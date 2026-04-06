เพิ่มประสิทธิภาพ Gemini ด้วย ClickUp AI

ClickUp หรือ Gemini? คุณไม่จำเป็นต้องเลือก
ทีมของคุณใช้ Google Workspace และ Gemini ก็ถูกสร้างมาพร้อมอยู่แล้ว นั่นทำให้ ClickUp มีคุณค่ามากขึ้น ไม่ใช่ลดลง
Gemini เป็นชั้น AI สำหรับแอปเพิ่มประสิทธิภาพของ Google: อีเมลที่ฉลาดขึ้น เอกสารที่ดีกว่า สรุปการประชุม ClickUp AI เป็นชั้นปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการงานของทีมคุณอย่างแท้จริง: โครงการ สปรินต์ แดชบอร์ด การประสานงานข้ามทีม และตัวแทนอัตโนมัติ
Gemini ขัดเงาวัตถุโบราณเหล่านั้น ClickUp AI ควบคุมระบบที่วัตถุโบราณเหล่านั้นให้บริการ ร่วมกัน ทั้งสองครอบคลุมทุกพื้นผิวและผู้ใช้ทุกคน
อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจาก Gemini ด้วย ClickUp AI
การทำงานของ ClickUp AI
ClickUp AI คือชุดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจรที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทีมของคุณสามารถบริหารจัดการงานได้อยู่แล้ว
แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงส่วนเสริมที่แยกออกจากงานของคุณโดยสิ้นเชิง ClickUp มอบConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกให้กับคุณ — ที่ซึ่ง AI เข้าใจงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีบริบท และช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน
นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้:
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือชั้นความฉลาดที่ติดตั้งไว้ในตัวภายใน ClickUp. มันทำให้ทุกพื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนและทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อ.
- @mention Brain: คิดถึง Brain เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถแท็ก Brain ได้เหมือนเพื่อนร่วมทีมในภารกิจ, เอกสาร, หรือแชทใด ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือตามต้องการ
- คำตอบอัตโนมัติ: ภายใน ClickUp, AI จะตอบคำถามโดยอัตโนมัติในแชทและเธรดความคิดเห็น ทำให้มนุษย์ไม่ต้องสลับบริบทและทำเอง
- ปัญญาบริบท: Brain'sContextual AIตรวจสอบการทำงานทั้งหมดเพื่อจับและอัปเดตฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
- การค้นหาภายในองค์กร: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ รับคำตอบจากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น และไฟล์แนบ เคารพสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองโดย AI: ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของงาน: ความรู้สึก, คะแนนความสำคัญ, การจัดประเภทหมวดหมู่, และสรุป ไม่ต้องการการป้อนข้อมูล
📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง ในหลายกรณี ผู้นำมักไม่เห็นว่าการใช้เครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าตรงไหน หรือสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI มาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นทุกการกระทำ การอัปเดต หรือผลลัพธ์ที่ได้ และผลกระทบนั้นเห็นได้ชัดเจน: มีบริษัทมากกว่า 150,000 แห่ง รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM และ Fortinet ที่ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้ ทีมงานรายงานการประหยัดต้นทุนได้สูงสุดถึง 88% ประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า เพราะ Brain สามารถแทนที่เครื่องมือที่แยกจากกันหลายสิบตัวด้วย AI ตัวเดียวที่ทำงานได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของพวกเขา
ซูเปอร์เอเจนต์
ซูเปอร์เอเจนต์ในClickUp คือเอเจนต์ระดับมนุษย์ตัวแรกของโลก นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างซับซ้อนและทำงานได้อย่างอิสระเหมือนมนุษย์ คุณสามารถปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือน เพื่อนร่วมทีม AI ได้ กำหนดค่าพวกเขาด้วยคำแนะนำ ตัวกระตุ้น เครื่องมือ ความรู้ และความจำผ่าน Super Agent Builder ของ ClickUp
คุณสามารถแท็กพวกเขา มอบหมายงานให้พวกเขา ส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาในแชท และแม้กระทั่ง @mention พวกเขาในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ พวกเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นด้วยตนเองเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์
ส่วนที่ดีที่สุด? เมื่อคุณสร้างตัวแทนเสร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน และคุณสามารถสนทนากับพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขาได้เช่นกัน
ทุกแผนกในบริษัทของคุณมีชุดข้อมูลตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานกับClickUp Accelerator:
|แผนก
|ตัวแทน
|การจัดการโครงการ
|เจ้าหน้าที่รับเรื่อง, เจ้าหน้าที่ประจำ, เจ้าหน้าที่ดูแลช่วงเย็น, เจ้าหน้าที่ตอบกลับสด
|การตลาด
|ตัวแทนสรุป, ตัวแทนเนื้อหา, ตัวแทนแบรนด์, ตัวแทนข้อมูลสด
|ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|ตัวแทน PRD, ตัวแทนคัดกรอง, ตัวแทนสร้างโค้ดอัตโนมัติ, ตัวแทนตอบคำถามสด
|ทรัพยากรบุคคล
|เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพึงพอใจ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ตอบคำถามสด
|ภาวะผู้นำ
|ตัวแทนเตือนเป้าหมาย, ตัวแทนปรับแนว, ตัวแทนผลลัพธ์สำคัญ, ตัวแทนอัปเดตสถานะ
|ยอดขาย
|ตัวแทนลูกค้าสำหรับกระบวนการขาย
Bell Directพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมเทคนิคเพื่อนำ AI มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ClickUp Super Agents ทีมงานได้ทำให้กระบวนการรับและคัดกรองข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบเป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มเครื่องมือใหม่
ผลลัพธ์:
🌟 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 20%📌 คัดกรองอีเมลมากกว่า 800 ฉบับต่อวันแบบเรียลไทม์✅ รองรับพนักงานเต็มเวลา 2 คนให้สามารถทำงานเชิงลึกและกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่
ระบบอัตโนมัติและตัวแทนสภาพแวดล้อม
นี่คือตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น. คิดถึง:
- สรุปข้อมูลบนแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นทุกเช้า
- การอัปเดตสถานะที่ถูกส่งออกไปโดยไม่มีการเช็คอิน
- งานที่ถูกจัดลำดับความสำคัญและส่งต่อโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ
- รายการที่เกินกำหนดชำระถูกทำเครื่องหมายและส่งต่อ
- ข้อมูลที่ได้รับการเสริมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
สำหรับกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงจนสมควรได้รับการพัฒนาแบบกำหนดเอง วิศวกรประจำการของ ClickUp จะออกแบบและติดตั้งเอเจนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะขององค์กรของคุณ ด้วยเอเจนต์ที่ได้รับการรับรอง คุณจะได้รับบริการติดตั้งแบบครบวงจรและการใช้งานไม่จำกัด
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนที่ได้รับการรับรองของ ClickUp ได้คะแนน 96 จาก 100ในการทดสอบเปรียบเทียบ แผนโครงการที่พร้อมดำเนินการโดยตรง คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดได้ 61 คะแนน ในขณะที่ส่วนใหญ่ติดอยู่ในช่วง 40 ถึง 50 คะแนน
ในทางปฏิบัติ ทีมสามารถเปลี่ยนจากแนวคิด → แผน → การดำเนินการได้ภายในขั้นตอนเดียว โดยมีการแก้ไขจากมนุษย์น้อยที่สุด นั่นคือสิ่งที่ทำให้ Certified Agent โดดเด่นในเกณฑ์มาตรฐานนี้
การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยClickUp CalendarและAI Notetaker ทีมงานสามารถกำหนดเวลาการประชุมในบริบทที่เหมาะสมและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสแกนปฏิทินของทีมเพื่อดูความพร้อมและจัดตารางการประชุม
- เข้าร่วมการประชุมจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ—พร้อมป้ายกำกับผู้พูด, สรุป, หัวข้อสำคัญ, และการตัดสินใจที่เน้นให้เห็น
- AI สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมและเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้
- การติดตามผลเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สรุปจะถูกโพสต์ไปยังพื้นที่ ClickUpที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่ได้พูดคุยกัน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องได้
📮ClickUp Insight: คุณเป็นหนึ่งใน 16% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ประเมินการประชุมของตนว่า 'ไม่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง' หรือคุณอาจเป็นหนึ่งใน 12% ที่โชคดีที่มองว่า 'มีประสิทธิภาพมาก'? ถ้าคุณเป็นเหมือนทีมส่วนใหญ่ คุณน่าจะอยู่ตรงกลาง—35% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนการประชุมเป็นกลางที่ 3/5 ซึ่งบ่งบอกว่าไม่ได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่ก็ไม่ได้สร้างคุณค่าสูงสุดเช่นกัน ClickUp เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการประชุมในทุกขั้นตอน! วางแผนด้วยวาระการประชุมแบบร่วมมือ จับประเด็นการตัดสินใจด้วยAI Notetakerและเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว 💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
ตัวเลือกโมเดล AI หลายแบบในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง ChatGPT, Claude (รวมถึง Opus 4. 6), Gemini และโมเดล AI ชั้นนำอื่น ๆ อีก 14 โมเดลจาก Google, OpenAI และ Anthropic ได้โดยตรงจากแถบเครื่องมือของ ClickUp โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
สมองใช้โมเดลเหล่านี้เพื่อความฉลาดของพื้นที่ทำงาน และ Super Agents สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลใด ๆ ที่มีอยู่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดโมเดลที่มีให้ใช้ในแต่ละพื้นที่ทำงานได้
นี่หมายความว่าทีมของคุณได้รับปัญญาของ Gemini อยู่แล้วภายใน ClickUp พร้อมกับโมเดลล้ำสมัยอื่น ๆ ทุกตัว นำไปใช้กับกราฟการทำงานทั้งหมด: งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, คลิป, เป้าหมาย, และแบบฟอร์ม
สิ่งที่ Google Gemini นำเสนอ
Gemini เป็นครอบครัว AI ที่มีความสามารถซึ่งผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Google และเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp จะเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับทีมที่ใช้ Google Workspace:
- Gemini ใน Gmail: ร่างคำตอบ, สรุปหัวข้ออีเมล, แนะนำการตอบกลับ. AI ที่ทำงานในที่ที่ทีมของคุณสื่อสาร
- Gemini ในเอกสาร: ช่วยฉันเขียนสรุปเอกสาร และสร้างเนื้อหา ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเอกสาร
- Gemini ในสเปรดชีต: สร้างสูตร วิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิ ลดงานสเปรดชีตด้วยตนเอง
- เจมินีในประชุม: รับสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, และการสกัดข้อมูลการกระทำ. จับสิ่งที่ถูกกล่าวไว้
- Gemini Code Assist/Jules:ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดด้วย AIใน IDE และตัวแทนการเขียนโค้ดแบบอะซิงโครนัส โดยเน้นกรณีการใช้งานของนักพัฒนา
- โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม: ผู้ช่วยวิจัยที่สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อัปโหลด
Gemini สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP โดยใช้ Gemini CLI (94,700 ดาวบน GitHub, รองรับ MCP อย่างเต็มรูปแบบทั้งเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องและระยะไกล) และ Gemini Code Assist (โหมดเอเจนต์พร้อม MCP ใน VS Code) ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูล ClickUp ได้จากเทอร์มินัลและ IDE ของตน Google ยังมี Jules (ตัวแทนการเขียนโค้ดแบบไม่ใช้ข้อมูล) Antigravity (แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบตัวแทน) และ Workspace Studio (ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับแอป Google พร้อมการผสานรวมกับ Gems)
นี่เป็นสิ่งที่ดี ClickUp กลายเป็นระบบบริบทที่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย Gemini สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ ลูกค้า ClickUp เห็นด้วย:
สี่เหตุผลที่ ClickUp และ Gemini ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า
ลืมการเลือกระหว่าง AI กับการลงมือทำไปได้เลย Gemini และ ClickUp ได้สร้างวงจรความเร็วสูงที่ซึ่งข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการอยู่ร่วมกันในลมหายใจเดียวกัน หาก Gemini ประมวลผลโลกที่อยู่รอบตัวคุณ ClickUp จะจับภาพมันไว้ เพื่อให้ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณเคลื่อนไหวได้เร็วเท่าความคิด
นี่คือวิธี:
1. ขัดด้วย Gemini, กำกับด้วย ClickUp
⭐️ ราศีเมถุนมีความเชี่ยวชาญในการทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอป Google แต่ละแอปดีขึ้น: ร่างอีเมลที่สะอาดขึ้น เอกสารที่สรุปแล้ว สไลด์นำเสนอที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คือผลงานที่ขัดเกลาอย่างประณีต
🧠 ClickUp คือที่ที่สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงาน:
- อีเมลที่ Gemini ช่วยร่างเกี่ยวกับโครงการที่ติดตามใน ClickUp
- เอกสารนี้เชื่อมโยงกับงานที่มีกำหนดส่ง
- สรุปการประชุมสร้างงานติดตามผลพร้อมผู้รับผิดชอบ
- สไลด์เด็คถูกป้อนเข้าสู่แคมเปญที่ติดตามบนแดชบอร์ด
และ ClickUp ก็มีพื้นผิวบางส่วนเหล่านี้ที่สร้างไว้แล้ว: เชื่อมต่ออีเมลของคุณและส่ง/รับอีเมลโดยตรงจาก ClickUp ซึ่งเชื่อมโยงกับงานและโครงการ และขอให้ Brain ร่างอีเมลพร้อมบริบทโครงการทั้งหมดอยู่เบื้องหลัง เขียนเอกสาร ClickUpที่อยู่ในพื้นที่ทำงานและคงบริบทจากงานหลักไว้ จัดการประชุมพร้อมบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ClickUp's Converged AI Workspace หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกจาก ClickUp สำหรับกิจกรรมหลายอย่างที่ Gemini ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแอป Google แยกต่างหาก
เป็นความจริงที่ Gemini ทำให้เนื้อหาส่วนบุคคลดีขึ้น แต่ ClickUp AI ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นมองเห็นได้ ติดตามได้ และทำงานอัตโนมัติ
2. กราฟการทำงานแบบรวมศูนย์เทียบกับปัญญาที่แยกอยู่ในแอป
⭐️ Gemini's AI ถูกกระจายอยู่ในแอปต่างๆ ของ Google และ แต่ละอินสแตนซ์ทำงานภายในบริบทของตัวเอง AI ใน Gmail ไม่ทราบเกี่ยวกับ AI ใน Sheets สรุปการประชุมใน Meet จะไม่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์โดยอัตโนมัติ
🧠 ClickUp AI มองเห็นภาพรวมทั้งหมด:
- สมองมีบริบทครอบคลุมงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด คลิป เป้าหมาย และแบบฟอร์ม
- ซูเปอร์เอเจนต์จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใดก็ตามในพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์กำหนดเอง AI รวมข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- การค้นหาภายในองค์กรครอบคลุมทุกประเภทของข้อมูล—ไม่เพียงแต่ใน ClickUp แต่ยังรวมถึงแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย รวมถึง, ถ้าเราสามารถพูดได้, Google Workspace ของคุณ
เมื่อมีคนถาม Brain ว่า "สถานะของโปรเจกต์ X เป็นอย่างไรบ้าง?" Brain จะดึงข้อมูลจากทุกพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง Gemini สามารถตอบได้เฉพาะภายในแอป Google ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้เท่านั้น
3. ตัวแทนอัตโนมัติ vs. ฟีเจอร์ช่วยเหลือ
⭐️ Gemini ใน Workspace มีลักษณะตอบสนองเป็นหลัก: คุณขอให้มันทำอะไร มันก็ทำตาม เช่น "สรุปเอกสารนี้" "ร่างอีเมลนี้" "สร้างสูตรนี้" Google Workspace Studio เพิ่มการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน แต่จำกัดเฉพาะการเรียกใช้และดำเนินการผ่านแอปของ Google เท่านั้น
🧠 ClickUp AI มีความริเริ่ม:
- ตัวแทนระบบอัตโนมัติ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ต้องร้องขอ และจัดเตรียมรายงานสรุปบนแดชบอร์ด อัปเดตสถานะ แจ้งเตือนงานที่ค้างเกินกำหนด
- ซูเปอร์เอเจนต์ จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเวิร์กโฟลว์: การเปลี่ยนแปลงสถานะจะเรียกใช้เอเจนต์, การพลาดกำหนดเวลาจะถูกยกระดับ, และงานใหม่จะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ
- ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูง ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องให้มนุษย์เป็นผู้สั่งการในทุกครั้ง
พื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นทุกชั่วโมงโดยไม่ต้องมีใครควบคุมอย่างจริงจัง
4. การไหลของบริบทที่ทำให้ทั้งสองระบบฉลาดขึ้น
ClickUp AI ปรับปรุงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง: Brain สรุปโครงการ, AI Custom Fields จัดหมวดหมู่ภารกิจ, และฐานความรู้อัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อทีมของคุณใช้ Gemini ร่วมกับ ClickUp, ข้อมูลบริบทที่สมบูรณ์จะไหลระหว่างพวกเขา
นี่คือลูปการทบต้น:
ClickUp vs. Gemini: เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม
|กรณีการใช้งาน
|เครื่องมือที่ดีที่สุด
|ทำไม
|การร่างและสรุปอีเมล
|Gemini ใน Gmail
|ในบริบท, ตรงที่การสนทนาเกิดขึ้น
|การสร้างเอกสาร
|Gemini ในเอกสาร
|ช่วยฉันเขียน สรุป และจัดรูปแบบใหม่
|สูตรสเปรดชีต
|ราศีเมถุนในแผ่น
|ภาษาธรรมชาติสู่สูตร, การวิเคราะห์ข้อมูล
|การถอดความการประชุม
|เจมินีในประชุม
|การจับภาพอัตโนมัติ, การสรุปรายละเอียด
|การสังเคราะห์งานวิจัย
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|การวิเคราะห์จากหลายแหล่ง, ภาพรวมเสียง
|การอัปเดตสถานะโครงการ
|คลิกอัพ เอไอ
|เปิดใช้งานตลอดเวลา สร้างโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมจริง
|การวางแผนและการติดตามการวิ่งสปรินต์
|คลิกอัพ เอไอ
|การปรับสมดุลปริมาณงาน, การตรวจจับอุปสรรค, แดชบอร์ด
|การประสานงานระหว่างทีม
|คลิกอัพ เอไอ
|กราฟการทำงานทั้งหมด, ความสัมพันธ์, เป้าหมาย
|คำถามเกี่ยวกับงาน
|มองเห็นได้ภายในองค์กร, ดูแลรักษาในระดับพื้นที่ทำงาน
|คำตอบทันทีจากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น
|การจัดเส้นทางงานและการคัดแยกงาน
|ซูเปอร์เอเจนต์
|ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์, ตระหนักถึงพื้นที่ทำงาน, จำกัดสิทธิ์ตามขอบเขต
|การติดตามงานหลังการประชุม
|การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|รายการที่ต้องดำเนินการจะกลายเป็นงานที่ต้องติดตามในโครงการ
|การติดตามตรวจสอบย้อนหลัง
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
|24/7, ไม่ต้องกระตุ้น, ทำงานตลอดเวลา
|กระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงและกำหนดเอง
|ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
|สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, รองรับ FDE, ไม่จำกัด
|กระบวนการทำงานร่วมกันของทีม
|ซูเปอร์เอเจนต์
|มองเห็นได้สำหรับองค์กร, ดูแลรักษาในระดับพื้นที่ทำงาน
🔑 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ: Gemini จัดการกับความฉลาดในระดับแอปภายใน Google Workspace ส่วน ClickUp AI จัดการกับความฉลาดในระดับงานสำหรับทั้งบริษัท เมื่อใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน คุณจะครอบคลุมทุกด้านและทุกผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับองค์กรของคุณ
สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
AI ที่ทำงานทันทีที่พวกเขาเปิด ClickUp โดยไม่ต้องตั้งค่าเฉพาะสำหรับ Google และไม่ต้องพึ่งพาอีเมลไคลเอนต์ที่พวกเขาใช้ Brain ตอบคำถามของพวกเขา ตัวแทนจัดการงานซ้ำๆ ฟิลด์ที่กำหนดเองจัดประเภทงานโดยอัตโนมัติ และบันทึกการประชุมกลายเป็นงานที่ติดตามได้
สำหรับผู้ใช้ Google Workspace
Gemini ทำให้ Gmail, Docs, Sheets และ Meet ฉลาดขึ้น ClickUp AI เชื่อมโยงงานที่เครื่องมือเหล่านั้นสร้างขึ้นกับโครงการ, สปรินต์ และแดชบอร์ดที่ติดตามผลลัพธ์ทางธุรกิจ Gemini ปรับแต่งผลงานให้สมบูรณ์แบบ ClickUp AI ทำให้ผลงานนั้นขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้จริง
สำหรับไอทีและผู้นำ
แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการควบคุมภายใต้การดูแลเดียวกัน พร้อมระบบ SSO, การอนุญาต, และมาตรการด้านความสอดคล้องตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 สำหรับการจัดการ AI, ไม่มีการเก็บข้อมูลจากพันธมิตร AI, และการควบคุมผู้ดูแลระบบแบบรวมศูนย์ การกำกับดูแลของ Gemini เชื่อมโยงกับผู้ดูแลระบบ Google Workspaceการกำกับดูแลของ ClickUpAI ครอบคลุม ชั้นการจัดการงานอย่างอิสระ
สำหรับกลยุทธ์ AI
ClickUp เป็นระบบที่ไม่ผูกติดกับโมเดลใด ๆ และรวมเอาโมเดล AI ต่อไปนี้ไว้: Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3, และ 14 จาก Google, OpenAI, และ Anthropic. ทีมของคุณได้รับความฉลาดของ Gemini ภายใน ClickUp ควบคู่ไปกับโมเดลชั้นนำอื่น ๆ ทุกตัว. ชั้นของ AI จะคงความสม่ำเสมอไว้ไม่ว่าโมเดลพื้นฐานใด ๆ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละภารกิจ.
วิธีที่ ClickUp และ Gemini เชื่อมต่อผ่าน MCP: สถาปัตยกรรม
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการดำเนินงานจริงด้วย Gemini และ ClickUp AI
Google Gemini คือชั้น AI สำหรับแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ClickUp AI คือวิธีที่งานได้รับการจัดการ อัตโนมัติ และเร่งความเร็วทั่วทั้งองค์กร
- สมองทำให้พื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นจากภายใน
- ซูเปอร์เอเจนต์มอบเพื่อนร่วมทีม AI ให้กับทุกทีม ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
- Gemini เพิ่มประสิทธิภาพแอป Google ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
ร่วมกัน, พวกเขาทำให้เกิด
การนำ AI มาใช้ในองค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp AI กับ Gemini โดยตรง Gemini รับผิดชอบด้านปัญญาของแอปพลิเคชัน ส่วน ClickUp AI รับผิดชอบด้านปัญญาในการทำงาน เมื่อคุณผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน คุณจะเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้กับการลงมือทำ
