hedefleri daha akıllı bir şekilde izleme ve gerçekleştirme için OKR'ler için en iyi 10 AI aracı

Takımınız kaç kez iddialı OKR'lerle bir çeyreğe başladı, ancak bunlar unutulmuş bir elektronik tabloda tozlanmaya başladı?

Çoğu zaman, hedefler coşkuyla ayarlanır, ancak günlük öncelikler devreye girince hızla görünürlüklerini yitirirler. Bu da hedeflerin kaçırılmasına ve suçlama oyunlarına yol açarak huzurunuzu bozar.

OKR'ler için AI araçları, gerçek zamanlı içgörüler, otomasyon ve veriye dayalı teşviklerle takımların hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olur.

Hedeflerinize güvenle ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi AI destekli OKR araçları aşağıda listelenmiştir. 🎯

Bazı AI araçları otomasyonla verimliliği artırmaya odaklanırken, diğerleri analitik veya takım işbirliğinde mükemmeldir. Doğru araç, sadece hedefleri izlemekle kalmamalı, uyumlu kalmanıza yardımcı olmalı, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamalı ve karar vermeyi basitleştirmelidir.

Hedef izleme uygulamasını seçerken dikkate alınması gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Akıllı hedef ayarı: Verilere dayalı olarak iddialı ancak gerçekleştirilebilir hedefler belirler. Büyük hayalleri takım görevlerine bölerek ekstra kredi kazanır!

Gerçek zamanlı izleme: OKR gösterge paneli , Kanban panosu veya Gantt grafiği ile ilerlemeyi otomatik olarak günceller.

Stratejik uyum: Takım OKR'lerini şirket çapındaki hedeflerle ilişkilendirir ve sorunsuz bir takım çalışması için bağımlılıkları kontrol altında tutar.

AI destekli geri bildirim: Hedefleri daha net, daha cesur ve daha ulaşılabilir hale getirmek için ince ayar önerileri sunar.

Tahmine dayalı içgörüler ve analizler: Trendleri belirler, riskleri işaretler ve yolunuzda mısınız yoksa rota düzeltmesi mi yapmanız gerektiğini size söyler.

💡 Bonus Okuma! AI destekli OKR'ler ilginizi çekiyorsa, bu makaleyi mutlaka okuyun: AI Optimizasyonu için Hedef Tabanlı Ajanları Anlamak.

Özelliklerini ayrıntılı olarak ele almadan önce, bu araçların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediklerine hızlıca bir göz atalım:

Hedef ayar için en iyi AI araçları, verilere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. İşte şirketinizin büyümesini hızlandırmak için OKR'ler için en iyi AI araçlarının liste. 💁

ClickUp (Hepsi bir arada AI destekli hedef yönetimi için en iyisi)

Listenin başında ClickUp var! 🤩

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi, sohbet ve entegre AI'yı bir araya getiren, AI Sprawl'ı ortadan kaldırırken daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan bir Converged AI Workspace'dir.

ClickUp hedeflerini deneyin ClickUp Hedefleri ile ihtiyaçlarınıza uygun hedefler oluşturun.

Hedef yönetim sisteminin merkezinde ClickUp Goals yer alır. İster üç aylık gelir hedeflerini ayarlayan bir satış lideri, ister içerik üretimini izleyen bir pazarlama müdürü, ister çalışan bağlılığını izleyen bir İK uzmanı olun, bu araç size destek olur!

Katılım, gelir veya dönüm noktası tamamlama gibi hedefleri izlemek için sayısal, parasal veya doğru/yanlış hedefler ayarlayın. Bağlantılı görevler tamamlandıkça ilerleme otomatik olarak güncellenir, böylece manuel izleme gerekliliği ortadan kalkar.

Takımlar, hedef klasörlerini kullanarak hedefleri departman, sprint veya OKR'lere göre düzenleyebilir ve böylece her şeyin görünürlük ve yapılandırılmış olmasını sağlayabilir.

Hedefleri izlemeyin, performans yönetimi yazılımı ClickUp Brain ile uygulamayı da geliştirir!

ClickUp Brain, çalışma alanınıza derinlemesine entegre olduğundan, takımınızın projeleri ve geçmiş verilerine dayalı akıllı öneriler sunar. Ayrıca, aciliyet ve etkiye göre görevlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olmasını da isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile eylem öğelerini takip edin ve hedeflerinizi zamanında gerçekleştirin.

Bunu, toplantı özetleri hazırlayabilen, durum güncellemeleri oluşturabilen ve hatta ilerlemeye göre sonraki adımları önerebilen yapay zeka destekli bir proje yönetimi olarak düşünün.

Her şeyi bir araya getirmek için, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri bir görev kontrol merkezi görevi görerek, takımlar ve girişimler genelinde ilerlemenin gerçek zamanlı bir özetini sunar.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'larınızı ve takımınızın ilerlemesini görselleştirin.

İş liderleri, dağınık raporları incelemek yerine, etkileşimli kartlar aracılığıyla takım performansını görselleştirebilir, sprint hızından proje zaman çizelgelerine, kaynak tahsisinden iş yükü dağıtımına kadar her şeyi izleme.

Bu konuda daha fazla bilgi için kısa bir video izleyebilirsiniz:

ClickUp OKR Şablonu, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) ayarını ve izlemeyi kolay, net ve uygulanabilir hale getirir. Büyük hedefleri ölçülebilir sonuçlara bölün, böylece takımınız her zaman başarının neye benzediğini bilsin.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp OKR Şablonunu kullanarak bireysel ve takım hedefleri için ayar yapın ve izleme.

İster çalışan bağlılığını izlemeyen bir İK lideri, ister teslimatların planlandığı gibi ilerlemesini sağlayan bir proje yöneticisi, ister gelir artışını sağlayan bir iş yöneticisi olun, bu OKR şablonu her şeyi düzenli tutar.

ClickUp ilerleme güncellemelerini otomasyon sayesinde otomatikleştirdiği için raporları takip etmek veya yüzdeleri manuel olarak ayarlamak zorunda kalmazsınız. Takımınız ilerledikçe her şey gerçek zamanlı olarak güncellenir.

⚙️ Bonus: ClickUp Akıllı Hedef Eylem Planı Şablonu, hedeflerinize odaklanmanızı sağlayarak daha büyük hedefleri daha küçük dönüm noktalarına böler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği : OKR ile ilgili tüm konuşmaları ve stratejik planları tek bir yerde tutun, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, anahtar sonuçlarla ilgili güncellemeleri paylaşım yapın ve : OKR ile ilgili tüm konuşmaları ve stratejik planları tek bir yerde tutun, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, anahtar sonuçlarla ilgili güncellemeleri paylaşım yapın ve ClickUp Sohbet ile engelleri hızla ortadan kaldırın.

Görev yönetimi : ClickUp görevleri ile büyük hedefleri, son tarihler, öncelikler ve bağımlılıklar içeren uygulanabilir adımlara bölün.

Özelleştirme : Özel Alanlar'ı kullanarak takımınız için önemli olan özel veri noktalarıyla temel OKR metriklerinin ilerlemesini takip edin.

ş Akışı otomasyonu: ClickUp Automations kullanarak tanımladığınız tetikleyiciler ve koşullara göre görev atama, durum güncelleme, bildirim gönderme vb. eylemleri otomatikleştirin.

Sanal beyaz tahtalar : ClickUp Whiteboards'u kullanarak işbirliğine dayalı bir dijital tuval üzerinde beyin fırtınası yapın, stratejileri harita haline getirin ve OKR'leri görsel olarak planlayın.

Şablonlar: ClickUp Şablonları ile sıfırdan başlamadan OKR'leri ayar yapmak, izleme ve gözden geçirmek için yapılandırılmış bir çerçeve edinin.

ClickUp sınırları

Dik öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

ClickUp'ın birden fazla verimlilik aracını (görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama) tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir ş Akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) sayesinde projeleri tercih ettiğiniz biçimde görebilirsiniz. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir ş Akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) sayesinde projeleri istediğiniz biçimde görebilirsiniz. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler de çok zaman kazandırıyor. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibi!

📌 İlham mı arıyorsunuz? Takımınız için net ve uygulanabilir hedefler ayarlamak için OKR örnekleri listesine göz atın!

2. Asana (Takım işbirliği hedefleri için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, projeler birikse bile takımların senkronizasyonunu sağlar. 'Hedefler' özelliği, günlük görevleri büyük resmin hedefleriyle ilişkilendirir, böylece kimse sadece kutuları işaretlemekle yetinmez.

Hızlı bir ilerleme kontrolü mü istiyorsunuz? Özel alanlar, anahtar hedef metriklerini takip etmenizi sağlarken, gösterge paneli grafikler ve raporlarla gerçek zamanlı içgörüler sunar. Ayrıca Zaman Çizelgesi görünümüyle takımlar, bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini kolayca planlayabilir.

Asana'nın yapay zeka yetenekleri, ilerlemeyi özetleyebilir, engelleri belirleyebilir ve durum güncellemelerini oluşturabilir, böylece stratejik hedeflerin ön planda kalmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

İş atama, son teslim tarihlerini ayarlama veya paydaşları bilgilendirme gibi tekrarlayan görevleri Kurallar ile otomasyonla gerçekleştirin.

Strateji Haritaları kullanarak şirket çapındaki hedefleri takım projeleriyle uyumlu hale getirin.

Görevlerin yürütülmesi, tavsiye ve ş akışının optimizasyonu için AI Teammates kullanın.

Tam uyum için hedefleri şirket düzeyinden departmanlara ve bireylere kadar kademeli olarak dağıtın.

Asana sınırları

üst görevden gelen bilgiler her zaman ilgili görevlere aktarılmadığından, ş akışı kafa karıştırıcı hale gelebilir.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Asana'yı her gün, kişisel görevlerim için bile kullanıyorum ve gerçekten piyasadaki en iyi araç olduğuna inanıyorum... Bazen görevlerin ve alt görevlerin hiyerarşisini anlamakta zorlanıyorum. Otomasyonlar ve Özel Alanlarla çok çalıştım ve bazen bunları yönetmenin en iyi yolunu belirlemek zor oluyor.

Asana'yı her gün, kişisel görevlerim için bile kullanıyorum ve gerçekten piyasadaki en iyi araç olduğuna inanıyorum... Bazen görevlerin ve alt görevlerin hiyerarşisini anlamakta zorlanıyorum. Otomasyonlar ve özel alanlarla çok çalıştım ve bazen bunları yönetmenin en iyi yolunu belirlemek zor oluyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Asana Alternatifleri ve Rakipleri

3. 15Five (Çalışan bağlılığını izleme için en iyisi)

15Five aracılığıyla

Çalışanların bağlılığını sürdürmek, insanların dinlendiğini, desteklendiğini ve motive olduğunu hissettiği bir kültür yaratır. 15Five, özellikle işyerinde yapay zeka takımların bağlantı şeklini değiştirdikçe, bu konuda yardımcı olur.

Çalışanlarınız hakkında daha derin içgörüler mi ihtiyacınız var? 360 derece değerlendirmeler kapsamlı geri bildirimler sunarken, gerçek zamanlı anketler moral düzeyini takip eder. Platform, yapılandırılmış toplantı araçlarıyla bire bir görüşmeleri de daha etkili hale getirir.

AI özellikleri, check-in yorumlarındaki duyguları analiz ederek takım moraline ve potansiyel engellere ilişkin içgörüler sağlayıcı, hedef yönetimine daha proaktif bir yaklaşım getirir.

15Five'ın en iyi 15 özelliği

Haftalık Kontroller özelliği ile çalışanlar ve yöneticiler arasında uyumu sağlayın

Eşler arası takdir için High Fives aracını kullanarak olumlu bir işyeri kültürü oluşturun

Çalışan bağlılığını ölçmek ve iyileştirilmesi gereken anahtar alanları belirlemek için Pulse Anketleri uygulayın

Hedefin durumunu ve sahipliğini gösteren sezgisel gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip edin

15Five sınırları

Daha geniş bir bakış açısı elde etmenize yardımcı olmak için çeşitli inceleme döngülerinden elde edilen anket sonuçlarını bir araya getirmez

Basit bir hedef izleme çözümü arayan takımlar için fazla karmaşık olabilir

15Five fiyatlandırması

Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Perform: Kullanıcı başına aylık 11 $ (yıllık faturalandırılır)

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Yönetici Ürünleri/Ücretlendirme: Özel fiyatlandırma

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar 15Five hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Haftalık kontrol toplantıları, hem kişisel hem de profesyonel olarak herkesin nasıl gittiğini takip etmenin basit ama etkili bir yoludur. Yöneticiler, takımın morali ve karşılaştığı zorluklar hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde ederler, bu da daha proaktif ve destek olmamıza yardımcı olur.

Haftalık kontrol toplantıları, hem kişisel hem de profesyonel olarak herkesin nasıl gittiğini takip etmenin basit ama etkili bir yoludur. Yöneticiler, takımın morali ve karşılaştığı zorluklar hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde ederler, bu da daha proaktif ve destek olmamıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: OKR'lerin anahtarlarından biri, uzun vadeli hedefler ayarlamaktır; bu hedefler, takımları yenilik yapmaya ve beklentilerin ötesinde performans göstermeye iten, iddialı ancak ulaşılabilir hedeflerdir.

4. Lattice (Performans yönetimi hedefleri için en iyisi)

lattice aracılığıyla

Lattice, OKR'leri ve hedefleri performans değerlendirmeleri, bağlılık anketleri ve kariyer gelişimi ile birleştiren bir insan başarı platformudur. Hedef ayarından çalışan geri bildirimlerine kadar, takımları uyumlu hale getirir ve İK liderlerini bilgilendirir.

AI destekli içgörüler, performans ve katılımdaki eğilimleri vurgular, özelleştirilebilir OKR'ler ve gösterge panelleri ise herkesin odaklanmasını sağlar.

Tahmine dayalı analitik ve karşılaştırma araçları da sorun haline gelmeden iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmeye yardımcı olur.

Lattice'in en iyi özellikleri

SMART hedef oluşturucu veya 30-60-90 günlük planlar gibi bilimsel temelli şablonları kullanarak hedefleri etkili bir şekilde yapılandırın

Analytics Explorer ile gerçek zamanlı verileri keşfedin ve iş stratejisi için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Yöneticilerin hedef performansını tartışmaları için AI destekli özetler ve konuşma konuları oluşturun

İşbirliğini teşvik etmek için sosyal geri bildirim portalı aracılığıyla meslektaşların birbirlerini takdir etmelerini sağlayın

Lattice sınırları

Katılım anketi verilerini indir için sınır seçenekler

Tüm birbirine bağlı modüllerin etkili bir şekilde işleyişini sağlamak için ilk kurulum ve yapılandırma karmaşık olabilir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 $

HRIS: Kullanıcı başına aylık 10 $

Eklentiler: Özel fiyatlandırma

Lattice derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lattice hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Genel olarak harika bir deneyim oldu, ancak personel ve yöneticilerin bu araçları kullanmaya başlaması için bir yıl ve hatırlatıcılar gerekti. Ancak sistemi kullanmaya başladıklarında, bundan keyif aldılar ve değer sağladılar. Bu, gerekli bilgilerin çoğunun hedeflerde ve bire bir toplantılarda zaten mevcut olduğu değerlendirme dönemlerinde özellikle belirgindi.

Genel olarak harika bir deneyim oldu, ancak personel ve yöneticilerin bu araçları kullanmaya başlaması için bir yıl ve hatırlatıcılar gerekti. Ancak sistemi kullanmaya başladıklarında, bundan keyif aldılar ve değer sağladılar. Bu, gerekli bilgilerin çoğunun hedeflerde ve bire bir toplantılarda zaten mevcut olduğu değerlendirme dönemlerinde özellikle belirgindi.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %88'i bir formda AI kullanıyor ve bunların %55'i günde birden fazla kez kullanıyor. Ankete katılanların sadece küçük bir yüzdesi, %12'si, AI'yı hiç kullanmıyor. AI çoğu kişi için günlük bir gereklilik haline gelirken, ClickUp Brain bunu bir adım daha ileri götürerek AI'yı doğrudan ş akışlarınıza entegre ediyor — güncellemeleri otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor, ilerlemeyi özetliyor ve OKR'lerinizi zahmetsizce yolunda tutuyor.

5. Leapsome (Birleşik insan sermayesi yönetimi için en iyisi)

leapsome aracılığıyla

Leapsome, OKR'leri ve hedef yönetimini performans değerlendirmeleri, çalışan bağlılığı anketleri ve öğrenme modülleriyle bağlantı kuran hepsi bir arada bir insan kaynakları platformudur.

Platform, hedeflerin sadece belirlenmekle kalmayıp, bire bir toplantılar ve değerlendirmelerde aktif olarak tartışıldığı, sürekli bir performans ve gelişim döngüsü oluşturmak için tasarlanmıştır.

Leapsome'un AI yetenekleri, geri bildirimleri özetleyerek, hedef ilerlemesine dayalı olarak toplantılar için konuşma konuları önererek ve performans verilerinden içgörüler üreterek yöneticilere yardımcı olur.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Bireysel ve takım OKR'lerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu gösteren görsel bir hedef ağacı ile tüm organizasyonu uyumlu hale getirin

Hedefleri Salesforce, HubSpot ve Jira gibi veri kaynaklarına bağlantıyla ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

AI'yı kullanarak performansı özetleyin, geliştirme önerileri oluşturun ve yöneticilere içgörüler sağlayın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin ve hedeflerinizi izlemek için otomatik hatırlatıcılar alın

Yetkinlikleri hedefler ve öğrenme yollarıyla ilişkilendirerek, çalışanlara büyümeleri ve sonraki kariyer adımları hakkında net bir görünürlük sağlayın

Leapsome sınırları

Bazı kullanıcılar, platformun güçlü olmasına rağmen, özellik sayısının yeni yöneticiler ve yöneticiler için daha zor bir öğrenme eğrisi oluşturabileceğini belirtiyor

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Leapsome hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Leapsome'un kullanıcı dostu arayüzü en çok öne çıkan özelliğidir. Platform, performans yönetiminden öğrenme ve gelişime kadar geniş bir alandaki İK fonksiyonlarını kapsar ve kişisel hedeflerimi şirket hedefleriyle kolayca uyumlu hale getirebilirim. Özelleştirilebilir değerlendirme döngüleri ve sürekli geri bildirim özellikleri de kişisel gelişimi ve bağlılığı teşvik etmek için mükemmel bir seçimdir.

Leapsome'un kullanıcı dostu arayüzü en çok öne çıkan özelliğidir. Platform, performans yönetiminden öğrenme ve gelişime kadar çok çeşitli İK fonksiyonlarını kapsar ve kişisel hedeflerimi şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmek çok kolaydır. Özelleştirilebilir değerlendirme döngüleri ve sürekli geri bildirim özellikleri de kişisel gelişimi ve bağlılığı teşvik etmek için mükemmel bir seçimdir.

🧠 İlginç Bilgi: Peter Drucker, 1954 tarihli The Practice of Management (Yönetimin Uygulaması) adlı kitabında, net ve ölçülebilir hedefler aracılığıyla organizasyonel hedefleri bireysel hedeflerle uyumlu hale getirmek için "Hedeflerle Yönetim" (MBO) çerçevesini önerdi. Bu, bugün bildiğimiz OKR'lerin temelini oluşturdu.

6. Perdoo (Basit OKR yönetimi için en iyisi)

perdoo aracılığıyla

Perdoo, basitliğe odaklanan, amaca yönelik olarak tasarlanmış bir OKR ve strateji uygulama platformudur. Hedeflerinizi belirlemenizi ve bunların anahtar sonuçlarla nasıl bağlantı kurduğunu tam olarak görmenizi sağlar.

Ayrıca, ilerlemeyi otomatik olarak güncelleyen KPI Panoları ile izlemeyi kolaylaştırmak için yapay zeka kullanır, böylece takımlar her zaman gerçek zamanlı içgörülere sahip olur.

Check-in'ler, 1:1 toplantılar ve Performans Değerlendirmeleri gibi özellikler herkesin hesap verebilirliğini sağlarken, Kudos özelliği motivasyonu yüksek tutmak için bir takdir katmanı ekler.

Perdoo'nun en iyi özellikleri

Hedefleri ve dönüm noktalarını net bir şekilde görsel olarak sağlayan yol haritası araçlarıyla uzun vadeli stratejiler planlayın

Takım, birey ve şirket hedeflerini ve OKR'leri tanımlayın ve izleyin, böylece tüm düzeylerde uyumu sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomasyon etmek ve stratejileri daha verimli bir şekilde uygulamak için Zapier aracılığıyla Vadoo AI'ya bağlantı kurun

Slack, Jira ve Google E-Tablolar gibi araçlarla entegre ederek ilerleme güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirin

Şirket genelinde ilerleme, uyum ve katkılar hakkında kapsamlı raporlar oluşturun

Perdoo sınırları

Microsoft Takvim ile 1:1 planlama entegrasyonları yoktur

Kullanıcı arayüzü fonksiyonel olmakla birlikte, bazı yeni rakiplere kıyasla daha az modern bir izlenim bırakıyor

Perdoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,20 $ (yıllık faturalandırılır)

Supreme: Kullanıcı başına aylık 8,80 $ (yıllık faturalandırılır)

Perdoo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Perdoo hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Perdoo kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve takımımızın izleme yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Her birimiz farklı görevleri üstlendiğimiz için dikkatimizin dağılması kolaydır. Perdoo, her bir görevin ana hedefe, yani gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu göstererek herkesin odaklanmasını sağlar. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmamızda sorumluluk hissetmesine yardımcı olur.

Perdoo kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve takımımızın izleme yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Her birimiz farklı görevleri üstlendiğimiz için dikkatimizin dağılması kolaydır. Perdoo, her bir görevin ana hedefe, yani gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu göstererek herkesin odaklanmasını sağlar. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmamızda sorumluluk hissetmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Kendiniz ve takımınız için OKR'leri belirlerken yardıma veya ilham kaynağına mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain MAX'a danışın. Çalışma alanınıza ve kurumsal bilgilerinize erişimi sayesinde oldukça iyi bir iş çıkarabilir. Bunları ClickUp'ta görevlere dönüştürmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Clickup Talk-to-Metin ile isteğinizi dikte edin ve zamandan ve çabaya tasarruf edin. 🗣️ ClickUp Brain MAX'ın ilgili OKR'leri önermesini sağlayarak planınıza hızlı bir şekilde başlayın

7. Weekdone (OKR koçluk destek için en iyisi)

via Weekdone

Weekdone, üç aylık OKR ayarını haftalık PPP (Planlar, İlerleme, Sorunlar) raporlama yapısı ile birleştirerek takımların uyumlu ve sorumlu çalışmasını sağlar.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri, OKR ilerlemesinin net bir görünümünü sunarak engelleri kolayca tespit etmenizi sağlar. Haftalık Kontrol özelliği, günlük görevleri daha büyük şirket hedefleriyle ilişkilendirirken, yerleşik akran tanıma ve geri bildirim araçları takım işbirliğini teşvik eder.

Ayrıca, platform kişiselleştirilmiş koçluk gösterge paneli ve mutluluk izleme gibi benzersiz özellikler sunarak, onu bir OKR aracından daha fazlası haline getirir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

Çalışanların haftalık güncellemeleri dakikalar içinde raporlayabilmeleri için PPP metodolojisini uygulayın

Takım iletişimi ve meslektaşların birbirlerini takdir etmesi için Haber Akışı gösterge paneli kullanın

OKR uyumunu ve hiyerarşi'sini açık, anlaşılması kolay bir ağaç görünümüyle görselleştirin

Uzman koçluk oturumları, takım eğitimi ve Öğrenim Merkezi'ne 7/24 erişimden yararlanarak OKR en iyi uygulamalarını öğrenin

Weekdone sınırları

Haftalık PPP raporlamasına odaklanmak, bazıları için yararlı olsa da, farklı ş akışlarına sahip takımlar için ekstra bir idari adım gibi hissedilebilir

Kullanıcılar, eyleme geçirilebilir öğeler ve kullanıcı arayüzü navigasyonu tasarlama konusunda daha fazla destek istediklerini bildiriyor

Weekdone fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Weekdone puanları ve yorumları

G2: 4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Weekdone hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Weekdone, OKR en iyi uygulamalarına dayanır ve bu nedenle hedeflerimizi şirketin amaçlarıyla uyumlu hale getirir. Hedef oluşturma sırasında, kullanıcılar çabaları kolaylaştırmak için bir amaç haritası oluşturmaya teşvik edilir.

Weekdone, OKR en iyi uygulamalarına dayanır ve bu nedenle hedeflerimizi şirketin amaçlarıyla uyumlu hale getirir. Hedef oluşturma sırasında, kullanıcılar çabaları kolaylaştırmak için bir amaç haritası oluşturmaya teşvik edilir.

🧠 İlginç Bilgi: 1970'lerde Intel'in CEO'su olan Andy Grove, Hedeflerle Yönetim teorisini OKR'ler adı verilen daha çevik bir çerçeveye uyarladı. Esnekliği vurgulayarak, iddialı "Hedefler"e yönelik ilerlemeyi ölçmek için ölçülebilir "Anahtar Sonuçlar" kavramını ortaya attı.

8. Betterworks (Kurumsal düzeydeki OKR'ler için en iyisi)

Betterworks aracılığıyla

Betterworks, hedef belirleme, geri bildirim ve koçluğu daha etkili hale getiren AI destekli araçlarla performans yönetimini bir adım öteye taşıyor. İnsan yargısını değiştirmek yerine, AI aracı akıllı bir asistan görevi görüyor ve yöneticilerin ve çalışanların daha akıllı iş yapmasına yardımcı oluyor.

Hedef Yardımı şirketin önceliklerini ve bireysel rolleri analiz ederek anlamlı ve uyumlu hedefler ayarmanıza yardımcı olur. Konuşma Yardımı performans görüşmeleri için akıllı ipuçları sunarak, konuşmanın odaklanmış ve verimli kalmasını sağlar.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Yapıcı iletişim için çalışanlara gerçek zamanlı geri bildirim isteyin ve sağlayıcı olarak görev yapın.

AI kullanarak çalışanların hedeflerini, geri bildirimlerini ve takdirlerini analiz ederek iletişim kalitesini artırın ve tarafsız performans değerlendirmeleri yapın.

1:1 toplantılarla işbirliğini ve uyumu artırın ve verimliliği yönetin.

SAP SuccessFactors ve Microsoft Teams gibi HRIS ve iletişim platformlarıyla derinlemesine entegre edin.

Betterworks sınırları

Yönetim düzeyinde bir kontrol gösterge paneli bulunmamaktadır.

Tam bir sürekli performans yönetimi modelini benimseyen şirketler için en uygun olan bu araç, sadece OKR izleme ihtiyacı olanlar için fazla kapsamlı olabilir.

Betterworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Betterworks hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Yıllık hedefleri oluşturmak ve yönetmek çok kolay. İlk kez kullanıcılar için son derece kolay, ön saflarda çalışanlar için neredeyse hiç eğitim gerektirmiyor... Bazen önceki yıllara ait geçmiş veya eski girdileri bulmakta zorlanabiliyorum.

Yıllık hedefleri oluşturmak ve yönetmek çok kolay. İlk kez kullanıcılar için son derece kolay, ön saflarda çalışanlar için neredeyse hiç eğitim gerektirmiyor... Bazen önceki yıllara ait geçmiş veya eski girdileri bulmakta zorlanabiliyorum.

🌟 Bonus: ClickUp'ın AI Ajanları sayesinde OKR'leri yönetmek ve izleme çok kolay. Ajanlar şunları yapabilir: Görevlerin tamamlanma durumunu, anahtar sonuçlardaki değişiklikleri ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izleyerek OKR'lerinizin durumunu otomatik olarak güncelleyin.

Takım üyelerine yaklaşan son tarihleri veya anahtar sonuçların dikkat edilmesi gereken zamanları hatırlatıcı.

OKR ilerlemesinin günlük, haftalık veya aylık ilerleme iilerlemesini oluşturun, engelleri vurgulayın ve takıma eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayın.

9. Profit. co (Her şeyi içeren bir OKR platformu arayan takımlar için en iyisi)

Profit. co, her boyuttaki işin hedef belirlemeyi kolaylaştırmasına, performansı izlemesine ve katılımı artırmasına yardımcı olan çok yönlü bir OKR platformudur. AI destekli araçları, gerçek zamanlı içgörüler için ş Akışınıza otomatik hatırlatıcılar, tahmine dayalı analitik ve akıllı gösterge panelleri getirir.

300'den fazla yerleşik KPI, özelleştirilebilir şablonlar ve uyum araçları ile minimum çabayla kesin hedefler ayarleyebilir ve yolunuzdan sapmadan izleme yapabilirsiniz.

Profit. co en iyi özellikleri

Adım adım OKR oluşturma özelliği ile iddialı hedefler belirleyin.

Entegre görev yönetimi, proje panoları ve KPI'ları kullanarak stratejiyi uygulayın.

Önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştiren webhook tetikleyicileriyle süreçleri otomatikleştirin.

Analitik araçları kullanarak KPI izleme, özelleştirilebilir şablonlar ve eyleme geçirilebilir veri noktaları aracılığıyla performans eğilimlerine ilişkin içgörüler elde edin.

Sürekli geri bildirim, takdir ve performans değerlendirmeleri için özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını sağlayın.

Profit. co sınırlamaları

Çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar ve küçük takımlar için zorlayıcı olabilir.

Tanınma modülünde sınırlı kişiselleştirme

Profit. co fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Profit. co derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Betterworks hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Profit. co, OKR çerçevesini farklı takımların çalışma şekline uyacak şekilde özel özelleştirme esnekliği ile öne çıkıyor. Süreçlerimizi araca uydurmak zorunda kalmadık, aksine araç bize uyum sağladı. Görünümleri ayarlamaktan ş akışlarını ince ayarlamaya kadar, herkesin ortak bir stratejik yönelim altında uyum içinde çalışmasını sağlarken, işlevler arası takımlara kendi benzersiz yöntemleriyle destek olmamızı sağladı.

Profit. co, OKR çerçevesini farklı takımların çalışma şekline uyacak şekilde özelleştirme esnekliği ile öne çıkıyor. Süreçlerimizi araca uydurmak zorunda kalmadık, aksine araç bize uyum sağladı. Görünümleri ayarlamaktan ş akışlarını ince ayarlamaya kadar, herkesin ortak bir stratejik yönelim altında uyum içinde çalışmasını sağlarken, işlevler arası takımlara kendi benzersiz yöntemleriyle destek olmamızı sağladı.

🔍 Biliyor muydunuz? Fortune Business Insights'a göre, AI araçları da dahil olmak üzere OKR yazılım pazarının değerinin 2030 yılına kadar 2,98 milyar dolara ulaşması proje

10. WorkBoard (Gerçek zamanlı ilerleme izleme için en iyisi)

workBoard aracılığıyla

Workboard, OKR'leri büyük ölçekte uyumlu hale getirmek ve yönetmek isteyen büyük kuruluşlar için tasarlanmış, kurumsal düzeyde bir strateji uygulama platformudur.

Platform, Workboard AI'yı kullanarak çeşitli sistemlerden veri çekip akıllı gündemler, gösterge panelleri ve toplantı özetleri oluşturarak iş inceleme sürecini otomasyon altına alır.

Hızlı bir durum güncellemesine mi ihtiyacınız var? İş İncelemeleri otomatik olarak özetler oluşturur, böylece siz uygulamaya odaklanabilirsiniz.

WorkBoard'un en iyi özellikleri

Projeleri yönetmek için Gantt grafiklerinin, ş Akışlarının ve dönüm noktası izleme araçlarını kullanın

AI destekli veri toplama ve sunum araçlarıyla üç aylık iş değerlendirmelerini otomasyonla gerçekleştirin

Paydaşlarla iletişim için gelişmiş gösterge paneli, ısı haritaları ve analizlerle sonuçları görselleştirin

AI Co-Author ile OKR'leri basitleştirin ve iyileştirin

Platforma entegre edilmiş uzmanlar tarafından hazırlanan oyun kitapları ve sertifikalarla takımlarınızı eğitin

WorkBoard sınırları

Platformun öğrenme eğrisi oldukça diktir ve genellikle başarıyla uygulanabilmesi için önemli ölçüde organizasyonel değişiklik yönetimi ve kabul gerektirir

OKR başarı yüzdesinin hesaplanması kolayca yapılamaz

WorkBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WorkBoard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar WorkBoard hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Workboard aracı kullanımı kolaydır ve tüm çalışanlara kuruluş genelinde OKR'lere görünürlük sağlar... Araç bazen yavaş çalışabilir ve bu durum can sıkıcı olabilir. Bununla birlikte, WorkBoard aracı sürekli olarak iyileştiriyor ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her zaman özellik taleplerini kabul ediyor.

Workboard aracı kullanımı kolaydır ve tüm çalışanlara kuruluş genelinde OKR'lere görünürlük sağlar... Araç bazen yavaş çalışabilir ve bu durum can sıkıcı olabilir. Bununla birlikte, WorkBoard aracı sürekli olarak iyileştiriyor ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her zaman özellik taleplerini kabul ediyor.

