2025'in En İyi 10 Proje Maliyet İzleme Yazılımı

Çeyreğin ortasında, sayılar tutarsızdı. Bütçe bir şey söylüyordu, hesap tablosu başka bir şey, finans takım ise tamamen farklı bir sürüm söylüyordu. Kimse yanlış değildi, ancak kimse de bütün resmi göremiyordu.

Dağınık maliyet verileriyle uğraştıysanız veya son aşamada bütçe sürprizleriyle karşılaştıysanız, uygun bir kurulum olmadan işlerin ne kadar çabuk kontrolden çıkabileceğini bilirsiniz. Çözüm nedir? Proje ilerledikçe maliyetleri izlemek için geliştirilmiş araçlar.

İşte bütçelere ve tahminlere netlik kazandıran en iyi proje maliyet izleme yazılım araçları. Hadi başlayalım! 💰

En İyi Proje Maliyet İzleme Yazılımlarına Genel Bakış

Başlamadan önce, maliyet izleme için en iyi proje yönetimi yazılımlarını hızlıca yan yana inceleyin. 💸

Proje Maliyet İzleme Yazılımı Nasıl Seçilir?

Proje maliyet izleme yazılımı seçiminde, finansal yönetimi kolaylaştıran ve projenin başarısını destekleyen özelliklere öncelik verin. Tercih ettiğiniz maliyet yönetim araçları için şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Gerçek zamanlı bütçe yönetimi: Bütçelere göre harcamaları anında izleyerek maliyetleri kontrol altında tutun

ayrıntılı raporlama ve analiz: *Güçlü zaman takibi raporlarıyla maliyet eğilimleri ve farklılıkları hakkında içgörüler edinin

Sorunsuz entegrasyonlar: Hesap yazılımı veya kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerine bağlantı kurarak manuel veri girdisini azaltın

Güçlü güvenlik özellikleri: Proje maliyet verilerinizi şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolleriyle koruyun

ölçeklenebilirlik: *Büyüyen proje veya organizasyonel ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayın

*mobil erişim: Uzaktan ve masa başı olmayan takım üyeleri için hareket halindeyken güncelleme özelliğini etkinleştirerek sorunsuz proje yürütmeyi kolaylaştırın

*otomasyon uyarıları: Proje döngüsü boyunca sürprizlerle karşılaşmamak için bütçe aşımları hakkında bildirimler alın

*çoklu para birimi desteği: Etkili proje maliyet yönetimi için çeşitli para birimi seçenekleriyle küresel projeleri kolaylaştırın

💡 Profesyonel İpucu: Takım öğle yemekleri veya geçici araçlar gibi gayri resmi maliyetleri izlemek için bir 'harcama gölgesi' günlüğü kullanın, böylece bu küçük harcamaların toplamını görebilir ve bir sınır ayarlayabilirsiniz.

📊 Bütçe Hatası: Montreal Olimpiyat Stadyumu'nun başlangıç bütçesi 134 milyon Kanada dolarıydı, ancak sonunda 1,6 milyar Kanada dolarına mal oldu. Kötü mali denetim ve siyasi müdahale, bu projeyi 30 yıllık bir borç yüküne dönüştürdü.

En İyi Proje Bütçeleme ve Maliyet İzleme Yazılımı

Gerçek takım ş akışlarını yönetmek için geliştirilmiş en iyi proje maliyet izleme yazılımlarından bazılarına göz atın. 📑

1. ClickUp (Proje ş Akışı içinde merkezi maliyet izleme için en iyisi)

İlk ClickUp görevinizi oluşturun ClickUp görevlerini kullanarak görev düzeyinde giderleri takip edin

Proje maliyetlerini ayrı ayrı izlemek genellikle gecikmelere, fazla harcamalara veya onayların kaçırılmasına neden olur. Takımlar, gerçek işlerle bağlantısı olmayan elektronik tablolar, e-posta zincirleri ve zaman takibi uygulamaları arasında geçiş yapar.

ClickUp her şeyi tek bir alana getirir, böylece maliyet izleme projenin bir parçası haline gelir, sonradan akla gelen bir şey olmaz.

💵 Görevlere finansal ayrıntıları ekleyin

ClickUp görevi, görev düzeyinde finansal güncellemeleri izlemeyi kolaylaştırır.

Bir etkinlik ajansının büyük bir konferansı koordine ettiğini varsayalım. Her görev (mekan rezervasyonu, konuşmacı koordinasyonu, tedarikçi yönetimi) maliyet notları, tedarikçi faturaları ve gerçek zamanlı durum güncellemelerini içerebilir. Finans ve proje takımları birbirlerini etiketleyebilir, yorum bırakabilir ve anahtar olmadan ödemeleri onaylayabilir.

ClickUp Özel Alanlarını kullanarak "Tahmini Maliyet", "Gerçek Maliyet" ve "Maliyet Türü" gibi girdiler ekleyerek görevleri bütçe takipçilerine dönüştürün.

💵 İş yaparken zamanı ve sonuçları izleme

ClickUp Proje Zaman Takibi ile çabalarınızı doğru bir şekilde kaydedin

ClickUp Proje Zaman Takibi, işçilik maliyetlerini de hesaba katar. Takım üyeleri görev başına harcadıkları saatleri takip eder ve proje yöneticileri gerçek zamanlı verileri görerek zaman çizelgelerini ayarlayabilir veya aşımları işaretleyebilir.

Takımlar, ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla proje verilerini görüntüleyebilir ve 50'den fazla bileşen arasından seçim yaparak bunları özel hale getirebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak gerçek zamanlı maliyetleri inceleyin

Örnek, önemli bir özelliğin piyasaya sürülmesini yöneten bir ürün takımı, ekip üyeleri tarafından kaydedilen saatleri, sprintlere göre bütçe ve gerçek rakamları ve görev türüne göre maliyet dağılımlarını gösteren bir gösterge paneli oluşturabilir. Bu, proje liderlerinden yöneticilere kadar herkesin ekstra raporlama işi yapmadan finansal ilerlemenin paylaşım görünümünde olmasını sağlar.

💵 Şablonlarla zaman kazanın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Maliyet Analizi Şablonu ile görevler arasında tahmini ve gerçek harcamaları karşılaştırın

ClickUp Proje Maliyet Analizi Şablonu, takımlara dönüm noktaları boyunca bütçeleri tahmin etmek ve izlemek için hazır bir yapı sunar. Bu şablon, sabit kapsamlı projeler veya doğru varyans izleme gerektiren hibe tabanlı finansman ile çalışan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

Ücretsiz şablon alın Yapılandırılmış incelemeler yapmak için ClickUp Proje Maliyet Yönetimi Şablonunu kullanın

Aynı zamanda, ClickUp'ın Proje Maliyet Yönetimi Şablonu daha fazla denetim sağlar. Birden fazla müşteriye hizmet veren bir dijital ajans, bunu kullanarak tekrarlayan bütçe incelemeleri atayabilir, müşteri onaylarını kaydedebilir ve birden fazla teslimatta maliyet performansını karşılaştırabilir.

Şablon, birden fazla takım söz konusu olduğunda bile her şeyin görünürlük ve düzenli olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

maliyet alımını standartlaştırın: *ClickUp Formlarını kullanarak bütçe taleplerini toplayın ve tedarikçiler ve takımlar arasında gönderileri standartlaştırın

finansal belgeleri merkezileştirin: *Finansal politikaları erişilebilir ve güncel tutmak için bütçe onay süreçlerini ClickUp Belge'de belgelendirin

Anında bütçe bilgileri alın: ClickUp Brain'i kullanarak görevleri tek tek incelemeden proje bütçelerini, gider dökümlerini veya bekleyen onayları görüntüleyin

*tekrar eden giderleri izleme: Aylık bütçe kontrolleri veya tekrar eden tedarikçi ödemeleri için ClickUp Yineleyen Görevleri ayarlayın

*maliyet uyarılarını otomatikleştirin: Bir görev tahmini maliyetleri aştığında veya yeni bir gider eklendiğinde uyarı tetikleyicileri oluşturmak için ClickUp Otomasyonları oluşturun

ClickUp sınırları

Görevler mobil cihazlar üzerinden güncellenebilirken, ayrıntılı maliyet verilerini girmek veya incelemek küçük ekranlarda o kadar sorunsuz veya verimli değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.470+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi, proje maliyet izleme yazılımı olarak ClickUp hakkında her şeyi anlatıyor:

ClickUp'ın proje ve program yönetimi alanındaki yetenekleri gerçekten olağanüstü olup, pazarda yeni bir çıtayı ayarlamaktadır. Verimli görev izlemesinin yanı sıra çeşitli proje ve programların kapsamlı yönetimini kolaylaştıran güçlü bir araç seti sunar. […] Ayrıca, ClickUp'ın geniş ve iyi tasarlanmış şablon seçimi, proje kurulum sürecini kolaylaştırarak verimlilik ve proje planlama verimliliğini önemli ölçüde artırır.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyonlarda zorluk yaşıyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik yapmaya daha az zaman ayırırsınız. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluklar. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi özelliğini kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanında bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

2. Verimli (Karlılığı izlemeyen kreatif ajanslar için en iyisi)

via Verimli

Yaratıcı ajanslar genellikle hangi projelerin gerçekten para kazandırdığını belirlemekte zorlanır. Productive, ajansınızın her bir proje için finansal olarak nerede durduğunu gösteren gerçek zamanlı karlılık izleme ile bu sorunu çözer.

Platform, zaman takibini doğrudan bütçelere bağlantı kurarak, iş ilerledikçe kar marjlarını izlemenizi sağlar. Bu aracı genel proje yöneticilerinden ayıran özellik, müşteri kazanımından son faturalandırmaya kadar ajans ş akışlarını derinlemesine anlamasıdır.

Verimli en iyi özellikler

Faturalandırılabilir saatleri proje bütçelerine göre gerçek zamanlı olarak izlemeyin ve harcama sınırlarına veya karlılık eşiklerine yaklaştığınızda anında uyarılar alın

Farklı proje aşamaları, takım üyeleri ve müşteri segmentlerine göre maliyetleri ayrıntılı olarak gösteren kapsamlı finansal raporlar oluşturun

Gider formlarını otomatik olarak doldurun, raporlar oluşturun ve Üretken AI ile görev etkinliklerini özetleyin

Farklı takım üyeleri, proje türleri ve müşteri kademeleri için özel fatura ücretleri oluşturun

Birden fazla projede takım kapasitesini ve kaynak dengelemesini izleyerek aşırı taahhütleri önleyin

Verimlilik sınırlamaları

Entegrasyonlar ekosistemi, ClickUp gibi kurumsal düzeydeki rakiplere kıyasla daha küçüktür

Özel raporlama, etkili bir şekilde ayar için teknik bilgi gerektirir ve bu, özel BT desteği olmayan küçük takımlar için zor olabilir

Verimli fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Temel: 11 $/ay

Profesyonel: 28 $/ay

Ultimate: 39 $/ay

Verimlilik değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Productive hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun Productive'in proje maliyet yönetimi araçları hakkındaki görüşü:

Bir ajans olarak bizim için en yararlı olan şey, işimizde olup biten her şey üzerinde sahip olduğumuz görünürlük. İlk teklif/bütçeden, projenin ömrü boyunca ve faturalandırmaya kadar, ilgili verilerin sıkı entegrasyonları sayesinde hatalar çok daha az olası hale gelir. Tüm kaynaklarımızı ve kullanımımızı (her şey için rapor alabileceğinizi söylemiş miydim?) tek bir gösterge panelinde görebilmek gerçekten çok yararlı.

3. Screendragon (Kampanya bütçelerini yöneten pazarlama takımları için en iyisi)

screendragon aracılığıyla

Harcanan her kuruşu izlerken karmaşık bir pazarlama kampanyasını yönetmeyi hiç denediniz mi? Screendragon, pazarlama takımları için özel olarak tasarlanmış ş Akışı otomasyonu ile bu zorluğun üstesinden gelir. Kampanya yürütmede genellikle darboğazlara neden olan yaratıcı onay süreçlerini sorunsuz bir şekilde yönetir.

Takımlar, projeleri ilerletirken bütçenin tamamen görünür olmasını sağlayan otomatik yönlendirme ayarlayabilir. Bu sayede, kampanya geliştirmenin her aşamasının maliyetini tam olarak görebilir ve buna göre optimizasyon yapabilirsiniz.

Screendragon'un en iyi özellikleri

Birleşik bir gösterge panelinde birden fazla kanal, tedarikçi ve medya türündeki kampanya harcamalarını izleme

Pazarlama kampanyası yapılarına mükemmel şekilde uyan özel bütçe kategorileri ayarlayın

Kampanya harcamalarını performans metrikleriyle bağlantı kuran ayrıntılı ROI raporları oluşturarak, hangi yatırımların en yüksek getiriyi sağladığını belirlemenize yardımcı olun

AI yardımı ile operasyonel ve kaynak bilgilerini elde edin, markanıza uygun içerikler oluşturun ve ajans ş akışları oluşturun

Etkili kaynak yönetimi için kaynak kapasitesinin tam bir görünümünü elde edin

Screendragon sınırları

Arayüz tasarımı, yeni pazarlama proje yönetimi araçlarına kıyasla modası geçmiş gibi görünüyor

Özel özelleştirmeler ve gelişmiş özellikler genellikle Screendragon destek ekibinin yardımını gerektirir ve bu da uygulamayı yavaşlatabilir

Screendragon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Screendragon puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Her takımın bütçesini ne kadar hızlı tükettiğini ölçmek için bir 'harcama hızı' metriği oluşturun. Bu, bir takımın yüklenici saatlerini aşırı kullanması gibi verimsizlikleri tespit etmek için çok kullanışlıdır.

4. Wrike (Ayrıntılı denetim gerektiren karmaşık projeler için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Karmaşık projeler, özellikle birden fazla departmanın teslimatlar üzerinde işbirliği yapması gerektiğinde, kontrolden çıkma eğilimindedir. Wrike, bu sorunu, neredeyse tüm proje yapılarına uyum sağlayan ve aynı zamanda ayrıntılı maliyet izlemesini sürdüren özelleştirilebilir ş Akışı ile çözmektedir.

Takım, proje maliyetleri ve kaynak kullanımı konusunda görünürlüğü ödün vermeden kurumsal düzeydeki karmaşıklığı yönetme yeteneğini özellikle takdir ediyor.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış kategoriler, onay süreçleri ve maliyet izleme parametrelerini içeren ayrıntılı proje bütçe şablonları oluşturun

Bütçeleme özelliği ile tüm projelerinizin finansal bilgilerini tek bir yerden gerçek zamanlı olarak tahmin edin, tahsis edin ve izleme yapın

Farklı boyutlarda proje karlılığını analiz eden kapsamlı raporlar oluşturun

Proje bütçelerine doğrudan entegre olan otomatik zaman takibi ve gider raporlaması ayarlayın

Wrike AI ile proje sorgularına hızlı yanıtlar alın ve proje güncellemelerini oluşturun

Wrike sınırları

Yerleşik ekran paylaşımı, mesajlaşma veya video konferans özellikleri bulunmadığından, gerçek zamanlı işbirliği için harici araçlara bağımlılık söz konusudur

Kullanıcılar, yavaş yükleme süreleri veya sayfaların boşta kaldıktan sonra yüklenmemesi gibi sorunlar bildiriyor

Faturalandırma veya gider izleme gibi gelişmiş finansal yönetim, genellikle diğer yazılımlarla entegrasyonlar gerektirir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

takım: *Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

iş: *Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.810+ yorum)

📊 Bütçe Hatası: Berlin Brandenburg Havalimanı, 2,5 milyar avroluk bütçeyle 2011 yılında açılacaktı. Maliyetlerin 7 milyar avroya yükselmesinin ardından nihayet 2020 yılında açıldı. Soruşturmalarda, proje yönetimi maliyet kontrolünün yetersizliği ve merkezi izleme sisteminin bulunmaması gerekçe gösterildi.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Wrike alternatiflerini ve rakiplerini test ettik

5. Smartsheet (Proje finansmanını yöneten ve elektronik tabloları sevenler için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Takımınız spreadsheets ile yaşıyor ama daha gelişmiş proje izleme özelliklerine ihtiyaç duyuyorsa, Smartsheet bu boşluğu mükemmel bir şekilde doldurur. Herkesin kullanmayı bildiği tanıdık ızgara arayüzünü, maliyetleri etkili bir şekilde izleyen güçlü proje yönetimi özellikleriyle birleştirir.

Takımlar, otomatik ş Akışı ve gerçek zamanlı işbirliği gibi gelişmiş özelliklere erişirken, elektronik tablo formülleri kullanarak karmaşık proje bütçeleri oluşturabilir.

Bu yazılımı, giderleri izleme, kaynak maliyetlerini izleme ve birden fazla proje için toplu raporlar oluşturma (finansal verileri birleştirme) amacıyla kullanabilirsiniz.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Geleneksel elektronik tablolara benzeyen, ancak canlı proje izleme verilerini içeren yönetici düzeyinde finansal raporlar oluşturun

AI'yı kullanarak sayfalarınızı analiz edin, içgörüler elde edin ve proje harcamalarındaki eğilimleri tahmin edin

Kaynakları tahsis edin, kullanım oranlarını izlemeyin ve atanan görevlere ve saatlik ücretlere göre işçilik maliyetlerini hesaplayın

Bütçe sapmalarını, aşımları ve kaynak tahsisi sorunlarını vurgulayan koşullu biçimlendirme ve otomatik uyarılar ayarlayın

Birden fazla takım üyesinin verileri girerken tam denetim izlerini koruyabileceği paylaşılan sayfalar aracılığıyla proje bütçeleri ve finansal plan üzerinde işbirliği yapın

Smartsheet sınırları

Değişiklikler her zaman gerçek zamanlı olarak güncellenmez ve otomatik kaydetme özelliği yoktur

Raporlar sayfa başına 500 satır ile sınırlıdır ve büyük raporlarda gezinmek zahmetli olabilir

Bazı kullanıcılar, belirsiz veri depolama konumları veya tam sayfa erişimi için "süper yönetici" rolünün olmaması gibi yetersiz güvenlik özelliklerinden şikayet etmektedir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

iş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

gelişmiş İş Yönetimi: *Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden bu proje maliyet izleme yazılımına ilişkin ilk elden bir bakış:

Smartsheet'in çok yönlü olması ve birçok farklı uygulamada kullanılabilmesini seviyorum. Bazen onu daha gelişmiş ve etkileşimli bir Excel sürümü olarak kullanıyorum, bazen de gösterge paneli ve otomasyon fonksiyonlarından yararlanarak işi çok daha kolay ve düzenli hale getiren çok güçlü araçlar oluşturuyorum

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Smartsheet Alternatifleri

6. Toggl Track (Projeler arasında basit zaman izleme için en iyisi)

toggl izleme aracılığıyla

Bazen, karmaşık proje yönetimi yüküyle uğraşmadan zamanınızın nereye gittiğini bilmeniz yeterlidir. Toggl Track, herhangi bir cihaz veya platformda işleyen son derece basit zaman takibi özelliği ile bunu sağlar.

Bu araç, işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır: zamanlayıcıyı başlatın, bir projeye atayın ve işiniz bittiğinde durdurun. Gerçek işinizi yavaşlatan karmaşık ş Akışı veya zorunlu alan yoktur. Takımlar, ayrıntılı raporların proje karlılığını doğrudan etkileyen zaman kullanımındaki kalıpları ortaya çıkarmasını çok seviyor.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Zaman tahminlerine göre proje bütçeleri oluşturun ve takip edilen süre tahsis edilen saatlere yaklaştığında veya aştığında uyarılar alın

Çevrimdışı olarak zamanı izlemeyin ve yeniden bağlandığınızda otomatik senkronizasyon gerçekleştirin, böylece faturalandırılabilir saatlerinizi asla kaybetmeyin

En yüksek performans saatlerini, proje verimlilik oranlarını ve bireysel katkı sağlayanların kalıplarını gösteren raporlar aracılığıyla takım verimlilik kalıplarını analiz edin

Toggl İzleme sınırları

Takım yönetimi özellikleri, tam proje yönetimi platformlarına kıyasla temel düzeydedir

Yerel faturalandırma ve mola kaydı, GPS izleme, bordro veya planlama özellikleri yoktur

Zaman girdilerini düzenleme zahmetli ve hata olabilir

Zamanlayıcıları duraklatamazsınız; durdurup yeniden başlatmanız gerekir, bu da parçalı girdilere (ör. birden fazla 5 saniyelik oturum) neden olur

Toggl Track fiyatlandırması

Ücretsiz (beş kullanıcıya kadar)

başlangıç: *Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

enterprise: *Özel fiyatlandırma

Toggl Track puanlarını ve yorumlarını izleyin

G2: 4,6/5 (1.570+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.575+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Toggl Track izleme hakkında ne diyor?

Bu Capterra incelemesi faiz bir bakış açısı ortaya koyuyor:

Toggl Track çok kullanıcı dostudur. Kullanımı basittir. Önceki bir projeye devam etmenin veya yeni bir proje eklemenin kolaylığını seviyorum. Renk kodlaması da zamanımın çoğunu harcadığım alanları ayrıştırmama yardımcı oluyor. Raporlar sekmesini de çok beğeniyorum – kaç saat iş yaptığımı ve her bir projeye harcadığım zamanın yüzdesini görmek güzel.

📚 Ayrıca okuyun: Zaman Takibi için En İyi Toggl Alternatifleri

🔍 Biliyor muydunuz? Kuruluşların yalnızca %41'i projeleri çoğunlukla veya her zaman bütçeye uygun olarak teslim etmektedir. Bu, maliyet izlemesinin kapatılmasına yardımcı olabileceği önemli bir boşluğu ortaya koymaktadır.

7. Harvest (Entegre zaman takibi ve faturalandırma için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Maliyet takibi ve müşteri faturalandırması arasında sorunsuz entegrasyon ihtiyacı olan proje yöneticileri, Harvest'ı özellikle değerli buluyor. Proje bütçe yazılımı, zaman takibini doğrudan faturalandırma süreçlerine bağlayarak, faturalandırılabilir tüm saatlerin kaydedilmesini ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesini sağlar.

Finans takımları, Harvest'ın hem iç maliyet izlemesini hem de dış müşteri faturalandırmasını tek bir sistemde yöneterek farklı platformlar arasındaki mutabakat işlerini azalttığını takdir ediyor. Ayrıntılı raporlar, hangi projelerin ve müşterilerin en yüksek kar marjını sağladığını gösterir.

En iyi özellikleri Harvest edin

Tutarlı takip alışkanlıkları sürdürmenize yardımcı olacak otomatik zaman takibi hatırlatıcıları ve haftalık özetler ayarlayın

Hangi müşterilerin, projelerin ve iş türlerinin en yüksek karlılığı sağladığını gösteren kapsamlı raporlar aracılığıyla iş performansınızı analiz edin

Mevcut harcama oranları ve kalan bütçe tahsisatlarına dayalı olarak doğru proje tahminleri oluşturarak nihai proje karlılığını öngörün

Takip edilen zaman ve giderlerden otomatik olarak faturalar oluşturun ve bunları platformdan doğrudan müşterilere gönderin

Harvest sınırları

Yerleşik bordro veya otomatik satış vergisi özellikleri bulunmadığından, manuel iş veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Zaman çizelgesi gönderileri veya fatura hatırlatıcıları gibi güncellemeler için merkezi bir bildirim merkezi yoktur

Görev veya zaman girişleri için filtreleme seçenekleri temel düzeydedir, bu da raporlar içinde belirli kategorileri veya grupları analiz etmeyi zorlaştırır

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,75 $

Premium: 17,50 $/ay/kullanıcı

Harvest puanlarını ve yorumlarını toplayın

G2: 4,3/5 (815+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (630+ yorum)

📊 Bütçe Hatası: 2000'lerin başında, İngiliz hükümetinin sağlık kayıtlarını modernize etme projesi, 2 milyar sterlinlik bir bütçeyle başlatıldıktan sonra 12 milyar sterline yükseldi ve sonunda iptal edildi.

8. Hubstaff (Ayrıntılı etkinlik izleme ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Dağıtılmış takımları yöneten operasyon liderleri, uzaktan çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini ve bunun proje maliyetlerine nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak görmelidir. Hubstaff, kapsamlı etkinlik izleme özelliği ile bu görünürlüğü sağlar.

Aşırı müdahaleci olmadan hesap verebilirlik sağlar; takım üyeleri kendi verimlilik modellerini görebilirken, yöneticiler doğru proje maliyetlendirmesi için ihtiyaç duydukları görünürlüğü elde eder. Ayrıntılı raporlama, hangi uzaktan iş modellerinin en verimli proje teslimatına yol açtığını belirlemeye yardımcı olur.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Otomatik ekran görüntüsü alma ve uygulama kullanımı izleme ile takımın verimliliğini takip edin

Takım üyeleri iş yaparken proje maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleme, bireysel saatlik ücretler ve gerçek zaman harcamalarına dayalı otomatik işçilik maliyeti hesaplaması ile

Proje ve takım üyeleri için haftalık bütçeler veya sabit maliyet sınırları ayarlayarak aşırı harcamaları önleyin

İzlenen saatlere ve proje atamalarına göre otomatik maaş bordrosu işlemeyi ayarlayın, ödeme süreçlerini kolaylaştırın

Proje maliyetleri, takım üyelerinin harcamaları ve bütçe geçmişi hakkında ayrıntılı raporların görünümünü alın.

Hubstaff sınırları

Çalışan izleme özellikleri, dikkatli bir şekilde uygulanmadığında müdahaleci hissedilebilir ve yaratıcı veya stratejik işleri izlemek için uygun olmaması dışında, takım moralini de bozabilir

Gizlilik endişeleri, sıkı veri koruma gereksinimleri olan kuruluşlarda benimsenmeyi sınırlayabilir

Gücü öncelikle işçilik maliyetlerinin yönetiminde yatmaktadır; malzeme maliyetleri veya diğer işçilik dışı proje giderlerini yönetmek için daha az donanımlıdır

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

başlangıç: *Kullanıcı başına aylık 7 $ (en az iki koltuk)

büyüme: *Kullanıcı başına aylık 9 $ (en az iki koltuk)

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $ (en az iki koltuk)

enterprise:* Kullanıcı başına aylık 25 $

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.440+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.570+ yorum)

Hubstaff hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Hubstaff, zamanı takip etmek ve takım verimliliğini izlemek için sorunsuz bir yol sunar. Dönem ekran görüntüsü alma, etkinlik düzeylerini izleme ve Trello ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, uzaktan çalışan takımlar için son derece değerli kılar. […] Bazen, özellikle sık ekran görüntüsü alındığında, etkinlik izleme aşırı müdahaleci hissedilebilir. Mobil uygulamanın da zaman zaman gecikme veya çökme eğilimi göstermesi, hareket halindeyken verimliliği kesintiye uğratabilir.

Hubstaff, zamanı takip etmek ve takım verimliliğini izlemek için sorunsuz bir yol sunar. Dönemsel ekran görüntüsü alma, etkinlik düzeylerini izleme ve Trello ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, uzaktan çalışan takımlar için son derece değerli kılar. […] Bazen, özellikle sık ekran görüntüsü alındığında, etkinlik izleme aşırı müdahaleci hissedilebilir. Mobil uygulamanın da zaman zaman gecikme veya çökme eğiliminde olması, hareket halindeyken verimliliği kesintiye uğratabilir.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Hubstaff alternatifleri ve rakipleri

9. Sage Intacct (Kurumsal finans yönetimi entegrasyonları için en iyisi)

sage Intacct aracılığıyla

Kurumsal organizasyonlar, mevcut finansal sistemlere ve raporlama yapılarına sorunsuz bir şekilde entegre olan proje maliyet izleme gerektirir. Sage Intacct, kapsamlı finansal yönetim özellikleri ile bunu sağlar.

Proje muhasebesinde mükemmeldir ve her projenin maliyetlerini, faturalarını ve gelirlerini yüksek hassasiyetle izlemeyi ve yönetmeyi sağlar. Doğrudan ve dolaylı maliyetleri tahsis edebilir, karmaşık fatura programlarını yönetebilir ve muhasebe standartlarına göre gelirleri tanıyabilirsiniz.

Finans takımları, manuel veri manipülasyonu yapmadan, doğrudan kurumsal finansal tablolara ve yönetici raporlarına aktarılabilen doğru proje karlılık verilerini nihayet elde edebilir.

Sage Intacct'ın en iyi özellikleri

Genel muhasebe hesaplarına bağlantı kuran ve finansal tabloları otomatik olarak güncelleyen sofistike proje bütçeleri oluşturun

Ayrıntılı finansal analiz ve raporlama için işlemleri proje, departman, konum ve diğer boyutlarla etiketleyin

Önceden belirlenen eşikleri aşan tüm proje giderleri için onay gerektiren otomasyonlu finansal kontroller ayarlayın

Kurumsal yönetişim gerekliliklerini ve finansal raporlama standartlarını karşılayan eksiksiz denetim izleri oluştururken proje maliyetlerini izleme

Entegre yapay zeka ile veri kalitesini artırın ve karmaşık finansal ş Akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Sage Intacct sınırları

Uygulama karmaşıklığı, doğru şekilde yapılandırmak için önemli BT kaynakları ve finansal uzmanlık gerektirir

Fiyatlandırma, daha basit proje yönetimi araçlarına göre oldukça yüksektir, bu da onu küçük kuruluşlar için pratik olmayan bir seçenek haline getirir

Proje izleme ile birlikte kapsamlı finansal yönetim entegrasyonlarına ihtiyaç duymayan kuruluşlar için aşırı özellikler

GAAP uyumluluğu nedeniyle, yapılandırmalar uygulama sonrasında sabittir ve değişiklikler için geliştirici veya satıcı yardımı gerekir

Sage Intacct fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage Intacct puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.730+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (525+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı bir harcama veto süreci uygulayın. Bu süreçte, belirlenen eşiği aşan kritik olmayan harcamalar için ikinci bir onay gereklidir. Böylece, ani satın alımları önleyebilirsiniz. ClickUp'ta bir AI Ajanı oluşturarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.

📊 Bütçe Hatası: Kaliforniya'nın Yüksek Hızlı Tren projesi 2008 yılında 33 milyar dolar olarak tahmin edilmişti. 2023 yılına gelindiğinde, tahmini maliyetler 128 milyar dolara ulaşmış ve projenin tamamlanma tarihi belirsiz hale gelmişti. Bu durum büyük ölçüde tutarsız maliyet izleme ve kapsam değişikliklerinden kaynaklanıyordu.

10. Procore (İnşaat proje maliyet yönetimi için en iyisi)

procore aracılığıyla

İnşaat, genel araçların etkili bir şekilde başa çıkamayacağı benzersiz proje maliyet yönetimi zorlukları içerir. Procore, inşaat projelerinin finansal yönetimi için özel olarak tasarlanmış özellikler aracılığıyla bu özel ihtiyaçları karşılar.

İnşaat maliyetlerinin nasıl akış gösterdiğini anlar ve ön geliştirmeden kapanışa kadar her aşamada görünürlük sağlar. Takımlar, inşaat hesap ilkelerine ve raporlama gerekliliklerine uyarak işçilik, malzeme, ekipman ve alt yüklenici maliyetlerini izleme edebilir.

Procore'un en iyi özellikleri

Tamamlanan denetim izleri sağlayan otomasyonlu onay ş Akışları aracılığıyla değişiklik siparişlerini ve bütçe değişikliklerini yönetin

Yerleşik AI yardımı ile bütçelere, sözleşmelere, değişiklik siparişlerine, satın alma siparişlerine ve faturalara tek bir bağlantılı sistemden erişin

Proje giderlerini iş türü, aşama, maliyet kod ve diğer inşaat sektörüne özgü kategorilere göre ayrıntılı maliyet raporları oluşturun

Ekip üyelerinin iş sahalarından zaman, malzeme ve ekipman kullanımını kaydetmelerini sağlayan mobil uygulamalar aracılığıyla alan operasyonlarını doğrudan finansal izleme ile bağlantılandırın

Procore sınırları

Ön inşaat ihale aracı, verimsiz ve sorunlu olması, kullanışsızlığı ve geliştirme takımının zamanında güncelleme yapmaması gibi sorunlar nedeniyle eleştirilmektedir

Uygulama, maliyet kodlarını, onay ş Akışlarını ve mevcut hesap sistemleriyle entegrasyonları yapılandırmak için önemli bir kurulum süresi gerektirir

Bazı kullanıcılar, yavaş yanıt süreleri, özel hesap yöneticilerinin olmaması veya çözülmemiş sorunlar gibi yetersiz müşteri desteği ile karşılaşmaktadır

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.770+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi bunu şöyle özetliyor:

Procore, büyük ölçekli endüstriyel projelerden basit konut inşaatlarına kadar her türlü projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere sahip, iyi organize edilmiş ve verimli bir platformdur.

Procore, büyük ölçekli endüstriyel projelerden basit konut inşaatlarına kadar her türlü projeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere sahip, iyi organize edilmiş ve verimli bir platformdur.

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım maliyetlerini azaltmayı basitleştirmek için, özellik ekleme giderlerini ayrı olarak izlemeyin. Orijinal kapsamın dışındaki tüm eklenti taleplerini kaydedin, böylece bütçenizi aşmamak için pazarlık yapabilir veya erteleme talebinde bulunabilirsiniz.

ClickUp'ta tüm maliyetleri görün

Bütçe izleme genellikle silo halinde gerçekleşir. Takımlar elektronik tabloları günceller, sayılar elden ele dolaşır ve proje görünürlüğü zarar görür.

ClickUp bu boşluğu kapar. Bu proje maliyet izleme yazılımı, takımların görevlerde veya zaman çizelgelerinde ivme kaybetmeden proje bütçelerini izlemelerine yardımcı olur.

Görev yönetimi, raporlar, belgeler ve iletişim tek bir bağlantılı platformda bir araya geldiğinde, bütçeler işlerle bağlantılı kalır. Doğal olarak, kararlar daha hızlı alınır ve projeler planlandığı gibi ilerler.

