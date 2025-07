Dikkat Edilmesi Gereken En İyi 10 Remember The Milk Alternatifi

Görev yönetimi becerilerini ustalıkla kullanmanın verimliliğin sırrı olduğu bir sır değil. İyi optimize edilmiş bir web sitesinin potansiyel müşterileri yakalamak için ne kadar önemli olduğu gibi, görev yönetimi yazılımı da kuruluşların projeleri tamamlamasına ve operasyonel verimlilik elde etmesine yardımcı olmak için çok önemlidir.

Doğru araç, görevleri daha etkili bir şekilde takip etmenize ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Web tabanlı görev ve zaman yönetimi uygulaması Remember The Milk'i zaten kullananlar, günlük işlerinizi yönetmek için güvenilir bir sisteme sahip olmanın değerini bilirler.

Ancak, ihtiyaçlarımız geliştikçe, görev listesi şablonlarının temel gereksinimlerini karşılayan ve iş yüklerini ustalıkla yönetmemizi sağlayan yazılım arayışımız da gelişiyor.

Remember The Milk alternatifleri aramak, güvenilir bir aracı değiştirmek anlamına gelmez. Bunun yerine, ek özellikler, özelleştirme seçenekleri ve daha iyi entegrasyon yetenekleriyle araç setinizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Remember The Milk alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Remember The Milk alternatifleri ararken, görev yönetimi yeteneklerinizi artıracak birkaç anahtar özelliği göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Doğru araç, günlük görevleri düzenlemenize ve genel verimliliği artırmanıza yardımcı olmalıdır. ADHD verimlilik araçları arayan kullanıcılar için, harika yapılacaklar listesi özelliklerine sahip uygulamalar bulmak harika bir başlangıç noktasıdır.

Görev yönetimi özellikleri: Görev oluşturma, düzenleme, önceliklendirme ve planlama gibi güçlü görev ve proje yönetimi özellikleri sunan alternatifleri arayın

Çapraz platform uyumluluğu: Masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda ve işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışan seçenekleri tercih edin

Özelleştirme seçenekleri: Görev listelerini, etiketleri, öncelikleri, son teslim tarihlerini ve diğer özellikleri iş akışı tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak tanıyan bir araç arayın

Entegrasyon özellikleri: Takvimler, e-posta istemcileri, proje yönetimi yazılımları veya işbirliği araçları gibi kullandığınız diğer verimlilik araçları ve platformlarıyla entegre olan alternatifleri değerlendirin

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi (UI/UX): İşi verimli ve keyifli hale getirmek için sezgisel arayüzlere ve kullanıcı dostu deneyimlere sahip alternatifleri seçin

Çevrimdışı erişim: Sık sık çevrimdışı veya bağlantının sınırlı olduğu alanlarda çalışıyorsanız, çevrimdışı erişim ve senkronizasyon özellikleri sunan proje yönetimi platformlarını değerlendirin

Güvenlik ve gizlilik: Görevlerinizin ve kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini ön planda tutan Remember the Milk alternatiflerini arayın. Şifreleme, veri koruma önlemleri ve şeffaf gizlilik politikaları sunmaları gerekir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Remember The Milk Alternatifi

Çeşitli kullanıcı ihtiyaç ve tercihlerine göre hazırlanmış, Remember The Milk'in en iyi 10 alternatifini içeren listemizle aramanızı kolaylaştırın.

Hemen keşfe çıkın ve size en uygun olanı bulun!

1. ClickUp

ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak tüm projeleriniz, çalışanlarınız ve görevleriniz hakkında güncel bilgilere sahip olun

ClickUp, görev ve proje yönetimini etkili bir şekilde yürütmek isteyen takımlar için kapsamlı bir çözüm sunar. ClickUp yapılacaklar listesi, kişisel ve karmaşık projeleri yönetmek için gerekli araçları sağlar ve farklı alanlardaki profesyoneller arasında popüler bir uygulama haline getirir.

Takım görevlerini kolayca yönetin ve işi daha verimli bir şekilde dağıtmak için ClickUp Pano görünümü gibi özel görünümleri kullanın

Birden Çok Görünüm

Platform, Liste, Pano ve Takvim görünümleri dahil olmak üzere çoklu görünüm seçenekleriyle çeşitli iş akışlarına uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu da onu farklı projeler ve takım tercihleri için çok yönlü hale getirir. Örneğin

: İşlere basit ve doğrudan bir yaklaşımı tercih edenler için, görevlerin basit ve doğrusal bir listesini sunar Liste görünümü: İşlere basit ve doğrudan bir yaklaşımı tercih edenler için, görevlerin basit ve doğrusal bir listesini sunar

: Kanban panolarını taklit ederek, aşamalar arasında taşınan görevlerle iş akışlarının görsel olarak temsil edilmesini sağlar, görsel odaklı proje yönetimi için idealdir Pano Görünümü: Kanban panolarını taklit ederek, aşamalar arasında taşınan görevlerle iş akışlarının görsel olarak temsil edilmesini sağlar, görsel odaklı proje yönetimi için idealdir

: Son teslim tarihlerini ve planlamaları yönetmek için kullanışlı olan bu görünüm, görevleri bir takvime yerleştirerek zaman açısından hassas sorumlulukları görselleştirmeye yardımcı olur Takvim Görünümü: Son teslim tarihlerini ve planlamaları yönetmek için kullanışlı olan bu görünüm, görevleri bir takvime yerleştirerek zaman açısından hassas sorumlulukları görselleştirmeye yardımcı olur

: Görev bağımlılıklarının ayrıntılı planlaması ve izlenmesi gereken projeler için Gantt grafik görünümü, kapsamlı bir zaman çizelgesi görselleştirmesi sağlar Gantt Grafik Görünümü: Görev bağımlılıklarının ayrıntılı planlaması ve izlenmesi gereken projeler için Gantt grafik görünümü, kapsamlı bir zaman çizelgesi görselleştirmesi sağlar

ClickUp'ta öncelikleri belirleyerek, hemen yapılması gerekenleri ve bekleyebilecekleri daha iyi ayırt edin

Öncelik Ayarı

ClickUp'ın öncelik ayarlarına ve hatırlatıcılara verdiği önem, görevlerinizi etkin bir şekilde takip etmenizi sağlar.

Örneğin, ClickUp'ın öncelik ayarları, görevleri aciliyetlerine göre kategorize etmenize olanak tanır ve acil olarak ilgilenilmesi gerekenlere odaklanmanıza yardımcı olur. Öncelikler özelleştirilebilir, ancak genellikle Acil, Yüksek, Normal ve Düşük yapısını izler.

Bu özellik, dikkatinizi önce en kritik görevlere yönlendirerek proje zaman çizelgelerinin yerine getirilmesini sağladığından, verimliliği korumak için çok önemlidir.

ClickUp Görevleri

ClickUp'ın Görevler özelliğini ve ClickUp Görev Yönetimi şablonunu kullanarak iş akışınızı kolaylaştırabilir, verimliliği artırabilir ve hiçbir görevin atlanmamasını sağlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile iş akışlarınızı kolaylaştırın

Şablon, altı farklı görünüm ve kişiselleştirme için özel alanlarla her türlü proje ve iş akışına uygundur. Daha iyi odaklanmak için, tüm yapılacakları Eylem Öğeleri, Fikirler ve Bekleyenler olmak üzere üç listeye ayırır.

Görevler, ClickUp içinde tamamlanması gereken tek tek öğeleri temsil eden temel birimlerdir. Bunlar, basit kişisel yapılacaklardan daha büyük bir projenin karmaşık parçalarına kadar değişebilir. ClickUp'taki her görev, açıklamalarla ayrıntılı olarak tanımlanabilir, takım üyelerine atanabilir, son teslim tarihleri verilebilir ve önceliklerle etiketlenebilir.

Bu ayrıntı düzeyi, iş yükünüzü etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar ve her takım üyesinin ne yapacağını bilmesini garanti eder.

Özel Alanlar: ClickUp, görevlere özel alanlar eklemenize olanak tanır, böylece görev ayrıntılarını bütçe takibi, zaman tahsisi veya diğer önemli metrikler gibi projelerin özel gereksinimlerine göre uyarlayabilirsiniz

Alt görevler ve kontrol listeleri: Karmaşık görevler, daha kolay tamamlanabilmesi ve ilerlemenin izlenebilmesi için daha yönetilebilir alt görevlere veya kontrol listelerine bölünebilir

Yorumlar ve Ek Dosyalar: Görevler, görev içi iletişim için yorumları ve ilgili dosyaların ek dosyalarını destekleyerek gerekli tüm bilgileri ve tartışmaları tek bir yerde toplar

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu ile projenizin sorunsuz bir başlangıç yapmasını sağlayın

ClickUp'ın Proje Yönetimi Görev Planı şablonu, projeniz için görevleri düzenlemenize yardımcı olur. Alt görevler oluşturabilir ve bunları hassas erişim denetimleriyle takım üyelerine atayabilirsiniz.

Ayrıca, zaman çizelgeleri ve Gantt grafiklerini kullanarak projenin ilerlemesini izleyebilir, görev programlarını görebilir ve her şeyin lansman gününe kadar hazır olduğundan emin olabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Farklı iş akışı tercihlerine uygun Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafik görünümlerine erişin

Görevler için öncelikler belirleyerek en önemli konulara odaklanın

Zamanında tamamlanmasını sağlamak için son tarihler ve önemli görevler hakkında bilgilendirilin

Takımınızın özel iş akışına uygun özel durumlar oluşturun

ClickUp Belgeleri'nde yorumlar, ortak düzenleme ve sohbet ile projeler üzerinde takımınızla işbirliği içinde çalışın

Alt görevler oluşturun, toplantı notlarının özetlerini oluşturun, proje güncellemelerini ayarlayın ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ı çok çeşitli diğer araçlarla entegre ederek ş Akışı verimliliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini zorlayıcı bulabilir ve bu özellikleri tam olarak kullanmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

Bazı kullanıcılar, bildirim sisteminin aşırı karmaşık olabileceğini veya tercihlerine göre ince ayar yapmanın zor olduğunu belirtmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Todoist

todoist aracılığıyla

Todoist, piyasadaki en popüler görev yöneticileri ve yapılacaklar listesi uygulamalarından biridir ve dünya çapında milyonlarca kişi ve işletme tarafından kullanılmaktadır. En tanınmış Remember the Milk alternatifleri arasında yer almaktadır.

Basitliği ve güçlü görev yönetimi özellikleriyle tanınan Todoist, görevleri ve projeleri düzenlemek için kolaylaştırılmış bir yaklaşım sunar.

Sezgisel arayüzü, esnek görev organizasyonu ve sağlam hatırlatıcı sistemi sayesinde, bireylerin ve takımların iş yüklerini kolaylıkla yönetmelerine destek olur.

Ne yazık ki, ücretsiz sürüm bu özelliklerin çoğunu desteklemiyor.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri projelere, son teslim tarihlerine ve öncelik düzeylerine göre düzenleyin ve ş Akışınızı özelleştirin

Zamanında hatırlatıcılar ve bildirimlerle son teslim tarihlerinizi ve önceliklerinizi takip edin

Görevler atayarak, projeleri paylaşarak ve görevlere yorum yaparak takımınızla işbirliği yapın

Görevlerinizi her yerden, her cihazdan yönetin

Todoist sınırlamaları

Todoist'in ücretsiz sürümü, proje, görev ve hatırlatıcı sayısında sınırlamalar olmak üzere bazı kısıtlamalara sahiptir

Etiketler, hatırlatıcılar ve ayrıntılı raporlar gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümlerde mevcuttur

Todoist fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

Notion ile Todoist'i karşılaştırın!

3. Volition

via Volition on Producthunt

Volition, görev yönetimi aracı kategorisine yeni giren bir araçtır ve Remember The Milk'e harika bir alternatif olarak pozisyon almıştır.

Kendini diğer GTD uygulamalarından ve Remember the Milk alternatiflerinden, öz motivasyona ve verimliliğin ardındaki psikolojiye odaklanarak, geleneksel görev yönetimi özelliklerini yenilikçi yaklaşımlarla harmanlayarak günlük ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olarak ayırır.

Örneğin, Volition hafif bir Pomodoro tahmin özelliği sunarak, görevler için gereken zamanı 25 dakikalık artışlarla kolayca tahmin etmenizi sağlar. Görev listesi, zaman tahminleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve her görevin ne kadar zaman gerektireceğini net bir şekilde anlamanızı sağlar.

Volition'ın en iyi özellikleri

Volition'ın hafif Pomodoro tahminleriyle zaman tahminini basitleştirin

Görevleri zaman tahminlerine bağlayarak sorunsuz planlama ve yürütme

Volition'ın entegre günlük günlüğü özelliği ile düşünmeyi kolaylaştırın

İrade sınırlamaları

Volition'ın en büyük zorluğu tuhaf bir durumdur: tüketicileri gelişmiş özellikler için ödeme yapmaya hazırdır, ancak geliştirici bu özellikleri oluşturmak ve ücretlendirmek konusunda isteksizdir

Volition fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Volition puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

4. Trello

trello aracılığıyla

Trello ve Kanban neredeyse eşanlamlı hale geldi. Çevrimiçi olarak kullanılabilen en önde gelen Kanban görev yönetim araçlarından biridir. Basit, kart tabanlı düzeniyle tanınan Trello, özelleştirilebilir panolar, listeler ve kartlar aracılığıyla görevleri, projeleri ve iş akışlarını görsel olarak yönetmenizi sağlar.

Bu esneklik, işbirliğini kolaylaştırmak ve çeşitli projelerde verimliliği artırmak isteyen bireyler, takımlar ve işletmeler için idealdir.

Platformun gücü, basit yapılacaklar listelerinden karmaşık proje yönetimi senaryolarına kadar birçok kullanım durumuna uyum sağlama yeteneğinde yatmaktadır. Çok çeşitli Power-Ups (Trello'nun entegrasyonlar için kullandığı terim) ile Trello'yu Slack, Google Drive ve Dropbox gibi diğer uygulamalara ve hizmetlere bağlayabilirsiniz.

Dahası, Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler, kurallar, komutlar ve zamanlanmış işlemler ayarlayarak günlük görevleri ve süreçleri otomatikleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve manuel çabayı azaltır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello'nun kart tabanlı sistemi ile görevleri ve projeleri görsel olarak düzenleyin, proje durumlarına anında erişim sağlayın

Farklı projeler için listeler ve kartlar oluşturarak panoları iş akışınıza göre özelleştirin

Görev atama, yorum yapma, dosya ekleme ve kartlara doğrudan son tarih ayarlama gibi özellikleri sunan işbirliği araçlarıyla takım çalışmasını ve şeffaflığı artırın, böylece takım üyeleri birbirleriyle uyumlu çalışabilir

Trello'yu diğer uygulamalara ve hizmetlere bağlayarak verimliliği ve ş Akışı'nı artırın

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler ile yinelenen görevleri ve süreçleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Trello, küçük ve orta ölçekli projeler için mükemmel olsa da, daha büyük takımlar veya karmaşık ihtiyaçları olan projeler, geniş özellik dizisi nedeniyle her şeyi verimli bir şekilde yönetmekte zorlanabilir

Trello'nun temel planı sınırlı raporlama ve analiz özellikleri sunar

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

5. Süper Verimlilik

via Süper Verimlilik

Super Productivity, geliştiriciler, serbest çalışanlar ve basitlik ve verimliliğe odaklanarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen herkes için tasarlanmış görev yönetimi özelliklerinin benzersiz bir karışımını sunar.

Geleneksel bir görev yönetimi aracından farklı olarak, Super Productivity zaman takibi ve proje yönetimini doğrudan iş akışınıza entegre ederek, 2024 yılında Remember The Milk'e ilginç bir alternatif haline getirir.

İlk olarak, Super Productivity zaman takibini görev yönetimine sorunsuz bir şekilde entegre eder, böylece her bir görev için harcanan zamanı etkili bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca, alt görevler, notlar ve ek dosyalar ile ayrıntılı görev organizasyonu sağlayarak kapsamlı proje yönetimini kolaylaştırır.

Ayrıca, verimlilik modellerini analiz etmeye ve gerekli ayarlamaları yapmaya yardımcı olan İş Günlüğü özelliği ile iş geçmişinizi de inceleyebilirsiniz. Bu araç, GitHub, GitLab ve Jira gibi popüler hizmetlerle entegre olabilir.

Super Productivity'nin en iyi özellikleri

Zaman takibini görev yönetimine sorunsuz bir şekilde entegre edin

Alt görevler, notlar ve ek dosyalarla görevleri titizlikle düzenleyin

İş günlüğü özelliği ile iş geçmişini kolayca inceleyin

Popüler hizmetlerle entegrasyon sağlayarak iş akışını kolaylaştırın

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı ile verimliliği artırın

Süper Verimlilik sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, dizi özellikleri ve özelleştirme seçeneklerini ilk başta çok karmaşık bulabilir

Bir mobil uygulama mevcut olsa da, deneyim ve özellikler masaüstü sürümüne kıyasla daha sınırlıdır

Tasarımı daha çok bireysel verimliliğe odaklanmıştır, bu da daha büyük takım işbirlikleri için etkinliğini sınırlayabilir

Süper Verimlilik fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Süper Verimlilik puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Things

via Things

Things, görevleri, projeleri ve son teslim tarihlerini yönetmek için zarif bir çözüm sunan şık ve güçlü bir proje yönetimi platformudur. Basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanmak üzere tasarlanan Things, kullanıcıların minimum çabayla hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olan sezgisel bir arayüz sunar.

Uygulama tasarımı ve işlevselliğinin benzersiz karışımı, özellikle Apple ekosistemindeki kullanıcılar için Remember The Milk alternatifleri listemize girmesini sağladı. İCloud senkronizasyonu ile cihazlar arasında görevleri yönetmenize olanak tanır.

Doğal dil girişi, proje planlama ve Bugün görünümü gibi özelliklerle Things, günlük görevlerin karmaşasından etkilenmeden önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Things'in en iyi özellikleri

Temiz ve kullanıcı dostu bir arayüzle görev yönetimini basitleştirin

Doğal dil girişi kullanarak görevleri hızlı bir şekilde ekleme özelliği ile daha verimli çalışın

Büyük hedefleri yönetilebilir görevlere bölerek ve dönüm noktalarını dahil ederek ayrıntılı proje planları oluşturun

Bugün Görünümü özelliği ile günlük görevlere odaklanın

ICloud senkronizasyonu ile tüm Apple cihazlarda görevleri yönetin

Things sınırlamaları

Things yalnızca iOS, macOS ve watchOS için mevcuttur, bu da kullanımını Apple ürünleri kullanıcılarıyla sınırlamaktadır

Diğer görev yönetim araçlarıyla karşılaştırıldığında, Things ayrı bir fiyat etiketi taşır ve her platform (iPhone, iPad ve Mac) için ayrı satın alma gerektirir

Things fiyatlandırması

iPhone ve Apple Watch: 9,99 $, tek seferlik ücret

iPad: 19,99 $, tek seferlik ücret

Vision Pro: 29,99 $, tek seferlik ücret

Mac: 49,99 $, tek seferlik ücret

Things puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 ‎ (25+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)

7. Quire

via Quire

Quire, görev ve proje yönetimine yeni bir bakış açısı sunan dinamik ve kullanıcı dostu bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimine yenilikçi yaklaşımı, iç içe geçmiş görev listelerini kullanır ve projeleri yönetilebilir alt görevlere ayırmaya olanak tanır.

Platform, üyelerin görevleri paylaşabileceği, tartışmalara katılabileceği ve güncellemeleri alabileceği işbirliğine dayalı çalışma alanı ile ekip çalışmasını teşvik eder. Entegre Kanban panosu görünümü ile görev ilerlemesini ve iş akışını dinamik olarak görselleştirebilir, verimli görev izleme ve yönetimi sağlayabilirsiniz.

Quire, Slack, Google Takvim ve GitHub gibi popüler araçlarla entegre olarak iş akışlarını daha da kolaylaştırır.

Quire'ın en iyi özellikleri

Hiyerarşik bir yapıdaki görevler ve alt görevlerle işleri daha iyi yönetin

Üyelerin görevleri paylaşabileceği, yorumlarda tartışabileceği ve güncellemeleri alabileceği paylaşımlı bir çalışma alanında işbirliği içinde çalışın

Entegre Kanban panosu görünümü ile görev ilerlemelerini ve ş Akışını dinamik olarak görselleştirin

Popüler araçlarla entegrasyon sağlayarak iş akışlarını ve bağlantıları kolaylaştırın

Mobil erişilebilirlik ile hareket halindeyken verimliliğinizi koruyun

Quire sınırlamaları

Kapsamlı dizi özellikleri göz önüne alındığında, öğrenme eğrisi yavaştır

Bazı kullanıcılar, görev görünümleri ve bildirimler için özelleştirme seçeneklerinin diğer platformlara kıyasla daha az ayrıntılı olduğunu düşünebilir

Quire fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel: 10,95 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 18,95 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 24,95 $

Quire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (220+ yorum)

8. TickTick

via TickTick

TickTick, çok yönlü ve zengin özelliklere sahip bir görev yönetim aracıdır. Verimliliği artırmak isteyen bireyler ve takımlar için Remember The Milk'e cazip bir alternatiftir. Sezgisel tasarıma ve geniş bir dizi özelliğe önem veren TickTick, basit yapılacaklar listelerinden karmaşık proje izlemeye kadar geniş bir yelpazede görev yönetimi ihtiyaçlarını karşılar.

Hatırlatıcılar, takvimler ve alışkanlık izleme özellikleriyle günlük hayata sorunsuz bir şekilde entegre olur.

TickTick'in cihazlar ve platformlar arasında uyarlanabilirliği, özelleştirme seçenekleri ve verimlilik araçları, görev yönetimi sürecini kolaylaştırmak, organizasyonu iyileştirmek ve verimliliği artırmak için sağlam bir çözüm sunar.

TickTick'in en iyi özellikleri

TickTick'in çapraz platform kullanılabilirliği ile görevlerinize her yerden erişin

Görevler, alt görevler, yinelenen görevler ve öncelik düzeyleri için destek ile görevleri kapsamlı bir şekilde yönetin

Görevleri planlamak için yerleşik takvim entegrasyonu ve iş oturumları sırasında odaklanmayı artırmak için Pomodoro zamanlayıcı ile verimliliği artırın

Alışkanlık takipçisini kullanarak olumlu alışkanlıklar edinin

Görev ve liste paylaşımı ile ekip çalışmasını ve aile organizasyonunu kolaylaştırın

TickTick sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle basit bir görev yönetimi çözümü arıyorlarsa, geniş özellik aralığını zorlayıcı bulabilirler

Gelişmiş özellikler abonelik gerektirir

TickTick fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

9. Herhangi biri. Yapılacak

Any. do ile düzenli ve üretken kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Temiz tasarım ve kullanıcı dostu özelliklere odaklanan Any. do, görevleri yönetmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve etkinlikler planlamak için sezgisel bir platform sunar.

Entegrasyon yetenekleri, görevlerinizi zahmetsizce takip etmenize yardımcı olarak verimliliği artırır ve stresi azaltır. Ayrıca, sesli girdi özelliği, hızlı ve eller serbest görev ekleme imkanı sunar. Paylaşılan görevler ve listeler ile ortak çalışma kolaylaşır, arkadaşlar, aile veya takım üyeleri arasında takım çalışması ve koordinasyon teşvik edilir.

Ek olarak, günlük planlayıcı özelliği her sabah gününüzü gözden geçirmenizi ve planlamanızı ister, görevlerin önceliklendirilmesine ve etkili zaman yönetimine yardımcı olur.

Any. yapılacak en iyi özellikler

IOS, Android, web ve masaüstü platformlarında görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin

Paylaşılan görevler ve listeler kullanarak takım üyeleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapın

Günlük yükümlülüklerinize kapsamlı bir genel bakış elde edin

Görevlere öncelik verin ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetin

Herhangi biri. yapılacak sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, görev yönetimi ve arayüz için özelleştirme seçeneklerinin diğer araçlara kıyasla sınırlı olduğunu düşünebilir

Any. fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Aile : 4 kullanıcı için aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Any. do derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (193 yorum)

Capterra: 4,4/5 (169 yorum)

10. Sıralanmış

via Sorted

Sorted, takvim ve görev yönetiminin en iyi özelliklerini tek bir yerde birleştiren yenilikçi bir görev yönetimi aracıdır. Sorted'ın güçlü özellikleri ile görev ve program yönetimi sorunsuz ve sezgisel hale gelir.

Örneğin, Hiper zamanlama özelliği, görevleri etkinlikleriniz etrafında otomatik olarak düzenleyerek gününüzü en yüksek verimlilik için optimize eder. Birleştirilmiş Zaman Çizelgesi özelliği, görevleri, etkinlikleri ve notları tutarlı bir görünümde birleştirerek gününüzün etkinliklerinin kapsamlı bir özetini sunar.

Benzer şekilde, Magic Select sezgisel hareketlerle görevleri ve etkinlikleri kolayca düzenlemenize yardımcı olarak genel kullanıcı deneyimini geliştirir.

Sorted ayrıca liste, gün ve 3 günlük görünümler dahil olmak üzere çeşitli planlama ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir görünümler sunar. Platformun Seamless Syncing özelliği, görevlerinizin ve programınızın tüm Apple cihazlarda senkronize kalmasını sağlayarak tutarlı bir planlama deneyimi sunar.

En iyi özelliklere göre sıralanmıştır

Hyper-Scheduling ile etkinliklerinize göre görevleri otomatik olarak planlayın

Unified Timeline ile görevleri, etkinlikleri ve notları tutarlı bir zaman çizelgesinde birleştirin

Magic Select'i kullanarak basit hareketlerle görevleri ve etkinlikleri kolayca düzenleyin ve ayarlayın

Özelleştirilebilir Görünümler ile liste, gün ve 3 günlük görünümler dahil olmak üzere farklı planlama ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli görünümler erişin

Seamless Syncing ile tüm Apple cihazlarda görevleri ve programları senkronize edin

Sıralanmış sınırlamalar

Sorted şu anda yalnızca iOS ve macOS için mevcuttur

Sorted'ın benzersiz özellikleri ve arayüzü, yeni kullanıcıların yeteneklerinden tam olarak yararlanabilmesi için bir süre alışma dönemi gerektirebilir

Sıralı fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

iOS Pro: Kullanıcı başına yıllık 14,99 $

macOS Pro: 24,99 $/yıl kullanıcı başına

Sıralı puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Remember The Milk'e uygun alternatiflerle görev yönetimi becerilerinizi geliştirin

Doğru görev yönetimi aracını bulmak, ş Akışı, verimliliğinizi ve projelerinizi ve günlük görevlerinizi yönetmedeki genel başarınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

Remember The Milk alternatiflerini keşfederken, görevleri gruplamak veya öncelik listesini yönetmek için kişisel veya takımınızın ihtiyaçlarına uygun bir araç seçmek çok önemlidir.

Bahsedilen her alternatif, sezgisel tasarım ve çapraz platform uyumluluğundan gelişmiş görev yönetimi ve işbirliği araçlarına kadar benzersiz özellikler ve yetenekler sunar. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.

Çok yönlü özellikleri ve sezgisel arayüzü ile ClickUp, iş akışınızı mükemmelleştirmek ve proje yönetimi verimliliğinizi artırmak için gerekli tüm araçlara sahiptir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun !