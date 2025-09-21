2025'te Satış Takımı için En İyi 13 AI Aracısı

Takımınızın kotasını aşıyor, ama bunun bedeli ne?

CRM'leri güncellemek, aynı tanıtım metinlerini yeniden yazmak, hiçbir zaman sonuç getirmeyen toplantılara hazırlanmak için harcanan saatler. Satış süreci ne kadar büyürse, hız kesmeden ölçeklendirmek o kadar zorlaşır.

İşte bu noktada satış için AI ajanların adımları atarak gelir motorunuzun tam hızda çalışmasını sağlar.

Bu blog yazısında, potansiyel müşteri oluşturmanıza, erişiminizi kişiselleştirmenize ve satış sürecini devam ettirmenize yardımcı olan en iyi AI ajanlarını inceleyeceğiz. 🚀

Satış için En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

Aşağıda, satış için kullandığımız tüm AI ajanlarını karşılaştıran bir tablo bulabilirsiniz. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Satış ş Akışı otomasyonu ve müşteri iletişimiTakım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Satış süreci bilgileri, satış otomasyonu, çağrı transkripsiyonları ve birleşik çalışma alanı yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Salesforce Einstein Kurumsal ölçekte tahmine dayalı müşteri adayı puanlama ve akıllı CRM otomasyon AI puanlama ve otomasyonla görev güncellemeleriyle anlaşma sonuçları tahminleri Kullanıcı başına aylık 500 $ fiyatla (Enstein Sales) Apollo AI AI destekli potansiyel müşteri bulma ve otomasyonlu çok kanallı erişimTakım boyutu: Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler AI destekli e-posta sıralama, niyet tabanlı potansiyel müşteri puanlama ve otomasyonlu giden kişiselleştirme Ücretsiz plan mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla (Temel) Clari Gerçek zamanlı AI içgörüleri ile gelir tahmini ve anlaşma denetimi Takım boyutu: Orta ölçekli şirketler, kurumsal Satış süreci risklerinin tespiti ve otomasyonla desteklenen CRM temizliği Özel fiyatlandırma Artisan İnsanlar gibi potansiyel müşterilerle etkileşim kuran ve onları değerlendiren otonom AI satış temsilcileri Takım boyutu: Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Giden aramalar ve e-posta, insan benzeri konuşma akışları ve takvim rezervasyonu entegrasyonu için AI satış ajanları Özel fiyatlandırma Regie. ai Alıcı kişiliklerine ve niyetlerine göre uyarlanmış AI tarafından oluşturulan satış dizileriTakım boyutu: Küçük işler, orta ölçekli şirketler AI tarafından oluşturulan e-posta ve sıra oluşturma, kampanya testi ve LinkedIn mesajlaşma kişiselleştirme Özel fiyatlandırma Claygent Araştırma otomasyonu ve AI destekli satış zekasının zenginleştirilmesiTakım boyutu: Bireyler, küçük işler AI ajanları ile potansiyel müşteri araştırması ve özel memnuniyeti için birden fazla kaynaktan veri toplama Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla (Starter) Gong AI destekli konuşma analizi ve anlaşma riski tespiti Takım boyutu: Orta ölçekli şirketler, kurumsal AI çağrı analizi, anlaşma istihbaratı, gerçek zamanlı koçluk içgörüleri ve temsilci performans izleme ile dönüşüm oranlarını artırın Özel fiyatlandırma Lavender AI Gerçek zamanlı e-posta koçluğu ve AI ile optimize edilmiş satış mesajları Takım boyutu: Bireyler, küçük işler Gerçek zamanlı e-posta koçluğu, kişiselleştirme ipuçları ve satış gösterge paneli Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla (Başlangıç) HubSpot Satış Merkezi CRM içinde tüm satış hunisini destekleyen entegre AI araçlarıTakım boyutu: Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler AI içerik asistanı, satış e-posta otomasyonu, anlaşma satış süreci yönetimi, yerel CRM entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla (Starter) Drift Potansiyel müşterileri değerlendiren ve toplantıları gerçek zamanlı olarak planlayan AI sohbet robotları Takım boyutu: Küçük işler, orta ölçekli şirketler AI destekli sohbet robotları, müşteri etkileşimlerine dayalı gerçek zamanlı müşteri adayı değerlendirme ve sohbet yoluyla toplantı rezervasyonu Özel fiyatlandırma Humantic AI Kişilik temelli alıcı içgörüleri ve hiper kişiselleştirilmiş satış etkileşimiTakım boyutu: Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Alıcı kişiliği ve özel müşteri deneyimi içgörüleri, uyarlanabilir iletişim önerileri ve erişim için kişilik zenginleştirme Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla (Pro) Sorunsuz AI Gerçek zamanlı B2B iletişim keşfi ve AI destekli potansiyel müşteri oluşturma Takım boyutu: Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler AI destekli potansiyel müşteri oluşturma, gerçek zamanlı iletişim verileri ve potansiyel müşteri bulmak için Chrome uzantısı Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma

Satış için AI Ajanları nedir?

Satış için yapay zeka (AI) ajanları, gelir ş akışınızda rutin, veriye dayalı görevleri yerine getiren uzman asistanlardır.

Statik sohbet robotları veya basit otomasyon kurallarından farklı olarak, bu ajanlar CRM'nizden, iletişim günlüklerinden ve üçüncü taraf entegrasyonlarından öğrenerek ihtiyaçları önceden tahmin eder ve özerk bir şekilde hareket eder.

Bu ajanları, niyet sinyallerini kullanarak yeni potansiyel müşteriler bulmak, erişim planları hazırlamak ve kişiselleştirmek, hatta satış sürecinin durumunu izlemek için kullanabilirsiniz. En iyi AI satış ajanları, geçmiş verileri kullanarak davranışlarını günceller, e-posta tonunu, takip sıklığını ve görev önceliklerini gerçek zamanlı olarak iyileştirir.

Satış için bir AI ajansında nelere dikkat etmelisiniz?

Satışta AI ajanları kullanmak, operasyonlarınızı dönüştürebilir, ancak bunun için doğru kriterleri karşılamaları gerekir. Ajan seçerken öncelik vermeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır. 👇

cRM'nizle entegre olur: *Salesforce, HubSpot veya kayıt sisteminizle çift yönlü senkronizasyon yaparak anlaşma verilerini güncel tutar

Son derece kişiselleştirilmiş erişim sağlar: Anlaşma aşaması, geçmiş etkileşimler ve alıcı niyet sinyalleri gibi gerçek zamanlı bağlamları kullanarak e-postalar ve sosyal medya mesajları oluşturur

Yüksek değerde eylemleri önceliklendirir: Özel kriterlere (ör. anlaşma boyutu ve kapanma olasılığı) göre potansiyel müşterileri ve fırsatları puanlar ve bir sonraki en iyi adımları ortaya çıkarır

Toplantıları ve takip işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirir: Aramaları transkribe eder, eylem öğelerini çıkarır ve manuel müdahaleye gerek kalmadan farklı kullanım durumları için takip özetleri hazırlar

proaktif satış süreci bilgileri sağlar: *Risk altındaki anlaşmaları tespit eder, sonuçları tahmin eder ve satış hedeflerini etkilemeden önce sizi anormallikler konusunda uyarır

çok kanallı müşteri adayı bulmayı destekler: *Potansiyel müşterileri bulur, kişileri zenginleştirir ve e-posta, telefon ve sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatır

💡 Profesyonel İpucu: Harvard Business Review'a göre, ürününüzün özelliklerini vurgulamak yerine, ürününüzün müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını veya sorunlarını nasıl çözdüğüne odaklanmalısınız. Örneğin, sunumunuzu üretim süreçlerini tartışmaktan, samimi bir müşteri hikayesi paylaşımına kaydırabilirsiniz, böylece daha iyi bir etkileşim sonucunu elde edebilirsiniz.

Satış için En İyi AI Ajanları

Satış müdürlerinin işini kolaylaştırmak için geliştirilmiş en iyi AI ajanları aşağıda listelenmiştir. 🎯

1. ClickUp (Satış ş Akışı otomasyonu ve müşteri iletişimi için en iyisi)

ClickUp Brain ile daha akıllı satış ş Akışı planlayın ClickUp Brain'i satış yardımcı pilotunuz olarak kullanın — yüksek potansiyelli hesapları belirlemekten takımınızı koçlamaya ve erişim stratejileri oluşturmaya kadar

Ulaşımı yönetmek, CRM'nizi güncellemek veya toplantılara hazırlanmak için sürekli olarak düzinelerce araç arasında geçiş yapıyorsanız, ClickUp sizin için ideal çözümdür.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti tek bir uygulamada birleştiren, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan Contextual AI tarafından desteklenen dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı 'dır.

ClickUp for Sales Teams'de, otomatik etkinlik izleme, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve AI destekli görev güncellemeleri ile ölçeklenebilir ajan iş akışları oluşturmanıza yardımcı olan bir platforma sahip olursunuz.

ClickUp Brain'in bağlam farkındalığı ile cevapları daha hızlı bulun

ClickUp'ın güçlü AI paketinin merkezinde, Görevler, Zaman Çizelgeleri, Belgeler, Sohbetler ve hatta Salesforce ve Google Drive gibi bağlı üçüncü taraf araçları da dahil olmak üzere tüm çalışma alanınızı anlayan, bağlam farkında bir AI motoru olan ClickUp Brain yer alır.

Örneğin, ClickUp Brain'den satış sürecindeki faaliyetleri anında özetlemesini isteyebilirsiniz. "2. çeyrekte askıya alınan kurumsal anlaşmaların durumu nedir?" gibi doğal sorgular yazabilir ve görevler, yorumlar ve etiketlerden alınan anlık cevaplar alabilirsiniz.

Pipeline'ınızda takılan görevleri işaretleyin ve ClickUp Brain'i kullanarak bunları öncelik sırasına koyun

Ayrıca, satış sürecinin çeşitli aşamalarında durmuş görevleri ortaya çıkararak öncelikli eylemleri belirleyebilir ve Brain'e bunlar için bir plan hazırlamasını talimat verebilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp Brain, her transkripti aranabilir hale getirerek satış görüşmelerinizden elde edilen bilgileri de ortaya çıkarabilir. Püf noktası nedir? ClickUp AI Notetaker'ı görüşmelerinize davet etmeyi ve görüşmeleri sizin için otomatik olarak kaydetmesini ve transkriptini oluşturmasını sağlamayı unutmayın! ClickUp AI Notetaker ile aranabilir transkriptler elde edin

Tekrarlayan ş akışlarını ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarına devredin

Anlaşmaları kapatmak yerine görevleri manuel olarak güncellemekle uğraşıyorsanız, ClickUp Otomatik Pilot Ajanları size yardımcı olsun.

ClickUp Autopilot Agents ile zaman alan tekrarlayan görevleri otomasyon için özel tetikleyiciler ayarlayın

Bu kod gerektirmeyen AI asistanları, ClickUp Çalışma Alanınızda yer alır ve satış sürecinizin alım ve yürütmeden raporlamaya kadar tekrarlayan kısımlarını otomasyon altına alabilir. İşte nasıl işler: Satış sürecinde potansiyel müşterinin aşaması gibi bir tetikleyici ayarlar, koşullar ekler (örnek, "sadece kurumsal bir anlaşma ise") ve görevleri yürütmek için talimatları paylaşım. Artık, tetikleyici her gerçekleştiğinde ve koşullar karşılandığında, ajan otomatik olarak harekete geçer.

Tüm bunlar, ajansa neyi arayacağını, ne yapacağını ve hangi bilgilere erişebileceğini söylediğiniz basit, kod gerektirmeyen bir oluşturucu aracılığıyla ayarlanır. Evet, ajansın Docs, görevler ve sohbet dahil olmak üzere hangi bilgileri kullanacağını kontrol edebilirsiniz, böylece her zaman doğru bağlamda hareket eder.

📌 Örneğin, ICP kriterlerinizi karşılayan yüksek değerde bir potansiyel müşteri form aracılığıyla geldiğinde, satış otomasyon aracı onu kıdemli AE'nize atar, iş alanınızda anlaşmayı etiketler ve Sohbet'te Satış Başkan Yardımcısı'na ping atar.

Takımımızın uzmanlarından doğrudan Özel Otomatik Pilot Ajanınızı nasıl oluşturabileceğinizi öğrenin:

💡 Profesyonel İpucu: Yararlı bir ajan oluşturmak için dikkatli ve ayrıntılı bir komut gereklidir. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Metin özelliği ile bu talimatları dikte edebilir ve yazmaktan 4 kat daha hızlı ajanlar oluşturabilirsiniz! ClickUp Brain MAX, tüm iş bağlamınızı Gemini, Claude, ChatGPT ve diğerleri dahil olmak üzere birden fazla LLM'ye erişimle bir araya getiren masaüstü AI Süper Uygulamanızdır. Böylece, uygulama yükü ve AI Sprawl'a boyun eğmeden en verimli halinizle çalışabilirsiniz.

ClickUp Şablonları ile planlama, uygulama ve izlemeyi hızlandırın

Satış ş akışınızı daha kolay tasarlamak istiyorsanız, ClickUp'ın Satış Plan Planı Şablonu ile başlayın.

Ardından, ClickUp'ın Satış Takip Şablonu, Hedef Ulaşıldı ve Devam Ediyor gibi önceden oluşturulmuş durumlar, nakliye maliyetleri, birim fiyatları ve kar marjları kaydetmek için 12 Özel Alanlar ve satış hacmini aya veya ürüne göre ayrıştırmak için birden fazla görünüm sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Takip Şablonu ile hem bireysel hem de takım ilerlemesini değerlendirin

Boyutundaki takım için tasarlanan bu çözüm, bireysel ve takım ilerlemesini gerçek zamanlı olarak değerlendirmenize, satış süreçlerini optimize etmenize ve gelirinizi artırmak için anahtar trendleri belirlemenize olanak tanır.

Tüm potansiyel müşterileriniz için merkezi bir merkeze mi ihtiyacınız var? ClickUp Satış CRM şablonunu kullanarak her bir kişiyi, aramayı ve kapanışı izleme.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

/Write with AI özelliğini kullanarak satış iletişimini otomatik olarak yazın ve kişiselleştirin *belgeleri merkezileştirin: ClickUp Belge'yi kullanarak iş akışlarınızla doğrudan bağlantılı canlı belgeler oluşturun, paylaşım yapın ve bakımını yapın. Aynı zamanda yerleşiközelliğini kullanarak satış iletişimini otomatik olarak yazın ve kişiselleştirin

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Chat ile görevlerinizle birlikte gerçek zamanlı, bağlam açısından zengin iletişim kurun ClickUp Chat ile görevlerinizle birlikte gerçek zamanlı, bağlam açısından zengin iletişim kurun

Satış demoları oluşturun: ClickUp Clips'i kullanarak aramaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin, uzun demoları kısa boyutlu adımlara, eylem öğelerine ve özel müşteri hizmetleri eylem öğelerine dönüştürün ClickUp Clips'i kullanarak aramaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin, uzun demoları kısa boyutlu adımlara, eylem öğelerine ve özel müşteri hizmetleri eylem öğelerine dönüştürün

Engelleri ortadan kaldırın: Kümülatif akış, yakma, yakma veya hız grafikleriyle ilerlemeyi görselleştirmek için özel Kümülatif akış, yakma, yakma veya hız grafikleriyle ilerlemeyi görselleştirmek için özel ClickUp Gösterge Paneli oluşturun

Her potansiyel müşteriyi takip edin: ClickUp CRM'yi kullanarak potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve satış faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleme, ardından takımınızın en verimli işlediği şekilde Liste, Kanban, Tablo veya Zaman Çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın

Yoğun iş yükünü azaltın: ClickUp Brain'deki açılır menü oluşturucu veya basit İngilizce komutları kullanarak kod gerektirmeyen ClickUp Brain'deki açılır menü oluşturucu veya basit İngilizce komutları kullanarak kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonları oluşturun ve yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak atama, sözleşme imzalandığında anlaşma aşamalarını güncelleme, takip hatırlatıcıları gönderme veya fırsat kapandığında devretme görevleri oluşturma gibi kural tabanlı, tekrarlayan satış görevlerini yerine getirin

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp'ın çok yönlülüğünü ve takımımızın her duruma uyacak şekilde özelleştirebilmesini seviyorum. Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'ye kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de seviyoruz!

ClickUp'ın çok yönlülüğünü ve takımımızın her duruma uyacak şekilde özelleştirebilmesini seviyorum. Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'ye kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de seviyoruz!

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Salesforce Einstein (Kurumsal ölçekte tahmine dayalı müşteri adayı puanlama ve akıllı CRM otomasyonu için en iyisi)

salesforce Einstein aracılığıyla

Salesforce Einstein, Salesforce'un özel 360 platformuna entegre edilmiş bir yapay zeka katmanıdır ve gelişmiş makine öğrenimi (ML) ve tahmine dayalı analitiği doğrudan Sales Cloud'a getirmek için tasarlanmıştır.

Satış ş Akışının her aşamasına otomasyon katarak, takımların yüksek değerli potansiyel müşterileri keşfetmesine, büyük ölçekte erişimi özelleştirmesine, satış sürecini güncel tutmasına ve veriye dayalı içgörülerle müşteri konuşmalarına hazırlanmasına yardımcı olur. Einstein, her anlaşma, konuşma ve tıklamadan öğrenerek eylemler önerir, riskleri vurgular ve içerik oluşturur.

Salesforce Einstein'ın en iyi özellikleri

Einstein SDR Agent ile potansiyel müşteri bulma ve gelen müşteri adaylarını otomasyon ile gerçekleştirerek ile potansiyel müşteri bulma ve gelen müşteri adaylarını otomasyon ile gerçekleştirerek müşteri adayı oluşturmak için yapay zekayı kullanın

Einstein Sales Coach kullanarak rol yapma simülasyonları ve yapay zeka destekli geri bildirimlerle temsilcilerin performansını artırın

Einstein Trust Layer tarafından sağlanan güvenlik ile Agentforce ile satış operasyonlarını yönetmek için AI ajanları oluşturun ve kullanıma sunun

Einstein Scoring'i uygulayarak anlaşmalara öncelik verin ve tahmine dayalı puanlamayı kullanarak potansiyel müşterileri öne çıkarın

Salesforce Einstein sınırları

Gelişmiş kurulumlar için geliştirici destek veya teknik uzmanlık gerekebilir

Sistem, ağır veri yükleri veya karmaşık ş Akışı nedeniyle gecikme yaşayabilir

Salesforce Einstein fiyatlandırması

Einstein Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Einstein derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Salesforce Einstein hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden bir alıntı:

Salesforce Sales Cloud, potansiyel müşterilerimi, bağlantılarımı ve anlaşmalarımı tek bir yerden yönetmemi gerçekten kolaylaştırıyor... Bazen, özellikle yeni kullanmaya başladığınızda, biraz zorlayıcı gelebilir. O kadar çok özellik ve düğme var ki, her şeyin yerini öğrenmek biraz zaman alabilir. Ayrıca, yönetici tarafından doğru şekilde ayarlanmamışsa, bazı şeyler kafa karıştırıcı gelebilir veya ekstra yapılacak adımlar gerektirebilir. Güçlü bir sistem, ancak her zaman kullanıcı dostu olduğu söylenemez.

Salesforce Sales Cloud, potansiyel müşterilerimi, bağlantılarımı ve anlaşmalarımı tek bir yerden yönetmemi gerçekten kolaylaştırıyor... Bazen, özellikle yeni kullanmaya başladığınızda, biraz zorlayıcı gelebilir. O kadar çok özellik ve düğme var ki, her şeyin yerini öğrenmek biraz zaman alabilir. Ayrıca, yönetici tarafından doğru şekilde ayarlanmamışsa, bazı şeyler kafa karıştırıcı gelebilir veya ekstra yapılacak adım gerektirebilir. Güçlü bir sistem, ancak her zaman kullanıcı dostu olduğu söylenemez.

3. Apollo AI (AI destekli potansiyel müşteri bulma ve otomatik çok kanallı erişim için en iyisi)

apollo AI aracılığıyla

Apollo, potansiyel müşteri bulmaktan satış sürecinin yönetimine kadar her şeyi otomasyonla gerçekleştiren, yapay zeka destekli bir pazara giriş motorudur. 275 milyondan fazla kişi ve 70 milyondan fazla şirketten elde edilen verileri, gerçek zamanlı iş değişiklikleri, teknoloji yığını güncellemeleri ve satın alma niyeti sinyalleriyle zenginleştirir.

İdeal müşteri profilinizi (ICP) tanımladıktan sonra, Apollo AI uygun potansiyel müşterileri belirler ve e-posta açma, site ziyaretleri ve giden etkileşim geçmişi gibi davranışsal sinyalleri kullanarak bunları öncelik sırasına koyar. Bu bilgiler daha sonra her bir potansiyel müşterinin durumuna göre uyarlanmış önerilen mesajlaşma açılarına dönüştürülür, böylece takımlar satış ş akışlarından ayrılmadan veri analizi için yapay zekayı kullanabilirler.

Apollo AI'nın en iyi özellikleri

65'ten fazla filtre, niyet sinyalleri ve gerçek zamanlı zenginleştirme kullanarak ideal potansiyel müşterileri belirlemek için Pipeline Builder 'ı deneyin

Call Assistant'ın akıllı transkripsiyon ve arama öncesi içgörüleri ile otomatik olarak oluşturulan toplantı özetleri, takip bilgileri ve sonraki adımları alın

AI ile kişiselleştirilmiş e-posta, tek tıklamayla arama ve yerleşik teslim edilebilirlik koruması ile çok kanallı sekanslar başlatın

Apollo'nun AI Chatbot ve çağrı analizi aracılığıyla başarılı arama modelleri, itirazları ele alma kılavuzları ve mesajlaşma stratejileri gibi ayrıntılı bilgi edinin

Apollo AI sınırları

Bazı kullanıcılar, özellikle cep telefonu sayıları ve EMEA bölgeleri için iletişim verilerinin yalnızca ~%65 oranında doğru olduğunu bildiriyor

Anahtar fonksiyonlar daha yüksek seviyeli planların arkasında gizlidir, bu da temel kullanıcılar için eksik erişim ş akışlarına yol açar

Apollo AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

4. Clari (Gerçek zamanlı AI içgörüleriyle gelir tahmini ve anlaşma incelemesi için en iyisi)

clari aracılığıyla

Clari, tüm satış hunisi boyunca hassasiyet, görünürlük ve kontrol gerektiren gelir takımları için geliştirilmiş yapay zeka destekli bir satış aracıdır. Her şey, her etkileşim, anlaşma, tahmin ve CRM güncellemesinden sinyaller alan ve yürütme için geliştirilmiş yeni nesil yapay zeka ajanlarını destekleyen tescilli bir zeka katmanı olan Revenue Context™ üzerinde çalışır.

Gerçek zamanlı anlaşma incelemesinden hassas rehberlik ve e-posta oluşturmaya kadar, bu aracın ajanları her şeyi halleder. Satış sürecindeki riskleri inceler, sonraki adımları belirler, kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur ve gelir organizasyonunun her seviyesinde alınması gereken önlemleri önerir.

Clari'nin en iyi özellikleri

AI Deal Inspection ile anlaşmanın durumunu teşhis edin ve kanıtlanmış kazanç kriterlerine göre açık fırsatları inceleyin ve uygulama eksikliklerini tespit edin

AI Smart Topics ile temaları yakalayın ve telefon görüşmeleri, e-posta ve toplantılardan fiyat baskısı veya risk faktörleri gibi anlaşma için kritik sinyalleri ortaya çıkarın

AI Smart Feed ile temsilci faaliyetlerinin anahtar anlarının özetini alın, böylece sinyallere erken tepki verebilir ve satış verimliliğini artırabilirsiniz

Değer odaklı erişim için AI Akıllı Potansiyel Müşteri Bulma ve Takip özelliği ile daha etkili e-postalar yazın

Clari sınırları

Sütun görünümleri tüm kullanıcılar için kolayca özelleştirilemez

Temsilciler, ayrıntılı anlaşma izleme için paralel elektronik tablolar tutmak zorunda kalabilirler

Clari fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clari puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Clari hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Önemli anlaşmalarımı incelerken fiyatlandırma, aşama ve zaman damgaları ile ilgili sonraki adımları güncellerken Clari'nin kullanımının ne kadar basit ve kolay olduğunu seviyorum. Raporları ve satış sürecini incelerken müdürümle birlikte aylık, üç aylık ve yıllık sayıları tahmin etmek de çok kolay. Satış gücü fırsatında önce değişiklik yapmadığım sürece belirli metrikleri güncelleyememem hoşuma gitmiyor. Bunun dışında her şeyin kullanımı ve gezinmesi oldukça basit.

Önemli anlaşmalarımı incelerken fiyatlandırma, aşama ve zaman damgaları ile ilgili sonraki adımları güncellerken Clari'nin kullanımının ne kadar basit ve kolay olduğunu seviyorum. Raporları ve satış sürecini incelerken müdürümle birlikte aylık, üç aylık ve yıllık sayıları tahmin etmek de çok kolay. Satış gücü fırsatında önce değişiklik yapmadığım sürece belirli metrikleri güncelleyememem hoşuma gitmiyor. Bunun dışında her şeyin kullanımı ve gezinmesi oldukça basit.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturma gibi işleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

5. Artisan (İnsanlar gibi potansiyel müşterilerle etkileşim kuran ve onları değerlendiren otonom AI satış temsilcileri için en iyisi)

artisan aracılığıyla

Artisan, AI çalışanları tarafından desteklenen tam kapsamlı bir dışa dönük motor. AI SDR'si Ava, geleneksel müşteri adayları bulma sürecindeki manuel ve tekrarlayan işleri akıllı otomasyonla değiştiriyor. Doğru müşteri adaylarını hedeflemekten hiper kişiselleştirilmiş erişime kadar, tüm dışa dönük ş akışınızı yönetiyor.

AI Playbooks'u kullanarak mesajlaşma ve erişim faaliyetlerinizin sesini standart hale getirebilir ve en iyi uygulamaların şirket genelinde yaygınlaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, analiz gösterge panoları sayesinde hangi hesapların gerçek zamanlı olarak etkileşimde olduğunu görebilir ve hedeflemeyi iyileştirebilirsiniz.

Artisan'ın en iyi özellikleri

Sıra oluşturucu ile e-posta ve LinkedIn kodsuz erişim ş Akışlarını kullanıma alın

Ava'nın Data Miner özelliği ile işe alım duyuruları ve finansman haberleri gibi teknografik, firmografik ve niyet verilerini toplayarak yüksek niyetli potansiyel müşterileri belirleyin

Gerçek zamanlı posta kutusu durum izleme, dinamik gönderim sınırları ve otomatik e-posta ısınma özelliğini kullanarak e-postalarınızın spam kutusuna düşmemesini sağlayın

Yerleşik veritabanı aracılığıyla 200'den fazla ülkede 300 milyondan fazla B2B bağlantısına erişin

Zanaatkarların sınırları

Yanıt süresi izleme abonelik iptallerini de içerdiğinden raporlama ayrıntısı eksiktir ve sonuçları çarpıtmaktadır

Mesajlaşma genel, robotik ve kişiselleştirme eksikliği hissi veriyor

Artisan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zanaatkarların puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bütçe, Yetki, İhtiyaç, Zamanlama (BANT) çerçevesini bir konuşma kılavuzu gibi kullanın. "Karar verici kim?" diye sormak yerine, "Bu tür satın almalarda genellikle başka kimler söz sahibi olur?" diye sorun. Bu, konuşmayı daha doğal hale getirir ve size daha derin bir bağlam sağlar.

6. Regie. ai (Alıcı profillerine ve niyetlerine göre AI tarafından oluşturulan satış dizileri için en iyisi)

regie.ai aracılığıyla

RegieOne, büyük ölçekte kişiselleştirilmiş erişim ihtiyacı olan satış takımları için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir satış platformudur. Burada, insan temsilciler ve yapay zeka ajanları, kime ulaşılacağı planlamasından takvime toplantı eklemeye kadar her konuda birlikte iş yapar. Akıllı içerik ve gerçek zamanlı geri bildirim kullanarak, satış hunisinin en üst kısmındaki satışların etkinliğini ve verimliliğini artırır.

Platformun AI İçerik Motoru ve AI Mesajlama özellikleri, şablonlar yazar ve markanızın sesini, ICP içgörülerini ve geçmiş performans verilerini kullanarak tüm dışa dönük programları oluşturur. Kadanslar, alıcının sektörüne, başlığına ve yolculuğundaki aşamasına otomatik olarak uyarlanan, kişiliğe uygun e-postalar, LinkedIn mesajları, arama metinleri ve sesli mesaj istemlerini içerir.

Regie. ai en iyi özellikleri

Otomatik pilotu başlatarak potansiyel müşterileri bulun, iletişim verilerini zenginleştirin ve tam dışa dönük sekansları çalıştırın

Platformda yerleşik olarak bulunan AI Dialer özelliğini kullanarak, her bir potansiyel müşteri profili için dokuz adede kadar paralel arama yaparak yüksek hacimli aramaları gerçekleştirin

AI ajanlarının ziyaretçileri tanımlamasına, iletişim verilerini zenginleştirmesine ve davranışlara göre ilişki kurmaya başlamasına izin verin

Regie. ai sınırları

Kampanyaları ayarlamak için yeterli esneklik yok

Bazen araç, uygunsuz öğeler içeren içerik üretir (örneğin, alakalı olmadığı halde kahve içmeye davet önerir)

Regie. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Regie. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Regie.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

İç Satış Müdürü olarak, temsilcilere yazma konusunda eğitim vermek her zaman imkansız göründü. […] Regie. ai, ham fikirlerinizi alır ve yoğun yöneticiler için optimize edilmiş bütünsel bir satış kampanyası oluşturur. E-posta ile müşteriye ulaşma konusunda kendinizi sorguladığınızda, fazla düşünmek çok kolaydır. Regie. ai bu engeli ortadan kaldırır! E-postalar bazen çok basit olabiliyor. Onların oluşturduğu kampanyayı "kullanıma hazır" olarak kullanmam nadirdir. Tıpkı ChatGPT gibi, en iyi şekilde fikir üretici/başlangıç noktası olarak kullanılır. Ancak yazarların blok artık geçmişte kaldı!

İç Satış Müdürü olarak, temsilcilere nasıl yazacaklarını öğretmek her zaman imkansız göründü. […] Regie. ai, ham fikirlerinizi alır ve yoğun yöneticiler için optimize edilmiş bütünsel bir satış kampanyası oluşturur. E-posta ile müşteriye ulaşırken kendinizi sorguladığınızda aşırı düşünmek çok kolaydır. Regie. ai bu engeli ortadan kaldırır! E-posta bazen çok basit olabiliyor. Onların oluşturduğu kampanyayı "kullanıma hazır" olarak kullanmam nadirdir. Tıpkı ChatGPT gibi, en iyi şekilde fikir üreticisi/fırlatma rampası olarak kullanılır. Ancak yazarların blok artık geçmişte kaldı!

7. Claygent (Araştırma otomasyonu ve AI destekli satış istihbaratının zenginleştirilmesi için en iyisi)

claygent aracılığıyla

Claygent, satış hunilerini yavaşlatan sıkıcı işlerin yerini alan, Clay'in yapay zeka destekli araştırma aracıdır. LinkedIn, Crunchbase ve CRM gibi kaynaklardan firmografik, teknografik ve niyet verilerini entegrasyonlar aracılığıyla birleştirir. Aracın AI Profiler özelliği, satın alma eğilimi en yüksek hedef hesapları belirler ve otomatik olarak çok adımlı erişim dizileri oluşturur.

Claygent'e "Bu şirket uzaktan çalışmaya uygun mu?" veya "Son vaka çalışmasında hangi özellikler yer aldı?" gibi her türlü soruyu sorabilirsiniz, o da cevapları bulur. Akıllı planlayıcısı toplantı gündemlerini hazırlar ve önceki temas noktalarını, alıcıların karşılaştığı zorlukları ve rekabet bilgilerini özetler.

Claygent'in en iyi özellikleri

Vaka çalışmalarında veya son blog yazılarında bahsedilen kişileri bulun ve hala aktif olup olmadıklarını doğrulayın

AI Formula Generator ile doğal dil işlemeyi kullanarak verilerin ne zaman ve nasıl zenginleştirileceğini özel olarak ayarlayın

Koşul kuralları kullanarak bölge, sektör veya şirket boyutuna göre her zenginleştirme için en uygun veri kaynağını otomatik olarak seçin

Claygent sınırları

Dakikada 200 istek sınırını uygular ve toplu liste içe aktarmalarını etkiler

Hesap puanlaması 30 dakikada bir güncellenir ve gerçek zamanlı önceliklendirmeyi geciktirir

Claygent fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 149 $

Explorer: Kullanıcı başına aylık 349 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 800 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Claygent puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 2005 yılında Kyle MacDonald, tek bir kırmızı ataşla başladı ve onu daha iyi bir şeyle takas yapmaya karar verdi. Balık kaleminden kar motosikletine ve sonunda bir film rolüne kadar olan 14 takasın ardından, sonunda Kanada'da bir evle takas etti! Bu, satışın yaratıcılık, azim ve ilişki kurma ile ilgili olduğunu gösteren bir örnektir.

8. Gong (AI destekli konuşma analizi ve anlaşma riski tespiti için en iyisi)

gong aracılığıyla

Gong, AI'yı kullanarak satış huninizi yakalayan, analiz eden ve bağlamsallaştıran, size veriye dayalı içgörüler sunan bir gelir istihbarat platformudur. Geleneksel potansiyel müşteri oluşturma araçlarından farklı olarak, satış konuşmalarından sonra olanlara odaklanır. Conversation AI , fiyat itirazları, rakip bahsetmeleri ve karar vericilerin ipuçları gibi anlaşma için kritik anları transkribe eder ve etiketler.

Satış liderleri, neyin işlediğini tespit etmek, temsilcileri eğitmek ve risk altındaki fırsatları soğumadan yakalamak için bu çözümü çok seviyor. Meeting IQ gibi özellikler sayesinde, temsilcileriniz geçmiş konuşmaların özetini, görüşmede kimlerin olduğunu ve ne söyleyeceklerini hızlıca görebilir, böylece her zaman bir adım önde olabilirler.

Gong'un en iyi özellikleri

AI Trainer ile gerçek müşteri davranışları, itirazları ve kişilikleri temel alan AI destekli rol oyunları kullanarak gerçek satış konuşmalarını simüle edin

300'den fazla konuşma sinyali ve kendi metodolojinizi kullanarak anlaşmaları puanlayın ve AI Deal Predictor ile kazanma olasılığını ve satış sürecine olan güveni artırın

AI Theme Spotter kullanarak pazar değişikliklerini tespit edin ve çağrı verilerinizde yeni itirazları, rakiplerin bahsetme yaptığı konuları ve kullanarak pazar değişikliklerini tespit edin ve çağrı verilerinizde yeni itirazları, rakiplerin bahsetme yaptığı konuları ve satış hedeflerini ortaya çıkarın

AI Call Reviewer ile daha hızlı koçluk yapın ve konuşma kalıplarını, eksiklikleri ve koçluk anlarını otomatik olarak belirleyin

Gong sınırları

Standart planlarda ham kayıt depolama süresini 24 ay ile sınırlar

Yerleşik kitaplığının ötesinde tamamen özel çağrı etiketleme sınıflandırmalarını desteklemez

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Gong hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Gong, satış takımımızın büyümesine gerçekten yardımcı oldu. Satış temsilcilerimizi aynı sayfaya getirdi ve onları daha güçlü satış elemanları haline getirmeye devam etti. Bazen arama fonksiyonu çalışmıyor gibi görünüyor ve oturum açma işlemi yavaş başlıyor. Bunun dışında gerçekten şikayet edecek bir şey yok. Bu iki şey de gerçekten çok önemsiz detaylar.

Gong, satış takımımızın büyümesine gerçekten yardımcı oldu. Satış temsilcilerimizi aynı sayfaya getirdi ve onları daha güçlü satış elemanları haline getirmeye devam etti. Bazen arama fonksiyonu çalışmıyor gibi görünüyor ve oturum açma işlemi yavaş başlıyor. Bunun dışında gerçekten şikayet edecek bir şey yok. Bu iki şey de gerçekten çok önemsiz detaylar.

9. Lavender AI (Gerçek zamanlı e-posta koçluğu ve AI ile optimize edilmiş satış mesajları için en iyisi)

lavender AI aracılığıyla

Lavender AI, doğrudan gelen kutunuzda yer alır, e-posta taslaklarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve ton, kişiselleştirme, yapı ve uzunluk açısından puanlar. Davranış psikolojisi, satış yazımında en iyi uygulamalar ve AI destekli önerileri bir araya getirerek temsilcilerin yanıt oranlarını artırmasına ve gönderim süresini kısaltmasına yardımcı olur.

Burada gerçekten öne çıkan, Lavender'ın akıllı AI satış ajanı Ora'dır. Canlı özel müşteri verileriyle kişiselleştirme ekleyerek ve alıcının psikolojisine göre üslubu uyarlayarak ilk erişiminizi hazırlamanıza yardımcı olur.

Lavender AI'nın en iyi özellikleri

Email Coach 'u kullanarak e-postaları hassas bir şekilde puanlayın ve yazarken anında yanıt oranı puanı ve eyleme geçirilebilir ipuçları alın

Potansiyel müşteri verilerini, haberlerdeki bahsetmeleri, kişilik özelliklerini ve önerilen tanıtımları toplayan Kişiselleştirme Asistanı 'nı kullanarak büyük ölçekte kişiselleştirme yapın

Lavender Anywhere ile satış planı şablonlarını kullanın ve koçluk gücünü herhangi bir e-posta platformuna taşıyın

Lavender AI sınırları

Yalnızca e-posta ile müşteriye ulaşmaya odaklanır ve aramalar, toplantılar veya çok kanallı ritimler için destek sunmaz

Aşırı katı ton kuralları bazen bağlam açısından uygun e-postaları cezalandırır

Lavender AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Bireysel Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 99 $

Lavender AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: 1930'larda film stüdyoları, potansiyel sinemaseverlerin bir filmi izlemeye karar vermeden önce en az yedi kez filmin reklamını görmeleri gerektiğini keşfettiler. Bu bulgu, potansiyel müşterilerin harekete geçmeden önce bir markanın mesajıyla en az yedi kez karşılaşmaları gerektiğini öne süren bir pazarlama ilkesi olan" 7 Kuralı"nın ortaya çıkmasına neden oldu.

hubSpot Sales Hub aracılığıyla

HubSpot Sales Hub, satış takımlarının zamanlama, bağlam ve alaka düzeyine odaklanarak anlaşmaları sonuçlandırmasına yardımcı olan AI destekli bir CRM aracıdır. Potansiyel müşteri bulma, etkileşim ve satış süreci yönetimini tek bir platformda birleştirir.

Sales Hub'ı ayıran özellik, daha geniş HubSpot CRM ekosistemiyle derin entegrasyonudur. Bu özellik, tam huni görünürlüğü isteyen satış liderleri için özellikle etkilidir. Akıllı bildirimler ve gerçek zamanlı etkinlik izleme, temsilcilerin potansiyel müşterilerle tam doğru anda etkileşim kurmasına da yardımcı olur.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

AI destekli potansiyel müşteri puanlama ve satış araştırması sağlayan Breeze Prospecting Agent ile daha iyi hedefleri belirleyin

Sequences ile kişiselleştirilmiş erişim akışları oluşturun ve dinamik, çok adımlı e-posta ve görev iş akışları başlatın

AI Guided Selling ile satış sürecinin hızını artırın, temsilcilerin akıllı görev kuyrukları, günlük anlaşma özetleri ve öncelikli yapılacak liste üzerinde işlem yapmalarını sağlayın

Akıllı bir planlayıcı ile toplantıları anında hazırlayın ve takip edin, toplantı sonuçlarını otomatik olarak kaydedin, takip işlemleri oluşturun ve takviminizi dolu tutun

HubSpot Sales Hub sınırları

E-posta dizileri, daha gelişmiş araçlarda görülen incelikli dallanma mantığı veya koşullu ş akışlarından yoksundur

Tahminleme, büyük, çoklu ürün satış organizasyonları için temel ve daha az uyarlanabilir bir işlemdir

HubSpot Sales Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 100 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 $

HubSpot Sales Hub puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (12.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot Sales Hub hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden ilk elden bir bakış açısı:

Otomasyonlar, organizasyon, iletişim, fonksiyon, pazarlama yeteneği ve çok daha fazlası, kuruluşumuz için son derece yararlı oldu! […] PandaDoc ile entegrasyonumuz var ve birlikte sorunsuz bir şekilde işliyorlar. HubSpot Sales'in gücünden oldukça memnunuz. Seçeneklerin iyi olduğunu biliyoruz ve işlevsellik için en uygun olanı bulmak zaman alıyor, ancak HubSpot'un satış takımı bu konuda bize yardımcı oldu.

Otomasyonlar, organizasyon, iletişim, fonksiyon, pazarlama yeteneği ve çok daha fazlası, kuruluşumuz için son derece yararlı oldu! […] PandaDoc ile entegrasyonumuz var ve birlikte sorunsuz bir şekilde işliyorlar. HubSpot Sales'in gücünden oldukça memnunuz. Seçeneklerin iyi olduğunu biliyoruz ve işlevsellik için en uygun olanı bulmak zaman alıyor, ancak HubSpot'un satış takımı bu konuda bize yardımcı oldu.

11. Drift (Potansiyel müşterileri değerlendiren ve gerçek zamanlı olarak toplantılar ayarlayan AI sohbet robotları için en iyisi)

salesloft aracılığıyla

Artık Salesloft platformunun bir parçası olan Drift, satış takımlarının gelen web sitesi trafiğini gerçek zamanlı olarak potansiyel müşterileri yakalayarak ve yönlendirerek yönetmesine yardımcı olur. Özelleştirilebilir sohbet senaryoları ve yönlendirme mantığı kullanarak satın alma sinyallerini belirler ve ziyaretçileri 24 saat boyunca meşgul eder.

Gelen veya hesap tabanlı stratejilere büyük ölçüde dayanan takımlar için, bu araç aynı zamanda hiçbir niyet sinyalinin soğumamasını sağlayan bir AI e-posta pazarlama aracı olarak da işlev görür. Platform, bir insan temsilcisi adım atmadan önce potansiyel müşterilerin hızını artırmak ve niteliklerini belirlemek için çok değerlidir.

Drift'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri konuşmalarını anında ele alan Drift Sohbet Agent ile gelen potansiyel müşteri yakalamayı otomasyon edin

Firmografik veriler, davranışlar veya CRM verilerine dayalı olarak potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak değerlendirin ve yönlendirin, böylece satın alma niyeti yüksek ziyaretçilerin doğrudan doğru satıcıya yönlendirilmesini sağlayın

Salesloft'un Deals ve Forecast modülleri ile doğrudan bağlantılı performans analizlerini kullanarak sohbet sonuçlarını satış süreci hedefleriyle uyumlu hale getirin

Drift sınırları

Yüksek gelen trafik hacimleri olmadan etkinliği önemli ölçüde düşer

Karmaşık yönlendirme senaryolarında sorunsuz temsilci devri, özel mantık veya geçici çözümler gerektirebilir

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

12. Humantic AI (Kişilik temelli alıcı içgörüleri ve hiper kişiselleştirilmiş satış etkileşimi için en iyisi)

humantic AI aracılığıyla

Humantic AI, satış temsilcilerinin sadece şirket verilerini değil, kişilik bilgilerini de kullanarak müşteri erişimini özelleştirmelerine yardımcı olur. Sosyal medya etkinliği ve iletişim tarzı gibi faktörleri inceleyerek, her bir potansiyel müşterinin nasıl yaklaşılmasını tercih ettiğini ortaya koyan profiller oluşturur.

"Dominans, Etki, İstikrar ve Vicdanlılık" (DISC) kişilik modelini kullanarak, kaçınılması gereken mesajlar, güvenin nasıl oluşturulacağı ve her bir paydaşın kararlarını nasıl aldığı gibi pratik ipuçları sağlar. Ayrıca , satışta üretken yapay zekanın entegrasyonlarını da içerir. Tüm bunlar, çok sayıda karar vericinin bulunduğu karmaşık kuruluşlara satış yapan ve erişimi büyük ölçekte kişiselleştirmesi gereken takımlar için yararlı bir araç olmasını sağlar.

Humantic AI'nın en iyi özellikleri

Google veya Outlook Takvim'e bağlanarak, bireysel katılımcıların karar verme tarzları ve iletişim tercihleri dahil olmak üzere katılımcılarla ilgili bilgiler edinin

Satın Alma Komitesi Harita kullanarak tüm karar vericiler arasında etki, uyum ve kişilik uyumunu görsel olarak düzenleyin

Outreach veya Salesloft gibi platformlara alıcı özelliklerini çeken çok kanallı zenginleştirme ile müşteri kazanım stratejilerini geliştirin

Humantic AI sınırları

Kişilik profilleri, son rol değişikliklerinden veya yeni yayınlanan içeriklerden birkaç hafta geride kalabilir

Halka açık sosyal sinyallere güvenmek, profilleri sosyal medyada daha aktif olan potansiyel müşterilere doğru kaydırabilir

Humantic AI fiyatlandırması

Organizasyon

Startup: 275 $/ay

Büyüme: 1050 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Bireysel

Pro: Aylık 40 $ (yıllık faturalandırılır)

Uzman: Aylık 50 $

Sahibi: 75 $/ay

Humantic AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Humantic AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu bu araç hakkında şunları söylemiştir:

Humantic AI, ağ oluşturma ve uyumlu proje takımları kurma yaklaşımımda çok değerli bir araç olmuştur. Kişilik özelliklerini analiz etme ve tahmin etme yeteneği, iletişim stratejilerimi etkili bir şekilde özelleştirmemi sağlayarak daha güçlü bağlantılar ve işbirliği oluşturmamı sağlamıştır. Ancak, niş roller için kişilik değerlendirmelerinde ara sıra tutarsızlıklar fark ettim ve aracı belirli iş ihtiyaçlarına tam olarak uyarlamak için sınır özelleştirme seçenekleri var.

Humantic AI, ağ oluşturma ve uyumlu proje takımları kurma yaklaşımımda çok değerli bir araç olmuştur. Kişilik özelliklerini analiz etme ve tahmin etme yeteneği, iletişim stratejilerimi etkili bir şekilde özelleştirmemi sağlayarak daha güçlü bağlantılar ve işbirliği oluşturmamı sağlamıştır. Ancak, niş roller için kişilik değerlendirmelerinde ara sıra tutarsızlıklar fark ettim ve aracı belirli iş ihtiyaçlarına tam olarak uyarlamak için sınır özel özelleştirme seçenekleri var.

seamless AI aracılığıyla

Eski müşteri liste adaylarından ve bağlantısız ş akışlarından bıkmış satış liderleri için tasarlanan Seamless. AI, iletişim ve şirket verilerini saniyeler içinde tanımlar, doğrular ve zenginleştirir. Bir B2B CRM yazılımı olarak, AI ile desteklenen bir arama motoru olarak çalışır ve 1,3 milyardan fazla iş bağlantısı ve 121 milyon şirket profilinden veri alır.

Hassas hedef liste oluşturmak, manuel araştırmaya harcanan zamanı azaltmak ve yüksek dönüşüm oranına sahip verilerle satış huninizin ilk aşamalarını otomasyonla gerçekleştirmek için idealdir.

Seamless AI'nın en iyi özellikleri

Alıcı Niyeti özelliğini etkinleştirerek, pazarda bulunan ve satın almaya hazır potansiyel müşterileri belirleyin

Veri zenginleştirmeden yararlanarak, kısmi iletişim bilgilerini e-postalar, telefon sayıları ve şirket bilgiiyle tam bir profile dönüştürün

AI araştırmasını kullanarak potansiyel müşteriler, şirket geçmişi, finansman geçmişi veya alıcı profili bilgileri hakkında bilgi toplayın

Sorunsuz AI sınırları

Gerçek zamanlı veri toplama, özellikle iş değişiklikleri veya e-posta geçerliliği konusunda yanlış pozitif sonuçlar verebilir

Salesforce veya HubSpot'a toplu içe aktarımlar sırasında yinelenen veriler veya yanlış girilmiş kişilerle karşılaşılabilir

Sorunsuz AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Sorunsuz AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Seamless AI hakkında ne diyor?

Dikkat çeken bir G2 yorumu:

Seamless. AI'nın doğru iletişim bilgilerini ve şirket detaylarını bulmayı bu kadar kolay hale getirmesini gerçekten çok seviyorum. Çok hızlı ve veriler her zaman güncel, bu da karar vericileri bulmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, platform oldukça sezgisel, bu sayede zor bir öğrenme süreci olmadan hemen kullanmaya başlayıp işlerimi halledebiliyorum. […]

Seamless. AI'nın doğru iletişim bilgilerini ve şirket detaylarını bulmayı bu kadar kolay hale getirmesini gerçekten çok seviyorum. Çok hızlı ve veriler her zaman güncel, bu da karar vericileri bulmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, platform oldukça sezgisel, bu sayede zor bir öğrenme süreci olmadan hemen kullanmaya başlayıp işlerimi halledebiliyorum. […]

🔍 Biliyor muydunuz? Soğuk aramaların başarı oranı düşüktür. Soğuk aramaların yalnızca yaklaşık %2,3'ü başarılı bir randevu veya satışla sonuçlanır, bu da şirketleri gelen ve ilişki temelli satış yöntemlerini benimsemeye yöneltir.

ClickUp ile uçtan uca satış otomasyonuna olanak tanıyın

Gerçekçi olalım: Satış otomasyonu, birbirinden bağımsız bir düzine araç gerektirmemelidir. Satış için en iyi AI ajanlarından bazılarını inceledikten sonra, bir şey çok açık: basitlik, hız ve akıllı otomasyon kazanır.

ClickUp ile iş dağınıklığını ortadan kaldırır ve AI Ajanlarının satış süreci güncellemeleri, müşteri adaylarının atanması ve görev takibi gibi rutin ş akışlarını yönettiği tek bir platform elde edersiniz. ClickUp Brain, anlaşmaları özetlemek, e-posta yanıtlarını otomatik olarak oluşturmak ve çalışma alanınızdaki bilgileri saniyeler içinde ortaya çıkarmak için devreye girer.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her temas noktasını gelire dönüştürün! ✅