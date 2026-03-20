10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์ควบคุมฟรี

การวิจัยของ McKinsey พบว่า51% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรที่ใช้ AI ระบุว่าบริษัทของตนได้เห็นผลกระทบเชิงลบอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้ว และเกือบหนึ่งในสามรายงานผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้องของ AI ซึ่งทำให้จุดส่งต่อมีความสำคัญมากขึ้น
และนั่นเป็นเพราะส่วนที่ยากมักไม่ใช่การสร้างขั้นตอนการทำงานเอง แต่เป็นการตัดสินใจว่าควรให้มนุษย์เข้ามาตัดสินใจในจุดใด บริบทใดที่ควรถูกส่งต่อ และจะรักษาให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความล่าช้าได้อย่างไร
ในโพสต์นี้ เราจะดู 10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องฟรี แต่ละแบบช่วยจัดโครงสร้างอะไร และวิธีเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
แบบฟอร์มเวิร์กโฟลว์แบบมนุษย์มีส่วนร่วมที่ดีที่สุดในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำ QA และทีมปฏิบัติการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ถูกทำเครื่องหมายโดย AI ก่อนการอนุมัติหรือการเผยแพร่ครั้งสุดท้าย
|การตรวจสอบปัญหาตามความรุนแรง; สถานะที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการอนุมัติ; บันทึกความคิดเห็น วันที่อนุมัติ และผลลัพธ์ในตัว
|เทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมปฏิบัติการด้านการออกแบบตรวจสอบร่างที่ช่วยโดย AI ก่อนการอนุมัติขั้นสุดท้าย
|สรุปการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ในเอกสาร; ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายสำหรับเจ้าของข้อเสนอแนะ; ขั้นตอนการแก้ไขและการอนุมัติที่มองเห็นได้
|แบบฟอร์มการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยมนุษย์ก่อนการปล่อยฟีเจอร์
|การตรวจสอบความถูกต้องของกรณีทดสอบที่มีโครงสร้าง; การติดตามผลลัพธ์ที่คาดหวังเทียบกับผลลัพธ์จริงอย่างชัดเจน; การยกระดับข้อบกพร่องที่พร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
|แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของกระบวนการที่บันทึกขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังทีมต่างๆ
|ขั้นตอนการเอกสารตั้งแต่การวิจัยจนถึงการใช้งานจริง; โครงสร้างการอนุมัติในตัว; การจัดองค์กรตามแผนก
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบกระบวนการที่สร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีหลายจุดส่งต่อและจุดอนุมัติ
|การวางแผนกระบวนการทำงานแบบภาพบนกระดานไวท์บอร์ด; การวางแผนเส้นทางกรณีพิเศษและการปฏิเสธ; เลนแบ่งตามบทบาท
|เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและทีมปฏิบัติการที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์และติดตามการดำเนินการแก้ไขหลังการตรวจสอบ
|การให้คะแนนการตรวจสอบโดยการค้นหาประเภท; การจัดระเบียบตามพื้นที่การตรวจสอบ; การติดตามผลกับเจ้าของและกำหนดเวลา
|คลิกอัพ สร้างกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของกระบวนการที่ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ก่อนที่จะส่งมอบให้ดำเนินการ
|การวางแผนหลายมุมมองพร้อมแผนผังกระบวนการและแกนต์; การทำแผนที่การพึ่งพา; การออกแบบกระบวนการร่างแรกโดยใช้ AI ช่วย
|เทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการการดำเนินงานที่สร้างกระบวนการทำงานแบบบูรณาการที่มีขั้นตอนการอนุมัติ, การตรวจสอบข้อยกเว้น, และการส่งต่อระหว่างทีม
|สถานะความต้องการข้อมูลสำหรับจุดตรวจสอบการทบทวน; การมองเห็นตามประเภทการบูรณาการ; การติดตามการส่งต่อแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
|ระบบอีเมลอัตโนมัติด้วยเทมเพลต ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้าที่ตั้งค่าอีเมลการเริ่มต้นใช้งานและการต่ออายุซึ่งต้องการการอนุมัติและเส้นทางการติดตามผลด้วยตนเอง
|ตรวจสอบประตูสำหรับสำเนา, ผู้รับ, และเวลา; การจัดการข้อยกเว้นที่กำหนดไว้; รายการตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่สามารถทำซ้ำได้
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเนื้อหาที่ดูแลกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการแบบหลายช่องทาง โดยใช้การร่างเนื้อหาด้วยระบบ AI และตรวจสอบโดยบรรณาธิการมนุษย์
|การไหลของงานบรรณาธิการตามสถานะ; เมตาดาต้าของเนื้อหาในตัว; การกำกับดูแลการเผยแพร่ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบและการเผยแพร่
อะไรคือกระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์ควบคุมในวงจร?
กระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์ควบคุม (Human-in-the-loop workflow) คือกระบวนการที่ระบบอัตโนมัติหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำหน้าที่บางส่วนของงาน แต่จะมีมนุษย์เข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลาสำคัญเพื่อตรวจสอบ อนุมัติ แก้ไข หรือให้คำแนะนำในขั้นตอนถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบไม่ได้ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมด—แต่จะหยุดชั่วคราวเพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจในจุดที่มีความแม่นยำ ความปลอดภัย คุณภาพ หรือความรับผิดชอบเป็นสำคัญ
ในทางปฏิบัติ, นั่นมักจะปรากฏเป็นเช่นนี้:
- กระบวนการทำงานจะดำเนินต่อไปตามการตัดสินใจนั้น
- ระบบสร้างผลลัพธ์หรือการดำเนินการที่แนะนำ
- มนุษย์ตรวจสอบ แก้ไข หรืออนุมัติ/ปฏิเสธ
📌 สถานการณ์ทั่วไปของ HITL ได้แก่:
- การยกระดับปัญหาของลูกค้า: บอทจะจัดการกับคำถามสนับสนุนระดับหนึ่ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่มนุษย์จะเข้ามาดูแลในกรณีที่ซับซ้อนหรือมีความละเอียดอ่อน
- การตรวจสอบเนื้อหา: AI ร่างข้อความ และมนุษย์เป็นผู้อนุมัติก่อนเผยแพร่
- การประกันคุณภาพ: ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และมนุษย์จะยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งเตือนนั้น
- การอนุมัติค่าใช้จ่าย: ระบบจะส่งคำขอที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไปยังผู้จัดการโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ
10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์แบบมนุษย์มีส่วนร่วมสำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์ควบคุมเหล่านี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนถึงการตรวจสอบกระบวนการและปฏิทินเนื้อหา แต่ละเทมเพลตสามารถใช้งานได้ฟรี ปรับแต่งได้ตามต้องการ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มจุดตรวจสอบของมนุษย์ในขั้นตอนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
เนื่องจากทั้งหมดนี้ทำงานอยู่ภายในClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและ AI เพื่อการประสานงานของเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มาดูกัน:
1. แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบอัตโนมัติ หรือระบบแรกผ่านใด ๆ ดำเนินการประมวลผลเบื้องต้นแล้วแม่แบบรายการตรวจสอบคุณภาพของ ClickUpจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบมนุษย์มีพื้นที่สำหรับตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังสามารถจัดประเภทปัญหา บันทึกข้อสังเกต และตัดสินใจได้ว่าผลลัพธ์นั้นผ่าน ต้องการการอนุมัติเพิ่มเติม หรือควรถูกทำเครื่องหมายเพื่อดำเนินการต่อไป
มันมีประโยชน์เมื่อโครงการหนึ่งมีจุดตรวจสอบหลายจุด และแต่ละจุดต้องการการตัดสินใจของตนเอง คุณสามารถติดตามรายการตรวจสอบภายใต้โครงการหลัก ติดตามความคืบหน้าทั้งในระดับรายการและระดับโครงการ และเก็บการตัดสินใจสุดท้ายไว้กับปัญหาที่กำลังตรวจสอบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การตรวจสอบตามความรุนแรง: กำหนดปัญหาเป็นระดับวิกฤต, ระดับสำคัญ, หรือระดับเล็กน้อย เพื่อแยกสิ่งที่ต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์ทันทีออกจากสิ่งที่สามารถรอได้
- กระบวนการอนุมัติที่ชัดเจน: ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว, และขออนุมัติใหม่ เพื่อให้ขั้นตอนของการตรวจสอบสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่การตรวจสอบจนถึงการอนุมัติ
- บันทึกการตรวจสอบในตัว: บันทึกความคืบหน้า วันที่อนุมัติ หมายเหตุ และผลลัพธ์ไว้ในรายการตรวจสอบเดียวกัน ซึ่งช่วยให้การติดตามผลและความรับผิดชอบง่ายขึ้นมาก
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำ QA และทีมปฏิบัติการที่ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ถูกทำเครื่องหมายโดย AI ก่อนการอนุมัติหรือเผยแพร่ขั้นสุดท้าย
🧠 เกร็ดความรู้:DeepMind สร้างเอเจนต์ AIที่สามารถเอาชนะระดับพื้นฐานของมนุษย์ได้ในเกม Atari 2600 ทั้ง 57 เกม ใช่แล้ว ทุกเกมทั้ง 57 เกม มันถูกเรียกว่า Agent57 ซึ่งฟังดูทั้งเทคนิคและแนวเกมอาร์เคดในเวลาเดียวกัน
2. แม่แบบการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp
ทีมสร้างสรรค์มักประสบปัญหาการให้ข้อเสนอแนะที่สูญหายในอีเมลหรือกระทู้ Slack ซึ่งนำไปสู่วงจรการแก้ไขที่สับสนและการอนุมัติที่ล่าช้า แม่แบบการตรวจสอบการออกแบบของ ClickUpช่วยนำสินทรัพย์การออกแบบผ่านขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติที่มีโครงสร้าง ครอบคลุมการตรวจสอบเบื้องต้น การขอแก้ไข และการอนุมัติขั้นสุดท้ายในที่เดียว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การทบทวนอย่างเป็นระบบ: รวบรวมบทสรุปของการทบทวน สถานะ เป้าหมาย ลิงก์ร่าง และบริบทของงานไว้ในClickUp Doc เดียว เพื่อให้ทุกคนทำงานจากจุดอ้างอิงเดียวกัน
- ความชัดเจนในการเป็นเจ้าของข้อเสนอแนะ: มอบหมายความคิดเห็นเฉพาะให้กับนักออกแบบ ผู้ตรวจสอบ หรือผู้อนุมัติที่เหมาะสมด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp
- ขั้นตอนการตัดสินใจที่มองเห็นได้: ย้ายงานผ่านสถานะ To Do, กำลังดำเนินการ, รอตรวจสอบ, ต้องแก้ไข, และพร้อม โดยสถานะการตรวจสอบโดยมนุษย์สามารถสแกนได้ง่ายในทุกขั้นตอน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมปฏิบัติการด้านการออกแบบที่ตรวจสอบร่างงานที่ช่วยโดย AI ก่อนการอนุมัติขั้นสุดท้าย
3. แม่แบบรายการตรวจสอบการทดสอบยอมรับของผู้ใช้ ClickUp
การทดสอบอัตโนมัติมีประโยชน์มากในการตรวจจับข้อบกพร่องของโค้ด แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าฟีเจอร์ใหม่รู้สึกเหมาะสมกับผู้ใช้หรือไม่แม่แบบรายการตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUpช่วยยืนยันว่าซอฟต์แวร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีก่อนนำไปใช้งานจริง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การตรวจสอบความถูกต้องที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง: มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้กับผู้ทดสอบเพื่อยืนยันความสามารถในการใช้งาน กรณีขอบเขต และพฤติกรรมในโลกจริงที่สคริปต์อัตโนมัติมักมองข้าม
- บันทึกการทดสอบที่ชัดเจน: ติดตามกรณีทดสอบ, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ผลลัพธ์จริง, การมอบหมายผู้ทดสอบ, และสถานะในกระบวนการทำงานเดียวที่ทีมของคุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
- การส่งต่อข้อบกพร่องที่รวดเร็วขึ้น: ส่งการทดสอบที่ล้มเหลวไปยังการคัดกรองทางวิศวกรรมด้วยClickUp Automations ซึ่งช่วยให้การส่งต่อเป็นไปอย่างสะอาดและลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการตรวจสอบการยอมรับขั้นสุดท้ายโดยมนุษย์ก่อนการปล่อยฟีเจอร์
👀 คุณทราบหรือไม่?88% ของผู้บริหารที่สำรวจโดย PwCกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI เนื่องจาก AI แบบเอเจนติก
4. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
การอัปเดตและทำให้ SOPs สามารถเข้าถึงได้เป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ล้าสมัยอาจนำไปสู่ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ!
แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกขั้นตอนการทำงานมาตรฐานพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติในตัว โดยพื้นฐานแล้ว ร่างแรกจะมาจาก AI จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังมนุษย์พร้อมขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอนจากแผนกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ขั้นตอนเอกสารที่ชัดเจน: ย้ายแต่ละกระบวนการผ่านขั้นตอนการวิจัย, การจัดทำเอกสาร, รออนุมัติ, รอแก้ไข, และใช้งานจริง โดยสถานะการตรวจสอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันที
- โครงสร้างการอนุมัติในตัว: กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้อนุมัติได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ ทำให้การตรวจสอบโดยมนุษย์แนบอยู่กับกระบวนการที่กำลังบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
- การจัดองค์กรตามแผนก: จัดกลุ่มขั้นตอนการทำงานตามทีม เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกสนับสนุน และแผนกซัพพลายเชน ซึ่งช่วยให้การจัดการเอกสารจำนวนมากเป็นไปอย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของกระบวนการที่บันทึกขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนเผยแพร่ไปยังทีมต่างๆ
5. แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp
เมื่อคุณกำลังออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติใหม่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพว่าสิ่งต่าง ๆ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ตรงจุดใดบ้างแม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Process Flowที่แสดงผลแบบภาพนี้จะช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางของงาน จุดตัดสินใจ และการส่งต่องานแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถระบุจุดที่ควรแทรกการตรวจสอบโดยมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การวางแผนการจัดการข้อยกเว้นที่ดีขึ้น: กำหนดเส้นทางปฏิเสธ จุดส่งต่อ และเส้นทางสำรองไว้ล่วงหน้า ก่อนที่กระบวนการทำงานจะเริ่มใช้งานจริง เพื่อลดความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
- การสร้างแผนผังกระบวนการทำงานแบบภาพ: สร้างกระบวนการทั้งหมดบนClickUp Whiteboards(กระดานภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI) ซึ่งทุกขั้นตอน, สาขา, และการส่งต่อสามารถติดตามได้ง่าย
- เส้นทางที่ชัดเจนตามบทบาท: แยกความรับผิดชอบระหว่างทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดตรวจสอบในกระบวนการทำงาน
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกระบวนการที่สร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง (Human-in-the-loop) ซึ่งมีการส่งต่องานหลายขั้นตอนและจุดอนุมัติหลายจุด
📮 ClickUp Insight: 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ลังเลที่จะใช้ตัวแทน AI มากขึ้น
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้ไม่ทราบว่าตัวแทนอยู่ที่ไหน สามารถเข้าถึงอะไรได้ หรือว่าการกระทำของมันถูกควบคุมอย่างไรเมื่อมันกำลังทำงานอยู่
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นในฐานะผู้ใช้ระดับพรีเมียมภายในพื้นที่ทำงานที่มีการจัดการ พวกเขาได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับเดียวกับทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงที่ชัดเจนและควบคุมได้ตั้งแต่วันแรก
ทุกการกระทำที่พวกเขาทำจะถูกบันทึกไว้แบบเรียลไทม์ และสำหรับการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง จะมีมนุษย์อยู่ในระบบเพื่อให้การอนุมัติ
ความฉลาดสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น ดำเนินการอย่างมั่นคงภายในกรอบที่ทีมต่างๆ พึ่งพาเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบ
6. แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
การตรวจสอบกระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อค้นหาจุดคอขวดมักเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง ใช้เวลานาน และมักถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโชคดีที่เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpมอบกรอบการทำงานสำหรับการตรวจสอบกระบวนการของคุณ ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ และติดตามการดำเนินการปรับปรุง
จับคู่กับClickUp Dashboardsเพื่อติดตามแนวโน้มการตรวจสอบ, ปัญหาที่เปิดอยู่, และความคืบหน้าในการติดตามผลในระดับที่สูงขึ้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การให้คะแนนการตรวจสอบที่ชัดเจน: ระบุผลการตรวจสอบว่า เป็นไปตามข้อกำหนด, มีโอกาสปรับปรุง, หรืออื่นๆ เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างง่ายดาย
- จัดตามพื้นที่การตรวจสอบ: ตรวจสอบปัญหาภายใต้กระบวนการ ทรัพยากร และการจัดการ ซึ่งช่วยให้ทีมเห็นปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใด
- สร้างขึ้นเพื่อการติดตามผล: มอบหมายแต่ละข้อค้นพบให้กับเจ้าของและกำหนดวันที่ครบกำหนดด้วยClickUp Tasks เพื่อให้งานปรับปรุงเชื่อมโยงกับผลการตรวจสอบเดิม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ QA และทีมปฏิบัติการที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ และติดตามการดำเนินการแก้ไขหลังการตรวจสอบ
7. เทมเพลตสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ClickUp
การออกแบบกระบวนการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเป็นวิธีที่แน่นอนที่จะนำไปสู่บทบาทที่ไม่ชัดเจนและการเปิดตัวที่ยุ่งเหยิง แต่ไม่ใช่กับเทมเพลต ClickUp Create Process Efficiently มันจะแนะนำคุณตลอดการออกแบบกระบวนการใหม่ จับทุกขั้นตอนที่จำเป็น บทบาท ความพึ่งพา และจุดอนุมัติก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานจริง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การวางแผนแบบหลายมุมมอง: สลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่น ภาพรวมกระบวนการ, แผนภูมิแกนต์, แผนผัง SIPOC, และแผนที่กระบวนการ ขณะที่กระบวนการทำงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
- การเชื่อมโยงการพึ่งพาที่ชัดเจน: ใช้การเชื่อมโยงงานใน ClickUpเพื่อแสดงขั้นตอนที่ถูกขัดขวางโดยงานก่อนหน้าและรักษาลำดับการเปิดตัวให้คงอยู่
- ร่างแรกที่แข็งแกร่งขึ้น: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างขั้นตอนกระบวนการเริ่มต้น ปรับปรุงคำอธิบาย และเปลี่ยนบันทึกที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นโครงร่างเริ่มต้นที่ใช้งานได้ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของกระบวนการที่กำลังออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ก่อนที่จะส่งมอบให้ดำเนินการ
8. แม่แบบการผสานซอฟต์แวร์ ClickUp
การบริหารโครงการบูรณาการซอฟต์แวร์หมายถึงการติดตามข้อกำหนดทางเทคนิค งานพัฒนา และการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลายเครื่องมือClickUp Software Integration Templateช่วยรวมศูนย์กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การติดตามข้อกำหนด การพัฒนา ไปจนถึงการจัดการการทดสอบและการอนุมัติการเปิดใช้งาน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จุดตรวจสอบโดยมนุษย์ที่ชัดเจน: ใช้สถานะเช่น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อระบุจุดที่แน่ชัดซึ่งบุคคลจำเป็นต้องตรวจสอบ ยืนยัน หรืออนุมัติขั้นตอนถัดไป
- การมองเห็นกระบวนการตามประเภทการบูรณาการ: แยกข้อมูล ระบบ และกระบวนการทำงานออกจากกัน ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการส่งต่อปัญหาที่เหมาะสมไปยังทีมที่เหมาะสม
- การติดตามการส่งต่อแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน: จับงานตามลำดับ เช่น การเลือกผู้ขาย การยืนยันการซื้อ และคำขอชำระเงิน ในรายการเดียว แทนที่จะกระจายไปทั่วเครื่องมือต่างๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการดำเนินงานที่กำลังสร้างกระบวนการทำงานแบบบูรณาการที่มีขั้นตอนการอนุมัติ การตรวจสอบข้อยกเว้น และการส่งต่อระหว่างทีม
9. การทำงานอัตโนมัติทางอีเมลด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลด้วย ClickUpช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานของอีเมลที่ยังคงมีจุดตรวจสอบของมนุษย์ที่ชัดเจน ใช้เพื่อบันทึกสิ่งที่กระตุ้นการส่งอีเมล ข้อมูลที่ถูกดึงเข้ามา และเวลาที่แน่นอนที่เพื่อนร่วมทีมต้องตรวจสอบ อนุมัติ หรือดำเนินการก่อนที่ข้อมูลสำคัญใดๆ จะถูกส่งออกไป
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ: เพิ่มขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการอนุมัติ (คัดลอก, ผู้รับ, เวลา) ก่อนเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ
- การจัดการข้อยกเว้นที่กำหนดไว้: อธิบายอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าตอบกลับ เมื่อการส่งแบบฟอร์มดูมีความเสี่ยง หรือเมื่อคำขอจำเป็นต้องส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบระดับสูง
- รายการตรวจสอบการตั้งค่าที่สามารถทำซ้ำได้: จับขั้นตอนการสร้างที่แน่นอน (ทริกเกอร์, เงื่อนไข, ฟิลด์ตัวแปร) เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถสร้างระบบอัตโนมัติซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้าที่กำลังตั้งค่าอีเมลต้อนรับและอีเมลต่ออายุที่ต้องการการอนุมัติและเส้นทางการติดตามผลด้วยตนเอง
10. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไอเดียเนื้อหาหรือร่างแรก แต่บรรณาธิการของคุณคือผู้เติมเต็มความละเอียดอ่อนในแบบมนุษย์ โดยตรวจสอบคุณภาพ อนุมัติเวอร์ชันสุดท้าย และจัดตารางเผยแพร่เนื้อหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์คุณแม่แบบปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpประกอบด้วยขั้นตอนในกระบวนการผลิตเนื้อหา (ไอเดีย → ร่าง → ตรวจสอบ → เผยแพร่) ช่องผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดส่ง และปฏิทินการเผยแพร่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การไหลของงานบรรณาธิการตามสถานะ: ย้ายแต่ละสินทรัพย์ผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ต้องทำ, วิจัย, และอยู่ในร่าง เพื่อให้การส่งต่อจาก AI ไปยังมนุษย์สามารถมองเห็นได้
- ข้อมูลเมตาของเนื้อหาในตัว: เก็บวันที่เผยแพร่, ช่องทาง, ประเภทเนื้อหา, ผู้เขียน, บรรณาธิการ, และคำสำคัญไว้กับทุกชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบที่สะอาดขึ้น
- การกำกับดูแลการเผยแพร่ที่ชัดเจน: ติดตามสิ่งที่กำลังวิจัย, ร่าง, แก้ไข, และอยู่ในคิวสำหรับการเผยแพร่ในมุมมองเดียวที่แชร์ร่วมกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเนื้อหาที่ดูแลกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการแบบหลายช่องทาง พร้อมการร่างด้วย AI และการตรวจสอบโดยมนุษย์
วิธีสร้างกระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์ควบคุมใน ClickUp
ดังนั้น คุณสร้างกระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องใน ClickUp ได้อย่างไร?
มาดูกัน:
- วางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณ: เริ่มต้นด้วยการระบุส่วนใดของกระบวนการที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ และส่วนใดที่ต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับการอนุมัติ การตรวจสอบ หรือการส่งต่อ
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงาน: ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มองเห็นได้ ซึ่งสะท้อนถึงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนอัตโนมัติไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบโดยมนุษย์ เช่น "ต้องการการอนุมัติ" หรือ "ขอแก้ไข"
- เพิ่มขั้นตอนการอนุมัติ: สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp ที่จะหยุดกระบวนการทำงานชั่วคราวในช่วงเวลาสำคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "ต้องการตรวจสอบ" ระบบอัตโนมัติสามารถกำหนดงานนั้นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อ ClickUp Brain: ให้ AI จัดการงานหนักในการร่าง สรุป หรือคัดกรองงาน จากนั้นใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งต่อผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ไปยังมนุษย์เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกระบวนการทำงาน HITL ของคุณ ตรวจสอบจุดติดขัด ติดตามระยะเวลาการอนุมัติ และดูจำนวนข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นเมื่อกระบวนการของคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้น
สร้างจุดตรวจสอบของมนุษย์ในกระบวนการทำงานด้วย ClickUp
กระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์ควบคุม (Human-in-the-loop) ทำงานได้เพราะมันเพิ่มการตัดสินใจในจุดที่มีความสำคัญที่สุด
แต่นั่นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการมีความชัดเจนและดำเนินการได้ง่ายเท่านั้น
ClickUp ช่วยให้คุณนำเทมเพลตมาใช้และเปลี่ยนให้เป็นระบบปฏิบัติการจริง คุณสามารถบันทึกขั้นตอนการทำงาน กำหนดจุดตรวจสอบ อัตโนมัติขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร และทำให้ทุกการส่งต่องานมองเห็นได้ในที่เดียว ด้วย AI ในพื้นที่ทำงาน คุณยังสามารถสรุปบริบท เตรียมการอนุมัติ และดำเนินการได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างหลักคือ การมีส่วนร่วมของมนุษย์. กระบวนการทำงานแบบ HITL (human-in-the-loop) ให้มนุษย์มีส่วนร่วมในจุดสำคัญเพื่อตรวจสอบ, อนุมัติ, แก้ไข, หรือส่งต่อผลลัพธ์ของระบบ AI ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องการความละเอียดอ่อน. กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบให้ระบบดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งรวดเร็วแต่เหมาะสำหรับกระบวนการที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและมีความเสี่ยงต่ำ.
คุณควรใช้เวิร์กโฟลว์ HITL สำหรับกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการข้อยกเว้น หรือการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งบริบทมีความสำคัญ และการใช้ระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงเกินไป
ใช่ ClickUp Brain สามารถรองรับเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์ควบคุมได้ Brain สามารถสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา ในขณะที่ฟีเจอร์การอนุมัติและระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถหยุดงานเพื่อตรวจสอบ ส่งงานไปยังผู้อนุมัติที่เหมาะสม และกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนถัดไป นั่นหมายความว่า Brain สามารถช่วยสร้าง สรุป หรือกระตุ้นการดำเนินการต่างๆ ในขณะที่มนุษย์ยังคงควบคุมได้ในจุดสำคัญต่างๆ