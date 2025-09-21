slack Uygulama Dizini'nden 20 popüler uygulama

Takım liderleri genellikle araçlar arasında anahtar kullanmakta zorlanır, BT yöneticileri entegrasyonlar talepleriyle boğuşur ve verimlilik uzmanları bile uygulama yükü ve hantal iş akışlarıyla mücadele eder.

Doğru Slack uygulamalarının takımınızın performansını ciddi şekilde artırabileceğini biliyorsunuz, ancak bunları tek tek test edecek zamanınız var mı?

İşinizi kolaylaştırmak için buradayız. Zor işi tamamlandı ve ş akışlarınızı daha sorunsuz, iletişiminizi daha hızlı ve takımınızı işlerinde çok daha kararlı hale getiren popüler Slack uygulamalarını özenle seçtik.

Slack proje yönetimi listesinden anketlere ve otomasyona kadar her şey bu listeye dahil.

Slack Uygulama Dizini'nden En Popüler 20 Uygulama Bir Bakışta

Slack'i etkili bir şekilde kullanabilmeniz için uygulama dizininden en iyi Slack uygulamasını kolayca bulmanızı sağlayan bir karşılaştırma tablosu.

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Sanal toplantılar için takım arkadaşlarını otomatik olarak eşleştirin, Slack aracılığıyla yeni çalışanları işe alın, tekrarlayan tanıtımlar ve takım ritüelleri planlayın Proje ve görev yönetimi, girişimler, uzaktan çalışan takımlar, kurumsal, Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal için özel fiyatlandırma Donut Slack içinde programlar ve yolculuklar başlatın, iç ağlar ve topluluklar oluşturun Çalışan bağlılığı ve kültürü Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar 74 $/kullanıcı/ay'dan başlar Polly Saniyeler içinde Slack'e özgü anketler oluşturun, anonim takım geri bildirimleri toplayın ve Slack'ten ayrılmadan anında sonuçlar alın Anketler ve takım oylamaları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Loom Slack'te video güncellemelerini kaydedin ve paylaşım yapın, videoları doğrudan Slack konuları içine yerleştirin ve Slack'i kullanarak Loom videoları talep edin veya yorum yapın Asenkron iletişim Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar GitHub Çekme istekleri ve commit'ler hakkında uyarılar alın, repo güncellemelerine abone olun ve size atanan sorunlar hakkında bildirim alın Geliştirme takımları 30 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar Jira Slack'ten yeni biletler oluşturun, sorun durumuyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın ve Slack konu dizilerini Jira sorunlarına bağlayın Sorun izleme ve geliştirme takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7,53 $'dan başlar Zapier Slack mesajlarından iş akışlarını tetikleyici olarak kullanın, Slack'i 5.000'den fazla uygulamayla bağlantıya geçirin ve kod yapmadan manuel görevleri otomasyon olarak gerçekleştirin Otomasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20,99 $'dan başlar Basit Anket Slack'te doğrudan hızlı ve hafif anketler oluşturun, anonim yanıtları etkinleştirin ve tekrarlayan anketleri ayarlayın Hızlı takım kararları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar Postman Slack'te API test sonuçlarını alın, Postman monitör uyarılarını alın, API koleksiyonları ve değişiklikleri üzerinde işbirliği yapın API ve DevOps takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Google Takvim Yaklaşan toplantı hatırlatıcıları alın, toplantılar sırasında Slack durumunuzu otomatik olarak güncelleyin ve Slack'ten Zoom/Meet aramalarına anında katılın Toplantı yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz Deel Sözleşmeler imzalandığında Slack'e bildirim gönderin, yeni faturalar için uyarılar alın, maaş bordrosunu ve işe alım faaliyetlerini izleme İK, bordro ve uyumluluk Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Stripe Ödemeler için gerçek zamanlı Slack uyarıları, başarısız ödemeleri veya geri ödemeleri izleme, ve yeni abonelikleri izleyin Finans ve SaaS faturalandırma Özel fiyatlandırma Figma Slack içinde tasarımları önizleyin, yeni yorumlar veya düzenlemeler için bildirimler alın ve tasarım sürecindeki ilerlemelerden haberdar olun Tasarım ve ürün takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar HubSpot Slack'te potansiyel müşteri veya bilet güncellemelerini alın, takım üyelerine kişiler atayın ve CRM etkinlik özetlerinin görünümü alın Satış ve CRM Ücretli planlar, üç koltuk için aylık 890 $'dan başlar Box Slack üzerinden Box'a dosya yükleyin, paylaşım Box dosyalarını önizleyin ve dosya etkinlikleri hakkında bildirim alın Dosya yönetimi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar MailChimp Slack'te kampanya durum güncellemelerini alın, otomasyon tamamlanma durumlarını görünümleyin ve abone liste değişikliklerini takip edin E-posta pazarlama takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 13 $'dan başlar Intercom Yeni potansiyel müşteriler/sohbet mesajları geldiğinde bildirim alın, Slack üzerinden özel kişilere yanıt verin ve çözümün ardından konuşma özetlerini görüntüleyin Destek ve satış takımları 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar 39 $/koltuk/ay'dan başlar Greetbot Yeni Slack üyelerini otomatik olarak karşılayın, oryantasyon mesajlarını özel hale getirin, takip için hatırlatıcılar veya uyarılar gönderin Oryantasyon ve kültür Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Otter. ai Zoom/Teams/Slack toplantılarını otomatik olarak transkribe edin, Slack'te özetler sunun ve belirli terimlere bahsetme olduğunda bildirim almak için anahtar kelime uyarıları ayarlayın Toplantı notları ve belgeler Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar Typeform Yanıtları ve müşteri aday bilgi Slack'e gönderin, mesaj içeriğini ve biçimini özel hale getirin ve satış veya destek ekiplerini anında bilgilendirin Formlar ve potansiyel müşteri oluşturma Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar

Slack Uygulama Dizini nedir?

slack Uygulama Dizini ( Slack Marketplace olarak da bilinir), kullanıcıların Slack'in fonksiyonunu genişleten çok çeşitli uygulamaları ve entegrasyonları keşfedebileceği, yükleyebileceği ve yönetebileceği merkezi bir merkezdir. *

Aralık 2015'te 150'den fazla entegrasyonla piyasaya sürülen uygulama, o günden bu yana 2.600'den fazla kullanıma hazır uygulamaya ulaştı.

Uygulama eklemek çok kolaydır. Slack arayüzünü açın veya tarayıcınızda Slack'in Uygulama Dizini'ne başlık verin. Birkaç tıklama ile her şey ayarındadır.

Aşağıdakiler için Slack entegrasyonları bulabilirsiniz:

Verimlilik araçları

Görev yönetimi ve proje planlama yazılımı

İK ve iç araçlar

Botlar ve yapay zeka asistanları

Geliştirici araçları ve entegrasyonlar

Dosya depolama/yönetim yazılımı

Otomasyon ve ş Akışı aracıları

Diğer kategoriler arasında iletişim, analitik, müşteri desteği, finans ve daha fazlası bulunmaktadır

Takımınızın boyutu veya odak noktası ne olursa olsun, size uygun bir uygulama mutlaka vardır.

Slack Uygulama Dizini nasıl kullanılır?

Uygulamaları doğrudan Slack çalışma alanınıza ekleyerek verimliliği artırabilirsiniz. Slack içinde uygulamaları bulup yüklemenize yardımcı olacak basit bir kılavuz:

1. Masaüstünüzde veya tarayıcınızda Slack'i açın

2. Sol kenar çubuğundaki "Daha Fazla" seçeneğine tıklayın

slack aracılığıyla

3. "Otomasyonlar"ı seçin ve ardından "Uygulamalar"ı tıklayın

4. Bu, Slack içindeki Uygulama Dizinini açar. Ayrıca slack.com/apps adresini doğrudan ziyaret edebilirsiniz

5. Arama çubuğunu kullanarak belirli bir uygulamayı arayın veya kategorilere göre göz atın

6. Yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklayın

7. "Slack'e Ekle" düğmesine basın

8. Uygulamanın talep ettiği izinleri inceleyin

9. Yükleme, "İzin Ver" seçeneğine tıklanarak tamamlandı

10. Yükleme kısıtlanmışsa, "Onay İste" seçeneğine tıklayın ve yöneticinize bir not gönderin

11. Eklendikten sonra Slack'e geri dönün ve kanallarınızda veya mesajlarınızda doğrudan kullanmaya başlayın

Bazı uygulamalar, hesap bağlama veya özel yapılandırmalar gibi ek kurulumlar gerektirebilir. Talimatları izleyin ve kullanıma hazır olun.

slack Uygulama Dizini'nden 20 popüler uygulama

Slack uygulama dizinini nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre, size en uygun popüler uygulamaları bulmanıza yardımcı olalım.

ClickUp ile gününüzün kontrolünü elinizde tutun

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, ClickUp ile Slack'i entegre ederek işlerinizi kolayca takip etmenizi sağlar.

Basit /ClickUp slash komutlarını kullanarak görevler oluşturabilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve hatta hızlı yorumlar bırakabilirsiniz. Sanki tüm proje çalışma alanınız Slack sohbetlerinizin içindeymiş gibi.

Slack'ten doğrudan ClickUp'ta bir görev oluşturun

Herhangi bir Slack mesajını, son teslim tarihi, öncelik ve atanan kişilerle bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bu, konuşma akışını kesintiye uğratmadan hızlı fikirleri veya gündelik istekleri eylem öğelerine dönüştürmenin basit bir yoludur.

Son teslim tarihi, atanan kişiler ve öncelikler ile kişisel görevleri yönetin

Görevleriniz yayınlandıktan sonra, ClickUp gerçek zamanlı bildirimlerle takımınızın senkronizasyonunu sağlar. Durum değişikliği, yeni yorum veya görev güncellemesi gibi bir görev güncellendiği anda Slack bildirimleri alırsınız.

Slack mesajlarını anında ClickUp görevlerine dönüştürün

Bu güncellemeler, seçtiğiniz Slack kanallarına doğrudan gönderilir, böylece herkes ClickUp'ı sürekli kontrol etmeden gelişmelerden haberdar olur. Entegrasyonlar, ClickUp Otomasyonları ile de uyumludur. Bir görevi "Devam Ediyor" durumuna taşımak veya bir ekip arkadaşına atamak gibi ş akışlarını tetikleyici olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp otomasyonları ile iş akışları oluşturarak işlerinizi hızlandırın

Otomasyonlar, rutin adımların daha hızlı gerçekleşmesini sağlayarak manuel güncellemeleri azaltır ve çalışma alanınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu, takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlamak ve tekrarlayan idari işleri azaltmak için harika bir yoldur.

Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu video'yu izleyin 🔽

Günümüzde iletişim tamamen bozulmuş durumda. ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri de ClickUp Chat. Bu, takımınızın iç mesajlaşma alanıdır ve burada konuşmalar iş bağlantılı kalır. ClickUp Chat, tüm konuşmalarınızı çalışma alanınıza taşıdığı için mükemmeldir. Belgeleriniz, Beyaz Tahtalarınız, Sohbetleriniz, AI Ajanlarınız ve daha fazlası, ClickUp evreninde yer alır. Artık bağlam değiştirmeye gerek yok!

ClickUp Chat ile iş ve iletişiminizi tek bir sorunsuz arayüzde bağlantılandırın

ClickUp, Slack'in tüm gücüne ve çok daha fazlasına sahiptir. ClickUp içindeki görevler, belgeler ve hedeflerle derin bir şekilde bağlantılıdır. Sohbet bağlantılarını Slack'e geri bırakarak herkesin tam bağlamla büyük resmi görebilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Sohbet, ClickUp Brain ile birlikte kullanıldığında daha da güçlü hale gelir. AI kişisel asistanından tartışmaları özetlemesini, görev listeleri oluşturmasını veya uzun konu dizilerinden anahtar kararları çıkarmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan anahtar bilgiler edinin

Yoğun Slack kullanıcıları için bu, sohbet'e bir mesaj bırakıp, yapay zeka kullanarak onu net bir görev veya özet haline getirebileceğiniz ve zengin önizlemeler kullanarak bunu Slack kanallarına kolayca bağlayabileceğiniz anlamına gelir.

Slack ile ClickUp karşılaştırıldığında, entegrasyon sayesinde Slack ve ClickUp bir araya geliyor. Konuşmaları veya görevlerin yürütülmesini kaçırmıyorsunuz; her iki dünyanın da en iyisini elde ediyorsunuz.

ClickUp'ı Slack ile bağlantıya geçirin ve entegrasyonları etkinleştirin

Görev oluşturmak, iş akışlarını otomatikleştirmek veya AI tarafından oluşturulan içgörülere erişmek, her şey Slack ve ClickUp arasında zarif bir şekilde senkronizasyon sağlar.

Entegrasyonlar, Slack API'lerini ve eylemlerini de destekler, böylece Slack çalışma alanınız görev oluşturma, güncellemeler, yorumlar ve sohbetlerin doğal bir şekilde akışının gerçekleştiği merkezi bir hub haline gelir ve tüm takımların verimliliğini artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Yalnızca ClickUp Chat erişimine sahip çalışma alanları Slack'ten mesajları içe aktarabilir

Zengin özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Bu, bizim hepsi bir arada kontrol merkezimiz olarak hizmet ediyor. Her kampanya, eskalasyon, süreç iyileştirme ve görev tek bir yerde toplanıyor ve özel görünümler, otomasyonlar, belgeler ve gösterge panelleri aracılığıyla birbirine bağlantılı. Dağınık elektronik tabloların, sonsuz Slack konularının ve silo haline gelmiş araçların yerini alıyor. Platformdan ayrılmadan görev sahipliğini, SLA performansını ve işlevler arası ş Akışı'nı kolayca izleyebiliyorum. Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp bana birden fazla takım ve fonksiyon üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlıyor.

Bu, bizim hepsi bir arada kontrol merkezimiz olarak hizmet ediyor. Her kampanya, eskalasyon, süreç iyileştirme ve görev tek bir yerde toplanıyor ve özel görünümler, otomasyonlar, belgeler ve gösterge panelleri aracılığıyla birbirine bağlantılı. Dağınık elektronik tabloların, sonsuz Slack konularının ve silo haline gelmiş araçların yerini alıyor. Platformdan ayrılmadan görev sahipliğini, SLA performansını ve işlevler arası ş Akışlarını kolayca izleyebiliyorum. Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp bana birden fazla takım ve fonksiyon üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Bu kullanışlı kısayollarla Slack'te ClickUp'ı en verimli şekilde kullanın: /clickup new – Slack'ten anında yeni bir ClickUp görevi oluşturun

/clickup list – Slack'ten ayrılmadan belirli bir ClickUp Liste'sindeki görev görünümünü görüntüleyin

/clickup find [görev adı veya kimliği] – Görevleri ad veya kimlik numarasına göre hızlıca arayın

/ClickUp hatırlatıcı – Daha iyi takip için doğrudan Slack içinde görev hatırlatıcılarını ayarlayın

2. Donut (Takım bağlarını güçlendirmek, yeni çalışanları işe alıştırmak ve eğlenceli Slack tanıtımlarıyla şirket kültürü oluşturmak için en iyisi)

via Donut

Donut, dağıtım takımları arasında gerçek insan bağlantıları kuran hafif bir Slack uygulamasıdır. Yeni çalışanları karşılamak veya departmanlar arasında gündelik iletişim kurmayı teşvik etmek gibi konularda Donut, daha güçlü bir şirket kültürü oluşturmaya yardımcı olur.

Temel gücü, otomatik tanıtımlar, akran mentorluk programları ve check-in'ler gibi ilişki kurma faaliyetlerini otomasyona geçirmektir.

İnsan kaynakları ve takım liderleri için Donut, çalışanların rolleri ve başlangıç tarihleri doğrultusunda tanıtımlar, hatırlatmalar ve kontrol listeleri zamanlayan akıllı bir oryantasyon asistanı görevi de görür. Her şey arka planda gerçekleşen bu mesajlaşma uygulaması, tamamen uzaktan çalışılan bir kurulumda bile kimsenin kendini yabancı hissetmemesini sağlar.

Donut'un en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş Slack mesajlarıyla doğum günlerini ve iş yıldönümlerini kutlayın

Donut'un raporlama özelliği ile katılım oranlarını ve etkileşimi izleme, böylece İK departmanı kaç çiftin toplantı yaptığını ve programlarınızın etkisini görebilir

Google veya Outlook Takvim üzerinden Donut toplantıları planlayın ve Slack içinden Zoom/Teams görüşmeleri başlatın

Donut sınırları

Slack Donut, takım üyelerinin bilgilerine erişir ve bu durum bazı kişiler için gizlilik endişelerine yol açabilir

Donut fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 74 $/ay

Premium: Aylık 119 $

Kurumsal: Özel

Donut puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Donut hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Uygulama, Slack kurulumu olarak kullanımı kolaydır ve başka bir iş arkadaşınızla toplantı/etkileşim kurmak için komutlar sunar. Uygulama ayrıca kaç çiftin buluştuğu ve konuşmayı kimin başlattığı hakkında özetler de sunar.

Uygulama, Slack kurulumu olarak kullanımı kolaydır ve başka bir iş arkadaşınızla toplantı/etkileşim kurmak için komutlar sağlar. Uygulama ayrıca kaç çiftin buluştuğu ve konuşmayı kimin başlattığı hakkında özetler de sağlar.

🎉 İlginç Bilgi: Donut'un kurucuları, " Slack'in kültürün oluştuğu yer olarak öne çıktığını " ilk elden fark ettikten sonra 2016 yılında bu uygulamanın geliştirilmesini gerçekleştirdiler ve böylece takım ruhunu gerçekten yaşatan bir ortam yarattılar

3. Polly (Hızlı anketler, araştırmalar ve takımın duygularını gerçek zamanlı olarak yakalamak için en iyisi)

polly aracılığıyla

Polly, takımın ş akışını kesintiye uğratmadan anlık geri bildirim toplamak için kullanışlı bir Slack uygulamasıdır. Hızlı nabız kontrolleri, toplantı sonrası anketler veya takım duyarlılık anketleri yapmanızı sağlar.

Anonim yanıtları ve çoklu soru biçimlerini destekleyen Polly, açık ve dürüst geri bildirimleri teşvik eder ve takımların verilere dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

İşe alımdan geriye dönük değerlendirmelere ve düzenli takım kontrol toplantılarına kadar, geri bildirimleri ş akışınızın doğal bir parçası haline getirebilirsiniz. Akıllı hatırlatıcılar ve otomasyon gibi özellikler anket katılımını artırır.

Polly'nin en iyi özellikleri

Ortak temaları tespit etmek için kelime bulutlarıyla takım yanıtlarını görselleştirin

Anketin son tarihini ayarleyin ve yanıtlar kapandığında bildirim alın

Sonuçları CSV formatında dışa aktarın veya daha derinlemesine analiz için Google E-Tablolar veya API'lerle senkronizasyon sağlayın

Polly sınırları

Polly'de merkezi bir analiz gösterge paneli bulunmadığından, uzun vadeli eğilimleri izleme veya birden fazla anketi verimli bir şekilde yönetmek zorlaşıyor

Polly fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $

Pro: Aylık 24 $

Kurumsal: Özel

Polly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Polly hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Slack ile bu kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum. Soru bankası oluşturabilir ve bunu belirli kanallarla paylaşabilirim. Soru seçenekleri harika, anketleri mümkün olduğunca tamamlandı hale getirerek en fazla geri bildirimi alabiliyorum. Kullanımı çok kolay ve çok iyi çalışıyor. Duruma göre kullanıyorum ama yavaş yavaş haftalık kullanımımın bir parçası haline geliyor.

Slack ile bu kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum. Soru bankası oluşturabilir ve bunu belirli kanallarla paylaşabilirim. Soru seçenekleri harika, anketleri mümkün olduğunca tamamlandı hale getirerek en fazla geri bildirimi alabiliyorum. Kullanımı çok kolay ve çok iyi çalışıyor. Duruma göre kullanıyorum ama yavaş yavaş haftalık kullanımımın bir parçası haline geliyor.

👀 Biliyor muydunuz? Slack'in adı aslında "Tüm İletişim ve Bilginin Aranabilir Günlüğü"nin kısaltmasıdır ve takım konuşmalarını arşivlemeyi temel amacı yansıtır.

4. Loom (Slack'te yapılan asenkron video mesajlaşma ve ekran kayıtları için en iyisi)

loom aracılığıyla

Loom, takımların canlı toplantılara gerek kalmadan karmaşık fikirleri görsel olarak kolayca iletmesini sağlar. Kullanıcıların ekranlarını, seslerini ve kameralarını anında kaydetmelerine olanak tanıyarak, statik Slack mesajlarını dinamik video açıklamalarına dönüştürür.

Slack araç setinizde Loom ile iş mesajlaşmasını nasıl basitleştirebileceğinizi öğrenin. Uzun konu dizileri yazmak yerine, bir video kaydedin ve bir mesaj, SOP veya başka herhangi bir şeyi iletin.

Videolar her an görünür olduğundan, farklı zaman dilimlerine ve iş tarzlarına uygun asenkron ş akışlarını destekler.

Loom'un en iyi özellikleri

Slack konularını video (ve tersi) ek dosya olarak ekleyerek tartışmaları belirli görsel içeriklerle bağlantılı tutun

Asenkron stand-up toplantılarını veya tasarım eleştirilerini kaydedin; ekip arkadaşlarınız kendi programlarına göre yanıt verebilir

Birisi Loom video'nuzun görünümü gerçekleştirdiğinde, tepki verdiğinde veya yorum yaptığında Slack uyarısı alın

Loom sınırları

Slack-Loom entegrasyonları manuel oturum açma işlemlerini zorunlu kılabilir

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: 15 $/kullanıcı/ay

İş + AI: 20 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Uzaktan iş ortamında, karşılaştığınız bir sorunu açıklamak için e-posta veya Slack mesajları yazmak zaman alıcı olabilir. Loom, sorunumu açıklayan ve hatta sorunu ekranda gösteren bir video kaydetmemi sağlıyor. Ardından, birisi cevap olarak bir video kaydı gönderebiliyor. Bu, çok zaman kazandırıyor!

Uzaktan iş ortamında, karşılaştığınız bir sorunu açıklamak için e-posta veya Slack mesajları yazmak zaman alıcı olabilir. Loom, sorunumu açıklayan ve hatta sorunu ekranda gösteren bir video kaydetmemi sağlıyor. Ardından, birisi cevap olarak bir video kaydedebilir. Bu, çok zaman kazandırıyor!

💡 Profesyonel İpucu: Loom video'sunun belirli bir noktasına (ör. "1:23") tepki veya yorum bırakın ve bu zaman damgalı notun doğrudan Slack'te paylaşımını yapın. Bu, geri bildirimin netliği için yararlı bir ipucudur!

gitHub aracılığıyla

GitHub, kod güncellemelerini, konuşmaları ve eylemleri doğrudan Slack çalışma alanınıza getirerek geliştirme takımınızı bilgilendirir ve uyumlu çalışmasını sağlar. Depo abonelikleri ile belirli GitHub depolarını takip edebilir ve yalnızca çekme istekleri veya sorunlar gibi hangi etkinliklerin yayınlanacağını kontrol edebilirsiniz, böylece Slack kanallarınız odaklanmış ve gürültüsüz kalır.

Birisi Slack'te bir GitHub bağlantısının paylaşımında bulunduğunda, durum, yorumlar veya farklar gibi önemli bilgiler otomatik olarak görüntülenir. Bu, GitHub ve Slack proje yönetiminin en büyük avantajlarından biridir.

Entegrasyonlar ayrıca zengin bağlantı önizlemeleri, çoklu repo görünürlük ve farklı projelerden gelen güncellemeleri tek bir yerden almak için sorun bağlantılarını da destekler.

GitHub'ın en iyi özellikleri

/github close [issue] veya /github open [issue] gibi Slack slash komutları aracılığıyla hızlı eylemler gerçekleştirin

Slack konuşma konuları ek dosya olarak GitHub sorunlarına ekleyerek bağlamı koruyun

Slack'in ş Akışı Oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirin ve form gönderimlerinden GitHub sorun oluşturma için tetikleyici kullanın

GitHub sınırları

Bildirimleri yalnızca sizinle doğrudan ilgili olanlara (örneğin, size atanan PR'ler) filtrelemek kolay değildir

GitHub fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Ücretsiz

Takım: 4 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: 21 $/kullanıcı/ay

GitHub puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)

GitHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

GitHub'ı Slack ile entegre ettik, böylece Slack'te yeni Çekme Talebi ile ilgili tüm güncellemeleri alıyoruz

GitHub'ı Slack ile entegre ettik, böylece Slack'te yeni Çekme Talebi ile ilgili tüm güncellemeleri alıyoruz

attlassian tarafından Jira aracılığıyla

Jira, geliştiriciler ve teknoloji ekipleri için bir takım iletişim uygulamasıdır. Gerçek zamanlı sorun uyarıları, proje güncellemeleri ve doğrudan Slack'te bilet oluşturma özelliği ile herkesin senkronizasyonunu sağlar. Özelleştirilebilir uyarılar ve proje düzeyinde abonelikler sayesinde takımlar yalnızca en alakalı güncellemeleri alır.

Kullanıcılar ayrıca Slack'te Jira sorun ID'lerini bahsetme ve durum, atanan kişi ve başlık gibi sorun ayrıntılarını anında önizleme.

Ayrıca, Slack'in ş Akışı Oluşturucu'sunda yerleşik Jira şablonları sayesinde, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri bile basit formlar aracılığıyla sorunları iletebilir ve takım genelinde talepleri kolaylaştırabilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

/jira create gibi basit Slack komutlarını kullanarak konuşmaları anında Jira sorunlarına dönüştürün

Slack mesaj konusunu Jira sorununa ek dosya olarak gönderebilirsiniz, böylece tartışmanın bağlamı korunur

Jira Service Management ile (Atlassian Assist aracılığıyla) sorunsuz bir şekilde entegre olarak BT takımlarının yardım masası biletlerini izleme konusunda yardımcı olur

Jira sınırları

Dikkatli bir filtreleme yapmazsanız, çok sayıda bildirim alabilirsiniz. Uyarı yorgunluğunu önlemek için Slack'in hangi etkinlikleri alacağını yapılandırmak önemlidir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 100 kullanıcı için 8,60 $/kullanıcı/ay

Premium: 100 kullanıcı için 17 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Jira için Slack Connector, Jira sorunlarıyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan ilgili Slack kanallarına ileterek ş Akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır. Takımımızın Jira'yı sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan bilgilendirilmesine yardımcı olur.

Jira için Slack Connector, Jira sorunlarıyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan ilgili Slack kanallarına ileterek ş Akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır. Takımımızın Jira'yı sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan bilgilendirilmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Jira Yorumlarını Slack Konularında Düzenli Tutun Her Jira güncellemesini Slack'te ayrı bir mesaj olarak göndermek yerine, otomasyon kurallarını kullanarak Slack konu ileti dizisi zaman damgalarını (thread_ts) yakalayabilir ve sonraki Jira yorumlarını doğrudan aynı konuya gönderebilirsiniz. Örnek: "Sorun Oluşturuldu"da, bir otomasyon kuralı kullanarak Slack webhook'una doğrudan mesaj gönderin ve {{webResponse. body. ts}}'yi özel bir Jira alana saklayın "Yorum Eklendi" seçeneğinde, başka bir kuralın bu zaman damgasını kullanarak güncellemeyi orijinal konuya göndermesini sağlayın

7. Zapier (Slack'i binlerce başka uygulamayla bağlantı kurarak ş akışlarının otomasyonunu sağlamak için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, Slack'in fonksiyonelliğini genişleten bir otomasyon uygulamasıdır ve Slack'in CRM'ler, proje yönetimi araçları, veritabanları ve elektronik tablolar dahil olmak üzere 5.000'den fazla uygulama ile iletişim kurmasını sağlar.

Proje yönetimi için Slack'i kullanan takımlar için bu entegrasyonlar, takvim hatırlatıcılarını otomatik olarak yayınlamanıza, yeni CRM potansiyel müşterileri hakkında uyarılar almanıza veya müşteri form gönderilerini elektronik tablolara kaydetmenize olanak tanır. Bu sayede, kod yazmadan Slack'i çeşitli ş Akışları için bir kontrol merkezi olarak kullanabilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Slack'in Gmail veya Outlook ile bağlantısını kurarak, Slack'ten şablonlu e-postalar gönderin veya günlük Google Takvim özetlerini bir kanalda otomatik olarak yayınlayın

Slack'in ş Akışı Oluşturucu ile bağlantı kurarak, Slack tek başına yetmediğinde bile araçlar arasında veri alışverişi yapın

Yaygın olarak kullanılan araçlarda daha hızlı ve kanıtlanmış otomasyon için önceden oluşturulmuş geniş bir Zap şablonları kitaplığı sunar

Zapier sınırları

Zap tetikleyicileri "mesaj ek dosyalarını" (bot yanıtları veya slash komut çıktıları gibi) almaz

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 29,99 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Zapier'i kullanarak daha kısa sürede daha fazla iş tamamlandı. Ayrıca, manuel olarak yapmam gerekmeden personele bireysel kampanyaları hakkında Slack hatırlatıcıları ve e-postalar gönderebiliyorum.

Zapier'i kullanarak daha kısa sürede daha fazla iş yapabiliyorum. Ayrıca, manuel olarak yapmaya gerek kalmadan personele bireysel kampanyaları hakkında Slack hatırlatıcıları ve e-postalar gönderebiliyorum.

8. Simple Poll (Slack'te hızlı anketler yapmak için en iyisi)

via Simple Poll

Simple Poll, basit /poll komutunu kullanarak Slack içinde yerel anketler düzenlemenizi sağlayarak takım geri bildirimlerini sorunsuz hale getirir. Çalışanlar oy verdikçe, Simple Poll mesajı en son toplamlarla günceller ve herkesin sonuçlara gerçek zamanlı görünürlük sağlamasını sağlar.

Anketler, seçtiğiniz Slack kanalı veya grup DM'sinde sorunsuz bir şekilde çalışır ve bağlamı ve alaka düzeyini korur. Anonim oylama gibi isteğe bağlı özellikler, özellikle hassas konularda daha dürüst görüşlerin paylaşılmasını sağlarken, anlık sonuç güncellemeleri herkesin gelişmelerden haberdar olmasını sağlar.

Simple Poll'un en iyi özellikleri

Tekrarlanan anketleri (günlük stand-up soruları, haftalık öğle yemeği menüsü seçenekleri) planlayın, böylece her seferinde manuel olarak yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz

Anket türüne bağlı olarak kullanıcıları tek bir oyla sınırlayın veya birden fazla seçim yapmalarına izin verin (ör. bir seçenek seçin veya "uygun olan tüm seçenekleri seçin")

Analiz veya kayıt tutma için gerekliyse anket verilerini dışa aktarın

Basit Anket sınırları

Anket sona erene kadar anket sonuçlarının görünümü sağlanamaz, bu da gerçek zamanlı tartışmayı kısıtlar

Basit Anket fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 59 $ (en fazla 24 üye)

Kurumsal: Özel

Basit Anket puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Simple Poll hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Slack içinde farklı takımlara hızlı ve kolay bir şekilde anket oluşturup gönderebilmeyi seviyorum. İster takım etkinliği planlamak, ister proje girdilerini toplamak, ister belirli bir yazılımla deneyimi olanları sormak olsun, Simple Poll, ekibimin katılımını sağlamak ve girdilerini toplamak için etkili bir anket veya anketi özelleştirmeme olanak tanıyor

Slack içinde farklı takımlara hızlı ve kolay bir şekilde anket oluşturup gönderebilmeyi seviyorum. İster takım etkinliği planlamak, ister proje girdilerini toplamak, ister belirli bir yazılımla deneyimi olanları sormak olsun, Simple Poll, ekibimin katılımını sağlamak ve girdilerini toplamak için etkili bir anket veya anketi özelleştirmeme olanak tanıyor

9. Postman (Slack'te API çağrılarını ve belgeleri paylaşım ve izleme için en iyisi)

postman aracılığıyla

Postman, API ş Akışlarınızı Slack ile entegre ederek geliştiricilerin, kalite kontrol ve destek ekiplerinin uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, bir API monitörü arızalandığında veya performans düştüğünde gerçek zamanlı uyarılar gönderir, böylece ekibiniz hemen harekete geçebilir.

Yerel Slack unfurls ile ekip üyeleri isteklerini veya koleksiyonlarını paylaşabilir ve uç noktaları ve açıklamaları anında önizleyebilir, böylece belgeleri tek tek incelemelerine gerek kalmaz. Ayrıca Newman veya slash komutlarını kullanarak Postman koleksiyonlarını doğrudan Slack'ten çalıştırabilirsiniz; bu, isteğe bağlı testler veya CI tetikleyici ş akışları için mükemmeldir.

Postman'ın en iyi özellikleri

API belgeleri güncellendiğinde Slack kanallarına otomatik olarak bildirim gönderin, böylece takımınız her zaman en son sürümü kontrol edebilir

CI hataları veya ortam değişkeni hataları oluştuğunda geliştiricileri anında uyarın

Bir koleksiyon yayınlandığında, çatallandığında veya birleştirildiğinde Slack güncellemelerini alın, böylece QA ve geliştirme takımları test hazırlığı konusunda bilgilendirilsin

Postman sınırları

Unfurling, paylaşım veya genel çalışma alanlarındaki Postman öğelerinden gelen bağlantılar için çalışır, gizli veya kısıtlı çalışma alanları için çalışmaz

Postman fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 19 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 39 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Postman puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Postman hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Arayüzü hem çok sezgisel hem de çok güçlüdür (genellikle zor bir görev). İzleme aracı çok kullanışlıdır ve Slack bağlantısına ek olarak hiçbir şeyi kaçırmazsınız

Arayüzü hem çok sezgisel hem de çok güçlüdür (genellikle zor bir görev). İzleme aracı çok kullanışlıdır ve Slack bağlantısına ek olarak hiçbir şeyi kaçırmazsınız

🎉 Eğlenceli Bilgi: Postman'ın "Echo" hizmeti, herhangi bir istek göndermenizi ve aynı verileri anında geri almanızı sağlar. Temel olarak, hata ayıklama için bir REST yankı kabinidir!

10. Google Takvim (Takımınızın programını etkinlik hatırlatıcıları ve Slack içindeki planlamalarla senkronizasyon halinde tutmak için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim'in Slack entegrasyonu, günlük planlamayı basitleştirir. Sekmeler arasında geçiş yapmak yerine, tüm günün gündemi her sabah doğrudan Slack DM'lerinize gönderilir, böylece kahvenin etkisi başlamadan önce günün programını öğrenebilirsiniz.

Hatırlatıcıların ötesinde, takviminize göre Slack durumunuzu otomatik olarak günceller. Arama zamanı geldiğinde, Slack'ten "Katıl" düğmesine tıklamanız yeterlidir. Hatta tüm kanalları tek seferde etkinliklere davet edebilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

/gcal komutunu veya Slack düğmelerini kullanarak takvim etkinlikleri oluşturun, katılımcıları otomatik olarak önerin ve toplantıları takvimler arasında anında senkronizasyon sağlayın

Slack'te bir komut yazarak ekip arkadaşlarınızın ücretsiz olup olmadığını kontrol edin ve onların uygun zaman aralıklarını veya güncel programlarını anında öğrenin

Toplantı davetlerine doğrudan Slack'te "Evet/Hayır/Belki" şeklinde yanıt verin ve iptal veya yeniden planlamalarla ilgili gerçek zamanlı güncellemelerle bilgilendirilmeye devam edin

Google Takvim sınırlamaları

Paylaşılan takvimler genellikle senkronizasyon sorunları yaşar veya düzgün görüntülenmez, bu da kanal düzeyinde görünürlüğün tutarsız olmasına neden olur

Google Takvim fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Takvim hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Slack-Google Takvim entegrasyonu, bir üye toplantıdaysa takımını otomatik olarak bilgilendirebilir, böylece zaman yönetimi ve koordinasyonu optimize eder. Ayrıca, daha sonra bir mesajı veya dosyayı tekrar incelemesi gerekenler için ideal olan "daha sonra için kaydet" gibi özelliklere de sahiptir

Slack-Google Takvim entegrasyonu, bir üye toplantıdaysa ekibi otomatik olarak bilgilendirebilir, böylece zaman yönetimi ve koordinasyonu optimize eder. Ayrıca, daha sonra bir mesajı veya dosyayı tekrar incelemesi gerekenler için ideal olan "daha sonra için kaydet" gibi özelliklere de sahiptir

11. Deel (Slack'i küresel işe alım, izin talepleri ve çalışan bağlılığı için kullanan İK takımları için en uygun uygulama)

deel aracılığıyla

Deel, anahtar İK ş Akışlarını (işe alım, iletişim ve ekip yönetimi) doğrudan Slack'e taşıyarak küresel bir ekibi yönetmenin stresini ortadan kaldırır. İlk günden itibaren, yeni işe alınanlar otomatik hoş geldin mesajları, işe alım kontrol listeleri ve güncellemeleri ekibin zaten iletişim kurduğu yerde alırlar.

Yöneticiler, organizasyon grafiği aracılığıyla takım hiyerarşilerine anında erişebilir veya Slack ile entegre kudos özelliği ile moralinizi artırabilir.

Deel ayrıca, İK departmanının sözleşme değişiklikleri veya yerel politika hatırlatıcıları gibi platformlarındaki eylemleri temel alarak Slack tetikleyiciyi etkinleştirmesine olanak tanır.

Deel'in en iyi özellikleri

Deel'in 1:1s özelliğini kullanarak Slack DM'ler aracılığıyla yöneticiler ve takım üyeleri arasında haftalık kontrol toplantılarını kolayca planlayın ve toplantıları doğrudan takvimlere senkronizasyon sağlayın

Deel'in Pulse Anketleri'ni kullanarak, İK takımlarının Slack içinde kısa emoji tabanlı anketler aracılığıyla çalışanların görüşlerini toplamasına yardımcı olun. Anket sonuçları analiz için otomatik olarak kaydedilir

Deel'in Slack entegrasyonu ile işe alım, zaman takibi ve çalışan yönetimi araçları arasındaki ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Donut sınırları

Entegrasyonlar, ayrıntılı filtreleme özelliği sunmamaktadır

Deel fiyatlandırması

Deel Engage: Çalışan başına aylık 20 $

Yükleniciler: Yüklenici başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Deel Global Payroll: Çalışan başına aylık 29 $

Deel US Payroll: Özel fiyatlandırma

Göçmenlik: Özel fiyatlandırma

Deel puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (8000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Deel hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Deel Assemble ürününü çok seviyoruz, çünkü bu ürün sayesinde ücret yapımızın hem rekabetçi hem de adil olduğuna tam olarak güvenebiliyoruz. Ayrıca, Slack üzerinden sunulan günlük, 24 saat destek hizmeti de övgüye değer.

Deel Assemble ürününü çok seviyoruz, çünkü bu ürün sayesinde ücret yapımızın hem rekabetçi hem de adil olduğuna tam olarak güvenebiliyoruz. Ayrıca, Slack üzerinden 24 saat sunulan günlük destek de övgüye değer.

12. Stripe (Slack'te gerçek zamanlı ödeme bildirimleri için finans takımları için en iyisi)

stripe aracılığıyla

Stripe'ın Slack entegrasyonu, takımınızın ödemeyle ilgili önemli güncellemeleri asla kaçırmamasını sağlar. Yeni bir abonelik, başarısız bir ödeme veya işlenen bir geri ödeme olsun, Slack'teki gerçek zamanlı bildirimler doğru kişilerin gecikmeden uyarılmasını sağlar.

Günlük planı kolaylaştırmak için Stripe, toplam satışlar, yeni abonelikler ve geri ödemeler gibi anahtar gelir metriklerinin sabah özetini de gönderebilir.

Stripe'ın en iyi özellikleri

Slack'te hangi Stripe etkinliklerinin görüneceğini seçin (ör. yalnızca yüksek değer satın alımlar veya başarısız ödemeler) ve kanalların zengin içerikli ve düzenli kalmasını sağlayın

Belirli eşikler (örneğin, ücretlendirme hataları) aşıldığında Slack'teki takımlara uyarı göndermek için özel webhook kuralları belirleyin

Yükseltmeler veya yenilemeler gibi önemli müşteri etkinlikleri hakkında gerçek zamanlı güncellemelerle destek ve satış takımlarını bilgilendirin

Stripe sınırları

Bildirimlerle sınırlıdır ve Slack'ten doğrudan etkileşimli eylemleri (ör. geri ödemeler veya yeniden denemeler) desteklemez

Stripe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Stripe puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Stripe hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Bir süredir Stripe Payments kullanıyorum ve en çok dikkatimi çeken özelliği basitliği. Kurulum hızlı, arayüzü temiz ve sezgisel, her şey işliyor. Ödemeleri izleme, geri ödemeler sorun ve her şeyi tek bir merkezi gösterge paneli üzerinden yönetebilirim, menüleri veya destek makalelerini tek tek incelememe gerek kalmıyor

Bir süredir Stripe Payments kullanıyorum ve en dikkatimi çeken özelliği basitliği. Kurulum hızlı, arayüzü temiz ve sezgisel, her şey işliyor. Ödemeleri izleme, sorun geri ödemeleri yapma ve her şeyi tek bir merkezi gösterge paneli üzerinden yönetme şansım var, menüleri veya destek makalelerini tek tek incelememe gerek kalmıyor

13. Figma (Tasarım ş akışını Slack ile entegrasyonlar sağlayan tasarım takımları için en iyisi)

figma aracılığıyla

Figma, en önemli kanallara güncellemeleri otomatik olarak göndererek tasarım işbirliğini günlük ş Akışlarınıza getirir. Tasarım takımınız belirli dosyalar veya projeler için Slack kanallarına abone olabilir, böylece proje yönetimi ve uyumlu çalışma daha kolay hale gelir.

Güncellemelerin ötesinde, Slack'in arama özelliği, önceki geri bildirimler veya tasarım kararları gibi Figma dosyalarıyla ilgili geçmiş konuşmaları bulmayı kolaylaştırır.

Takımınız Figma eklentileri (tasarımdan kod veya özellik oluşturucular gibi) kullanıyorsa, çıktıları doğrudan Slack'e göndererek geliştiricilerin kodlama için almasını sağlayabilir.

Figma'nın en iyi özellikleri

Birisi Figma dosyasında yorum yaptığında, güncelleme yaptığında veya sizi bahsetme yaptığında, Slack'te gerçek zamanlı uyarılar alın

Figma güncellemesine doğrudan Slack'te yorum yapın ve bu yanıtın dosyaya senkronizasyonunu sağlayın

Slack'te zengin önizlemelerle prototip bağlantılarını paylaşım yaparak tasarım ilerlemesini eşzamansız olarak inceleyin ve tartışın

Figma sınırları

Kullanıcılar, Slack'in yalnızca ana Figma dosyasına yapılan yorumlar için uyarı verdiğini, dallardaki yorumların genellikle bildirim tetikleyiciyi ateşlemediğini bildiriyor

Figma fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Profesyonel (Aylık) : İşbirliği Koltuk: 5 $/ay, Geliştirici Koltuk: 15 $/ay, Tam Koltuk: 20 $/ay

Organizasyon (Yıllık) : İşbirliği Koltuğu: 5 $/ay, Geliştirici Koltuğu: 25 $/ay, Tam Koltuk: 55 $/ay

Kurumsal (Yıllık): İşbirliği Koltuğu: 5 $/ay, Geliştirme Koltuğu: 35 $/ay, Tam Koltuk: 90 $/ay

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Figma hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Figma, UI tasarımı, canlı prototipler üzerinde işimize gelmemize ve UX araştırma sürecini organize etmemize çok yardımcı oluyor. Slack ile entegrasyon, tasarım takımından gelen tüm yorum ve önerilerle iletişim halinde olmak için çok iyi bir iş çıkarıyor

Figma, UI tasarımı, canlı prototipler üzerinde işimize gelmemize ve UX araştırma sürecini organize etmemize çok yardımcı oluyor. Slack ile entegrasyon, tasarım ekibinden gelen tüm yorum ve önerilerle iletişim halinde olmak için çok işe yarıyor

👀 Biliyor muydunuz? Figma başlangıçta bir fotoğraf düzenleme aracı olarak tasarlanmıştı ve bugün kullandığınız tasarım filtreleri bu başlangıca bir gönderme niteliğindedir.

hubSpot aracılığıyla

HubSpot-Slack entegrasyonu, işbirliğinin gerçekleştiği yerde gerçek zamanlı CRM güncellemelerini sunarak satış ve pazarlama takımlarının senkronizasyonunu sağlamak için geliştirilmiştir. Takımlar, anlaşma ilerlemesi, potansiyel müşteri etkinliği ve müşteri güncellemeleri hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde eder.

Bu entegrasyon, otomatik hatırlatmaları insan işbirliğiyle birleştirir. HubSpot botları, temsilcilere daha fazla adım gerektiren anlaşmaları güncellemeleri için uyarıda bulunabilirken, önceden yapılandırılmış iş akışı tetikleyicileri manuel bir çaba gerektirmeden başarıları kutlayabilir veya sorunları üst düzeye taşıyabilir.

Ayrıca bilet güncellemeleri yoluyla destek ekibi sağlar ve satış yöneticilerinin basit Slack komutlarını kullanarak konuşma sırasında anında kişi veya anlaşma bilgilerini görüntülemelerine olanak tanır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Slack'te toplantı zamanları önerin veya planlama bağlantıları ekleyin, böylece potansiyel müşterilerle iletişimi kolaylaştırın

Temsilcilerin toplantı notlarını veya güncellemeleri doğrudan Slack'ten HubSpot'a kaydetmelerini sağlayın

Slash komutlarını (ör. /HubSpot search [Ad]) etkinleştirerek Slack içinde anında anlaşma aşaması, son etkinlik veya sahip bilgilerini alın

HubSpot sınırları

Slack kanallarıyla anlaşmaları veya şirketleri toplu olarak ilişkilendirmek için yerel destek yoktur; yalnızca iş akışları veya kullanıcı arayüzü aracılığıyla tek tek ilişkilendirme yapılabilir

HubSpot fiyatlandırması

Marketing Hub Professional: Üç koltuk için aylık 890 $

Marketing Hub Kurumsal: Beş koltuk için aylık 3.600 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumcunun dediği gibi:

Yapılandırması gerçekten çok basit ve kullanırken hiç sorun yaşamadım. Bence sorunla karşılaşacağınız tek durum, daha karmaşık bir şey oluşturmaya çalıştığınızda olacaktır.

Yapılandırması gerçekten çok basit ve kullanırken hiç sorun yaşamadım. Bence sorunla karşılaşacağınız tek durum, daha karmaşık bir şey oluşturmaya çalıştığınızda olacaktır.

15. Box (Slack'te dosya paylaşımı ve işbirliği için güvenlik en üst düzeyde)

box aracılığıyla

Box, zengin önizlemeler, hızlı erişim ve izlenebilir etkinlikler sunarak Slack'i öncelikli olarak kullanan takımların dosya yönetimi ve paylaşımını basitleştirir.

Herhangi bir kanala veya DM'ye Box bağlantısı ekleyin, Slack canlı bir önizleme göstererek ekip arkadaşlarınızın ne açtıklarını tam olarak bilmelerini sağlar (bir belgenin ilk sayfası veya bir görüntünün küçük görsel gibi). Birisi Slack'te bir dosya paylaşırsa, Box onu güvenlik içinde kaydedebilir.

Ayrıca, Box'ın yerleşik etkinlik günlüğü ile dosyalarınızın nerede ve nasıl paylaşımının izlenebildiğini görebilirsiniz.

Box'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan bir Box dosyası için izin güncellemesi gerekiyorsa otomatik olarak bildirim gönderin

Bağlı Box klasörlerindeki dosyalar düzenleme veya eklendiğinde, Slack'te gerçek zamanlı uyarılar yayınlayın

Slack üzerinden dosya isteklerini etkinleştirerek ekip arkadaşlarınızın e-posta zincirleri olmadan dosyaları belirlenen Box klasörlerine sürükleyip bırakmasına yardımcı olun

Kutu sınırları

Box botu, gizli Slack kanallarına otomatik olarak katılamaz

Box fiyatlandırması

İşletme: 18 $/kullanıcı/ay

İş Plus: 30,70 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: 42,35 $/kullanıcı/ay

Enterprise Plus: Yalnızca yıllık faturalandırma ile kullanılabilir

Box puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Box hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Slack gibi diğer yazılımlarla kolayca entegre edilebilir, böylece işbirliği daha hızlı ve sorunsuz hale gelir. Kullanıcılar belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabilir ve işbirliği yapabilir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir

Slack gibi diğer yazılımlarla kolayca entegre edilebilir, böylece işbirliği daha hızlı ve sorunsuz hale gelir. Kullanıcılar belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabilir ve işbirliği yapabilir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir

🎉 İlginç Bilgi: Box'ın kurucusu Aaron Levie, Box'ı halka tanıtmadan önce Mark Cuban'a blogunun iletişim e-posta adresinden soğuk bir e-posta gönderdi. Hiç yüz yüze görüşmemiş olmalarına rağmen, Cuban o kadar ilgisini çekti ki , sonunda Box'a melek yatırımcı olarak yatırım yaptı. İlk toplantıları Dallas Mavericks maçında saha kenarında gerçekleşti. Bu, cesur bir girişim (ve biraz da şans) büyük kazançlar sağlayabileceğinin kanıtıdır!

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, takımınızı kampanya faaliyetleri hakkında güncel tutmak için kullanılan bir e-posta pazarlama Slack uygulamasıdır. Bir e-posta kampanyası başlatıldığında, birisi damla dizisini tamamladığında ve hatta Mailchimp e-postasından müşteri geri bildirimi geldiğinde anında görünürlük kazanırsınız.

Anket yanıtlarını veya cevaplarını topluyorsanız, bunları da Slack'e aktarabilirsiniz. Ayrıca, hedef kitlenin davranışlarının izlemeyi de kolaylaştırır. Basit Slack komutlarını kullanarak abone liste etkinliklerini izleyebilir veya iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Otomasyon tetikleyici olduğunda, örneğin bir hoş geldiniz e-posta gönderildiğinde veya sepet kurtarma süreci başlatıldığında, Slack gerçek zamanlı uyarılar gönderir, böylece satış huninizdeki potansiyel müşterileri izleyebilir ve başarıları anında kutlayabilirsiniz.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Mailchimp'i ayrı olarak kontrol etmeden, Slack'te açılma ve tıklama oranları gibi kampanya performans özetlerini alın

Haftalık kitle büyüme raporları oluşturarak takımınızı kazançlar, kayıplar ve en iyi performans gösteren kampanyalar hakkında bilgilendirin

E-ticaret mağazanızla entegre edildiğinde, Mailchimp'in Slack uyarılarını kullanarak belirli kampanyalarla bağlantılı tamamlanan satışları size bildirin

Mailchimp sınırları

Temel etkinliklerin ötesinde, kampanya açılışları veya abonelik iptalleri gibi eylemler için uyarılar almak istiyorsanız, üçüncü taraf bir otomasyon aracına ihtiyacınız olacaktır

Mailchimp fiyatlandırması

500 kişiye kadar ücretsiz sınır

Essentials: 500 kişi için aylık 8,81 $

Standart: 500 kişi için aylık 13,16 dolar

Premium: 10.000 kişi için aylık 263,27 dolar

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mailchimp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Benim için Mailchimp, Gmail kampanya yöneticisinden çok daha fazlasıdır. Tüketicilerinizle bağlantı kurarken, segmentlere ayırma ve hiper kişiselleştirilmiş iletişim kullanma konusunda güçlü bir araçtır. Ayrıca, açılış sayfaları ve SMS iletişimi de oluşturabilirsiniz. Tüm bunlar, onu süper güçlü bir araç haline getirir.

Benim için Mailchimp, Gmail kampanya yöneticisinden çok daha fazlasıdır. Tüketicilerinizle bağlantı kurarken, segmentlere ayırma ve hiper kişiselleştirilmiş iletişim kullanma konusunda güçlü bir araçtır. Ayrıca, açılış sayfaları ve SMS iletişimi de oluşturabilirsiniz. Tüm bunlar, onu süper güçlü bir araç haline getirir.

17. Intercom (Slack üzerinden Intercom konuşmalarını ve biletlerini yöneten müşteri desteği ve satış takımları için en iyisi)

intercom aracılığıyla

Destek veya satış takımınız Slack kullanıyorsa, Intercom entegrasyonu ş Akışınızı kolaylaştırır. Yeni bir potansiyel müşteri veya müşteri mesajı geldiği anda gerçek zamanlı uyarılar alırsınız, böylece konuşmaya hemen katılabilirsiniz.

Bazı kurulumlarda, temsilciler müşterilere doğrudan Slack'ten yanıt verebilirler. Bu entegrasyonların bir başka avantajı daha vardır. Bir ekip arkadaşınız sizi bir Intercom notunda veya konuşmasında etiketlerse, tüm bağlamı ve yanıt vermek için bir bağlantı içeren bir Slack DM alırsınız.

Destek talebi çözüldüğünde Slack, otomatik olarak bir kapanış özeti paylaşım yaparak herkese sorun türleri ve takım performansı hakkında görünürlük sağlar.

Intercom'un en iyi özellikleri

/intercom search e-posta komutunu kullanarak Slack'te son görülme zamanı, seviye ve konuşma geçmişi gibi kullanıcı ayrıntılarını anında görüntüleyin

Bir chatbot bir insana yönlendirildiğinde bot devretme uyarıları alın, böylece takımınız müşteri ayrılmadan önce devreye girebilir

Slack @here'in belirlenen süre içinde kimse mesaja yanıt vermezse kanala ping attığı mesai sonrası iş akışları kurun

Intercom sınırları

Slack içinde minimum bağlam ve otomasyon sunar

Intercom fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Essential: 39 $/koltuk/ay

Gelişmiş: 99 $/koltuk/ay

uzman: *139 $/koltuk/ay

Fin AI Agent: Özel

Intercom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Intercom hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Intercom, hem potansiyel müşteri oluşturma aracı hem de müşteri desteği aracı olarak harika bir seçimdir. Her sayfada benzersiz olarak oluşturulan yolculuklar, web sitemizdeki sohbet açılır pencerelerindeki mesajları özelleştirebilmemizi ve yeni interkom mesajlarının belirlediğimiz Slack kanalına gelmesini sağlayarak hiçbir mesajı kaçırmamamızı sağlar. Destek açısından da çok faydalıdır – her zaman bir sohbet uzaklığındayız.

Intercom, hem potansiyel müşteri oluşturma aracı hem de müşteri desteği aracı olarak harika bir seçimdir. Her sayfada benzersiz olarak oluşturulan yolculuklar, web sitemizdeki sohbet açılır pencerelerindeki mesajları özelleştirebilmemizi ve yeni interkom mesajlarının belirlediğimiz Slack kanalına gelmesini sağlayarak hiçbir mesajı kaçırmamamızı sağlar. Destek açısından da çok faydalıdır – her zaman bir sohbet uzaklığındayız.

18. GreetBot (Yeni Slack üyelerini otomatik olarak karşılamak ve yeni çalışanların veya misafirlerin ortama alışmasına yardımcı olmak için en iyisi)

greetBot aracılığıyla

Slack çalışma alanınıza veya belirli bir kanala yeni bir üye katıldığında, GreetBot sanal ofisinizin karşılama görevlisi olur. Mesajı, yeni üyeye yönelik bağlantılar, belgeler ve hatta buzları kırmak için dostça mesajlar ekleyerek özel yapabilirsiniz.

GreetBot'u kullanarak önemli oryantasyon bilgilerini aşamalı olarak aktarabilirsiniz. Örnek, 1. günde bir kontrol listesi, 3. günde bir geri bildirim anketi ve 5. günde bir Slack ipuçları kılavuzu gönderebilir, tüm bunları otomatik olarak yapabilirsiniz.

Ayrıca, takımlar bunu şirket içi SSS'ler, yeni çalışanların profillerini oluşturmaları için teşvik etmek ve hatta doğum günleri veya iş yıldönümleri için tebrikler göndermek için kullanıyor.

GreetBot'un en iyi özellikleri

Bir kişinin rolünü veya ilgi alanlarını analiz edin ve GreetBot'tan #frontend, #design veya #pets-for-fun gibi katılmak isteyebileceği kanalları önermesini isteyin

Kullanıcıları "#general'da kendinizi tanıtın" veya "profil resmi ekleyin" gibi oryantasyon eylemleriyle teşvik edin

Dışarıdan gelen misafirler veya serbest çalışanlar için Slack Connect'i kullanın ve GreetBot'tan hangi kanallara erişebileceklerini ve kiminle iletişime geçmeleri gerektiğini açıklamasını isteyin

GreetBot sınırları

GreetBot mesajları sınırlıdır; örneğin, madde işaretli listeler desteklenmez ve düz metin veya Slack'in temel biçimlendirme özelliklerini kullanmanız gerekir

GreetBot fiyatlandırması

14 gün boyunca ücretsiz

Başlangıç: 0 $/çalışma alanı/ay

Artı: 49 $/Çalışma Alanı/ay

Kurumsal: 199 $/çalışma alanı/ay

GreetBot puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

GreetBot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Product Hunt'ın bir yorumcusunun dediği gibi:

Teknoloji alanında 1400'den fazla kadından oluşan bir grubu yönetiyorum ve Greetbot, yeni üyeleri sıcak bir şekilde karşılamamıza ve grubumuzla ilgili bilgileri kolaylıkla sağlayıcı olmamıza büyük ölçüde yardımcı oldu. Yeni özellikler eklendiğinde GreetBot'tan yeni eklemelerle ilgili bir bildirim almayı da çok seviyorum. Çok teşekkürler, bu harika bir ürün.

Teknoloji alanında 1400'den fazla kadından oluşan bir grubu yönetiyorum ve Greetbot, yeni üyeleri sıcak bir şekilde karşılamamıza ve grubumuzla ilgili bilgileri kolaylıkla paylaşmamıza büyük ölçüde yardımcı oldu. Yeni özellikler eklendiğinde GreetBot'tan yeni eklemelerle ilgili bir bildirim almayı da çok seviyorum. Çok teşekkürler, bu harika bir ürün.

19. Otter. ai (Toplantıları yazıya dökmek ve Slack'te toplantı notlarının paylaşımını yapmak için en iyisi)

Takımınız düzenli olarak Zoom, Teams veya Slack'te toplantılar düzenliyorsa, Otter. ai sizin için ideal transkripsiyon aracı olabilir. Toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve toplantı bittiğinde transkriptleri veya özetleri otomatik olarak bir Slack kanalına gönderebilir.

Otter'ın anahtar kelime uyarılarıyla da akıllı bir şekilde çalışabilirsiniz. "Bütçe", "zaman çizelgesi" ve "alıntı" gibi terimleri dinleyecek şekilde ayarlayın. Bu terimler ortaya çıktığında, Otter bir Slack mesajı gönderir ve bu mesajda alıntı ile toplantının o kısmına doğrudan bağlantı bulunur.

Ve birkaç hafta önce birinin söylediği o cümleyi arıyorsanız, Slack'te /otter search "Q3 yol haritası" komutunu çalıştırarak saniyeler içinde tam zaman damgasını bulabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Otter ile hızlı sesli notlar kaydedin ve hem ses dosyasının hem de transkripsiyonunun paylaşımını Slack'te gerçekleştirin

Diğer dillerde yapılan toplantıların İngilizce transkriptlerini yayınlayarak, küresel takımların aynı sayfa üzerinde kalmasına yardımcı olmak için diller arası transkriptler oluşturun

Hızlı başvuru için Slack içindeki tüm geçmiş transkriptleri arayın

Otter. ai sınırları

Gizli kanallarda manuel kurulum gereklidir

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay

İşletme: 30 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

Otter'ın kurulumu kolaydır, kaydı hızlıdır ve hemen işe başlar. Katılımcılar tarafından talep edilmedikçe, tüm toplantılarımda kullanıyorum ve toplantıya katılanlara göre özetleri farklı Slack kanallarına otomatik olarak gönderebiliyorum. Slack ile entegrasyonları da oldukça basittir, bu da her zaman harika bir şey.

Otter'ın kurulumu kolaydır, kaydı hızlıdır ve hemen işe başlar. Katılımcılar tarafından talep edilmedikçe, tüm toplantılarımda kullanıyorum ve toplantıya katılanlara göre özetleri farklı Slack kanallarına otomatik olarak gönderebiliyorum. Slack ile entegrasyonu da oldukça basitti, bu da her zaman harika bir şey.

20. Typeform (Form veya anket yanıtlarını toplamak ve bunları Slack'e iletmek için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Typeform'un Slack ile entegrasyonu, birisi form veya anket gönderdiğinde takımınızı her zaman bilgilendirmeyi kolaylaştırır. Slack'te görünen kullanıcı adları, sorun açıklamaları veya kategoriler gibi bilgileri özel yapabilirsiniz.

Typeform aracılığıyla şirket içi anket veya araştırma yapıyorsanız (örneğin, takım geri bildirim anketi), sonuçları dönemsel olarak özetleyebilir veya her yanıtı paylaşılan bir kanalda anonim olarak yayınlayabilirsiniz.

Pazarlama ve satış takımları için, yeni potansiyel müşteriler veya demo talepleri doğrudan Slack'e gönderilir, böylece temsilciler hızlıca harekete geçebilir. Her bildirimde, mesajın kesilmesi veya takım üyesinin Typeform'da daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyması veya not eklemesi gerektiğinde, tam Typeform girişine veya düzenleme görünümüne doğrudan bağlantı da bulunur.

Typeform'un en iyi özellikleri

Kısayol veya eğik çizgi komutu kullanarak doğrudan Slack'ten yeni bir Typeform başlatın

Zapier veya özel entegrasyonları kullanarak Slack kullanıcı bilgilerini kullanarak alanları önceden doldurun

Typeform ile GreetBot'u birleştirerek yeni çalışanların işe alım sürecinde otomasyon sağlayın, ekipman ihtiyaçlarını toplayın veya Slack üzerinden anında takım trivia bilgilerini toplayın

Typeform sınırları

Bazı yanıtlar Slack'e ulaşmıyor. Kullanıcılar, form gönderilerinin yalnızca bir kısmının Slack kanalında göründüğünü bildiriyor

Typeform fiyatlandırması

Temel: Aylık 29 $ (1 kullanıcı)

Artı: Aylık 59 $ (3 kullanıcı)

İş: 99 $/ay (5 kullanıcı)

Kurumsal: Özel

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

İşimizi en iyi şekilde yapmak için gerekli bilgileri toplamamıza yardımcı oldu. Müşterilerimiz için kullanımı kolay ve Slack'e bağlanarak bize bilgi aktarabiliyor. Hem şirket içinde hem de dışında her gün kullanıyoruz. Kullanımı gerçekten çok kolay ve gerektiğinde müşteri desteği her zaman hazır.

İşimizi en iyi şekilde yapmak için gerekli bilgileri toplamamıza yardımcı oldu. Müşterilerin kullanımı kolay ve Slack'e bağlanarak bize bilgi aktarabiliyor. Hem şirket içinde hem de dışında her gün kullanıyoruz. Kullanımı gerçekten çok kolay ve gerektiğinde müşteri desteği her zaman hazır.

ClickUp ile Slack ş Akışınızı Kolaylaştırın

Slack uygulama dizininden uygulamaları eklediğinizde Slack, takımınızın gerçek zamanlı komuta merkezi haline gelir. Hızlı anketler düzenlemenize yardımcı olan Polly'den, tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştiren Zapier'e ve toplantılarınızı yazıya döken Otter.ai'ye kadar, her uygulama verimlilik ve diğer avantajlar sunar.

Yine de birçok takım, dağınık güncellemeler, kaçırılan mesajlar veya araç değiştirme yorgunluğu gibi yaygın Slack sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

İşte ClickUp'ın parladığı nokta da budur. Sadece Slack'e bağlanmakla kalmaz. Görevlerinizi, belgelerinizi, hatırlatıcılarınızı ve güncellemelerinizi tek bir yerde toplayarak her şeyi düzenli ve uygulanabilir hale getirir. Sekmeler arasında geçiş yapmak veya güncellemeleri takip etmek yerine, işlerinizi konuşmaların yapıldığı yerde yönetebilirsiniz.

Tüm bu gerçek zamanlı sohbetleri gerçek ilerlemeye dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp en akıllı seçimdir. Bugün ClickUp'a kaydolun!