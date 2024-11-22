TikTok'ta Daha Fazla Görünüm Nasıl Elde Edilir?

İnsanlar genellikle içerik oluşturucunun işinin çocuk oyuncağı olduğunu düşünür. Ancak sosyal medyaya biraz olsun bulaşmış olan herkes, ciddi bir iş yapmadan video yayınlamak ve görüntüleme sayısını artırmanın zor olduğunu bilir.

Örneğin TikTok'u ele alalım. Elbette, her ay bir milyardan fazla kullanıcıdan trafik alıyor.

Ancak %50'nin üzerinde bir hemen çıkma oranı (diğer sosyal medya platformlarına kıyasla yüksek) ile TikTok viral videolarınız birinin feed'ine ulaşsa bile, yeterince ilgi çekici değilse, o kişi videonuzu görmeden geçip gidebilir.

Peki, TikTok hesabınızda ilgi çekici içerikler ve yüksek kaliteli videolar oluşturarak diğer TikTok oluşturucular arasında nasıl öne çıkabilirsiniz?

Bu makalede, kanıtlanmış TikTok pazarlama stratejileri ve bir sonraki viral videonuzu oluşturmanıza yardımcı olacak harika bir araç (İpucu: ClickUp ) ile TikTok'ta nasıl daha fazla görünüm elde edebileceğinizi keşfedeceğiz.

TikTok'ta Başarıya Hazırlanmak

Tamam, başlamadan önce birkaç temel konuyu ele alalım: TikTok'ta görünüm olarak ne sayılır ve TikTok, iş hesabınızda görünüm başına size ne kadar ödeme yapar?

TikTok videosunda, videonuzun oynatılması başladığında bir "görünüm" sayılır.

Otomatik oynatma, döngü veya izleyicilerin tekrar izlemesi gibi durumlar da bu sayıya eklenir (tam ayrıntılar için TikTok analizlerinize bakın).

Şimdi asıl konuya gelelim: Kendi videolarınızda bu görüntülemeleri nasıl elde edersiniz ve izleyicilerinizin dikkatini nasıl çekersiniz?

Net hedefler belirleme

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme güncellemeleri ile odaklanın ve hedeflerinize doğru ilerleyin

Hedefleri ayarlamaktan bahsedelim. Hedefler olmadan, TikTok'lara boşuna paylaşım yaparsınız.

TikTok'ta daha fazla görünüm elde etmek isteyen herkes için her şey, neyi başarmak istediğinizi belirlemekle başlar.

İşte bu noktada ClickUp Hedefleri gibi araçlar devreye giriyor.

ClickUp'ın hedef izleme özelliği ile zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik izleme sayesinde ilerlemenizi takip edebilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

TikTok içeriğinizden gerçekten ne istediğinize karar vererek başlayın. Ardından, diğer oluşturucuların viral TikTok trendlerini takip edin ve bunlara dayalı video içerikler oluşturun (bunu yaparken TikTok topluluk kurallarını takip ettiğinizden emin olun).

📝 Unutmayın: Hedefleriniz belirgin ve ulaşılabilir olmalıdır. Örneğin, "TikTok takipçilerini artırmak" belirsiz bir hedeftir. Daha iyi bir hedef, "Önümüzdeki üç ay içinde TikTok takipçi sayısını 1.000 artırmak" olabilir. Bu gibi belirli hedefler, izleyeceğiniz yolu netleştirir.

TikTok stratejinizi geliştirmek için SMART hedefleri çerçevesini kullanmayı düşünün.

Bu, Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı hedefler belirlemek anlamına gelir. Sosyal medya platformunuzdaki erişim, etkileşim ve kitle büyümesi gibi anahtar performans göstergelerini (KPI) belirlemek çok önemlidir.

Bu metrikleri izleyerek, hedeflerinize ulaşma yolundaki ilerlemenizi ölçebilir ve yaklaşımınızı nerede ayarlamanız gerektiğini görebilirsiniz.

➡️ Ayrıca okuyun: Markanızın Viral Olmasını Sağlayacak 10 TikTok Büyüme Hilesi

Hedef kitlenizi belirleme

Yeni başlayanlar için bir aşçılık kursu düzenlediğinizi hayal edin. Karmaşık bir yemekle başlamazsınız, değil mi?

İzleyicilerinizin deneyimden keyif almasını ve yeni bir şeyler öğrenmesini sağlamak için basit bir makarna tarifi, dans videoları veya eğitim videoları gibi basit içeriklere bağlı kalın.

Belirli bir kitleye yönelik kaliteli içerik oluşturmak, TikTok uygulamanızdaki görüntülemeleri artırmak için her zaman önemlidir. Ayrıca, yeni kitlelere ulaşmak için tekrarlanan ses klipleri veya diğer popüler ses kliplerini de kullanabilirsiniz.

Aynı şekilde, yankı uyandıran TikTok içeriği oluşturmak için hedef kitlenizin zevklerini ve beceri düzeyini bilmeniz gerekir, aksi takdirde onların faizini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

İşte bu noktada ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu ile kullanıcılarınızı derinlemesine anlayın

Kullanıcı profili oluşturmak, TikTok kitlenizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur, böylece izleyicilerinizle gerçekten bağlantı kuran içerikler oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla, izleyicilerinizin ilgi alanları, demografik özellikleri ve içerikle nasıl etkileşim kurdukları gibi temel verileri hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu, farklı kullanıcı profilleri oluşturmanıza ve hedef kitleniz için özel içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu kişilikleri haritalandırarak, yankı uyandıran, öne çıkan ve nihayetinde görüntülemeleri artırmanıza yardımcı olacak TikTok içeriği oluşturmak için daha net bir yön belirleyeceksiniz.

TikTok'ta Görünümü Artırma Stratejileri

Demek TikTok içeriği yayınlamaya başladınız ve şimdilik her şey yolunda gidiyor.

Artık bir adım daha ileriye geçip TikTok görünümlerinizi artırmaya hazırsınız.

TikTok'ta daha fazla görünüm elde etmenize ve içeriğinizin erişimini artırmanıza yardımcı olacak birkaç stratejiyi burada bulabilirsiniz.

1. TikTok algoritmasını anlama

Sistemi kazanmak için sistemin nasıl işlediğini bilmeniz gerekir.

TikTok algoritması, çeşitli faktörlere göre videolar öneren hassas bir sistemdir. Bu faktörler arasında kullanıcı etkileşimi, kişisel tercihler, video ayrıntıları ve hatta cihaz ayarları bulunur

TikTok'un algoritması, sizin gibi TikTok kullanıcılarının nelerden hoşlandığını sürekli öğrenerek, sizi sayfada gezinmeye devam ettiren "Sizin İçin Sayfası"nda bir feed oluşturur.

Instagram hikayeleri ve diğer popüler sosyal medya platformları gibi, TikTok da kullanıcıların içeriklerle etkileşimlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

"Sizin İçin Sayfası", takipçiler, TikTok influencer'larıyla etkileşimler ve daha fazlası gibi etkileşimlerle gelişir.

Algoritma şunları arar: 🕰️ İzleyiciler videolarınızı ne kadar süre izliyor? İzleme süresi ne kadar uzunsa, faiz o kadar yüksek demektir 💬 Videolara beğeniler, paylaşımlar ve yorumlar 🚶🏼‍➡️ Takip ettiğiniz hesaplar ve oluşturduğunuz içerik 💜 Tamamlanan, favorilere eklenen veya "İlgi Dışı" olarak işaretlenen videolar

Son zamanlarda, TikTok'un algoritması, sadece takip ettiğiniz içerik oluşturucuların içeriklerinden ziyade, sık sık etkileşimde bulunduğunuz içerik oluşturucuların içeriklerine öncelik vermektedir.

Bu sinyalleri bilmek, TikTok'un algoritmasına uygun içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir, TikTok'ta daha fazla görünüm elde etme ve daha fazla "Sizin İçin Sayfalar"a ulaşma şansınızı artırabilir.

2. Çekici içerikler oluşturun

İyi içerik, video oluşturucuların işine her zaman yarar.

Ancak TikTok cephanenizde ClickUp gibi birkaç araç bulundurmanın zararı olmaz.

Özelliklerini daha iyi anlamak için, bir kullanıcının bakış açısından bakalım.

Jennifer, popüler bir moda markasının sosyal medya yöneticisidir. Markasının görünürlüğünü artırmak ve TikTok'ta daha fazla görünüm elde etmek için çalışmaktadır.

İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor.

ClickUp Brain'in yapay zeka yeteneklerini kullanarak hedef kitlenize özel içerik fikirleri üretin

Jennifer, ClickUp Brain'in AI özelliklerini kullanarak yaklaşan TikTok gönderileri için bazı fikirler üretmekle başlıyor. Saniyeler içinde, markanın en son fotoğraf çekiminin kamera arkası videolarından yaklaşan sezon için stil ipuçlarına kadar ilgi çekici konseptlerin bir listesini elde ediyor.

ClickUp Brain, ona yeni fikirler verir ve saniyeler içinde dikkat çeken akılda kalıcı başlıklar oluşturmasına yardımcı olur.

Ancak Jennifer, TikTok içeriği oluşturmanın bir takım çabası olduğunu bildiğinden, iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmak için ClickUp Belgeleri'ne yönelir.

TikTok içerik planını özetlemek için paylaşılan bir belge oluşturur. Takımı bu belgeye fikirlerini ekleyebilir, yorumlar yoluyla geri bildirimde bulunabilir ve düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak yapabilir.

ClickUp Belgelerinde özel bir belge oluşturarak sosyal medya içeriğiniz üzerinde işbirliği yapın

Birlikte çalışırken Jennifer, ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri doğrudan belgeden devrediyor: video düzenlemeyi içerik oluşturucusuna, altyazıları metin yazarına ve son onayı marka yöneticisine atıyor.

ClickUp Görevleri, alt görevler, öncelik seviyeleri, son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve daha fazlasını eklemesine olanak tanır, böylece takım uyumlu bir stratejinin parçası olarak birlikte ilerleyebilir.

ClickUp'ta görevler düzgün bir şekilde organize edildiğinden, kimin ne yapacağı konusunda karışıklık olmaz.

Jennifer, takımını bilgilendirmek için süreç boyunca ClickUp Sohbet'i kullanıyor. Bir senaryo hakkında hızlı bir görüşe ihtiyaç duyduğunda, sohbette ilgili takım üyelerini etiketliyor ve onlar da hemen düzenlemeleri yapmaya başlayabiliyor.

İşbirliği için ClickUp Sohbet'i kullanarak ekip çalışmasını ve verimliliği artırın

ClickUp, görevleri belirli sohbet konularıyla entegre ettiğinden, herhangi bir geri bildirimi kolayca bir eylem öğesine dönüştürebilir ve herkesin ne yapması gerektiğini bilmesini sağlar.

Jennifer ayrıca TikTok gönderilerinde tutarlılık sağlamak için ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonunu kullanıyor.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki sosyal medya takvimi ile zaman kazanın ve düzenli kalın

Bu şablon, gönderileri planlamasına, son teslim tarihlerini haritalamasına ve en son trendlere göre gerektiğinde ayarlamasına yardımcı oluyor. Artık son dakika TikTok videoları yayınlamak için telaşlanmanıza gerek yok. Jennifer, fikir oluşturmadan yayınlamaya kadar her içerik için net bir yol haritası oluşturdu.

Elbette Jennifer, sırf içerik oluşturmak için içerik oluşturmuyor.

TikTok'un algoritmasının kısa videoları tercih ettiğini bildiği için, videolarını kısaltmak ve maksimum izlenme süresi için optimize etmek için ClickUp'ın araçlarını kullanıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Kısa videoların sonuna kadar izlenme olasılığı daha yüksektir, bu da tamamlanma oranlarınızı artırır ve For You sayfasına girme şansınızı artırır. ClickUp için TikTok içeriği üzerinde çalışırken izlediğimiz yöntemi görün.

Jennifer bununla da kalmıyor. Ayrıca, doğru anahtar kelimeleri bulmasına ve rakiplerini analiz etmesine yardımcı olan ClickUp Brain'i de kullanıyor

Yayınlama zamanı geldiğinde, Jennifer ve takımı ClickUp Belgeleri'nde her şeyi gözden geçirerek altyazıların ve görsellerin doğru olduğundan emin olur.

İyi planlanmış bir program ve doğru araçlarla, erişimi en üst düzeye çıkaran ve binlerce beğeni ve yorum toplayan içerikleri tutarlı bir şekilde üretebiliriz.

ClickUp'ın işbirliği ve içerik oluşturma özelliklerinden yararlanarak yaklaşımımızı ince ayarlayabilir ve etkileşimi sürdürebiliriz.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Sosyal Medya Yöneticisi Aracı

3. TikTok'un özelliklerinden yararlanın

Şu noktayı unutmayın: TikTok'u sadece bir video paylaşım platformu olarak görmeyi bırakmalısınız.

Z ku şağının %40'ı geleneksel arama motorları yerine TikTok'u tercih ediyor ve TikTok, bu kuşağın en çok kullandığı arama motoru haline geliyor.

Dolayısıyla, TikTok görünümlerinizi artırmak istiyorsanız, en fazla erişimi elde etmek için hashtag'ler, sesler, altyazılar ve kaplamalar gibi özelliklerini akıllıca kullanmalısınız.

Hashtag'lerle başlayalım. Hashtag'ler, yeni izleyicileri içeriğinize yönlendiren küçük ekmek kırıntıları gibidir. TikTok'ta hashtag'ler harikalar yaratabilir. İçeriğinizi kategorilere ayırmanıza yardımcı olan #beauty veya #ferrari gibi sektör veya konuya özgü hashtag'ler vardır.

Ayrıca, niş izleyicileri çekmek için #skincareroutine veya #newborntips gibi videoya özel hashtag'ler de vardır.

via TikTok

Markaya özgü hashtag'ler, tanınmış bir isimsiniz ve TikTok'un Trend Keşif aracıyla güncel trendleri takip ederek trend olan hashtag'leri bulmak istiyorsanız harika bir seçenektir.

Asla gözden kaçırmamanız gereken bir hashtag, For You Page (Senin İçin Sayfa) anlamına gelen #FYP'dir. Bu, TikTok'un kutsal kasesidir; uygulamayı açtığınızda herkesin gördüğü sayfadır. #FYP içeren videolar toplu olarak milyarlarca görüntüleme elde etmiştir.

Trend olan sesler

Ardından, seslerden başlayarak TikTok'un yaratıcı araç seti geliyor. TikTok, en tanınmış ses kliplerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Her sesin kendi sonuç sayfası olduğundan, videonuzu öne çıkarmak için popüler sesleri seçebilirsiniz.

Trend olan bir ses kullandığınızda, videonuzu daha geniş bir potansiyel izleyici kitlesinin, özellikle de aynı sesi içeren videoları izleyenlerin önüne koymuş olursunuz.

💈Bonus: ClickUp'ta bunu nasıl yapıyoruz? PS: Sosyal medya pazarlamacılarımız aynı zamanda insan kaynakları ekibimizdir!

Asla unutamayacağım İK toplantısı Bölüm 1: @ClickUp Bölüm 2: @ClickUp #kurumsal mizah #ofis mizahı

Asla unutamayacağım İK toplantısı Bölüm 1: @ClickUp Bölüm 2: @ClickUp #kurumsal mizah #ofis mizahı

Altyazılar ve altyazılar

Video altyazıları ve altyazıları, TikTok'ta görüntüleme sayısını artırmak için oyunun kurallarını değiştiren unsurlardır.

Metinler, konuşulan kelimeleri metne çevirmek için videonuzun altına otomatik olarak görünür ve izleyicilerin içeriğinizi hatırlamasına yardımcı olur

Ayrıca, izleyiciler içeriğinizi hatırladıklarında, daha fazlasını görmek için geri dönme olasılıkları artar.

Altyazılar ise videonun içine yerleştirilir. Sesini kapatmış, farklı bir dil konuşan veya işitme güçlüğü çeken kullanıcıların içeriğinize erişebilmesini sağlar.

Böylece, altyazı ekleyerek videonuzu daha geniş bir kitleye açmış olursunuz.

via TikTok

4. Stratejik yayınlama teknikleri kullanın

Stratejik paylaşım, TikTok'ta görünümleri artırmanın anahtarıdır ve zamanlama, tutarlılık ve hatta canlı yayınlara dikkat eder. Araştırmalar, paylaşım için en iyi zamanların güne göre değiştiğini göstermektedir:

Monday : 6:00, 10:00, 15:00 ve 22:00

Salı : 9:00, 15:00 – 19:00

Çarşamba : 7:00, 8:00, 15:00 ve 23:00

Perşembe : 9:00, 12:00, 15:00 ve 19:00

Cuma : 05:00, 12:00, 13:00 ve 15:00

Cumartesi : 11:00, 19:00 ve 20:00

Pazar: 7:00, 8:00, 10:00 ve 16:00

Bu zamanlarda yayın yapmak, izleyicilerinize en aktif oldukları anda ulaşmanıza yardımcı olabilir ve TikTok videolarınızın daha fazla izlenme şansı elde etmesini sağlar.

Yayınlama konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da düzenli olarak yayınlamaktır. TikTok'un Canlı özelliği, içerik stratejinize güçlü bir katkı sağlayabilir.

Canlı yayın, yorumlar, beğeniler ve sanal hediyeler aracılığıyla izleyicilerinizle gerçek zamanlı etkileşim kurmanıza, katılımı artırmanıza ve daha güçlü bağlantılar kurmanıza olanak tanır.

Canlı oturumları planlamak ve düzenlemek için ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, tüm içeriğinizi tek bir yerde haritalandırmanıza yardımcı olarak, düzenli bir yayın programı oluşturmanızı ve stratejinizi yolunda tutmanızı kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile sosyal medya içeriğiniz için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturun

Hatta, neden tüm sosyal medya takviminizi ve içeriğinizi otomatikleştirmiyorsunuz?

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, özel kurallar oluşturmanıza veya önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak takım üyelerine görev atama, görev önceliklerini güncelleme veya bildirim gönderme gibi görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, bir gönderinin yayınlanması gerektiğinde veya canlı yayına geçme zamanı geldiğinde sizi bilgilendirmek için otomasyon ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile görevleri günlük, haftalık veya ayın belirli günlerinde tekrarlanacak şekilde planlayabilir, içerik oluşturma ve yayınlama sürecini sorunsuz hale getirebilirsiniz.

ClickUp'ta yinelenen görevleri planlayarak tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

5. Topluluğunuzu oluşturun ve etkileşim kurun

TikTok, odak noktasının etkileşim olduğu, sürekli devam eden bir konuşma gibidir.

TikTok'ta topluluk pazarlaması, geleneksel pazarlamaya farklı bir yaklaşımdır. Sadece içerik yayınlamak yerine, bağlantılar kurar ve pasif izleyicileri aktif katılımcılara dönüştürürsünüz.

TikTok'ta topluluğunuzu oluşturmak ve etkileşim kurmak için bazı anahtar yöntemler:

✅ Yorumlara Yanıt Verin: Etkileşim, basit bir yanıt verme eylemiyle başlar. Yorumlara düzenli olarak yanıt vermek, takipçilerinize kendilerini görülmüş ve duyulmuş hissettirir. TikTok'un "video ile yanıtla" özelliğini kullandığınızda, metinlerin tek başına sağlayamayacağı kişisel bir dokunuş eklemiş olursunuz

✅ Anketler ve Soru-Cevaplar: Takipçilerinizi anketler ve soru-cevaplar aracılığıyla katılım göstermeye teşvik edin. Bu, izleyicilerinizi sürece dahil etmenin ve onların görüşlerinin önemli olduğunu göstermenin kolay bir yoludur

✅ Canlı Yayın: Canlı oturumlar düzenleyerek izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz. Ürün tanıtımları, gündelik sohbetler veya canlı soru-cevap oturumları için canlı yayın yapmak, markanıza güven ve etkileşimi derinleştiren insani bir dokunuş katar

✅ Trend Dalgasını Yakalayın: TikTok trendlerle gelişir ve bu trendlere atlamak, alakalı kalmanıza ve görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olabilir

✅ Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği Teşvik Edin: UGC ve düetler, takipçileri sizinle birlikte içerik oluşturmaya davet eder. Yarışmalar ve yarışmalar, topluluğunuzu dahil ederek izleyicileri katkıda bulunanlara dönüştürür (daha fazla bilgi için aşağıya bakın ⏬)

Tüm TikTok içeriklerinizin markanızın kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamak için ClickUp'ın Marka Yönergeleri Şablonu'nu kullanın.

Bu Şablonu İndirin Bu Marka Yönergeleri belgesiyle markanızın kimliğinin temel unsurlarını özetleyin

Bu şablon, markanızın görünümünü, hissini ve sesini oluşturan unsurları tanımlamanıza yardımcı olarak tüm içeriğinizde tutarlılık sağlar. Logolar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası hakkında ayrıntılı yönergelerle, markanızın kimliğine sadık kalarak TikTok içeriğinizin etkisini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Pazarlama ekipleri ayrıca ClickUp'ın Pano Görünümü'nü kullanarak görevleri sürükleyip bırakarak durumlarını anında güncelleyebilir ve böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilir. Bu yapı, zaman tasarrufu sağlar ve takımınız genelinde işbirliğini geliştirir.

ClickUp'ın Kanban benzeri Pano görünümünü kullanarak proje ilerlemenizi görselleştirin ve görev durumlarını kolaylıkla güncelleyin

6. TikTok içeriğinizi tanıtın

Bu çok basit: TikTok içeriğinizi tanıtmak, daha geniş bir kitleye ulaşmak için çok önemlidir.

TikTok Promote, başlamak için kolay bir yoldur. Organik videoları hızlı bir şekilde reklamlara dönüştürmenizi sağlayan bir uygulama içi özelliktir

Sadece birkaç tıklama ile daha fazla görünüm, web sitesi ziyareti, takipçi, mesaj veya profil görünümü gibi bir hedef belirleyebilir, hedef kitlenizi tanımlayabilir ve bir bütçe ve süre ayarlayabilirsiniz.

TikTok Promote, görüntülemeleri, beğenileri, paylaşımları ve hatta videonuzla etkileşim kuran kişilerin yaş ve cinsiyetlerini izlemek için temel analizler sağlar.

💸 Hızlı Para Hesaplaması: TikTok Promote'u kullanmak için bir videodan, Oluşturucu Araçları'ndan veya Business Suite'ten erişin. Ardından, promosyon hedefinizi seçin, hedef kitlenizi tanımlayın, bütçenizi belirleyin ve kampanyanızı başlatmak için ödeme düğmesine basın. TikTok Promote kampanyaları, bütçenize bağlı olarak günlük 3 ila 1.000 dolar arasında değişir, bu da onu içerik oluşturucular ve markalar için esnek bir seçenek haline getirir.

Bir sosyal medya kampanyası yürütmeyi mi tercih edersiniz? ClickUp'ın Sosyal Medya Kampanyası Şablonu, kampanya ayrıntılarınızı düzenlemek için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Kampanyası Şablonu ile sosyal medya stratejinizi geliştirin

Bu şablon, gönderilerinizi hızlı bir şekilde oluşturmanıza, stratejiler geliştirmenize ve planlamanıza yardımcı olarak TikTok'taki varlığınızı artırmanıza ve platformlar arası çapraz promosyon etkinliklerini izlemenize olanak tanır.

➡️ Ayrıca okuyun: TikTok stratejinizi geliştirmek için en iyi 10 TikTok analiz aracı

7. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği kullanın

Bir haftada 10 milyon görüntülenen #TikTokMadeMeBuyIt hashtag'i, TikTok'un UGC ve otantik etkileşimi artırmadaki gücünün kanıtıdır.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC), küçük markalara hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için altın bir fırsat sunar. TikTok hariç eski usul ağızdan ağıza pazarlama hala geçerliliğini koruyor.

Küçük markalar, büyük bir pazarlama bütçesine ihtiyaç duymadan, olumlu bir ROI ile doğrudan kullanıcılardan içerik toplayabilir.

ClickUp ile UGC kampanya yönetimi daha da basit hale geliyor. Gönderileri izleyebilir, etkileşimi takip edebilir ve tüm kampanya ayrıntılarını kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak kampanya zaman çizelgenizi planlayın, dönüm noktalarını ayarlayın ve son tarihleri izleyin.

Örneğin, bir UGC kampanyası yürütüyorsanız, içerik takviminde her adımı haritalayabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve herkesin aynı çizgide kalmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile TikTok iş akışınızı net bir şekilde görselleştirin

8. Performansınızı analiz edin

Performanstan bahsetmişken, TikTok içerik stratejinizi analiz etmenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için ClickUp'ın yapabileceği çok daha fazlası var.

İlk olarak, başarıyı ölçmek için doğru metrikleri belirlemekten başlayın. Pazarlama KPI'larınız hedeflerinizle doğrudan uyumlu olmalıdır. ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile tüm bu metrikleri tek bir üst düzey genel bakışta bir araya getirebilirsiniz.

ClickUp'taki Gösterge Panelleri ile işinizin kapsamlı bir görünümünü elde edin

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, biz de size yardımcı olabiliriz!

ClickUp'ın Sosyal Medya Metrikleri Şablonu, içgörüleri belgelemek, trendleri analiz etmek ve stratejinizi optimize etmek için tek bir yerden yararlanabileceğiniz güçlü bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin Merkezi bir gösterge paneli ile sosyal medya analizlerinizi basitleştirin

Bu şablon şunları içerir:

Metrikler Tablosu Görünümü takipçiler, etkileşim ve gösterimler gibi anahtar metrikleri izlemek için

Metrik Rapor Formu Görünümü performansınızı değerlendirin ve paydaşlarla paylaşmak üzere raporlar oluşturun

Sosyal Medya Görünümü, tüm sosyal medya gönderilerinizi depolamak ve düzenlemek için size özel bir alan sağlar

9. Eşsiz bir marka kimliği oluşturun

Trendspotting: Pazar değişikliklerini tahmin etme ve bunlara uyum sağlama yeteneğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Trendspotting, sosyal medya için de geçerlidir.

TikTok trendlerini takip etmek, markanın güncelliğini korumak için önemlidir.

ClickUp ofisinde trendleri nasıl takip ettiğimizi aşağıda bulabilirsiniz:

📌 Hedef kitlenizle sık sık etkileşim kurun: Düzenli etkileşim, ortaya çıkan tercihleri ortaya çıkarabilir. Örneğin, çevre dostu malzemelerle ilgili daha fazla yorumun olması, sektörünüzde sürdürülebilirlik eğilimi olduğunu gösterebilir. ClickUp Belgeleri, bu içgörüleri sistematik olarak belgelendirmenize ve analiz etmenize yardımcı olarak bilgili ve duyarlı kalmanızı sağlar

Müşteri geri bildirimleri için merkezi bir depo oluşturun

📌 Anahtar kelimeler ve hashtag'ler için sosyal dinlemeyi ayarlayın: Belirli anahtar kelimelerle ilgili konuşmaları izlemek, trendleri erken tespit etmenizi sağlar. Sosyal dinleme araçlarını ClickUp Gösterge Panelleri ile entegre ederek trendleri, duyguları ve anahtar kelime tartışmalarını görselleştirin

📌 Düzenli rekabet analizi yapın: Ürün lansmanları veya pazarlama taktikleri gibi rakiplerin hareketlerini izleyerek pazardaki değişiklikleri belirleyebilirsiniz. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak bu içgörülere dayalı hedefler belirleyin ve izleyin

ClickUp Hedefleri kullanarak rekabet analiz sürecinizi optimize edin

📌 Kendi trend içeriğinizi analiz edin: İçeriğinizin performansını gözden geçirmek, hedef kitlenizin ilgisini çeken unsurları ortaya çıkarabilir. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak metrikleri izleyin ve başarılı gönderilerdeki kalıpları belirleyin

📌 Sektörün etkileyicileriyle ağ kurun: Etkileyiciler genellikle yeni trendler hakkında içeriden bilgi sahibidir. Trendlerle ilgili içerik fikirleri için beyin fırtınası yapmak için ClickUp Beyaz Tahtalarını ve etkileyicilerle işbirliklerini takip etmek için ClickUp Belgelerini kullanın

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirler üretin ve sektör içgörülerini izleyerek rakiplerinizin bir adım önünde olun

💡 Profesyonel İpucu: Trend izlemeyi kolaylaştırmak için ClickUp'ın Otomasyonlarını kullanın! Yeni içgörüleri veya popüler anahtar kelimeleri işaretleyen ve kategorize eden otomatik iş akışları oluşturun, böylece takımınız en son TikTok trendlerinden hiçbirini kaçırmadan güncel kalabilir.

Görüntüleme Sayısını Artırarak TikTok'un Parasal Yönünü Anlama

Bu kadar çok çalışmanın karşılığında ödüller ne olacak?

Hadi paradan konuşalım.

2020 yılında TikTok, içerik oluşturuculara 1.000 görünüm başına 0,02 ila 0,04 dolar ödeme yapan Creator Fund'ı başlattı.

Ancak, 2023 yılında, 20 kata kadar daha yüksek kazançlar sunan ve orijinal, daha uzun içeriklere odaklanan Oluşturucu Ödül Programı ile değiştirildi.

O zamandan bu yana, TikTok toplam oluşturucu gelirinde %250 artış ve yüksek gelirli oluşturucularda artış bildirdi.

💸 Hızlı Para Hesaplaması: Oluşturucu Ödül Programına katılabilmek için en az 10.000 takipçiye, son 30 gün içinde 100.000 görüntüleme sayısına, kişisel bir hesaba ve belirli ülkelerde ikamet ediyor olmanız gerekir. Uygun içerik, Sizin İçin sayfasında 1.000 görüntüleme sayısına ulaşmalı, Duets ve Stitches'tan kaçınmalı ve TikTok yönergelerinde belirtilen diğer kriterleri karşılamalıdır.

Ancak TikTok'ta para kazanmanın tek bir yolu yoktur.

💰 Marka ortaklıkları: Sponsorlu bir marka ortaklığı, bir oluşturucunun TikTok videolarında bir markanın ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmasını içerir. Bu ortaklıklar, markaların yeni kitlelere ulaşmasına, etkileşimi artırmasına ve potansiyel olarak satışları artırmasına yardımcı olur

💰TikTok alışveriş: TikTok Shopping'in lansmanı ile platform, sosyal ticaret alanına girerek oluşturucuların ürünleri doğrudan videolarında etiketlemesine olanak tanıdı. TikTok, kullanıcıların platformda gördükleri ürünleri genellikle dürtüyle satın alma eğiliminde olması nedeniyle bu alanda benzersiz bir avantaja sahiptir

💰 Canlı hediyeler: TikTok Canlı Hediyeler, oluşturucuların canlı yayınlar sırasında sanal hediyeler gönderen izleyicilerden Elmas toplayabilmelerini sağlar. Bu özellik, izleyicilerin paraya dönüştürülebilen hediyelerle takdirlerini göstererek gerçek zamanlı etkileşim sağlar ve oluşturuculara ek bir gelir kaynağı sunar

Bu çeşitli gelir akışlarını yönetmek ve izlemek için ClickUp, bütçe izleyiciniz olarak da kullanılabilir. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Projeyi özetleyin : Her bir gelir akışını ayrıntılı olarak gösteren ayrıntılı bir proje planıyla başlayın. Bu, marka ortaklıkları için içerik oluşturma, ürün satışı kurulumu ve canlı oturumlar için planlama gibi adımları içerebilir

Gerekli kaynakların listesi : Video oluşturma için düzenleme araçlarından ürünlerin tanıtımı için pazarlama kaynaklarına kadar ihtiyacınız olan tüm kaynakları belirleyin

Maliyetleri atayın : Her gelir akışı için maliyetleri tahmin edin. : Her gelir akışı için maliyetleri tahmin edin. ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takım kaynaklarını verimli bir şekilde tahsis edebilir ve bütçenize göre gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz

İzleyin ve ayarlayın: ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile kazançları, giderleri ve genel ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz. Düzenli kontroller, stratejilerinizi uyarlayıp bütçenizi aşmamanızı sağlayarak TikTok'tan para kazanma çabalarınızı en üst düzeye çıkarır

ClickUp'ın kapsamlı metrikleriyle projenizin ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler edinin

Yaygın Zorlukların Üstesinden Gelmek

Olumsuz geri bildirimleri ele alın

TikTok'ta yorumlara yanıt vermek, özellikle olumsuz yorumları ele alırken bir sanattır. Yanıtlarınızı yerinde tutmak için beş altın kural:

Yorum: "Bu, [Rakip]'in geçen hafta yaptığı şeyin kopyası gibi görünüyor. Neden özgün olmuyorsunuz?"

Yanıt: "Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Her zaman işimize kendi yorumumuzu katmaya ve yeni fikirler üzerinde sıkı çalışmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra bizden neler görmek istediğinizi duymak isteriz. "

📀 Video yanıtıyla cevap verin

Yorum: "Dürüst olmak gerekirse, bu çok kafa karıştırıcıydı ve hiç yardımcı olmadı."

Yanıt: (Video yanıt) "Bunu duyduğuma üzüldüm! Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim ve durumu daha netleştirmek istiyorum. Bu videoda adım adım açıklayayım. Bize kendimizi geliştirmemiz için bir şans verdiğiniz için teşekkür ederiz."

🌻 Eğlenceli ve özgün olun

Yorum: "Vay canına, bu sefer ıskaladınız. Bunu kimse düşünmedi mi?"

Yanıt: "Bir dahaki sefere not alıyoruz! Bizi tetikte tuttuğunuz için teşekkürler, en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz. "

🎧 Duyguları düzenli olarak izleyin

Yorum: "Olan biten her şeyi düşününce bu çok duyarsızca. Hiç hoş değil."

Yanıt: "Sizi anlıyoruz ve geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Konuyu daha iyi anlamak ve saygılı davrandığımızdan emin olmak için bir adım geri atıyoruz. Bizi sorumlu tuttuğunuz için teşekkür ederiz. "

⏰ Tutarlı ve zamanında olun

Yorum: "Geçen sefer buraya yorum yazdım ama cevap alamadım. Sanırım yorumları okumuyorsunuz."

Yanıt: "Oh hayır! Üzgünüz, geçen sefer sizi kaçırdık. Şimdi buradayız ve sohbet etmek isteriz. Geri bildiriminiz bizim için önemlidir ve bundan sonra yorumları takip etmeye özen göstereceğiz. "

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak olumsuz yorumları hızlı bir şekilde belirleyin ve yanıtlayın. Duygusal eğilimleri tespit etmenize yardımcı olarak, geri bildirimler zor olsa bile müdahale edip düşünceli bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlar.

İçerik doygunluğuyla başa çıkma

TikTok içeriği tekrarlayıcı hale gelmeye başladığında, bu yaratıcı yorgunluğun başladığının bir işaretidir. TikTok'ta yaratıcı yorgunluğun daha belirgin işaretleri şunlardır:

Tıklama Oranı (CTR) : CTR'niz düşmeye başlarsa, reklamınız veya içeriğiniz eskisi gibi dikkat çekmiyor olabilir

Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) : TikTok CPM'nizi yukarı doğru ayarladığında, bu genellikle reklamınızın etkisini kaybettiğinin bir işaretidir

Sıklık : Bu metrik, bir reklamın tek bir kullanıcıya ne sıklıkla gösterildiğini gösterir. Yüksek sıklık, aşırı maruz kalma anlamına gelebilir

Erişim: Erişim durgunlaşır veya düşerse, bu genellikle içeriğinizin artık yeni kullanıcılara ulaşmadığı anlamına gelir

Bu sorunlarla başa çıkmak için beyin fırtınası oturumlarında ClickUp Brain'i kullanın. İşte size nasıl yardımcı olabileceği:

Pazarlama Kampanyaları

ClickUp Brain, sosyal medya gönderilerini, çevrimiçi yorumları ve tüketici anketlerini analiz ederek hedef kitlenizin değerlerini ve endişelerini belirleyebilir.

Bu, duygusal olarak yankı uyandıran ve belirli ihtiyaçları karşılayan mesajlar oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, çevre dostu temizlik ürünleri piyasaya sürüyorsanız, AI "Evinizi temizleyin, gezegeni temizleyin" gibi kampanyalar oluşturmanıza yardımcı olabilir ve ürününüzü çevreye duyarlı olarak konumlandırabilir.

ClickUp Brain'in anlık araştırma içgörüleri ile yeni fırsatları keşfedin ve bilinçli kararlar alın

İçerik Oluşturma

AI, trend olan hashtag'leri keşfederek, popüler blogları analiz ederek ve içerik eksikliklerini tespit ederek içerik beyin fırtınanızı kolaylaştırabilir.

Örneğin, seyahat alanında ClickUp Brain, çevre dostu destinasyonlar için rehberler oluşturmayı veya eko-turizm savunucularıyla röportaj yapmayı önerebilir.

🌈 Ekstra: İlham arıyorsanız, sosyal medya takımımızdan bir başka mücevher daha!

Hayatımı mahveden İK toplantısı #kurumsal mizah #ofis mizahı @ClickUp @ClickUp @ClickUp

TikTok'ta Zamanla: ClickUp ile Viral Olun

TikTok içeriğiniz gibi kısa ve öz olalım!

ClickUp, ClickUp Brain ile beyin fırtınasından gösterge panelleriyle metrikleri izlemeye kadar TikTok içeriğinizi zahmetsizce planlamanıza, oluşturmanıza ve izlemenize yardımcı olacak bir dizi araç sunar.

Yapbozun son parçası nedir? Güçlü bir Eylem Çağrısı (CTA).

İzleyicilerinizi bir açılış sayfasına yönlendirin ve net bir sonraki adımla etkileşiminizi artırın. İşte canlı bir örnek.

ClickUp, TikTok içeriği için en iyi proje yönetimi aracı olmakla birlikte, trendlerin öncüsü olmanızı sağlayarak takipçilerinizin akışlarında viral olmanızı sağlar.

Başlamaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve TikTok hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye başlayın!