon bir ClickUp pano haline dönüştürür.

Şablonu neden seveceksiniz?

Yorum geçmişi ve etkinlik günlükleriyle sözleşmenin her sürümünü güvenlikle saklayın

Hızlı raporlama veya denetimler için sözleşmeleri müşteri, durum, sektör veya faturalandırma modeline göre sıralamak için filtreleri kullanın

Sözleşme incelemeye hazır olduğunda hukuk takımınızı bilgilendirin

Anlaşma imzalandığında proje yöneticisi ile iletişime geçin

Müşterilere bekleyen onayları veya imza son tarihlerini hatırlatıcı olarak iletin

📌 İdeal kullanım alanı: Karmaşık teslimatlar veya takım koordinasyonu içeren uzun vadeli influencer kampanyaları.

💡 Profesyonel ipucu: En iyi influencer sözleşme şablonları, sadece teslim edilecekleri listeyle kalmaz, aynı zamanda karmaşık orta aşamaları da hesaba katar. İçerik revizyon sınırlarını, yeniden çekim maddelerini ve onaylar takıldığında net eskalasyon yollarını tanımlamanıza olanak tanıyan influencer şablonlarını arayın. (Çünkü "geri bildirim beklemek" bir kampanyanın zaman çizelgesini mahvetmemelidir. )

11. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonunu kullanarak danışmanlık anlaşmalarını resmileştirin

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, markalara ton, strateji veya platform seçimleri konusunda danışmanlık yapan oluşturucular içindir. Danışmanlık şartlarını, gizlilik sözleşmelerini, fikri mülkiyet haklarını ve özelleştirilebilir ücret yapılarını kapsar. Ayrıca, kolay müzakere için yorum yapılabilen maddeler de içerir.

Şablonu neden seveceksiniz?

ClickUp'ın Özel Alanları'nı kullanarak belirli danışmanlık ücretleri, proje dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ekleyin

Anlaşma adımlarını (ör. inceleme, düzenleme, müşteri onayı) doğrudan görevlere bağlayarak gerçek zamanlı influencer işbirliği ve ilerleme izleme yapın

Anlaşmanızın tüm sürümlerini ClickUp Belge aracılığıyla düzenli ve erişilebilir tutun, böylece kimse eski şartları kullanmak zorunda kalmaz

📌 İdeal kullanım alanı: Markalar için danışmanlık rolleri oluşturmaya başlayan oluşturucular.

👀 Biliyor muydunuz? Birçok marka, içerik oluşturmadan kampanya planlamasına ve hatta influencer eşleştirmeye kadar sosyal medya pazarlamalarını güçlendirmek için zaten yapay zekayı kullanıyor.

12. ClickUp İş Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Anlaşması Şablonu ile takım beklentilerini uyumlu hale getirin

ClickUp İş Anlaşması Şablonu, tercih edilen çalışma saatlerini, iletişim kanallarını, revizyon zaman çizelgelerini ve işbirliği stilini özetler. Tam bir sözleşme taslağı hazırlamadan önce influencer'lar veya takımlarla birlikte düzenleme yapabilirsiniz.

Şablonu neden seveceksiniz?

İş sözleşmesini ilgili ClickUp Alanlarına veya Listelerine ek dosya olarak ekleyin, böylece projeler sırasında kolayca başvurulabilir

Takımların paylaşılan değerler, karar verme süreçleri ve çatışma çözme stratejileri konusunda uyum sağlamasına yardımcı olacak akıllı ipuçları ekleyin

Kontrol sıklığını, tercih edilen araçları (Slack, e-posta, ClickUp yorumları) ve engelleyiciler için eskalasyon yollarını tanımlayın

Kimin neyi neden önerdiğini şeffaf bir şekilde takip edin; tartışmaları yeniden gözden geçirmek için harika bir yöntemdir

📌 İdeal kullanım alanı: Resmi sözleşme hazırlanmadan önce pazarlama kampanyası yönetim takımları ve influencerlar arasında dahili kullanım.

İyi bir influencer sözleşme şablonu nedir?

Bir seçeneği inceledikten sonra, size uygun influencer sözleşme şablonunu nasıl seçersiniz?

İyi bir influencer sözleşme şablonu şunları içermelidir:

i̇lgili taraflar*: Marka ve influencer isimlerini ve rolleri açıkça belirtin

Kampanya kapsamı : İçerik türünü, gönderi sayısını, platformları ve son teslim tarihlerini tanımlayın

Ödeme koşulları : Ödeme tutarını, sabit ücreti, ödeme yöntemini ve ödeme planını belirtin

İçerik hakları : İçerik hakkındaki genel bir çerçeve belirleyin ve içeriğin sahibi kim, içeriğin nasıl kullanılabileceği veya yeniden kullanılabileceği konusunda bilgi verin

*münhasırlık: Influencer'ın rakip markaları tanıtmasının yasak olup olmadığını bahsetme

onay süreci*: İçerik yayınlanmadan önce nasıl inceleneceği ve onaylanacağı açıklayın

Açıklama gereklilikleri : Reklamcılık düzenlemelerine (ör. FTC yönergeleri) uymak için maddeler ekleyin

Fesih maddeleri : Taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi nasıl ve ne zaman feshedebileceğini belirtin

Ahlak/itibar maddesi : Taraflardan birinin eylemleri markanın itibarını zedelerse sözleşmenin feshine izin verin

gizlilik*: Ortaklık sırasında gerçekleşen gizli bilgi paylaşımını koruyun

Anlaşmazlıkların çözümü : Anlaşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirleyin (ör. arabuluculuk veya tahkim)

İmza: Her iki tarafın da sözleşmeyi imzalaması ve tarih atması için alan ekleyin

💡 Profesyonel ipucu: Basit bir influencer sözleşme şablonuyla yetinmeyin; gönderi sıklığı, hikaye kaydırma son tarihleri, platform münhasırlık şartları ve hatta UGC kullanım hakları gibi ayrıntıları ekleyebileceğiniz bir şablon seçin. Örnek, sezonluk bir kampanya yürütüyorsanız, içerik hakları için otomatik sona erme tarihi ekleyin. Bu ayrıntılar, markanızın sesini ve bütçenizi kampanya sonrası sürprizlerden korur.

Özet: "Gönder" düğmesine basmadan önce sözleşmeyi gönderin

Influencer ortaklıkları inanılmaz derecede faydalı olabilir, ancak bu, beklentiler, haklar ve sorumluluklar baştan net bir şekilde tanımlandığında mümkündür.

Bu ücretsiz influencer sözleşme şablonları, "o dedi, o paylaştı" türünden dramaları önlemenize ve asıl önemli olan şeye odaklanmanıza yardımcı olur: doğru işbirlikçileriyle harika kampanyalar oluşturmak.

ClickUp kullanıyorsanız, bu şablonlar sadece belgeler değil, bir sistemin parçasıdır. Tek bir yerden görevler atayabilir, incelemeleri izleme edebilir, hukuk departmanını bilgilendirebilir ve influencer ilişkisinin her aşamasını yönetebilirsiniz.

Bir sonraki anlaşmanıza uygun şablonu seçin, kampanyanıza göre özel yapın ve kesinleştirin, çünkü bu oyunda netlik isteğe bağlı değildir. Bu, rekabet avantajınızdır. Şimdi ücretsiz kaydolun.