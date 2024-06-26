satış Teknoloji Yığınınızda Olması Gereken 10 Araç

Satış liderleriyle çalışarak ve satış stratejilerini geliştirerek geçirdiğim yıllar boyunca, iyi bir şekilde bir araya getirilmiş bir satış teknolojisi yığınıyla elde edilebilecek dönüşümü ilk elden gördüm.

Günümüzde, şirketlerin %90'ı potansiyel müşterileri daha iyi anlamak için en az iki müşteri adayı zenginleştirme aracı kullanıyor. Ancak, satış temsilcilerinin %77'si şirketlerin bu alana yeterince yatırım yapmadığını düşünüyor.

Modern bir satış teknolojisi yığını, en iyi ürünleri satın almaktan ibaret değildir. Daha çok, ihtiyaçlarınızı ve yaklaşımınızı anlamak ve buna göre özellikleri ve araçları önceliklendirmekle ilgilidir. Satış teknolojisi yığınına akıllı yatırımlar yapmak, verimliliği artırarak ve gelirinizi yükselterek size büyük kazançlar sağlayacaktır.

Bu yazıda, kendi deneyimlerime dayanarak, her satış elemanının sahip olması gereken 10 vazgeçilmez aracı ele alacağım.

Satış Teknolojisi Yığını nedir?

Satış teknolojisi veya satış teknolojisi yığını, satış sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için özel olarak seçilmiş yazılım araçları ve platformlarından oluşan bir cephaneliktir. Pazara giriş (GTM) takımlarına ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar:

Potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetin

Potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkili bir şekilde etkileşim kurun

Gelir artışını sağlamak için tüm etkileşimleri ölçün

Satış teknolojisi yığını içindeki her araç, benzersiz bir fonksiyona sahiptir ve potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya kadar satın alma döngüsünün farklı aşamalarını destekler.

Ancak, bu araçlara sahip olmak yeterli değildir; sorunsuz bir şekilde çalışabilmeleri için stratejik olarak entegre edilmeleri gerekir. Bu entegrasyon, satış sürecinin hem satıcılar hem de müşteriler için sorunsuz bir deneyim sunmasını sağlar.

* Salesforce'un Satış Durumu Raporu'na göre, satış temsilcilerinin %66'sı günlük görevleri için yaklaşık 10 farklı araç kullanıyor. Aynı fonksiyonlar için birden fazla uygulama kullanmak, karışıklığa yol açabilir ve takımın uyumunu bozabilir.

Enstrümanlarınız için doğru araçları seçtiğinizden emin olmak için kendinize şu altı önemli soruyu sormanızı tavsiye ederim:

1. Şu anda hangi yazılımları kullanıyorsunuz?

Takımınızın aktif olarak kullandığı araçları, sanal toz toplanan araçlarla karşılaştırın. Bazen, gerçekten değer katan ve takımınızın tercih ettiği araçları elinde tutmak için daha azı daha çoktur. Farklı araçların aynı amaca hizmet ettiği çakışmaları belirleyin ve gereksiz maliyetleri önlemek için bunları birleştirin.

2. Özel ihtiyaçlarınız ve sorunlu noktalarınız nelerdir?

Satış sürecinizin tam olarak nerede takıldığını belirleyin. Potansiyel müşteri oluşturma, müşteri takibi veya anlaşma kapatma mı? Bu belirli darboğazları etkili bir şekilde ele alan araçları seçin.

Herhangi bir yeni araç, daha geniş iş hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. İster gelir artışını sağlamak ister müşteri etkileşimini artırmak olsun, aracın stratejinizde net bir rolü olduğundan emin olun.

Entegrasyon yetenekleri, özellikle satış otomasyonu yetenekleri istiyorsanız, bir satış aracının kullanışlılığını belirleyebilir. İş akışlarını bozmak yerine geliştirmek için mevcut ekosisteminize sorunsuz bir şekilde uyan araçları tercih edin.

5. Uygulama ve yönetim iş yükü nedir?

Yeni araçları kullanıma almak ve sürdürmek için gereken çabayı göz önünde bulundurun. Amacınız, kapsamlı BT müdahalesi gerektirmeden entegrasyonu ve yönetimi kolay çözümleri benimsemek olmalıdır.

Mevcut ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi değerlendirin. Seçtiğiniz araçların işiniz büyüdükçe ölçeklenebilir ve gelişebilir olmasını sağlayın, böylece gerektiğinde yeni yeteneklerin kapılarını açabilirsiniz.

İyi donanımlı bir teknoloji yığınıyla, takımınız rekabetçi pazarda başarılı olmak için gerekli tüm araçlara sahip olacaktır. İşte size bu konuda yardımcı olacak en önemli 10 satış yazılımı aracı.

1. ClickUp – En iyi satış proje yönetimi aracı

ClickUp ile günlük satış faaliyetlerinizi planlayın

satış Takımları için ClickUp, satış yönetiminin her yönünü uyumlu bir ortamda merkezileştiren hepsi bir arada bir platform sunar . Potansiyel müşteri ilerlemesini izlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek veya satış kampanyalarını koordine etmek için ClickUp, satış süreçlerinizi optimize etmek ve kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış entegre bir özellik paketi sunar.

ClickUp CRM, takımlarınızın özelleştirilebilir iş akışları aracılığıyla satış faaliyetlerini yönetmesini sağlar. Satış boru hattınızı takımınızın tarzına en uygun biçimde görselleştirmenize olanak tanır: ClickUp Gantt Grafikleri, ClickUp Pano Görünümleri veya ClickUp'ın çok yönlü görüntüleme seçeneklerinden herhangi biri.

ClickUp'ı en iyi satış proje yönetimi aracı yapan nedir?

CickUp satış yönetimi platformuyla entegre etmek için 1000'den fazla uygulama arasından seçim yapın ve iş akışınızı kolaylaştırın

Her şeyden önce, ClickUp satış araçlarınızla zahmetsizce entegre olur ve satış araçlarınızı kesintiye uğramadan doğrudan iş akışınıza bağlayabilmenizi sağlar. Bu ClickUp Entegrasyon özelliği, kesintisiz bir operasyonel akış sağlamak ve her bir aracın en iyi özelliklerinden yararlanabilmeniz için çok önemlidir.

Operasyon tarafında ise ClickUp Automations, satış takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, platform satış temsilcilerinizin müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmaya ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlar.

Bu otomasyon, satış sürecinde potansiyel müşterilerin daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve hızlı satış ortamları için kritik öneme sahip olan güncel bilgilerin paylaşılmasını ve görevlerin zamanında atanmasını mümkün kılar.

Üstelik ClickUp'ın Brain özelliği, günlük görevlere yapay zeka ekleyerek satış temsilcilerinizin günlük işlerini kolaylaştırır. Brain ile rutin güncellemeleri otomatikleştirebilir, görevleri yönetebilir ve satış temsilcilerinizin müşterilerle bağlantı kurmaya ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

AI Knowledge Manager gibi özelliklerle satış profesyonelleri görevler, belgeler ve müşteri etkileşimleri hakkında ayrıntılı bilgilere anında erişebilir. Ayrıca, satış CRM'leri için ClickUp AI aracının gerçek zamanlı ilerleme raporları ve özetler oluşturma özelliği, satış stratejilerinin mevcut verilerle uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak özel e-postaları otomatik olarak oluşturun

ClickUp'ın gelişmiş işbirliği özellikleri, ClickUp Sohbet Görünümü, ClickUp Görevleri ve alt görev oluşturma ve ClickUp Belge paylaşımı dahil olmak üzere tüm bu özellikleri bir araya getirir. Bu araçlar, iletişim engellerinin en aza indirilmesini ve her takım üyesinin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlar.

Bu özelliklerin yanı sıra, ClickUp, satış temsilcileri için çağrı izleme ve satış süreçlerinin yönetilmesinden ayrıntılı raporların oluşturulmasına kadar satış sürecinin her yönünü basitleştiren ve optimize eden şablonlar dahil olmak üzere çok çeşitli satış verimlilik araçları sunar.

ClickUp şablonlarıyla satış operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın satış görüşmeleri şablonuyla verimli görüşme planlaması, materyal hazırlığı ve performans izleme gerçekleştirin

ClickUp'ın Satış Çağrıları Şablonu tamamen özelleştirilebilir ve satış çağrılarının yönetimini kolaylaştırır. Takımınızın etkileşimleri izlemesine, satış verilerini merkezi olarak düzenlemesine ve potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde takip etmesine olanak tanır. Özel durumlar ve alanlar gibi özelliklerle, ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar her satış fırsatının ayrıntılı yönetimini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın satış raporu şablonuyla satış takımınızın farklı zaman dilimlerinde ve metriklerdeki performansını izleyin

ClickUp'ın Satış Raporu Şablonu, farklı metrikler ve zaman dilimlerinde satış performansını izler ve analiz eder. Trendleri görselleştirmek, başarıları izlemek ve veriye dayalı kararlar almak isteyen satış ekipleri için mükemmeldir. Yıllık, üç aylık ve aylık raporlara göre özelleştirilmiş görünümlerle performans izlemeyi basitleştirir ve stratejik planlamaya yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın satış boru hattı şablonunu kullanarak tüm satış huninizi görselleştirin

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, satış takımlarının tutarlı bir anlaşma yeterlilik ve süreç çerçevesi kullanarak potansiyel müşterileri verimli bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. 14 özel durum ve çeşitli otomasyon özellikleriyle bu şablon, potansiyel müşterileri beslemek ve anlaşmaları sonuçlandırmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Satış süreçlerini kolaylaştırmak ve genel satış verimliliğini artırmak isteyen satış yöneticileri ve temsilcileri için özellikle faydalıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

SaaS CRM'nizi takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve daha iyi izleme ve tahmin için satış boru hattınızı görsel olarak yönetin

Hubspot ve Salesforce gibi çeşitli uygulamalarla kolayca entegre ederek, araçlarınızın sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını ve verimliliği artırmasını sağlayın

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan satış görevlerini otomatikleştirin, takımınızın müşterilerle etkileşim kurmaya ve anlaşmaları daha verimli bir şekilde kapatmaya odaklanmasını sağlayın

ClickUp Brain 'i kullanarak bilgileri hızlı bir şekilde arayın ve bulun, görevleri verimli bir şekilde yönetin ve satış stratejilerinizin yapılandırılmış ve etkili olmasını sağlayın

Atanan kişilerle gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın ve @bahsetme özelliklerini kullanın

ClickUp Docs ile takımınız içinde kolayca işbirliği yapın ve belgeleri paylaşın, dokümantasyonu daha şeffaf hale getirin

ClickUp'tan kullanıma hazır çok çeşitli satış şablonlarına erişerek, potansiyel müşteri izlemeden anlaşma kapanışına kadar tüm süreçlerinizi kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, satış şablonlarıyla çalışırken bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. HubSpot CRM – En iyi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı

HubSpot üzerinden gösterge paneli görünümü

HubSpot CRM, satış ekiplerinizin verimliliğini artırmak için tasarlanmış araçlar sunarak satış yönetiminin her yönünü merkezileştirir ve kolaylaştırır. HubSpot, temel olarak bir ilişki haritalama yazılımı olarak işlev görür.

CRM'si, satış liderlerinin sezgisel, gerçek zamanlı bir gösterge paneli aracılığıyla tüm satış süreçlerini görselleştirmelerine olanak tanır.

Satış faaliyetlerini, verimliliği ve bireysel performansları izlemeyi sağlayan kapsamlı bir araç olduğunu düşünüyorum. Liderlerin büyüme fırsatlarını belirlemelerine ve manuel güncellemelerle uğraşmadan kotalarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Hubspot, genellikle yeni kurulan şirketlerin favorisidir. Ücretsiz sürümü, çok fazla ön yatırım yapmadan küçük ölçekli satış operasyonlarını yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

İlk temastan satış sonrası takibe kadar tüm satış döngüsünü tek bir platformda yönetin

Özel satış stratejilerine uyacak şekilde kişi ve şirket kayıtlarını, satış boru hatlarını ve analiz gösterge panellerini özelleştirin

HubSpot'un kapsamlı entegrasyon ekosistemi sayesinde çok sayıda satış aracı ve uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Rutin görevleri otomatikleştirerek satış süreçlerini kolaylaştırın, satış takımlarının müşterilerle etkileşime geçmeye ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın

HubSpot CRM sınırlamaları

Son derece çok yönlü olmasına rağmen, ücretsiz sürüm daha büyük takımlar veya daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyanlar için sınırlayıcı olabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Profesyonel Müşteri Platformu : 1080 $/ay (5 koltuk için)

Enterprise Müşteri Platformu: 4.000 $/ay (7 koltuk için)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Outreach – En iyi e-posta erişim ve otomasyon

Outreach aracılığıyla satış gösterge paneli

Outreach, satış otomasyon aracıdır ve satış faaliyetlerinizi gerçek zamanlı olarak kolayca izleyip analiz etmenizi sağlayarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamanıza yardımcı olur.

Bu platform ayrıca takımınıza yerinde koçluk yaparak, daha fazla gelir elde etmelerini sağlayacak daha akıllı kararlar almalarını gösterir. Anlaşmaları daha etkili bir şekilde yönetir ve işlemlerin kapanışa doğru sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarsınız. Ayrıca Outreach, doğru görevlere odaklanmanızı ve etkili bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayarak daha fazla toplantı ayarlama ve daha fazla anlaşma kapatma şansınızı artırır.

Şahsen, en çok potansiyel müşteri verilerini ve etkileşim metriklerini beğeniyorum. Bu özellik, ideal iletişim zamanlarını ve en iyi performans gösteren e-posta şablonlarını belirlememe yardımcı oluyor ve hatta yanıtların duygusal tonunu analiz ediyor. Bunlar basit şeyler olabilir, ancak mesajlarımı maksimum etki için özelleştirmeme yardımcı oluyorlar.

Outreach'in en iyi özellikleri

Veriye dayalı içgörülerle kazanç ve kayıpların nedenlerini netleştiren, tekrarlanabilir ve uyumlu bir satış süreci oluşturun

Karar verme ve gelir artırıcı faaliyetleri geliştirmek için beceri eksikliklerini belirleyin ve gerçek zamanlı koçluk sağlayın

Anlaşma kılavuzlarından yararlanarak paydaş yönetimini basitleştirin ve satış sürecinizde bir sonraki en iyi adımları belirleyin

Potansiyel müşteri verilerini kullanarak zamanında ve alakalı iletişim kurun, dış potansiyel müşteri bulma ile toplantı ve fırsat oranlarını artırın.

Tahmine dayalı yapay zeka kullanarak esnek ve doğru satış tahminleri geliştirin, hızlı varsayım testleri yapın ve gerçek anlaşma verilerine dayalı sağlam planlar oluşturun

Erişim sınırlamaları

Kullanıcılar, mesajların daha iyi görünürlük için daha büyük bir e-posta arayüzüne ihtiyaç olduğunu not etti

Kullanıcılar, birden fazla kişiye ve kuruluşa toplu e-posta göndermek için daha akıcı bir süreç talep etti

Outreach fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Outreach puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

4. Salesloft – En iyi satış etkileşim platformu

Salesloft üzerinden gösterge paneli görünümü

Cadence gibi özellikleriyle SalesLoft, takımların satış süreçlerini etkili bir şekilde oluşturup geliştirmelerine olanak tanır. Konuşma aracı, etkileşimleri inceleyerek gerçek zamanlı koçluk için içgörüler ve fırsatlar bulur, temsilcilerin performansını ve karar verme becerilerini geliştirir.

Anlaşma ve tahmin modülleri, satış sürecini kolaylaştırır ve gelecekteki satış sonuçlarını tahmin ederek takımların daha verimli bir şekilde anlaşma yapmasına yardımcı olur.

Benim için, yapay zeka destekli bir motor olan SalesLoft'un Rhythm'i çok değerliydi. Alıcı sinyallerini doğrudan satış sürecine uyumlu hale getirerek, kritik anlarda takımlara en etkili eylemler konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu entegrasyon, satış faaliyetlerinin hızını ve doğruluğunu artırarak, nihayetinde dönüşüm oranlarını ve gelirleri yükseltir.

Salesloft'un en iyi özellikleri

Optimize edilmiş satış süreci araçlarıyla satış fırsatları oluşturun ve geliştirin

Gerçek zamanlı içgörüler elde edin ve devam eden satış etkileşimlerinden koçluk sağlayın

Gelişmiş araçları kullanarak satış sonuçlarını yüksek doğrulukla tahmin edin

AI motorunu kullanarak alıcı sinyallerinden ve mikro anlardan gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Salesloft sınırlamaları

Kullanıcılar, iletişim bilgilerini doğrudan platformdan güncelleyememekten şikayetçi

Salesloft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesloft derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

5. ZoomInfo – En iyi satış istihbaratı ve potansiyel müşteri bulma

RFDM Solutions aracılığıyla ZoomInfo'nun gösterge paneli

ZoomInfo, takımlara en değerli alıcıları hakkında derin ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak potansiyel müşterilerle bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

ZoomInfo'nun kapsamlı B2B verilerinden yararlanarak, satış uzmanları ideal müşterileri her zamankinden daha etkili bir şekilde belirleyebilir ve onlarla etkileşim kurabilir, böylece anlaşmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırma becerilerini önemli ölçüde artırabilir.

LinkedIn'in ilk rakiplerinden biri olan bu platform, potansiyel müşterileri belirler. Satış takımlarının her bir potansiyel müşteriye özel stratejilerle yaklaşmasını sağlayan zengin bir bağlam sunarak başarı olasılığını büyük ölçüde artırır.

ZoomInfo Copilot gibi AI destekli araçlarını CRM, e-posta ve takvim dahil olmak üzere teknoloji yığınıma entegre ederek takımımı en aktif ve umut vaat eden hesaplara ve doğru karar vericilere yönlendirebiliyorum.

Zoominfo'nun en iyi özellikleri

Hedefli potansiyel müşteri bulmak için güvenilir B2B verileriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Satış ve pazarlama takımlarını sorunsuz etkileşim için tek bir platformda birleştirin

Satış sürecini kolaylaştırmak için müşteri erişimini otomatikleştirin

Gelişmiş yapay zeka kullanarak en iyi hesapları ve en uygun satış eylemlerini belirleyin

Esnek ve doğru satış tahminleri oluşturarak stratejik karar almayı kolaylaştırın

Zoominfo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, eski iletişim bilgileri veya yanlış başlıklar gibi verilerde ara sıra tutarsızlıklar olduğunu bildirmiştir

Zoominfo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zoominfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (200+ yorum)

6. Highspot – En iyi satış destek aracı

Highspot'un gösterge paneli G2 aracılığıyla

Highspot, satış sürecinin her yönünü geliştiren yapay zeka destekli bir satış etkinleştirme platformu sunarak satış takımlarına güç katar. Highspot, satış içeriğini yöneterek, etkili satış stratejileri uygulayarak ve sağlam eğitim ve koçluk hizmetleri sunarak satış temsilcilerinin doğru zamanda doğru kaynaklara erişerek alıcıların ilgisini çekmelerini ve satışları tamamlamalarını sağlar.

Kapsamlı analitik ve entegrasyon yetenekleri, takımların değerli pazara giriş içgörülerini ortaya çıkararak kazanma oranlarının artmasını, daha hızlı işe alımları ve daha yüksek satış kotalarının elde edilmesini sağlar.

Gelişmiş içerik yönetimi özellikleri benim için bir dönüm noktası oldu. Satış destek özelliği sayesinde Highspot, tüm satış materyallerimi (sunumlar, battle kartları, rakip analizleri) tek bir kolay arama konumunda merkezileştirip aramamı sağlıyor.

Highspot'un en iyi özellikleri

Müşterilerle zamanında etkileşim kurmak için satış destek içeriğini etkili bir şekilde düzenleyin

Kesin satış stratejileri ve oyun kitapları uygulayarak tutarlı performans elde edin

Kapsamlı araçlarla satış temsilcilerini hızlı bir şekilde işe alın ve eğitin

Güçlü analitiklerden yararlanarak eyleme geçirilebilir pazara giriş içgörülerine ulaşın

Highspot sınırlamaları

Daha kolay görüntü ayarlamaları için akıllı sayfa tasarımcısında daha fazla esneklik gerekir

Eğitim bileşenlerinin anket tarzı sorular içermesi için gerekli iyileştirmeler

Highspot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Highspot puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

7. Tableau – En iyi satış analizi ve raporlama

Satış boru hattı arayüzü Tableau aracılığıyla

Tableau, satış ekiplerinin verileri yorumlama ve bunlara göre hareket etme şeklini dönüştüren bir satış izleme yazılımıdır. Sezgisel, görsel analitik özellikleri, karmaşık verileri erişilebilir hale getirerek satış ekiplerinin hızlı bir şekilde derin içgörüler elde etmesini sağlar. Salesforce CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olan Tableau, satış performansı, satış süreci yönetimi ve müşteri davranışlarına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar.

Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, satış ekiplerinin trendleri öngörmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan tahmine dayalı analitik sağlar. Tableau ile satış ekibim, işbirliğini geliştiren ve sonuçları iyileştiren etkileşimli, paylaşılabilir gösterge panelleri kolayca oluşturabilir.

Belirli veri noktalarını incelerken ayrıntılı inceleme özelliğini yararlı buluyorum. Sorunları teşhis etmeye, eğilimleri anlamaya ve satış stratejisinde hedefli ayarlamalar yapmaya yardımcı olabilir.

Rekabetçi ve veri odaklı kalmak isteyen her satış takımı için vazgeçilmez bir araçtır.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Sezgisel, etkileşimli gösterge panelleriyle karmaşık verileri görselleştirin

Kapsamlı satış bilgileri için Salesforce CRM ile entegre edin

Tahmine dayalı analitik için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanın

Takımlar arasında dinamik raporları kolayca oluşturun ve paylaşın

Bütünsel analiz için çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanın

Tableau sınırlamaları

En pahalı BI araçlarından biri, küçük işletmeleri caydırabilir

Daha iyi işleme için optimizasyon gerektiren büyük veri kümelerinde performans sorunları

Tableau fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

8. PandaDoc – En iyi belge yönetim aracı

Pandadoc, Pageflows aracılığıyla belgeleri arayüzler

PandaDoc, satış takımları için önde gelen belge yönetim aracı olarak öne çıkıyor. Tek bir alanda teklifleri, sözleşmeleri ve sunumları yönetmek için kolay ve verimli bir yol sunar.

PandaDoc Rooms'un piyasaya sürülmesiyle satış süreçleri önemli ölçüde hızlandı ve takımlar daha etkili bir şekilde işbirliği yapıp anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabilir hale geldi.

Beni en çok etkileyen özellik, platformun sürükle ve bırak düzenleme özelliği ve 750'den fazla kullanıma hazır şablonuyla hızlı belge oluşturma ve özelleştirme imkanı sunması oldu.

Yerel CRM entegrasyonları, tüm verilerin satış iş akışınızda tutarlı kalmasını sağlar. Ayrıca, PandaDoc yasal olarak bağlayıcı e-imzalarla belge güvenliğini artırır ve belgeler aracılığıyla anında ödeme tahsilatı yapılmasına olanak tanıyarak genel verimliliği artırır ve idari görevlere harcanan zamanı azaltır.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleme ve 750'den fazla şablonla belgeleri hızlıca oluşturun ve özelleştirin

Teklifler, sözleşmeler ve sunumlar için PandaDoc Rooms ile verimli bir şekilde işbirliği yapın

Görüntüleme, imzalama ve onay bildirimleriyle belge durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin

İş akışları genelinde tutarlı veriler sağlamak için CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Belgelerden anında ödeme alın ve kapanış oranlarını artırın

PandaDoc sınırlamaları

Ara sıra yaşanan kesintiler rahatsız edici olabilir, ancak tüm platformlarda sık karşılaşılan bir sorundur

PandaDoc fiyatlandırması

Temel : 35 $/kullanıcı/ay

İş : 65 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel

PandaDoc puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

9. Zoom – En iyi satış görüşmesi ve video konferans aracı

Zoom video konferans arayüzü Pitt Edu aracılığıyla

Zoom, günümüzün dijital satış ortamında kritik öneme sahip sanal toplantılar için güvenilir ve sezgisel bir platform sunar. Yüksek kaliteli ses ve video, ekran paylaşımı ve kayıt seçenekleri gibi sağlam özellikleri, satış toplantılarının, müşteri sunumlarının ve web seminerlerinin sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Toplantıları, takım sohbetlerini, telefonu, e-postaları ve takvimleri tek bir platformda entegre ederek Zoom, satış takımlarınızın iletişim iş akışlarını basitleştirir.

Birden fazla uygulamanın yarattığı karmaşayı azaltır ve satış takımlarının düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. Bu birleşik yaklaşım, her iletişim temas noktasının sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlayarak satış profesyonellerinin programlarını ve takiplerini daha kolay yönetmelerini sağlar.

Zoom, kapsamlı bir satış aracı olmasa da, toplantı transkriptleri özelliği, müşterilerimle yaptığım görüşmelerden elde ettiğim "mikro anları" veya benzersiz içgörüleri belirlemek ve bunlara göre hareket etmek için çok yararlı buluyorum.

Zoom'un en iyi özellikleri

Müşteri etkileşimini ve takım işbirliğini artıran sorunsuz video konferanslar düzenleyin

Canlı sunumlar sırasında ekranları paylaşarak sunumlarınızı daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirin

Daha sonra incelemek veya müşterilerle takip amaçlı paylaşmak için oturumları kaydedin

Zoom'un yapay zeka asistanını kullanarak planlamayı kolaylaştırın ve tekrarlayan iletişim görevlerini otomatikleştirin

Odaklanmayı ve verimliliği korumak için tüm iletişim ve planlama ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetin

Zoom sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerine rağmen, Zoom'un ücretsiz sürümünde toplantılar 40 dakika ile sınırlıdır ve bu da daha uzun satış görüşmelerini kesintiye uğratabilir

Kayıt izinleri, toplantı sahipleri ve yardımcı toplantı sahipleriyle sınırlıdır, bu da toplantılar sırasında esnekliği sınırlayabilir.

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (54.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

10. Zapier – En iyi entegrasyon ve iş akışı otomasyon aracı

Zapier aracılığıyla klasör görünümü

Zapier, çeşitli platformlarda tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek satış sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Satış takımlarının potansiyel müşterilerle etkileşime geçmeye ve anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanmasını sağlar. 7.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak, Zapier farklı araçlar arasında sorunsuz veri akışı ve iletişim sağlar. Satış takımlarınızın en güncel bilgilere erişebilmesini sağlar.

Bu entegrasyon, birden fazla kaynaktan potansiyel müşterileri yakalamak, kişiselleştirilmiş e-postalar göndermek ve manuel müdahale olmadan takip görevlerini planlamak için oyunun kurallarını değiştirir. Sonuç olarak, satış ekipleri idari görevlere harcadıkları zamanı azaltabilir, yanıt sürelerini iyileştirebilir ve nihayetinde satış verimliliklerini ve üretkenliklerini artırabilir.

Zapier ile satış ekipleri, alınan verilere göre belirli eylemleri tetikleyen özel iş akışları oluşturabilir ve potansiyel müşterilerin bulunmasından satışın kapatılmasına kadar tüm satış döngüsünü daha kolay yönetebilir.

Zapier'in en iyi özellikleri

ClickUp, Zendesk Sell ve Trello gibi 7.000'den fazla uygulamada iş akışlarını otomatikleştirin ve görevleri sorunsuz bir şekilde entegre edin

Birden fazla kanaldan gelen potansiyel müşteri bilgilerini CRM sisteminize kolayca aktarın

Potansiyel müşterileri beslemek için kişiselleştirilmiş takip e-postalarını otomatik olarak gönderin

Satış görüşmelerini ve toplantılarını doğrudan iş akışınızdan planlayın

Özel otomasyon çözümleri oluşturmak için tetikleyicileri ve eylemleri özelleştirin

Zapier sınırlamaları

Kullanıcılar, Zapier'in nispeten yüksek bir fiyata sınırlı sayıda uygulama sunduğunu belirtiyor.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 103,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Satış Süreçlerinizi Optimize Edin

Doğru satış teknolojisi yığını seçmek, satış sürecinizi ve özel ihtiyaçlarınızı derinlemesine anlamakla başlar. Seçtiğiniz araçlar, potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya kadar satış döngüsünün her aşamasını sorunsuz bir şekilde entegre etmeli ve geliştirmelidir.

ClickUp, potansiyel müşteri yönetiminden yenilemeye kadar tüm satış faaliyetlerinizi tek bir yerde merkezileştiren hepsi bir arada bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu çözümü kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin, satış sürecinin her aşamasında daha iyi görünürlük sağlayın ve işbirliğinizi güçlendirin. ClickUp'tan yararlanarak satış operasyonlarınızı kolaylaştırın ve takımınızın üretken ve odaklanmış kalmasını sağlayın.

Satış sürecinizi dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve satış operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.