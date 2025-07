ClickUp ve Todoist: Hangi Verimlilik Aracı Daha İyi?

Her verimlilik sever bunu yaşamıştır. Favori görev yönetim araçlarınız arasında nihai hesaplaşma. Krep ve waffle arasında seçim yapmak gibi. İkisi de harika, ama biri daha lezzetli.

Bu sefer, ClickUp ile Todoist karşı karşıya. Her iki araç da görevleri yönetmenize, işbirliğini basitleştirmenize, iş akışlarını özelleştirmenize ve her şeyi tek bir düzenli yerde tutmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor.

Ancak yapılandırılmış görevler, hatırlatıcılar ve gösterge panelleri sunan çok sayıda seçenek varken, karar vermek zor olabilir.

Ama endişelenmeyin!

Tıklama, izleme ve renk kodlamasını sizin için yaptık. İster tek başına çalışan bir serbest çalışan ister senkronizasyonu sağlamaya çalışan bir uzaktan takım olun, bu makale size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacaktır.

Spoiler: ClickUp 'tan başka bir yere bakmanıza gerek kalmayabilir!

ClickUp ve Todoist'e Genel Bakış

Özellik ClickUp Todoist Özelleştirilebilir görev yönetimi Görevler, alt görevler, kontrol listeleri, öncelikler, özel alanlar, özel durumlar, şablonlar Görevler, alt görevler, öncelikler, etiketler, basit şablonlar İşbirliği Yerleşik Sohbet, Yorumlar, Beyaz Tahtalar, Belgeler ve daha fazlası Görev yorumları ve temel takım işbirliği Birden fazla görünüm seçeneği liste, Kanban, Gantt ve daha fazlası gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm Yalnızca Liste, Pano ve Takvim Görünümü Takvim entegrasyonu Yerleşik takvim, Outlook ve Google Takvim ile senkronizasyon, doğrudan aramalara katılma imkanı Takvim mevcuttur, harici takvimlerle entegrasyonlar AI yardımı ClickUp Brain, belgeler, görevler, özetler ve sorular için bağlam farkında bir yapay zeka Todoist Assist, alt görevler, filtreler ve öneriler için bir yapay zeka Üçüncü taraf entegrasyonlar 1.000'den fazla entegrasyon (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook vb.) Zapier ve IFTTT aracılığıyla önemli uygulamalarla entegre olur Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 2,5 $'dan başlar

ClickUp nedir?

ClickUp, çoğu takımın kullandığı çeşitli uygulamaların yerini almak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada görev yönetimi ve yapay zeka proje yönetimi aracıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Profesyoneller günde yaklaşık 1.200 kez uygulama ve web sitesi arasında geçiş yapıyor ve her seferinde iki saniyeden fazla zaman kaybediyor. Bu, haftada yaklaşık dört saat veya yılda beş iş haftası sadece odaklanmak için harcanan zamana denk geliyor.

Yapılacaklar listesi uygulaması, Slack, Google Dokümanlar ve başka bir elektronik tablo arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar. Dikkat dağınıklığını önler ve takım verimliliğini artırır

ClickUp, son derece özelleştirilebilir özellikleri, sezgisel arayüzü, özel gösterge panelleri ve en önemli özelliği olan yapay zeka destekli asistanıyla tanınır. Kapsamlı özellik seti onu son derece esnek hale getirir.

İster tek başınıza çalışıyor ister bir takımı yönetiyor olun, ClickUp iş akışınıza uyum sağlar ve her şey sizin için otomatikleştirilirken odaklanmanıza yardımcı olur. Bu yüzden iş için her şeyi içeren uygulama olarak adlandırılır!

ClickUp özellikleri

ClickUp, bir görev yöneticisinden daha fazlasıdır. Verimlilik ve otomasyon için tüm iş akışınızı optimize edebilir. Projelerinizi yolunda tutmak ve görevlerinizi düzenli hale getirmek için birçok yerleşik özelliğe sahiptir.

ClickUp'ı cazip kılan bazı anahtar özellikler şunlardır.

Özellik #1: Özelleştirilebilir görev yönetimi

ClickUp Görevleri ile departmanlar arasında görevleri tek bir yerden atayın, düzenleyin ve izleyin

ClickUp ile çalışırken, ClickUp Görevleri iş akışınızın yapı taşlarıdır. Büyük hedefleri daha küçük görevlere bölebilir ve her birine açıklamalar, ek dosyalar, son teslim tarihleri ve birden fazla atanan kişi ekleyebilirsiniz.

Acil bir şeyi işaretlemek mi istiyorsunuz? "Acil" veya "Düşük" gibi öncelikler ekleyin. Özel Görev Durumları ile sıkıcı "Yapılacaklar-Yapılıyor-Tamamlandı" akışının ötesine geçebilirsiniz.

Bunun yerine, "İnceleme Devam Ediyor", "Müşteri Geri Bildirimi", "Tasarım Bekleniyor" veya tarzınıza uygun başka durumlarla görevleri takip edebilirsiniz.

Karmaşık görevleri eyleme geçirilebilir adımlara bölün ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın

Önceden plan yapmak mı istiyorsunuz? Görevlerin içine alt görevler yerleştirin ve bunları ClickUp Görev Kontrol Listelerine bölün. Böylece, siz ve takımınız görevi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeye, atandığı yerde erişebilirsiniz.

💡 Pro İpucu: ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığına erişin ve bir görev yönetimi şablonu seçin. Bu, kurulum süresinden tasarruf etmenize ve benzer girişimler arasında tutarlılık sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Özellik #2: Yerleşik takım işbirliği seçenekleri

ClickUp Sohbet ile iş konuşmalarınızı işin yapıldığı yerde tutun

Farklı bir yazılımda çalıştığınız için takım arkadaşınıza vermeyi unuttuğunuz önemli güncellemeyi hatırlıyor musunuz? Sekmeleri değiştirip daha sonra söyleyeceksiniz demiştiniz, ama unuttunuz. ClickUp bunun bir daha olmaması için özen gösterir.

ClickUp Sohbet, çalışma alanınıza entegre edilmiştir. Bu, her takım, proje veya konu için özel sohbet kanalları oluşturabileceğiniz ve uygulamadan hiç çıkmadan gerçek zamanlı tartışmalar yapabileceğiniz anlamına gelir. Ve elbette, bu sohbetleri görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca sesli asistanı kullanarak mesaj gönderebilir ve bunu bir göreve dönüştürebilirsiniz. Ne kadar kullanışlı, değil mi? Ve daha fazlası da var.

ClickUp Yorumları ile görevlere doğrudan geri bildirim bırakabilir, ekip arkadaşlarınıza @bahsetme yapabilir, görevler atayabilir ve hatta belgelere veya gösterge panellerine bağlantı verebilirsiniz. Tüm bunlar her şey konu başlığı altında ve takip edilmesi kolay bir şekilde gerçekleşir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın

Görsel planlamayı seviyorsanız, ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapabilir, fikirlerinizi haritalandırabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde iş akışları oluşturabilirsiniz.

Fikir aşamasından uygulamaya geçmeye hazır olduğunuzda, yapışkan notlar bırakabilir, bağlantılar çizebilir ve her şeyi bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Görevlerle olan tüm bu bağlantı, utanç verici konuşmalardan kaçınmanıza yardımcı olur, örneğin "Oh hayır! Görevi sana atamayı unuttum."

Özellik #3: Görev görüntüleme ve takvim entegrasyonu

ClickUp Takvim ile esnek sürükle ve bırak deneyimi sayesinde görevleri, son teslim tarihlerini ve programları görselleştirin

Bazıları Kanban panolarını sever. Diğerleri takvimlere güvenir. ClickUp bunu anlıyor, bu yüzden her iş akışına uygun 15'ten fazla görünüm sunuyor.

ClickUp Kanban Panosu, görevleri aşamalar arasında sürükleyip bırakmak için mükemmeldir (çevik takımlar için harika), ClickUp Gantt Grafik Görünümü ise görev bağımlılıklarını izlemenize yardımcı olur.

Görevleri izlemeyi daha da kolaylaştıran ClickUp Takvim, programınızı kuşbakışı görünümünde sunar. Günlük, haftalık ve aylık görevleri görüntülemek için ayarlayın ve tüm görevleri ve toplantıları takip edin (arama ve toplantılara buradan katılabilirsiniz!).

Ayrıca Google ve Outlook takvimlerinizle doğrudan senkronizasyon sağlar, böylece hiçbir randevunuzu kaçırmaz veya son teslim tarihini kaçırmazsınız.

Özellik #4: Ş Akışı otomasyonu

ClickUp Otomasyonları ile rutin işleri otomatikleştirin ve her hafta saatler kazanın

Verimlilik için kaydolmadınız, gününüzü görevleri atamak ve durumları güncellemekle geçirmek için kaydolmadınız, değil mi? İşte ClickUp Otomasyonları bunun için var.

Yüzlerce yerleşik otomasyon şablonu ile, "Bir görev 'İnceleniyor' durumuna geçtiğinde, Alex'e atayın ve bir yorum yazın" gibi kurallar belirleyebilirsiniz. Veya "Son teslim tarihi değişirse, proje yöneticisini bilgilendirin" gibi kurallar belirleyebilirsiniz

Otomasyonlar alanları güncelleyebilir, görevleri taşıyabilir, izleyiciler ekleyebilir ve hatta harici araçlarla entegre olabilir. Bu, iş akışlarınızın mikro yönetim gerektirmeden sorunsuz ve tutarlı kalmasını sağlar.

Daha akıllı bir iş akışı elde etmenize yardımcı olur, böylece gerçek değer yaratmaya odaklanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdığını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını aldığını belirtiyor. Bu, haftanın neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılıyor demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

Özellik #5: AI destekli yardım

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan ayrılmadan anında bilgiye erişin, belgeler oluşturun ve yapay zeka destekli içgörüler elde edin

İşte burada işler fütüristik hale geliyor. ClickUp Brain, yerleşik AI asistanınızdır ve sadece blog girişleri oluşturmak veya metinleri düzenlemek için değildir (ancak bunları da tamamen yapabilir).

Brain, belgeleri yazmanıza, görev konularını özetlemenize ve hatta toplantılarınızı doğru bir şekilde yazıya dökmenize yardımcı olur. ChatGPT, Claude ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonu sayesinde, aradığınız kalite ve hassasiyeti elde edersiniz.

Peki, bunu iş akışınız için bu kadar önemli kılan nedir? Konuşmalarınızı, görevlerinizi ve hatta ClickUp Belgelerini tarayarak projeye özgü soruları yanıtlayabilir.

Geciken işler veya ekip arkadaşınızın üzerinde çalıştığı işler mi merak ediyorsunuz? Sormanız yeterlidir. Çalışma alanınızdaki bağlamı anlar ve size hızlı, doğru yanıtlar verir.

Özellik #6: Üçüncü taraf entegrasyonlar

Favori araçlarınızı bağlayın ve ClickUp Entegrasyonları ile birleşik bir iş akışı oluşturun

Ş Akışınızda zaten başka araçlar mı kullanıyorsunuz? Sorun değil. ClickUp, Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur.

Takımınızın Slack kanalına güncellemeleri gönderebilir, toplantıları Google Takvim ile senkronize edebilir veya GitHub'dan doğrudan geliştirme ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Favori uygulamalarınızı kullanmaya devam etmek veya her şeyi yavaş yavaş ClickUp ekosistemine taşımak istiyorsanız, entegrasyon güçlü ve esnektir. Her şeyi atmanıza gerek yok. Her şeyi bir araya getirmek için daha akıllı bir yol elde edersiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Todoist nedir?

Todoist, basitlik için tasarlanmış bir yapılacaklar listesi uygulaması ve görev yöneticisidir. Temiz ve kullanımı kolay bir arayüz isteyen bireyler ve küçük takımlar tarafından kullanılır. Todoist'te, görevleri gruplamak için projeler oluşturur, ardından son teslim tarihleri, etiketler ve öncelik işaretleri ile görevler ekleyebilirsiniz.

Todoist, gereksiz ekstra özellikler olmadan temel görev özelliklerine odaklanır. Bu minimalizm, karmaşık ayarlarla uğraşmanıza gerek kalmadan görevleri anında düzenlemeye başlayabileceğiniz anlamına gelir.

🧠 Eğlenceli Bilgi! Ortalama çalışma günü artık 2022'ye göre 36 dakika daha kısa, ancak verimli çalışma süresi aslında %2 arttı. Bu, daha akıllı araçların daha kısa sürede daha fazla iş yaptığının kanıtıdır.

Todoist özellikleri

Todoist, verimlilik meraklıları arasında favorilerden biri olmuştur ve bunun iyi bir nedeni vardır. Temiz arayüzü, sezgisel özellikleri ve güçlü yetenekleri, görevleri yönetmeyi bir angarya olmaktan çıkarıp organize bir süreç haline getirir.

Temel özelliklerinden bazılarını inceleyelim.

Özellik #1: Hızlı ekleme ve doğal dil

todoist aracılığıyla

Todoist'te görev eklemek çok kolaydır. Hızlı Ekle özelliği, basit bir klavye kısayolu (Q tuşuna basarak) ile görev eklemenizi sağlar. Ancak onu gerçekten farklı kılan, doğal dil işleme yeteneğidir

"Her Cuma saat 15:00'te raporu gönder #İş p1" gibi bir şey yazabilirsiniz ve Todoist, tekrarlanan son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlayacak, bunu "İş" projesine atayacak ve en yüksek öncelikli olarak işaretleyecektir.

Bu sezgisel giriş yöntemi, görev girdisinin zorluğunu azaltarak, görevleri aklınıza geldikçe kaydedebilmenizi sağlar.

Bu görevleri tercihinize bağlı olarak Liste, Takvim veya Pano olarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, "Yaklaşan" görünümü, önümüzdeki hafta veya ay için programınızın nasıl olduğunu gösterir.

Özellik #2: Yineleyen görevler ve hatırlatıcılar

todoist aracılığıyla

Todoist'in yinelenen görev özelliği ile tekrarlayan görevlerin üstesinden gelmek çok kolay. İster "Her cumartesi bitkilere su ver" ister "Her ayın 1'inde bütçeyi gözden geçir" olsun, görevleri programınıza uygun aralıklarla yinelenmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Ek olarak, hatırlatıcılar belirli zamanlarda veya hatta konumunuza göre sizi bilgilendirecek şekilde ayarlanabilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Örneğin, saat 10'da "Ryan'ı ara" hatırlatıcısı ayarlayabilirsiniz ve Todoist sizi uygun şekilde uyaracaktır.

Özellik #3: Proje organizasyonu

todoist aracılığıyla

Todoist, projeleri, bölümleri ve etiketleri aracılığıyla görevleri düzenlemenize yardımcı olur. "İş", "Kişisel" veya "Fitness" gibi hayatınızın farklı alanları için projeler oluşturabilir ve bunları "Acil", "Beklemede" veya "Tamamlandı" gibi bölümlere ayırabilirsiniz.

Etiketler, projeler arasında görevleri etiketlemenize olanak tanır ve "@e-posta" veya "@aramalar" gibi bağlamlara göre görevleri filtrelemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Bu hiyerarşik yapı, yapılacaklar listenizin düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Özellik #4: İşbirliği ve paylaşım

todoist aracılığıyla

Todoist, güçlü bir kişisel görev yöneticisi olmakla birlikte, işbirliği ayarlarında da öne çıkar. Projeleri iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz. İşbirliği yapanlar birbirlerine görevler atayabilir ve görevlere yorum ekleyebilir (geri bildirim için harika).

Bu, seyahat planlama veya takım projesi yönetimi gibi ortak hedeflerin koordinasyonunu kolay ve verimli hale getirir. Aynı platformda görevleri delege etme ve ilerlemeyi izleme yeteneği, takım verimliliğini artırır.

Özellik #5: Akıllı AI verimlilik

todoist aracılığıyla

Todoist, kendi AI asistanı olan Todoist Assist ile birlikte gelir. Görev yönetiminizi daha akıllı ve hızlı hale getirmek için tasarlanmıştır. Karmaşık görevleri alt görevlere bölebilir, uzun e-postalardan yapılacakları çıkarabilir, filtreler önerebilir ve hatta yanıt taslakları oluşturabilir.

Sadece doğal bir şekilde yazın, Assist gerisini halleder. Web, macOS ve iOS'ta kullanılabilir ve verileriniz gizli kalır. İster gününüzü organize edin ister bir proje planlayın, Todoist Assist verimliliğinize akıllı bir katman ekler.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

ClickUp ve Todoist: Özellik Karşılaştırması

ClickUp ve Todoist'in özelliklerini inceledikten sonra, her iki proje yönetimi aracının da güçlü yanları olduğu açıktır.

Ancak özellikleri tek tek karşılaştırmadan önce, her birinin öne çıkan özelliklerine genel bir bakış sunalım.

Kategori ClickUp Todoist Proje yönetimi Ek dosya ve çoklu görünümlerle kapsamlı görev oluşturma ve izleme Temiz, kullanıcı dostu bir arayüz ile sezgisel görev yönetimi Özelleştirme Özel alanlar, durumlar ve iş akışları ile gelişmiş özelleştirme Minimum özelleştirme, ancak basitlik için optimize edilmiştir Planlama Başlangıç/son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve takvim entegrasyonları ile gelişmiş planlama Yineleyen görevler ve hatırlatıcılar kolayca ayarlanabilir İşbirliği Sohbet, Yorumlar, Beyaz Tahtalar ve Belgeler aracılığıyla gerçek zamanlı takım işbirliği Küçük takımlar için hafif paylaşım ve yorumlama AI özellikleri AI destekli görev yönetimi ve iş akışı otomasyonu için ClickUp Brain Alt görevler, filtreler ve verimlilik ipuçları için AI önerileri Müşteri değerlendirmeleri G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum) G2: 4,4/5 (800+ yorum)Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

1. Proje yönetimi verimliliği

Bu köşede, ClickUp, projeleri baştan sona yönetmek için tasarlanmış güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. Diğer köşede ise Todoist, daha basit görev izleme özelliği sunuyor. Bakalım kim galip gelecek!

ClickUp, ciddi proje yönetimi ile güçlü bir etki yaratır. Hedefler belirlemenize, gerekli proje yönetimi şablonlarına erişmenize, ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi izlemenize ve zaman kazanmak için tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Günlük görevlerden çok adımlı projelere kadar her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz, bu da karmaşık işlerle uğraşan takımlar için idealdir.

Todoist işleri basit ve hızlı tutar. Görevleri projeler halinde düzenleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve sürükle ve bırak özelliği ile planlama yapabilirsiniz. Minimal, kullanımı kolay ve dikkatinizi dağıtmadan kişisel veya küçük takım hedeflerinizi takip etmek için uygundur.

🏆 Kazanan: ClickUp. Todoist, küçük projeler ve basit görev izleme için harikadır, ancak profesyonel takımların ihtiyaç duyduğu derinlemesine planlama araçlarını sunmaz. Hem bireyler hem de karmaşık takımlar için uygun bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın esnekliği ona avantaj sağlar.

2. Özelleştirme

Şimdi, ikinci turda, iş akışı ihtiyaçlarınıza hangisinin daha iyi uyum sağladığını görelim.

ClickUp özel durumlar, çoklu görev türleri ve ayrıntılı iş akışları dahil olmak üzere neredeyse sınırsız ayar seçeneği sunar. Alanları, Listeleri ve Gösterge Panellerini her türlü proje stiline uyacak şekilde şekillendirebilir, böylece benzersiz süreçlere sahip takımlar için mükemmel hale getirebilirsiniz.

Todoist öncelik seviyeleri, etiketler ve filtrelerle işleri minimal düzeyde tutar. Kurulumu kolaydır ancak bazı kullanıcıların basitliği nedeniyle sevdiği derin özelleştirme seçenekleri sunmaz.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Özelleştirme önemliyse, ClickUp kazanır. Özel alanlara ve gösterge panellerine ihtiyaç duyan büyük takımlar veya projeler, ClickUp'ın esnekliğini takdir edeceklerdir. Ancak, Todoist, ekstra özellikler olmadan hızlı kurulum isteyenler için puan kazanır.

3. Görev planlama ve yinelenen görevler

Planlama ve yinelenen görevler günlük işlerinizin vazgeçilmezleridir. Takviminizi kontrol altında tutabilecek kişi kimdir?

ClickUp karmaşık tekrarlama işlemlerini yönetir ve başlangıç ve son teslim tarihleri sunar. Gantt grafikleri ve Google Takvim senkronizasyonu ile her ölçekteki proje için görsel ve entegre bir program sağlar.

Todoist, görevler ve hatırlatıcılar için hızlı, doğal dil girişi ile öne çıkar. Yineleyen görevleri ayarlamak kolaydır, ancak zaman çizelgesi görünümleri veya ayrıntılı takvim entegrasyonu yoktur.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da yinelenen görevleri yönetir, ancak farklı şekillerde. Todoist, hızlı ve doğal görev girişi ve hatırlatıcılarıyla kişisel kullanım için mükemmeldir. ClickUp, gelişmiş, görsel planlama ve platformlar arası senkronizasyon ile başlığı alır.

4. Takım işbirliği

İletişim, bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Gerçek takım oyuncusu kim?

ClickUp sohbet, görev yorumları, beyaz tahtalar ve belgeleri tek bir yerde entegre ederek konuşmaları doğrudan işle bağlantılı tutar. İşbirliği yaparken görevler oluşturabilirsiniz, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Todoist görev yorumları ve temel paylaşım özellikleri sunar, ancak sohbet veya gelişmiş işbirliği araçları yoktur. Takımlar genellikle gerçek zamanlı iletişim için ayrı uygulamalara ihtiyaç duyar.

🏆 Kazanan: ClickUp, hepsi bir arada iletişim merkezi ile açık ara farkla kazanır. Entegre sohbet ve yorum sistemi, konuşma ve işin bir arada yapılmasını sağlar.

5. AI otomasyonu

Hangi araç en akıllı asistanı sunuyor, bir bakalım.

ClickUp Brain yazmanın ötesine geçer. ChatGPT gibi entegrasyonlar sayesinde tüm çalışma alanınızı tarayarak görevleri özetler, toplantıları transkribe eder ve projeye özgü soruları yanıtlar. Projelerinizi gerçekten bilen akıllı bir AI asistanıdır.

Todoist'in AI Assistant özelliği, alt görevler önerir, e-postalardan eylemleri çekmenize yardımcı olur ve filtreler önerir. Görev girişini hızlandırmak için kullanışlıdır, ancak daha derin otomasyon özellikleri yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp, tüm çalışma alanınızı ve iş akışınızı anlayan güçlü AI Brain ile liderliği ele geçiriyor. Todoist'in asistanı görev yönetimi için kullanışlıdır, ancak kapsamlı veya bağlam farkında değildir.

📮ClickUp içgörüsü: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya güveniyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-postalarınızı veya diğer iletişim iş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. "Bugün önceliklerim neler?" diye sormanız yeterlidir. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarar ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyler. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada birleştirir!

6. Fiyat

Gerçeği kabul edelim. Maliyet önemlidir! Hem ClickUp hem de Todoist farklı fiyatlandırma modelleri sunuyor, peki hangisi paranızın karşılığını en iyi şekilde verir?

ClickUp, bireyler veya küçük takımlar için mükemmel olan, cömert özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar uygun fiyatlarla başlar ve daha gelişmiş özellikler ve depolama alanıyla birlikte ölçeklenebilir.

Todoist ayrıca temel görev yönetimi için harika bir ücretsiz sürüm sunar. Premium planı, makul bir aylık ücret karşılığında AI yardımı ve etiketler gibi özelliklerin kilidini açar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Büyüme potansiyeli olan AI yardımı gibi kapsamlı özellikler istiyorsanız, ClickUp'ın kademeli fiyatlandırması ve ücretsiz planı daha fazla değer sunar. Ancak minimal ve net bir yükseltme yolu tercih ediyorsanız, Todoist'in fiyatlandırması anlaşılması kolay ve bütçe dostudur.

💡 Profesyonel ipucu: Herhangi bir araca geçmeden önce, ücretsiz proje yönetimi yazılımı özelliklerini deneyin. Bu, araçları değiştirirken harcadığınız zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Değiştirmeye karar verdiğinizde, yavaş başlayın ve aşırı yüklemeyi önlemek için özellikleri tek tek keşfedin.

Reddit'te ClickUp ve Todoist karşılaştırması

Bu araçları ilk elden deneyimleyen gerçek kullanıcıların görüşlerini duymak ister misiniz? Biz size yardımcı olacağız. Reddit'i taradık ve kullanıcıların gerçekten hangi platformu tercih ettiğini gördük.

İlk olarak, Reddit kullanıcısı actuallifethings'in r/clickup'ta ClickUp hakkında paylaştıkları şunlar

…ClickUp, kuruluş içindeki farklı takımların tercih ettikleri ş akışında çalışmasına olanak tanır, ancak merkezi bir bilgi yapısı içinde. Düzgün bir şekilde yapılandırılmış, departmanlar arasındaki bilgi silolarını ortadan kaldırır. Böylece, bir departmanda bilgi güncellenir veya değiştirilirse, diğer tüm departmanlar aynı yerden bilgi aldıkları için, verileri tamamen farklı bir şekilde görseler bile, verileri aynı anda güncellenir. ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, buna yakın başka bir ürün görmedim.

…ClickUp, kuruluş içindeki farklı takımların tercih ettikleri ş akışında çalışmasına izin verir, ancak merkezi bir bilgi yapısı içinde. Uygun şekilde yapılandırılmış, departmanlar arasındaki bilgi silolarını ortadan kaldırır. Böylece, bir departmanda bilgi güncellenir veya değiştirilirse, diğer tüm departmanlar aynı yerden bilgi aldıkları için, verileri tamamen farklı bir şekilde görseler bile, verileri aynı anda güncellenir. ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, ona yaklaşan başka bir ürün görmedim.

Şimdi, r/todoist'te kullanıcı 822825'in Todoist hakkında ne düşündüğünü öğrenelim

Sevdiğim özellikler: Doğal dil işleme Güzel tasarım Zaman bloklama desteği Güvenilirlik Sevmediğim özelliklerYavaş güncellemeler (güvenilirlikle dengelenmiş olabilir, ancak yine de büyük rakiplere kıyasla yavaş)Özellikle takvim görünümü için sınırlı özellikler (yeni eklenen bir özellik olduğu için)Sınırlı özelleştirilebilirlik (TickTick'i denerseniz ne demek istediğimi anlarsınız)Todoist ve TickTick'i denedim ve yukarıda listelenen avantajları nedeniyle Todoist'i seçtim.

Sevdiğim özellikler: Doğal dil işleme Güzel tasarım Zaman bloklama desteği Güvenilirlik Sevmediğim özelliklerYavaş güncellemeler (güvenilirlikle dengelenmiş olabilir, ancak yine de büyük rakiplere kıyasla yavaş)Özellikle takvim görünümü için sınırlı özellikler (yeni eklenen bir özellik olduğu için)Sınırlı özelleştirilebilirlik (TickTick'i denerseniz ne demek istediğimi anlarsınız)Todoist ve TickTick'i denedim ve yukarıda listelenen avantajları nedeniyle Todoist'i seçtim.

Araç değiştiren birinden görüş almak ister misiniz? Reddit kullanıcısı jthansen5072, Todoist'in alternatifi olarak ClickUp'ı seçme konusunda şunları söylüyor

Kısa bir süre önce Todoist'ten ClickUp'a geçtim ve çok memnunum... ClickUp'ın ücretsiz planıyla, ihtiyacım olan her şeyi ve Todoist'in ücretli planında sahip olduğumdan çok daha fazla özelliği elde ediyorum (muhtemelen yakında ClickUp'a eklenecek ve benim için çok da önemli olmayan 2 özellik hariç). ClickUp'ta biraz öğrenme süreci var, ancak bir kez ustalaştığınızda, program (benim deneyimime göre) çok kolay, hızlı ve sezgisel hale geliyor. Çok memnun bir ClickUp kullanıcısıyım ve kişisel görev yönetimi için şiddetle tavsiye ediyorum...

Kısa bir süre önce Todoist'ten ClickUp'a geçtim ve çok memnunum... ClickUp'ın ücretsiz planıyla, ihtiyacım olan her şeyi ve Todoist'in ücretli planında sahip olduğumdan çok daha fazla özelliği elde ediyorum (muhtemelen yakında ClickUp'a eklenecek ve benim için çok da önemli olmayan 2 özellik hariç). ClickUp'ta biraz öğrenme süreci var, ancak bir kez ustalaştığınızda, program (benim deneyimime göre) çok kolay, hızlı ve sezgisel hale geliyor. Çok memnun bir ClickUp kullanıcısıyım ve kişisel görev yönetimi için şiddetle tavsiye ediyorum...

İşte bu kadar. Gerçek kullanıcılar, dürüst deneyimleriyle size en uygun görev yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı oluyor.

Hangi Görev Yönetimi Aracı En Üstün?

Efsanevi bir karşılaşmanın ardından, hangi görev yönetimi yazılımı galip geldi?

Eh, ClickUp açık ara şampiyonluk kemerini alıyor.

Neden? Çünkü gelişmiş görev yönetimi özellikleri, otomasyon, iş yükü yönetimi, zaman takibi, yetkin AI desteği ve esnek fiyatlandırmayı tek bir yerde bir araya getirir. İster bir takımı yönetiyor ister kişisel hedeflerinize ulaşmaya çalışıyor olun, ClickUp'ın çok yönlülüğü ve derinliği size avantaj sağlar.

Bu, Todoist'in değerli bir rakip olmadığı anlamına gelmez. Basit ve doğal dil girişi ile öne çıkan Todoist, karmaşık olmayan ve basit bir verimlilik isteyenler için idealdir.

Ancak, ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen tam özellikli bir araç isteyenler için ClickUp her zaman nakavtla kazanır. Kendiniz denemek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!