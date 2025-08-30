2025'te Kapsayıcı İş Yerleri Oluşturmak için En İyi 10 ERG Yazılımı

ERG'yi ara sıra öğle yemeği ve öğrenme etkinlikleri düzenlemek için kurmadınız.

Bunu, bir topluluk oluşturmak, değişim yaratmak ve her çalışanın kendini görülmüş hissetmesini sağlamak için başlattınız. Ancak doğru araçlar olmadan, en tutkulu ERG'ler bile hızla ivme kaybeder.

Ve bu bir sorundur.

🧐 Biliyor muydunuz? Özellikle Deloitte'un araştırması, güçlü bir aidiyet duygusunun iş performansını %56 oranında artırabileceğini ve işten ayrılma riskini yarı yarıya azaltabileceğini gösteriyor.

Düşünün: Teknoloji sektöründe çalışan kadınlara yönelik bir ERG, paneller ve mentorluk grupları ile yıla başlıyor, ancak merkezi bir platform olmadan işler karışıyor. Kayıtlar azalıyor. Gönüllüler yoruluyor. Enerji azalıyor.

Kapsayıcılık için cesur bir vizyon olarak başlayan şey, takvim davetleri ve elektronik tabloların altında gömülü kalmıştır.

Çözüm nedir? En tutkulu gönüllülerinizi yormadan etkinlikleri yürütmeyi, katılımı izlemeyi ve liderliğe etkisini kanıtlamayı kolaylaştıran, amaca yönelik çalışan kaynak grubu platformları

🧐 Biliyor muydunuz? Çalışan Kaynak Grupları kavramı, 1970 yılında Xerox'ta, siyahi çalışanların devam eden ırk ayrımcılığına ve sosyal karışıklığa tepki olarak Ulusal Siyahi Çalışanlar Grubu'nu form alarak ortaya çıktı. Hedefleri, işyerinde savunuculuk, destek ve ilerleme için bir alan yaratmak ve bugünkü ERG'lerin temelini atmaktı.

ERG Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

ERG yazılımı seçerken, çalışan kaynak gruplarınızın büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olacak anahtar özelliklere dikkat edin. Bu araçlar, çalışan yönetimini iyileştirebilir ve anlamlı bir etki yaratabilir.

ERG platformlarını değerlendirirken öncelik verilmesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Sezgisel kullanıcı deneyimi: ERG liderleri ve üyeleri için minimum eğitim gerektiren, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir platform seçin

güçlü iletişim araçları: *Sürekli ERG katılımını teşvik eden tartışma forumları, doğrudan mesajlaşma ve duyuru özellikleri arayın

kapsamlı etkinlik yönetimi: *Takvim entegrasyonu, kayıt özellikleri, hatırlatıcı sistemleri ve etkinlik sonrası 360 derece geri bildirim toplama özelliklerine sahip platform seçimiyle etkinliği yönetin

Merkezi kaynak depo: İnsan yönetimi yazılımının belgeleri, videoları ve eğitim materyallerini depolamak ve paylaşım için kütüphaneler sağladığından emin olun İnsan yönetimi yazılımının belgeleri, videoları ve eğitim materyallerini depolamak ve paylaşım için kütüphaneler sağladığından emin olun

*gelişmiş analiz gösterge paneli: ERG katılımını, büyümesini ve etkisini ölçmek için raporlama özelliklerine sahip bir yazılım seçin

mobil uyumlu tasarım: *Mobil erişilebilirliğin tam katılım özelliklerini içermesini sağlayarak, üyelerin masalarında olmadıklarında bile katılımlarını mümkün kılın

sorunsuz entegrasyonlar seçenekleri: *Mevcut İK sistemleri, iletişim araçları ve takvimler ile uyumluluğu onaylayın

geleceğe dönük ölçeklenebilirlik: *Kuruluşunuzla birlikte büyüyen ve birden fazla ERG'ye destek sağlayan bir seçim yapın

esnek özelleştirme: *ş Akışı yapılandırması, veri alanı ayarlamaları ve özel çeşitlilik ve kapsayıcılık dilinizi yansıtan terminoloji değişikliklerine olanak tanıyan platformları seçin

🧠 Bonus Bilgi: ERG gerçekten ne anlama geliyor?* ERG sadece "çalışan kaynak grubu" anlamına gelmez. Psikolojide, Clayton Alderfer tarafından geliştirilen ERG teorisi, ihtiyaçları Varlık, İlişki ve Büyüme olarak sınıflandırır. Modern ERG'lerle doğrudan bağlantılı olmasa da, bu örtüşme faizlidir: günümüzün ERG'leri genellikle güvenlik, bağlantı ve gelişim ihtiyaçlarını karşılar.

En İyi ERG Yazılımlarına Genel Bakış

Şirket kültürünü güçlendirmek için 10 ERG yazılım platformu

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İhtiyaçlarınıza göre seçebileceğiniz en iyi ERG yazılımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp (ERG yönetimini genel iş yönetimi ile entegrasyonlar için en iyisi)

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak ERG faaliyetlerinizde daha fazla görünürlük ve uyum sağlayın

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve evet, buna ERG girişimleriniz de dahildir. Etkinlik planlamadan mentorluk izlemesine kadar, takımınızın günlük ş akışlarıyla birlikte her şeyi tek bir yerden yönetin.

ERG'leri şirketinizin merkezi Çalışma Alanına getirin

ClickUp görevi, büyük hedefleri atanması ve izleme kolaylığı sağlayan, küçük ve uygulanabilir görevlere bölmenize olanak tanır. Miras ayı etkinliği mi planlıyorsunuz? Mentorluk programı mı ayarlıyorsunuz? ClickUp, ERG liderlerinin takımlarının ş Akışına uygun liste, Pano veya takvimler kullanarak kendi yöntemleriyle bunu yapmalarını sağlar.

Öncelik düzeyleri, alt görevler, özel durumlar ve son teslim tarihi sayesinde, herkes sürekli takip mesajları olmadan uyumlu bir şekilde çalışabilir.

Çalışan kaynak gruplarını kuruluşunuzun merkezi ClickUp Çalışma Alanına dahil etmekte mükemmeldir. Özel ERG çözümlerinden farklı olarak, ClickUp çeşitlilik girişimlerinizi daha geniş şirket ş Akışlarıyla entegre ederek, ERG'lerin İK stratejileriyle uyumlu hale gelmesine yardımcı olan görünürlük sağlar.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır, bu da daha sonra bilgileri geri almayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet ileti dizileriniz belirli projelere ve görevlere harita edilir, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

💡 Profesyonel İpucu: Yıllık etkinlikler düzenlemeniz mi gerekiyor? Yeni üyeleri ekibe dahil etmeniz mi gerekiyor? Farklı zaman dilimlerinde koordinasyon sağlamanız mı gerekiyor? ClickUp Özel Alanları, gönüllü çalışma saatleri, ERG türleri, zamirler ve konumlar gibi verileri izlemeyi sağlar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

*clickUp Belge ile bir ERG bilgi tabanı oluşturun

Etkili bilgi yönetimi ve paylaşımı, başarılı ERG'lerin temelini oluşturur. Bu nedenle ClickUp Bilgi Yönetimi, ERG belgeleri için merkezi bir merkez görevi görür. Kaynak grupları, eğitim kaynakları, kapsayıcılıkla ilgili en iyi uygulamalar ve kültürel bilgiler için kapsamlı wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturabilir.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile tüm grup belgeleri için tek bir doğru kaynak oluşturun

ERG liderleri, yeni üyelerin grubun misyonunu ve faaliyetlerini anlamalarına yardımcı olacak, iç içe sayfalara sahip yapılandırılmış ClickUp belgeleri oluşturabilirler.

ClickUp belgeleri içinde iç içe geçmiş sayfalar ve gömülü görevler içeren yapılandırılmış, işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

Platform ayrıca işbirliğine dayalı düzenlemeyi destekleyerek, birden fazla üyenin kaynaklara aynı anda erişmesine ve katkıda bulunmasına olanak tanır. Sürüm geçmişi, önemli bağlamı korurken içeriği güncel tutar.

ClickUp Sohbet ile konuşmaları bağlam içinde tutun

Ancak bilgi tek başına yeterli değildir; etkili iletişim bu kaynakları hayata geçirir. ClickUp Sohbet, ERG çalışma alanınızda doğrudan bağlamsal iletişim kurmanızı sağlar.

ClickUp Sohbet ile birden fazla araç arasında geçiş yapmadan fikirlerinizi paylaşım, geri bildirim sağlayıcı ve etkinlikleri koordine edin

İzole mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp Sohbet konuşmaları doğrudan görevlere, belgelere ve projelere bağlama bağlantısı kurarak, ivmeyi koruyan odaklanmış tartışmalar oluşturur.

🎥 ClickUp Sohbet'in konuşmaları nasıl düzenli tuttuğunu ve takımları nasıl bağlantı içinde tuttuğunu görün—kayıp mesajlar yok, dağınık konu yok. Sadece toplulukların gelişmesine yardımcı olan odaklanmış iletişim. ERG yazılımı gibi, bu da her sese net bir alan sağlamak, işbirliğini sorunsuz hale getirmek ve katılımı gerçek bir etkiye dönüştürmekle ilgilidir.

Platform, takım çapında duyuruları ve gizli konuşmaları destekler; bu da geniş ERG iletişimleri ve hassas çeşitlilik tartışmaları için idealdir. ERG'ler arası işbirliği için, sohbet kanallarına farklı gruplardan üyeler dahil edilebilir, böylece ilgili görevler ve belgelerle bağlantı korunurken ortak girişimler kolaylaştırılır.

ClickUp Gösterge Panelleri, Hedefleri ve Formları ile ilerlemeyi takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri, etkinlik katılımı, üye artışı, gönüllü çalışma saatleri veya girişimlerin tamamlanması gibi önemli metrikleri görselleştirmeye yardımcı olur. Etkinliklerden sonra üyelerden kayıt veya geri bildirim toplamak için ClickUp Form'u ekleyin. ClickUp Hedefleri kullanarak girişimlerinizi şirket çapındaki çeşitlilik kriterleriyle uyumlu hale getirin ve zaman içindeki başarıyı izleme.

ClickUp Form, ERG kayıtları, etkinlik RSVP'leri, geri bildirim toplama, üye katılımını kolaylaştırma ve oryantasyon için kullanılabilir.

ClickUp Zaman Takibi, ERG liderlerinin gönüllü çalışma saatlerini görev veya girişim bazında kaydetmelerine de yardımcı olur. Bu, perde arkasındaki çabaları vurgulamak ve bütçe veya yönetici desteği için savunuculuk yapmak için değerli bir yoldur.

Yönetici işlerini kolaylaştırmak için ERG liderleri, ClickUp otomasyonları'nı kullanarak hoş geldiniz e-postaları gönderebilir, hatırlatıcı tetikleyebilir veya görev durumlarını güncelleyebilir.

AI, Çalışan Kaynak Gruplarını (ERG) ve kapsayıcı işe alımları nasıl destekliyor?

ERG'ler, iş ilanlarını önyargı açısından incelemekten yeni işe alınanların kendilerini kabul edilmiş ve desteklenmiş hissetmelerini sağlamaya kadar, kapsayıcı işe alım uygulamalarının şekillenmesinde genellikle kritik bir rol oynar. AI, bu işi daha hızlı, daha tutarlı ve daha kolay ölçeklenebilir hale getirir.

ClickUp Brain for ERG

ERG'nizin AI yardımcı pilotu olan ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

kapsayıcı iş tanımları taslağı*: Önyargılı veya dışlayıcı dil ücretsiz rol tanımları oluşturun.

oryantasyon içeriği oluşturun*: ERG kaynaklarını, yeni işe başlayanların ilk günden itibaren bağlantı hissetmelerine yardımcı olacak kılavuzlar halinde özetleyin.

eylem öğelerini hazırlayın*: ERG işe alım komitesi toplantılarından anında takip edilecek öğeleri kaydedin ve atayın.

clickUp Brain'i kullanarak iş tanımlarını inceleyin, işe alım belgelerini hazırlayın ve toplantı gündemlerini oluşturun.

ClickUp Brain Max: ERG'nin sesini gerçek zamanlı olarak yakalayınClickUp Brain Max'teki Talk to Metin özelliği ile ERG liderleri canlı tartışmaları, beyin fırtınalarını veya mentorluk oturumlarını kaydedebilir ve bunları yapılandırılmış görevlere dönüştürebilirler—örneğin, tarama yönergelerini güncellemek veya kapsayıcı kültür atölyelerini planlamak gibi. Her fikir yazıya dökülür, özetlenir ve ş Akışlarına bağlanır, böylece ERG üyelerinin katkıları kaybolmak yerine işe alım kararlarını şekillendirir. ClickUp'taki AI destekli gösterge panelleri ile ERG programları katılım, duygu ve etkileşim metriklerini izleme ve liderlere değişimi savunmak ve daha adil işe alımlara yönelik ilerlemeyi ölçmek için somut veriler sunabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Üyelik artışı, etkinlik katılımı ve girişimlerin tamamlanması gibi ERG metriklerini izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

ERG liderlerinin hassas belgelere veya tartışmalara erişimi kontrol etmelerini sağlayan ayrıntılı izin sağlayıcıları sunun

Etkinlik kayıtları ve yeni üye başvuruları için Form Görünümü ile geri bildirim toplayın

ClickUp Brain'i kullanarak hoş geldiniz e-postalarını, etkinlik hatırlatıcılarını ve durum güncellemelerini otomatikleştirin

ERG'leri kuruluşun çeşitlilik hedefleriyle uyumlu hale getirmek için Hedefler ile hedefler ayarlayın ve izleme

Şablonlar, izinler ve entegrasyonlar ile yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Farklı planlama stillerine uyum sağlamak için girişimleri Liste, Pano, Takvim veya Gantt görünümünde görselleştirin

Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama

ClickUp sınırları

Proje yönetimi araçlarına aşina olmayan ERG liderleri için öğrenme eğrisi

ERG'ye özgü ş Akışları ve raporlama için manuel kurulum gereklidir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Takımımız üç farklı ülkede dört zaman dilimine yayılmış durumda. Takım üyelerimiz arasında net bir iletişim kurmalıyız, aksi takdirde en az bir günlük gecikme yaşanır. E-posta veya Teams mesajları göndermek yerine birbirimize görev atamak çok daha verimli. Görevlerin kendisi üzerinden sohbet ediyor ve güncellemeler yapıyoruz, böylece "bu mesaj e-postada mıydı yoksa bana mesaj mı attı?" ve "Bu ne zaman gerekliydi?" veya "Ne kadar acil?" gibi sorular sormak yerine ilgili konuşmaları bulmak çok daha kolay oluyor. Tüm bu sorular, iyi tasarlanmış bir görevde yanıtlanıyor.

Takımımız üç farklı ülkede dört zaman dilimine yayılmış durumda. Takım üyelerimiz arasında net bir iletişim kurmalıyız, aksi takdirde en az bir günlük gecikme yaşanır. E-posta veya Teams mesajları göndermek yerine birbirimize görev atamak çok daha verimli. Görevlerin kendisi üzerinden sohbet ediyor ve güncellemeler yapıyoruz, böylece "o mesaj e-postada mıydı yoksa bana mesaj mı attı?" ve "Ne zaman gerekliydi?" veya "Ne kadar acil?" gibi sorular sormak yerine ilgili konuşmaları bulmak çok daha kolay oluyor. Tüm bu sorular, iyi tasarlanmış bir görevde yanıtlanıyor.

2. Chronus (ERG mentorluk programları için en iyisi)

chronus aracılığıyla

Mentorluk programınız stratejik olmaktan çok reaktif mi? Chronus, algoritmik eşleştirme ile bu tahminleri ortadan kaldırarak üst düzey liderler ve yükselen yetenekler arasında amaçlı bağlantılar oluşturur.

Chronus, çalışan kaynak grupları içinde mentorluk ilişkilerini kolaylaştıran özel bir yazılım sunar. Bu platform, mentorluğun genellikle başarı ERG'lerin temel bileşeni olduğunu ve deneyimli profesyonelleri rehberlik ve gelişim arayanlarla bağlantı kurduğunu kabul eder.

Chronus'un en iyi özellikleri

Mentorlar ve mentilerle olan etkileşimleri boyunca onlara destek olmak için yapılandırılmış konuşma kılavuzları ve hedef ayar araçları sağlayıcı

Sanal mentorluk araçları kullanarak, coğrafi konumlardan bağımsız olarak çalışan üyeleri uzaktan birbirine bağlayın

Kapsamlı program yönetimi gösterge panelleri kullanarak tüm mentorluk girişimlerini denetleyin

Chronus sınırları

Kapsamlı bir ERG yönetim yazılımı olmaktan ziyade, mentorluğa odaklanın

Chronus fiyatlandırması

Temel : Yıllık 15.995 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Topluluklar: 17.995 $'dan başlayan fiyatlarla

Chronus derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chronus hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı kolay, yenilikçi, eğlenceli ve mentorluğun idari yükünü artık bir sorun olmaktan çıkaran araçlar.

Kullanımı kolay, yenilikçi, eğlenceli ve mentorluğun idari yükünü artık bir sorun olmaktan çıkaran araçlar.

3. Teleskope Affinities (Veriye dayalı ERG içgörüleri için en iyisi)

teleskope Affinities aracılığıyla

Sadece sezgi ve dağınık geri bildirimler stratejik ERG kararlarını yönlendiremez. Buna karşı koymak için Teleskope Affinities, çalışan kaynak gruplarınızın temel kalıplarını ve etkisini ortaya çıkaran güçlü analizler sunarak içgüdüsel hisleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Platform, ERG yönetimine analitik yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşlara grup sağlığı, çalışan bağlılığı ve etkisi hakkında derinlemesine bilgiler sunuyor. Teleskope Affinities, verileri kullanarak ERG liderlerinin bilinçli programlama, kaynak tahsisi ve stratejik plan kararları almasına yardımcı oluyor.

Teleskope Affinities'in en iyi özellikleri

ERG katılımını anahtar İK metrikleriyle ilişkilendirerek iş üzerindeki etkisini gösterin

Ağ harita yoluyla üyeler ve gruplar arasındaki bağlantıları görselleştirin

Yöneticiye hazır raporlama yoluyla ERG'nin değerini iş terimleriyle aktarın

Teleskope Affinities sınırları

Günlük ERG operasyonlarından çok ölçüme odaklanmıştır

Teleskope Affinities fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Teleskope Affinities puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Chezie (ERG topluluğu oluşturmak için en iyisi)

chezie aracılığıyla

Birçok ERG, canlı topluluklar yerine resmi komiteler olarak fonksiyon görür. Chezie, gerçek bağlantılar doğal olarak geliştiği ve üyelerin kendilerini gerçekten hoş karşılanmış hissettikleri dijital buluşma alanları yaratarak bu dinamiği değiştirir.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık uzmanları tarafından geliştirilen bu yazılım, idari fonksiyonlardan çok gerçek bağlantı ve katılımı önceliklendirerek ERG'lerin aidiyet yaratma temel amacını gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Chezie, hedefli üye işe alım araçları ve çalışanların işe alım kaynakları ile ERG'nin büyümesini destekler.

Chezie'nin en iyi özellikleri

Her ERG için özel kaynak merkezlerinde eğitim materyallerinin paylaşımı gerçekleştirin

Katılımcılar ve destekçiler için yerleşik takdir araçlarını kullanarak üyelerin katkılarını öne çıkarın

Tüm cihazlarda işleyen mobil öncelikli tasarımla her yerden etkileşim kurun

Chezie sınırları

Bazı alternatiflere göre daha az sağlam proje yönetimi yetenekleri

Chezie fiyatlandırması

Kaydırmalı fiyatlandırma: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Chezie puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

5. Benevity Affinity Groups (ERG'leri sosyal etki girişimleriyle bağlantı kurmak için en iyisi)

benevity Affinity Groups aracılığıyla

Benevity ile ERG'nin etkisini iç kültürün ötesine, topluma yönelik girişimlere taşıyın. Bu platform, çalışanların katılımını ve dış etki yaratma tutkusunu kullanarak, kaynak gruplarını doğrudan ilgilendikleri hayırseverlik amaçlarıyla, kolaylaştırılmış bağış ve gönüllülük fırsatları aracılığıyla bağlantı kurar.

Benevity'nin kapsamlı platformu, kuruluşların ERG girişimlerini daha geniş kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) çabalarıyla bağlantılandırmalarını sağlar. Bu yaklaşım, çalışan kaynak gruplarının etkilerini artırırken şirket değerleri ve topluluk commitleriyle uyum içinde olduklarını göstermelerine yardımcı olur.

Benevity Affinity Groups'un en iyi özellikleri

ERG'lerin ilgili amaçları ve kuruluşları desteklemesine olanak tanıyan bağış kampanyaları başlatın

Entegre gönüllü yönetim araçlarıyla grup hizmet etkinliklerini düzenleyin

Otomasyon eşleştirme hediye işleme ile bağışların etkisini en üst düzeye çıkarın

Çalışan topluluğunun katılımına ilişkin ayrıntılı etki raporları aracılığıyla katkıları ölçün

Benevity Affinity Groups sınırları

İç ERG operasyonlarından çok bağış ve gönüllülük faaliyetlerine odaklanıyor

Benevity Affinity Groups fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Benevity Affinity Groups puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 3,4/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Benevity Affinity Groups hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Benevity, işyerinde bağış, gönüllülük ve hibe programlarını yönetmek için sağlam bir platformdur. Yöneticiden bakıldığında, arayüz kullanıcı dostudur ve kampanyaları kolayca ayar yapıp katılımı izlemeyi kolaylaştırır. Maaş sistemleriyle entegrasyon, bağış eşleştirmeyi kolaylaştırır ve raporlama araçları, çalışanların katılımı ve programın etkisi hakkında kapsamlı veriler sağlar. Ancak, ara sıra yapılan güncellemeler küçük sorunlara neden olabilir ve kampanyalar için özel özelleştirme seçenekleri daha esnek olabilir. Genel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerini basitleştiren güçlü bir araçtır.

Benevity, işyerinde bağış, gönüllülük ve hibe programlarını yönetmek için sağlam bir platformdur. Yöneticiden bakıldığında, arayüz kullanıcı dostudur, bu da kampanyaları ayar yapmayı ve katılımı izlemeyi kolaylaştırır. Maaş sistemleriyle entegrasyon, bağış eşleştirmeyi kolaylaştırır ve raporlama araçları, çalışanların katılımı ve programın etkisi hakkında kapsamlı veriler sağlar. Ancak, ara sıra yapılan güncellemeler küçük aksaklıklara neden olabilir ve kampanyalar için özel özelleştirme seçenekleri daha esnek olabilir. Genel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerini basitleştiren güçlü bir araçtır.

🧐 Biliyor muydunuz? CSR sadece yapılacak 'iyilik' değildir. Güçlü CSR programları olan şirketlerin ciro oranları %25-30 daha düşüktür.

6. Affirmity ERG Platformu (ERG uyumluluğu ve raporlama için en iyisi)

affirmity ERG Platformu aracılığıyla

Çeşitlilik raporlama tarihleri yaklaştığında, görünmez ERG başarıları paydaşları tatmin etmeyecektir. Affirmity, çalışan kaynak gruplarınızın etkisini yakalar ve ölçer, iyi işleri yasal gereklilikleri ve ESG commitlerini karşılayan belgelenmiş ilerlemelere dönüştürür.

Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını net bir şekilde görebilen kuruluşlar, daha akıllı kararlar alabilir, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir ve ERG girişimlerinin gerçek değerini, anekdotlarla değil verilerle destekleyerek gösterebilir. İster yeni gruplar oluşturuyor ister mevcut grupları büyütüyor olun, Affirmity hiçbir katkının belgelenmemiş kalmamasını sağlar.

Affirmity ERG Platformunun en iyi özellikleri

Her kaynak grubu için özel portallar ile ERG iletişimini kolaylaştırın

ERG'nin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık hedeflerine katkılarını izleme

Etkinlikler, girişimler ve gönüllü faaliyetler genelinde katılımı ölçün

Entegre program yönetimi aracılığıyla ERG'leri mentorluk fırsatlarıyla bağlantı kurun

Affirmity ERG Platformu sınırları

Belirli kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlamak için özelleştirme gerekebilir

Bazı alternatiflere kıyasla sınırlı oyunlaştırma ve etkileşim özellikleri

Affirmity ERG Platformu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Affirmity ERG Platformu puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

7. MentorcliQ Diverst (Kurumsal düzeyde ERG yönetimi için en iyisi)

mentorcliQ aracılığıyla

MentorcliQ Diverst, ERG yönetimi ve mentorluğu tek bir Enterprise platformda birleştirir. Üyeleri yapılandırılmış mentorluk ilişkileriyle birbirine bağlarken, ERG yaşam döngüsünün her aşamasını (oluşturulmasından etkisinin izleme sürecine kadar) destekleyin.

Karmaşık küresel kuruluşlar için tasarlanmış olan bu araç, bölgeye özgü destek, HRIS ve LMS entegrasyonları ve liderliği güçlü, programları tutarlı tutmak için yerleşik başarı planlaması sunar. ERG'leri zaman dilimleri arasında ölçeklendirirken veya gelecekteki liderleri geliştirirken, MentorcliQ Diverst topluluklarınızın amaçlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

MentorcliQ Diverst'in en iyi özellikleri

Bölgeye özgü ERG uygulama desteği ile programları küresel olarak koordine edin

Yerleşik başarı planlama özellikleriyle liderlik sürekliliğini sağlayın

HRIS ve LMS platformlarıyla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde kurumsal sistemlerle bağlantı kurun

MentorcliQ Diverst sınırları

Önemli ölçüde BT katılımı gerektiren karmaşık uygulama

Daha büyük kuruluşlar için uygun olan daha yüksek maliyet yapısı

MentorcliQ Diverst fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

MentorcliQ Diverst puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

*mentorcliQ Diverts hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

MentorCliq ile olan genel deneyimim çok olumluydu. Platform, mentorum/menteemle bağlantı kurmamı, hedef belirlememi ve zaman içindeki ilerleme izlemeimi kolaylaştıran net bir çerçeve sağladı. Yapılandırılmış kaynaklar ve rehberlik, konuşmalarımızın odaklanmış ve anlamlı olmasını sağladı. Mentorluk sürecindeki tahminleri ortadan kaldırdı ve süreci daha etkili ve tutarlı hale getirdi. Gezinmenin ne kadar kolay olduğunu ve gerçek ilişki kurmayı nasıl desteklediğini takdir ettim.

MentorCliq ile olan genel deneyimim çok olumluydu. Platform, mentorum/menteemle bağlantı kurmamı, hedef belirlememi ve zaman içindeki ilerleme izlemeimi kolaylaştıran net bir çerçeve sağladı. Yapılandırılmış kaynaklar ve rehberlik, konuşmalarımızın odaklanmış ve anlamlı olmasını sağladı. Mentorluk sürecindeki tahminleri ortadan kaldırdı ve süreci daha etkili ve tutarlı hale getirdi. Kullanımının ne kadar kolay olduğunu ve gerçek ilişki kurmayı nasıl desteklediğini takdir ettim.

8. Qooper ERG Yazılımı (ERG programının ölçeklendirilmesi için en iyisi)

qooper aracılığıyla

ERG coşkusundan sürdürülebilir başarıya geçiş, doğru yapı olmadan genellikle başarısız olur. Qooper, iyi niyetleri, kuruluşunuzdaki çalışanların büyümesi ile doğal olarak gelişen olgun ve etkili çalışan kaynak gruplarına dönüştüren çerçeve ve en iyi uygulamaları sağlar.

Qooper ERG Software, kuruluşların çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerini oluşturmalarına, yönetmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için hepsi bir arada çalışan kaynak grubu yönetim platformu sunar.

Qooper ERG Yazılımının en iyi özellikleri

Etkinlik yönetimi, RSVP'ler ve katılım izleme ile grup etkinliklerini koordine edin

Hedef ve faizlere dayalı yapay zeka destekli eşleştirme ile mentorluk bağlantılarını kolaylaştırın

Analitik gösterge panelleri ve etki raporlamasını kullanarak programın başarısını ölçün

Push bildirimleri ile mobil öncelikli tasarım sayesinde etkileşimi artırın

Qooper ERG Yazılım sınırları

Bazı kurumsal alternatiflere göre daha az özelleştirilebilir

Daha geniş HR ekosistemiyle sınırlı entegrasyonlar

Qooper ERG Yazılımı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qooper ERG Yazılımı derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Qooper hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanıma hazır olarak, bir mentorluk programını başlatmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Uygulaması kolay, kullanımı kolay, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve mükemmel müşteri hizmetlerine sahiptir. Uygulama uzmanımız Ipek, programımızı başlattıktan sonra da harika bir iş çıkarmaya devam etti. Her zaman kontrol ediyor ve her e-postaya hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Genel olarak, harika bir program ve hizmet.

Kullanıma hazır Box olarak, bir mentorluk programını başlatmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Uygulaması kolay, kullanımı kolay, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve mükemmel müşteri hizmetlerine sahiptir. Uygulama uzmanımız Ipek, programımızı başlattıktan sonra da harika bir iş çıkarmaya devam etti. Her zaman kontrol ediyor ve her e-postaya hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Genel olarak, harika bir program ve hizmet.

9. WeSpire (ERG etkisini ölçmek için en iyisi)

via WeSpire

Bütçe kısıtlamaları sırasında, "iyi hissettiren" girişimler ilk olarak incelemeye tabi tutulur. WeSpire, çeşitlilik odaklı işe alım ve ilgili işleri iş sonuçları ve bağlılık, çalışan tutma ve inovasyon gibi anahtar metriklerle doğrudan bağlantı kurarak ERG yatırımlarınızı savunur ve algıyı maliyet merkezinden değer oluşturucuya dönüştürür.

Bu kapsamlı çözüm, orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmelerin çeşitlilik girişimlerini genişletmelerine yardımcı olur ve bunları daha geniş ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) ve CSR programlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirir.

WeSpire'ın en iyi özellikleri

Etkinlik, mesaj panoları ve kampanyalar dahil olmak üzere birden fazla kanal aracılığıyla üyeleri dahil edin

Önceden hazırlanmış programlama ve özelleştirilebilir şablonları kullanarak ERG girişimlerini hızlı bir şekilde başlatın

Veriye dayalı metrikler ve raporlama araçlarıyla katılım ve etkiyi analiz edin

WeSpire sınırları

Günlük operasyonlardan ziyade ölçümleme üzerine odaklanın

Net ölçüm çerçeveleri olmayan kuruluşlar için daha karmaşık kurulum

WeSpire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WeSpire puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Phenom ERG (Yetenek deneyimi entegrasyonları için en iyisi)

phenom ERG aracılığıyla

ERG'lerinizi izole çeşitlilik girişimlerinin ötesine taşıyarak yetenek ekosisteminizin kesintisiz bir parçası haline getirin. Phenom ERG, çalışan kaynak gruplarını tam bir çalışan bağlılığı deneyimine entegre ederek onları doğrudan yetenek kazanımı, geliştirme ve elde tutma süreçlerine bağlantı sağlar.

Phenom ERG, Phenom'un kapsamlı yetenek deneyimi platformunun bir parçasıdır ve çalışan kaynak gruplarının oluşturulması, yönetilmesi ve etkilerinin ölçülmesi için özel bir çözüm sunar.

Phenom ERG'nin en iyi özellikleri

Belirli gruplarla açık fırsatların paylaşımı yaparak rolleri tanıtın ve çeşitli iç adayları çekin

Grupları etkili bir şekilde yönetmek ve denetlemek için özel izinlere sahip ERG yöneticileri atayın

Üyeleri hem sanal hem de yüz yüze bağlantı kurmak için grup etkinlikleri oluşturun ve yönetin

Phenom ERG sınırları

Maksimum değer elde etmek için daha geniş Phenom platformuyla entegrasyonlar gerektirir

Phenom ERG fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Phenom ERG derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Phenom hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Görünüşte, Phenom bir İşe Alım Uzmanı ve İşveren Marka Yöneticisinin isteyebileceği her şeyi sunuyor. Başvuru sahiplerinin nereden geldiğini izleme, adayları CRM'de kolayca barındırma, etkinlikleri tanıtmak için kolaylaştırılmış yöntemler vb. hepsi tek bir yerde.

Görünüşte, Phenom bir İşe Alım Uzmanı ve İşveren Marka Yöneticisinin isteyebileceği her şeyi sunuyor. Başvuru sahiplerinin nereden geldiğini izleme, adayları CRM'de kolayca barındırma, etkinlikleri tanıtmak için kolaylaştırılmış yöntemler vb. hepsi tek bir yerde.

Amaç odaklı ERG'ler ile işyeri kültürünüzü dönüştürün

Doğru ERG yazılımını seçmek, kapsayıcılığı ve aidiyeti teşvik eden çalışan kaynak grupları oluşturmak için çok önemlidir. Bu kılavuzdaki platformlar, hepsi bir arada çözümlerden ERG yönetiminin farklı yönlerine odaklanan özel araçlara kadar çeşitli yaklaşımlar sunar.

Kuruluşunuzun boyutunu, ihtiyaçlarını ve ERG'lerinizin büyüme aşamasını düşünün. Birçok platform, satın almadan önce özellikleri test etmenizi sağlayan demolar veya deneme sürümleri sunar.

ClickUp, ERG'lerin gelişmesi için gereken esnekliği, sağlam bilgi yönetimi özellikleri ve ClickUp Sohbet gibi araçlarla sağlar. Nasıl işlediğini görmek ister misiniz? Hemen ClickUp'a kaydolun!