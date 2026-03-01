20 ซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครที่ดีที่สุด

การจัดการอาสาสมัครในสเปรดชีตอาจเปลี่ยนตารางงานที่เรียบง่ายให้กลายเป็นงานธุรการที่หลีกเลี่ยงได้หลายชั่วโมง การจองกะซ้ำซ้อน การติดตามผลที่พลาด และการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย ล้วนแต่ดึงเวลาไปจากงานที่สำคัญจริงๆ
ด้วยการให้บริการอาสาสมัครเพียงหนึ่งชั่วโมงในปัจจุบันมีมูลค่าถึง 34.79 ดอลลาร์ การเสียเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการประสานงานแบบใช้แรงงานอาจสะสมเป็นจำนวนเงินได้มาก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
เราได้รวบรวม 20 ซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณง่ายต่อการจัดตารางเวลา, ปรับปรุงการสื่อสาร, และใช้ประโยชน์จากทุกชั่วโมงของอาสาสมัครได้ดีขึ้น. 📊
ซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครทั้งหมดในรายการนี้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทุกขนาดที่ต้องการแพลตฟอร์มการดำเนินงานแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดและทุกระดับ
|แบบฟอร์มรับสมัครอาสาสมัคร, การจัดตารางกะด้วยมุมมองปฏิทินและแกนต์, การติดตามเวลา, แดชบอร์ด, สรุปโดย AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|VolunteerHub
|องค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการตารางงานอาสาสมัครจำนวนมากและการซิงค์ CRM
|พอร์ทัลอาสาสมัครแบบบริการตนเอง, การผสานระบบ CRM (Blackbaud), การแจ้งเตือนทาง SMS, เคาน์เตอร์เช็คอินที่สถานที่จัดงาน
|แผนเริ่มต้นที่ $143 ต่อเดือน
|SignUpGenius
|บุคคลและกลุ่มย่อยที่ประสานงานการลงทะเบียนอาสาสมัครแบบครั้งเดียวและเรียบง่าย
|เครื่องมือสร้างการเปลี่ยนเกียร์แบบลากและวาง, การเก็บรวบรวมการชำระเงิน, รายชื่อรอ, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
|อาสาสมัคร Bloomerang
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดกลางที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนอาสาสมัครระยะยาวให้เป็นผู้บริจาคทางการเงิน
|การซิงค์ CRM ของผู้บริจาคอาสาสมัคร, การให้คะแนนการมีส่วนร่วม, การตรวจสอบประวัติ, การจัดการอาสาสมัครผ่านมือถือ
|แผนเริ่มต้นที่ $119/เดือน
|CERVIS
|องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดการฐานข้อมูลอาสาสมัครขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมหมุนเวียน
|อาสาสมัครไม่จำกัด, การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม, ข้อความขอบคุณอัตโนมัติ, การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน
|แผนเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|GetConnected โดย Galaxy Digital
|องค์กรและเครือข่ายขนาดใหญ่ (เทศบาล, มหาวิทยาลัย) ที่บริหารศูนย์กลางอาสาสมัครทั่วทั้งเมือง
|ศูนย์อาสาสมัครหลายหน่วยงาน, การติดตามการเรียนรู้ผ่านบริการ, กระบวนการทำงานตอบสนองต่อภัยพิบัติ
|ราคาตามความต้องการ
|โวลกิสติกส์
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดกลางที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและฐานข้อมูลอาสาสมัครที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์สำคัญ, การจัดการอาสาสมัครหลายไซต์
|แผนเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|อาสาสมัครออนไลน์
|องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องและไม่มีโฆษณา
|การกำหนดเวลาโฆษณาฟรี, ตัวช่วยสร้างกิจกรรม, พอร์ทัลอาสาสมัคร, การเช็คอินผ่านมือถือ
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ติดตามไปข้างหน้า
|บุคคลและโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกชั่วโมงและการติดตามความสำเร็จในการสำเร็จการศึกษา
|บันทึกชั่วโมงการทำงานผ่านมือถือ, การตรวจสอบด้วย GPS, การติดตามเป้าหมาย
|แผนเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|เมื่อใดควรช่วยเหลือ
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่จัดการกะหมุนเวียนที่ซับซ้อนและใช้คณิตศาสตร์มาก
|อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาแบบ AutoFill, กระดานแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร, การจัดสรรตามความชอบ
|การกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก
|อาสาสมัคร
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดกลางที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์
|การอ้างอิงอัตโนมัติ, เหรียญตราเกมมิฟิเคชัน, การเชื่อมต่อ Zapier
|ราคาตามความต้องการ
|อาสาสมัครท้องถิ่น
|องค์กรที่จัดการกิจกรรมสาธารณะขนาดใหญ่ที่ต้องการการลงทะเบียนที่รวดเร็วและราบรื่น
|การลงทะเบียนโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน, การเช็คอินที่คีออส, ระบบอัตโนมัติสำหรับรายชื่อรอคิว
|แผนเริ่มต้นที่ $200 ต่อกิจกรรม
|ระดมกำลัง
|กลุ่มสนับสนุนขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่และแคมเปญทางการเมืองที่สรรหาบุคลากรจากเครือข่าย
|เครือข่ายส่งเสริมกิจกรรม, กิจกรรมที่นำโดยเพื่อน, เครื่องมือสนับสนุน
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|ผลกระทบที่ดีกว่า
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดกลางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามผลกระทบของโครงการและผลตอบแทนทางการเงิน
|พอร์ทัลการกำหนดเวลาด้วยตนเอง, รายงานผลตอบแทนจากการเป็นอาสาสมัคร, โมดูลการฝึกอบรม
|ราคาตามความต้องการ
|รีบด่วน
|บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ประสานงานการประชุมหรือชั่วโมงโครงการครั้งเดียว
|การสำรวจเวลา, การซิงค์เขตเวลา, การเข้าร่วมแบบไม่ระบุตัวตน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|เวลาสำคัญ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ให้ความสำคัญกับศูนย์กลางชุมชนสมัยใหม่และการเริ่มต้นใช้งาน
|พอร์ทัลอาสาสมัครที่มีแบรนด์, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน, ตัวกรองทักษะ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|โรสเตอร์ไฟ
|องค์กรระดับโลกและเหตุการณ์สำคัญระดับโลกที่ต้องการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
|ระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากร, แอปพลิเคชันมือถือสำหรับอาสาสมัคร, การรายงานด้าน ESG
|ราคาตามความต้องการ
|HandsOn Connect
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่พัฒนาบน Salesforce โดยเฉพาะสำหรับการประสานงานระหว่างประเทศ
|ระบบ CRM บน Salesforce, อินเตอร์เฟซหลายภาษา, การติดตาม SDG
|ราคาตามความต้องการ
|ระบบจัดการอาสาสมัคร Givlly
|หน่วยงานบริการสังคมขนาดกลางที่ต้องการการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบบูรณาการ
|ระบบ LMS ในตัว, รายงาน CSR, แอปมือถือสำหรับอาสาสมัคร
|ราคาตามความต้องการ
|ชุดเครื่องมือจัดการอาสาสมัคร Jotform
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่เปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้เป็นบอร์ดงานอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติแบบฟอร์ม, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, กระดานภาพสำหรับการติดตามงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.50/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัคร?
เพื่อค้นหาโซลูชันการจัดการอาสาสมัครที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ให้ค้นหาคุณสมบัติที่ต้องมีห้าประการต่อไปนี้:
- การรับสมัครอาสาสมัครที่ราบรื่น: มองหาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถบันทึกทักษะและเอกสารการสละสิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติ
- การกำหนดเวลาด้วยตนเอง: เลือกเครื่องมือที่อนุญาตให้อาสาสมัครสามารถดูกะงานและลงชื่อเข้าร่วมได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดการส่งอีเมลไปมา
- การสื่อสารอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนกะอัตโนมัติผ่าน SMS หรืออีเมล และรองรับปฏิทินแบบลากและวาง เพื่อลดอัตราการไม่มาทำงานและให้ทุกคนทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน
- การรายงานผลกระทบและการติดตามชั่วโมง: ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่บันทึกชั่วโมงการทำงานของอาสาสมัครและสร้าง รายงานโครงการที่ชัดเจนและสามารถส่งออกได้ เพื่อแสดงผลกระทบของคุณต่อผู้บริจาค
- การผสานระบบ CRM และเครื่องมือ: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้บริจาคของคุณได้ เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้สนับสนุนของคุณ
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาใช้สเปรดชีตเป็นส่วนใหญ่เพราะคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้หรือเพราะมันถูกรวมอยู่ในระบบที่มีอยู่แล้ว
สำหรับหลายทีม โดยเฉพาะทีมขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายและความสะดวกในการใช้งานมักเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจมากกว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่ เมื่อมีงบประมาณจำกัด การเลือกใช้เครื่องมือที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและคุ้นเคยอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการจัดการให้เป็นระเบียบก็ตาม
ClickUpนำเสนอทางเลือกที่ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มแอปอื่น ๆ เข้าไปในระบบงาน เอกสาร แดชบอร์ด แชท และแม้แต่การอัปเดตวิดีโอด้วยClipsทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว พร้อมรองรับด้วยAI ในตัวสำหรับสรุปงานและ ระบบอัตโนมัติ
แทนที่จะต้องจัดการข้อมูลและการอัปเดตผ่านเครื่องมือหลายตัว ทีมจะได้รับพื้นที่ทำงานเดียวเพื่อประสานงานโครงการ แบ่งปันการอัปเดต และรักษาความสอดคล้องกัน โดยไม่ต้องสร้างชั้นความซับซ้อนใหม่
ซอฟต์แวร์การจัดการอาสาสมัครที่ดีที่สุด
เครื่องมือการจัดการอาสาสมัครบางตัวให้บริการฟรี ในขณะที่บางตัวมีส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีแผนชำระเงินที่ทันสมัยมากขึ้น รายการต่อไปนี้เน้นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่มีขนาดต่างกัน, กระบวนการทำงาน, และความต้องการทางงบประมาณ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานอาสาสมัครแบบครบวงจรและการประสานงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลกที่ผสานการประสานงานอาสาสมัคร การจัดทำเอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินงานตั้งแต่การรับงานไปจนถึงการสร้างผลกระทบได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องสลับใช้หลายแพลตฟอร์ม ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนและขยายตัวโดยไม่จำเป็น
นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการประสานงานอาสาสมัคร การรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวางแผนข้ามสายงาน โดยมีราคาเฉพาะสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มาดูกัน! 🤩
เปลี่ยนการลงทะเบียนอาสาสมัครให้กลายเป็นงานที่เป็นระบบ
ClickUp Formsช่วยลดช่องว่างระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบงานที่ตามมา การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งสามารถสร้างงานใน ClickUpได้ทันทีในพื้นที่ทำงานที่มีเหตุการณ์ ตารางเวลา และการประสานงานอาสาสมัครอยู่แล้ว
นอกเหนือจากการลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว แบบฟอร์มยังสามารถช่วยทีมรวบรวมใบสมัครอาสาสมัคร ข้อเสนอแนะ การสละสิทธิ์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องไล่ตามข้อมูลในกล่องจดหมายหรือสเปรดชีต
สมมติว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกำลังจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้ประสานงานอาสาสมัครได้แชร์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่สอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วม บทบาทที่ต้องการ และประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อมีการตอบกลับเข้ามา แต่ละรายการจะถูกสร้างเป็นงาน (Task) โดยอัตโนมัติ พร้อมแนบข้อมูลของอาสาสมัครแต่ละคนไว้ด้วย
งานนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบการเข้าร่วมCustom Fieldsจะเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น กะที่ต้องการทำงาน, ใบรับรองหรือการฝึกอบรม, ข้อมูลติดต่อ, และความพร้อมในการเดินทาง
เปลี่ยนกิจกรรมอาสาสมัครให้กลายเป็นคำตอบและขั้นตอนต่อไป
เมื่อคุณต้องการคำตอบ เช่น มีอาสาสมัครกี่คนที่พร้อมให้บริการ หรือกิจกรรมใดที่ยังต้องการการดูแล คุณมักจะต้องตรวจสอบหลายแหล่งก่อนที่จะพบคำตอบนั้น
ClickUp Brainช่วยลดงานนั้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายในพื้นที่ทำงานของคุณและในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน มันทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานอาสาสมัครของคุณ อ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น และการตอบแบบฟอร์มเพื่อสรุปข้อมูลและแสดงรายละเอียดที่คุณต้องการใช้ในการตัดสินใจ
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมค่ายสุขภาพชุมชน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบงานเหล่านั้นและสรุปว่ามีอาสาสมัครลงทะเบียนสำหรับแต่ละบทบาทกี่คน มันจะสร้างภาพรวมอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าส่วนไหนมีการครอบคลุมที่แข็งแกร่งและยังมีช่องว่างอยู่หรือไม่ ในกรณีที่งานต้องการอาสาสมัครเพิ่มเติม คุณสามารถเห็นการขาดแคลนได้ทันทีและปรับการมอบหมายงานใหม่
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: 'ตรวจสอบ งานอาสาสมัครทั้งหมดสำหรับกิจกรรมค่ายสุขภาพ และสรุปจำนวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนในแต่ละบทบาท ไฮไลท์บทบาทที่มีอาสาสมัครน้อยกว่าห้าคน'
วางแผนแคมเปญอาสาสมัคร:
ติดตามการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
การติดตามความคืบหน้าของแต่ละโปรแกรมมักต้องตรวจสอบสเปรดชีตหลายรายการหรือรอการอัปเดตจากผู้ประสานงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพแบบเรียลไทม์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมอาสาสมัครของคุณ
แทนที่จะรวบรวมข้อมูลอัปเดตด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ดึงข้อมูลโดยตรงจากงานและบันทึกอาสาสมัครที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อผู้ประสานงานกำหนดบทบาท อัปเดตสถานะงาน หรือเพิ่มอาสาสมัครใหม่ แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมในโปรแกรมต่างๆ ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของอาสาสมัครทั้งหมดที่บันทึกไว้ระหว่างกิจกรรมต่างๆ หรือเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละโครงการได้
พวกเขายังสามารถช่วยคุณติดตามการมีส่วนร่วมซ้ำ ความพยายามในการยกย่อง และแนวโน้มการมีส่วนร่วมโดยรวม เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการรักษาอาสาสมัครในระยะยาวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์เอกสาร: จัดเก็บ SOPs คู่มือการฝึกอบรม ความต้องการเฉพาะ และเอกสารการสละสิทธิ์ความรับผิดชอบไว้โดยตรงควบคู่กับงานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในClickUp Docs
- ติดตามชั่วโมงอาสาสมัคร: ใช้การติดตามเวลาในClickUpเพื่อบันทึกชั่วโมงอาสาสมัคร เพิ่มบันทึกและแท็ก และสร้างรายงานที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและผลกระทบของโครงการ
- ประสานงานการสื่อสารและการทำงานที่เชื่อมโยงกัน: แบ่งปันการแจ้งเตือนและการอัปเดตในClickUp Chat และเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp SyncUp, อีเมล, ปฏิทิน และ CRM เพื่อให้การประสานงานอาสาสมัครไม่ถูกแยกออกจากกัน
- กำหนดและแบ่งปันกะงานอย่างชัดเจน: ใช้มุมมองของ ClickUp รวมถึงมุมมองปฏิทิน เพื่อวางแผนงานอาสาสมัคร ตรวจหาความขัดแย้งด้านเวลา และประสานตารางงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างพนักงานและอาสาสมัคร
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: กำจัดงานประจำที่ใช้เวลามากโดยการสร้างClickUp Automationsที่กำหนดเอง เพื่อ มอบหมายงานอาสาสมัคร, ส่งการส่งแบบฟอร์มไปยังผู้ประสานงานที่เหมาะสม, และอัปเดตสถานะงานกิจกรรม
- สนับสนุนการรายงานต่อผู้บริจาคและคณะกรรมการ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สูตร, และแดชบอร์ดเพื่อติดตามชั่วโมงอาสาสมัคร, ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, และประสิทธิภาพของโปรแกรมในที่เดียว
- สนับสนุนการรักษาอาสาสมัคร: ติดตามการติดตามผล, การฝึกอบรม, และการให้รางวัลในที่เดียวเพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมต่อไปเกินกว่ากิจกรรมเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมใหม่
ราคาของ ClickUp
ClickUp มอบส่วนลดพิเศษสำหรับWorkspace องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraกล่าวถึง ClickUp:
เนื่องจากเก็บไฟล์ไว้ในที่เดียว ฉันจึงไม่ต้องขุดค้นอีเมล 500 ฉบับเหมือนคนบ้าอีกต่อไป ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์กำลังทำงานมากแค่ไหน และพวกเขากำลังจมอยู่กับงานหรือไม่ มันดีที่ฉันไม่ต้องทำซ้ำงานเดิมๆ ทุกเช้าวันจันทร์อีกต่อไป เพราะระบบอัตโนมัติทำงานได้จริง... การตั้งค่าสำหรับกลุ่มของเราที่มีสิบคนก็รวดเร็วมาก คนที่พวกเขาส่งมาสอนเราไม่ยอมแพ้ ทำให้ทุกคนในที่สุดก็เข้าใจได้ การเชื่อมต่อกับ Slack ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้เช่นกัน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ค้นหาข้อมูลข้ามงาน, เอกสาร, ไฟล์ และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อค้นหาข้อมูลโดยใช้ClickUp Brain MAX
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนการวิ่งมาราธอนเพื่อระดมทุนในปีนี้ และต้องการติดต่ออาสาสมัครที่เคยดูแลการลงทะเบียนและงานด้านโลจิสติกส์เมื่อปีที่แล้ว คุณสามารถขอให้ Brain MAX ค้นหารายการบันทึกเหล่านั้นได้ จากนั้น คุณสามารถสร้างงานติดตามผลเพื่อติดต่ออาสาสมัครเหล่านั้น มอบหมายผู้ประสานงานเพื่อติดต่อ หรือใช้โครงสร้างบทบาทเดิมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: ค้นหาอาสาสมัครที่ทำงานในมาราธอนการระดมทุนเมื่อปีที่แล้วและสรุปบทบาทที่พวกเขาดูแล
2. VolunteerHub (เหมาะที่สุดสำหรับสมาคมขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางอาสาสมัครที่มีปริมาณมาก)
VolunteerHub แทนที่แผ่นลงชื่อแบบกระดาษด้วยพอร์ทัลดิจิทัลที่ผู้คนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ลงนามในเอกสารยินยอม และเลือกกะงานที่ต้องการได้เอง สิ่งนี้ช่วยย้ายงานด้านการบริหารออกจากพนักงานของคุณไปอยู่ในมือของอาสาสมัคร
นี่เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับธนาคารอาหารหรือที่พักพิงที่ดำเนินการในกะเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์ แพลตฟอร์มนี้ยังซิงค์โดยตรงกับระบบ CRM ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น Blackbaud ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาสาสมัครและบันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคของคุณจะอยู่ในระบบเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ VolunteerHub
- สร้างหน้า landing page ที่มีแบรนด์สำหรับกิจกรรมเฉพาะเพื่อให้การสรรหาของคุณมีลุคที่เป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับเว็บไซต์หลักของคุณ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความเตือนทาง SMS และอีเมล เพื่อให้อาสาสมัครทราบเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึง และลดการไม่มาทำงาน
- ติดตั้ง คีออสก์ OnSite เพื่อให้อาสาสมัครสามารถเช็คอินด้วยตนเองและบันทึกชั่วโมงการทำงานได้ทันทีที่มาถึง
- กรองฐานข้อมูลของคุณตามทักษะเพื่อค้นหาและส่งข้อความถึงกลุ่มอาสาสมัครเฉพาะกลุ่มสำหรับงานที่ต้องการทักษะเฉพาะ
ข้อจำกัดของ VolunteerHub
- ไม่มีเครื่องมือสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างแท้จริง เนื่องจากคุณถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เว้นแต่คุณจะส่งออกข้อมูลดิบไปยัง Excel
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับหน้าสาธารณะ เนื่องจากรูปแบบหน้าแลนดิ้งค่อนข้างตายตัวและไม่รองรับการออกแบบขั้นสูงหรือการฝังวิดเจ็ต
ราคาสำหรับผู้ช่วยงานอาสาสมัคร
- เพิ่มเติม: $143/เดือน
- ข้อดี: $288/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ VolunteerHub
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง VolunteerHub อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraได้กล่าวไว้:
VolunteerHub มีหน้าตาสำหรับอาสาสมัครที่สวยงาม ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน. สำหรับผู้ดูแลระบบเช่นกัน คุณสมบัติต่าง ๆ ต้องการการฝึกอบรมน้อยมาก และมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก. เราได้ใช้แพลตฟอร์มนี้มาเป็นเวลานานมากแล้ว ดังนั้นราคาจึงสมเหตุสมผลอยู่เสมอ.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังเปลี่ยนจากสเปรดชีตมาใช้ระบบศูนย์กลาง คุณไม่จำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลอาสาสมัครใหม่ทั้งหมดแม่แบบการจัดการอาสาสมัครของ ClickUpมีพื้นที่ทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณได้
มันทำหน้าที่เป็นรากฐานโครงสร้าง โดยรวบรวมการสรรหาบุคลากร การจัดตารางเวลา และการรายงานผลกระทบไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบทีมของคุณได้ทันที
ด้วย โซลูชันการจัดการโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ผู้จัดการอาสาสมัครสามารถ:
- เริ่มการรับสมัครอาสาสมัครโดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'กำลังตรวจสอบ' หรือ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' เพื่อติดตามผู้สมัครขณะที่พวกเขาผ่านกระบวนการคัดกรองและสัมภาษณ์
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลอาสาสมัครด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับทักษะเฉพาะ, หมายเลขโทรศัพท์, และขนาดของโครงการ เพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะทางได้ในไม่กี่วินาที
- มองเห็นตารางกะงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ รวมถึงมุมมองรายการและปฏิทิน เพื่อติดตามชั่วโมงและกำหนดบทบาทเฉพาะ
3. SignUpGenius (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและกลุ่มชุมชนที่ต้องการวิธีง่ายๆ ฟรีในการประสานงานกะ)
ลิงก์ SignUpGenius เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการประสานงานขั้นพื้นฐานเพราะใช้งานง่ายมาก คุณเลือกเทมเพลต เพิ่มช่วงเวลาสำหรับอาสาสมัคร แล้วส่งลิงก์ไปให้ อาสาสมัครของคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีเพื่อจองเวลาด้วยซ้ำ
อุปสรรคในการเข้าร่วมที่ต่ำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มชุมชนที่พึ่งพาผู้ช่วยเหลือแบบครั้งเดียว ซึ่งอาจถูกขัดขวางโดยกระบวนการลงทะเบียนหลายขั้นตอน แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการตารางเวลาอย่างง่ายกับการระดมทุนเบื้องต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถขายเสื้อยืดหรือรวบรวมเงินบริจาคเล็กน้อยได้โดยตรงในหน้าลงทะเบียน
คุณสมบัติเด่นของ SignUpGenius
- เปิดตัวการลงทะเบียนภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางและเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และทีมกีฬา
- รวบรวมการชำระเงินและการบริจาคได้โดยตรงในแผ่นลงทะเบียนของคุณ เพื่อจัดการการลงทะเบียนงานและการระดมทุนในขั้นตอนเดียว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและข้อความเพื่อแจ้งให้อาสาสมัครทราบเกี่ยวกับภาระผูกพันที่กำลังจะมาถึง และลดการติดตามผลด้วยตนเอง
- จัดการรายชื่อผู้รออัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกช่องว่างจะถูกเติมเต็ม แม้ในกรณีที่ใครบางคนต้องยกเลิกในนาทีสุดท้าย
ข้อจำกัดของ SignUpGenius
- ตัวเลือกการออกแบบมีจำกัดในแผนฟรีและแผนระดับล่าง ซึ่งมักทำให้หน้าลงทะเบียนของคุณดูรกไปด้วยโฆษณา
- ขาดฐานข้อมูลกลางสำหรับการติดตามระยะยาว ทำให้การจัดการรายชื่ออาสาสมัครประจำเป็นเรื่องยาก
ราคาของ SignUpGenius
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $11. 99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $29.99/เดือน
- พรีเมียม: $59.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
SignUpGenius คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SignUpGenius อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
Signup Genius ช่วยให้ครูสามารถจัดการประชุมหลายครั้งในวันเดียวกันได้อย่างง่ายดาย เมื่อผู้ปกครองขอประชุม ฉันสามารถส่งอีเมลพร้อมลิงก์ให้พวกเขาลงทะเบียนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาได้ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันจัดการเวลาได้ดีขึ้นเมื่อมีประชุมติดต่อกันมากกว่า 15 ครั้งในวันเดียว
4. Bloomerang Volunteer (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนฐานอาสาสมัครให้กลายเป็นแหล่งผู้บริจาค)
Bloomerang Volunteer จัดการด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนของงานขนาดใหญ่ ซึ่งคุณต้องบริหารจัดการผู้คนหลายร้อยคนพร้อมกัน
เครื่องมือไม่แสวงหาผลกำไรนี้ทำงานเป็นส่วนขยายที่ผสานรวมกับระบบ Bloomerang CRM ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมของอาสาสมัครจะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของผู้มีส่วนร่วมเดียวกันที่ใช้สำหรับการระดมทุนโดยอัตโนมัติ
การซิงโครไนซ์นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้คะแนนการมีส่วนร่วมเพื่อระบุผู้สนับสนุนที่อุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญแต่ยังไม่ได้บริจาคเงิน คุณสามารถรวมข้อมูลนี้ไว้ที่ศูนย์กลางและกระตุ้นแคมเปญการติดต่อเฉพาะตามประวัติของอาสาสมัคร เช่น การเชิญพี่เลี้ยงระยะยาวให้เข้าร่วมกลุ่มบริจาคประจำ
คุณสมบัติเด่นของ Bloomerang
- ระบุผู้บริจาคที่มีศักยภาพโดยใช้การให้คะแนนการมีส่วนร่วมที่เน้นให้เห็นว่าอาสาสมัครคนใดมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนทางการเงินมากที่สุด
- จับคู่ผู้อาสาสมัครกับกะการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยตัวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้ตรงกับทักษะและความพร้อมของพวกเขาให้ตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
- จัดการกิจกรรมจากโทรศัพท์ของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตารางเวลาและเติมช่องว่างได้ในเวลาจริงขณะอยู่ในสถานที่
- ดำเนินการตรวจสอบประวัติแบบบูรณาการโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อเร่ง กระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Bloomerang
- การเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกหนักเพราะแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มักต้องการการตั้งค่าแบบมีคำแนะนำ
- การรายงานขาดการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ซึ่งหมายความว่าคุณอาจยังต้องส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีต
ราคา Bloomerang
- แผนเริ่มต้น: $119/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Bloomerang
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bloomerang อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
เพิ่มประสิทธิภาพการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับ Bloomerang CRM, ฟีเจอร์ใหม่ Central Schedule สำหรับจัดการปัญหาการจัดตารางเวลาทั่วทั้งองค์กร, และปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของกะงานที่เกิดซ้ำ
5. CERVIS (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและสามารถรองรับอาสาสมัครได้ไม่จำกัด)
CERVIS (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมชนและข้อมูลอาสาสมัคร) ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ประสานงานที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานอัตโนมัติและการดูแลแบบมนุษย์
ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหลังเพย์วอลล์ แต่แพลตฟอร์มนี้กลับให้ข้อมูลอาสาสมัครไม่จำกัดในทุกระดับราคา โมเดลการกำหนดราคานี้ถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องดูแลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้สนับสนุนหลายพันคน
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในสถานการณ์ที่ต้องการการจัดการกลุ่มที่ซับซ้อน เช่น การประสานงานวันอาสาสมัครของบริษัทหรือทีมพันธกิจของโบสถ์ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะ เช่น แผงควบคุมการลงชื่อเข้า/ออกผ่านเว็บที่เปลี่ยนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์มือถือใดๆ ให้เป็นคีออสก์ในสถานที่
คุณสมบัติเด่นของ CERVIS
- จัดการอาสาสมัครได้ไม่จำกัดบนทุกแผนโดยไม่ต้องกังวลกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อฐานข้อมูลผู้สนับสนุนของคุณเติบโตขึ้น
- ประสานการลงทะเบียนกลุ่มได้อย่างง่ายดายโดยให้หัวหน้าทีมสามารถจองช่วงเวลาทำงานเป็นกลุ่มสำหรับสมาชิกหรือพันธมิตรทางธุรกิจของตน
- อัตโนมัติการส่งข้อความขอบคุณและแจ้งเตือนการเปลี่ยนกะผ่านข้อความและอีเมลเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมให้สูงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ CERVIS
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการสมัยใหม่ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกใช้งานยากสำหรับอาสาสมัครที่อายุน้อยกว่า
- การรายงานขั้นสูงถูกจำกัดเฉพาะแผนราคาสูงกว่า ทำให้ทีมขนาดเล็กที่ใช้แผนงบประมาณยากขึ้นในการวัดผลกระทบของพวกเขาสำหรับการขอทุน
ราคา CERVIS
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 120 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียร์: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว CERVIS
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง CERVIS อย่างไรบ้าง?
ฟังความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2:
สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อการตั้งค่า การดูแลรักษา และการใช้งาน และช่วยให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนมากได้ และช่วยให้อาสาสมัครใหม่สามารถลงทะเบียนเพื่อโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เราค้นหาแพลตฟอร์มอื่น ๆ มาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเราพบ Cervis ฉันจะไม่ใช้แพลตฟอร์มอื่นใดอีกเลย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีเพียง 19% ของอาสาสมัครครั้งแรกเท่านั้นที่กลับมาทำอีกครั้งเมื่อองค์กรขาดกระบวนการดูแลและติดตามผลที่เป็นระบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยอัตโนมัติในการส่งข้อความขอบคุณสำหรับการติดต่อส่วนบุคคลและเสนอโอกาสในอนาคตสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ได้
6. GetConnected โดย Galaxy Digital (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีหลายสาขาและบริหารจัดการเครือข่ายทั่วชุมชน)
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่เน้นที่องค์กรเดียว GetConnected ช่วยให้คุณโพสต์โอกาสสำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ร่วมกันในศูนย์กลางที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับ United Ways และแผนกเทศบาลขนาดใหญ่ที่ต้องการเห็นภาพรวมของการบริการทั่วทั้งเมืองหรือภูมิภาค
แพลตฟอร์มนี้แบ่งออกเป็นระดับเฉพาะ: Shift, Sustain, และ Amplify เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเครื่องมือลงทะเบียนพื้นฐาน จากนั้นคุณสามารถก้าวไปสู่ฟีเจอร์การเรียนรู้เชิงบริการที่ซับซ้อนสำหรับมหาวิทยาลัยหรือการติดตามผลกระทบสำหรับธุรกิจองค์กรได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องในเครือข่ายขนาดใหญ่เหล่านี้ ระบบมีคีออสก์เช็คอินที่ทำงานแบบออฟไลน์ได้
คุณสมบัติเด่นของ GetConnected โดย Galaxy Digital
- ส่งเสริมโอกาสผ่านเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรหลายแห่งสามารถสรรหาบุคลากรจากพอร์ทัลชุมชนกลางแห่งเดียว
- ติดตามข้อมูลการเรียนรู้ผ่านการบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนและคณาจารย์ รวมถึงการตรวจสอบชั่วโมงโดยอัตโนมัติสำหรับข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา
- สร้างประวัติอาสาสมัครสำหรับผู้สนับสนุนของคุณ ให้พวกเขาสามารถดาวน์โหลดประวัติที่ได้รับการตรวจสอบของทักษะและผลกระทบของพวกเขาได้
- จัดการการตอบสนองต่อภัยพิบัติด้วยกระบวนการทำงานเฉพาะทางเพื่อระดมและติดตามอาสาสมัครที่สมัครใจอย่างรวดเร็วในช่วงเหตุฉุกเฉินของชุมชน
ข้อจำกัดของ GetConnected โดย Galaxy Digital
- แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบมีความซับซ้อนในการเรียนรู้สูงเนื่องจากมีโมดูลจำนวนมาก
- การปรับแต่งอีเมลถูกจำกัดเนื่องจากระบบใช้เทมเพลตที่ตายตัวซึ่งยากต่อการปรับแต่งแบรนด์หรือจัดรูปแบบโดยไม่มีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง
GetConnected โดย Galaxy Digital ราคา
- ราคาตามความต้องการ
GetConnected โดย Galaxy Digital คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GetConnected โดย Galaxy Digital อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
เหมาะมากสำหรับการจัดการโอกาสอาสาสมัครและกิจกรรมชุมชน. ฉันเป็นผู้ใช้งานหลักสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และเราพอใจกับมันโดยรวม.
7. Volgistics (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว)
หากคุณชอบแนวคิดในการสร้างระบบการจัดการของคุณเองแต่ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์ Volgistics เป็นเครื่องมือที่ดีที่ควรลอง มันช่วยให้คุณเปิดหรือปิดฟีเจอร์ต่างๆ ได้เหมือนสวิตช์ไฟ คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้งานจริงเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นเมื่อเทียบกับชุดซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ต้องใช้ทั้งหมดหรือไม่ใช้เลย
คุณสามารถซ่อนฟิลด์ที่ไม่ต้องการ เปลี่ยนชื่อแท็บให้สอดคล้องกับคำศัพท์ขององค์กรของคุณ และปรับขนาดแผนของคุณขึ้นหรือลงได้ตามเดือน นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแบบมาตรฐานแล้ว Volgistics ยังมีฟีเจอร์ รายการตรวจสอบ Tickler ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อกำหนดที่มีความสำคัญด้านเวลา เช่น การหมดอายุของการตรวจสอบประวัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาสาสมัครเริ่มทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Volgistics
- ปรับแต่งทุกฟิลด์ข้อมูลโดยการซ่อนหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลของคุณติดตามเฉพาะข้อมูลที่สำคัญต่อภารกิจของคุณเท่านั้น
- ระบบอัตโนมัติในการติดตามความสำเร็จเพื่อยกย่องอาสาสมัครในวันเกิด วันครบรอบการทำงาน หรือเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายชั่วโมงการให้บริการที่กำหนดไว้
- เปิดใช้งานเครื่องบันทึกเวลาแบบออนไซต์ด้วย โมดูล VicTouch ซึ่งช่วยให้อาสาสมัครสามารถลงชื่อเข้าใช้ที่ตู้คีออสก์แท็บเล็ตและ บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ ตามชั่วโมงที่บันทึกไว้
- จัดการหลายไซต์ในบัญชีเดียวในขณะที่ให้ผู้จัดการสถานที่แต่ละคนเข้าถึงเฉพาะทีมของพวกเขาเท่านั้น
ข้อจำกัดของ Volgistics
- การขาดการสนับสนุนทางโทรศัพท์หมายความว่าคุณถูกจำกัดให้แก้ไขปัญหาผ่านอีเมลเท่านั้น ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดได้หากคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วระหว่างเหตุการณ์สด
- ความซับซ้อนอาจเป็นดาบสองคม เพราะระดับการปรับแต่งที่สูงหมายถึงต้องใช้เวลาอย่างมากในการตั้งค่าระบบ
ราคาของ Volgistics
- ราคาตามเครื่องคำนวณสำหรับอาสาสมัคร 50 คน: $17/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Volgistics
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Volgistics อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก G2:
โวลกิสิฟิกส์ ง่ายมากและใช้งานง่าย! มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งและสิ่งที่สามารถเลือกได้!
8. iVolunteer (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการประสบการณ์ไร้โฆษณาโดยไม่ต้องจ่ายแพง)
iVolunteer เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ยังคงปราศจากโฆษณาโดยสิ้นเชิง แม้แต่ในแผนสมาชิกพื้นฐาน ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับผู้สนับสนุนของตน โดยไม่ต้องผูกมัดกับค่าใช้จ่ายระดับองค์กรที่สูง
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดตารางงานตามภารกิจ ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การผลิตละครเวทีหนึ่งวันไปจนถึงคลินิกวัคซีนที่จัดขึ้นเป็นประจำ อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มมีความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น ตัวช่วยสร้างกิจกรรมใหม่จะช่วยให้คุณคัดลอกโครงสร้างกิจกรรมก่อนหน้าได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาจากการตั้งค่าซ้ำๆ
คุณสมบัติเด่นของ iVolunteer
- เปิดตัวการลงทะเบียนแบบไม่มีโฆษณาบนทุกแผนการสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครของคุณไม่ถูกรบกวนจากการตลาดของบุคคลที่สามในขณะที่พยายามสนับสนุนเป้าหมายของคุณ
- ใช้ ตัวช่วยสร้างกิจกรรมใหม่ เพื่อสร้างตารางเวลาที่ซับซ้อนด้วยเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- เปิดใช้งาน พอร์ทัล My Commitments สำหรับอาสาสมัครเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของตนเองและกะงานที่จะมาถึง
- ตรวจสอบการเข้าร่วมด้วยแอปลงชื่อเข้าใช้ผ่านมือถือที่ช่วยให้คุณสามารถเช็คอินผู้เข้าร่วมในสถานที่และอัปเดตรายงานของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ iVolunteer
- แดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบไม่รองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งหมายความว่าคุณจะประสบปัญหาในการจัดการกิจกรรมหรือแก้ไขช่วงเวลาหากคุณพยายามใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์
- การออกแบบทางสายตาให้ความรู้สึกเหมือนการจัดวางที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างมีนัยสำคัญมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่สะดวก
ราคา iVolunteer
- ฟรีตลอดไป
- แผนมาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- แผนพรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว iVolunteer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง iVolunteer อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่มันช่วยผู้รีวิวบน Capterra:
สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบอาสาสมัครกว่า 100 คนสำหรับกิจกรรม 2 วันในแต่ละปีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีการตั้งค่าที่เรียบง่ายและสะดวกมาก พร้อมทั้งแสดงตารางช่องว่างให้อาสาสมัครเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละส่วนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ และส่วนใดที่มีอาสาสมัครเพียงพอแล้ว
9. ติดตามไปข้างหน้า (เหมาะสำหรับโรงเรียนและสโมสรบริการที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกชั่วโมงและการติดตามความสำเร็จ)
Track It Forward มุ่งเน้นให้อาสาสมัครสามารถบันทึกเวลาของตนเองได้อย่างง่ายดาย เป็นที่นิยมในโรงเรียนระดับ K-12 และโครงการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นักเรียนทำชั่วโมงบริการตามจำนวนที่กำหนดเพื่อสำเร็จการศึกษา แทนที่ผู้ประสานงานจะต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง อาสาสมัครสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือหรือวิดเจ็ตบนเว็บไซต์เพื่อส่งชั่วโมงการทำงานของตนเพื่อขออนุมัติ
แนวทางบริการตนเองนี้ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการบริหารจากพนักงาน ทำให้บันทึกการให้บริการได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แทนที่จะสะสมเป็นเอกสารเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
คุณสมบัติ Milestones ของระบบช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลหรือกลุ่มได้ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสามารถตั้งข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาไว้ที่ 40 ชั่วโมง และทั้งนักเรียนและผู้ประสานงานสามารถเห็นแถบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ที่แสดงถึงความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Track It Forward
- เปิดใช้งานการบันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือเพื่อให้อาสาสมัครสามารถส่งเวลา สถานที่ และแม้กระทั่งรูปถ่ายของงานที่ทำได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของพวกเขา
- ตั้งค่าเป้าหมายสำคัญที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษา ระดับรางวัล หรือเป้าหมายการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ
- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานด้วยพิน GPS และลายเซ็นเพื่อให้แน่ใจ ว่าการเก็บข้อมูลของคุณถูกต้องโดยไม่ต้องอยู่ที่สถานที่ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
- ฝังวิดเจ็ตติดตามเวลาไว้บนเว็บไซต์ของคุณเองโดยตรง เพื่อให้อาสาสมัครไม่ต้องไปยังพอร์ทัลแยกต่างหากเพื่อบันทึกการทำงานของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Track It Forward
- การตรวจสอบขั้นสูงถูกล็อกไว้เบื้องหลังแพ็กเกจที่มีราคาแพงที่สุด ซึ่งหมายความว่าทีมขนาดเล็กที่ใช้แผนพื้นฐานจะพลาดฟีเจอร์ GPS และลายเซ็น
- การจัดการกิจกรรมเป็นเพียงส่วนรองจากการติดตามชั่วโมง ดังนั้นหากคุณต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อนหรือฟีเจอร์การรอคิว อาจรู้สึกว่าไม่เพียงพอ
ราคาแบบติดตามไปข้างหน้า
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- พรีเมียม: $30/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $45/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Track It Forward
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Track It Forward อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจากCapterra:
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเปิดโอกาสให้คุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งติดตามชั่วโมงและวันที่ที่คุณทำกิจกรรมอาสาสมัครทั้งหมดได้
10. WhenToHelp (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มีรูปแบบกะซับซ้อนและต้องการระบบจัดตารางงานอัตโนมัติที่เน้นคณิตศาสตร์เป็นหลัก)
WhenToHelp ใช้ 알고ริทึม AutoFill ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งรวบรวมความชอบของทุกคน: ใครที่ชอบทำงาน, ไม่ชอบเวลาใด, และใครที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ จากนั้นสร้างตารางเวลาที่สมเหตุสมผลที่สุดให้คุณได้เพียงคลิกเดียว
แพลตฟอร์มนี้จัดการภาระทางจิตใจในการจัดตารางเวลาโดยรับประกันว่าผู้สนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดของคุณจะได้รับกะที่พวกเขาต้องการ ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการทำงานล่วงเวลาหรือความเหนื่อยล้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhenToHelp
- ใช้ประโยชน์จาก อัลกอริทึม AutoFill เพื่อจัดตารางกะโดยอัตโนมัติตามความชอบและความพร้อมของอาสาสมัคร เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- เปิดใช้งาน กระดานแลกเปลี่ยนงานอาสาสมัคร เพื่อให้ทีมของคุณสามารถสลับหรือรับกะงานที่ว่างได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องให้ผู้ประสานงานเข้ามาแทรกแซง
- ตั้งค่าเวลาที่ชื่นชอบและไม่ชอบสำหรับอาสาสมัครทุกคน ทำให้ระบบสามารถให้รางวัลแก่ผู้สนับสนุนที่ยืดหยุ่นที่สุดของคุณด้วยกะที่พวกเขาต้องการจริงๆ
- ส่งการแจ้งเตือนข้อความด่วนเพื่อเข้าถึงอาสาสมัครทั้งหมดของคุณได้ทันทีเมื่อคุณมีตำแหน่งว่างในนาทีสุดท้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงตารางงานฉุกเฉิน
ข้อจำกัดของ WhenToHelp
- เน้นเฉพาะการจัดตารางเวลาเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการที่เก็บประวัติอาสาสมัครโดยละเอียด การติดตามประสิทธิภาพ การตรวจสอบประวัติ หรือข้อมูลผู้บริจาค คุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- ต้องมีการตั้งค่ามากมายเพื่อสร้างและจัดการตารางเวลาและผู้ใช้ ซึ่งทำให้เสียเวลา
ราคาของ WhenToHelp
- รูปแบบการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก
การจัดอันดับและรีวิวของ WhenToHelp
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง WhenToHelp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
ฉันชอบมากที่หลังจากได้รับการอนุมัติจาก whentohelp.com โปรแกรมนี้ใช้ฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร! เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่บริษัทจะช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีงบประมาณจำกัด!
11. Volunteero (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบการณ์ที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก พร้อมระบบอีเลิร์นนิงและรางวัลที่ผสานรวม)
Volunteero ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่ฐานข้อมูลเท่านั้น แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการลดภาระงานด้านการบริหารจัดการและการประสานงาน โดยอ้างว่าสามารถช่วยประหยัดเวลาของพนักงานได้มากกว่า 100 ชั่วโมงต่อเดือน ด้วยการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยมือ เช่น การรวบรวมข้อมูลอ้างอิงและการแจ้งเตือนกะงาน
นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าไปที่ปัญหาการมีส่วนร่วมโดยให้คุณสามารถทำให้การเดินทางของผู้สนับสนุนเป็นเกมได้ อาสาสมัครจะได้รับเหรียญดิจิทัลอัตโนมัติเมื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการ ซึ่งจะถูกแสดงอย่างเด่นชัดบนโปรไฟล์มือถือของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Volunteer
- อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลอ้างอิงโดยการส่งแบบฟอร์มดิจิทัลไปยังผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงของอาสาสมัคร และติดตามสถานะการเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ
- จัดการงานระหว่างอาสาสมัครกับลูกค้าด้วยฐานข้อมูลเฉพาะทางที่เชื่อมโยงอาสาสมัครโดยตรงกับบุคคลที่พวกเขาช่วยเหลือ
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 4,000 แอปผ่าน Zapier ให้คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลอาสาสมัครของคุณกับอีเมล, การตลาด, หรือเครื่องมือ CRM ที่มีอยู่ของคุณได้ในไม่กี่นาที
ข้อจำกัดของอาสาสมัคร
- ระบบ LMS กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าองค์กรที่ต้องการระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและติดตั้งไว้ในตัวจะต้องรอโมดูลที่จะออกมาในอนาคต
- แดชบอร์ดเน้นที่การมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหนักใจหากคุณเพียงแค่ต้องการเก็บรายชื่อและข้อมูลติดต่ออย่างง่าย ๆ
ราคาสำหรับอาสาสมัคร
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอาสาสมัคร
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Volunteero อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterra:
แพลตฟอร์มการจัดการอาสาสมัครที่ใช้งานง่ายมาก ให้การควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือบันทึกและกิจกรรมของอาสาสมัคร แพลตฟอร์มแบบโต้ตอบผ่านเว็บ/แอปสำหรับอาสาสมัครในการสมัครเข้าร่วมภารกิจและส่งรายงาน เป็นศูนย์กลางสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและอาสาสมัคร พร้อมระบบอัตโนมัติมากมายเพื่อทำให้งานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
12. VolunteerLocal (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมบ่อย ต้องการการจัดตารางกะ การเช็คอินผ่านคีออส และการลงทะเบียน)
VolunteerLocal ถูกออกแบบมาสำหรับการลงทะเบียนที่มีปริมาณมากและมีอุปสรรคต่ำ คุณสามารถสร้างลิงก์สาธารณะและใช้งานได้ทันทีภายในไม่กี่นาที และอาสาสมัครสามารถยืนยันการเข้าร่วมกะได้โดยไม่ต้องตั้งรหัสผ่าน
นอกจากนี้ เนื่องจากระบบสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ คุณจึงสามารถจัดการการระดมทุนขนาดเล็กในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้อาสาสมัครสามารถซื้อเสื้อยืดของงานหรือบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยได้ในขณะที่พวกเขามีความสนใจสูงสุด ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากผู้ช่วยงานครั้งเดียวกลายเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ VolunteerLocal
- เปิดใช้งานการลงทะเบียนโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง โดยอนุญาตให้อาสาสมัครเลือกกะงานได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี
- ติดตั้งตู้เช็คอิน เปลี่ยนแท็บเล็ตให้กลายเป็นสถานีบริการตนเองสำหรับการติดตามการเข้าร่วมงานในสถานที่
- ประมวลผลการชำระเงินโดยตรงเพื่อขายเสื้อยืดอาสาสมัครหรือรวบรวมเงินบริจาคภายในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยใช้การประมวลผลบัตรเครดิตแบบบูรณาการ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับรายการรอคอยเพื่อเติมเต็มการยกเลิกทันทีโดยการแจ้งเตือนบุคคลถัดไปในลำดับสำหรับกะที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของอาสาสมัครท้องถิ่น
- การนำข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเข้าสู่ระบบจากแพลตฟอร์มเดิมอาจเป็นความท้าทาย
- ไม่สามารถส่งข้อความและอีเมลถึงบุคคลได้
ราคาสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่น
- แผนค้นพบ: $200/งาน
- แผนการเติบโต: 800 ดอลลาร์/งาน
- แผนสำหรับองค์กร: 3,000 ดอลลาร์/งาน
การจัดอันดับและรีวิวของ VolunteerLocal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง VolunteerLocal อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจากCapterra:
เราชอบความสามารถในการมีข้อมูลอาสาสมัครทั้งหมดของเราอยู่ในซอฟต์แวร์เดียวและสามารถสื่อสารกับฐานข้อมูลผู้บริจาคของเราได้ ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และการใช้งานที่แตกต่างกันช่วยให้เราสามารถสร้างกิจกรรมแยกสำหรับประเภทบุคคลเฉพาะที่เรามีในองค์กรของเราได้ บริการลูกค้าและความสามารถของพวกเขาในการช่วยเราแก้ปัญหาเพื่อให้ซอฟต์แวร์เข้ากับองค์กรของเราได้ดีขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก
13. การระดม (เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนและแคมเปญทางการเมืองที่ต้องการรับสมัครจากเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว)
ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ต้องการให้คุณนำผู้ชมของคุณมาเอง Mobilize ช่วยให้คุณค้นหาผู้ชมได้โดยการโปรโมตกิจกรรมของคุณไปยังผู้สนับสนุนที่มีเป้าหมายคล้ายกัน ผลกระทบจากเครือข่ายนี้หมายความว่ากิจกรรมของคุณจะถูกนำเสนอโดยอัตโนมัติแก่ผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่คล้ายกันอยู่แล้ว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาของคุณ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับอัตราการไม่เข้าร่วม (flake rates) ด้วยวงจรการกระตุ้นที่อิงข้อมูล โดยใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS และอีเมล เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการรณรงค์ที่มีความสำคัญสูงและการจัดกิจกรรมตอบสนองอย่างรวดเร็ว ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งเดียวให้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวระยะยาว
ระดมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อกับ เครือข่าย Mobilize เพื่อให้กิจกรรมของคุณถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังอาสาสมัครหลายล้านคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ
- เสริมพลังให้อาสาสมัครดาวเด่นสามารถจัดกิจกรรมแบบเพื่อนสู่เพื่อนในนามของคุณเองได้ ช่วยให้การขับเคลื่อนของคุณขยายตัวโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- ทำให้กระบวนการกระตุ้นเป็นอัตโนมัติด้วยอีเมลและข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนเชิญเพื่อนและยืนยันการเข้าร่วม
- ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับ EveryAction, NGP VAN และ Salesforce เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมอาสาสมัครของคุณได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลผู้สนับสนุนหลักของคุณเสมอ
ระดมข้อจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น บทบาทในโรงพยาบาลหรือพิพิธภัณฑ์ระยะยาว เนื่องจากอินเทอร์เฟซได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เป็นหลัก
- บางครั้ง Mobilize ส่งอีเมลแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมมากเกินไป ทำให้ยากต่อการติดตามอีเมลที่สำคัญ
การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์
- แผนฟรี: ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัด
- ราคาตามความต้องการ
กระตุ้นการจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mobilize อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
Mobilize เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามการลงทะเบียนงานและการจัดการการตอบรับโดยอัตโนมัติผ่านข้อความและอีเมล เพื่อลดอัตราการไม่มางานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
14. ผลกระทบที่ดีขึ้น (เหมาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอยู่แล้วซึ่งต้องการพิสูจน์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโปรแกรมอาสาสมัครของตน)
หากคุณต้องการฐานข้อมูลแบบครบวงจรที่อนุญาตให้อาสาสมัครจัดการโปรไฟล์ของตนเองได้ Better Impact อาจเป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา ระบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลของคุณถูกต้องแม่นยำโดยไม่ต้องให้พนักงานของคุณป้อนข้อมูลด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุป Better Impact มุ่งเน้นการประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างว่าสามารถคืนเวลาให้กับผู้ประสานงานได้สูงสุดถึง 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการอัตโนมัติการจัดการตารางเวลาและการแจ้งเตือนต่าง ๆ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ เครื่องมือคำนวณ ROI สำหรับซอฟต์แวร์อาสาสมัคร ซึ่งช่วยให้คุณแปลงชั่วโมงการให้บริการแบบดิบ ๆ ให้กลายเป็นกรณีธุรกิจที่สามารถวัดผลได้สำหรับคณะกรรมการหรือผู้บริจาคของคุณ
โดยการย้ายการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมของคุณไปยังโมดูล eLearning ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถตั้งค่าเส้นทางการรับรองอัตโนมัติได้ ซึ่งหมายความว่าอาสาสมัครจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนสำหรับกะเฉพาะเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบการฝึกอบรมที่จำเป็นของคุณแล้วเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Better Impact
- เปิดใช้งานการกำหนดตารางเวลาด้วยตนเองสำหรับอาสาสมัคร เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเลือกกะงานได้เองผ่านพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันบนมือถือ ลดการส่งอีเมลไปมา
- สร้างโมดูล eLearning ที่ปรับแต่งได้เพื่อย้ายการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมของคุณไปออนไลน์ ทำให้มั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนพร้อมก่อนเข้าทำงานกะแรก
- สร้างรายงาน ROI แบบคลิกเดียวที่แปลงชั่วโมงอาสาสมัครเป็นมูลค่าทางการเงินและผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่งการแจ้งเตือนกะงานอัตโนมัติผ่านข้อความหรืออีเมลเพื่อรักษาอัตราการมาทำงานให้สูงและให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของผลกระทบที่ดีขึ้น
- ไม่อนุญาตให้อาสาสมัครอัปโหลดตารางเวลาของตนลงในปฏิทิน ทำให้ไม่มีใครสามารถจัดสรรกะงานให้กับพวกเขาได้
- ผู้ใช้พบว่าแบบฟอร์มการสมัครมีข้อจำกัด
การกำหนดราคาเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีขึ้น
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวผลกระทบที่ดีขึ้น
- G2: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Better Impact อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
ใช้งานง่ายสำหรับอาสาสมัครที่ชื่นชอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ บริการลูกค้ามีคุณภาพเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใช้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้อื่นในภาคส่วนของคุณใช้ Better Impact
15. Rallly (เหมาะที่สุดสำหรับทีมโครงการที่ต้องการเพียงตกลงเวลาสำหรับการประชุมหรือกิจกรรม)
Rallly เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงหากคุณต้องการหาเวลาสำหรับการประชุมอาสาสมัครหรือโครงการบริการครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อลดการส่งอีเมลไปมา คุณเพียงแค่เลือกวันที่ที่เป็นไปได้ไม่กี่วันจากปฏิทิน ส่งลิงก์ไปยังทีมของคุณ และให้พวกเขาโหวตวันที่ที่สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขา
มันจัดการการกำหนดเวลาเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน; เมื่อการสำรวจความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว ระบบสามารถส่งคำเชิญในปฏิทินไปยังทุกคนที่โหวตได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการปิดกระบวนการงานด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลให้ทีมด้วยตนเอง
แม้ว่า Rallly จะไม่ได้ติดตามชั่วโมงการให้บริการในระยะยาว แต่ความสามารถในการจัดการการประสานงานหลายภูมิภาคผ่านการตรวจจับเขตเวลาอัตโนมัติทำให้มันเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ดีสำหรับทีมที่กระจายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแบบสำรวจการประชุมภายในไม่กี่วินาทีโดยเลือกวันที่และเวลาที่เป็นไปได้บนอินเทอร์เฟซปฏิทินที่เรียบง่าย
- ซิงค์ข้ามเขตเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้อาสาสมัครระยะไกลหรือทีมงานในหลายภูมิภาคเห็นแบบสำรวจในเวลาท้องถิ่นของตนเอง
- อำนวยความสะดวกในการประสานงานแบบไม่มีโฆษณาบนอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้จดจ่อกับตารางเวลาได้มากขึ้น แทนที่จะถูกดึงดูดโดยการตลาดจากบุคคลที่สาม
- อนุญาตให้เข้าร่วมโดยไม่ระบุตัวตนเพื่อลดอุปสรรคสำหรับอาสาสมัครใหม่ที่อาจลังเลในการสร้างบัญชีใหม่หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของแรลลี่
- ไม่มีฐานข้อมูลอาสาสมัคร ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ, การสละสิทธิ์, หรือประวัติการให้บริการภายในแพลตฟอร์มได้
- ไม่มีตรรกะเฉพาะกะ เช่น ข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้สูงสุดหรือรูปแบบกะที่เกิดซ้ำ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงานประจำวัน
ราคารวม
- งานอดิเรก: อิสระตลอดไป
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของแรลลี่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rallly อย่างไรบ้าง?
นี่คือจากผู้รีวิว G2:
ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งงานและการรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการ และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้
16. TimeCounts (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของชุมชนที่สะอาดและทันสมัย)
Timecounts แทนที่ฐานข้อมูลอาสาสมัครแบบดั้งเดิมด้วยพอร์ทัลที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ซึ่งผู้สนับสนุนสามารถเรียกดูและสมัครรับบทบาทต่างๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่กระบวนการปฐมนิเทศ โดยช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบที่จำเป็นสำหรับสมาชิกใหม่
คุณสามารถกำหนดให้อาสาสมัครรับชมวิดีโอการฝึกอบรม อัปโหลดใบรับรอง หรือลงนามในเอกสารสละสิทธิ์ทางดิจิทัล ก่อนที่ระบบจะอนุญาตให้พวกเขาเข้าร่วมกะงานได้
นอกจากนี้ยังมี ความร่วมมือ Double the Donation ที่ผสานรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะระบุนายจ้างของอาสาสมัครในระหว่างการลงทะเบียน สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถติดตามและขอรับทุน Dollars for Doers โดยอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทจะบริจาคเงินสำหรับชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครของพนักงานโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเองเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ TimeCounts
- เปิดตัว ศูนย์กลางชุมชน ที่มีแบรนด์ของคุณเองภายในไม่กี่นาที ปรับแต่งสีและสไตล์ให้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ เพื่อประสบการณ์อาสาสมัครที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับรายการตรวจสอบการรับสมัครงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและเอกสารครบถ้วนก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนกะงาน
- ใช้ตัวกรองไดเรกทอรีที่ทรงพลังเพื่อค้นหาอาสาสมัครได้อย่างรวดเร็วตามแท็กที่กำหนดเอง, ทักษะ, หรือสถานะ 'ผ่านการตรวจสอบ' สำหรับงานเฉพาะทาง
- ซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างแบบฟอร์มการสรรหาของคุณกับฐานข้อมูลหลักของคุณเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรักษาข้อมูลรายชื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ TimeCounts
- การรายงานมีลักษณะที่เน้นภาพมากกว่าเทคนิค ดังนั้นแม้ว่าจะเหมาะสำหรับการให้ภาพรวมที่รวดเร็วและมีผลกระทบ แต่การรายงานอาจขาดความละเอียดลึกซึ้งที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการให้ทุนของรัฐบาลที่ซับซ้อน
- ขาดความสามารถในการแนบประวัติย่อ
ราคา TimeCounts
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $59/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว TimeCounts
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCounts อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
การสนับสนุนลูกค้าไม่มีใครเทียบได้. ผมมีคำถามมากมายที่ได้รับการตอบหรือแก้ไขระหว่าง 10 นาทีถึง 24 ชั่วโมง. น่าทึ่งมาก.
17. Rosterfy (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมระดับโลกและองค์กรที่ต้องการระบบการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรอัตโนมัติ)
Rosterfy คือโซลูชันระดับองค์กรสำหรับการประสานงานอาสาสมัครที่มีความสำคัญสูง เป็นแพลตฟอร์มเบื้องหลังงานระดับโลกอย่าง Sydney Marathon และ SXSW ซึ่งการจัดการผู้คนนับพันคนต้องการมากกว่าแค่ปฏิทินธรรมดา มันใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของอาสาสมัคร ตั้งแต่การสมัครครั้งแรก การฝึกอบรม ไปจนถึงการจัดตารางงานในสถานที่
แพลตฟอร์มนี้ยังมีโมดูลเฉพาะทางสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และการเรียนรู้ผ่านการบริการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการอาสาสมัครรายบุคคล รวมถึงกลุ่มพนักงานทั้งหมดและแผนกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Rosterfy
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้อาสาสมัครผ่านขั้นตอนการสรรหา การฝึกอบรม และการตรวจสอบความสอดคล้องโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง
- เปิดตัวแอปเฉพาะสำหรับอาสาสมัครเพื่อให้ทีมของคุณเข้าถึงตารางเวลา วัสดุการฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงกะได้แบบเรียลไทม์ขณะเดินทาง
- ดำเนินการโปรแกรมรางวัลและการยกย่องที่ใช้ตราสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์, ใบรับรอง, และบัตรกำนัลเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมสำหรับกิจกรรมในอนาคต
- สร้างรายงาน DEI และ ESG ขั้นสูงเพื่อพิสูจน์ผลกระทบของโครงการอาสาสมัครของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
ข้อจำกัดของ Rosterfy
- ขาดการสนับสนุนบริการลูกค้าที่เชื่อถือได้
- ไม่มีบันทึกการตรวจสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระบบและโดยใคร
ราคาของ Rosterfy
- ราคาตามความต้องการ
Rosterfy ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rosterfy อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraได้รีวิวเครื่องมือนี้:
ใช้งานง่าย และทีมงานที่ทำงานที่ rosterfy ช่วยเหลือฉันอยู่เสมอ และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงพอร์ทัลของเราให้ทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นมิตรกับผู้ใช้ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ของเราด้วย ซึ่งมีความสำคัญมาก เราได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน และรวมระบบให้ข้อเสนอแนะไว้แล้ว
18. HandsOn Connect (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดใหญ่และองค์กรข้ามชาติที่ต้องการระบบ CRM บน Salesforce)
ใช้ HandsOn Connect หากองค์กรของคุณเติบโตเกินกว่าการใช้แผ่นลงชื่อแบบง่าย ๆ แล้ว ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Galaxy Digital ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงบน Salesforce ทำให้สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหลายสถานที่ได้ หากคุณต้องการจัดการบันทึกอาสาสมัครหลายพันรายการควบคู่ไปกับแคมเปญผู้บริจาคที่ซับซ้อน งานรณรงค์ และโครงการระหว่างประเทศ HandsOn Connect เป็นตัวเลือกที่ดี
สำหรับองค์กรระดับโลก แดชบอร์ดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของแพลตฟอร์มนี้กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดหมวดหมู่ข้อมูลผลกระทบของโครงการของคุณโดยอัตโนมัติให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถส่งออกได้สำหรับรายงาน CSR ประจำปี
และเพื่อเชื่อมช่องว่างทางเทคนิคที่มักพบใน Salesforce พวกเขายังมีบริการ ผู้ดูแลระบบเสมือน ซึ่งมอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อจัดการการตั้งค่าระบบหลังบ้านของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ HandsOn Connect
- บริหารจัดการโครงการอาสาสมัครระดับโลกด้วยอินเทอร์เฟซหลายภาษาที่รองรับภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีน และภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา
- ซิงค์ข้อมูลอาสาสมัครและผู้บริจาคโดยอัตโนมัติภายใน Salesforce Nonprofit Success Pack เพื่อระบุผู้สนับสนุนที่มีแนวโน้มจะบริจาคทางการเงินมากที่สุด
- สร้างเทมเพลต HTML และ CSS แบบกำหนดเองโดยใช้ปลั๊กอิน LlamaSite เพื่อแสดงโอกาสอาสาสมัครของคุณโดยตรงบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
- ติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ด้วยแดชบอร์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งรายงานว่าโครงการของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานผลกระทบระดับโลกอย่างไร
ข้อจำกัดของ HandsOn Connect
- มีอุปสรรคทางเทคนิคสูงในการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบน Salesforce และโดยทั่วไปต้องการผู้ดูแลระบบที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อตั้งค่าและบำรุงรักษาระบบ
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ เนื่องจากคุณมักต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ HandsOn Connect และค่าบริการให้คำปรึกษา Salesforce ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ราคาของ HandsOn Connect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว HandsOn Connect
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HandsOn Connect อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
ความง่ายในการแก้ไขเว็บไซต์ของเราที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และความง่ายในการที่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสามารถโต้ตอบกับพอร์ทัลของพันธมิตรได้ การอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.0 ทำให้ดีขึ้นมาก!
19. Givlly ระบบจัดการอาสาสมัคร (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานบริการสังคม (SSAs) และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการระบบจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ)
Givlly มุ่งเน้นที่วงจรชีวิตของอาสาสมัครทั้งหมด ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การปฐมนิเทศและการสัมภาษณ์แบบกำหนดเอง ไปจนถึงการจัดสรรอาสาสมัครให้ทำหน้าที่เฉพาะ และการติดตามการเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เนื่องจากยังมีโมดูลการจัดการผู้บริจาค คุณจึงสามารถเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครของคุณมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแคมเปญการระดมทุนของคุณอย่างไร
ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ (LMS) ของระบบสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการฝึกอบรมที่จำเป็น เช่น การรักษาความปลอดภัยหรือการปกป้องข้อมูลได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม อาสาสมัครจะถูกย้ายไปยังสถานะ 'ผ่านการตรวจสอบ' ได้เพียงเมื่อพวกเขาได้สำเร็จการเรียนในโมดูลที่ได้รับมอบหมายและผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของระบบจัดการอาสาสมัคร Givlly
- จัดการการฝึกอบรมอาสาสมัครด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อจัดหลักสูตรและติดตามการรับรองโดยตรงในแพลตฟอร์ม
- ระบบอัตโนมัติการติดตาม CSR เพื่อสร้างจดหมายขอบคุณและรายงานผลกระทบสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและอาสาสมัคร เพื่อจัดการตารางเวลา ติดตามการเข้าร่วม และสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานการเริ่มต้นงานให้รวมถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์เฉพาะและคำถามคัดกรองที่ปรับให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดในการจัดการอาสาสมัครของ Givlly
- การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มรุ่นเก่า ซึ่งอาจทำให้คุณต้องพึ่งพาเครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวของ Givlly เป็นหลักสำหรับการดำเนินงานทั้งหมด
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายสร้างเส้นทางการเรียนรู้ เนื่องจากผู้ใช้ต้องนำทางผ่านโมดูลสำหรับการฝึกอบรม การบริจาค และกิจกรรมต่างๆ ในอินเทอร์เฟซเดียว
ราคาการจัดการอาสาสมัครของ Givlly
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการอาสาสมัครของ Givlly
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
20. Jotform Volunteer Management Suite (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้เป็นบอร์ดงานอัตโนมัติ)
Jotform เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของแบบฟอร์ม แต่ ฟีเจอร์บอร์ด ของมันทำให้กลายเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แท้จริงสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มันถูกออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างอาสาสมัครที่กรอกใบสมัครกับการที่ผู้ประสานงานมอบหมายงานให้พวกเขาจริงๆ
เมื่อมีผู้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ซอฟต์แวร์สามารถสร้างบัตรงานบนกระดานภาพได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้สมัครใหม่คนใดติดค้างอยู่ในกล่องข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
ตัวแทน AI ของสามารถจัดการกับคำถามเบื้องต้นจากอาสาสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลก่อนที่พวกเขาจะกรอกใบสมัคร เพื่อป้องกันการแยกข้อมูล Salesforce Dynamic Prefill ที่อัปเดตแล้วช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก CRM ของคุณเพื่อกรอกข้อมูลในช่องฟอร์มได้ ทำให้ข้อมูลอาสาสมัครมีความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของชุดจัดการอาสาสมัคร Jotform
- สร้างงานอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มอาสาสมัครให้กลายเป็นบัตรที่สามารถดำเนินการได้บนกระดานโครงการของคุณทันที
- จัดการลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาเพื่อให้สามารถติดตามเส้นตายที่มีความสำคัญสูง เช่น การสมัครขอทุนหรือการขออนุญาตจัดงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและอัปเดตสถานะได้โดยตรงบนการ์ดงานอาสาสมัคร
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสละสิทธิ์ความรับผิดชอบและข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเริ่มต้นโดยใช้คุณสมบัติ Jotform Sign ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของชุดเครื่องมือจัดการอาสาสมัคร Jotform
- ไม่ใช่ฐานข้อมูลอาสาสมัครเฉพาะทาง เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่แบบฟอร์มและงานต่างๆ มากกว่าระบบ CRM สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนในระยะยาว
- ข้อจำกัดในการส่งข้อมูลมีผลกับแผนบริการฟรีและแผนระดับต่ำกว่า ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานหากคุณมีจำนวนการลงทะเบียนอาสาสมัครในแต่ละเดือนสูง
ราคาชุดการจัดการอาสาสมัคร Jotform
- เริ่มต้น: แผนฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวชุดการจัดการอาสาสมัคร Jotform
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform Volunteer Management Suite อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจากCapterraคิด:
ง่ายต่อการตั้งค่าและรวบรวมข้อมูล การออกแบบแบบฟอร์มค่อนข้างง่ายต่อการปฏิบัติตาม ไม่มีเวลาหยุดชะงักทางเทคนิค สามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างมาก
ClickUp Volunteers คือตัวเลือกที่ใช่!
การจัดการอาสาสมัครคือการรักษาความเชื่อมโยงของทุกสิ่งเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่แท้จริงได้ เครื่องมือในรายการนี้สามารถช่วยได้ในหลากหลายวิธี แต่เมื่อกระบวนการทำงานของคุณกระจายอยู่ในแบบฟอร์ม, ตารางคำนวณ, แชท, และรายงาน, สิ่งต่าง ๆ ก็อาจถูกมองข้ามไปได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนเกมการเล่น นำเวิร์กโฟลว์อาสาสมัครทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การรวบรวมการลงทะเบียนด้วย Forms ไปจนถึงการเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ทุกอย่างถูกจัดระเบียบตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อโปรแกรมของคุณเติบโตขึ้น ClickUp Brain จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกอย่างโดยสรุปข้อมูลอาสาสมัคร ระบุช่องว่าง และช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เมื่อถึงเวลาติดตามความก้าวหน้า แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมแบบเรียลไทม์ของการมีส่วนร่วม ชั่วโมงที่บันทึกไว้ และประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดตสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅