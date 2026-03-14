10 แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายฟรี (และวิธีสร้างเอง)

หากทีมของคุณกำลังทำงานกับทุกโอกาสในลักษณะเดียวกันไปหมด สายงานของคุณกำลังสูญเสียเวลาไปแล้ว 🕰️
เนื่องจากการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การทำให้แน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก และการติดตามผลเกิดขึ้นตรงเวลา
และเพื่อให้ทำได้ดี คุณจำเป็นต้องมีระบบการให้คะแนนที่สม่ำเสมอซึ่งทีมของคุณสามารถใช้ได้กับแหล่งข้อมูลและแคมเปญต่างๆ
ในโพสต์นี้ เราจะแบ่งปัน 10 แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายฟรี แต่ละแบบเหมาะสำหรับอะไร และวิธีเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการขายของคุณ
อะไรคือแบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย?
แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นกรอบโครงสร้างที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถกำหนดค่าตัวเลขให้กับลูกค้าเป้าหมายตามความน่าจะเป็นที่จะกลายเป็นลูกค้าได้ มันจัดระเบียบเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินลูกค้าเป้าหมาย เช่น ข้อมูลประชากร รายละเอียดบริษัท พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และเจตนาในการซื้อ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป้าหมายอาจได้รับคะแนนจากการเปิดอีเมลการตลาด การเยี่ยมชมหน้าแสดงราคา การดาวน์โหลดทรัพยากร หรือการตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ยิ่งคะแนนสูง ลูกค้าเป้าหมายก็ยิ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการติดต่อขายมากขึ้น
กรอบนี้ยังประเมินผู้มีโอกาสในสองมิติหลัก:
- ข้อมูลที่ชัดเจน: ข้อมูลที่ลูกค้าให้มาโดยตรง เช่น ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท และอุตสาหกรรม
- ข้อมูลโดยนัย: สัญญาณพฤติกรรมที่คุณติดตาม เช่น การเปิดอีเมล การเข้าชมหน้าเว็บ และการดาวน์โหลดเนื้อหา
⭐️ โบนัส: วิธีจัดลำดับความสำคัญของลีดการขาย?
⭐️ โบนัส: วิธีจัดลำดับความสำคัญของลีดการขาย?
วิธีสร้างโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยเทมเพลต
คุณพบแม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแล้ว แต่ยังเป็นเพียงกระดานเปล่า
เพื่อให้เทมเพลตมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องปรับแต่งให้เข้ากับข้อมูลการขายและ ICP ของคุณ ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างผลลัพธ์กัน 🛠️
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ (ICP)
แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณจะดีได้เพียงเท่าที่คุณเข้าใจลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ เริ่มต้นด้วยการระบุลักษณะทางธุรกิจและประชากรศาสตร์ของดีลที่ปิดการขายได้สำเร็จมากที่สุดของคุณ
เจาะลึกข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณเพื่อระบุรูปแบบในขนาดบริษัท อุตสาหกรรม ตำแหน่งงาน และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
📝 ตัวอย่าง: บริษัทซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ SaaS อาจกำหนด ICP ของตนว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือผู้นำฝ่ายปฏิบัติการในบริษัท B2B SaaS ที่มีพนักงาน 50–500 คน ลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับคะแนนความเหมาะสมที่สูงขึ้นในแบบจำลองการให้คะแนนลูกค้า
2. ระบุสัญญาณพฤติกรรมที่สำคัญ
ไม่ใช่ทุกการกระทำที่เท่าเทียมกัน
วางแผนพฤติกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับเส้นทางของลีดสู่การแปลงเป็นลูกค้า สัญญาณที่มีความตั้งใจสูง เช่น การขอเดโมหรือการเยี่ยมชมหน้าแสดงราคา ควรได้รับการให้ความสำคัญมากกว่าสัญญาณที่มีความตั้งใจต่ำ เช่น การเปิดอีเมลเพียงครั้งเดียวหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพียงสั้นๆ
📝 ตัวอย่าง: สมมติว่ามีลูกค้าเป้าหมายจาก ICP ของคุณเข้าชมเว็บไซต์และดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ (+5 คะแนน) หลังจากนั้นไม่กี่วัน พวกเขาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ (+10 คะแนน) และเข้าชมหน้าแสดงราคา (+15 คะแนน) การกระทำเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นคะแนนลูกค้าเป้าหมายของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใกล้การเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น
3. กำหนดคะแนน
เมื่อคุณได้ระบุเกณฑ์หลักของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดคะแนน ให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ตามความสัมพันธ์ของมันกับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่มีตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของคุณอาจมีค่า 20 คะแนน ในขณะที่การเยี่ยมชมบล็อกโพสต์อาจมีค่าเพียงสองคะแนน คุณยังจำเป็นต้องใช้การให้คะแนนเชิงลบสำหรับปัจจัยที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น ลูกค้าที่มีอีเมลโดเมนของคู่แข่งหรือลูกค้าในอุตสาหกรรมที่คุณไม่ได้ให้บริการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้คะแนนสำหรับพฤติกรรมที่แสดงเจตนาสูงกว่าการให้ข้อมูลอย่างมาก เช่น การขอเดโม (50 คะแนน) ควรมีน้ำหนักมากกว่าการเข้าชมบล็อก (2 คะแนน) อย่างมาก เนื่องจากช่องว่างของพฤติกรรมนั้นแตกต่างกันอย่างมาก
4. กำหนดคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำ
เมื่อคุณมีระบบคะแนนของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดความหมายของคะแนนเหล่านั้นอย่างชัดเจน กำหนดเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจนซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL) หรือลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติทางการขาย (SQL)
คุณสามารถสร้างระดับชั้นเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น—เช่น ลูกค้าเป้าหมาย "ร้อน" (80 คะแนนขึ้นไป), ลูกค้าเป้าหมาย "อุ่น" (50-79 คะแนน) และลูกค้าเป้าหมาย "เย็น" (ต่ำกว่า 50 คะแนน) ใน ClickUp คุณสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อแสดงระดับชั้นเหล่านี้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน
5. ทดสอบและปรับปรุง
หนึ่งในวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบและปรับปรุงโมเดลของคุณอย่างสม่ำเสมอ หลังจาก 30 ถึง 60 วัน ให้เปรียบเทียบลูกค้าเป้าหมายที่ได้คะแนนกับข้อมูลการแปลงเป็นลูกค้าจริง หากคุณพบว่าลูกค้าเป้าหมายที่ได้คะแนนสูงไม่ได้แปลงเป็นลูกค้าตามอัตราที่คาดหวังไว้ ถึงเวลาที่ต้องปรับเกณฑ์และคะแนนของคุณแล้ว
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามอัตราการแปลงของระดับคะแนนต่าง ๆ และทำให้แน่ใจว่ารูปแบบของคุณยังคงเป็นตัวทำนายความสำเร็จที่แม่นยำ
แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุมในคู่มือนี้และแต่ละแบบเหมาะสมที่สุดสำหรับอะไร:
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|เทมเพลต CRM สำหรับการขายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายภายในระบบ CRM
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนนคุณลักษณะ, มุมมองของกระบวนการ, แบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย
|เทมเพลตกระบวนการขายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การสร้างภาพขั้นตอนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
|มุมมองท่อส่งแบบคัมบัง, สถานะการนำเข้าที่กำหนดเอง, การติดตามการพึ่งพา
|เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการขายและ CRM โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
|ฟิลด์ CRM ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า โครงสร้างลีดที่เรียบง่าย ท่อการขายที่พร้อมใช้งาน
|เทมเพลต KPI ฝ่ายขายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองการให้คะแนน
|งานติดตาม KPI, วิดเจ็ตแดชบอร์ด, การวิเคราะห์การแปลง
|เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดอันดับลูกค้าเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขาย
|เอกสารกลยุทธ์, งานที่เชื่อมโยง, การวางแผนร่วมกัน
|แบบแผนสมดุลคะแนนโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบหลายมิติ
|รูปแบบกระดานคะแนนไวท์บอร์ด, ควอดแรนต์การให้คะแนน, การผสานกับแดชบอร์ด
|เทมเพลตการให้คะแนนลีดของ HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ออกแบบโมเดลการให้คะแนนสำหรับ HubSpot CRM
|แผ่นงานการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, เครื่องคำนวณคะแนน, ตรรกะที่ใช้งานร่วมกับ HubSpot
|แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดย Demand Metric
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สเปรดชีตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ผูกกับระบบ CRM
|เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรม, น้ำหนักคะแนนที่ปรับได้
|สเปรดชีตให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติโดย Belkins
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การทำให้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ใช้สเปรดชีตเป็นระบบอัตโนมัติ
|สูตรสำเร็จในตัว, คอลัมน์คะแนนที่ปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันใน Google Sheets
|เมทริกซ์การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายสำหรับฝ่ายขาย โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การจัดลำดับความสำคัญของผู้นำทางสายตา
|เมทริกซ์การรับรองคุณภาพสองแกน, ระดับความสำคัญ, การทำแผนที่นำทางด้วยภาพ
10 แม่แบบการให้คะแนนลีดที่ดีที่สุด
คุณรู้อยู่แล้วว่าแม่แบบการให้คะแนนลีดคืออะไรและวิธีสร้างโมเดล แต่คุณจะหาแม่แบบที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นได้จากที่ไหน? ตัวเลือกอาจมีมากมายจนทำให้คุณรู้สึกสับสน และคุณอาจเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาแม่แบบเพียงเพื่อพบว่ามันเป็นสเปรดชีตที่ใช้งานยากหรือถูกปิดกั้นอยู่หลังซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง
การค้นหานี้ทำให้เกิดการกระจายงานมากขึ้น ดึงคุณออกจากงานที่ควรให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มสร้าง เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตการให้คะแนนลีดที่ดีที่สุดไว้แล้ว รายการนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบ CRM ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ใน ClickUp ไปจนถึงสเปรดชีตและเวิร์กชีตเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะพบเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
มาดูกัน:
1. แม่แบบ CRM สำหรับการขาย โดย ClickUp
การจัดการสเปรดชีตสำหรับการให้คะแนน, ระบบ CRM แยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อ, และเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับงานต่างๆ ทำให้เกิดการแยกข้อมูลเป็นกลุ่มๆและทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้หมายถึงรายละเอียดและลูกค้าที่มีโอกาสสูงมักจะสูญหายไปเสมอ
รวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวด้วยเทมเพลต Sales CRM โดย ClickUp นี่คือระบบ CRM ที่ครบครันซึ่งรวมการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตาม การจัดการท่อการขาย และการจัดการผู้ติดต่อไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายตัวที่เชื่อมต่อกันไม่ได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกและติดตามคุณสมบัติการให้คะแนนทั้งหมดของคุณ รวมถึงแหล่งที่มาของลีด ระดับการมีส่วนร่วม ขนาดบริษัท และคะแนนความเหมาะสม ควบคู่ไปกับรายละเอียดการติดต่อและข้อมูลการเจรจา
- ดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างเป็นระเบียบตามคะแนน สถานะ หรือความสำคัญด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นของ ClickUpเช่น รายการ ตาราง กระดานคัมบัง และอื่นๆ อีกมากมาย
- ดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านClickUp Formsและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM อย่างสะอาดและสม่ำเสมอมากขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรายได้ที่กำลังสร้างระบบนำลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลคะแนนที่ง่ายต่อการประเมิน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อคัดกรองและส่งต่อลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนคอยติดตามรายการใหม่ใน CRM ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า เช่น แหล่งที่มาหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วม และอัปเดตข้อมูลหรือมอบหมายงานติดตามผลให้กับพนักงานขายที่เหมาะสม
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด
- ตัวแบ่งส่วนรายชื่ออีเมลสามารถวิเคราะห์ประวัติการมีส่วนร่วมและคุณลักษณะต่าง ๆ และแบ่งส่วนรายชื่อเพื่อใช้ในแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- เครื่องมือสร้างแคมเปญแบบหยด สามารถออกแบบลำดับอีเมลหลายขั้นตอนเพื่อบ่มเพาะและนำลูกค้าเป้าหมายของคุณไปสู่ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการขาย
ลองดูคลัง ClickUp AI Agentsทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณสามารถมอบหมายงานอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณได้อีกบ้าง
2. แม่แบบกระบวนการขายโดย ClickUp
หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าติดขัดอยู่ที่ใด ลูกค้าอาจสะสมอยู่ในขั้นตอนหนึ่ง ขณะที่ขั้นตอนอื่นอาจว่างเปล่า และหากไม่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณก็จะทำได้เพียงคาดเดาว่าปัญหาอยู่ที่ใด
รับความชัดเจนทางสายตาที่คุณต้องการด้วยเทมเพลต Sales Pipeline จาก ClickUp ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเห็นความก้าวหน้าของลีดได้ในพริบตาและระบุจุดที่การเจรจาติดขัดได้อย่างรวดเร็ว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ลากและวางลีดจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปบนมุมมองกระดาน ClickUp ทำให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
- สร้างสถานะที่กำหนดเอง เช่น "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" "MQL" "SQL" และ "โอกาส" เพื่อดูว่ามีลูกค้าเป้าหมายกี่รายในแต่ละหมวดหมู่การคัดกรอง
- ใช้ClickUp Dependenciesเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ เช่น การป้องกันไม่ให้ปิดงานการโทรค้นหาจนกว่ารายการตรวจสอบการคัดเลือกจะเสร็จสมบูรณ์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ SDR ที่ดูแลขั้นตอนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
📮ClickUp Insight: 16% ของผู้เชี่ยวชาญต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักลังเล
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวClickUp Brain MAXจะทำหน้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถขอให้มันจัดลำดับความสำคัญของลีดการขาย, ร่างอีเมลติดต่อ, หรือติดตามสต็อกสินค้า—ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการกับงานที่ซ้ำซาก
ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดสำหรับบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการขายและ CRM โดย ClickUp
การสร้างระบบ CRM และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น ความซับซ้อนในการกำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติอาจทำให้เกิดความล่าช้า ทำให้ทีมของคุณต้องพึ่งพาวิธีการทำงานด้วยมือที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเวลานานเกินไป
เริ่มต้นทีมของคุณในการจัดการและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายได้ในไม่กี่นาทีด้วยQuick Start: Sales & CRM Template โดย ClickUp
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ฟิลด์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลพื้นฐานของลีดและการให้คะแนน เพื่อให้คุณสามารถเริ่มป้อนข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ทันที
- หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตจากการปรับแต่งที่มากเกินไป. เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที
- ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมต่างๆ เมื่อทีมและกระบวนการของคุณเติบโตขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขายขนาดเล็กที่กำลังเริ่มต้นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นครั้งแรก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในกรอบการขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือSPIN Selling ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการวิจัยการโทรขายกว่า 35,000 ครั้ง วิธีการนี้คือการ "ขาย แต่ทำให้มีหลักฐานรองรับ" อย่างแท้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การใช้ ClickUp Automationsสามารถเร่งการจัดการ CRM และการติดตามลูกค้าเป้าหมายได้โดยการกำจัดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การอัปเดตสถานะ การส่งต่อระหว่างรายการ และการแจ้งเตือนการติดตามผล แทนที่จะต้องให้ใครบางคนจำว่า "เมื่อ X เกิดขึ้น ให้ทำ Y" ระบบอัตโนมัติจะนำกฎเหล่านั้นมาใช้อย่างสม่ำเสมอ
ใช้เพื่อ:
- นำลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ
- มาตรฐานการติดตามผลเพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าที่มีโอกาสสูงหรือสิ่งใดก็ตามที่ต้องการการดำเนินการโดยทันที
4. แม่แบบ KPI ด้านการขายโดย ClickUp
คุณได้นำระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายมาใช้แล้ว แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบนี้ได้ผล?
เทมเพลต KPI ด้านการขายโดย ClickUpช่วยให้คุณติดตาม KPI ด้านการขายที่คุณจะใช้ในการประเมินโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมใบเสนอราคา สัญญาณรายได้ และประสิทธิภาพการขายเพิ่ม แต่ละ KPI ถูกตั้งค่าเป็นงานใน ClickUp พร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและเชื่อมโยงโดยตรงกับผลการขาย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อสร้างมุมมองระดับสูงของตัวชี้วัดการขายที่สำคัญที่สุดของคุณ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้มุ่งหวังเป็นโอกาส อัตราความยาวของวงจรการขาย และอัตราการปิดการขาย
- ติดตามอัตราการแปลงของลีดจากระดับคะแนนที่แตกต่างกัน หากลีดที่ร้อนของคุณไม่แปลงเป็นลูกค้าในอัตราที่สูงกว่าลีดที่เย็น คุณก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องปรับแบบจำลองของคุณแล้ว
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามขนาดของดีลที่เกี่ยวข้องกับลีดในระดับคะแนนต่าง ๆ ช่วยให้คุณเข้าใจเกณฑ์ใดที่คาดการณ์ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขายที่ดำเนินการทบทวน KPI รายสัปดาห์ซึ่งเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของยอดขายและรายได้
5. แม่แบบแนวทางการวางกลยุทธ์การขายโดย ClickUp
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายโดย ClickUpเป็นคู่มือที่เน้นเอกสารเป็นอันดับแรกสำหรับการสร้างกลยุทธ์การขายสำหรับทีมของคุณ
และเนื่องจากสร้างขึ้นในClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์และการดำเนินการไว้ในที่ทำงานเดียวกันได้ เพิ่มหน้าย่อยสำหรับกลุ่มหรือภูมิภาค และเชื่อมโยงงานใน ClickUpที่เกี่ยวข้องภายในเอกสารนี้ได้เมื่อกลยุทธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- อัปเดตเอกสารเมื่อคุณเรียนรู้ว่าอะไรได้ผล พร้อมประวัติเวอร์ชันและการแก้ไขร่วมกัน
- เขียนกลยุทธ์ของคุณโดยมีหน้าเฉพาะสำหรับอินบาวด์เทียบกับเอาท์บาวด์ องค์ประกอบหลัก กระบวนการสร้าง 7 ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายขาย การตลาด และผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้นำ RevOps ที่กำลังสร้างกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และขยายไปยังทีมที่กำลังเติบโต
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อเร่งการเขียนกลยุทธ์เมื่อหน้าเต็มไปด้วยไอเดียแต่ยังไม่รู้สึกว่ามีโครงสร้าง มันสามารถช่วยคุณสรุปโน้ต ปรับปรุงส่วนต่างๆ และเปลี่ยนการตัดสินใจในเอกสารของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไป ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียว พูดถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง!
6. แม่แบบสมดุลคะแนนความสำเร็จโดย ClickUp
ระบบคะแนนแบบจุดที่มีเพียงมิติเดียวอาจไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ บางครั้งอาจไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างของผู้นำที่มีข้อมูลประชากรที่ตรงตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบแต่มีการมีส่วนร่วมต่ำ หรือในทางกลับกัน
สร้างภาพจำลองมิติการให้คะแนนหลายด้านด้วยเทมเพลต Balanced Scorecards จาก ClickUp เทมเพลตนี้จะจัดวางตรรกะการให้คะแนนของคุณไว้บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพียงแผ่นเดียว โดยมี วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เป็นศูนย์กลาง และล้อมรอบด้วยบล็อกสกอร์การ์ดสี่ด้าน ได้แก่ ลูกค้า, การเงิน, กระบวนการภายใน, และการเรียนรู้และการเติบโต
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับใช้สี่ส่วนของแม่แบบเพื่อแสดงมิติการให้คะแนนที่แตกต่างกัน เช่น ความเหมาะสมทางประชากรศาสตร์ ระดับการมีส่วนร่วม เจตนาในการซื้อ และอำนาจในการตัดสินใจด้านงบประมาณ
- กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบคะแนนของคุณ—การแปลง MQL เป็น SQL, อัตราการคัดออก, การสร้างไปป์ไลน์, อัตราการชนะ, และความเร็วในการเข้าถึงลูกค้า
- เชื่อมต่อสกอร์การ์ดของคุณกับแดชบอร์ด ClickUp เพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณกระจายตัวอยู่ในแต่ละควอดแรนต์อย่างไร
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างความต้องการที่จำเป็นต้องมีวิธีแสดงภาพว่าโมเดลการให้คะแนนลีดของพวกเขากำลังปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการขายหรือไม่
👀 คุณรู้หรือไม่? หลักการ 4P อันโด่งดัง (ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทาง, การส่งเสริมการขาย) ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 1960โดยศาสตราจารย์ด้านการตลาด อี. เจอโรม แมคคาร์ธี
7. แม่แบบการให้คะแนนลีด HubSpot
สำหรับทีมที่ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ HubSpot อยู่แล้ว การสร้างโมเดลการให้คะแนนในเครื่องมือภายนอกอาจรู้สึกไม่สอดคล้องกัน
นี่คือเวลาที่คุณจะต้องใช้แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot แม่แบบนี้มอบเครื่องมือที่มีโครงสร้างและใช้งานแบบออฟไลน์สำหรับการวางแผนโมเดลการให้คะแนนของคุณก่อนที่จะนำไปใช้โดยตรงใน HubSpot CRM
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แผ่นงานที่ดาวน์โหลดได้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการกำหนดน้ำหนัก
- ใช้เครื่องคิดเลขที่มาพร้อมกับเอกสารเพื่อทดสอบสถานการณ์การให้คะแนนต่าง ๆ และดูว่าการผสมผสานของลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ มีผลต่อคะแนนสุดท้ายของผู้นำอย่างไร
- ตรรกะและคำศัพท์ที่ใช้ในแผ่นงานสอดคล้องกับคุณสมบัติการให้คะแนนลีดพื้นฐานของ HubSpot
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลระบบ HubSpot ที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงกฎการให้คะแนนลีด
8. แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดย Demand Metric
บางครั้ง คุณเพียงแค่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเริ่มต้นกระบวนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ
รับโซลูชันแบบสเปรดชีตคลาสสิกที่เหมาะกับความต้องการที่ไม่ผูกกับแพลตฟอร์มใด ๆ ด้วยแบบฟอร์มการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ Demand Metric. ให้โครงสร้างพร้อมใช้งานในรูปแบบ Excel หรือ Google Sheets ที่คุ้นเคย.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- หมวดหมู่การให้คะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์, องค์กร, และพฤติกรรม, ทำให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- ปรับค่าคะแนนและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
- เนื่องจากเป็นสเปรดชีตที่เรียบง่าย คุณสามารถส่งออกข้อมูลและใช้งานร่วมกับระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติเกือบทุกประเภทได้
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาดที่ต้องการแผ่นคะแนนลูกค้าเป้าหมายที่แยกจากระบบ CRM
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้คะแนนลบอย่างเข้มงวดสำหรับกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างชัดเจน เช่น อีเมลโดเมนของนักเรียน หรือการยกเลิกการสมัคร รับคะแนนลบ 50-100 คะแนนทันทีแทนการหักคะแนนเล็กน้อย—คุณต้องการให้ลูกค้าเหล่านี้หลุดออกจากระบบของคุณอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ค้างคาเป็นรายชื่อที่มีความสำคัญปานกลาง
9. ตารางคะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติโดย Belkins
แม้ว่าสเปรดชีตพื้นฐานจะมีความยืดหยุ่น แต่ก็ต้องทำด้วยมือทั้งหมด การอัปเดตคะแนนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองนั้นใช้เวลามากและเสี่ยงต่อความผิดพลาด ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของการมีระบบให้คะแนนตั้งแต่แรก
รับความเรียบง่ายของสเปรดชีตพร้อมการคำนวณอัตโนมัติด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติโดย Belkins เป็นเทมเพลต Google Sheets ที่มีสูตรคำนวณคะแนนในตัวเพื่อจัดการการคำนวณคะแนนให้คุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะคำนวณคะแนนของลีดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อมูลของพวกเขา
- เพิ่ม, ลบ, หรือแก้ไขคอลัมน์เกณฑ์เพื่อให้เหมาะกับแบบจำลองการให้คะแนนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ในฐานะที่เป็น Google Sheet สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Google และสามารถแชร์และทำงานร่วมกันกับทีมของคุณได้
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้นำ RevOps ที่กำลังสร้างกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และขยายไปยังทีมที่กำลังเติบโต
10. ตารางคุณสมบัติของผู้นำการขายตามแบบฟอร์ม. net
คะแนนตัวเลขอาจไม่ใช่วิธีที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดในการสื่อสารลำดับความสำคัญของลีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมขายที่มีจังหวะรวดเร็ว ลีดที่มีคะแนน 78 อาจดูไม่แตกต่างจากลีดที่มีคะแนน 81 มากนัก แม้ว่านั่นจะเป็นเกณฑ์ SQL ของคุณก็ตาม
รับทางเลือกที่ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนแทนการให้คะแนนแบบจุดด้วย Template.net's Sales Lead Qualification Matrix Template เหมาะสำหรับทีมที่ชอบวิธีการประเมินคุณภาพลูกค้าเป้าหมายแบบแบ่งเป็นสี่ส่วน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เมทริกซ์สองแกนเพื่อแสดงผลลีดตามความเหมาะสม (เช่น ความสอดคล้องกับ ICP ของคุณ) และระดับความน่าสนใจ (เช่น ระดับการมีส่วนร่วม)
- จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายออกเป็นระดับที่ชัดเจน: ความเหมาะสมสูง/ความสนใจสูง (ลำดับความสำคัญสูงสุด), ความเหมาะสมสูง/ความสนใจต่ำ (ดูแลต่อเนื่อง), ความเหมาะสมต่ำ/ความสนใจสูง (ติดตาม), และความเหมาะสมต่ำ/ความสนใจต่ำ (ตัดสิทธิ์)
- ใช้พื้นที่แผนภูมิที่รวมมาเพื่อเน้นลูกค้าเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพหรือการตรวจสอบสถานะงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะการขายรายสัปดาห์และต้องการตารางแบบเมทริกซ์ที่ดูง่ายในรูปแบบสเปรดชีต
เริ่มทำคะแนนลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
แน่นอน เกณฑ์การให้คะแนนและการถ่วงน้ำหนักมีความสำคัญเมื่อคุณเลือกเทมเพลตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีที่คะแนนนั้นถูกนำไปสู่การติดตามผลจริง เพราะนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการขายของคุณโดยตรง
ด้วย ClickUp คะแนนของลีดจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการดำเนินการ เมื่อลีดถึงเกณฑ์ที่กำหนด คุณสามารถส่งต่อไปยังเจ้าของที่เหมาะสม เรียกขั้นตอนถัดไป และรักษาทุกจุดสัมผัสให้เชื่อมโยงกับข้อมูลเดียวกัน ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
แทนที่จะจัดการคะแนนในที่หนึ่งและการติดตามผลในอีกที่หนึ่ง ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันตั้งแต่การบันทึกครั้งแรกไปจนถึงการดำเนินการถัดไปและความคืบหน้าของกระบวนการ
ก้าวข้ามการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบเดิม ๆ และเริ่มใช้ระบบที่ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้จริง
คำถามที่พบบ่อย
แม่แบบคือแบบแปลนว่างที่มีฟิลด์และหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว โมเดลคือระบบที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ปรับแต่งตามเกณฑ์เฉพาะของคุณ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงธุรกิจของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดคือการวิเคราะห์ข้อมูลจากดีลที่ปิดและชนะในอดีตของคุณ เพื่อระบุลักษณะทางประชากรศาสตร์และข้อมูลองค์กรที่พบได้บ่อย จากนั้นนำคุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ไปจับคู่กับเกณฑ์ในเทมเพลตของคุณ และกำหนดคะแนนที่สูงขึ้นให้กับเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
สเปรดชีตเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือการทดลองให้คะแนนผู้ติดต่อเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณผู้ติดต่อและขนาดทีมของคุณเพิ่มขึ้น ระบบที่ใช้ CRM จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอัปเดตคะแนนแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ และการขยายกระบวนการของคุณโดยไม่ต้องจมอยู่กับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณควรทบทวนแบบจำลองการให้คะแนนของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส ที่สำคัญกว่านั้น ควรวางแผนทบทวนทุกครั้งที่คุณสังเกตเห็นคุณภาพการแปลงของลีดที่ได้คะแนนสูงลดลง หรือเมื่อกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง