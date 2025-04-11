Excel'de Grafik Oluşturma (2025 Eğitimi)

Geçtiğimiz yıllarda öğrendiğimiz şeylerden biri, Microsoft Excel'in bir Hallmark filmi gibi olduğudur.

Bazılarımız bunlardan hiç vazgeçemezken, diğerleri ise hiç tahammül edemez.

Tercihiniz ne olursa olsun, yönetici veya iş sahibiyseniz, iş ile ilgili içgörüler için muhtemelen Excel'e güvenmeniz gerekecektir.

Microsoft Excel grafikleri gibi araçlar, veri analizi ve izleme için yararlıdır. Ve migreni kolayca tetikleyebilen sonsuz elektronik tablolardan çok daha iyidir.

O halde sıkıcı Excel elektronik tablolarınızı ilginç bir şeye dönüştürmeye ne dersiniz?

Bu makalede, Excel grafiğinin ne olduğunu, Excel'de grafik oluşturmayı ve dezavantajlarını öğreneceğiz. Ayrıca, zahmetsiz grafikler oluşturmak için bir alternatif önereceğiz.

Hadi grafiğe geçelim!

⏰ 60 Saniyelik Özet Excel grafiklerine genel bakış: Excel'deki grafikler, zaman içindeki veri değişikliklerini görsel olarak göstererek kullanıcıların değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmesine yardımcı olur. Grafik türleri: Çizgi grafikler, çubuk grafikler, pasta grafikler ve daha fazlası gibi farklı grafik seçenekleri, her biri belirli veri gösterim ihtiyaçlarına uygundur. Grafik oluşturma: Çizgi ve çubuk grafikler oluşturmak için veri seçme, grafik türünü ekleme ve daha net ve iyi bir sunum için özelleştirme adımlarını izleyin. Excel grafiklerinin dezavantajları: Karmaşıklık, zaman alıcılık ve hatalara yol açma olasılığı gibi zorluklar, kullanıcıların verimliliğini engelleyebilir. Excel alternatifleri: ClickUp, grafik oluşturmayı ve veri yönetimini basitleştiren otomatik çözümler sunan etkili bir alternatiftir. ClickUp'ın öne çıkan özellikleri: Bu araç, çeşitli grafik şablonları, çizgi grafikler için bileşenler, Gantt grafikleri, tablo görünümleri sunar ve kapsamlı eğitim gerektirmeden kolay veri görselleştirme imkanı sağlar.

Excel Grafikleri ve Tabloları nedir?

Excel'deki grafikler, belirli bir dönemdeki veri noktalarının değerlerindeki değişikliklerin grafiksel temsilidir.

⭐ Öne Çıkan Şablon Excel, sınırlı esnekliği nedeniyle özel grafikler oluşturmak için her zaman en iyi seçim olmayabilir. Bunun yerine, formül kullanmadan hızlı ve net görseller elde etmek için ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta şablonunu kullanın. Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu, verileri görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Diğer bir deyişle, bir veya daha fazla değişkenle karşılaştırmalı olarak değişiklikleri gösteren bir diyagramdır.

Çok teknik mi? 👀

Daha net bir anlaşma için resme bakın:

Excel'deki grafikler ve çizelgeler aynı mı?

Grafikler, bir değişkenin diğerini nasıl etkilediğini veya değiştirdiğini gösteren, çoğunlukla sayısal verilerin temsilidir.

Öte yandan, grafikler değişkenlerin birbiriyle ilişkili olabileceği veya olmayabileceği görsel temsil biçimleridir. Grafikler, çizelgelere göre estetik açıdan daha hoş olarak kabul edilir. Örneğin, bir pasta grafik. 🥧

Ancak, Excel'de grafik nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, grafik yapmaktan çok da farklı değildir.

Ama şimdilik ana konuya odaklanalım: grafikler!✨

Excel'de Grafik Nasıl Oluşturulur?

İlk (ve en bariz) adım, yeni bir Excel dosyası veya boş bir Excel çalışma sayfası açmaktır.

Tamamlandı?

Ardından Excel'de grafik oluşturmayı öğrenelim.

⭐️ Adım 1: Excel sayfasına verileri girin

Excel elektronik tablonuza ihtiyacınız olan verileri girerek başlayın.

Bu verileri farklı yazılımlardan içe aktarabilir, manuel olarak ekleyebilir veya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Örneğimizde, küçük bir kasabada sinema salonu sahibi olduğunuzu ve genellikle eski filmleri gösterdiğinizi varsayalım. Hangi filmin gişe rekoru kırdığını görmek için bilet satışlarını izlemek ve bu filmi daha sık göstermek isteyebilirsiniz.

Bunu, Ocak ve Şubat aylarındaki bilet satışlarını karşılaştırarak yapalım.

Verileriniz şöyle görünebilir:

Sütun A film isimlerini içerir.

Sütun B Ocak ayında satılan biletleri içerir.

Ve C sütunu Şubat ayında satılan biletleri içerir.

Daha iyi okunabilirlik için başlıkları kalın yapabilir ve metninizi ortalayabilirsiniz.

Tamamlandı mı? Tamam, bir grafik seçmeye hazır olun.

⭐️ Adım 2: İstediğiniz Excel grafik türünü belirleyin

Seçeceğiniz grafik türü, sahip olduğunuz verilere ve izlemek istediğiniz farklı parametrelerin sayısına bağlı olacaktır.

Farklı grafik türlerini Excel Ekle sekmesi altında, Excel Şeridi'nde, birbirine yakın şekilde düzenlenmiş olarak bulabilirsiniz:

Not: Excel Şeridi, Ana Sayfa, Ekle ve Çizim sekmelerinin bulunduğu yerdir.

Aşağıda, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı Excel grafik veya çizelge türü seçeneklerinden bazıları verilmiştir:

Çizgi grafiği

Sütun grafiği veya çubuk grafiği

Pasta grafik veya çizelge

Birleşik grafik

Alan grafiği

Dağılım grafiği

➡️ Eğlenceli bilgi: Excel, Önerilen Grafikler (eski adıyla Grafik Sihirbazı) seçeneği ile grafik veya tablo türünü belirlemenize yardımcı olabilir.

Zaman içindeki eğilimleri (artış veya azalış) not almak istiyorsanız, çizgi grafiği mükemmel bir seçimdir.

Ancak uzun zaman dilimleri ve daha fazla veri için çubuk grafik en iyi seçenektir.

Bu Excel eğitiminde bu iki grafiği kullanacağız.

Excel'de Çizgi Grafiği Oluşturma – 3 Adım

Excel'deki bir çizgi grafiği, fonksiyonunu yerine getirmek için genellikle iki eksene (yatay ve dikey) sahiptir.

Verileri iki sütuna girmeniz gerekir.

Şanslıyız ki, bilet satış verileri tablosunu oluştururken bunu zaten yaptık.

⭐️ Adım 1: Çizgi grafiğe dönüştürülecek verileri seçin

Bilet satış verilerinizde sol üstteki hücreden (A1) sağ altteki hücreye (C7) tıklayıp sürükleyerek seçim yapın. Sütun başlıklarını eklemeyi unutmayın.

Bu, çizgi grafiğinizde görüntülemek istediğiniz tüm verileri vurgulayacaktır.

⭐️ Adım 2: çizgi grafiği ekleyin

Verilerinizi seçtikten sonra, sıra çizgi grafiği eklemeye geldi.

Ekle sekmesinin altında çizgi grafiği simgesini arayın.

Verileri seçtikten sonra, Ekle > Çizgi seçeneğine gidin. Simgeye tıklayın, istediğiniz çizgi grafiğinin türünü seçmek için bir açılır menü görünecektir.

Bu örnek için, dördüncü 2-D çizgi grafiği (İşaretli Çizgi) seçeneğini seçeceğiz.

Excel, seçtiğiniz veri serisini temsil eden çizgi grafiğinizi ekleyecektir.

Ardından, yatay eksende filmlerin adlarının, dikey eksende ise satılan bilet sayısının göründüğünü fark edeceksiniz.

⭐️ Adım 3: Çizgi grafiğinizi özelleştirin

Çizgi grafiği ekledikten sonra, Excel Şeridi üzerinde Grafik Tasarımı adlı yeni bir sekme göreceksiniz.

Tercih ettiğiniz grafik stillerini seçerek çizgi grafiği kendinize göre özelleştirmek için Tasarım sekmesini seçin.

Grafiğin başlığını da değiştirebilirsiniz.

Grafik Başlığı'nı seçin > ad vermek için çift tıklayın > istediğiniz adı yazın. Kaydetmek için grafiğin başlık kutusunun veya grafik alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

Grafiğimize "Sinema Bilet Satışları" adını vereceğiz

Değiştirmek istediğiniz başka bir şey var mı?

Herhangi bir şey fark ederseniz, şimdi düzenlemeleri yapmanın tam zamanı!

Örneğin, burada The Godfather ve Modern Times filmlerinin birleştirildiğini görebilirsiniz.

Onlara biraz alan verelim.

Nasıl?

Grafiğin herhangi bir köşesini istediğiniz şekle gelene kadar sürükleyin.

Bunlar sadece birkaç örnektir. İsterseniz, Eksen Etiketleri (her bir veri noktasını temsil eden çizgilerin rengi vb.) dahil olmak üzere her grafik öğesini özelleştirebilirsiniz

Herhangi bir grafik öğesine çift tıklayarak, biçimlendirme için aşağıdaki gibi bir kenar çubuğu açabilirsiniz:

İşte bu kadar! Excel'de bir çizgi grafiği başarıyla oluşturdunuz!

Şimdi çubuk grafik oluşturmayı öğrenelim. 📊

excel'de Çubuk Grafik Oluşturmak için 3 Adım

Herhangi bir Excel grafiği veya Excel çizelgesi, doldurulmuş bir sayfa ile başlar.

Bunu zaten yaptık, bu yüzden sinema bileti satış verilerini aynı Excel çalışma kitabındaki yeni bir sayfa sekmesine kopyalayıp yapıştırın.

⭐️ Adım 1: Çubuk grafiğe dönüştürülecek verileri seçin

Çizgi grafiği için 1. adımda olduğu gibi, çubuk grafiğe dönüştürmek istediğiniz verileri seçmeniz gerekir.

Verileri vurgulamak için A1 hücresinden C7 hücresine sürükleyin.

⭐️ Adım 2: çubuk grafik ekleyin

Verilerinizi vurgulayın, Ekle sekmesine gidin ve Sütun grafik veya grafik simgesine tıklayın. Bir açılır menü görünmelidir.

2-D çubuk seçenekleri altında Kümelenmiş Çubuk seçeneğini seçin.

Not*: 3D kümelenmiş sütun veya 2D yığılmış çubuk gibi farklı bir çubuk grafik türü seçebilirsiniz.

Çubuk grafik seçeneğine tıkladığınız anda, grafik Excel sayfanıza eklenir.

⭐️ Adım 3: Excel çubuk grafiğinizi özelleştirin

Artık, Excel Şeridi'ndeki Grafik Tasarımı sekmesine giderek kişiselleştirebilirsiniz.

Tasarım sekmesine tıklayarak birçok seçenek arasından tercih ettiğiniz çubuk stilini uygulayın.

Bir sonraki adım size malum! Çubuk grafiğin başlığını değiştirin.

Excel'de Grafik Başlığı'nı seçin > başlık kutusuna çift tıklayın > "Film Bilet Satışları" yazın

Ardından, Excel sayfasında herhangi bir yere tıklayarak kaydedin.

Not: Eksen Başlığı, Veri Etiketi, Veri Tablosu vb. gibi diğer grafik öğelerini de Grafik Öğesi Ekle seçeneğiyle ekleyebilirsiniz. Bu seçeneği Grafik Tasarımı sekmesi altında bulabilirsiniz.

Ve bu kadar. 🎬

Excel'de çubuk grafiği başarıyla oluşturdunuz!

Eğlenceliydi.

Ancak asıl soru, yoğun iş programınızda grafikler için zamanınız var mı?

Ve bu, Excel grafiklerinin dezavantajları konusunda sadece bir ön izleme.

Filmin tamamını izlemek için okumaya devam edin. 👀

Bonus: Excel alternatiflerini inceleyin!

Excel Grafik Alternatifleri

Zaman takibi, proje izleme, personel denetimi veya bilet satışlarını ölçme gibi işlemleri yaparken, ClickUp sadece birkaç tıklama ile Excel'in getirdiği aksaklıkların üstesinden gelir.

Excel'in sınırlamaları, bu işlemi zaman alıcı, karmaşık, maliyetli ve hatalara açık hale getirebilir. Neyse ki, ClickUp bunu en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Daha otomatik bir sistemdir ve zaman alıcı manuel veri girişinin geçmişte kalmasını sağlar. ClickUp'ı kullanmaya başlamak için aşağıdaki özellikleri kullanın!

Grafik Şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu, ham verilerinizi görsel olarak çekici bir çubuk grafiğe dönüştürerek verilerinize bir bakışta net ve öz bir genel bakış sağlar. Artık, farklı veri kümelerini kolayca karşılaştırabilir, ilerlemeyi ölçebilir veya belirli dönemlerdeki değişiklikleri takip edebilirsiniz - hepsi düzenli, anlaşılması kolay bir çubuk grafik içinde. Sunumlar için veya verilerinizi daha iyi anlamak için mükemmel olan Çubuk Grafik Beyaz Tahta, ClickUp'ın veri yönetiminizi ve sunumunuzu basitleştirmesinin bir başka yoludur.

Çizgi Grafik Bileşeni, Gösterge Panelimizdeki özel bir bileşendir. Bu ClickUp üretimini kullanarak, herhangi bir şeyi çizgi grafiği formunda görselleştirebilirsiniz.

Kârları, günlük toplam satışları veya bir ayda kaç film izlediğinizi izleyebilirsiniz.

Dediğimiz gibi, *h-a-r-k-a-k-a-r-a-k-a-r-a-k-a-r-a-k-a-r-a-k-a-r-

ClickUp'ın Gösterge Paneli'ndeki Çizgi Grafik Bileşeni ile herhangi bir değer kümesini çizgi grafiği olarak görselleştirin!

Ve hepsi bu kadar değil. Verilerinizi birçok farklı şekilde görselleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki Özel Bileşenler'den herhangi birini kullanın:

Hesaplamalar

Çubuk grafikler

Pil grafiği

Pasta grafik

Ve daha fazlası

ClickUp'taki Özel Bileşenler ile verilerinizi pasta grafik olarak görsel olarak sunun!

Gantt Grafiği görünümü

Tıpkı tek bir film türünü sevmenin zor olduğu gibi, grafiklerin tek başına işe yaramadığını da çok iyi anlıyoruz.

İşte bu yüzden grafiklerimiz de var!

Özellikle, canlı güncellemeler ve ilerleme izleme özelliğine sahip etkileşimli bir grafik olan ClickUp'ın Gantt grafiği size şu konularda yardımcı olabilir:

Projeler planlayın

Görevleri ve atanan kişileri atayın

Zaman çizelgesi planlayın

Bağımlılıkları yönetin

Ve daha fazlası

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümünde bir görevden gelecekteki bir göreve ilişki çizme!

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümünde bir görevden gelecekteki bir göreve ilişki çizme!

Tablo görünümü

Excel tabloları hayranıysanız, ClickUp tam size göre.

Başrolde… ClickUp Tablo görünümü !

Bu görünüm, görevlerinizi elektronik tablo stilinde görselleştirmenizi sağlar.

Süper hızlıdır ve alanlar arasında kolay gezinme, toplu düzenleme ve veri aktarımı sağlar.

➡️ Eğlenceli bilgi: Tablonuzdaki verileri MS Excel gibi diğer programlara hızlıca kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kopyalamak istediğiniz hücreleri tıklayıp sürükleyin.

ClickUp'ta tablonuzdaki verileri vurgulayarak diğer programlara kopyalayıp yapıştırın!

Ve bu sadece bir ön izlemeydi. 📽️

İşte mağazada sizi bekleyen daha güçlü ClickUp özelliklerinden bazıları:

Grafikler ve Veri Görselleştirme için Excel'in Ötesine Geçin

Grafikler ve çizelgeler, karmaşık veri kümelerini yorumlamak için sezgisel, hoş ve hızlı bir yol sunar. Microsoft Excel, grafik oluştururken çoğumuzun tercih ettiği bir araç olsa da, bazı sınırlamaları ve karmaşıklıkları vardır. İyi haber ise, işlevsellik, verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından umut vaat eden alternatif araçların mevcut olmasıdır.

ClickUp, veri doğruluğunu sağlarken aynı zamanda temiz ve özelleştirilmiş grafikleri zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir araçtır. Gantt Grafiği görünümü, Tablo görünümü ve şablonlar gibi özellikler, veri yönetimi sürecinizi çok daha basit hale getirir.

ClickUp ile meşgul iş sahipleri, yöneticiler ve tüm profesyoneller, Excel'e yoğun bir kursa gerek kalmadan kolay grafik oluşturma ve veri temsilinin keyfini çıkarabilir. İş yükünüzü azaltmak ve başarı grafiğinizi yükseltmek için her şey burada! Grafik sorunlarınızı unutun ve ClickUp ile ücretsiz denemenize bugün başlayın!

