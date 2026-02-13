10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Galaxy AI สำหรับการทำงาน, การเขียน และการวิจัย

Galaxy AI คือชุดคุณสมบัติ AI จาก Samsung Electronics ที่ถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ Galaxy เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ มันผสาน AI บนอุปกรณ์และบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว, สรุป, แปล, ช่วยเขียน, และงานเขียนที่ไม่หนักมากบนมือถือ. นอกจากนี้ยังมีการทับซ้อนกับเครื่องมือเช่น Google Lens ในด้านเช่นการเข้าใจภาพและการรับรู้บริบท.
เมื่อการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อจำกัดของระบบ AI ที่เน้นอุปกรณ์เป็นหลักก็เริ่มปรากฏให้เห็น งานต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงลึก การสร้างเนื้อหาแบบยาว การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน และการทำงานร่วมกันข้ามเครื่องมือ มักต้องการความสามารถที่กว้างขวางกว่าที่ AI บนมือถือแบบดั้งเดิมสามารถให้ได้
ในส่วนต่อไปนี้ เราจะสำรวจทางเลือกของ Galaxy AI ที่รองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะอธิบายสิ่งที่แต่ละแพลตฟอร์มนำเสนอ ข้อจำกัดสำคัญ และราคา เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Galaxy AI?
การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะของคุณและวิธีที่คุณวางแผนจะใช้ AI นอกเหนือจากการช่วยเหลือบนอุปกรณ์ กล่าวคือ นี่คือปัจจัยหลักบางประการที่ควรพิจารณาประเมินก่อนเลือกทางเลือกอื่น
- ความต่อเนื่องระหว่างงานและไฟล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถรักษาบริบทระหว่างเอกสาร, การสนทนา, หรือโครงการต่าง ๆ ได้แทนที่จะรีเซ็ตทุกครั้งที่มีคำสั่งหรือเซสชั่นใหม่
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันงาน: ให้ความสำคัญกับทางเลือกของ Galaxy AI ที่อนุญาตให้หลายคนทำงานบนเนื้อหา ไฟล์ หรือขั้นตอนการทำงานเดียวกันได้ แทนที่จะจำกัดการใช้งาน AI ให้เป็นการโต้ตอบแบบรายบุคคล
- การควบคุมคุณภาพและโทนของผลลัพธ์: เลือกทางเลือกที่คุ้มค่าแทน Galaxy AI ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง, ทำซ้ำ, และชี้นำผลลัพธ์ได้ แทนที่จะผลิตคำตอบแบบครั้งเดียวที่มีการปรับแต่งจำกัด
- การผสานรวมกับเครื่องมือทำงานในชีวิตประจำวัน: มองหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเอกสาร, ตารางข้อมูล, เครื่องมือโครงการ, อีเมล, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัวเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น: ให้แน่ใจว่าเครื่องมือยังคงมีประโยชน์เมื่อภารกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น บ่อยขึ้น หรือเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีม แทนที่จะถูกปรับให้เหมาะสมเพียงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่หนักหน่วง
- ขีดจำกัดที่ชัดเจน, การกำหนดราคา, และการจัดการข้อมูล: ประเมินว่าขีดจำกัดการใช้งาน, ระดับราคา, และนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคุณพึ่งพาแพลตฟอร์มมากขึ้นในการทำงานประจำวัน
ทางเลือก AI ชั้นนำสำหรับ Galaxy ที่น่าสนใจในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดที่ติดอันดับในรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา:
|เครื่องมือ
|ความสามารถหลัก
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดการงาน เอกสาร ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AI การทำงานอัตโนมัติของงาน การทำงานร่วมกัน
|ทีมที่จัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันที่เกินกว่า AI บนอุปกรณ์
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|ความช่วยเหลือจาก AI ครอบคลุม Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams
|ทีมที่ใช้ Microsoft 365 สำหรับเอกสาร, การประชุม, และอีเมล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
|โคลด
|การให้เหตุผลในบริบทยาว, การวิเคราะห์เอกสาร, การเขียน และการทำงานวิจัย
|นักเขียนและนักวิจัยที่ทำงานกับเอกสารยาวและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์/เดือน
|Google Gemini
|การวิจัย, การแก้ไขเอกสาร, การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ, การแสดงผลทางภาพและเสียง
|ทีมที่รวมการค้นหา เอกสาร และการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
|แชทจีพีที
|การเขียน, การวางแผน, การวิจัย, ผู้ช่วยส่วนตัว, พื้นที่ทำงานร่วมกัน
|บุคคลและทีมที่ต้องการผู้ช่วย AI ที่มีความยืดหยุ่นและใช้ได้ทั่วไป
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|ลิงกิวกซ์
|ไวยากรณ์, ความสม่ำเสมอของน้ำเสียง, แม่แบบ, การสนับสนุนการเขียนหลายภาษา
|ทีมที่กำลังมาตรฐานการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|อัลเทอริกซ์
|การเตรียมข้อมูล, การวิเคราะห์อัตโนมัติ, กระบวนการทำงานของ AI ที่มีการควบคุม
|ทีมที่ทำการอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลหนักและกระบวนการตัดสินใจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $250/เดือนต่อผู้ใช้
|Krater. ai
|การสร้างข้อความ รูปภาพ เสียง และแอนิเมชัน
|ทีมสร้างสรรค์ที่ผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|มาไก
|การเข้าถึงโมเดล AI หลายรูปแบบ, บุคลิกภาพ, และการจัดการคำสั่ง
|ผู้ใช้ระดับสูงและหน่วยงานที่ทำงานกับโมเดล AI หลายรูปแบบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|NinjaChat AI
|การวิเคราะห์เอกสาร, สรุป, แผนภาพความคิด, การสร้างภาพ
|ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่แปลงเอกสารและสื่อเป็นทรัพยากรการเรียนรู้
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Galaxy AI
ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของ Galaxy AI ที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, สร้างเนื้อหา, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:
1. ClickUp (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทุกงานของคุณ)
เครื่องมือ AI แบบแชทนั้นยอดเยี่ยมในการสร้างคำตอบ แต่พวกมันหยุดอยู่แค่การสร้างคำตอบเท่านั้น
ClickUpถูกสร้างขึ้นเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่ซึ่ง AI ทำงานโดยตรงภายในโครงการ งาน และเอกสารของคุณ
มาดูกันว่า ClickUp จะเทียบชั้นกับทางเลือกอันดับ 1 ของ Galaxy AI ได้อย่างไร 👇
ทำให้ทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถค้นหาและเข้าถึงได้
เริ่มต้นด้วยClickUp Enterprise Searchที่รวบรวมข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้. ข้อมูลที่กระจัดกระจายจากเครื่องมือต่าง ๆ ของคุณ (รวมถึง Drive, Notion, Slack, Gmail, และอื่น ๆ) จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้.
ทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถค้นหาและเข้าถึงได้
ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาคำค้นหา (keywords) มันเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อตีความคำถามและให้ผลลัพธ์ในบริบทที่สมบูรณ์ และเนื่องจาก ClickUp จัดทำดัชนีเนื้อหาอยู่บ่อยครั้ง การค้นหาของคุณจะสะท้อนถึงสภาพล่าสุดของพื้นที่ทำงานของคุณ
✏️ หมายเหตุ: การค้นหาข้ามเครื่องมือทั้งหมดของคุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับข้อมูลของคุณ ClickUp Connected Search ช่วยให้ทุกอย่างค้นหาได้แต่ยังคงปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนโดยมาตรฐาน GDPR, ISO, HIPAA และ SOC 2 โดยไม่มีการฝึกอบรมหรือเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลที่สามแต่อย่างใด
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ
การค้นหาที่เกี่ยวข้องช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ. ต่อไปคืออะไร?
ClickUp Brain, ระบบAI แบบบริบทที่ติดตั้งไว้ในตัว, ช่วยให้คุณเข้าใจมันได้.
ถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย, รับสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ, ระบุอุปสรรค, สรุปโครงการ, และดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม.
สมมติว่าคุณกำลังนำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยมีงานกระจายอยู่ใน Docs, ความคิดเห็น, กระทู้ Slack และบันทึกการประชุม
คุณพิมพ์: "อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวไตรมาสที่ 3?"
ClickUp Brain สแกนข้อมูลสดทั่วทั้ง Workspace ของคุณ—สถานะงาน, งานที่พึ่งพาซึ่งเลยกำหนด, ความคิดเห็นล่าสุด, และบันทึกการประชุม มันระบุว่าการอนุมัติการออกแบบยังค้างอยู่, งานวิศวกรรมสองงานล่าช้า, และงานที่พึ่งพาซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางกฎหมายยังไม่ได้รับการแก้ไข
จากตรงนั้น คุณสามารถ:
- สร้างสรุปสถานะการเปิดตัวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เปลี่ยนผู้ขัดขวางให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด
- สร้างการติดตามผลโดยอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น
- อัปเดตเอกสารโครงการด้วยสถานะการดำเนินการล่าสุด
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI ใน ClickUp เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อป้องกันการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องและกู้คืนสมาธิของคุณ 👇
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายใน Workspace เดียว
ClickUp Brain ให้คุณเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกหลายตัวได้จากอินเทอร์เฟซเดียว คุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ เปิดหลายแท็บ หรือจัดการการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
การเข้าถึงโมเดลถูกทำให้เป็นนามธรรมผ่าน ClickUp Brain การใช้งาน AI ทั้งหมดจะถูกเก็บรวมศูนย์ อนุญาต และตรวจสอบได้ภายใน Workspace ของคุณ ซึ่งช่วยป้องกันการกระจายตัวที่มักเกิดขึ้นเมื่อทีมต้องพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนหลายตัวสำหรับงานที่แตกต่างกัน
กรณีการใช้งานทั่วไปได้แก่:
- โคล้ด สำหรับการให้เหตุผลแบบยาว การวิเคราะห์เชิงลึก และการสังเคราะห์ข้อมูล
- ChatGPT สำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว การดำเนินการ และงานในระดับงาน
- ราศีเมถุน สำหรับการวิจัยที่มีข้อมูลมากหรือมีการอ้างอิงข้าม
📌 ตัวอย่าง: ทีมกลยุทธ์สามารถใช้ Gemini เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยที่มีแหล่งข้อมูลจำนวนมาก, Claude เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นเนื้อหาเรื่องราว, และ ChatGPT เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวนั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ให้ซูเปอร์เอเจนต์จัดการงานหนักแทนคุณ
ซูเปอร์เอเจนต์คือผู้ช่วยAI ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องภายในเวิร์กสเปซของคุณ พวกเขาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในภารกิจต่างๆ, ไทม์ไลน์, ความเชื่อมโยง, และรูปแบบกิจกรรม จากนั้นตอบสนองเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง—โดยไม่ต้องมีการกระตุ้นทุกครั้ง
แทนที่จะรอให้ใครสังเกตเห็นปัญหาหรือขออัปเดต ตัวแทนระดับซูเปอร์จะคอยดำเนินงานเบื้องหลังอย่างต่อเนื่อง
📌 ตัวอย่าง: ซูเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- สังเคราะห์การทบทวนสปรินต์และเน้นย้ำความเสี่ยงในการส่งมอบก่อนเริ่มสปรินต์ถัดไป
- ตรวจจับงานที่ค้างหรือหยุดชะงักและแจ้งเตือนเจ้าของที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและสร้างรายงานสถานะประจำสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กระตุ้นงานติดตามเมื่อการพึ่งพาเสร็จสมบูรณ์ หรือสถานะเปลี่ยนแปลง
🎥ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Super Agents สำหรับการจัดการโครงการด้วยระบบ AI.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาการสนทนาให้เกี่ยวข้องกับงาน เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน ติดแท็กเจ้าของ และเชื่อมโยงการตัดสินใจกับการดำเนินการ แทนที่จะฝังอยู่ในเธรดด้วยClickUp Chat
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยกฎง่ายๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ClickUp Automations
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion และอื่นๆ อีกมากมายการผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้ไฟล์ การสนทนา และการอัปเดตต่างๆ ไหลเข้าสู่ระบบเดียว ทำให้ Workspace ของคุณกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียว
- บันทึกไอเดีย ความคิดเห็น หรือการอัปเดตต่างๆ ด้วยเสียงและแปลงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างได้ทันทีด้วยTalk to Text
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,850+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
📚 อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์
2. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการสนับสนุน AI ครอบคลุมเอกสาร การประชุม และอีเมล)
Microsoft Copilot คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรองรับการใช้งาน AIที่พบบ่อยในเอกสาร การประชุม และการสื่อสาร โดยมีอินเทอร์เฟซแชทที่ปลอดภัยระดับองค์กรและขับเคลื่อนด้วยโมเดลล่าสุดเป็นศูนย์กลาง
คุณสามารถสลับระหว่างโหมดตอบกลับด่วนเพื่อความรวดเร็ว และโหมดคิดลึกสำหรับเหตุผลที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อทำงานกับบันทึกการประชุมที่หนาแน่นหรือโครงการที่มีหลายไฟล์
สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม Copilot Pages มอบพื้นที่ทำงานที่แข็งแกร่ง คุณสามารถดึงส่วนต่าง ๆ ของการตอบแชทมาไว้ในหน้าเพจได้ ที่ทุกคนสามารถแก้ไขร่วมกันได้ นำเข้าเนื้อหาจากไฟล์อื่น ๆ และปรับปรุงเอกสารที่แชร์ไว้ร่วมกันได้
จากนั้นก็มี Copilot Notebooks ที่ออกแบบมาเพื่อการวิจัยเชิงลึกและการแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้าง คุณสามารถรวบรวมไฟล์ บันทึกการประชุม และลิงก์เว็บต่างๆ ไว้ในสมุดบันทึกเดียว เพื่อให้ Copilot เข้าใจบริบททั้งหมดของโครงการที่ดำเนินมายาวนาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ร่างเนื้อหา สร้างไอเดีย สร้างรายการ และจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้คำถามปลายเปิด
- จับคู่ Copilot กับแอป Microsoft 365 ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams เพื่อรับคำแนะนำสูตร, สรุปหัวข้ออีเมล และสรุปการประชุม
- ระบบอัตโนมัติการจัดการการโทรโดยการบันทึกจุดสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, และขั้นตอนต่อไปทั้งการโทรผ่าน VoIP และ PSTN
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Microsoft 365, Copiliot ยังไม่สามารถเข้าถึงได้
ราคาของ Microsoft Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat: พร้อมใช้งานฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Microsoft 365 ที่มีสิทธิ์
- Microsoft 365 Copilot Business: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Copilot คือการที่มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในเครื่องมือที่ฉันใช้อยู่แล้ว ช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือความสามารถในการประหยัดเวลาในงานที่ต้องทำซ้ำๆ สร้างไอเดีย และให้ข้อมูลเชิงลึกที่อาจต้องใช้เวลานานกว่ามากหากต้องรวบรวมด้วยตนเอง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Copilot คือการที่มันทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะภายในเครื่องมือที่ฉันใช้อยู่แล้ว ช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือความสามารถในการประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำๆ สร้างไอเดีย และให้ข้อมูลเชิงลึกที่อาจต้องใช้เวลานานกว่ามากหากต้องรวบรวมด้วยตนเอง
3. โคล้ด (เหมาะสำหรับนักเขียนและนักวิจัยที่ทำงานกับเอกสารยาวและงานวิเคราะห์ที่ซับซ้อน)
Claude AI เป็นปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน ความปลอดภัย และการให้เหตุผลที่ซับซ้อน
สร้างโดย Anthropic สามารถวิเคราะห์เอกสาร สรุปข้อมูล และร่างข้อความที่มีโครงสร้าง Claude AI รองรับการทำงานร่วมกันโดยผสานรวมกับกระบวนการจัดการเนื้อหาและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาผ่าน API
สำหรับผู้เริ่มต้น, มันรองรับการร่วมมือระดับผู้เชี่ยวชาญในภารกิจที่ต้องการความท้าทาย ตั้งแต่การวิเคราะห์อย่างละเอียดไปจนถึงการเขียนแบบยาว. คุณสามารถอัปโหลดเอกสารเพียงครั้งเดียวและอ้างอิงถึงเอกสารเหล่านั้นได้ทั่วทั้งการสนทนา ซึ่งมีคุณค่าสำหรับการใช้ AI อย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ต้องการความสม่ำเสมอ.
มันสามารถคิดวิเคราะห์ได้ทั้งหนังสือ, ไฟล์ PDF ยาว, หรือฐานโค้ดขนาดใหญ่ในเซสชั่นเดียว ทำให้เหมาะสำหรับการสรุปเอกสาร 100 หน้า หรือนำทางระบบซับซ้อนโดยไม่ต้องแบ่งส่วนด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- รับข้อมูลอ้างอิงโดยละเอียดถึงประโยคและข้อความที่ Claude ใช้ในการสร้างคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
- ดำเนินการงานผ่านเครื่องมือและ API หลายร้อยรายการ เช่น การอัปเดตข้อมูลใน CRM หรือการกำหนดตารางการประชุมในแพลตฟอร์มของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูล สร้างภาพข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร ประเมินการตัดสินใจ หรือแยกแยะทางเลือกสำคัญ
ข้อจำกัดของโคลด
- ผู้ใช้ในแผน $20/เดือนมักกล่าวถึงข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษรและบทสนทนา ซึ่งอาจขัดจังหวะงานที่ต้องทำซ้ำเป็นเวลานาน เช่น การเขียนโค้ด
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- Max: จาก $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม (สำหรับ 5 คนขึ้นไป) ที่นั่งมาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ ที่นั่งพรีเมียม: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
- ที่นั่งมาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ที่นั่งพรีเมียม: 150 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ที่นั่งมาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ที่นั่งพรีเมียม: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
โคล้ดดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดมาก และให้คำตอบที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย คำตอบที่ได้ฟังดูเหมือนกับที่คุณคาดหวังจากมนุษย์ทั่วไป ไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่อาจสร้างคำตอบขึ้นมาเอง โคล้ดจะยอมรับเมื่อไม่มีคำตอบสำหรับคำถาม นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจดจำบทสนทนาที่ผ่านมาได้ดีกว่า ChatGPT โคล้ดยังทำได้ดีเยี่ยมในการวิเคราะห์และตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดเข้ามา
โคล้ดดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดมาก และให้คำตอบที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย คำตอบฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังจากมนุษย์ทั่วไป ไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่อาจสร้างคำตอบขึ้นมาเอง โคล้ดจะยอมรับเมื่อไม่มีคำตอบสำหรับคำถาม นอกจากนี้ยังมักจะจำบทสนทนาก่อนหน้าได้ดีกว่า ChatGPT อีกด้วย โคล้ดยังทำงานได้ดีมากในการวิเคราะห์และตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลด
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซของแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถามกับ AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
4. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานวิจัยหนักซึ่งรวมการค้นหา เอกสาร และผลลัพธ์ทางภาพ)
Google Gemini คือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของ Google สำหรับการเรียนรู้ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการครอบคลุมการค้นพบ การสังเคราะห์ และการนำเสนอ
คุณสามารถอัปโหลดคู่มือการศึกษาและเอกสารต้นฉบับ จากนั้นแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นแบบทดสอบ การนำเสนอ หรือสื่ออธิบายแบบภาพได้ ผลลัพธ์เหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในระยะเริ่มต้นสำหรับทีมที่ต้องการทดสอบแนวคิดหรือแนะนำผู้ร่วมงานใหม่
เวิร์กช็อปเอกสาร งานวิจัย หรือสุนทรพจน์ของคุณโดยตรงใน Gemini คุณสามารถขยายส่วน ปรับโทนเสียง หรือปรับโครงสร้างเนื้อหาได้ทันที ลดความยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นกับกระบวนการเขียนที่ต้องแก้ไขซ้ำหลายครั้ง
ด้วยการวิจัยอย่างลึกซึ้ง Gemini สามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการภายในไม่กี่นาที ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารได้ยังสามารถแปลงข้อมูลที่ได้มาเป็นโครงสร้างสไลด์พร้อมใช้ แผนภูมิ และเอกสารสรุปที่มีโครงสร้างได้ ใช้เครื่องมือนี้ใน Google Workspace ของคุณเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำเสนอได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ค้นหาข้อมูลจากเว็บและ Gmail, Drive, และ Chat ของคุณเพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างถูกต้องสำหรับโครงการปัจจุบันและการประชุม
- รับไอเดียเฉพาะตัวสำหรับสิ่งที่จะเขียน สิ่งที่ควรเรียนรู้ต่อไป และวิธีปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ โดยอ้างอิงจากการสนทนาใน Gemini ของคุณในอดีต
- เข้าใจภาพหน้าจอ, แผนผัง, PDF และไวท์บอร์ดเป็นข้อมูลนำเข้าชั้นหนึ่ง ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการถอดความด้วยตนเอง, การอธิบาย และการสื่อสารไปมา
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- บางครั้งมันมีปัญหาในการรักษาความละเอียดอ่อนในบทสนทนาที่ยาวและซับซ้อน ส่งผลให้รายละเอียดบางอย่างตกหล่นหรือเจตนาเปลี่ยนไป
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Plus: 7.99 ดอลลาร์/เดือน
- Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Gemini สำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างภาพและเอกสารไปจนถึงการวิจัยอย่างละเอียด ฉันชื่นชอบความสามารถในการวิจัยเชิงลึกของ Gemini ที่ช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดใดก็ได้ พร้อมรายละเอียดและแหล่งอ้างอิงอย่างครบถ้วน ซึ่งน่าทึ่งมาก ความสามารถในการสร้างแผนผังและภาพได้ในเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลาปกติที่มีค่ามาก นอกจากนี้ ฉันยังชื่นชมฟีเจอร์แคนวาสที่ช่วยให้ฉันออกแบบต้นแบบและสร้างเอกสารได้อย่างง่ายดาย
ฉันใช้ Gemini สำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างภาพและเอกสารไปจนถึงการวิจัยอย่างละเอียด ฉันชื่นชอบความสามารถในการวิจัยเชิงลึกของ Gemini ที่ช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดใดก็ได้ พร้อมรายละเอียดและแหล่งอ้างอิงอย่างครบถ้วน ซึ่งน่าทึ่งมาก ความสามารถในการสร้างแผนผังและภาพกราฟิกได้ในเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลาปกติ ถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ฉันยังประทับใจกับฟีเจอร์แคนวาสที่ช่วยให้ฉันออกแบบต้นแบบและสร้างเอกสารได้อย่างง่ายดาย
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิด
5. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการผู้ช่วย AI ที่ยืดหยุ่นสำหรับการเขียน การวางแผน และการวิจัย)
ต้องการทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI ทั่วไปหรือไม่? ลองพิจารณา ChatGPT ดูสิ มันสามารถทำการวิจัยเชิงลึกและอัตโนมัติที่ท่องเว็บได้เอง, รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายสิบแหล่ง, และส่งมอบสรุปผู้บริหารที่มีการอ้างอิงในขั้นตอนเดียว
ChatGPT รองรับการเขียน การวางแผน การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การตลาดและผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการดำเนินงานและการศึกษา อินเทอร์เฟซแบบสนทนาที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง และความช่วยเหลือจาก AI ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการได้ โดยไม่ต้องผูกติดกับอุปกรณ์หรือระบบนิเวศใดโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างพื้นที่โครงการร่วมกันกับทีมของคุณ ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดงาน คำแนะนำ บทสคริปต์ และการสนทนาต่าง ๆ ไว้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
- ปรับใช้ GPT ที่กำหนดเองทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ผู้ช่วยเฉพาะโดเมนเดียวกันพร้อมการเข้าถึงที่ควบคุมได้
- เขียนและดูแลเอกสารแบบยาว โดยให้โมเดลรักษาตรรกะ โครงสร้าง และน้ำเสียงให้คงอยู่ตลอดเนื้อหาหลายหมื่นคำ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาพหลอนในระหว่างการสนทนาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งโมเดลอาจสร้างข้อมูลที่ฟังดูมั่นใจแต่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ไป: 8 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีการตอบสนองของมัน มันวิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณและให้คำตอบที่ปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและวิธีการที่คุณชอบ มันมีข้อมูลมากมายและช่วยเหลือในทุกสิ่ง ตั้งแต่การทำงานในหน้าที่การงานของฉันไปจนถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ฉันยังพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างแม่แบบอีเมลสำหรับทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีการตอบสนองของมัน มันวิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณและให้คำตอบที่ปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและวิธีการที่คุณชอบ มันมีข้อมูลมากมายและช่วยเหลือในทุกสิ่ง ตั้งแต่การทำงานในหน้าที่การงานของฉันไปจนถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ฉันยังพบว่ามันมีประโยชน์มากในการสร้างแม่แบบอีเมลสำหรับทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
⭐ หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเขียนให้ดีขึ้นด้วย AI ได้อย่างไร เราได้สร้างคู่มือวิดีโอสั้น ๆนี้ไว้ให้คุณแล้ว 👇
6. Linguix (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความสม่ำเสมอในด้านไวยากรณ์และน้ำเสียงในการสื่อสารทางธุรกิจ)
Linguix เป็นแอปเขียน AIสำหรับทีมที่ต้องการความสม่ำเสมอ ความรวดเร็ว และการควบคุมในการสื่อสารประจำวัน
รองรับการเขียนในหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส อิตาลี และโปแลนด์ ด้วย Shortcuts คุณสามารถสร้างการขยายข้อความที่กำหนดเอง เช่น "//intro" ซึ่งจะขยายเป็นเทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ทันที
ระบบ AI Rewriter ของ Linguix สามารถแนะนำคำหรือวลีทางเลือกเพื่อปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และความอ่านง่ายได้ ขณะที่ Content Score จะประเมินความซับซ้อนและคุณภาพของเนื้อหา คุณสามารถปรับการเขียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
สำหรับงานที่มีความละเอียดอ่อน โหมดลับจะรับประกันว่าข้อความของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้หลังจากสิ้นสุดเซสชัน มอบสภาพแวดล้อมการแก้ไขที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Linguix
- เพิ่มการตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์แบบเรียลไทม์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้ SDK สำหรับการตรวจสอบของ Linguix หรือส่วนประกอบตัวแก้ไขแบบฝังตัว
- ใช้กฎการเขียน, ทางลัด และเทมเพลตที่สอดคล้องกันเพื่อบังคับใช้โทนและคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ให้คำแนะนำการเขียนในบริบทขณะผู้ใช้พิมพ์ในหลายภาษาที่รองรับ
ข้อจำกัดของ Linguix
- โดยทั่วไปแล้ว ขาดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงลึกและยาวเกี่ยวกับผู้ชมที่ซับซ้อน เจตนา และบริบททางธุรกิจ
ราคาของ Linguix
- ฟรี
- รายเดือน: 30 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Linguix
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Linguix อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้สำหรับการเขียนเอกสารสำคัญของบริษัทของเรา มันมอบผู้ช่วยที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบโครงการ งาน และบทความได้โดยไม่มีการสะกดหรือไวยากรณ์ผิดพลาด นอกจากนี้ยังมอบคอร์สให้เราเพื่อปรับปรุงการเขียนและแก้ไขการซ้ำซ้อน
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้สำหรับการเขียนเอกสารสำคัญของบริษัทของเรา มันมอบผู้ช่วยที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบโครงการ งาน และบทความได้โดยไม่มีการสะกดหรือไวยากรณ์ผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีคอร์สให้เราเพื่อปรับปรุงการเขียนและแก้ไขการซ้ำซ้อนอีกด้วย
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
7. Alteryx (เหมาะสำหรับทีมระดับกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการอัตโนมัติกระบวนการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์)
คุณจะสร้างความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ภายในหน้าต่างแชทเดียว?
Alteryx เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ช่วยให้การตัดสินใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับองค์กร สามารถแปลงข้อมูลดิบที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีการกำกับดูแลและสามารถทำซ้ำได้
Alteryx เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบที่เก็บข้อมูลธุรกิจของคุณ รวมถึง AWS, Google Cloud และ Salesforce พร้อมด้วยตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 รายการ
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลของคุณ, ให้คำสั่งในภาษาธรรมชาติ, รวบรวมเวิร์กโฟลว์ทางภาพ, และแบ่งปันกับทีมต่าง ๆ ได้ การเข้าถึงตามบทบาท, การควบคุมเวอร์ชัน, และคุณสมบัติการบันทึกการดำเนินการระดับการรัน ช่วยให้การตัดสินใจอัตโนมัติของคุณปลอดภัย, สามารถตรวจสอบได้, และอธิบายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx
- ทำให้การทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมการตลาดและทีมขายทำงานกับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
- ดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดในที่เดียว แม้ว่าจะมีการจัดการไทม์ไลน์ งบประมาณ ความเสี่ยง และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ อยู่แยกกันใน Jira, CRM, ERP และสเปรดชีต
- เปลี่ยนข้อมูลโครงการดิบให้กลายเป็นมุมมองที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ (อีเมล, รายงาน, และการนำเสนอ) เพื่อตอบคำถามว่า "อะไรที่ถูกกีดกันอยู่?", "อะไรที่กำลังหลุดลอยไป?", และ "อะไรที่เราควรให้ความสำคัญใหม่?"
ข้อจำกัดของ Alteryx
- เนื่องจากแพลตฟอร์มโหลดข้อมูลจำนวนมากเข้าสู่หน่วยความจำ กระบวนการทำงานอาจประสบปัญหาหากมี RAM ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ใช้ Spark
ราคาของ Alteryx
- รุ่นเริ่มต้น: 250 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฉบับมืออาชีพ: ราคาตามตกลง
- Enterprise Edition: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Alteryx
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 660 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Alteryx อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Alteryx มีความน่าเชื่อถือและชาญฉลาดในการผสมผสานและเตรียมข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ทางสถิติ การทำนาย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วภายใต้แอปพลิเคชันเดียว Alteryx มุ่งเน้นที่การประหยัดเวลา พร้อมระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ
Alteryx มีความน่าเชื่อถือและชาญฉลาดในการผสมผสานและเตรียมข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ทางสถิติ การทำนาย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วภายใต้แอปพลิเคชันเดียว Alteryx มุ่งเน้นที่การประหยัดเวลา พร้อมระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
8. Krater.ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดียอย่างรวดเร็ว)
Krater. ai คือชุดเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างบริบททั้งในรูปแบบข้อความและภาพได้ในไม่กี่วินาที
เลือกจากบทบาทที่พร้อมใช้งาน เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้สอน, นักการตลาด, นักพัฒนา, หรือ นักวิจัย เพื่อกำหนดผลลัพธ์ด้วยเจตนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในด้านเนื้อหา Krater รองรับการสร้างและแก้ไขภาพผ่านภาษาธรรมชาติ คุณสามารถอธิบายฉาก ปรับเปลี่ยนพื้นหลัง ปรับแสง เปลี่ยนสี หรือเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ด้วยคำสั่งง่ายๆ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน ให้คุณอัปโหลดภาพและอธิบายวิธีการเคลื่อนไหวที่ต้องการได้อีกด้วย
สิ่งที่ทำให้ Krater โดดเด่นคือคลัง "ส่วนเสริม" แบบโมดูลาร์ เครื่องมือเหล่านี้ใช้คำสั่งเพื่อครอบคลุมกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิจัยคู่แข่ง การถอดความ การออกแบบแบบสำรวจ การสร้างหัวข้อข่าว และการสอบถาม SQL
คุณสมบัติเด่นของ Krater. ai
- สร้างเพลงพื้นหลังต้นฉบับสำหรับวิดีโอ YouTube, พอดแคสต์, และการสตรีมในทุกรูปแบบ เช่น ป๊อป, ร็อก, แจ๊ส, คลาสสิก, และอิเล็กทรอนิกส์
- อัปโหลดไฟล์ PDF, เอกสาร Word และรูปภาพไปยังแพลตฟอร์มและดึงข้อมูลเฉพาะ, เปรียบเทียบไฟล์ หรือสร้างสรุปทันที
- สร้างภาพที่ออกแบบเองสำหรับโพสต์บนโซเชียล, โฆษณา, และแคมเปญ โดยไม่ต้องพึ่งพาภาพสต็อก
ข้อจำกัดของ Krater. ai
- ผลลัพธ์บางส่วนยังคงต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพ
Krater. ai ราคา
- เพิ่มเติม: $9/เดือน
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- อัลตร้า: $49/เดือน
- แม็กซ์: $99/เดือน
Krater. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krater.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่แพลตฟอร์มนี้เรียบง่ายและใช้งานง่าย ไม่รู้สึกซับซ้อนแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือ AI ก็ตาม ความเร็วในการตอบสนองนั้นน่าประทับใจ และฉันพบว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องและสร้างสรรค์ ฉันยังชื่นชมที่ Krater.ai รวมฟีเจอร์ AI หลากหลายไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
ฉันชอบมากที่แพลตฟอร์มนี้เรียบง่ายและใช้งานง่าย ไม่รู้สึกซับซ้อนแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับเครื่องมือ AI ก็ตาม ความเร็วในการตอบสนองนั้นน่าประทับใจ และฉันพบว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องและสร้างสรรค์ ฉันยังชื่นชมที่ Krater.ai รวมฟีเจอร์ AI หลากหลายไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
9. Magai (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูงและเอเจนซี่ที่จัดการงานข้ามโมเดล AI หลายตัว)
แพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์แบบครบวงจร Magai ช่วยให้คุณสามารถสลับโมเดล AI ระหว่างการสนทนาและนำคำสั่ง GPT กลับมาใช้ใหม่ข้ามโมเดลได้ Magai รวบรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียว
คุณสามารถบันทึกข้อความแนะนำ จัดระเบียบแชท และอัปโหลดไฟล์ได้ สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าสู่แชท AI ที่เก็บรักษาการสนทนาและบริบทไว้ได้ ในอนาคต คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงและการอนุญาตแบบกำหนดเองได้ที่ระดับทีมหรือโครงการ
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพคำสั่งจะอัปเกรดคำสั่งที่ไม่ชัดเจนให้เป็นข้อมูลคุณภาพสูงโดยอัตโนมัติ Magai มีบุคลิกภาพในตัวมากกว่า 40 แบบที่จัดการงานประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่การเขียนและการสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงการวิเคราะห์และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น การสร้างรูปแบบ regex บุคลิกภาพเหล่านี้ยังจัดเก็บคำแนะนำของคุณเพียงครั้งเดียวและนำไปใช้กับทุกโมเดล
คุณสมบัติเด่นของ Magai
- เลือกโมเดล AI ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงาน; ใช้ ChatGPT สำหรับหน้าแลนดิ้ง, Claude สำหรับลำดับอีเมล, และ Gemini สำหรับสื่อภาพ
- สร้างวิดีโอโดยใช้โมเดล AI สร้างสรรค์ชั้นนำ รวมถึงเครื่องมือขั้นสูงจาก Runway ML, Kling Video และ Minimax
- ตั้งค่าการเข้าถึง, บริบท, และสิทธิ์ตามโครงการหรือทีมเพื่อความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล
ข้อจำกัดของมาไก
- การแชร์แชทกับทีมไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แม้แต่ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ก็ยังมีความจำเป็นต้องสร้างกลุ่มแชร์แยกต่างหาก
การกำหนดราคาแบบมาไก
- โซโล: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Magai
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Magai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Magai มีทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ การแชทแบบข้อความถึงข้อความมีตัวเลือกสำหรับ LLM มากกว่า 30 แบบ และทีมงานจะเพิ่มและลบออกเมื่อมีโมเดลใหม่พัฒนาขึ้น โมเดลข้อความถึงภาพและภาพถึงภาพก็มีมากมาย รวมถึงความสามารถในการพัฒนา LoRA ของคุณเองที่อิงตาม Flux ฟังก์ชันการแชทใช้งานง่าย รวมถึงความสามารถในการสลับ LLM ของคุณระหว่างการใช้งานและบุคลิกภาพ
Magai มีทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ การแชทแบบข้อความถึงข้อความมีตัวเลือกสำหรับ LLM มากกว่า 30 แบบ และทีมงานจะเพิ่มและลบออกเมื่อมีโมเดลใหม่พัฒนาขึ้น โมเดลข้อความถึงภาพและภาพถึงภาพก็มีมากมายเช่นกัน รวมถึงความสามารถในการพัฒนา LoRA ของคุณเองที่ใช้ Flux ฟังก์ชันการแชทใช้งานง่าย รวมถึงความสามารถในการสลับ LLM ของคุณระหว่างการใช้งานและบุคลิกภาพ
10. NinjaChat AI (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในการแปลงเอกสารและสื่อเป็นสรุปและทรัพยากรการเรียนรู้)
NinjaChat AI เป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยครบวงจรที่รวบรวมโมเดล AI ภายนอก เช่น GPT-4, Gemini และ Claude เข้าไว้ในศูนย์กลางเดียว
คุณสามารถใช้ NinjaChat สำหรับการเขียนบล็อก โฆษณา อีเมล บทความ และการอ้างอิง พร้อมเครื่องมือเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Google, Facebook, LinkedIn และ Instagram หากคุณกำลังทำงานกับข้อความยาว คุณสามารถสรุปหรือเขียนใหม่ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เมื่อคุณต้องการทำงานกับภาพ คุณสามารถสร้างภาพจากข้อความ ลบพื้นหลังหรือลายน้ำ และปรับปรุงคุณภาพของภาพได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงสื่อเป็นข้อความโดยการถอดเสียงจากเสียงวิดีโอ คำพูด และภาพได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NinjaChat AI
- พัฒนาภาพจากข้อความและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนผังความคิดที่ครอบคลุมโดย AI ได้ทันที
- เปลี่ยนไฟล์ PDF, วิดีโอ YouTube หรือข้อความธรรมดาให้กลายเป็นแผนผังความคิด, การ์ดคำศัพท์ หรือแผนผังงานที่ช่วยให้คุณศึกษาและทบทวนข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- เขียนข้อความใหม่เพื่อปรับปรุงน้ำเสียง ความชัดเจน และการไหลลื่นของเนื้อหา ทำให้ประโยคที่อ่านยากลื่นไหลขึ้น ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น และทำให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อจำกัดของ NinjaChat AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแอปที่มีวัตถุประสงค์เดียวและใช้งานง่ายกว่า
ราคาของ NinjaChat AI
- เริ่มต้น: $9/เดือน
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 25 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ NinjaChat AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ขยายการทำงานในชีวิตประจำวันด้วย ClickUp, ทางเลือกอันดับ 1 ของ Galaxy AI
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่เหล่านี้ทำงานอยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของคุณ ในทางกลับกัน พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp จะทำงานอยู่ภายในงาน โครงการ และกระบวนการทำงานประจำวันของคุณโดยตรง
ClickUp ผสาน AI เข้ากับโครงการสด งาน เอกสาร การสนทนา และไทม์ไลน์ทั้งหมดไว้ในระบบเดียว นั่นหมายความว่า AI ไม่เพียงแต่เข้าใจสิ่งที่คุณถามเท่านั้น แต่ยังเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอีกด้วย
ประโยชน์ของการรวมตัวคือ:
- บริบทมีชีวิตอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น ไม่ใช่ในคำแนะนำที่ถูกคัดลอก
- ความเป็นเจ้าของและกรอบเวลาช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ
- เพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ ซูเปอร์เอเจนต์ จะทำงานหนักแทนคุณ
พร้อมที่จะสำรวจพลังของเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ได้ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
Galaxy AI เหมาะสำหรับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ (สรุป แก้ไข แปล) แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดบริบทข้ามโปรเจกต์ เมื่อการทำงานครอบคลุมเอกสาร งานที่ต้องอนุมัติ การอนุมัติ และหลายบุคคล คุณต้องการระบบที่เชื่อมโยงการตัดสินใจ ไฟล์ และการติดตามผลเข้าด้วยกัน—ไม่ใช่กระจัดกระจายไปทั่วแอปต่างๆ
จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่ช่วยให้งาน ดำเนินต่อเนื่องและแชร์ได้: 1) พื้นที่ร่วมกันสำหรับเอกสารและงาน 2) การทำงานร่วมกันแบบมีสิทธิ์อนุญาต 3) การเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้ 4) AI ที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ให้เป็น รายการงานที่ต้องดำเนินการ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
คำตอบของ AI เป็นการตอบสนองครั้งเดียว (สรุป, เขียนใหม่, ไอเดีย) การดำเนินการของ AI หมายถึงระบบสามารถนำเอาผลลัพธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับงานได้—สร้างงาน, อัปเดตเอกสาร, มอบหมายเจ้าของ, เรียกใช้ระบบอัตโนมัติ, และติดตามความคืบหน้า—เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกไม่สูญหายไปในหน้าต่างแชท
ทีมลดการกระจายตัวของ AI โดยการรวมศูนย์ที่ทำงานให้อยู่ในที่เดียว เก็บคำสั่ง, ผลลัพธ์, การตัดสินใจ, และการติดตามผลไว้ในที่ทำงานร่วมกัน (เอกสาร + งาน + แชท) เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถค้นหาได้, มีการอนุญาต, และนำกลับมาใช้ใหม่ได้—แทนที่จะกระจายอยู่ในแชทส่วนตัวและแท็บต่างๆ
เครื่องมือ AI ทั่วไปมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างโครงการ ความเป็นเจ้าของ และกำหนดเวลาของคุณได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือเวิร์กสเปซจะเพิ่มชั้นที่ขาดหายไป: มันเชื่อมโยงผลลัพธ์จาก AI กับการดำเนินการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจาก "ข้อมูลเชิงลึก" เป็น "เสร็จสิ้น" ได้โดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง