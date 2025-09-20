adayları Düzenlemek ve Yönetmek için 10 İşe Alım Veritabanı Yazılımı

Bazı takımlar için işe alım süreci hafızaya dayanır.

Geçen hafta yapılan o hızlı telefon görüşmesi. Mülakatın ortasında karalanmış bir not. Birinin gönderdiğine yemin ettiği özgeçmiş.

Detaylar hızla dağılıyor ve bu karmaşanın ortasında iyi adaylar kaçıp gidiyor.

İşe alım veritabanı yazılımı bunu düzeltmek için geliştirilmiştir. Arama işlemlerini (adlar, konuşmalar, zaman çizelgeleri) tek bir yerde toplar, böylece her şeyi kolayca bulabilir ve daha kolay işlem yapabilirsiniz.

İşte göz atmaya değer 10 sağlam seçenek. 👀

10 İşe Alım Veritabanı Yazılımına Genel Bakış

İşe Alım Veritabanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru işe alım veritabanı yazılımı, aday verilerini düzenler, sıkıcı görevleri otomasyon ile gerçekleştirir ve takımınızın işe alım teknolojisi yığınına uyar. Kazananı seçmek için şu olmazsa olmazlara odaklanın:

*kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarımıyla insan kaynakları planlamasını kolaylaştırır ve takımınızın zorlu öğrenme süreçlerinden kurtulmasını sağlar

Gelişmiş arama özellikleri: Hassas filtreler, anahtar kelimeler ve beceri tabanlı sorgular kullanarak ideal adayları hızlı bir şekilde belirler

AI destekli eşleştirme: Akıllı algoritmalar aracılığıyla aday profillerini iş gereksinimleriyle uyumlu hale getirerek hassasiyeti artırır

Sorunsuz entegrasyonlar: İş ilanları, LinkedIn ve e-posta platformlarıyla senkronizasyon yaparak kaynak bulma ve iletişimi basitleştirir

Otomasyonlu iş akışları: Durum güncellemeleri ve mülakat planlaması gibi tekrarlayan görevleri yerine getirerek işe alım sürecini hızlandırır

Güçlü raporlama araçları: Stratejileri iyileştirmek ve işe alım performansını etkili bir şekilde izleme için ayrıntılı metrikler sağlayıcıdır

Mobil erişilebilirlik: Herhangi bir cihazdan adayların ve görevlerin hareket halindeyken yönetilmesini sağlar

Ölçeklenebilir mimari: Hız veya fonksiyonellikten ödün vermeden artan işe alım taleplerine uyum sağlar

En İyi İşe Alım Veritabanı Yazılımı

Başarılı bir işe alım süreci için özgeçmişleri saklayacak bir yerden daha fazlası gerekir. Her şeyi düzenli tutmanıza, ilerlemenin izlenmesini sağlamanıza ve hızlı kararlar almanıza yardımcı olacak işe alım araçlarına ihtiyacınız var.

İşte tam da yapılacak olanı yapmanıza yardımcı olacak en iyi seçenekler. 👇

*clickUp (Uçtan uca işe alım süreci izleme ve işbirliği için en iyisi)

17 tarayıcı sekmesi arasında çılgınca anahtar kullanırken, hangi UI tasarımcı adaylarının son tura kaldığını bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Etkileyici bir portföyü olan ama video bağlantısı kesintili olan mı, yoksa bulamadığınız o e-posta dizisinde baş geliştiricinizin övgüyle bahsettiği mi?

Yarınki yönetici toplantısı yaklaşıyor ve elinizde sadece parçalı veriler var. 📊

ClickUp'a girin: işe alım komut merkeziniz.

ClickUp HR Solution, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbet özelliklerini bir araya getirir. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp görevlerini kullanarak her rolü izlenebilir, eyleme geçirilebilir adımlara ayırın

ClickUp görevi içinde işe alım ş akışınızı oluşturarak başlayın. Her rolü "Müşteri Başarı Yöneticisi – Doğu Kıyısı" gibi bir görev olarak düşünün ve her işe alım adımı için alt görevler oluşturun.

İşe alım uzmanlarını atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın, özgeçmişleri veya portföyleri ek dosya olarak ekleyin ve bağlam için yorumlar bırakın.

Ardından, ClickUp Özel Alanları ekleyerek bu ş akışını gerçek bir veritabanına dönüştürün. "Vize sponsorluğu gerekli", "Saat dilimi çakışması" veya "Tercih edilen bildirim dönemi" gibi alanlar ekleyin. Aynı anda beş rolü doldurmanız gerektiğinde ve sözleşmeli iş için açık ve iki hafta içinde işe başlayabilecek tüm adayları bulmanız gerektiğinde, uzun uzun arama yapmanız gerekmeyecek.

Her şeyi bir bakışta anlamak için ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın. 👇🏼

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak aday bilgilerini büyük ölçekte tarayın ve karşılaştırın

ClickUp'ın Pano Görünüm özelliği, adayları kaynak, mülakat ve kısa liste gibi aşamalar arasında sürüklemek istediğinizde mükemmeldir. ClickUp Tablo Görünüm ise, beklenen ücret, işe alım uzmanı notları veya farklı roller arasındaki işe alım aşamaları gibi unsurları karşılaştırırken yardımcı olur.

Daha derinlemesine araştırma yapmanız gerektiğinde, ClickUp Docs tüm ek bilgileri ihtiyacınız olan yerde saklar. Yazılı değerlendirmeleri, mülakat notlarını veya geri bildirim özetlerini toplamak için bir belge oluşturun, ardından bunu doğrudan bir göreve bağlayın.

Diyelim ki işe alım yöneticisi panel turundan sonra ayrıntılı geri bildirimde bulundu. Bu girdiyi merkezileştirebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan işe alım uzmanlarını veya paydaşları etiketleyerek onları sürece dahil edebilirsiniz.

Ayrıca, sizin yapmak istemediğiniz işleri sessizce halleden ClickUp Otomasyon ve AI Autopilot Agents de var.

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha fazlası tamamlandı

Şu gibi kurallar belirleyin: Bir görev "Son Görüşme" aşamasına geçtiğinde, işe alım uzmanını bilgilendirin ve sonraki adımlar için bir kontrol listesi ekleyin. Ya da bir aday "Reddedildi" olarak işaretlendiğinde, otomatik olarak bir takip e-posta görevi atayın ve rolü "Açık" durumuna geri getirin. Genellikle gözden kaçan şeyler artık gözden kaçmayacak.

Sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonunu kullanın. Bu şablon, işe alım aşamaları, görev şablonları ve işe alım için özel olarak tasarlanmış görünümlerle önceden ayarlanmıştır.

*clickUp'ın en iyi özellikleri

i̇şe alım aşamaları boyunca devralmaları kontrol edin: *ClickUp Görev Bağımlılıklarını ayarlayın, böylece kimse sırayı atlamasın, örneğin tüm mülakat geri bildirimleri gönderilene kadar teklif onaylarını blokleyin

adayları hızlı bir şekilde etiketleyin ve gruplandırın: *ClickUp Etiketlerini kullanarak profilleri beceri, rol türü veya aciliyetine göre düzenleyin. "Frontend dev" veya "referral" gibi etiketler, doğru adayları daha hızlı bulmanıza yardımcı olur

aday bağlamı için CRM'nizi senkronizasyon edin: *CRM'nizi ClickUp entegrasyonlar aracılığıyla platforma bağlantı kurarak mesajları, geçmiş etkileşimleri ve kaynak ayrıntılarını alın

Önemli olan kriterlere göre aday havuzunuzu filtreleyin: Veritabanı görünümüünüzü daraltmak için filtreler uygulayın. Yalnızca "New York'taki açık rol" veya "son aşamadaki adaylar" gösterilsin, sonsuzca kaydırmanıza gerek kalmasın

*i̇şe alım metriklerini bir bakışta takip edin: Adayların ilerlemesini, işe alım uzmanlarının kapasitesini ve rol-specific zaman çizelgelerini izlemek için ClickUp Gösterge Paneller i oluşturun

*aday profillerini özetleyin: ClickUp Brain'in uzun başvuru formlarını veya mülakat transkriptlerini taramasını ve deneyim, beceriler ve dikkat edilmesi gereken noktalar gibi anahtar bilgileri çıkarmasını sağlayın

*clickUp sınırları

Kapsamlı özellikler setine alışmak biraz zaman alabilir

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.440'tan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları yazmış:

Herhangi bir proje yönetimi sistemi gibi, biraz planlama ve kurulum gerektirir (ekibinizin onu her yerde aynı şekilde kullandığından emin olmak için), ancak temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra, kullanımı ve özelleştirmesi çok kolaydır. Aslında, ClickUp hakkında en sevdiğimiz şeylerden biri, ne kadar özelleştirilebilir olmasıdır. Ekibiniz için en uygun olan ilgili alanları oluşturmanıza olanak tanıyan Özel Alanlar özelliği sunarlar. Ayrıca, bu özel alanlara göre filtrelenmiş raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan gösterge panelleri de vardır. Gerçekten harika!

Herhangi bir proje yönetimi sistemi gibi, biraz planlama ve kurulum gerektirir (takımınızın onu aynı şekilde kullanmasını sağlamak için), ancak temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra, kullanımı ve özelleştirmesi çok kolaydır. Aslında, ClickUp hakkında en sevdiğimiz şeylerden biri, ne kadar özelleştirilebilir olmasıdır. Ekibiniz için en uygun olan ilgili alanları oluşturmanıza olanak tanıyan Özel Alanlar özelliği sunarlar. Ayrıca, bu özel alanlara göre filtrelenmiş raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan gösterge panelleri de vardır. Gerçekten harika!

2. Workable (Uyumluluk ve raporlama ihtiyacı olan takımlar için en uygun)

workable aracılığıyla

Workable, takımınızda 7/24 çalışan bir işe alım hukuku uzmanı ve veri analisti varmış gibi hissettirir.

Yasal hassasiyet için kilitlenmiş işe alım ş akışlarını yönlendirir ve iş ilanından nihai işe alıma kadar ilerleme yaparken her adayın ayrıntılarını özenle toplar. Akış, gösterge panosuna sorunsuz bir şekilde geçer. Bu panel, gerçek zamanlı işe alım metriklerini ve takım performans verilerini gösteren, harekete geçmeye hazır, net bir arayüzdür.

Sistem, her yerden yetenekleri çekmek için 70'ten fazla ücretsiz ve ücretli iş ilan panosuyla ve takımınızın en iyi seçimlerini sunmasını sağlayan bir çalışan tavsiye portalıyla senkronizasyon sağlar.

Workable'ın en iyi özellikleri

Şirketinizin estetiğine uygun, profesyonel görünümlü markalı kariyer sayfa oluşturun

Farklı departmanların benzersiz işe alım ş Akışlarına uyum sağlayan özelleştirilebilir işe alım süreçleri aracılığıyla adayları izleme

Denetim amaçları için kapsamlı uyumluluk belgelerini otomatik olarak oluşturun ve hukuk takımınızın sayısız inceleme saatlerinden tasarruf edin

Akıllı takvim senkronizasyonu ile birden fazla zaman diliminde sorunsuz bir şekilde görüşmeler planlayın

Çalışılabilir sınırlar

Kullanıcılar API entegrasyonları ve özgeçmiş yüklemeleri konusunda zorluklar yaşamıştır

Zoom gibi popüler sanal konferans hizmetleriyle entegrasyonları olmadığı için, görüşmelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır

Workable, güçlü işe alım CRM fonksiyonu ve özel özelleştirme seçeneklerinden yoksundur

Uygulanabilir fiyatlandırma

Standart: Aylık 360 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Workable derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (445+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (490+ yorum)

Workable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde Workable hakkında şöyle deniyor:

Şu ana kadar en favori ATS. Çok sezgisel, eğitim ve uygulamada çok zaman kazandırıyor. Sistem, işe alım sürecindeki beklenmedik durumlara uyum sağlamak için yüksek esneklik sağlıyor. Müşteri desteği de harikaydı. Yararlı bilgilerle hızlı bir şekilde yanıt verdiler.

Şu ana kadar en favori ATS. Çok sezgisel, eğitim ve uygulamada çok zaman kazandırıyor. Sistem, işe alım sürecindeki beklenmedik durumlara uyum sağlamak için yüksek esneklik sağlıyor. Müşteri desteği de harikaydı. Yararlı bilgilerle hızlı bir şekilde yanıt verdiler.

3. Greenhouse (Yapılandırılmış mülakatlarla takımları ölçeklendirmek için en iyisi)

greenhouse aracılığıyla

Takımınızı büyütürken işe alım önyargılarını ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Greenhouse bu konuda öne çıkıyor. Bu işe alım veritabanı yazılımı, görüşmecileri içgüdülerine değil becerilere odaklanan özel puan kartlarıyla yapılandırılmış değerlendirme uzmanlarına dönüştürüyor. Ne kadar yenilikçi bir yaklaşım!

Aday deneyiminin de önemli ölçüde iyileştiğini fark edeceksiniz. Otomasyon sayesinde, siz hiçbir şey yapmadan adaylar bilgilendirilir. Artık takımlar arasında garip geçişler yaşamayacaksınız. İşbirliğine dayalı arayüz, işe alım uzmanlarından işe alım yöneticilerine kadar herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Greenhouse'un en iyi özellikleri

Tüm görüşmeciler arasında aday değerlendirmelerini standart hale getiren ve işe alım sürecinde bilinçsiz önyargıları azaltan puan kartları tasarlayın

Her adayın belirli rol gereksinimlerine göre uyarlanmış tutarlı sorularla karşılaşmasını sağlayan yapılandırılmış mülakat kitleri uygulayın

Temsil edilmeyen adayları etkileyen engelleri belirlemeye yardımcı olan kapsamlı çeşitlilik ve kapsayıcılık raporları oluşturun

Hangi görüşmecilerin en ayrıntılı ve yararlı geri bildirimleri sağladıklarını gösteren metriklerle görüşme takımının performansını izleme

Greenhouse sınırlamaları

Kendi kendine planlama özelliği kurallar bulunmadığından, adaylar tampon süre olmadan mevcut tüm zaman dilimlerini rezerve edebiliyor

Greenhouse'daki aday arama fonksiyonu esnek değildir ve telefon veya e-posta yerine yalnızca isim aramalarına izin verir

Greenhouse fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Greenhouse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3.260+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (730'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Greenhouse hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Greenhouse, işe alım ş akışlarını oluşturmayı ve özel hale getirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Aşamaları, e-postaları ve onayları, işe alım sürecimize tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilirim. Kullanıcı deneyimi sezgiseldir ve platformun işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri düşünülerek tasarlandığı açıktır. Yüksek hacimli rollerden özel aramalara kadar her şey için çalışacak kadar esnektir ve raporlama araçları, ilerlemeyi yakından takip etmemize yardımcı olur.

Greenhouse, işe alım ş akışlarını oluşturmayı ve özelleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Aşamaları, e-postaları ve onayları, işe alım sürecimize tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilirim. Kullanıcı deneyimi sezgiseldir ve platformun işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri düşünülerek tasarlandığı açıktır. Yüksek hacimli rollerden özel aramalara kadar her şey için çalışacak kadar esnektir ve raporlama araçları, ilerlemeyi yakından takip etmemize yardımcı olur.

4. Zoho Recruit (Özel ayarlara ihtiyaç duyan, bütçeye önem veren takımlar için en iyisi)

zoho Recruit aracılığıyla

Zoho Recruit, kurumsal fiyat etiketi olmadan etkileyici fonksiyon sunar. Özel form, bu yetenek yönetimi yazılımının temelini oluşturur ve takımların katı yapılara uymak yerine sistemi kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanır.

Belirsiz sertifikalar veya sektöre özgü değerlendirmeler için alanlara mı ihtiyacınız var? Tamamlandı. Küçük işe alım takımları, arayüzün gereksiz tıklamaları ve ekranları ortadan kaldırmasını özellikle takdir ediyor.

Elbette, Zoho ekosisteminin bir parçası olmak, diğer araçlarını zaten kullanıyorsanız işlerinizi kolaylaştırır.

Zoho Recruit'un en iyi özellikleri

Adayların davranışlarına veya profil değişikliklerine göre kişiselleştirilmiş eylemleri tetikleyici karmaşık otomasyon kuralları oluşturun

Uzun süreler boyunca ilgili içeriklerle pasif yetenek havuzlarını besleyen çoklu dokunmatik e-posta kampanyaları tasarlayın

Farklı departmanlar, konumlar ve işe alım kanalları genelinde işe alım metriklerini görselleştiren kapsamlı analiz gösterge panellerine erişin

Aday veri saklama politikalarını ve onaylarını yönetmek için yerleşik GDPR uyumluluk araç setini kullanın

Zoho Recruit sınırları

Ön eleme değerlendirmelerini 20 soruyla sınırlar

Bazı kullanıcılar, entegrasyonlarda zorluklar ve gelişmiş otomasyon özelliklerinin eksikliğini not etmiştir

Arayüz, yeni işe alım platformlarına kıyasla eski görünüyor

Zoho Recruit fiyatlandırması

Kurumsal İK'lar için

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 60 $

Personel ajansları için

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 $

Kurumsal: Kullanım başına aylık 90 $

Zoho Recruit puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.770+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.015+ yorum)

Zoho Recruit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun bu araçla ilgili görüşü şöyle:

Özelleştirilebilir otomatik iş akışı eylemleri, özgeçmiş ayrıştırma yapılandırmaları gibi zengin özelliklere sahiptir ve neredeyse her eylem, kolay etkileşim ve bildirimler için şablon haline getirilebilir. Fiyatlandırma da çok makul ve işe alım hızımıza göre esnek. Geçmişte çeşitli diğer ATS seçeneklerini uyguladığımızdan, bir sonraki ATS'miz için Zoho'yu seçtiğimizden çok memnunum. Destek de çok iyi ve iş geliştirme takımından sürekli proaktif kontroller alıyorum.

Özelleştirilebilir otomatik iş akışı eylemleri, özgeçmiş ayrıştırma yapılandırmaları gibi zengin özelliklere sahiptir ve neredeyse her eylem, kolay etkileşim ve bildirimler için şablon haline getirilebilir. Fiyatlandırma da çok makul ve işe alım hızımıza göre esnek. Geçmişte çeşitli diğer ATS seçeneklerini uyguladığımızdan, bir sonraki ATS'miz için Zoho'yu seçtiğimizden çok memnunum. Destek de çok iyi ve iş geliştirme takımından sürekli proaktif kontroller alıyorum.

5. Recruit CRM (müşteri ilişkilerine odaklanan ajanslar için en iyisi)

recruit CRM aracılığıyla

Recruit CRM, yetenek havuzlarına ve müşteri etkileşimine eşit ağırlık veren çift odaklı bir yaklaşıma odaklanmaktadır. E-posta dizileri, manuel müdahaleye gerek kalmadan hem adayları hem de müşterileri bilgilendirir.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, özellikle elektronik tablolardan geçiş yapan takımlar için benimseme sürecini hızlandırır. AI destekli aday eşleştirme, açık rollerin için en uygun yetenekleri önererek işe alım uzmanlarının veritabanlarını taramak için harcadıkları zamanı azaltır.

Ayrıca, beyaz etiketleme seçenekleri, ajansların aday profillerini müşteriyle paylaşım yaparken marka tutarlılığını korumalarını sağlar.

Recruit CRM'nin en iyi özellikleri

Ajansınızın profesyonel standartlarını müşterilere gösteren markalı aday profilleri ve gönderi paketleri oluşturun

Ajansınızın benzersiz müşteri hizmetleri yaklaşımına uygun, özelleştirilebilir ş Akışları aracılığıyla iş emirlerini yönetin

Hem aday hem de müşteri ilişkilerini aynı anda geliştiren otomasyonlu e-posta dizileri oluşturun

Hangi işe alım uzmanlarının, sektörlerin ve müşteri türlerinin en fazla gelir getirdiğini gösteren iş yerleştirme analizlerine erişin

Recruit CRM sınırları

Daha büyük başvuru izleme sistemlerine (ATS) kıyasla sınırlı kurumsal düzeyde özellikler

Raporlama özelliklerinde bazı gelişmiş özel seçenekleri eksiktir

Takvim senkronizasyonu, bazı sağlayıcılarda zaman zaman gecikmeler yaşayabilir

Arama fonksiyonu, yapılandırılmamış çalışan verilerinden ziyade yapılandırılmış verilerle daha iyi iş yapar

Recruit CRM fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

İş: Kullanıcı başına aylık 150 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Recruit CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (435+ yorum)

gerçek kullanıcılar Recruit CRM* hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Gerçekten uygun bir fiyata harika fonksiyon. Ayrıca, herkes 12 aylık commit istiyor gibi göründüğünde, aylık yenilenen sözleşme seçeneği de oldukça ferahlatıcı. RecruitCRM'yi kullanmaya başladığımdan beri, büyük bir gelişme kaydedildi ve yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Açıkça sürekli iyileştirme çabası içindeler ve bu, yapay zeka çağında çok gerekli. Müşteri desteği de mükemmel, sorgular çok verimli bir şekilde yanıtlanıyor ve hesap yöneticim gerektiğinde her zaman memnuniyetle telefonla görüşüyor. Hızla tek noktadan hizmet sunan bir platform haline geliyor ve artık çok kanallı erişim, LinkedIn mesajlaşma entegrasyonları, telefon görüşmeleri, veri zenginleştirme vb. gibi özelliklerle büyük bir teknoloji yığınına olan ihtiyacı azaltıyor.

Gerçekten uygun bir fiyata harika fonksiyon. Ayrıca, herkes 12 aylık commit istiyor gibi göründüğünde, aylık yenilenen sözleşme seçeneği de oldukça ferahlatıcı. RecruitCRM'yi kullanmaya başladığımdan beri, büyük bir gelişme kaydedildi ve yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Açıkça sürekli iyileştirme çabası içindeler ve bu, yapay zeka çağında çok gerekli. Müşteri desteği de mükemmel, sorgular çok verimli bir şekilde yanıtlanıyor ve hesap yöneticim gerektiğinde her zaman memnuniyetle telefonla görüşüyor. Hızla tek noktadan hizmet sunan bir platform haline geliyor ve çok kanallı erişim, LinkedIn mesajlaşma entegrasyonları, telefon görüşmeleri, veri zenginleştirme vb. gibi özelliklerle büyük bir teknoloji yığınına olan ihtiyacı azaltıyor.

manatal aracılığıyla

Manatal, nitelikli adayları uygun rollere doğru bir şekilde bağlantılandıran güçlü yapay zeka eşleştirme yetenekleriyle öne çıkıyor. İşe alım veritabanı yazılımı, anahtar kelimeleri, bağlamsal bilgileri, becerileri, ilişkileri ve hatta kariyer ilerleme modellerini analiz eder.

Küresel olarak faaliyet gösteren kuruluşlar için, bu yapay zeka tabanlı işe alım aracı, farklı bölgelerde iş yaparken çoklu dil desteği sunar. Yerleşik işbirliği araçları, işe alım süreci boyunca takım üyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlar.

Manatal'ın en iyi özellikleri

Aday profillerini, halka açık profesyonel profillerden alınan ilgili sosyal medya bilgileriyle otomatik olarak zenginleştirin

Sürecin ivmesini koruyan yerleşik yorum, etiketleme ve bildirim sistemleri ile işe alım takımları arasında işbirliği yapın

Benzersiz aşamalar ve gereksinimlere sahip çeşitli pozisyonlar veya departmanlar için farklı işe alım süreçleri uygulayın

Kabulü izleme ve işe alım sürecini kolaylaştırma amacıyla özelleştirilebilir İK şablonlarını kullanarak teklif mektupları oluşturun ve gönderin

Manatal sınırları

Ş Akışı ve süreçler için özel özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Toplu işlemler, yüksek hacimli işe alım süreçleri için bazı verimlilik özelliklerinden yoksundur

Arama çubuğu, kullanıcıların arşivlenmiş adayların konumunu önce arşivden çıkarmadan bulmasına izin vermez, bu da sürece ekstra adımlar ekler

Manatal fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Özel plan: Özel fiyatlandırma

Manatal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (135+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Manatal hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Genel olarak harika özellikler. Linkedin üzerinden aday bulmayı çok kolaylaştırıyor ve ortak aday havuzumuz sayesinde, ben ve meslektaşlarım geçmişteki adaylarımızdan gerçekten yararlanabiliyoruz. Adayları taşımak ve her şeyi düzenli tutmak çok kolay.

Genel olarak harika özellikler. Linkedin üzerinden aday bulmayı çok kolaylaştırıyor ve ortak aday havuzumuz sayesinde, ben ve meslektaşlarım geçmişteki adaylarımızdan gerçekten yararlanabiliyoruz. Adayları taşımak ve her şeyi düzenli tutmak çok kolay.

7. Fetcher (Proaktif işe alım otomasyonu için en iyisi)

fetcher aracılığıyla

Fetcher AI, işe alım uzmanlarının tercihlerine uyum sağlayan akıllı arama özelliği sayesinde adayları bulmanıza yardımcı olur. Birçok kişiye aynı anda doğal görünen kişiselleştirilmiş e-posta dizileri gönderebilirsiniz.

Chrome uzantısı, LinkedIn veya diğer sitelerden umut vaat eden adayları tek bir tıklama ile doğrudan Fetcher boru hattınıza eklemenizi sağlar.

Ayrıca, takımlar aynı kişilerle iki kez iletişime geçmeden birlikte çalışabilirler. Gösterge paneli, sadece temel sayıları değil, adayların sizinle nasıl etkileşim kurduğunu da gösterir. Bu, nitelikli kişilerin genellikle standart iş ilanlarını kullanmadığı teknik ve uzmanlık gerektiren pozisyonlar için çok uygundur

Fetcher'ın en iyi özellikleri

Tüm kampanyalarda açılma oranları, yanıt oranları ve görüşmeye dönüşme yüzdeleri dahil olmak üzere etkileşim metriklerini izleme

Hangi aday profillerinin en yüksek etkileşimi sağladığını gösteren performans verilerine göre arama parametrelerini daraltın

Aday yönetimi için her yerden işe alım sürecine mobil uygulama ile erişin

Adayların gerçek zamanlı uygunluk durumunu gösteren iki yönlü takvim entegrasyonu sayesinde görüşmeleri doğrudan planlayın

Fetcher sınırları

Öncelikle dışa dönük işe alımlara odaklanmış, daha az içe dönük başvuru yönetimi özelliklerine sahip

Bazı kullanıcılar, işe alım sürecinde yapay zekanın belirli beceri veya deneyim gereksinimlerini tam olarak karşılamayan adayları bulabileceğini bildirmiştir

Entegre ekosistemi, yerleşik ATS platformlarına kıyasla hala gelişme aşamasındadır

Fetcher fiyatlandırması

Büyüme: 499 $/ay

Amplify: 849 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Fetcher puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Fetcher hakkında ne diyor?

İşte bu işe alım veritabanı yazılımı için bırakılan bir G2 yorumu:

Fetcher, aday bulma sürecindeki zorlukları ortadan kaldırır. Takımı, aramalarla ilgili verdiğiniz geri bildirimleri dikkate alarak aramayı gerçekten size göre özelleştirme konusunda harika bir iş yapar. Fetcher aracılığıyla birçok işe alım gerçekleştirdik ve bir işe alım uzmanı olarak hayatımı çok daha kolaylaştırdı! Sistemleri Chrome ve ATS'mizle kolayca entegre oluyor!

Fetcher, aday bulma sürecindeki zorlukları ortadan kaldırır. Takımı, aramalarla ilgili verdiğiniz geri bildirimleri dikkate alarak aramayı gerçekten size özel hale getirme konusunda harika bir iş yapar. Fetcher aracılığıyla birçok kişiyi işe aldık ve bir işe alım uzmanı olarak hayatımı çok daha kolaylaştırdı! Sistemleri Chrome ve ATS'mizle kolayca entegre oluyor!

8. SeekOut (Niş alanlarda gizli yetenekleri ortaya çıkarmak için en iyisi)

seekOut aracılığıyla

SeekOut, kamuya açık profiller, akademik araştırmalar, patentler ve niş web siteleri gibi çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak ayrıntılı aday profilleri oluşturur.

Mühendisler veya teknik roller için işe alım yapıyorsanız, adayların sahip olduğu kod dilleri, çerçeveler ve gerçek teknik katkıları özel olarak arayabilme özelliğini takdir edeceksiniz.

Eski bilgileri içeren veritabanlarının aksine, SeekOut aday profillerini sürekli olarak günceller, böylece her zaman güncel bilgilerle iş yaparsınız

SeekOut'un en iyi özellikleri

Daha doğru sonuçlar için doğal dil işleme ile birleştirilmiş gelişmiş boole arama operatörlerini kullanarak adayları filtreleyin

Daha temsil edici aday listeleri oluşturmaya yardımcı olan çeşitlilik içgörüleriyle ilgili yetenek havuzlarını analiz edin

Doğrulanmış başarılar ve iletişim bilgileriyle birlikte kapsamlı aday profillerini dışa aktarın

İş tanımınızı girin ve SeekOut'un beceriler, geçmiş ve işe alım hedeflerine göre en uygun adayları bulmasına izin verin

SeekOut sınırları

Kullanıcıların kullanabileceği iletişim kredi sayısına bir sınır getirir ve bu krediler sonraki dönemlere devredilmez

Kullanıcılar, sağlanan telefon sayılarının ve e-posta adreslerinin genellikle yanlış olduğunu bildirmiştir

SeekOut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SeekOut derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (755+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (185+ yorum)

seekOu*t hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Seekout'un favori özelliği, çeşitli adayları bulma imkanı sunmasıdır. Teknoloji sektöründe iş, kadın ve erkeklerin oranı genellikle 1'e 2'dir, bu da çeşitli yetenekleri bulmayı zorlaştırır. Seekout gibi bir araçla, en iyi çeşitli adayları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz! Ayrıca, arama özelliklerinin ne kadar ayrıntılı olabileceğini de çok beğeniyorum. Bence sektör standardı olan Linkedin'den daha iyi.

Seekout'un favori özelliği, çeşitli adayları bulma imkanı sunmasıdır. Teknoloji sektöründe iş, kadın ve erkeklerin oranı genellikle 1'e 2'dir, bu da çeşitli yetenekleri bulmayı zorlaştırır. Seekout gibi bir araçla, en iyi çeşitli adayları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz! Ayrıca, arama özelliklerinin ne kadar ayrıntılı olabileceğini de çok beğeniyorum. Bence sektör standardı olan Linkedin'den daha iyi.

9. JobAdder (İşe alım ş Akışı verimliliği için en iyisi)

jobAdder aracılığıyla

JobAdder, işe alım uzmanlarının günlük ş akışını takip eden özenle tasarlanmış arayüzüyle işe alım sürecinizi daha sorunsuz hale getirir. Zamanınızı boşa harcayan gereksiz tıklamaları ve ekranları ortadan kaldırdığını hemen fark edeceksiniz.

Bu platform, aynı anda birden fazla adayı yönetme, kullanıma hazır işe alım şablonlarına erişme ve sürekli dikkatinizi gerektirmeden işlerin ilerlemesini sağlayan otomatik takip ayarları gibi pratik özellikleriyle size saatler kazandıracak.

JobAdder, karmaşık işe alım ş Akışlarını yönetebilecek kadar kapsamlı, ancak yeni takım üyelerinin hızlı bir şekilde öğrenebilecekleri kadar sezgisel bir yazılımdır

JobAdder'ın en iyi özellikleri

Uygun bildirimleri ve sonraki adımları tetikleyici tek tıklamayla eylemler sayesinde adayları işe alım aşamalarından geçirin

Masaüstü deneyimiyle aynı özellikleri sunan kapsamlı mobil fonksiyona erişin

İş ilanları, değerlendirme sağlayıcıları ve işe alım sistemleri dahil olmak üzere 200'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin

Performans yönetimi ve verimlilik raporları geliştirerek darboğazları belirleyin ve takımın başarılarını kutlayın

JobAdder sınırları

Özel özelleştirme seçenekleri, kariyer sayfa oluşturucuları olan bazı kurumsal düzeydeki rakiplere göre daha az kapsamlıdır

Platformun entegrasyonları, özellikle LinkedIn ve Google Çalışma Alanı ile olan entegrasyonlar, güvenilir olmadığı veya güncel olmadığı bildirilmiştir

E-posta şablonlarında bazı gelişmiş biçim seçenekleri eksiktir

JobAdder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

JobAdder puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (155+ yorum)

gerçek kullanıcılar JobAdder* hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

JobAdder'ı altı yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İlk günden itibaren hem yazılım hem de arkasındaki takım beni oldukça etkiledi. Platform, fonksiyonelliği ve kullanıcı deneyimini gerçekten iyileştiren anlamlı güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. Teknik destek için yanıt süreleri olağanüstü: hızlı, verimli ve her zaman yardımcı oluyor. Yıllardır işe alım işinde çalışan biri olarak, JobAdder'ın hem butik ajanslara hem de daha büyük işletmelere uygun, güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm olduğunu gördüm. Tereddüt etmeden tavsiye ederim. Olağanüstü bir ekip tarafından desteklenen, dünya standartlarında bir ürün.

JobAdder'ı altı yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İlk günden itibaren hem yazılım hem de arkasındaki takım beni oldukça etkiledi. Platform, fonksiyonelliği ve kullanıcı deneyimini gerçekten iyileştiren anlamlı güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. Teknik destek için yanıt süreleri olağanüstü: hızlı, verimli ve her zaman yardımcı oluyor. Yıllardır işe alım işinde çalışan biri olarak, JobAdder'ın hem butik ajanslara hem de daha büyük işletmelere uygun, güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm olduğunu gördüm. Tereddüt etmeden tavsiye ederim. Olağanüstü bir ekip tarafından desteklenen, dünya standartlarında bir ürün.

10. Gem (Yetenek ilişki geliştirme için en iyisi)

via Gem

Gem, işe alım sürecinde genellikle göz ardı edilen bir konuya odaklanır: pasif adaylarla uzun dönemli ilişkiler kurmak. Doğru fırsat ortaya çıkana kadar yeteneklerin ilgisini canlı tutan kişiselleştirilmiş işe alım kampanyaları oluşturmada mükemmeldir.

İşe alım pazarlama analitiği, hangi mesajların ve yaklaşımların en yüksek etkileşim oranlarını sağladığını net bir görünürlük sunar. Platform, zaman içindeki tüm etkileşimleri koruyan birleşik bir aday veritabanı oluşturarak, işe alım uzmanlarının değişmesi durumunda bile kurumsal hafızayı korur.

Gem'in en iyi özellikleri

Tüm ilgili verileri koruyan bir tarayıcı uzantı ile adayları doğrudan LinkedIn ve diğer platformlardan yakalayın

Tüm aday temas noktalarına görünürlük sağlayan takım faaliyetlerini koordine edin, yinelenen iletişim veya kesintiye uğrayan iletişimi önleyin

Farklı demografik gruplarda her işe alım aşamasındaki dönüşüm oranlarını gösteren boru hattı analizlerine erişin

Gem sınırları

Öncelikle kaynak bulma ve yetiştirmeye odaklanmıştır ve ATS şablonları sunmaz

Bazı kullanıcılar Gem'in arayüzünü modası geçmiş veya dağınık buluyor

Tamamlanan işe alım döngüsü yönetimi için ATS ile entegrasyonlar gerektirir

Gem fiyatlandırması

Startup'lar: Aylık 300 $

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gem derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (220'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (120+ yorum)

*gem hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun bu işe alım veritabanı yazılımı hakkındaki görüşü:

Gem'in kaynak bulma ve veri analizi ürünleri çok kullanıcı dostudur. Yeni çalışanları bir veya iki gün içinde bu ürünleri kullanmaya başlayabiliriz ve önemli verileri ve ölçümleri ortaya çıkarmak için harici bir analiz takımına ihtiyaç duymayız. Ayrıca geri bildirimleri dikkate alıp ürünlerini hızla iyileştirme konusunda da mükemmeldirler!

Gem'in kaynak bulma ve veri analizi ürünleri çok kullanıcı dostudur. Yeni çalışanları bir veya iki gün içinde bu ürünleri kullanmaya başlayabiliriz ve önemli verileri ve ölçümleri ortaya çıkarmak için harici bir analiz takımına ihtiyaç duymayız. Ayrıca geri bildirimleri dikkate alıp ürünlerini hızla iyileştirme konusunda da mükemmeldirler!

clickUp ile İşe Alım Akışınızı Kontrol Edin*

Bu listeye yer alan her işe alım veritabanı yazılımı, işe alım sürecinin belirli bir parçasını çözmektedir.

Bazıları erişime odaklanırken, diğerleri uyumluluk veya boru hattı analizinde öne çıkıyor. Ancak, hedefiniz araç değiştirmeden veya bağlamı kaybetmeden tüm işe alım sürecini yönetmekse, ClickUp öne çıkıyor.

ClickUp, aday izleme, rol tabanlı iş akışları, işe alım uzmanları arasında işbirliği ve gerçek zamanlı gösterge panellerini tek bir özelleştirilebilir çalışma alanında bir araya getirir.

Adayları etiketlemekten takip işlemlerini otomatikleştirmeye kadar, sürecinizi keskin ve ölçeklenebilir tutar. Her rol özel ş akışları oluşturabilir, geri bildirimleri doğrudan görevlerin içine bağlayabilir ve filtrelenmiş görünümleri kullanarak sadece şu anda önemli olan konulara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

İşe alım uzmanları hangi veritabanlarını kullanır?

İşe alım uzmanları, aday bilgilerini depolamak ve yönetmek için genellikle Başvuru İzleme Sistemleri (ATS), iş ilan panoları (LinkedIn, Indeed, Monster gibi) ve iç yetenek havuzları gibi veritabanlarını kullanır. Bazıları, yetenek kazanımı için özel olarak tasarlanmış özel işe alım veritabanları veya CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) araçlarını da kullanır.

İşe alım için en iyi yazılım hangisidir?

En iyi işe alım yazılımı, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağımlılıktır, ancak popüler seçenekler arasında Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS ve BambooHR bulunmaktadır. Bu platformlar, işe alım sürecini kolaylaştırmak için başvuru izleme, mülakat planlama ve adaylarla iletişim gibi özellikler sunar.

ATS bir veritabanı mıdır?

Evet, Aday İzleme Sistemi (ATS) aynı zamanda bir işe alım veritabanı fonksiyonu da görür. Adayların özgeçmişlerini, başvuru ayrıntılarını, iletişim geçmişini ve diğer ilgili bilgileri depolar, böylece işe alım uzmanlarının adayları aramasını, filtrelemesini ve yönetmesini kolaylaştırır.

ATS ve CRM nedir?

ATS (Başvuru Takip Sistemi), iş başvurularını yönetmek ve işe alım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve çeşitli işe alım aşamalarında adayları izlemeye odaklanır. İşe alımda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), genellikle İşe Alım CRM'si olarak adlandırılır ve potansiyel adaylarla, aktif olarak iş başvurusu yapmasalar bile, ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri geliştirmek için kullanılır. ATS süreç odaklıyken, CRM ilişki odaklıdır.