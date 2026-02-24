บล็อก ClickUp

วิธีเชี่ยวชาญการจัดการตัวแทน AI ในกระบวนการทำงานของคุณ

24 กุมภาพันธ์ 2569

การประสานงานในทีมที่ดีขึ้นนำไปสู่การดำเนินงานที่ราบรื่นขึ้น—หรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เราเคยได้ยินมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องราวกลับแตกต่างออกไป

ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมขาย, และทีมการตลาดใช้เวลาครึ่งวันในการซิงค์ปฏิทิน, กระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือเฉพาะทาง, และตามหาการอัปเดต. ระบบนี้สร้างความรบกวนและใช้เวลาที่ควรจะถูกใช้ไปกับการทำงานที่มีคุณค่าสูง.

ในขณะที่ตัวแทน AI สามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ การใช้งานในลักษณะแยกส่วนกลับก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า มันเพียงแค่ย้ายความวุ่นวายจากมนุษย์ไปยังซอฟต์แวร์แทน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคุณอาจส่งอีเมลแจ้งว่า "ฟีเจอร์ได้รับการแก้ไขแล้ว" ก่อนที่ตัวแทนฝ่ายผลิตภัณฑ์จะยืนยันด้วยซ้ำ

เพื่อประสานงานทีมของคุณอย่างแท้จริง คุณต้องประสานงานตัวแทนของคุณก่อน นั่นนำเราไปสู่... 🥁 การประสานงานตัวแทน AI

การประสานงานตัวแทน AI คืออะไร?

การประสานงานของตัวแทน AI คือกระบวนการในการประสานงานตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายตัวให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยตัวแทนประสานงานที่ทำหน้าที่ควบคุมลำดับของงาน การสื่อสาร และการไหลของข้อมูลระหว่างตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายตัว

📌 ตัวอย่าง: จินตนาการว่าคุณบริหารบริษัทค้าปลีกขนาดเล็ก คุณมีตัวแทน AI สามตัว และแต่ละตัวมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเองโดยเฉพาะ โดยไม่สื่อสารกับตัวแทนตัวอื่น:

  • ตัวแทนสินค้าคงคลัง: ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังและสั่งซื้อเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าใกล้หมด
  • ตัวแทนการตลาด: สแกนรายการสินค้าของคุณและเขียนโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ตัวแทนจัดส่ง: สร้างฉลากและกำหนดตารางเวลาสำหรับบริษัทขนส่งเมื่อมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

เนื่องจากตัวแทนเดี่ยวเหล่านี้ดำเนินการอย่างอิสระ พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะพบข้อผิดพลาด

อย่างไรหรือ?

  • ตัวแทนการตลาดอาจเห็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและเปิดตัวแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่ โดยไม่ทราบว่าตัวแทนสินค้าคงคลังเพิ่งทำเครื่องหมายสินค้านั้นว่า "หมดสต็อก"
  • หรือเมื่อลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ ตัวแทนจัดส่งจะหยุดการจัดส่งพัสดุ แต่ตัวแทนสินค้าคงคลังไม่สามารถอัปเดตระดับสินค้าคงคลังได้

การประสานงานของตัวแทน AI ช่วยลดความวุ่นวายนี้ให้ราบรื่นขึ้น ตัวควบคุมกลาง หรือผู้ประสานงาน จะทำการซิงค์ตัวแทนแต่ละตัวให้ทำงานร่วมกันอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

⚖️ รู้ความแตกต่าง: การประสานงานของ AIและการประสานงานของตัวแทน AI ฟังดูคล้ายกัน แต่เป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกัน:

  • การประสานงาน AI: กระบวนการที่กว้างขวางในการประสานงานส่วนประกอบ AI หลายอย่าง เช่น แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning models), แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models - LLMs), ท่อข้อมูล (data pipelines), API, และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เป้าหมายคือการสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างจากเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน
  • การประสานงานของตัวแทน AI: ส่วนย่อยของการประสานงาน AI ที่มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ตัวแทน AI หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจที่ซับซ้อนและมีเป้าหมายร่วมกัน

⭐ โบนัส: มันทำงานอย่างไร? วิดีโอนี้เกี่ยวกับผู้ประสานงานกระบวนการทำงานของตัวแทนจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

📮 ClickUp Insight: 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นแต่ยังไม่แน่ใจว่าอะไรที่ถือว่าเป็น "ตัวแทน"

นั่นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องตัวแทนกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงใด แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่นี้ยังคงรู้สึกเป็นนามธรรมอยู่มากในทางปฏิบัติ เครื่องมือหลายอย่างอ้างว่ามีความเป็นตัวแทนในทางทฤษฎี แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในงานประจำวันได้จริง

ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp ทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานและสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระภายใต้กฎเกณฑ์และการอนุมัติที่คุณกำหนด ส่วนที่ดีที่สุด? มันดูไม่เหมือน "AI" แต่เหมือนเพื่อนร่วมงานเสมือนที่คอยดูแลงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเงียบๆ

ทำไมการประสานงานของตัวแทน AI จึงมีความสำคัญสำหรับทีม

กระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ครอบคลุมหลายแผนกและเครื่องมือ

การรับลูกค้าใหม่: ฝ่ายขายจัดการสัญญาใน CRM, ฝ่ายการเงินใช้ ERP สำหรับการออกใบแจ้งหนี้, และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าตั้งค่าบัญชี

ตอนนี้ การส่งตัวแทนเดี่ยวเพื่อทำให้แต่ละขั้นตอนเป็นอัตโนมัติฟังดูเป็นไอเดียที่ดี—ตัวหนึ่งจัดการการลงนามในสัญญา อีกตัวหนึ่งจัดการการตั้งค่าบัญชี

แต่แนวทางนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญ:

  • ไม่มีการลดจำนวนเครื่องมือที่กระจัดกระจาย: ตัวแทนที่ทำงานแยกกันจะดำเนินการภายในระบบเดิม ทำให้เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และจำนวนเครื่องมือที่มากเกินไปยังคงเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไข
  • การถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง: คุณยังคงต้องย้ายข้อมูลระหว่างเอเจนต์ด้วยตนเอง เนื่องจากเอเจนต์ไม่สามารถแชร์บริบทหรือไฟล์ร่วมกันได้โดยตรง
  • ความล้มเหลวในการดำเนินการ: ตัวแทนที่ทำงานแยกส่วนทำให้เกิดงานซ้ำซ้อน การส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด และความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ่งส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดล่าช้า
  • การขยายตัวของตัวแทน: การจัดการตัวแทนหลายสิบคนกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและกระจัดกระจายพอๆ กับการจัดการเครื่องมือดั้งเดิม

ชั้นการประสานงานช่วยให้การโต้ตอบของตัวแทนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวมศูนย์ แทนที่จะกระตุ้นตัวแทน B ด้วยตนเองเมื่อตัวแทน A เสร็จสิ้นแล้ว ตัวประสานงานจะจัดการการส่งต่อโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้ทันทีและป้องกันไม่ให้กระบวนการทำงานแยกส่วนออกจากกัน

🔔 แจ้งเตือน: การประสานงานของเอเจนต์ AI ≠ การประสานงานของหลายเอเจนต์

การประสานงานแบบหลายตัวแทน (Multi-agent orchestration) คือการประสานงานของตัวแทนหลายตัวภายในแพลตฟอร์มเดียว การประสานงานตัวแทน AI (AI agent orchestration) คือการจัดการในระดับสูงของตัวแทนทั่วทั้งเทคโนโลยีของบริษัทคุณ มันเชื่อมต่อตัวแทน AI ประเภทต่างๆในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ

การประสานงานของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สี่ประเภท

มีวิธีการหลักสี่วิธีในการจัดระเบียบตัวแทน AI ภายในชั้นการประสานงาน วิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงานของคุณ เช่น คุณต้องการการกำกับดูแลตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดหรือการตอบสนองแบบเรียลไทม์

มาสำรวจสี่ประเภทและเวลาที่ควรใช้กัน:

1. การประสานงานแบบรวมศูนย์

ที่นี่ มีตัวแทนหลักหรือผู้ควบคุมเพียงคนเดียวที่จัดการทุกอย่าง รับคำขอจากผู้ใช้ ตัดสินใจว่าต้องใช้ตัวแทนย่อยเฉพาะทางใดบ้าง มอบหมายงานให้พวกเขา และตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนให้คำตอบสุดท้าย

เหมาะสำหรับ: อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด (เช่น การเงินหรือการดูแลสุขภาพ) ที่ทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้และคาดการณ์ได้

2. การประสานงานแบบกระจายศูนย์

ในการประสานงานแบบกระจายอำนาจ จะไม่มีผู้ประสานงานหลักเพียงคนเดียว แต่ทุกเอเจนต์จะถูกโปรแกรมด้วยชุดกฎหรือตรรกะการประสานงานร่วมกัน และสื่อสารกันโดยตรง

พวกเขาเจรจาขั้นตอนต่อไปตามเวลาว่างและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตัวแทน

เหมาะสำหรับ: ระบบความเร็วสูงแบบเรียลไทม์ (เช่น ผู้ช่วยเสียง) เพราะช่วยขจัดตัวกลางและให้ตัวแทนสามารถสื่อสารกันโดยตรง

3. การประสานงานแบบลำดับชั้น

นี่คือเวอร์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นของแบบจำลองผู้ควบคุม มันใช้โครงสร้างแบบชั้น: ตัวแทนระดับบนสุดจัดการตัวแทนระดับกลางหลายตัว และตัวแทนระดับกลางแต่ละตัวจัดการทีมของตัวแทนผู้ทำงานเฉพาะทางของตัวเอง

เหมาะสำหรับ: การดำเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีงานกว้างขวางเกินกว่าที่ผู้ควบคุมเพียงคนเดียวจะจัดการได้

4. การประสานงานแบบสหพันธ์

การประสานงานแบบสหพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อิสระ—ซึ่งมักมาจากองค์กรที่แตกต่างกัน—ที่ร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา

ไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมการดำเนินงานแทน แต่มีตัวแทนหลายตัวจากแผนกต่าง ๆ (หรืออาจมาจากบริษัทต่าง ๆ) ที่ตกลงใช้มาตรฐานการสื่อสารร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกัน

เหมาะสำหรับ: ความร่วมมือระหว่างบริษัทหรือการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่หน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องประสานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

⭐ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ นี่คือตัวอย่างการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์ที่เน้นการจัดตารางเวลา:

การทำงานของการประสานงานตัวแทน AI

ผู้ช่วยระดับสูงหรือผู้ช่วยระดับมาสเตอร์จะบริหารจัดการผู้ช่วยคนอื่น ๆ — นั่นง่ายพอที่จะเข้าใจ

แต่เมื่อไม่มีผู้ควบคุม (เช่น ในรูปแบบการกระจายอำนาจหรือแบบสหพันธ์) มันทำงานอย่างไร?

กระบวนการประสานงาน ไม่ว่าจะมีผู้ประสานงานหลักหรือไม่ก็ตาม อาศัยหลายขั้นตอน 👇

ขั้นตอนที่ 1: การแยกงาน

🤝 ด้วยผู้ประสานงาน: ผู้ควบคุม (ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนระดับสูงหรือตัวแทนหลัก) จะได้รับเป้าหมาย วิเคราะห์ และร่างแผนการดำเนินการทั้งหมด จากนั้นจะแบ่งงานหลักออกเป็นงานย่อยและตัดสินใจลำดับการดำเนินการ

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณได้ส่งตัวแทนไปเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ในแอปโดยอัตโนมัติ ผู้ควบคุมได้แบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นงานย่อยเฉพาะทาง: ตัวแทนนักพัฒนาจะสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ ตัวแทน QA จะเขียนกรณีทดสอบ และตัวแทนฝ่ายการตลาดจะร่างบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน

เนื่องจากกระบวนการนี้มีความยืดหยุ่น ผู้ควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนลำดับขั้นตอนได้แบบเรียลไทม์ หาก "ฟีเจอร์" นั้นเป็นเพียงการแก้ไขข้อบกพร่อง ก็จะข้ามขั้นตอนการตลาดโดยอัตโนมัติ

👉🏼 โดยไม่มีผู้ควบคุม: ในกรณีนี้ ตรรกะการประสานงานจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงในตัวแทน AI พวกเขาจะรับงานตามเหตุผลของตนเองและแบ่งงานออกเป็นงานย่อยในเวลาจริง สร้างเส้นทางที่ไม่เคยมีอยู่จนกว่าจะมีความจำเป็น

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ

🤝 ด้วยผู้ประสานงาน: ผู้ควบคุมจะประเมินความสามารถของตัวแทนพนักงานที่มีอยู่แบบเรียลไทม์และมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุด (เช่น การจัดเส้นทางงานเขียนโค้ดให้กับตัวแทน Python)

👉🏼 โดยไม่มีผู้ควบคุม: ตัวแทนทำงานร่วมกันในหลายวิธีโดยไม่ต้องมีตัวแทนหลัก หนึ่งในวิธีคือระบบกระดานดำ ซึ่งตัวแทนจะตรวจสอบพื้นที่ร่วมกันเพื่อหาภารกิจที่พร้อมใช้งานและเลือกภารกิจที่พวกเขามีคุณสมบัติเหมาะสม อีกวิธีหนึ่งคือการกำหนดเส้นทางเชิงความหมาย ซึ่งตัวแทนจะรับภารกิจตามความหมายของคำขอ

👀 คุณรู้หรือไม่?ตัวแทนยังสามารถ "เสนอราคา" สำหรับงานได้โดยการแชร์คะแนนความมั่นใจหากตัวแทน A อ้างว่ามีความมั่นใจ 95% สำหรับปัญหาเฉพาะ ในขณะที่ตัวแทน B อ้างว่ามีความมั่นใจ 65% ตัวแทน A จะได้รับงานนั้น

ตัวแทนอาจเสนอราคาโดยใช้:

  • ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์
  • เวลาที่ประมาณการ
  • ความพร้อมของทรัพยากร
  • ประโยชน์ใช้สอยหรือรางวัล

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการบริบท

🤝 ด้วยผู้ประสานงาน: ผู้ควบคุมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหน่วยความจำหลัก โดยจะส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตัวแทนก่อนหน้าไปยังตัวแทนถัดไปเท่านั้น เพื่อไม่ให้ตัวแทนใหม่ต้องรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นจนเกินไป

👉🏼 โดยไม่มีผู้ประสานงาน: เมื่อตัวแทน A ทำงานเสร็จสิ้น จะเพิ่มข้อมูลที่ค้นพบเป็นบริบทใหม่และส่งไปยังตัวแทน B ตัวแทน B จะได้รับประวัติทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายในระหว่างการส่งต่อ

ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการและการติดตามผล

🤝 ด้วยผู้ควบคุม: ผู้ควบคุมดูแลคุณภาพของผลลัพธ์จากตัวแทนแต่ละคน หากตัวแทนคนใดล้มเหลวหรือให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ผู้ควบคุมจะตรวจจับและร้องขอให้ทำซ้ำ หรือเปลี่ยนเส้นทางงานไปยังตัวแทนคนอื่น

👉🏼 โดยไม่มีผู้ควบคุม: ตัวแทนใช้การสะท้อนตนเองและการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน พวกเขาถูกตั้งโปรแกรมให้ตรวจสอบงานของตนเองและของเพื่อนร่วมงานอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป ตัวอย่างเช่น หากตัวแทน B ได้รับข้อมูลที่ไม่ดีจากตัวแทน A ตัวแทน B จะปฏิเสธงานและส่งกลับไปยังตัวแทน A

ขั้นตอนที่ 5: การเตรียมผลลัพธ์

🤝 ด้วยผู้ประสานงาน: ตัวแทนทุกคนส่งชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์กลับไปยังผู้ควบคุม ผู้ควบคุมจะทำความสะอาดข้อมูล จัดรูปแบบรายงานฉบับสุดท้าย และนำเสนอให้กับผู้ใช้

👉🏼 โดยไม่มีผู้ประสานงาน: ผลลัพธ์สุดท้ายมักจะเป็นเพียงผลลัพธ์ของตัวแทนคนสุดท้ายในสายโซ่ หากเป็นระบบตัวแทนหลายตัว ตัวแทนจะลงคะแนนเพื่อตกลงและรวมผลลัพธ์ของตนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของตัวแทน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อาร์คิทัส นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณ สร้างนกพิราบไม้ที่สามารถบินได้จริง มันใช้ไอน้ำอัดเพื่อขับเคลื่อนตัวเองไปได้ประมาณ 200 เมตร นกกลไกนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามแรกๆ ในการสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติที่เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้การควบคุมด้วยมือ

ประโยชน์ของการประสานงานตัวแทน AI

เมื่อองค์กรมุ่งเน้นการให้ตัวแทนสามารถปฏิบัติงานข้ามกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ การประสานงานของตัวแทน AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของงานที่สามารถปรับขนาดได้และดำเนินการโดยอัตโนมัติ นี่คือห้าเหตุผลที่คุณต้องให้ความสำคัญกับการนำไปใช้:

  • การมอบหมายงานอัตโนมัติ: เมื่อตัวแทนหนึ่งคนเสร็จสิ้นขั้นตอนหนึ่ง ตัวแทนถัดไปจะได้รับการแจ้งเตือนและบริบทที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ กระบวนการทำงานของคุณจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีการล่าช้าหรือการติดตามผลด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน: การจัดเส้นทางงานอัจฉริยะ (เช่นในระบบศูนย์กลาง) ช่วยให้งานถูกมอบหมายให้กับตัวแทนที่เหมาะสมตามความสามารถเฉพาะของพวกเขา การส่งต่ออัตโนมัติและการประสานงานตามลำดับช่วยขจัดการทำงานซ้ำซ้อน ความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวแทน และข้อผิดพลาด
  • บริบทที่แชร์ร่วมกัน: ตัวแทน AI ที่ทำงานร่วมกันจะแบ่งปันความทรงจำร่วมกัน ดังนั้นไม่มีตัวแทนคนใดต้องขอข้อมูลที่ได้ให้ไว้แล้ว หากงบประมาณของลูกค้าเปลี่ยนแปลงในบันทึกของตัวแทนขาย ตัวแทนทุกคนในระบบจะได้รับการอัปเดตทันที
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทีม: สมาชิกในทีมไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทน, การย้ายข้อมูล, หรือการติดตามการอัปเดตอีกต่อไป พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม, กลยุทธ์ระดับสูง, และการตัดสินใจ
  • ความสามารถในการขยายขนาด: ระบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบสามารถจัดการงาน 100 งานได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับ 10 งาน แม้เมื่อการดำเนินงานของคุณเติบโตขึ้น ตัวแทนทั้งหมดยังคงทำงานประสานกันอย่างราบรื่น และไม่มีใครจำเป็นต้องประสานงานด้วยตนเอง

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต — ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้

ClickUp's AI Super Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ความท้าทายทั่วไปในการประสานงานตัวแทน AI

ในขณะที่การประสานงานของตัวแทน AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัด:

ความท้าทายความหมาย
จุดวิกฤตของการประสานงานกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทนกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและยุ่งเหยิงมากจนแม้แต่ตัวแทนมนุษย์ก็ไม่สามารถแก้ไขได้
การไม่กำหนดLLMs ไม่สามารถทำนายได้. คุณสามารถให้ข้อมูลเดียวกันกับพวกมันสองครั้ง แต่พวกมันอาจให้คำตอบสองคำตอบที่แตกต่างกัน
การสูญเสียโทเค็นอย่างรุนแรงและความล่าช้าตัวแทนพูดคุยกันมากเกินไป ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย API สูง (สิ้นเปลืองโทเค็น) และเวลาตอบสนองช้า
เนื้อหาเกินขอบเขตประวัติของโครงการยาวมากจนทำให้ตัวแทน AI ใช้หน่วยความจำจนหมดและลืมคำสั่งเดิม
ความสามารถในการทำงานร่วมกันตัวแทน AI จากผู้ให้บริการต่าง ๆ ไม่สามารถสื่อสารกันได้ เนื่องจากพวกเขาใช้ภาษาหรือรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน

✅ วิธีแก้ไข? เพิ่มมาตรการป้องกันในระดับสถาปัตยกรรม

คุณสามารถป้องกันความล้มเหลวส่วนใหญ่ของการประสานงานด้วยตัวเลือกการออกแบบที่ตั้งใจไว้ห้าประการ:

  • สำหรับกรณีคลิฟฟ์ของการประสานงาน: จำกัดความลึกของตัวแทน กำหนดขีดจำกัดของโซ่ตัวแทนหลายตัวให้อยู่ที่ 3–5 ฮอป ก่อนที่จะบังคับให้รวมเป็นตัวแทนตัดสินใจเพียงตัวเดียว หากความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ให้ออกแบบเวิร์กโฟลว์ใหม่แทนที่จะเพิ่มตัวแทนมากขึ้น
  • สำหรับความไม่แน่นอน: แนะนำชั้นการตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการตรวจสอบผลลัพธ์ที่สำคัญผ่านตัวตรวจสอบเชิงกำหนด (เช่น เครื่องมือตรวจสอบกฎ, การตรวจสอบสคีมา, หรือตัวแทนตรวจสอบรอง) ก่อนการดำเนินการ
  • สำหรับการสูญเสียโทเค็นอย่างรวดเร็ว: กำหนด "งบประมาณการสนทนา" จำกัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวแทนอย่างเข้มงวด และสรุปบริบททุก ๆ ไม่กี่รอบ แทนที่จะส่งบันทึกการสนทนาทั้งหมด
  • สำหรับบริบทที่ล้น: ดำเนินการบีบอัดหน่วยความจำแบบหมุนเวียน. คัดกรองประวัติศาสตร์ที่ยาวเป็นระยะ ๆ ให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้างพร้อมเป้าหมายและข้อจำกัดที่ชัดเจน
  • สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างระบบ: มาตรฐานการใช้โครงสร้างข้อมูลร่วมกัน (เช่น JSON contracts, API ของเครื่องมือ, หรือข้อกำหนดการเรียกใช้ฟังก์ชัน) เพื่อให้ตัวแทนสื่อสารในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

⚠️ หลักการสำคัญ: จำกัดขอบเขตก่อนขยายขนาด

กรณีการใช้งานการประสานงานตัวแทน AI สำหรับทีม

มาดูกันว่าทีมต่างๆ นำการประสานงานของตัวแทน AI ไปใช้อย่างไรเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ:

1. การลงทะเบียนลูกค้าใหม่

ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่รายใหญ่ ปกติแล้วคุณจะต้องคัดลอกข้อมูลจากสัญญาเข้าสู่ระบบเรียกเก็บเงิน ส่งอีเมลแจ้งทีมเทคนิคเพื่อสร้างบัญชีใหม่ และค้นหาเอกสารการฝึกอบรมที่เหมาะสมจากโฟลเดอร์ต่าง ๆ

เมื่อมีกรอบการทำงานสำหรับการประสานงานของตัวแทนแล้ว ตัวแทนหนึ่งจะสร้างบัญชีใหม่และตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ อีกตัวแทนหนึ่งจะอ่านสัญญา บันทึกเป้าหมายเฉพาะ และร่างคู่มือต้อนรับที่ปรับแต่งให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ตัวแทนที่สามจะตรวจสอบปฏิทินของทีมเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโทรเริ่มต้น

คุณเพียงแค่เดินเข้ามาในเช้าวันถัดไปพบกับลูกค้าที่เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วและการประชุมที่นัดหมายไว้เรียบร้อย ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากงานจุกจิก

2. การตรวจจับการฉ้อโกงอัตโนมัติ

หากคุณดำเนินธุรกิจฟินเทค คุณจะทราบดีว่าการระบุการชำระเงินที่น่าสงสัยนั้นยากเพียงใดเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นนับพันรายการในทุกๆ นาที

ด้วยการประสานการทำงานของตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย คุณสามารถดำเนินการป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงได้อย่างเข้มงวดและมีหลายขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธี:

ตัวแทนธุรกรรมจะตรวจสอบการชำระเงินทั้งหมดและแจ้งเตือนความผิดปกติทันที (เช่น การซื้อสินค้าจำนวนมากจากสถานที่ที่ไม่ปกติ) จากนั้นจะกระตุ้นให้ตัวแทนตรวจสอบตัวตนตรวจสอบว่า รูปแบบการเข้าสู่ระบบหรือรหัสอุปกรณ์ของผู้ใช้ล่าสุดตรงกับพฤติกรรมใหม่นี้หรือไม่

หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น ตัวแทนความเสี่ยงจะเปรียบเทียบพฤติกรรมกับกลโกงที่รู้จักและดำเนินการแก้ไข เช่น ระงับการชำระเงินชั่วคราวและส่งรหัสยืนยันทางข้อความถึงลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ

3. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานมีความผันผวนสูง อุปสรรคทางการค้าทางภูมิรัฐศาสตร์ ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนแรงงานสามารถขัดขวางการดำเนินงานได้อย่างกะทันหัน เป็นไปไม่ได้ที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้ด้วยความพยายามของมนุษย์เพียงอย่างเดียวและระบบที่กระจายอยู่ทั่วไป

ระบบตัวแทน AI ที่ประสานงานกันช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันเพื่อซิงค์การตอบสนองของคุณต่อการเพิ่มขึ้นของราคา

หากตัวแทนหนึ่งตรวจพบว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 20% ตัวแทนที่สองจะค้นหาทางเลือกอื่น เช่น การเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์สำรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ในขณะเดียวกัน ตัวแทนอีกคนหนึ่งจะปรับตารางการผลิตของคุณจนกว่าวัตถุดิบใหม่จะมาถึง

เรื่องราวของลูกค้า: ClickUp X Bell Direct

😓 ปัญหา: "งานเกี่ยวกับงาน" กำลังขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริง

ทีมปฏิบัติการของ Bell Directถูกงานล้นมือ ทุกวันพวกเขาต้องจัดการกับอีเมลจากลูกค้าเกิน 800 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับต้องอ่านด้วยมือ, คัดแยก, จัดหมวดหมู่, และส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อประสิทธิภาพการทำงาน, การมองเห็น, และคุณภาพการให้บริการของทีม แม้ว่าบริษัทจะมอบผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าอยู่ก็ตาม

วิธีแก้ไข: พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ + ตัวแทน AI ที่ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม

แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือที่แยกออกจากกันอีกชิ้นเข้าไปในกองงาน Bell Direct เลือกใช้ ClickUp เป็นศูนย์บัญชาการหลัก พวกเขาได้รวมทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจ เอกสาร กระบวนการ และความรู้ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน แทนที่จะพึ่งพาบอทหรือเทมเพลตทั่วไป พวกเขาได้นำ Super Agent ที่พวกเขาเรียกว่า "Delegator" มาใช้งาน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติที่ผ่านการฝึกฝนให้คัดแยกงานที่เข้ามา:

  • มันอ่านทุกอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายร่วม
  • จัดประเภทความเร่งด่วน ลูกค้า และหัวข้อโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • มันจัดลำดับความสำคัญและส่งงานแต่ละอย่างไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาจริง

มันทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสจากมนุษย์

😄 ผลกระทบ: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สามารถวัดได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 20% หมายถึงการทำงานมากขึ้นเสร็จเร็วขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม
  • เพิ่มศักยภาพเทียบเท่าพนักงานประจำ 2 คน ว่างพร้อมสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง
  • อีเมลจากลูกค้า 800+ ฉบับต่อวัน ถูกคัดแยกและจัดการแบบเรียลไทม์

ซูเปอร์เอเจนต์ตอนนี้จัดเส้นทางงานในแบบที่มนุษย์ทำ แต่ด้วยความเร็วและขนาดของเครื่องจักร

👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1966 โจเซฟ ไวเซนบาม ได้สร้างELIZAขึ้นมาเพื่อเลียนแบบนักบำบัด บอทนี้ใช้สคริปต์ง่ายๆ ในการสนทนากับมนุษย์ โดยสลับสรรพนามเพื่อเปลี่ยนคำพูดของผู้ใช้ให้กลายเป็นคำถาม

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พูดว่า "ฉันรู้สึก…" บอทจะถามว่า "ทำไมคุณถึงรู้สึก…?" หากติดขัด ELIZA จะใช้การเบี่ยงเบนทั่วไป เช่น "กรุณาพูดต่อ" หรือ "บอกฉันเพิ่มเติม" หลอกให้ผู้ใช้เชื่อว่ามันเป็นผู้ฟังที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้ง

การประสานงานตัวแทน AI เทียบกับการทำงานอัตโนมัติแบบดั้งเดิม

การอัตโนมัติกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม เป็นแบบตายตัวและเป็นเส้นตรง โดยปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขแบบ "ถ้า-แล้ว" ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเคลื่อนย้ายข้อมูลไปตามลำดับ

📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์ม ระบบจะสร้างลีดใน CRM และส่งอีเมลขอบคุณมาตรฐานไปให้ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ไม่ว่าลูกค้าจะเขียนอะไรในแบบฟอร์มก็ตาม

การประสานงานของตัวแทน AI เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ คุณเพียงแค่กำหนดเป้าหมายให้กับระบบ จากนั้นตัวแทน AI จะใช้เหตุผลผ่านภารกิจที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น โดยอาศัยความฉลาดของ LLMs ในการตัดสินใจที่คำนึงถึงบริบทแบบเรียลไทม์

📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม ระบบตัวแทน AI จะไม่เพียงแค่สร้างรายชื่อลูกค้าและส่งอีเมลทั่วไปเท่านั้น

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ตัวแทนหนึ่งจะวิเคราะห์การตอบสนองเพื่อตรวจจับเจตนา (การสอบถามราคา vs. การสาธิตสำหรับองค์กร vs. ปัญหาการสนับสนุน) อีกคนหนึ่งจะตรวจสอบ CRM สำหรับการโต้ตอบในอดีต ตัวแทนที่สามจะร่างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าโดยอ้างอิงถึงอุตสาหกรรมของลูกค้า, กรณีการใช้งาน, และระดับความเร่งด่วน

หากแบบฟอร์มบ่งชี้ถึงเจตนาการซื้อที่สูง ระบบสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ:

  • ส่งต่อข้อมูลไปยังตัวแทนขายระดับองค์กร
  • นัดหมายการประชุมตามความพร้อมของปฏิทิน
  • สร้างลำดับการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะสม
  • แจ้งเตือนผู้บริหารบัญชีพร้อมสรุปบริบทสำคัญ

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียด:

ลักษณะการประสานงานของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์การอัตโนมัติกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม
ประเภทของตรรกะใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดปฏิบัติตามกฎ if-then ที่กำหนดไว้
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูง; ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนำเข้าต่ำ; ต้องมีการกำหนดค่าใหม่ด้วยตนเอง
การส่งต่อแบบไดนามิก (ไปยังตัวแทนที่ดีที่สุดในขณะนั้น)เชิงเส้นและกำหนดตายตัว (ขั้นตอน A นำไปสู่ขั้นตอน B เสมอ)
การบำรุงรักษาต่ำ; ตัวแทนตีความข้อมูลใหม่หรือการอัปเดตเครื่องมือโดยไม่ต้องใช้โค้ดใหม่สูง; ต้องการนักพัฒนาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือหรือกระบวนการ
ความสามารถในการขยายขนาดสูง; คุณสามารถติดตั้งตัวแทนเฉพาะทางใหม่ได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดต่ำ; ยิ่งเพิ่มขั้นตอนมากเท่าไร กระบวนการทำงานก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น
เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การวิจัยตลาด การสนับสนุนลูกค้า และการจัดการวงจรชีวิตของพนักงานงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจ่ายเงินเดือนหรือการป้อนข้อมูล

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

วิธีเลือกเครื่องมือจัดการตัวแทน AI

ด้านล่างนี้คือห้าขั้นตอนง่าย ๆ ในการเลือกเครื่องมือจัดการตัวแทน AI ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุความต้องการของตัวแทน AI ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้นำเอเจนต์ AI มาใช้งาน ให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณ บันทึกจุดที่มีปัญหา เช่น การส่งต่องานด้วยมือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ กระบวนการที่แยกส่วน ฯลฯ

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าตัวแทน AI สามารถเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร ให้ตัดสินใจ:

  • สิ่งที่ตัวแทนแต่ละคนจะทำ
  • เครื่องมือ แหล่งข้อมูล และทรัพยากรภายนอกใดที่ตัวแทนแต่ละคนจำเป็นต้องเข้าถึง
  • ตัวแทนที่แตกต่างกันจะสื่อสารและส่งต่องานกันอย่างไร

การวางแผนนี้ช่วยให้คุณเลือกความสามารถของ AI ที่เหมาะสมสำหรับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

📚 อ่านเพิ่มเติม:MCP vs. RAG vs. ตัวแทน AI

ขั้นตอนที่ 2: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย

ทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรด้านวิศวกรรมเพียงพอที่จะสร้างตรรกะการประสานงานตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้น ให้มองหาแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยที่ช่วยให้สมาชิกในทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างและปรับแต่งตัวแทนผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพได้ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน, กำหนดค่าตัวแทน, และจัดการการโต้ตอบ

ยิ่งดีขึ้นไปอีกหากเครื่องมือ AI แบบเอเจนต์มีความสามารถในการสร้าง AI แบบเจเนเรทีฟเพื่อสร้างเอเจนต์ได้ทันที ด้วยความสามารถเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบเอเจนต์ทางภาพเลย

เพียงแค่บรรยายความรับผิดชอบของตัวแทน การเข้าถึงเครื่องมือ และสิทธิ์การใช้งานเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว AI จะจัดการทุกอย่างให้เสร็จภายในไม่กี่นาที

🦄 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: นี่คือวิธีที่ClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างแท้จริง แทนที่จะต้องเชื่อมต่อคำสั่งและตรรกะเข้าด้วยกันด้วยมือ ทีมงานสามารถกำหนดได้ว่า อะไร ที่ตัวแทนควรทำ—ติดตามงาน สรุปการอัปเดต ปลดบล็อกงาน ยกระดับความเสี่ยง—และตัวแทนจะทำงานโดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์จริง

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Super Agents ยังพึ่งพา AI เชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบตัวแทนในรูปแบบภาพเลย เพียงแค่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ การเข้าถึงเครื่องมือ และขอบเขตของตัวแทนเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ระบบจะตั้งค่าทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ—เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร ความคิดเห็น และระบบอัตโนมัติต่างๆ—ภายในไม่กี่นาที

สร้างซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp เพื่อทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ขั้นตอนที่ 3: ประเมินประสิทธิภาพ การปรับแต่ง การผสานรวม และความสามารถในการขยาย

คุณสามารถรันและควบคุมเอเจนต์ AI 100 ตัวพร้อมกันในหลายเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่? ควรทดสอบเครื่องมือการประสานงานอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ล้มเหลวภายใต้ภาระงานสูงสุดหรือมีปัญหาในการทำงานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์

ต่อไป ให้พิจารณาว่าคุณปรับแต่งตัวแทนและฟังก์ชันของพวกเขามากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเส้นทางสำรองแบบกำหนดเองเมื่อตัวแทนล้มเหลวหรือพบข้อมูลที่ขาดหายไปได้หรือไม่ หรือคุณต้องใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องมือเท่านั้น

นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับการผสานรวมตัวแทน AI เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ คุณควรสามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบภายนอกได้

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมี API แบบกำหนดเองที่ใช้โค้ดน้อยซึ่งสามารถสร้างได้ง่าย

สุดท้าย ประเมินความสามารถในการขยายขนาด เครื่องมือที่เหมาะสมต้องสามารถรองรับตัวแทน กระบวนการทำงาน และทีมได้มากขึ้นโดยไม่เกิดข้อขัดข้องหรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการตัวแทนชั้นนำ

ขั้นตอนที่ 4: ทำความเข้าใจโครงสร้างต้นทุน

เครื่องมือการจัดการระบบ AIส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการเป็นอัตราคงที่. พวกเขาคิดค่าบริการตามการใช้งาน. ซึ่งรวมถึง:

  • จำนวนตัวแทนที่คุณส่งไป
  • จำนวนของกระบวนการทำงานที่ดำเนินการทุกวัน
  • ตัวแทนโทรไปยัง API ภายนอกบ่อยแค่ไหน
  • จำนวนการผสานรวมที่ใช้งานอยู่

แยกแยะการใช้งานจริงของคุณในขนาดที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือที่ดูเหมือนจะคุ้มค่าสำหรับทีมเดียวอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายการตลาดทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มองหาค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น ตัวเชื่อมต่อพรีเมียม ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับการดำเนินการแบบเรียลไทม์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบ หรือค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการควบคุมระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการสนับสนุนและรีวิวจากผู้ขาย

ตรวจสอบฟอรัมเช่น G2 หรือ Reddit เพื่อดูว่าผู้ขายจัดการกับความล้มเหลวทางเทคนิคอย่างไร พวกเขาให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ พวกเขาตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพียงใด ผู้ขายที่น่าเชื่อถือจะให้เอกสารที่ละเอียด ชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้น คู่มือการแก้ไขปัญหา และการอัปเดตแพลตฟอร์มเป็นประจำ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1950 Claude Shannon ได้สร้าง "Theseus" ซึ่งเป็นหนูแม่เหล็กที่สามารถแก้เขาวงกตได้ มันใช้ระบบหน่วยความจำที่อิงตามรีเลย์โทรศัพท์เพื่อจดจำเส้นทาง เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่หนู รีเลย์เหล่านี้จะบันทึกการชนกับผนังทุกครั้ง จากนั้น Theseus จะหมุนตามเข็มนาฬิกา 90° เพื่อเดินทางต่อไป

หนูแก้เขาวงกตได้สำเร็จในการลองครั้งที่สองเท่านั้น—เป็นตัวอย่างบุกเบิกของการเรียนรู้ของเครื่องในทางปฏิบัติ

ClickUp สนับสนุนการประสานงานเวิร์กโฟลว์ด้วยพลัง AI อย่างไร

ระบบ AI มักจะเพิ่มชั้นการประสานงานแยกต่างหากไว้บนเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่งทำให้การตั้งค่าของคุณซับซ้อนขึ้น เพิ่มการกระจายตัวของ AI และขยายพื้นที่เสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัย

ClickUp'sConverged AI Workspaceผสานการทำงานของตัวแทน AI เข้ากับพื้นที่ทำงานประจำวันของคุณโดยตรง โดยรวมงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมเข้ากับระบบอัตโนมัติรุ่นใหม่และการค้นหาอัจฉริยะ

นี่คือคุณสมบัติหลัก:

🧠 ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์ในตัว + ความจำ + การรับรู้บริบท

ClickUp Brain: การประสานงานตัวแทน AI
ClickUp Brain เข้าใจและจดจำข้อมูลพื้นที่ทำงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามบริบท

การตั้งค่าการประสานงาน AI ส่วนใหญ่ล้มเหลวที่ชั้นบริบท. ตัวแทนอาจขาดบริบทเพียงพอที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผล หรือใครบางคนต้องใช้เวลาในการป้อนบริบทนั้นเข้าสู่ระบบ.

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ตามบริบทของแพลตฟอร์ม เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น

มันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายประสาทที่เข้าใจว่างานของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรในโครงการ ทีม และไทม์ไลน์ต่างๆ คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางบริบทลงในเครื่องมือ AI ของคุณ Brain ทำงานอยู่โดยตรงภายในงาน เอกสาร ความคิดเห็น แดชบอร์ด และการประชุมของคุณ เพื่อจับทุกการเปลี่ยนแปลง

สิ่งนี้ช่วยให้ AI Super Agents ของคุณสามารถเข้าถึงและดำเนินการตามบริบทแบบเรียลไทม์ได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องรอให้มนุษย์เป็นผู้อัปเดตข้อมูล

ClickUp Brain
รับคำตอบอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานโดยใช้ ClickUp Brain

คุณยังสามารถถามคำถามกับ Brain ได้ เช่น "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในแผนการเปิดตัวไตรมาส 2 ในสัปดาห์นี้?" หรือ "สรุปความคิดเห็นทั้งหมดจากลูกค้าเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานในเดือนที่ผ่านมา" เพื่อรับคำตอบทันทีจากข้อมูลจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้ามแท็บหรือเครื่องมือหลายตัวเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง—แค่ถาม Brain มันรู้ทุกอย่าง

เนื่องจากบริบทเป็นแบบพื้นเมือง คุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างระบบหน่วยความจำแบบกำหนดเอง ฝึกโมเดลที่ซับซ้อน หรือดูแลฐานความรู้แยกต่างหาก

โบนัส: ClickUp BrainGPTคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำความฉลาดที่รับรู้บริบทนี้ออกมาจากเบราว์เซอร์และเข้าสู่แอปเฉพาะทาง

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

  • ทำงานกับโมเดล AI หลายตัวในที่เดียว: สลับระหว่าง Brain และ LLM อื่นๆ เช่น Claude, GPT, Gemini เป็นต้น ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
  • ค้นหาอย่างรวดเร็วในไฟล์, งาน, เอกสาร, ฯลฯ : ใช้การค้นหาองค์กรเพื่อค้นหาไฟล์, งาน, หรือเอกสารทั่วทั้งพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ ตัวอย่างเช่น ค้นหา "เอกสารที่เราได้หารือเกี่ยวกับการทดลองราคา B" และ Brain จะค้นหาให้ทันที
  • พิมพ์เร็วขึ้น 400 เท่าด้วยเสียง: บันทึกคำสั่ง, คำสั่งการทำงาน, ความคิดเห็น หรือแม้แต่การตอบกลับแชทอย่างรวดเร็วด้วยTalk to Text ของ ClickUp สมองของคุณจะเปลี่ยนคำพูดของคุณเป็นข้อความที่มีโครงสร้างทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

✍ ClickUp Whiteboards: ออกแบบเวิร์กโฟลว์อย่างชัดเจนด้วยภาพ

ClickUp Whiteboard: การประสานงานตัวแทน AI
วางแผนการตั้งค่า, การประสานงาน, และการส่งต่อตัวแทน AI อย่างเป็นภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboards

ต้องการพื้นที่ทดลองแบบมีภาพเพื่อออกแบบและวางแผนกระบวนการประสานงานก่อนที่คุณจะติดตั้งเอเจนต์หรือไม่?

ClickUp Whiteboardsมอบกระดานไวท์บอร์ดแบบลากและวางได้ไม่จำกัด สำหรับการใช้งานตามที่คุณต้องการ:

  • วางแผนกระบวนการของคุณ: วางรูปร่างต่างๆ เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน เช่น การรับข้อมูล การคัดกรอง การร่าง การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
  • กำหนดลำดับการไหล: เชื่อมต่อรูปทรงเหล่านี้ด้วยเส้นและตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงอย่างชัดเจนว่างานเคลื่อนผ่านระบบอย่างไร
  • สร้างภาพบทบาท: ใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะระหว่างตัวแทน AI และผู้กระทำที่เป็นมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ใช้โหนดสีน้ำเงินสำหรับขั้นตอนของมนุษย์ และโหนดสีม่วงสำหรับตัวแทน AI
  • เพิ่มตรรกะและมาตรการป้องกัน: ใช้กระดาษโน้ตเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น บริบทที่ตัวแทนจำเป็นต้องรู้ เครื่องมือที่ต้องเรียกใช้ และเงื่อนไขสำรองเฉพาะใดๆ
ClickUpWhiteboard
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนรูปร่างหรือโน้ตติดได้ ตัวอย่างเช่น "เราสามารถนำตัวแทนที่เราใช้สำหรับสรุปการสนับสนุนมาใช้ที่นี่ได้ไหม?"

เมื่อคุณมีแผนการประสานงานที่ชัดเจนแล้ว ให้แปลงรูปร่างและรายการบนกระดานเป็นงานใน ClickUp โดยตรง พร้อมคำอธิบาย กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที

🤖 ClickUp AI Super Agents: ตั้งค่าระบบหลายตัวแทนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

งาน ClickUp: การประสานงานของตัวแทน AI
เปิดใช้งาน Super Agents ภายใน ClickUp เพื่อทำให้การทำงาน/กระบวนการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

ไม่จำเป็นต้องลงทุนแยกต่างหากในตัวแทน AI ด้วยAI Super Agents ของ ClickUp คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถทำได้มากกว่ากฎการทำงานอัตโนมัติพื้นฐานและทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการการคิดวิเคราะห์หลายขั้นตอน, ทำภารกิจที่ซับซ้อนให้เสร็จสมบูรณ์, และดำเนินการอย่างอิสระตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน. คุณสามารถมอบหมายงานให้พวกเขาได้, คุยกับพวกเขาโดยตรง, หรือ @mention พวกเขาในภารกิจ, เอกสาร, หรือแชทเพื่อให้งานสำเร็จ.

ตัวอย่างเช่น "@SalesAgent ติดตามดีลที่หยุดชะงักจากสัปดาห์ที่แล้ว" หรือ "@PM Agent สรุปความเสี่ยงของสปรินต์"

พวกเขาทำให้มนุษย์และตัวแทนอื่น ๆ มีความสอดคล้องกันโดยการอัปเดตงาน โพสต์ในแชท และส่งต่องานอย่างราบรื่น

ClickUp Brain
ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดตัวแทน, ขั้นตอนการทำงาน, และคำแนะนำด้วย ClickUp Brain

ClickUp ยังมีวิธีสร้างตัวแทน AI Autopilot สองวิธี:

  • ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า: เลือกจากตัวแทนที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตัวแทน PM สำหรับแผนงานและสปรินต์ ตัวแทนฝ่ายขายสำหรับการจัดการท่อธุรกิจ ตัวแทนการเขียนโค้ดสำหรับการคัดกรองข้อบกพร่องและการตรวจสอบ PR เป็นต้น
  • ตัวแทนที่กำหนดเอง: อธิบายตัวแทนที่คุณต้องการให้กับ ClickUp Brain และมันจะสร้างตัวแทนให้คุณทันที ตัวอย่างเช่น "สร้างตัวแทนที่ตรวจสอบราคาของคู่แข่งและแจ้งเตือนเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง"

ยิ่งไปกว่านั้น:เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ทำงานบนหน่วยความจำและบริบทพื้นที่ทำงานที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาใช้หน่วยความจำล่าสุดสำหรับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น หน่วยความจำทำงานสำหรับบริบทที่กำลังดำเนินการ และหน่วยความจำระยะยาวสำหรับการเรียกคืนข้อมูล

นอกจากนี้ ด้วยการไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้นอกพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยของคุณเลย

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น

⚙ ClickUp Automations: เรียกใช้ตัวแทนได้ทุกที่ในเวิร์กโฟลว์

ClickUp agent: การประสานงานตัวแทน AI
สร้างทริกเกอร์และการดำเนินการของตัวแทนที่กำหนดเองใน ClickUp ด้วยคำแนะนำที่ง่ายและไม่ต้องการโค้ด

เมื่อคุณสร้างตัวแทนเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำไปใช้งานและประสานงานกัน

ClickUp Automationsทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยการผสมผสานทริกเกอร์และแอ็กชันที่อิงตามกฎเข้ากับ AI เพื่อการประสานงานแบบไดนามิก คุณสามารถกำหนดทริกเกอร์ที่แน่นอนเพื่อเรียกตัวแทน ระบุเวลาที่ควรทำงาน และกำหนดแอ็กชันที่ตัวแทนจะดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น "เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็นพร้อมสำหรับ QA ให้โทรหาตัวแทน Test Case เพื่อเขียนกรณีทดสอบและเพิ่มลงในคิว QA"

ไลบรารีการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp นำเสนอชุดทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากเพื่อสร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวแทน สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณยังสามารถอธิบายทริกเกอร์ที่กำหนดเองให้กับ Brain เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้อีกด้วย มันจะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เชื่อมต่อเข้ากับตัวแทน และทดสอบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

โบนัส: ให้ตัวแทน AI ของคุณเข้าถึงข้อมูลสดจากเครื่องมือภายนอกกว่า 1000+ตัวผ่านระบบการเชื่อมต่อแบบเนทีฟของ ClickUp ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายสามารถอ่านข้อมูลลูกค้าที่ถูกนำเข้ามาใน ClickUp workspace ของคุณจาก HubSpot ตรวจสอบสถานะ GitHub PR หรือดึงข้อมูลความรู้สึกของลูกค้าจากตั๋ว Zendesk ใน workspace ของคุณได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องส่งออกไฟล์ CSV หรือสร้าง API แบบกำหนดเอง

📊 แดชบอร์ด ClickUp: ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์และสถานะของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพื่อตัดสินใจโดยอิงข้อมูลด้วย ClickUp Dashboards

ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpตามบทบาทเพื่อติดตามทั้งกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของตัวแทน AI เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 20 รายการเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยแผนภูมิต่างๆ: พาย, แท่ง, โดนัท, ความเร็วสปรินต์, การเผาไหม้, และวิดเจ็ตการคำนวณ

📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามกระบวนการคัดกรองงานสนับสนุนได้ วิดเจ็ตหนึ่งจะแสดงว่า "ตั๋วที่แก้ไขแล้วใน<24 hours,” another tracks “Average time in QA,” and a third highlights “Tasks stuck in Review >3 วัน"

แดชบอร์ดยังช่วยให้มองเห็นการดำเนินการของตัวแทนได้อีกด้วย คุณสามารถติดตาม:

  • จำนวนการเปิดใช้งาน: "โค้ดดิ้งเอเจนต์ถูกเรียกใช้ 47 ครั้งในสัปดาห์นี้"
  • งานที่เสร็จสิ้น: "ตัวแทนขายปิดการขายได้ 12 รายการ, ยกระดับปัญหา 3 รายการ"
  • ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม: "PM Agent ลดเวลาการวางแผนลง 40% ใน 15 สปรินต์"

ประสานงานตัวแทน AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วย ClickUp

การประสานงานของตัวแทน AI ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจขนาดกลางหรือองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กก็สามารถใช้ตัวแทน AI หลายตัวเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดและจัดการกับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

มันทำกำไรได้สูงมาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการตัวแทนโดยไม่ต้องมีภาระทางเทคนิค ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความซับซ้อน

ClickUp's AI ที่มาพร้อมกับระบบ, การจัดการบริบทแบบเรียลไทม์, และการทำงานอัตโนมัติแบบไดนามิก ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ คุณสามารถสร้าง, ติดตั้ง, และควบคุมระบบตัวแทน AI ขั้นสูงได้โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ และอินเตอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อย

คุณยังสามารถวางแผนและติดตามการประสานงานของกระบวนการทำงานของคุณภายใน ClickUp โดยใช้ไวท์บอร์ดและแดชบอร์ดได้อีกด้วย

พูดง่ายๆ คือ ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเชี่ยวชาญการจัดการตัวแทน AI โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้ ✅