การทำงานแบบ AI Native เปลี่ยนแปลงการทำงานจริงอย่างไร

ทีมส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขากำลังสร้างกระบวนการทำงานที่รองรับ AI โดยกำเนิด แต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังเพียงแค่เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปบนกระบวนการเดิมที่ช้าและกระจัดกระจายซึ่งใช้มาตลอดเท่านั้น
การสำรวจระดับโลกของ McKinsey ในปี 2025 ยืนยันช่องว่างนี้:88% ขององค์กรใช้AI อย่างสม่ำเสมอในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน แต่มีเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่เริ่มขยายการใช้งานไปทั่วทั้งองค์กร
คู่มือนี้อธิบายอย่างละเอียดว่าเวิร์กโฟลว์ที่เป็น AI-native แท้จริงมีลักษณะอย่างไร และวิธีสังเกตสิ่งของจริงในเครื่องมือที่คุณประเมิน
คุณจะได้เรียนรู้ด้วยว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อให้ AI จัดการการดำเนินงานทั้งหมดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่สำคัญ 💫
อะไรคือเวิร์กโฟลว์ที่เป็น AI-Native?
กระบวนการทำงานแบบ AI-native คือกระบวนการที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ AI จัดการการทำงานตามค่าเริ่มต้น เช่น การร่าง การจัดเส้นทาง การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ในขณะที่คุณสามารถควบคุม อนุมัติ และปรับปรุงได้
มันตรงกันข้ามกับ 'AI-assisted' ที่คุณยังคงต้องทำงานหนักทั้งหมดเอง และ AI เพียงแค่ช่วยแนะนำจากแถบข้างเท่านั้น หากทีมของคุณใช้เครื่องมือ AI อยู่แล้วแต่ยังคงเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการส่งงานด้วยมือ การอัปเดตสถานะ และการคัดลอกข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญมาก
ในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะมีชั้นการ ประสานงานของตัวแทน AIซึ่งรู้จักโครงการ ประวัติของทีม และเป้าหมาย ดังนั้นจึงสามารถ ดำเนินการ ได้ ลักษณะห้าประการที่ทำให้แนวทางนี้แตกต่างจากวิธีอื่นทั้งหมดคือ:
- การดำเนินการเชิงตัวแทน:เทคโนโลยีเชิงตัวแทนสามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง เช่น การเขียนร่างแรก การอัปเดตบันทึก หรือการส่งคำขออนุมัติ
- การรับรู้บริบท: ระบบใช้ประวัติโครงการและข้อมูลทีมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การจัดการโครงการแบบปรับตัวได้: กระบวนการทำงานยืดหยุ่นตามความซับซ้อนของปัญหาแทนที่จะปฏิบัติตามลำดับที่ตายตัว
- การโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ: คุณบอกระบบว่าคุณต้องการอะไรด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการคลิกผ่านเมนู
- ความจำที่คงทน: ตัวแทนที่เรียนรู้จะดึงข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีตและจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ AI ช่วยเสริมไปสู่การใช้งาน AI เป็นหลัก เปลี่ยนแปลง ว่าใครเป็นผู้ทำงานโดยค่าเริ่มต้น
เปลี่ยนไปใช้ระบบ AI โดยกำเนิด
อะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาบนพื้นฐาน AI แตกต่าง
ทุกเครื่องมือตอนนี้ต่างก็ติดคำว่า 'ขับเคลื่อนด้วย AI' ไว้บนหน้าแรกทั้งนั้น แต่ลองทดสอบง่าย ๆ ด้วยตัวเองดูสิ: ผลิตภัณฑ์นั้นเริ่มต้นด้วยการให้ AI ทำงานทันที หรือเริ่มจากหน้าจอว่างเปล่าแล้วค่อยเสนอ AI เป็นฟีเจอร์เสริม?
รูปแบบการออกแบบสองแบบที่แยกผลิตภัณฑ์ที่เป็น AI แท้จริงออกจากเครื่องมือเก่าที่ถูกนำมาใช้ใหม่ 👀
เครื่องมือที่แก้ปัญหาหน้ากระดาษว่างเปล่า
ในเครื่องมือแบบเก่า คุณเปิดเอกสารเปล่า กระดานเปล่า หรือแบบฟอร์มเปล่า และสร้างขึ้นจากศูนย์ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ AI จะเปลี่ยนสิ่งนี้ไป มันจะสร้างร่างแรก โครงสร้างที่แนะนำ หรือพื้นที่ทำงานที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าตามบริบทที่มีอยู่แล้ว เช่น ประเภทโครงการของคุณ งานที่ผ่านมา และเป้าหมายที่ระบุไว้
ลองนึกภาพว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อนำไปใช้กับงานประเภทต่างๆ แผนโครงการที่กรอกงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลสรุป การจัดวางแบบดีไซน์ที่สร้างตัวเลือกจากคำสั่งเริ่มต้น โครงสร้างโค้ดที่สะท้อนรูปแบบที่มีอยู่ในรีโพสิตอรีของคุณ ในแต่ละกรณี AI จะจัดการกับช่วงเวลาที่มีความยุ่งยากมากที่สุดในกระบวนการทำงาน: การเริ่มต้น
นี่เปลี่ยนบทบาทของคุณจากผู้สร้างเป็นผู้แก้ไข คุณกำลังปรับปรุงสิ่งที่อยู่ให้ดียิ่งขึ้นแทนที่จะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าแล้วสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
บรรณาธิการ AI ที่ทำการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อคุณมีร่างแรกแล้ว คำถามต่อไปคือผลิตภัณฑ์จัดการกับการแก้ไขอย่างไร เครื่องมือแบบดั้งเดิมจะ จัดการการแก้ไขเนื้อหา AIเป็นกระบวนการแบบแมนนวลและทิศทางเดียว ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นสำหรับ AI จะสร้างวงจรการทำงานร่วมกันที่คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะ AI จะแก้ไข และวนซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจ
นี่ไม่ใช่แค่ปุ่ม 'สร้างใหม่' การแก้ไขแบบวนซ้ำที่ดีหมายถึง AI จะจดจำสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงและเหตุผลที่คุณทำเช่นนั้น มันจะนำความชอบเหล่านั้นไปใช้ในอนาคตและสามารถยกระดับหรือผสมผสานผลลัพธ์ให้เป็นรูปแบบใหม่ได้
โปรแกรมแก้ไขที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะที่ดีที่สุดจะลด จำนวน รอบการแก้ไข ไม่ใช่แค่ความพยายามในแต่ละรอบเท่านั้น เมื่อรวมกับการแก้ปัญหาหน้ากระดาษเปล่าแล้ว คุณจะได้ ปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
อัตโนมัติภารกิจที่ซับซ้อน:
วิธีการทำงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเครื่องจะพัฒนาไปอย่างไร
ขณะนี้ทุกเครื่องมือที่เป็น AI-native กำลังสร้างแบบจำลองการโต้ตอบของตัวเอง
เมื่อหมวดหมู่พัฒนาไปมากขึ้น คาดว่าจะมีโปรโตคอลที่ใช้ร่วมกัน เช่น MCP (Model Context Protocol) ที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถส่งต่อบริบทข้ามแพลตฟอร์มได้ ซึ่งหมายความว่าตัวแทนในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณสามารถส่งข้อมูลไปยังตัวแทนในคลังโค้ดของคุณได้
ขอบเขตระหว่างมนุษย์กับ AI จะมีความเป็นทางการมากขึ้น ปัจจุบัน ทีมงานต่างทดลองและค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการแทรก จุดตรวจสอบแบบมีมนุษย์กำกับ (human-in-the-loop) เมื่อเวลาผ่านไป ขอบเขตเหล่านี้จะชัดเจน เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้ การออกแบบจุดส่งต่อที่ชัดเจนระหว่างมนุษย์กับ AI จะกลายเป็นศาสตร์เฉพาะทางอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทำตามหลัง
ภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และ เครื่องมือเองก็กำลังรวมตัวกันในด้านความสามารถ ทีมที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จะเป็นทีมที่ ปรับกระบวนการทางธุรกิจของตนใหม่ได้เร็วที่สุด การยอมรับทางวัฒนธรรมและการฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานในรูปแบบใหม่คืออุปสรรคที่แท้จริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในโปรแกรม AI ที่เก่าแก่ที่สุดLogic Theorist ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1955-1956 โดย Allen Newell, Herbert A. Simon และ Cliff Shaw มันประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ทฤษฎีบท 38 ข้อจาก 52 ข้อแรกใน Principia Mathematica ของ Whitehead และ Russell และยังพบการพิสูจน์ที่สง่างามกว่าสำหรับทฤษฎีบทที่ 2 อีกด้วย 85.
ClickUp ขับเคลื่อนการทำงานแบบ AI-Native อย่างไร
หากการขยายตัวของบริบทเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมของคุณได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยจาก AI แม้ว่าจะได้นำเครื่องมือหลายอย่างมาใช้แล้วก็ตาม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ของมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ทั้งหมดอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีAIที่ฝังตัวตามบริบทเป็นชั้นของข้อมูลเชิงลึกอีกด้วย
มาสำรวจคุณสมบัติ AI ที่ดีที่สุดของมันกัน:
ปลดล็อกบริบททันที
เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AI เริ่มต้นด้วยบริบท และClickUp Brainทำหน้าที่เป็นชั้นปัญญาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์, หัวข้อสนทนา, หรือแดชบอร์ด ทีมของคุณสามารถถามคำถามได้ง่าย ๆ และได้รับคำตอบที่แม่นยำและเกี่ยวข้องกับบริบทภายในไม่กี่วินาที
นี่คือวิธีการทำงานในแต่ละด้านสำคัญ:
- งานใน ClickUp: สแกนคำอธิบายงาน ความคิดเห็น ผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเวลา และประวัติ เพื่ออัปเดตหรือสรุปข้อมูลทันที
- ClickUp Docs: ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร, SOPs และฐานความรู้เพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาตามคำแนะนำ
- ClickUp Chat: วิเคราะห์บทสนทนาที่ผ่านมาเพื่อดึงข้อมูลการตัดสินใจ การอัปเดต และบริบทโดยไม่ต้องเลื่อนดู
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาสามารถถาม ClickUp Brain ได้ว่า: 'ให้ฉันสรุปสถานะโครงการ ความเสี่ยง และการอนุมัติที่ค้างอยู่' ภายในไม่กี่วินาที พวกเขาจะได้รับสรุปที่สมบูรณ์และถูกต้องจากงาน เอกสาร และการสนทนา
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- รายการการดำเนินการจากการสนทนานี้
- อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์?
- สรุปงานที่ค้างทั้งหมดสำหรับสปรินท์นี้
- สร้างรายการตรวจสอบจาก SOP นี้
- เราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรบ้าง?
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รับรองว่าทุกการสนทนาจะถูกบันทึก จัดโครงสร้าง และเปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีด้วยClickUp AI Notetaker ระบบจะบันทึกประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ สกัดข้อมูลการตัดสินใจ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ขยายการตัดสินใจ
เมื่อคุณมีการเข้าถึงบริบทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำ AI มาใช้เพื่อคิดวิเคราะห์ ประมวลผล และให้คำแนะนำในการตัดสินใจClickUp Brain MAXได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก Brain โดยเพิ่มความสามารถขั้นสูงในการสังเคราะห์ข้อมูล การจดจำรูปแบบ และการให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
แอปเดสก์ท็อปมีให้บริการ:
- เวิร์กโฟลว์ที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ: ให้คุณพูดความคิด งาน และคำถามของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะแปลงเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างทันทีด้วยClickUp Talk to Text
- การค้นหาแบบรวม: ให้คุณค้นหาทุกสิ่ง ทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแหล่งข้อมูลภายนอก ได้ในที่เดียว
- การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย: ให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น GPT, Claude และ Gemini เพื่อให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อลดปัญหา AI ที่กระจายตัวมากเกินไป
- การให้เหตุผลเชิงลึกและการสังเคราะห์: นำเสนอการวิเคราะห์และสรุปข้ามโครงการ และระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาต่าง ๆ
สิ่งที่ผู้ใช้ได้กล่าวถึง ClickUp:
ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ Brain (Max) เพื่อสร้างรายการโครงการใหม่ทั้งหมดของฉัน ฉันจะให้ข้อมูลสั้น ๆ กับมัน และมันจะสร้างหมุดหมาย, งาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบทั้งหมดให้ฉัน มันยังจะสร้างการพึ่งพากันระหว่างทั้งหมดและตั้งค่าคุณสมบัติของงานอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นคือมากกว่า 100 งานในการสนทนาเพียง 15 นาที การตั้งค่าโครงการที่ซับซ้อนและปรับแต่งเฉพาะเคยเป็นงานใหญ่ และเรามักจะต้องใช้การนำเข้า CSV ที่ยุ่งยาก .ถ้าคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้อง มันสามารถทำได้มากมาย...ฉันลืมบอกไปว่าวิกิของบริษัทเราอยู่ใน ClickUp และมันยอดเยี่ยมมากในการตอบคำถามทุกประเภท
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ
ข้อมูลเชิงลึกจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติClickUp Automationsช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการระบุรูปแบบหรือกฎเกณฑ์แล้ว จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ ระบบทำงานบนตรรกะที่เรียบง่าย: ตัวกระตุ้น > เงื่อนไข > การดำเนินการ
กระบวนการทำงานอัตโนมัติของระบบ AIทำงานอย่างไร:
- ทริกเกอร์ เป็นตัวเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ (เช่น งานถูกสร้างขึ้น, สถานะเปลี่ยนแปลง, ถึงกำหนดเวลา)
- เงื่อนไข จะกำหนดเมื่อระบบอัตโนมัติควรทำงาน (เช่น เฉพาะเมื่อความสำคัญสูง เฉพาะสำหรับรายการเฉพาะ)
- การกระทำ กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป (เช่น มอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, อัปเดตสถานะ
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1951 Claude Shannon ได้สร้างหนูหุ่นยนต์ชื่อ'Theseus' ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางผ่านเขาวงกตและจดจำเส้นทางที่ถูกต้องได้
ปรับใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
วิวัฒนาการขั้นสูงสุดของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือการทำงานโดยอัตโนมัติClickUp Super Agentsทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI พวกเขาทำงานด้วยบริบท ความจำ และความสามารถในการปรับตัว และสามารถถูกเรียกใช้ได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติเอเย่นต์ AIเหล่านี้ทำงานร่วมกับทีมของคุณและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้:
- ดำเนินการวิจัยโดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกับข้อมูลภายนอก
- สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง (สรุป, รายงาน, อีเมล)
- ติดตามกระบวนการทำงานและแจ้งเตือนทีมอย่างเชิงรุก
- รักษาบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกันระหว่างงานและโครงการต่างๆ
- ดำเนินการกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่างเช่น ทีมคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตกำลังจัดการบล็อก โพสต์โซเชียล และแคมเปญต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คุณสามารถใช้ Content Operations Super Agent ได้ที่นี่ มันสามารถเปลี่ยนไอเดียคอนเทนต์ให้กลายเป็นบรีฟที่มีโครงสร้างโดยใช้เอกสารและข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงานให้กับนักเขียนตามความพร้อมและติดตามงานโดยอัตโนมัติ
คู่มือการสร้างซูเปอร์เอเจนต์ในแบบของคุณ:
พื้นที่ทำงาน ClickUp ที่พัฒนาโดย AI ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
เวิร์กโฟลว์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI เป็นหลัก คือการสร้างกระบวนการใหม่โดยให้ AI รับผิดชอบเส้นทางหลักโดยอัตโนมัติ ส่วนคุณเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่ต้องใช้การพิจารณา ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอยู่ที่ความแตกต่างนี้
ClickUp โดดเด่นในที่นี้ ด้วย ClickUp Brain ทีมงานของคุณจะหยุดค้นหาและเริ่มตั้งคำถาม นอกจากนี้ ClickUp Brain MAX ยังคิด ค้นหา และให้เหตุผลแทนคุณ ClickUp Automations ช่วยลดงานประสานงานซ้ำๆ ออกจากภาระของคุณ ในขณะที่ ClickUp Super Agents จัดการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนด้วยบริบท ความจำ และความยืดหยุ่น เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่พัฒนาบนพื้นฐาน AI
ความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานที่ช่วยด้วย AI และกระบวนการทำงานที่เป็น AI โดยตรงคืออะไร?
กระบวนการทำงานที่ช่วยด้วย AI จะเพิ่มคำแนะนำจาก AI เข้าไปในกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมซึ่งดำเนินการด้วยมือ ในทางกลับกัน กระบวนการทำงานที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI ตั้งแต่ต้นจะถูกออกแบบมาให้ AI ดำเนินการตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ในขณะที่มนุษย์ทำหน้าที่กำกับดูแลและอนุมัติ
ตัวอย่างทั่วไปของกระบวนการทำงานที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะในการบริหารโครงการมีอะไรบ้าง?
ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่กรอกข้อมูลงานและกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติจากบทสรุปภาษาธรรมชาติ นอกจากนี้ ตัวแทน AI ที่คัดกรองและจัดส่งคำขอที่เข้ามาโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง และการร่างเอกสารที่ AI สร้างเวอร์ชันแรกตามบริบทของโครงการก็เป็นตัวอย่างเช่นกัน
กระบวนการทำงานที่พัฒนาบนพื้นฐานของ AI จัดการกับความปลอดภัยและความไว้วางใจของข้อมูลอย่างไร?
ระบบส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยตรงจะใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Model Context Protocol (MCP) เพื่อให้เอเจนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างรัดกุม และมีการฝังจุดตรวจสอบแบบมีมนุษย์กำกับ (human-in-the-loop) สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง