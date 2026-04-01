AI Stack สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

Preethi AnchanSenior Content Editor
1 เมษายน 2569

รายงานของหอการค้าสหรัฐฯพบว่า 58% ของธุรกิจขนาดเล็กต้องจัดการกับแพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มหรือมากกว่า และผลลัพธ์ก็คาดการณ์ได้: ผู้ช่วยเขียนอยู่ในแท็บหนึ่ง การอัปเดตโครงการอยู่ในแท็บอื่น และบริบทของลูกค้าไม่รู้ไปจบอยู่ที่ไหน

เพื่อขจัดปัญหานี้ คู่มือนี้จะนำคุณไปสร้างระบบ AI ที่เรียบง่ายและเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

เราจะครอบคลุมถึงชั้นที่สำคัญจริง ๆ เครื่องมือที่อยู่ในแต่ละชั้น และวิธีการนำทั้งหมดนี้ไปใช้โดยไม่รบกวนการทำงานที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ 🙌

คำตอบสั้น ๆ: ชุดเครื่องมือ AI ขั้นพื้นฐานที่ใช้งานได้จริง

ทีมที่กำลังเติบโตส่วนใหญ่มักซื้อเครื่องมือ AI ที่ซ้ำซ้อนกันมากเกินไป หรือพึ่งพาแชทบอทเพียงตัวเดียวแล้วเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ ซึ่งทำให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้ก่อตั้งต้องจ่ายเงินไปกับเครื่องมือที่มากเกินไป

นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดระเบียบเทคโนโลยีของคุณได้:

  • ชั้นที่ 1:ผู้ช่วย AI สร้างสรรค์หนึ่งคนสำหรับการร่างและระดมความคิด
  • ชั้นที่ 2: ศูนย์กลางการทำงานที่รวมงาน เอกสาร และการสื่อสารไว้ด้วยกัน
  • ชั้นที่ 3: ระบบ CRM สำหรับลูกค้าหนึ่งระบบเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล
  • ชั้นที่ 4: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดและการเผยแพร่เนื้อหา
  • ชั้นที่ 5: ระบบอัตโนมัติในการย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปดูแต่ละชั้น แนะนำเครื่องมือเฉพาะ และให้แผนการดำเนินการรายสัปดาห์แก่คุณ

ทำไมการใช้ชุดเครื่องมือ AI แบบครบวงจรจึงดีกว่าการซื้อเครื่องมือ AI ทีละชิ้น

การวิจัยด้าน AI ของ BCGพบว่าผู้นำด้าน AI ให้ความสำคัญกับกรณีการใช้งานเฉลี่ย 3.5 กรณี เมื่อเทียบกับ 6.1 กรณีของบริษัทอื่น ๆ และผู้นำที่มุ่งเน้นเหล่านี้คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงกว่าถึง 2.1 เท่า

การขยายตัวของ AIนี้ทำให้ผลลัพธ์อยู่ในที่ต่างๆ กัน ทำให้ทีมของคุณต้อง สลับแท็บอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อค้นหาบริบทพื้นฐาน นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี AI stack:

  • รวมศูนย์ความสามารถด้าน AI ของคุณแทนที่จะจัดการเครื่องมือที่แยกจากกัน
  • ปรับปรุงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
  • เร่งการตัดสินใจผ่านข้อมูลเชิงลึกที่รวมศูนย์
  • ขยายการใช้งาน AI โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่เมื่อคุณเติบโต
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบแทนที่จะเป็นงานแยกส่วน
  • ลดต้นทุนโดยการกำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนและการทำงานที่ทับซ้อนกัน

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

สิ่งที่ชุดเครื่องมือ AI ของคุณควรทำจริง ๆ เพื่อทีมของคุณ

มันง่ายมากที่จะหลงใหลในตัวอย่างการทำงานของ AI ที่ดูน่าประทับใจแต่กลับรบกวนการทำงานของทีมคุณอย่างสิ้นเชิง การบังคับใช้กระบวนการใหม่กับทีมของคุณจะนำไปสู่การยอมรับที่ต่ำ งบประมาณที่สูญเปล่า และเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันซึ่งต้องการผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI stack ของคุณ:

  • เหมาะกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่: สามารถผสานเข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างลงตัว โดยไม่ต้องสร้างกฎเกณฑ์ใหม่
  • ขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือ: ประหยัดเวลาที่วัดได้สำหรับงานเฉพาะที่ปัจจุบันมีผู้ทำด้วยตนเอง
  • แชร์บริบท: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นอย่างน้อยหนึ่งตัวในชุดเครื่องมือของคุณเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ
  • ไม่ต้องการผู้ดูแลระบบ: ไม่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่า และทำให้ทีมของคุณสามารถรักษาเครื่องมือได้
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูล: ทำให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของลูกค้าถูกนำไปไว้ที่ไหน และใครสามารถเข้าถึงได้

หากเครื่องมือใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้อย่างน้อยสามข้อ เครื่องมือนั้นไม่ควรอยู่ในชุดเครื่องมือของคุณ

ชั้นของโครงสร้าง AI ของคุณ

ชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพคือชุดของชั้นที่ตั้งใจไว้ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าให้กลายเป็นผลลัพธ์ ในส่วนนี้ เราจะแยกแยะชั้นสำคัญของชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่และหน้าที่ของแต่ละชั้น

ตลอดเส้นทางนี้ เราจะสำรวจว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก สามารถผสานเข้ากับทุกระดับได้อย่างไร โดยนำงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และ AI มารวมไว้ในระบบเดียวที่ครบวงจร 🤩

ชั้นที่ #1: ผู้ช่วย AI หลักหนึ่งคนสำหรับการคิดและร่าง

การจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าเป็นการเสียเวลาอันมีค่าไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เมื่อสมาชิกในทีมต้องเขียนข้อเสนอหรือสรุปเนื้อหาที่ยาวเหยียดตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาจะสูญเสียแรงผลักดันในการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง ควรอนุญาตให้:

  • การเขียนฉบับร่างแรก: สร้างอีเมล ข้อเสนอ และเอกสารภายในที่ต้องการจุดเริ่มต้น
  • สรุปเนื้อหา: การย่อบันทึกการประชุม, กระทู้ยาว, และการวิจัยให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
  • ระดมความคิด: คิดแนวคิดแคมเปญ ชื่อฟีเจอร์ และการปรับกรอบปัญหาใหม่
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น: การดึงรูปแบบจากข้อมูลที่คัดลอกในสเปรดชีตและเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ
  • การปรับโทน: การเขียนข้อความเดียวกันใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ควรพิจารณา:

เครื่องมือความแข็งแกร่งเหมาะที่สุดสำหรับระวัง
แชทจีพีทีระบบปลั๊กอินที่หลากหลายความสามารถที่กว้างขวางสามารถเป็นแบบทั่วไปได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำที่ละเอียด
โคลดการให้เหตุผลตามบริบทยาวงานเอกสารจำนวนมากระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่า
ราศีเมถุนความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับ Google Workspaceผู้ใช้ระบบนิเวศของ Googleยังคงพัฒนาเพื่อรองรับงานที่ซับซ้อน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เข้าถึงโมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini พร้อมกับพื้นที่ทำงานของคุณและเว็บด้วย ClickUp Brain MAX ในอินเทอร์เฟซเดียว ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานและทำงานจากบริบทจริง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

เข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดใน Layer 1 ของ AI stack ของคุณได้ในอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Brain MAX

ตัวอย่างเช่น นักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่กำลังร่างแผนเปิดตัวสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างร่างแรกคร่าวๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้ Claude เพื่อสรุปเอกสาร PRD หรือเอกสารวิจัยลูกค้าที่ยาว

ชั้นที่ 2: ศูนย์กลางการทำงานที่มี AI ติดตั้งในตัว

ทีมส่วนใหญ่ดำเนินงานผ่านเอกสาร แผ่นงาน แอปแชท และบอร์ดโครงการที่กระจัดกระจายและไม่เชื่อมต่อกันการทำงานที่กระจัดกระจาย นี้บังคับให้ ทุกคนต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลา ทำให้การอัปเดตสูญหายระหว่าง GitHub และ Google Drive

ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน โดยมี AI เป็นชั้นความฉลาดที่เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง

ค้นหาทุกงาน เอกสาร และการสนทนา และทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brain ชั้น AI ที่สร้างขึ้นโดยตรงในพื้นที่ทำงานนี้ มันค้นหาทุกงาน เอกสาร และการสนทนาในบัญชีของคุณเพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

รับ AI ที่ตระหนักถึงบริบทซึ่งดึงข้อมูลจากทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณด้วย ClickUp Brain

มันช่วยคุณในเรื่อง:

  • ตามงานหลังจากหยุดพัก: สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโครงการของคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณข้ามการพูดคุยที่ไม่จำเป็น
  • การเขียนอัปเดตสถานะ: ดึงงานที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดและร่างสรุปที่คุณสามารถแก้ไขได้ในไม่กี่วินาที
  • การค้นหาการตัดสินใจที่ถูกฝัง: ใช้ClickUp Enterprise Searchค้นหาข้ามเอกสารและความคิดเห็นเพื่อแสดงคำตอบทันที
  • การคัดแยกคำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ: แนะนำผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญตามรูปแบบที่ผ่านมา
  • การถอดความการประชุม: มอบสรุปการประชุมที่ครบถ้วนของการประชุมสแตนด์อัพทั้งหมดของคุณ พร้อมรายการดำเนินการที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp AI Notetaker
  • การสร้างร่างแรก: ช่วยให้คุณเขียนร่างแรกสำหรับอีเมล, คัดลอกการตลาด, บล็อก, บทความ, SOPs, และทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ

ชั้นที่ 3: เครื่องมือ CRM หรือเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าที่ใช้ AI หนึ่งตัว

การติดตามลูกค้าและการติดตามผลกับลูกค้าบ่อยครั้งกลายเป็นเครือข่ายที่ยุ่งเหยิงของกล่องจดหมายที่กระจัดกระจายและโน้ตติดกระดาษ เมื่อบริบทของลูกค้าถูกแบ่งแยก ตัวแทนขายจะลืมติดตามผล และดีลที่กำลังจะปิดก็กลายเป็นดีลที่เย็นชาไปโดยสิ้นเชิง

ระบบ CRM ที่ดีที่สุดคือระบบที่ทีมของคุณจะใช้อย่างต่อเนื่อง:

  • อีเมลติดตามผลที่สร้างอัตโนมัติ: ช่วยประหยัดเวลาให้พนักงานขายไม่ต้องเขียนข้อความเดิมซ้ำ 40 ครั้งต่อสัปดาห์
  • การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: แสดงให้เห็นลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจมากที่สุดตามรูปแบบการมีส่วนร่วม
  • สรุปการประชุม: บันทึกประเด็นสำคัญและขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
  • การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: ระบุโอกาสที่กำลังจะหมดไปก่อนที่มันจะหายไป

นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ควรลองใช้:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับความสามารถของ AIเชื่อมต่อกับ
HubSpot CRMจุดเริ่มต้นฟรีการร่างอีเมล, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแพลตฟอร์มหลักส่วนใหญ่
Pipedriveทีมขนาดเล็กที่เน้นการขายเป็นหลักการทำนายข้อตกลงZapier, ผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่
Zoho CRMทีมที่คำนึงถึงงบประมาณคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานZoho Suite, แอปของบุคคลที่สาม

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อชั้น CRM ของคุณโดยตรงกับการดำเนินการโดยการเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้เป็นรายงานสดที่มองเห็นได้ด้วยClickUp Dashboards การ์ดที่ปรับแต่งได้ทำหน้าที่เป็นบล็อกการสร้างในการติดตามและดำเนินการกับความสัมพันธ์ โดยดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงมาแสดงผลแบบไดนามิก

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดด้วย การ์ดแผนภูมิแท่ง เพื่อแสดงสถานะของดีล, การ์ดคำนวณ ที่คาดการณ์รายได้, และ การ์ดรายการงาน สำหรับการติดตามที่ค้างอยู่ ในการปฏิบัติจริง สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่ทีมขายหรือทีมบัญชีเตรียมตัวสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า

เดินเข้าสู่การประชุมพร้อมสรุปข้อมูลที่พร้อมแบ่งปันด้วย ClickUp Brain ใน ClickUp Dashboards

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังขยายชั้นนี้จาก 'การมองเห็นข้อมูล' ไปสู่ 'การอธิบายข้อมูล' โดยใช้AI Cardsเช่น Executive Summary หรือ Project Update ซึ่งสามารถสร้างเรื่องราวที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบัญชีลูกค้านั้นได้โดยอัตโนมัติ

ชั้นที่ 4: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดและเนื้อหา

แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่เนื้อหาทำให้ทีมขนาดเล็กต้องเร่งรีบหาวิธีว่าจะโพสต์อะไรต่อไป หากไม่มีระบบที่ชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาจะลดลงและการมองเห็นของแบรนด์จะลดลงอย่างมาก

ผู้สร้างเว็บไซต์สมัยใหม่เช่น Squarespace, Wix, และ Webflow ได้รวมเอาการออกแบบที่ช่วยเหลือด้วย AI, การสร้างข้อความ, และการแนะนำ SEO มาไว้ในตัวแล้ว สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่ แพลตฟอร์มเว็บไซต์เองก็สามารถจัดการกับส่วนหนึ่งที่เคยต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากได้

หากการเข้าชมแบบออร์แกนิกมีความสำคัญ เครื่องมืออย่าง Surfer, Clearscope หรือ Semrush จะช่วยให้ทีมของคุณเขียนเนื้อหาที่ตรงกับสิ่งที่ผู้คนค้นหาจริง ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้เผยแพร่เนื้อหาอย่างน้อยสองถึงสี่ชิ้นต่อเดือน เครื่องมือเหล่านี้ยังไม่คุ้มค่ากับการสมัครสมาชิกในตอนนี้

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ร่าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Docs เอกสารเหล่านี้รองรับหน้าซ้อนกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ งานที่ฝังอยู่ และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าต้นฉบับบล็อกของคุณ ข้อความบนหน้าแลนดิ้ง และสรุปแคมเปญสามารถอยู่ร่วมกับไทม์ไลน์ เจ้าของงาน และการอัปเดตสถานะได้

ให้ ClickUp Brain ช่วยร่างเนื้อหาการตลาดของคุณภายใน ClickUp Docs

เมื่อใช้งานร่วมกับ ClickUp Brain (ซึ่งอยู่ในตัว!) คุณจะได้รับเลเยอร์สำหรับการเขียนและแก้ไขในตัว คุณสามารถสั่งให้สร้างร่างแรกสำหรับบทความบล็อก เขียนใหม่บางส่วนเพื่อความชัดเจนหรือปรับโทน สรุปเนื้อหาที่ยาว หรือขยายบันทึกย่อให้กลายเป็นบทความที่มีโครงสร้าง

เนื่องจากสามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณได้ ผลลัพธ์จึงอ้างอิงจากโครงการจริงของคุณ ไม่ใช่จากข้อความทั่วไป

📌 ตัวอย่างหัวข้อ: เขียนบทความบล็อกความยาว 1,200 คำสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในหัวข้อ 'วิธีสร้างระบบ AI โดยไม่ใช้งบเกินตัว' ใช้โทนที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่าย ไม่เน้นเทคนิคเฉพาะทาง รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบบ่อย กรอบแนวคิด 4 ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย และคำแนะนำเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพิ่มบทนำสั้น ๆ หัวข้อย่อยที่ชัดเจน และสรุปเนื้อหาอย่างกระชับ

ชั้นที่ 5: ระบบอัตโนมัติที่ง่ายซึ่งเชื่อมต่อชุดเครื่องมือ AI ของคุณ

การย้ายข้อมูลด้วยตนเองระหว่างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันทำให้ทีมของคุณกลายเป็นชั้นการผสานข้อมูลแบบมนุษย์ แพลตฟอร์มหลายแห่งมีเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติในตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาใน CRM ของคุณ ระบบอัตโนมัติในตัวสามารถสร้างโครงการการเริ่มต้นใช้งานทันที มอบหมายทีม และกำหนดวันที่ครบกำหนด

สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแอปที่แยกจากกัน เครื่องมืออย่าง Zapier หรือ Make จะช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ การส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายใน CRM และงานในเวิร์กสเปซของคุณได้พร้อมกัน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: จัดการงานที่ต้องส่งต่อซ้ำ ๆได้ทันทีด้วยClickUp Automations กฎที่ทำงานตามเงื่อนไขจะย้ายงาน, มอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และอัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องให้ใครกดปุ่มเลย

สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยกฎง่ายๆ 'ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น, ให้ทำสิ่งนั้น' โดยใช้ ClickUp Automations

กระบวนการทำงานที่ง่ายแต่ทรงพลังอาจดูเป็นเช่นนี้เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ:

  • มีผู้สนใจรายใหม่กรอกแบบฟอร์มขอทดลองใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ
  • การส่งข้อมูลจะสร้างงานในClickUpโดยอัตโนมัติ
  • มันเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดที่จับได้ รวมถึงชื่อ บริษัท และข้อกำหนด
  • ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า งานจะถูกมอบหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสม
  • ถูกติดแท็กตามประเภทของลีด (มีความตั้งใจสูง) และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการติดตามผลภายใน 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเรา อธิบายวิธีการใช้ AI เพื่อลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ไม่จำเป็น

คู่มือการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

วิธีเลือกเครื่องมือ AI Stack โดยไม่ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนเกินไป

การประเมินซอฟต์แวร์ใหม่มักนำไปสู่การมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไปซึ่งทำให้ทั้งทีมสับสน การจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่ซับซ้อนที่ไม่มีใครเข้าใจจะสิ้นเปลืองงบประมาณและทำลายขวัญกำลังใจของทีม

ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเลือก:

  • สิ่งนี้แทนที่การทำงานด้วยมือหรือไม่?: ขจัดสิ่งที่คุณทำด้วยมืออยู่แล้วทุกสัปดาห์
  • เชื่อมต่อได้หรือไม่?: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นอย่างน้อยหนึ่งตัวในชุดเครื่องมือของคุณ
  • มันง่ายที่จะเรียนรู้หรือไม่?: ทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถเรียนรู้ได้ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
  • ต้องการผู้ดูแลระบบหรือไม่?: ลดความจำเป็นในการมีบุคคลเฉพาะในการจัดการ
  • มันจะขยายขนาดได้หรือไม่?: มีเหตุผลถ้าขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

หากเครื่องมือใดล้มเหลวมากกว่าสองข้อจากคำถามเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องมือที่ควรมีไว้เสริม ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจริง ๆ กรุณาบันทึกเครื่องมือที่ดีที่สุดเหล่านี้สำหรับการเพิ่ม GenAI ในกระบวนการธุรกิจไว้ และกลับมาทบทวนอีกครั้งในอีกหกเดือนข้างหน้า

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ขยายขีดความสามารถของ AI ของคุณจากการช่วยเหลือแบบพาสซีฟไปสู่การดำเนินการอย่างจริงจังด้วยClickUp Super Agents ตัวแทน AI เหล่านี้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ไม่ใช่แค่เพียงสร้างคำตอบเท่านั้น

สร้างขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณ สามารถติดตามกิจกรรม กระตุ้นการดำเนินการ และจัดการกระบวนการหลายขั้นตอนตามบริบท เปลี่ยน AI ให้กลายเป็นชั้นปฏิบัติการ

สร้าง ClickUp Super Agents แบบกำหนดเองเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

ติดตามกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและดำเนินการเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การตรวจจับเมื่องานใดล่าช้าเกินกำหนดและส่งต่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

แผนการเปิดตัวที่เรียบง่ายสำหรับระบบ AI ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของคุณ

การนำเทคโนโลยีทั้งหมดมาใช้พร้อมกันอาจทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจและขัดขวางการดำเนินงานประจำวัน การเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในระยะเวลาอันสั้นอาจทำให้เครื่องมือถูกนำไปใช้เพียงครึ่งเดียวและเกิดความขัดแย้งอย่างมากระหว่างแผนกต่างๆ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI ในธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  1. ดำเนินการเปิดตัวเป็นระยะอย่างราบรื่น โดยการย้ายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ใน ClickUp ทีละขั้นตอน
  2. เลือกผู้ช่วย AI ของคุณ ภายในสองสัปดาห์แรก และย้ายโครงการที่กำลังดำเนินการของคุณไปยังศูนย์กลาง
  3. นำเข้างานที่มีอยู่และให้ระบบจัดทำดัชนีพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้พร้อมตอบคำถามตั้งแต่วันแรก
  4. ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจ ภายในสิ้นสัปดาห์ที่สอง
  5. เชื่อมต่อ CRM ของคุณ และนำเข้าผู้ติดต่อ
  6. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกของคุณ ในสัปดาห์ที่สามและสี่
  7. ตั้งค่าฟีเจอร์ AI ของเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ และเผยแพร่เนื้อหาหนึ่งชิ้นหากเครื่องมือการตลาดมีความเกี่ยวข้อง ยังไม่ต้องปรับแต่งให้ดีที่สุด เพียงแค่สร้างกระบวนการทำงานเบื้องต้น
  8. ระบุการส่งต่อที่ซ้ำซ้อนมากที่สุดระหว่างเครื่องมือและการสร้างระบบอัตโนมัติ สำหรับพวกเขาในช่วงสัปดาห์ที่ห้าถึงสัปดาห์ที่แปด
  9. ดำเนินการทบทวนสั้นๆ เพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลและกำจัดสิ่งที่สร้างความขัดแย้งออกไป

🔍 คุณรู้หรือไม่? คลิปปี้ ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คลิปปิต ถูกเปิดตัวโดยไมโครซอฟท์ใน Office 97 เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ 'Office Assistant' และถือเป็นผู้ช่วย AI ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรกในสถานที่ทำงาน แม้จะมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เข้าถึงง่ายขึ้นและช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เช่น การจัดรูปแบบเอกสาร แต่ในปัจจุบัน คลิปปี้กลับเป็นที่จดจำในฐานะ 'อุปกรณ์สำนักงานที่มีชีวิต' ที่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถเข้าใจเจตนาหรือบริบทของผู้ใช้ได้

ข้อผิดพลาดของ AI Stack ที่ทำให้เสียเวลาและเงิน

บริษัทมักซื้อซอฟต์แวร์ก่อนที่จะรู้ว่ากำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรอยู่กับปัญหา. ภาวะติดกับดักต้นทุนจมนี้บังคับให้ทีมต้องใช้เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อต่อไปเพียงเพราะพวกเขาได้จ่ายเงินไปแล้ว.

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้เพื่อประหยัดเงิน:

  • การซื้อเครื่องมือก่อนกำหนดขั้นตอนการทำงาน: คุณต้องมีกระบวนการจัดการขั้นตอนการทำงานก่อน แล้วจึงเลือกเครื่องมือที่รองรับกระบวนการนั้น
  • การปฏิบัติต่อเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันเสมือนเป็นกลยุทธ์ทั้งหมด: แชทบอทที่ไม่มีบริบททางธุรกิจของคุณก็แค่การเติมคำอัตโนมัติที่ดูหรูหรา
  • การทำให้กระบวนการที่เสียหายเป็นอัตโนมัติ: การเพิ่มระบบอัตโนมัติก่อนที่ทีมจะมีนิสัยที่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ข้ามการทดสอบการเชื่อมต่อ: เครื่องมือที่แยกตัวสร้างการกระจายตัวของเครื่องมือมากขึ้น ไม่ใช่ลดลง
  • การละเลยความปลอดภัย: รู้แน่ชัดว่าข้อมูลลูกค้าไปที่ใดก่อนที่จะนำไปใช้กับ AI ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • การเก็บเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้: การเก็บรักษาการสมัครสมาชิกไว้เพราะคุณจ่ายเงินไปแล้วนั้นทำให้เงินในงบประมาณของคุณลดลง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1890 เครื่องบันทึกข้อมูลของเฮอร์แมน ฮอลเลอริธใช้บัตรเจาะรูเพื่อทำให้การประมวลผลข้อมูลสำมะโนประชากรเป็นอัตโนมัติ ลดเวลาการทำงานด้วยมือจาก 10 ปีเหลือเพียง 2 ปี

รายการตรวจสอบ AI Stack สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าเครื่องมือใดจำเป็นจริง ๆ กับเครื่องมือที่เพียงแค่สร้างความรก การขาดชั้นข้อมูลที่สำคัญจะทำให้เกิดช่องว่างในกระบวนการทำงานของคุณ ในขณะที่เครื่องมือที่ซ้ำซ้อนกันจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณได้อย่างง่ายดายโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานหลักของคุณทำงานอยู่:

  • ผู้ช่วย AI หนึ่งคนสำหรับการร่างและคิด
  • ศูนย์กลางการทำงานเดียวที่รวมงาน เอกสาร และการแชทไว้ด้วยกัน
  • ระบบ CRM หนึ่งเดียวสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและการติดตามสถานะการขาย
  • เครื่องมือการตลาดหนึ่งสำหรับการเผยแพร่
  • ระบบอัตโนมัติห้าหรือน้อยกว่าที่เชื่อมต่อเครื่องมือหลักของคุณ
  • ทุกเครื่องมือเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งเครื่องมืออื่น
  • ไม่มีเครื่องมือสองชิ้นที่ทำงานได้เหมือนกันทุกประการ
  • ทีมทบทวนสแต็กทุกไตรมาส

นี่คือสิ่งที่จอห์น วัตสัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาที่ไม่ใช่คลินิกบริษัทออเรเจน ไบโอเธราพิวติกส์ ได้กล่าวถึง ClickUp:

บริษัทของเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็ก และเรากำลังใช้ ClickUp ทั่วทั้งองค์กรเพื่อวางแผนและติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการพัฒนาของเรา มันช่วยให้เราสามารถประสานงานกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการทดสอบและการศึกษาทางคลินิก วางแผนเวลาและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงาน มันช่วยให้เราสามารถกำหนดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

'AI'n't ClickUp เป็นที่สุดเหรอ?

เมื่อแต่ละชั้นในโครงสร้าง AI ของคุณมีความตั้งใจชัดเจน ทีมงานของคุณจะใช้เวลาในการประสานงานน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น แทนที่จะเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปในชุดของคุณ มันจะเข้ามาแทนที่หมวดหมู่ทั้งหมดด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ด้วย Docs เนื้อหาและการวางแผนของคุณจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน และด้วย Dashboards ข้อมูล CRM และบริบทของลูกค้าจะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และนำไปปฏิบัติได้ และด้วย ClickUp Brain และ Super Agents ปัญญาประดิษฐ์จะก้าวไปไกลกว่าการร่างเอกสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและขับเคลื่อนการทำงานอย่างแท้จริง

คำถามที่พบบ่อย

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและชั้นที่ต้องการ หลายธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสร้างชุดฟังก์ชันการทำงานโดยใช้การผสมผสานของเครื่องมือที่มีระดับแผนต่าง ๆ ด้วยการเลือกซอฟต์แวร์ที่รวมฟังก์ชันหลายอย่างเข้าด้วยกัน

ใช่ เพราะ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถจัดการกับการร่าง, การค้นหา, การสรุป, และการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับแต่ละความสามารถ. สิ่งนี้ทำให้หลายชั้นของระบบกลายเป็นระบบเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง.

ChatGPT เป็นผู้ช่วยทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ ลูกค้า หรือเอกสารภายในของคุณ ระบบสแต็กจะเชื่อมต่อเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะทางซึ่งสามารถแบ่งปันบริบทระหว่างกันภายในธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับงานจริงของคุณ

แน่นอน เพราะทีมขนาดเล็กจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการสลับบริบทและการส่งต่องานด้วยตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ระบบการทำงานที่คล่องตัวและเชื่อมโยงกันถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก เนื่องจากไม่มีใครให้มอบหมายงานจุกจิกได้