วิธีสร้างระบบการจัดการ SOP ใน Google Docs

คุณทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และส่งคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ให้พวกเขาสองสามฉบับเพื่อเริ่มต้นใช้งาน สิบนาทีต่อมา พวกเขากลับมาพร้อมกับคำถามว่า 'ฉันควรใช้เวอร์ชันไหน?'
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คู่มือนี้จะครอบคลุมวิธีการสร้างระบบการจัดการ SOP ที่เหมาะสมใน Google Docs รวมถึงเทมเพลต โครงสร้างโฟลเดอร์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดทำเอกสาร
เราจะดูด้วยว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรเปลี่ยนไปใช้สิ่งที่มากกว่าอย่างClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace ที่แท้จริง! 🤩
ทำไม SOPs จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทีม
การพึ่งพาความรู้แบบกลุ่มหรือแบบเผ่าพันธุ์สร้างจุดล้มเหลวจำนวนมากสำหรับทีมที่กำลังเติบโต เมื่อบุคคลเพียงคนเดียวที่รู้กระบวนการเฉพาะต้องลาป่วยหรือลาพักร้อน งานจะหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง การส่งต่องานระหว่างสมาชิกในทีมทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ที่รับผิดชอบ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสำคัญ:
- บันทึกกระบวนการสำคัญ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและปฏิบัติตามได้ง่ายตลอดเวลา
- จัดทีมให้สอดคล้องกันด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน ในทุกโครงการ
- ลดการติดต่อซ้ำ โดยตอบคำถามที่พบบ่อย
- ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ, ปรับปรุง, และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดระยะเวลา
- สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและมีเอกสารประกอบ
- ปลดปล่อยสมาชิกทีมอาวุโส จากการให้คำแนะนำและชี้แจงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่คุณจะสามารถจัดการ SOP ได้ คุณจำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาก่อน หากคุณเป็นผู้ใช้ Google Workspace Google Docs ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับการมาตรฐานกระบวนการ
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ? 1 ใน 6 คนจะใช้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัว—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ AI ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
วิธีสร้างแม่แบบ SOP ใน Google Docs
การจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารช้าลงและสร้างความหงุดหงิดให้กับสมาชิกในทีม หากไม่มีรูปแบบมาตรฐาน ทุกคนจะสร้างเอกสารที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งทำให้ผู้อ่านสับสนและซ่อนรายละเอียดสำคัญไว้
มาทำความเข้าใจวิธีการสร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน Google Docs:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดเอกสาร Google ใหม่
เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่หน้าแรกของ Google Docs คลิกที่ไอคอนเอกสารเปล่าเพื่อเริ่มหน้าใหม่
ตั้งชื่อไฟล์ทันทีโดยใช้รูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในภายหลัง สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือการตั้งชื่อไฟล์อย่างสม่ำเสมอเป็นชั้นแรกของการจัดการระบบ SOP ใน Google Docs
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้รูปแบบการตั้งชื่อนี้และแบ่งปันกับทีมของคุณ: 'SOP Template – [แผนก] – [ชื่อกระบวนการ]' ตัวอย่างเช่น 'SOP Template – การตลาด – กระบวนการเผยแพร่บล็อก'
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโครงสร้างแม่แบบของคุณ
ทุกเทมเพลต SOPใน Google Docs ต้องการส่วนแกนกลางเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ. ใช้สไตล์หัวข้อที่มีให้เพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาที่ชัดเจน. สิ่งนี้จะสร้างโครงสร้างเอกสารที่สามารถคลิกได้ในแถบด้านซ้ายโดยอัตโนมัติเพื่อการนำทางที่ง่าย.
รวมส่วนต่อไปนี้ไว้ในเทมเพลตของคุณ:
- ชื่อเรื่อง: ชื่อของขั้นตอนที่กำลังบันทึก
- วัตถุประสงค์: หนึ่งถึงสองประโยคที่อธิบายว่าทำไม SOP นี้จึงมีอยู่
- ขอบเขต: ใครบ้างที่สิ่งนี้ใช้ได้และเมื่อใดที่ควรนำมาใช้
- บทบาทและความรับผิดชอบ: ใครเป็นเจ้าของแต่ละส่วนของกระบวนการ
- ข้อกำหนดเบื้องต้น: เครื่องมือ, การเข้าถึงซอฟต์แวร์, หรือวัสดุที่จำเป็นก่อนเริ่มต้น
- ขั้นตอนตามลำดับ: คำแนะนำที่มีหมายเลขซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ SOP
- การแก้ไขปัญหา/ข้อยกเว้น: ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง
- ประวัติการแก้ไข: วันที่, ผู้เขียน, และบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเนื้อหาและรูปแบบที่วางไว้
กรอกแต่ละส่วนด้วยข้อความตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนที่คัดลอกเทมเพลตนี้ทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรใส่เนื้อหาตรงจุดใด
เพิ่มข้อความตัวแทนที่เน้นและตัวชี้นำการจัดรูปแบบเพื่อแนะนำทีมเกี่ยวกับวิธีการกรอกแต่ละส่วนของเทมเพลต SOP
ใช้ฟีเจอร์ไฮไลต์ข้อความเพื่อทำเครื่องหมายข้อความตัวแทนนี้ให้ชัดเจน การไฮไลต์สีเหลืองพร้อมหมายเหตุเช่น '[แทนที่ด้วยขั้นตอนกระบวนการของคุณ]' จะเหมาะสมที่สุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้รายการที่มีหมายเลขสำหรับขั้นตอนที่ต้องทำตามลำดับเพื่อให้คำแนะนำเป็นระเบียบ และใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยสำหรับรายการที่ไม่เป็นลำดับ เช่น เครื่องมือหรือวัสดุที่จำเป็น นอกจากนี้ อย่าลืมเพิ่มเส้นแนวนอนระหว่างหัวข้อหลักเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น
ขั้นตอนที่ 4: บันทึกและจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ
นำเทมเพลตที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณไปไว้ในโฟลเดอร์ Google Drive ที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ และตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ให้ชัดเจน เช่น 'เทมเพลต SOP – สำเนาหลัก'
ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เป็น 'ดูเท่านั้น' สำหรับทีมของคุณ. นี่จะทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมจะคัดลอกแบบ템เพลตแทนที่จะแก้ไขไฟล์ต้นฉบับของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ชัดเจนโดยจัดระเบียบตามแผนกหรือหน้าที่ Google Docs ไม่มีแกลเลอรีเทมเพลตทีมในตัว ดังนั้นการมีระเบียบในการจัดโฟลเดอร์อย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งทดแทนที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 5: แบ่งปันกับทีมของคุณ
แชร์โฟลเดอร์เทมเพลตกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยใช้การตั้งค่าการแชร์ของ Google Drive มาตรฐาน
ส่งข้อความสั้น ๆ ที่อธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนว่าพวกเขาควรทำอย่างไร และให้คำแนะนำให้พวกเขาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: ทำสำเนาของเทมเพลต, เปลี่ยนชื่อ, กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน, และบันทึก SOP ที่เสร็จสมบูรณ์ไว้ในโฟลเดอร์ของแผนกที่เหมาะสม
กำหนดข้อตกลงร่วมกันทั่วทั้งทีมว่า SOP ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วควรเก็บไว้ที่ไหน และเทมเพลตที่ยังว่างเปล่าควรเก็บไว้ที่ไหน วิธีนี้จะช่วยป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีคนแก้ไขเทมเพลตโดยตั้งใจจะสร้างเอกสารใหม่
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสาร SOP ใน Google Docs
SOPs จะล้าสมัยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสุสานของเอกสารที่ถูกลืมเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการจัดการ เมื่อใช้ Google Docs ให้ปฏิบัติตามนิสัยที่มีจุดมุ่งหมายเหล่านี้เพื่อ รักษาความสะอาดของเอกสารและทำให้คลังเอกสารของคุณมีประโยชน์อยู่เสมอ:
- มอบหมายเจ้าของ SOP ให้กับเอกสารทุกฉบับ: เพิ่มชื่อและข้อมูลติดต่อของพวกเขาไว้ที่ด้านบนเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการรักษาให้เป็นปัจจุบัน
- กำหนดระยะเวลาในการทบทวน: ใช้ตารางง่ายๆ ที่ด้านล่างของแต่ละเอกสารเพื่อบันทึกวันที่ทบทวนรายไตรมาสหรือรายครึ่งปี
- ใช้รูปแบบที่สอดคล้องกันในทุก SOP: ยึดตามโครงสร้างของเทมเพลตของคุณเพื่อให้ผู้คนเชื่อถือและใช้เอกสาร
- เชื่อมโยง SOP ที่เกี่ยวข้องกัน: เชื่อมโยงไปยังขั้นตอนที่อ้างอิงโดยตรงภายในเอกสาร SOP
- ทำให้ขั้นตอนสามารถสแกนได้: ใช้ประโยคสั้น ๆ, ขั้นตอนที่มีหมายเลข, และเน้นการกระทำที่สำคัญด้วยตัวหนาเพื่อให้อ่านได้ง่ายขณะทำงาน
- ใช้ ประวัติเวอร์ชัน อย่างตั้งใจ: ส่งเสริมให้ผู้แก้ไขเพิ่มคำอธิบายเมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้เส้นทางการแก้ไขมีความหมาย
ข้อจำกัดของ Google Docs สำหรับการจัดการ SOP
เมื่อทีมของคุณขยายตัว คุณอาจพบกับปัญหาที่แท้จริงใน Google Docs ดังนี้:
- ไม่มีระบบการทำงานหรือกระบวนการอนุมัติในตัว: คุณต้องใช้ความคิดเห็นและการติดตามผลด้วยตนเองในการส่ง SOP เพื่อตรวจสอบ
- การควบคุมเวอร์ชันจะซับซ้อนเมื่อมีจำนวนมาก: Google Docs อนุญาตให้มีเวอร์ชันที่ตั้งชื่อได้เพียง40 เวอร์ชันต่อเอกสาร ทำให้ยากต่อการติดตามเวอร์ชันปัจจุบันในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่มีการแก้ไขหลายสิบฉบับ
- การค้นหาจำกัดเฉพาะการจับคู่ข้อความ: คุณไม่สามารถค้นหาข้ามไลบรารีของคุณตามหมวดหมู่ แผนก หรือสถานะได้หากไม่มีการติดแท็กด้วยตนเอง
- ไม่มีแดชบอร์ดกลาง: ไม่มีวิธีการติดตามโครงการ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถทราบได้ทันทีว่า SOP ใดที่อัปเดตแล้วหรือต้องทบทวนล่าช้า
- การขยายตัวของโฟลเดอร์แทนที่การขยายตัวของเครื่องมือ: การจัดระเบียบ SOPs ในโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันทำให้เกิด การขยายตัวของบริบท (Context Sprawl) ซึ่งเป็นความโกลาหลที่ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลข้ามแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน
- ไม่มีชั้นงานหรือระบบอัตโนมัติ: คุณไม่สามารถมอบหมายการรีวิวโดยอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อ SOP กับกระบวนการทำงานจริงที่มันอธิบายได้
ClickUp ช่วยให้การจัดการ SOP ง่ายขึ้นอย่างไร
Google Docs ทำงานได้ดีสำหรับ SOPs จำนวนไม่มากของคุณ แต่เมื่อทีมของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณจะพบกับไฟล์ซ้ำ, เวอร์ชันที่ไม่ทราบที่มา, และขั้นตอนที่ไม่มีใครไว้วางใจอีกต่อไป นั่นเป็นเพราะ Google Docs เป็นเพียงชั้นเก็บข้อมูลเท่านั้น มันไม่ได้เชื่อมต่อ SOPs ของคุณกับงานจริง
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท แทนที่จะมอง SOPs เป็นเอกสารที่หยุดนิ่ง ClickUp เปลี่ยนให้กลายเป็นระบบที่มีชีวิต เชื่อมโยงกับงาน บุคลากร กำหนดเวลา และการอัปเดตต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
มาดูกันว่าระบบการจัดการ SOPช่วยได้อย่างไร!
สร้าง SOP ที่เชื่อมโยงกับงาน
สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ด้วย SOPs ในรูปแบบเอกสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และเป็นระบบ ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณผ่านClickUp Docs
คุณสามารถ:
- สร้างหน้าย่อย สำหรับจัดระเบียบ SOPs ตามทีม กระบวนการ หรือหน้าที่
- ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ (หัวข้อ, ตาราง, รายการตรวจสอบ, การฝัง)
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- เชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับ งานใน ClickUp, เพื่อให้ SOPs อยู่ข้างๆ งานที่มันแนะนำ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณมีเอกสาร 'SOP เนื้อหา' ที่มีหน้าย่อยสำหรับการเขียนบล็อก การปรับแต่ง SEO และการเผยแพร่ เมื่อผู้เขียนเปิดงาน SOP จะถูกเชื่อมโยงไว้แล้ว—ไม่จำเป็นต้องค้นหาใน Google Drive หรือขอเวอร์ชันล่าสุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนเอกสาร SOP ให้เป็นวิกิเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกคน วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมั่นใจในเวอร์ชันที่ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยหรือสับสน
ร่างและปรับปรุง SOP ได้ภายในไม่กี่วินาที
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ตระหนักถึงพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถเขียน อัปเดต และแม้แต่ ค้นหา SOP ของคุณโดยใช้บริบทจริงจากงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณ
ให้มันทำตามคำสั่ง:
- สร้างร่าง SOP จากคำแนะนำง่ายๆ
- รับคำตอบ จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- สรุป SOP ยาว หรือดึงขั้นตอนสำคัญ
- รักษาเอกสารให้ทันสมัย เมื่อกระบวนการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่งตั้งค่ากระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณสามารถเพียงแค่แจ้ง ClickUp Brain ว่า 'สร้าง SOP สำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่โดยอิงจากงานและรายการตรวจสอบปัจจุบันของเรา' มันจะสร้างเอกสารต้อนรับพร้อมขั้นตอน บทบาท และความสัมพันธ์ภายในไม่กี่วินาทีในเอกสาร ClickUp ของคุณทันที
ทำให้เอกสารเป็นอัตโนมัติ:
⚡ คลังแม่แบบ: มาตรฐานเอกสารและจัดการกระบวนการในที่เดียวด้วยแม่แบบ SOP ของ ClickUp
คุณจะได้รับ:
- ส่วน SOP ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (วัตถุประสงค์ ขอบเขต บทบาท ขั้นตอน ฯลฯ)
- รูปแบบเอกสารที่มีโครงสร้างเพื่อการจัดทำเอกสารที่สอดคล้องกัน
- การมอบหมายงานและการติดตามความรับผิดชอบ
- รองรับการทำงานอัตโนมัติและการตรวจสอบซ้ำในตัว
- การผสานรวมกับคุณสมบัติของ ClickUp เช่น แดชบอร์ดและเวิร์กโฟลว์
ทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติ
SOP จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อวงจรชีวิตของเอกสารของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
ClickUp Automationsช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งความจำ คุณสามารถกำหนดรอบการตรวจสอบซ้ำ (รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ) และมอบหมาย SOP ให้เจ้าของโดยอัตโนมัติเพื่อการอัปเดต
คุณยังสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบเริ่มกระบวนการอนุมัติก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการอัปเดตได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ( workflow automation) ให้ทุก 30 วัน ภารกิจ 'SOP การรับลูกค้าใหม่' ของคุณจะ:
- ถูกมอบหมายงานใหม่ให้เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- ย้ายไปยังสถานะ 'ตรวจสอบ'
- ส่งเพื่อขออนุมัติเมื่อปรับปรุงแล้ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:มาตรฐานฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpของคุณ (เช่น แผนก, ประเภท SOP, วงจรการตรวจสอบ) นอกจากนี้ใช้แท็ก ClickUpเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงบริบท; สิ่งนี้จะทำให้การกรอง, การรายงาน, และการดูแดชบอร์ดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อคลัง SOP ของคุณเติบโตขึ้น
รับภาพรวมของกิจกรรม SOP ทั้งหมด
เมื่อคุณมี SOP หลายฉบับแล้ว ความโปร่งใสจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง: ใครรับผิดชอบอะไร? อะไรที่ล้าสมัย? อะไรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ?
แดชบอร์ดของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยให้คุณเห็นภาพระบบ SOP ของคุณแบบเรียลไทม์ มันช่วยให้คุณ:
- ติดตามสถานะ SOP (กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ล้าสมัย)
- ดูความเป็นเจ้าของข้ามทีม
- ตรวจสอบวันที่อัปเดตล่าสุดหรือวันที่ตรวจสอบ
- สร้างรายงานโดยตรงจากข้อมูลงานและกิจกรรม
พลังของมันมาจากบัตรที่คุณสามารถเพิ่มเพื่อปรับแต่งให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการติดตามอย่างแม่นยำ. ตัวอย่างต่อไปนี้:
- บัตรรายการงาน: แสดง SOP ทั้งหมดในที่เดียวพร้อมรายละเอียดเช่น สถานะ, ผู้รับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนด
- บัตรตาราง: สร้างมุมมองที่มีโครงสร้าง คล้ายสเปรดชีตของ SOP ทั้งหมดพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- บัตรปฏิทิน: ช่วยคุณติดตามกำหนดการทบทวน SOP ที่กำลังจะมาถึง
เมื่อ SOP, งาน, การสื่อสาร และ AI ของคุณทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน คุณจะหยุดจัดการเอกสารและเริ่มจัดการกระบวนการ นี่คือความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์ของไฟล์กับระบบการจัดการ SOP ที่แท้จริง
นี่คือสิ่งที่ Briettny Curtner ผู้จัดการโครงการมหาวิทยาลัย Utah Valley กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp ได้รวมศูนย์การดำเนินงานประจำวัน, SOPs, และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแผนกของเรา...เราชื่นชอบฟีเจอร์การพึ่งพาเพราะแผนกของเราทำงานข้ามสายงานด้วย สิ่งนี้ช่วยให้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราต้องรอคืออะไร
ยกระดับ 'มาตรฐาน' ของคุณด้วย ClickUp
Google Docs เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันเรียบง่าย คุ้นเคย และช่วยให้คุณนำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ออกจากหัวของคุณและเข้าสู่พื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ร่วมกัน แต่เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ข้อบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็ว SOP เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานประจำวันของทีมคุณ และในบางจุด คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยง SOP เข้ากับงานจริงโดยตรง
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย แทนที่จะต้องจัดการ SOPs ควบคู่ไปกับงานของคุณ คุณสามารถจัดการมันได้ภายในงานนั้นเลย ด้วย Docs ของ ClickUp SOPs ของคุณจะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ติดกับงานและโครงการต่างๆ ClickUp Brain จะสร้างร่าง SOPs และอัปเดตเป็นเวิร์กโฟลว์ ในขณะที่ ClickUp Automations จะช่วยคุณตั้งค่าวงจรการตรวจสอบซ้ำๆ
คำถามที่พบบ่อย
Google Docs ไม่มีเทมเพลต SOP เฉพาะในแกลเลอรีเทมเพลต คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้โดยการจัดโครงสร้างเอกสารเปล่าด้วยหัวข้อสำหรับวัตถุประสงค์ ขอบเขต บทบาท ขั้นตอน และประวัติการแก้ไข จากนั้นบันทึกเป็นเทมเพลตที่สามารถใช้ซ้ำได้ในโฟลเดอร์ที่แชร์
ใน Google Docs คุณจะต้องพึ่งพาการจัดระเบียบโฟลเดอร์ การตั้งชื่อที่สม่ำเสมอ และการติดตามด้วยตนเอง เช่น ดัชนีในสเปรดชีต ในทางกลับกัน พื้นที่ทำงานเฉพาะอย่าง ClickUp ช่วยให้คุณติดแท็ก กรอง และแสดงแดชบอร์ดของห้องสมุด SOP ทั้งหมดของคุณได้ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
Google Docs จัดการการสร้างเอกสารได้ดี แต่ขาดการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การจัดเส้นทางอนุมัติ การติดตามสถานะ และการค้นหาแบบรวมศูนย์ ในทางตรงกันข้าม ระบบการจัดการ SOP โดยเฉพาะอย่าง ClickUp เชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงานจริงที่อธิบายไว้ ในขณะที่รักษาทุกอย่างให้ค้นหาได้ในที่เดียว
ใช่ Google Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และโหมดคำแนะนำ ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับการร่าง SOP แต่ละฉบับ ข้อจำกัดจะปรากฏเมื่อใช้งานในระดับใหญ่เมื่อคุณต้องการขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นระบบหรือการมองเห็นว่ามีใครกำลังทำงานอะไรอยู่ทั่วทั้งไลบรารีของคุณ