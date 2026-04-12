การทำงานแบบ AI Native เปลี่ยนแปลงการทำงานจริงอย่างไร

Preethi AnchanSenior Content Editor
12 เมษายน 2569

ทีมส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขากำลังสร้างกระบวนการทำงานที่รองรับ AI โดยกำเนิด แต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังเพียงแค่เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปบนกระบวนการเดิมที่ช้าและกระจัดกระจายซึ่งใช้มาตลอดเท่านั้น

การสำรวจระดับโลกของ McKinsey ในปี 2025 ยืนยันช่องว่างนี้:88% ขององค์กรใช้AI อย่างสม่ำเสมอในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน แต่มีเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่เริ่มขยายการใช้งานไปทั่วทั้งองค์กร

คู่มือนี้อธิบายอย่างละเอียดว่าเวิร์กโฟลว์ที่เป็น AI-native แท้จริงมีลักษณะอย่างไร และวิธีสังเกตสิ่งของจริงในเครื่องมือที่คุณประเมิน

คุณจะได้เรียนรู้ด้วยว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อให้ AI จัดการการดำเนินงานทั้งหมดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญ 💫

อะไรคือเวิร์กโฟลว์ที่เป็น AI-Native?

กระบวนการทำงานแบบ AI-native คือกระบวนการที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ AI จัดการการทำงานตามค่าเริ่มต้น เช่น การร่าง การจัดเส้นทาง การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ในขณะที่คุณสามารถควบคุม อนุมัติ และปรับปรุงได้

มันตรงกันข้ามกับ 'AI-assisted' ที่คุณยังคงต้องทำงานหนักทั้งหมดเอง และ AI เพียงแค่ช่วยแนะนำจากแถบข้างเท่านั้น หากทีมของคุณใช้เครื่องมือ AI อยู่แล้วแต่ยังคงเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการส่งงานด้วยมือ การอัปเดตสถานะ และการคัดลอกข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญมาก

ในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะมีชั้นการ ประสานงานของตัวแทน AIซึ่งรู้จักโครงการ ประวัติของทีม และเป้าหมาย ดังนั้นจึงสามารถ ดำเนินการ ได้ ลักษณะห้าประการที่ทำให้แนวทางนี้แตกต่างจากวิธีอื่นทั้งหมดคือ:

  • การดำเนินการเชิงตัวแทน:เทคโนโลยีเชิงตัวแทนสามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง เช่น การเขียนร่างแรก การอัปเดตบันทึก หรือการส่งคำขออนุมัติ
  • การรับรู้บริบท: ระบบใช้ประวัติโครงการและข้อมูลทีมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • การจัดการโครงการแบบปรับตัวได้: กระบวนการทำงานยืดหยุ่นตามความซับซ้อนของปัญหาแทนที่จะปฏิบัติตามลำดับที่ตายตัว
  • การโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ: คุณบอกระบบว่าคุณต้องการอะไรด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการคลิกผ่านเมนู
  • ความจำที่คงทน: ตัวแทนที่เรียนรู้จะดึงข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีตและจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ AI ช่วยเสริมไปสู่การใช้งาน AI เป็นหลัก เปลี่ยนแปลง ว่าใครเป็นผู้ทำงานโดยค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนไปใช้ระบบ AI โดยกำเนิด

อะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาบนพื้นฐาน AI แตกต่าง

ทุกเครื่องมือตอนนี้ต่างก็ติดคำว่า 'ขับเคลื่อนด้วย AI' ไว้บนหน้าแรกทั้งนั้น แต่ลองทดสอบง่าย ๆ ด้วยตัวเองดูสิ: ผลิตภัณฑ์นั้นเริ่มต้นด้วยการให้ AI ทำงานทันที หรือเริ่มจากหน้าจอว่างเปล่าแล้วค่อยเสนอ AI เป็นฟีเจอร์เสริม?

รูปแบบการออกแบบสองแบบที่แยกผลิตภัณฑ์ที่เป็น AI แท้จริงออกจากเครื่องมือเก่าที่ถูกนำมาใช้ใหม่ 👀

เครื่องมือที่แก้ปัญหาหน้ากระดาษว่างเปล่า

ในเครื่องมือแบบเก่า คุณเปิดเอกสารเปล่า กระดานเปล่า หรือแบบฟอร์มเปล่า และสร้างขึ้นจากศูนย์ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ AI จะเปลี่ยนสิ่งนี้ไป มันจะสร้างร่างแรก โครงสร้างที่แนะนำ หรือพื้นที่ทำงานที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าตามบริบทที่มีอยู่แล้ว เช่น ประเภทโครงการของคุณ งานที่ผ่านมา และเป้าหมายที่ระบุไว้

ลองนึกภาพว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อนำไปใช้กับงานประเภทต่างๆ แผนโครงการที่กรอกงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลสรุป การจัดวางแบบดีไซน์ที่สร้างตัวเลือกจากคำสั่งเริ่มต้น โครงสร้างโค้ดที่สะท้อนรูปแบบที่มีอยู่ในรีโพสิตอรีของคุณ ในแต่ละกรณี AI จะจัดการกับช่วงเวลาที่มีความยุ่งยากมากที่สุดในกระบวนการทำงาน: การเริ่มต้น

นี่เปลี่ยนบทบาทของคุณจากผู้สร้างเป็นผู้แก้ไข คุณกำลังปรับปรุงสิ่งที่อยู่ให้ดียิ่งขึ้นแทนที่จะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าแล้วสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brain สามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!

บรรณาธิการ AI ที่ทำการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณมีร่างแรกแล้ว คำถามต่อไปคือผลิตภัณฑ์จัดการกับการแก้ไขอย่างไร เครื่องมือแบบดั้งเดิมจะ จัดการการแก้ไขเนื้อหา AIเป็นกระบวนการแบบแมนนวลและทิศทางเดียว ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นสำหรับ AI จะสร้างวงจรการทำงานร่วมกันที่คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะ AI จะแก้ไข และวนซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจ

นี่ไม่ใช่แค่ปุ่ม 'สร้างใหม่' การแก้ไขแบบวนซ้ำที่ดีหมายถึง AI จะจดจำสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงและเหตุผลที่คุณทำเช่นนั้น มันจะนำความชอบเหล่านั้นไปใช้ในอนาคตและสามารถยกระดับหรือผสมผสานผลลัพธ์ให้เป็นรูปแบบใหม่ได้

โปรแกรมแก้ไขที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะที่ดีที่สุดจะลด จำนวน รอบการแก้ไข ไม่ใช่แค่ความพยายามในแต่ละรอบเท่านั้น เมื่อรวมกับการแก้ปัญหาหน้ากระดาษเปล่าแล้ว คุณจะได้ ปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อัตโนมัติภารกิจที่ซับซ้อน:

วิธีการทำงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเครื่องจะพัฒนาไปอย่างไร

ขณะนี้ทุกเครื่องมือที่เป็น AI-native กำลังสร้างแบบจำลองการโต้ตอบของตัวเอง

เมื่อหมวดหมู่พัฒนาไปมากขึ้น คาดว่าจะมีโปรโตคอลที่ใช้ร่วมกัน เช่น MCP (Model Context Protocol) ที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถส่งต่อบริบทข้ามแพลตฟอร์มได้ ซึ่งหมายความว่าตัวแทนในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณสามารถส่งข้อมูลไปยังตัวแทนในคลังโค้ดของคุณได้

ขอบเขตระหว่างมนุษย์กับ AI จะมีความเป็นทางการมากขึ้น ปัจจุบัน ทีมงานต่างทดลองและค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการแทรก จุดตรวจสอบแบบมีมนุษย์กำกับ (human-in-the-loop) เมื่อเวลาผ่านไป ขอบเขตเหล่านี้จะชัดเจน เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้ การออกแบบจุดส่งต่อที่ชัดเจนระหว่างมนุษย์กับ AI จะกลายเป็นศาสตร์เฉพาะทางอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทำตามหลัง

ภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และ เครื่องมือเองก็กำลังรวมตัวกันในด้านความสามารถ ทีมที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จะเป็นทีมที่ ปรับกระบวนการทางธุรกิจของตนใหม่ได้เร็วที่สุด การยอมรับทางวัฒนธรรมและการฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานในรูปแบบใหม่คืออุปสรรคที่แท้จริง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในโปรแกรม AI ที่เก่าแก่ที่สุดLogic Theorist ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1955-1956 โดย Allen Newell, Herbert A. Simon และ Cliff Shaw มันประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ทฤษฎีบท 38 ข้อจาก 52 ข้อแรกใน Principia Mathematica ของ Whitehead และ Russell และยังพบการพิสูจน์ที่สง่างามกว่าสำหรับทฤษฎีบทที่ 2 อีกด้วย 85.

ClickUp ขับเคลื่อนการทำงานแบบ AI-Native อย่างไร

หากการขยายตัวของบริบทเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมของคุณได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยจาก AI แม้ว่าจะได้นำเครื่องมือหลายอย่างมาใช้แล้วก็ตาม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ ClickUp

พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ของมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ทั้งหมดอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีAIที่ฝังตัวตามบริบทเป็นชั้นของข้อมูลเชิงลึกอีกด้วย

มาสำรวจคุณสมบัติ AI ที่ดีที่สุดของมันกัน:

ปลดล็อกบริบททันที

เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AI เริ่มต้นด้วยบริบท และClickUp Brainทำหน้าที่เป็นชั้นปัญญาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์, หัวข้อสนทนา, หรือแดชบอร์ด ทีมของคุณสามารถถามคำถามได้ง่าย ๆ และได้รับคำตอบที่แม่นยำและเกี่ยวข้องกับบริบทภายในไม่กี่วินาที

คลิกอัพ เบรน เพื่อรวบรวมบริบทได้ในไม่กี่วินาที
เปิดใช้งานการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังยิ่งขึ้นทั่วทั้งเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย ClickUp Brain

นี่คือวิธีการทำงานในแต่ละด้านสำคัญ:

  • งานใน ClickUp: สแกนคำอธิบายงาน ความคิดเห็น ผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเวลา และประวัติ เพื่ออัปเดตหรือสรุปข้อมูลทันที
  • ClickUp Docs: ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร, SOPs และฐานความรู้เพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาตามคำแนะนำ
  • ClickUp Chat: วิเคราะห์บทสนทนาที่ผ่านมาเพื่อดึงข้อมูลการตัดสินใจ การอัปเดต และบริบทโดยไม่ต้องเลื่อนดู

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาสามารถถาม ClickUp Brain ได้ว่า: 'ให้ฉันสรุปสถานะโครงการ ความเสี่ยง และการอนุมัติที่ค้างอยู่' ภายในไม่กี่วินาที พวกเขาจะได้รับสรุปที่สมบูรณ์และถูกต้องจากงาน เอกสาร และการสนทนา

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • รายการการดำเนินการจากการสนทนานี้
  • อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์?
  • สรุปงานที่ค้างทั้งหมดสำหรับสปรินท์นี้
  • สร้างรายการตรวจสอบจาก SOP นี้
  • เราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรบ้าง?

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รับรองว่าทุกการสนทนาจะถูกบันทึก จัดโครงสร้าง และเปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีด้วยClickUp AI Notetaker ระบบจะบันทึกประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ สกัดข้อมูลการตัดสินใจ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ขยายการตัดสินใจ

เมื่อคุณมีการเข้าถึงบริบทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำ AI มาใช้เพื่อคิดวิเคราะห์ ประมวลผล และให้คำแนะนำในการตัดสินใจClickUp Brain MAXได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก Brain โดยเพิ่มความสามารถขั้นสูงในการสังเคราะห์ข้อมูล การจดจำรูปแบบ และการให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์ เพื่อกำจัดปัญหาการขยายตัวของ AI
ค้นหาข้ามแอปงานของคุณและเว็บโดยใช้โมเดล AI ที่ดีที่สุดด้วย ClickUp Brain MAX

แอปเดสก์ท็อปมีให้บริการ:

  • เวิร์กโฟลว์ที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ: ให้คุณพูดความคิด งาน และคำถามของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะแปลงเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างทันทีด้วยClickUp Talk to Text
  • การค้นหาแบบรวม: ให้คุณค้นหาทุกสิ่ง ทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแหล่งข้อมูลภายนอก ได้ในที่เดียว
  • การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย: ให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น GPT, Claude และ Gemini เพื่อให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อลดปัญหา AI ที่กระจายตัวมากเกินไป
  • การให้เหตุผลเชิงลึกและการสังเคราะห์: นำเสนอการวิเคราะห์และสรุปข้ามโครงการ และระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาต่าง ๆ

สิ่งที่ผู้ใช้ได้กล่าวถึง ClickUp:

ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ Brain (Max) เพื่อสร้างรายการโครงการใหม่ทั้งหมดของฉัน ฉันจะให้ข้อมูลสั้น ๆ กับมัน และมันจะสร้างหมุดหมาย, งาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบทั้งหมดให้ฉัน มันยังจะสร้างการพึ่งพากันระหว่างทั้งหมดและตั้งค่าคุณสมบัติของงานอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นคือมากกว่า 100 งานในการสนทนาเพียง 15 นาที การตั้งค่าโครงการที่ซับซ้อนและปรับแต่งเฉพาะเคยเป็นงานใหญ่ และเรามักจะต้องใช้การนำเข้า CSV ที่ยุ่งยาก .ถ้าคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้อง มันสามารถทำได้มากมาย...ฉันลืมบอกไปว่าวิกิของบริษัทเราอยู่ใน ClickUp และมันยอดเยี่ยมมากในการตอบคำถามทุกประเภท

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลเชิงลึกจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติClickUp Automationsช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการระบุรูปแบบหรือกฎเกณฑ์แล้ว จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ ระบบทำงานบนตรรกะที่เรียบง่าย: ตัวกระตุ้น > เงื่อนไข > การดำเนินการ

กระบวนการทำงานอัตโนมัติของระบบ AIทำงานอย่างไร:

  • ทริกเกอร์ เป็นตัวเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ (เช่น งานถูกสร้างขึ้น, สถานะเปลี่ยนแปลง, ถึงกำหนดเวลา)
  • เงื่อนไข จะกำหนดเมื่อระบบอัตโนมัติควรทำงาน (เช่น เฉพาะเมื่อความสำคัญสูง เฉพาะสำหรับรายการเฉพาะ)
  • การกระทำ กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป (เช่น มอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, อัปเดตสถานะ
ClickUp Automations เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
มอบหมายงานที่ยุ่งให้กับระบบอัตโนมัติของ ClickUp

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1951 Claude Shannon ได้สร้างหนูหุ่นยนต์ชื่อ'Theseus' ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางผ่านเขาวงกตและจดจำเส้นทางที่ถูกต้องได้

ปรับใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ

วิวัฒนาการขั้นสูงสุดของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือการทำงานโดยอัตโนมัติClickUp Super Agentsทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI พวกเขาทำงานด้วยบริบท ความจำ และความสามารถในการปรับตัว และสามารถถูกเรียกใช้ได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติเอเย่นต์ AIเหล่านี้ทำงานร่วมกับทีมของคุณและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

ClickUp Super Agents สำหรับการประสานงานเวิร์กโฟลว์ AI ที่ซับซ้อน
สร้าง ClickUp Super Agents ที่ปรับแต่งเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ

สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้:

  • ดำเนินการวิจัยโดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกับข้อมูลภายนอก
  • สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง (สรุป, รายงาน, อีเมล)
  • ติดตามกระบวนการทำงานและแจ้งเตือนทีมอย่างเชิงรุก
  • รักษาบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกันระหว่างงานและโครงการต่างๆ
  • ดำเนินการกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวอย่างเช่น ทีมคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตกำลังจัดการบล็อก โพสต์โซเชียล และแคมเปญต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คุณสามารถใช้ Content Operations Super Agent ได้ที่นี่ มันสามารถเปลี่ยนไอเดียคอนเทนต์ให้กลายเป็นบรีฟที่มีโครงสร้างโดยใช้เอกสารและข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงานให้กับนักเขียนตามความพร้อมและติดตามงานโดยอัตโนมัติ

คู่มือการสร้างซูเปอร์เอเจนต์ในแบบของคุณ:

พื้นที่ทำงาน ClickUp ที่พัฒนาโดย AI ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

เวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI เป็นหลัก คือการสร้างกระบวนการใหม่โดยให้ AI รับผิดชอบเส้นทางหลักโดยอัตโนมัติ ส่วนคุณเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่ต้องใช้การพิจารณา ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอยู่ที่ความแตกต่างนี้

ClickUp โดดเด่นในที่นี้ ด้วย ClickUp Brain ทีมงานของคุณจะหยุดค้นหาและเริ่มตั้งคำถาม นอกจากนี้ ClickUp Brain MAX ยังคิด ค้นหา และให้เหตุผลแทนคุณ ClickUp Automations ช่วยลดงานประสานงานซ้ำๆ ออกจากภาระของคุณ ในขณะที่ ClickUp Super Agents จัดการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนด้วยบริบท ความจำ และความยืดหยุ่น เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่พัฒนาบนพื้นฐาน AI

ความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานที่ช่วยด้วย AI และกระบวนการทำงานที่เป็น AI โดยตรงคืออะไร?

กระบวนการทำงานที่ช่วยด้วย AI จะเพิ่มคำแนะนำจาก AI เข้าไปในกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมซึ่งดำเนินการด้วยมือ ในทางกลับกัน กระบวนการทำงานที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI ตั้งแต่ต้นจะถูกออกแบบมาให้ AI ดำเนินการตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ในขณะที่มนุษย์ทำหน้าที่กำกับดูแลและอนุมัติ

ตัวอย่างทั่วไปของกระบวนการทำงานที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะในการบริหารโครงการมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่กรอกข้อมูลงานและกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติจากบทสรุปภาษาธรรมชาติ นอกจากนี้ ตัวแทน AI ที่คัดกรองและจัดส่งคำขอที่เข้ามาโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง และการร่างเอกสารที่ AI สร้างเวอร์ชันแรกตามบริบทของโครงการก็เป็นตัวอย่างเช่นกัน

กระบวนการทำงานที่พัฒนาบนพื้นฐานของ AI จัดการกับความปลอดภัยและความไว้วางใจของข้อมูลอย่างไร?

ระบบส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยตรงจะใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Model Context Protocol (MCP) เพื่อให้เอเจนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างรัดกุม และมีการฝังจุดตรวจสอบแบบมีมนุษย์กำกับ (human-in-the-loop) สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง