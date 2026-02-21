วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับ ClickUp Super Agents: การให้คำแนะนำที่ดีที่สุด

ทีมของคุณกำลังจมอยู่กับการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับ AI แต่เครื่องมือกลับไม่สอดคล้องกับงานจริงของคุณ
คุณวางรายละเอียดโครงการลงในแชทบอท หวังว่าจะได้สรุปที่มีประโยชน์ แต่กลับได้รับคำตอบทั่วไปที่ขาดบริบทสำคัญทั้งหมด นี่เป็นเพราะเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนขี้ลืม—พวกเขาลืมทุกอย่างทันทีที่คุณปิดแท็บ บังคับให้คุณต้องอธิบายโลกของคุณใหม่ทุกครั้งที่มีการป้อนคำสั่ง
การอธิบายซ้ำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่กินเวลาอย่างมากและเป็นแหล่งความหงุดหงิดหลัก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลา 4.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการแก้ไขผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของ AIรูปแบบใหม่ — การแพร่กระจายของเครื่องมือและแพลตฟอร์ม AI ที่ไม่มีการวางแผนและขาดการกำกับดูแลหรือกลยุทธ์ นำไปสู่การสูญเสียเงิน ความพยายามซ้ำซ้อน และการขาดการควบคุมทั้งหมดต่อรอยเท้า AI ขององค์กรของคุณ
นี่คือสถานการณ์ที่คุณใช้เวลามากกว่าในการให้บริบทกับ AI มากกว่าที่คุณจะได้รับคุณค่ากลับมา ผลลัพธ์คือทีมที่รู้สึกว่า AI สร้างปัญหามากกว่าที่จะคุ้มค่า ทำให้ละทิ้งเครื่องมือและกลับไปทำงานด้วยตนเองซ้ำๆ
ClickUp Super Agents ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ! ในบล็อกนี้ เราจะดูวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับ AI Agents โดยใช้แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำ!
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไรและตัวแทนระดับสูงแตกต่างอย่างไร?
ทีมส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อตัวแทน AI เหมือนกับแชทบอทหรูหรา—พิมพ์คำแนะนำอย่างละเอียดทุกครั้งและสงสัยว่าทำไมผลลัพธ์ถึงรู้สึกไม่สม่ำเสมอ
ผู้นำด้านไอทีเพียง 15% เท่านั้นที่กำลังใช้งานตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน
นี่คือสิ่งที่ได้ผลจริง: ClickUp Super Agents. เหล่านี้คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานภายในClickUp Converged AI Workspaceของคุณ — แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน โดยมี AI เป็นชั้นความฉลาดที่เข้าใจและขับเคลื่อนงานของคุณไปข้างหน้า
ต่างจากแชทบอทภายนอก พวกมันเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถดำเนินการงาน ตัดสินใจ และทำงานซ้ำได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง พวกมันสามารถเข้าถึง งานใน ClickUp, เอกสารใน ClickUp และประวัติของโครงการของคุณได้อยู่แล้ว
สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากความแตกต่างที่สำคัญสองประการ:
- ความจำที่ยาวนาน: ClickUp Super Agents มีความจำไม่จำกัด พวกเขาจดจำคำสั่งของคุณ รายละเอียดโครงการ และความชอบของทีมในทุกการโต้ตอบ เรียนรู้และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีคำขอ
- การผสานรวมแบบเนทีฟ: ซูเปอร์เอเจนต์ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาแบบแยกส่วน แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เนื้อหาในเอกสาร และโครงสร้างของกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่ช่วงที่คุณสร้างงานเหล่านั้นขึ้นมา
ตัวแทนจะเรียนรู้จากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณและจดจำความชอบของคุณ ดังนั้นคุณสามารถตั้งเป้าหมายและขอบเขตที่ชัดเจนเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนการตั้งค่า จากนั้นให้ตัวแทนดำเนินการโดยอัตโนมัติข้ามเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันที แทนที่จะใช้เวลาทั้งวันในการคัดลอกและวางบริบทลงในกล่องข้อความว่างเปล่า คุณจะมีเพื่อนร่วมทีม AI ที่พร้อมทำงานได้ทันที คุณสามารถมอบหมายเป้าหมายให้มัน และมันจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อทำงานให้สำเร็จ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ของมนุษย์
เมื่อใดควรใช้ตัวแทน AI เทียบกับกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม
คุณได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานไว้แล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องการกระสุนเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการทำให้กระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องใช้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องทางวิศวกรรมตามผลกระทบต่อลูกค้า แต่ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์อย่างง่ายของคุณไม่สามารถจัดการกับความคลุมเครือได้ นี่เป็นทางตันที่น่าหงุดหงิดซึ่งบังคับให้ทีมของคุณต้องกลับไปทำงานประสานงานด้วยตนเองซึ่งใช้เวลามาก
นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของการใช้เครื่องมือผิดงาน คุณจะต้องเลือกระหว่างการละทิ้งระบบอัตโนมัติทั้งหมด ปล่อยให้ทีมต้องทำงานซ้ำซากเป็นชั่วโมง ๆ หรือไม่ก็สร้างระบบที่ซับซ้อนเกินไป เปราะบาง และเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งพังทันทีที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนแปลง
วิธีแก้ไขคือการใช้แนวทางแบบหลายชั้นโดยผสมผสานระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมกับตัวแทนAI สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ใน ClickUp นี่หมายถึงการรู้ว่าเมื่อใดควรใช้ClickUp Automationsและเมื่อใดควรใช้ ClickUp Super Agent
ClickUp Automations เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการที่คาดการณ์ได้และทำซ้ำได้ โดยใช้ ตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ ที่เรียบง่าย เช่นสถานะงานใน ClickUpที่เปลี่ยนแปลง หรือวันที่ครบกำหนดที่ใกล้เข้ามา เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างหนึ่ง คิดถึงพวกมันเสมือนเป็นแรงงานที่เชื่อถือได้ของกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp Super Agents ในทางกลับกัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการคิดวิเคราะห์และบริบท พวกเขาโดดเด่นเมื่องานมีความคลุมเครือ มีหลายขั้นตอน หรือต้องดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
นี่คือเวลาที่ควรใช้แต่ละอย่าง:
|สถานการณ์
|ระบบอัตโนมัติ
|ซูเปอร์เอเจนต์
|สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
|การมอบหมายงานตามการส่งแบบฟอร์ม
|✅ การมอบหมายงานตามกฎเกณฑ์
|✅ การมอบหมายงานที่คำนึงถึงบริบท
|ระบบอัตโนมัติจะทำงานเมื่อมีค่าในฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตีความเนื้อหาในแบบฟอร์ม ปริมาณงาน ความเร่งด่วน หรือรูปแบบในอดีต ก่อนตัดสินใจว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ
|สรุปความคืบหน้าของโครงการจากหลายทีม
|⚪
|✅
|สิ่งนี้ต้องการการสังเคราะห์. ซูเปอร์ เอเจนต์ อ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และประวัติสถานะทั่วทั้งเวิร์กสเปซ และสร้างสรุปที่มีโครงสร้าง. ระบบอัตโนมัติไม่สามารถรวบรวมหรือคิดวิเคราะห์เนื้อหาได้.
|ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
|✅
|✅ การยกระดับตามบริบท
|ระบบอัตโนมัติจะทำงานเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรได้รับความสนใจและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบ
|การร่างคำตอบโดยอิงจากบริบททางประวัติศาสตร์
|⚪
|✅
|สิ่งนี้ต้องใช้ความจำและการคิดวิเคราะห์. ซูเปอร์ เอเจนต์สามารถอ้างอิงถึงงานก่อนหน้า, ความคิดเห็น, หรือผลงานที่ผ่านมาที่คล้ายกันเพื่อร่างคำตอบ. ระบบอัตโนมัติไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่มีบริบทได้.
|การนำเทมเพลตไปใช้เมื่อมีการสร้างงาน
|✅
|✅ การเลือกที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท
|ระบบอัตโนมัติจะใช้แม่แบบที่กำหนดไว้เมื่อมีการทริกเกอร์เกิดขึ้น ในขณะที่ซูเปอร์เอเจนต์สามารถประเมินเนื้อหาของงานและเลือกแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์
|วิเคราะห์ตัวกีดขวางและปัจจัยที่ต้องพึ่งพาข้ามงาน
|⚪
|✅
|ระบบอัตโนมัติสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเดียวได้ ซูเปอร์เอเจนต์สามารถวิเคราะห์รูปแบบการทำงานข้ามงานหลายงาน ตรวจจับความเสี่ยงเชิงระบบ และเปิดเผยอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานข้ามโครงการ
ด้วยกรอบการทำงานนี้ กระบวนการทำงานของทีมคุณจะเปลี่ยนแปลงไป
งานที่ง่ายและมีความถี่สูงจะถูกจัดการอย่างไม่ยุ่งยากด้วย ClickUp Automations สำหรับงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ความคิดมาก คุณสามารถใช้ Super Agent ได้ สิ่งนี้จะสร้างระบบที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ซึ่งคุณไม่ได้เพียงแค่ทำให้การคลิกเป็นอัตโนมัติ แต่ยังทำให้การตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ เป็นอัตโนมัติด้วย
ทำไมการให้คำแนะนำจึงเป็นการแนะนำตัว ไม่ใช่ทักษะหลัก
ทุกคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทักษะใหม่ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง หรือที่เรียกว่าการให้คำสั่ง (prompting) เพียงเพื่อให้ได้ประโยชน์พื้นฐานจาก AI ในความเป็นจริง สิ่งนี้กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการนำ AI มาใช้ ซึ่งมีเพียง "ผู้ใช้ระดับสูง" เท่านั้นที่สามารถทำให้ AI ทำงานได้ ในขณะที่สมาชิกคนอื่นในทีมถูกทิ้งไว้ข้างหลัง รู้สึกหงุดหงิดและไร้ประสิทธิภาพ
พลวัตนี้เป็นผลโดยตรงจากการใช้เครื่องมือ AI ที่ขาดบริบท
เมื่อ AI ไม่มีหน่วยความจำ ทุกการโต้ตอบจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด และคุณภาพของผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งของคุณเท่านั้น มันเป็นวงจรที่เหนื่อยล้าซึ่งทำให้ AI รู้สึกเหมือนเป็นงานที่ยุ่งยากมากกว่าผู้ช่วยที่มีประโยชน์
ด้วย ClickUp Super Agents การให้คำแนะนำเป็นเพียงกระบวนการเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ทักษะที่ต้องทำซ้ำทุกวัน เนื่องจาก Super Agents มีหน่วยความจำถาวรและเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp Converged AI Workspace ของคุณ คุณจึงสอนกฎให้พวกเขาเพียงครั้งเดียว และพวกเขาจะจดจำตลอดไป
คิดถึงมันเหมือนกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม คุณคงไม่อธิบายภารกิจของบริษัทและเป้าหมายของโครงการทุกครั้งที่คุณมอบหมายงาน คุณทำมันเพียงครั้งเดียว และคุณไว้วางใจให้พวกเขาเก็บรักษาความรู้นั้นไว้ นั่นคือวิธีที่ Super Agents ทำงาน
สิ่งนี้เปลี่ยนทิศทางที่ทีมของคุณทุ่มเทพลังงาน
แทนที่จะจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสร้างคำสั่ง (prompt) อย่างไม่รู้จบ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีม การสร้างกรอบการทำงานที่ชาญฉลาดและการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่เรียบง่าย การ "สร้างคำสั่ง" เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น และคุณค่าจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ตัวแทนทำงานได้อย่างอิสระ
ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ
ทีมสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำถามง่าย ๆ และคำขอ จากนั้นค้นพบคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้น และกระบวนการทำงานแบบตัวแทน (agentic workflows) ตามไปด้วย โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่น่ากลัวซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องหยุดชะงัก
ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ
ทีมสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำถามง่าย ๆ และคำขอ จากนั้นค้นพบคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้น และกระบวนการทำงานแบบตัวแทน (agentic workflows) ตามไปด้วย โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่น่ากลัวซึ่งทำให้หลายคนต้องถอยหลัง
วิธีการกำหนดเป้าหมาย, ข้อจำกัด, และผลลัพธ์สำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
พวกเราส่วนใหญ่เคยลองใช้ผู้ช่วย AI แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่แน่นอน เราขอให้มัน "ช่วยเขียนข้อความทางการตลาด" แต่มันให้สิ่งที่ทั่วไปจนใช้ไม่ได้เลย 🤨
หากปราศจากทิศทางที่ชัดเจน ตัวแทน AI ก็เป็นเพียงเครื่องมือทรงพลังที่ถูกชี้ไปยังสิ่งที่ไม่มีความหมาย ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่สอดคล้องกันและขาดความเชื่อมั่นในระบบ ทีมของคุณจะไม่มอบหมายงานให้กับตัวแทนที่พวกเขาไม่สามารถพึ่งพาได้ และคำสัญญาเรื่องประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็จะยังคงเป็นเพียงคำสัญญาเท่านั้น
วิธีแก้ไขคือการหยุดคิดเกี่ยวกับคำแนะนำและเริ่มคิดเกี่ยวกับกรอบการทำงาน งานเบื้องต้นที่คุณทำเพื่อกำหนดเป้าหมาย, ข้อจำกัด, และผลลัพธ์จะช่วยลดความจำเป็นในการให้คำแนะนำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง
กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน ตัวแทนต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
- เป้าหมายที่ไม่ดี: ช่วยอัปเดตโครงการ
- เป้าหมายที่ดี: ทุกวันศุกร์เวลา 16.00 น. สรุป งานใน ClickUp ทั้งหมดที่ถูกย้ายไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" สถานะงานใน ClickUp ในสัปดาห์นี้ ระบุงานที่มีสถานะ "ถูกบล็อก" และโพสต์สรุปเป็นความคิดเห็นในภารกิจหลักของโครงการ
ระดับความเฉพาะเจาะจงนี้มอบคำจำกัดความที่ชัดเจนของคำว่า "เสร็จสิ้น" ให้กับตัวแทน ทำให้ทราบว่าอะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนและทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
กำหนดขอบเขตและสิทธิ์อนุญาต
ตัวแทนอิสระคือผู้ร่วมงานที่ทรงพลัง แต่จำเป็นต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง ความกลัวว่า AI จะ "ทำตัวนอกลู่นอกทาง" และดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุมัติเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำไปใช้ สิ่งนี้นำไปสู่การที่ทีมไม่ใช้ตัวแทนเลยหรือจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเกินไปจนทำให้การอัตโนมัติเสียวัตถุประสงค์ไป
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ใน ClickUp, Super Agents จะถูกปฏิบัติเหมือนผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะได้รับ สิทธิ์การเข้าถึง Workspace และ บทบาทใน Workspace ที่คุณได้ตั้งค่าไว้แล้ว นี่มอบชั้นความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในตัวระบบ
จากนั้นคุณสามารถกำหนด การควบคุมการเข้าถึง เพิ่มเติมสำหรับตัวแทนเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้สิทธิ์ Super Agent ในการร่าง ClickUp Doc ใหม่แต่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ หรือให้สิทธิ์ในการเปลี่ยน สถานะงาน ClickUp แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
ราวกันตกเหล่านี้ให้ความมั่นใจแก่ทีมของคุณในการปล่อยให้ตัวแทนทำงานได้อย่างอิสระ
กำหนดจุดส่งต่อสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์
ไม่ใช่ทุกการตัดสินใจที่ควรถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อคุณส่งตัวแทนทำงานโดยไม่มีจุดตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบจากมนุษย์ คุณเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในงานที่มีความสำคัญสูง เช่น การส่งการอัปเดตที่ไม่ถูกต้องไปยังลูกค้าหลัก ซึ่งจะทำให้ความไว้วางใจลดลงและอาจก่อให้เกิดปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริงได้
วิธีแก้ไขคือการสร้างกระบวนการทำงานแบบมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-in-the-loop workflows) ระบุช่วงเวลาที่การตัดสินใจของมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง และสร้างจุดส่งต่อที่ชัดเจน นี่ไม่ใช่การควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าให้ Super Agent ร่างรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสัปดาห์ แต่แทนที่จะส่งโดยตรง ระบบจะสร้างงานที่มอบหมายให้กับผู้จัดการโครงการพร้อมแนบร่างเพื่อตรวจสอบ
ตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบงานหนักในการรวบรวมและสรุปข้อมูล และมนุษย์เป็นผู้ให้ขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบอย่างละเอียด การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและรับประกันคุณภาพโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
นี่คือกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยซูเปอร์เอเจนต์ โดยมีมนุษย์คอยตรวจสอบและควบคุม:
เทคนิคการกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับให้สอดคล้องของตัวแทน
แม้จะมีระบบที่เน้นการให้ผู้ใช้เรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการให้คำแนะนำโดยตรง แต่คำแนะนำเริ่มต้นที่คุณให้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคำแนะนำในการตั้งค่าของคุณขาดความละเอียดหรือเป็นเพียงข้อความทั่วไป ประสิทธิภาพของตัวแทนก็จะออกมาในลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้เกิดวงจรการปรับปรุงที่ซ้ำซาก คุณต้องคอยปรับแต่งคำแนะนำของตัวแทนอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งให้ความรู้สึกน่าเบื่อไม่ต่างจากการออกแบบ prompt ให้กับแชทบอทภายนอกเลย
ผลที่ตามมาคือ ตัวแทนไม่สามารถทำได้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์เลย อาจทำให้สำเร็จ 80% ของงานได้ถูกต้อง แต่ส่วนที่เหลือ 20% ต้องการการแก้ไขด้วยมือซึ่งกินเวลาทั้งหมดที่คุณควรจะได้ประหยัดไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้มุ่งเน้นความพยายามในการให้คำแนะนำของคุณไปที่การปรับแนวเริ่มต้นเทคนิคการให้คำแนะนำเหล่านี้เกี่ยวกับการสอนให้ตัวแทนเรียนรู้วิธีการทำงานไม่ใช่แค่บอกให้มันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับงานเดียวเท่านั้น
ระบุรายละเอียดของงานและบริบทให้ชัดเจน
คำแนะนำทั่วไปนำไปสู่ผลลัพธ์ทั่วไป เมื่อคุณสร้าง ClickUp Super Agent อย่าเพียงแค่บอกบทบาทของมัน—ให้บริบทที่จำเป็นเพื่อให้มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
- แทนที่: "คุณเป็นผู้ช่วยโครงการ"
- ลอง: "คุณเป็นผู้ช่วยโครงการสำหรับ 'โครงการฟีนิกซ์' อวกาศ เป้าหมายของคุณคือตรวจสอบให้แน่ใจว่างานทั้งหมดได้รับการอัปเดตทุกวัน คำจำกัดความของ 'ด่วน' ในทีมของเราคืองานใดก็ตามที่มีธง 'ความสำคัญสูง' และมีกำหนดส่งภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า"
ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยให้ตัวแทนมีบริบทการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด หลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางในการสมมติว่าตัวแทน "รู้" ข้อปฏิบัติเฉพาะของทีมคุณ
ใช้รูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
หากคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของตัวแทนเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ให้เตรียมแม่แบบที่ชัดเจนไว้ให้ ตัวแทนมีความสามารถในการทำตามรูปแบบได้ดีเยี่ยม แต่พวกเขาไม่สามารถอ่านใจคุณได้ การขอเพียง "สรุป" อาจได้ผลลัพธ์ตั้งแต่ย่อหน้ายาว ๆ ไปจนถึงเพียงไม่กี่ข้อสรุป
กำหนดโครงสร้างที่คุณต้องการให้เห็น ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าตัวแทนเพื่อสรุปบันทึกการประชุมจาก ClickUp Doc คำแนะนำของคุณอาจรวมถึง:
กรุณาสรุปการประชุมโดยใช้รูปแบบต่อไปนี้: การตัดสินใจที่ได้ทำ:
- [รายการแต่ละการตัดสินใจเป็นจุดลูกศร] รายการที่ต้องดำเนินการ:
- [ระบุรายการการดำเนินการแต่ละรายการพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบและวันที่ครบกำหนด] คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ:
- [รายการคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข]
สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการนำไปใช้และดำเนินการ
ใช้หน่วยความจำถาวรเพื่อลดการพึ่งพาข้อความคำสั่ง
นี่คือคุณสมบัติที่แท้จริงที่ทำให้ ClickUp Super Agents แตกต่างจากแชทบอทพื้นฐาน เพราะ ClickUp Super Agents มีหน่วยความจำไม่จำกัด พวกเขาเรียนรู้จากการโต้ตอบทุกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำ
สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณกับตัวแทนอย่างพื้นฐานในระยะยาว
- การโต้ตอบเริ่มต้น: คุณอาจให้คำแนะนำที่ละเอียดพร้อมบริบทมากมาย เช่นตัวอย่างข้างต้น
- การโต้ตอบในภายหลัง: คำกระตุ้นของคุณสามารถสั้นลงและเป็นการสนทนาได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ตัวแทนได้จัดการโครงการมาสักระยะหนึ่งแล้ว คุณสามารถถามเพียงว่า "สถานะของโครงการฟีนิกซ์เป็นอย่างไรบ้าง?" และมันจะรู้ว่าจะต้องให้สรุปในรูปแบบที่คุณชอบ โดยใช้คำจำกัดความของ "เร่งด่วน" ของทีมคุณ
นี่คือส่วนหลักของ กรอบการทำงานของตัวแทน LLM ใน ClickUp
ตัวแทนไม่ได้เพียงแค่ปฏิบัติตามรายการคำสั่งเท่านั้น แต่กำลังสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับงานของคุณ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาคำแนะนำที่ละเอียดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกับตัวแทน AI
คุณได้ตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณแล้ว แต่ยังไม่เกิดผลกระทบตามที่คุณคาดหวัง
มันกำลังจัดการงานแยกส่วนอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างมากนัก สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อทีมนำเอเจนต์ไปใช้แบบแยกส่วน ไม่ได้บูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานโดยรวม
ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดของระบบอัตโนมัติแบบ "สัตว์เลี้ยง" ที่ดูเรียบร้อยแต่ไม่มีกลยุทธ์ พวกมันช่วยประหยัดเวลาได้เล็กน้อยในแต่ละที่ แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาเชิงระบบของการขยายงานเกินขอบเขตและความไม่สอดคล้องกันในทีม หากต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนจากงานที่ทำครั้งเดียวไปสู่กระบวนการทำงานที่บูรณาการและขยายขนาดได้
สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด จากการใช้ตัวแทนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมมืออย่างแท้จริงกับมัน นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อทำงานกับตัวแทน AI
ก่อนอื่น ขอชี้ให้เห็นสิ่งที่ไม่ได้ผล หากคุณปฏิบัติต่อ Super Agent ของคุณเหมือนกับแชทบอท คุณกำลังพลาดประเด็นสำคัญ นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่เราเห็น:
- การให้คำแนะนำมากเกินไป: การให้รายละเอียดกับตัวแทนมากเกินไปในทุกการโต้ตอบ ซึ่งทำให้ประโยชน์ของความจำที่คงอยู่ของมันหมดไปอย่างสิ้นเชิง
- การกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน: การคาดหวังให้ตัวแทนอนุมานวัตถุประสงค์ของคุณโดยไม่ได้ให้เกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนและวัดได้ระหว่างการตั้งค่า
- การละเลยวงจรป้อนกลับ: ไม่สละเวลาในการตรวจสอบผลลัพธ์ของตัวแทนและให้คำแนะนำในการปรับปรุง นี่คือวิธีที่ตัวแทนเรียนรู้และพัฒนา
- การปรับใช้แบบแยกส่วน: การใช้ตัวแทนสำหรับงานที่แยกจากกันและเฉพาะเจาะจง แทนที่จะผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานหลักของทีมของคุณ
คิดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ ทุกทีมต้องผ่านช่วงเวลาของการปรับตัวเมื่อเปลี่ยนจากเครื่องมือที่ต้องพึ่งพาคำแนะนำไปเป็นระบบอัตโนมัติ
วิธีการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทน
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยายขนาดอย่างชาญฉลาด อย่ามอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักหรือต้องติดต่อกับลูกค้าให้กับตัวแทนใหม่ของคุณในวันแรก ควรเริ่มจากงานภายในที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน เพื่อปรับจูนพฤติกรรมของระบบให้เหมาะสม
ตรวจสอบผลลัพธ์ในช่วงแรกอย่างละเอียด เมื่อพบข้อผิดพลาด ให้แสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากสรุปของตัวแทนยาวเกินไป อย่าเพียงแค่บอกว่า "ทำให้สั้นลง" ให้แก้ไขคำแนะนำของตัวแทนเป็น "สรุปควรมีความยาวไม่เกินสามหัวข้อย่อย"
คุณสามารถดูกิจกรรมของซูเปอร์เอเจนต์และอัปเดตโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการปรับปรุงนี้เป็นเรื่องง่าย นี่เป็นแนวปฏิบัติสำคัญสำหรับการทำงานอัตโนมัติของฐานความรู้— เอเจนต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ของคุณ และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา
สร้างเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนที่สามารถปรับขนาดได้ทั่วทั้งทีม
นี่คือจุดที่คุณปลดล็อกคุณค่าแบบทวีคูณ ตัวแทนแต่ละคนมีประโยชน์ แต่เครือข่ายของตัวแทนที่ประสานงานกันสามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดได้ ลองนึกถึงวิธีที่ตัวแทนสามารถส่งต่องานให้กันและกัน แบ่งปันบริบท และทำงานข้าม พื้นที่ ทีมต่างๆ ใน ClickUp
ตัวอย่าง:
- ตัวแทน "การรับข้อมูลการตลาด" จะทำการคัดกรองคำขอใหม่ที่ยื่นผ่านแบบฟอร์มและจัดสรรไปยังรายการโครงการที่ถูกต้อง
- เมื่อมีการมอบหมายงาน ระบบจะเรียกใช้เอเจนต์ "Content Brief" ซึ่งจะร่างโครงการใน ClickUp Docs โดยใช้เทมเพลต
- เมื่อบรีฟได้รับการอนุมัติแล้ว ตัวแทน "การตั้งค่าโครงการ" จะสร้างงานย่อยที่จำเป็นทั้งหมดและตั้งค่า การพึ่งพาใน ClickUp
กระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทนนี้ประสานงานกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นไปได้เพราะตัวแทนทั้งหมดทำงานภายใน ClickUp Converged AI Workspace เดียวกัน แบ่งปันบริบทและรักษาความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
นี่คือวิธีที่ Kyle Coleman, รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของเรา, ดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายตัวแทน:
การทำงานของ ClickUp Super Agents ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ความหงุดหงิดกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ว่ามันไม่แม่นยำเท่านั้น แต่เป็นเพราะมันอาศัยอยู่ที่อื่น
ClickUp Super Agents จะทำลายกำแพงนั้น เพราะพวกเขาทำงานภายในโครงสร้างเดียวกันกับที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามงาน
พวกเขาดำเนินงานภายในโครงสร้างจริงของทีมคุณ
ทุกทีมมีตรรกะภายในของตัวเอง สถานะเฉพาะหมายถึงสิ่งเฉพาะเจาะจง ฟิลด์ที่กำหนดเองสะท้อนถึงวิธีที่คุณจัดลำดับความสำคัญ รายการบางอย่างแสดงถึงการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่รายการอื่น ๆ เป็นงานค้างหรือเก็บถาวร
ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานภายใต้ตรรกะนั้น
หากงานถูกย้ายไปยังสถานะ "ถูกบล็อก" สถานะนั้นไม่ใช่แค่ป้ายกำกับเท่านั้น แต่เป็นสัญญาณที่ตัวแทนสามารถตีความได้ หากทีมการตลาดของคุณกำหนดความเร่งด่วนในแบบหนึ่ง และทีมวิศวกรรมกำหนดในอีกแบบหนึ่ง ตัวแทนจะปรับตัวให้เข้ากับบริบทนั้นเพราะกำลังทำงานภายในพื้นที่เหล่านั้น ไม่ใช่ภายนอก
เรื่องนี้สำคัญมากกว่าที่ฟัง ดูเหมือน AI มักล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความฉลาด แต่เพราะขาดการรับรู้ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ทำงานของคุณ Super Agent จะตอบสนองต่อวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ
พวกเขาทำงานกับงานจริง ไม่ใช่สำเนา
เมื่อซูเปอร์เอเจนต์ร่างสรุปประจำสัปดาห์ ระบบสามารถโพสต์การอัปเดตนั้นไปยังงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
หากพบรายการที่มีความสำคัญสูงและค้างชำระ ระบบสามารถอัปเดตสถานะหรือสร้างงานย่อยติดตามผลในรายการที่ถูกต้องได้ เมื่อเตรียมรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบจะร่างเอกสารไว้ตรงจุดที่ทีมของคุณคาดหวังไว้
ไม่มีการทำซ้ำชั้น; การกระทำเกิดขึ้นที่แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
พวกเขาช่วยลดภาระในการประสานงานระหว่างงานที่เชื่อมต่อกัน
ซูเปอร์เอเจนต์มองเห็นภาพรวม! พวกเขาสามารถมองข้ามงานที่เกี่ยวข้อง ความพึ่งพา และเอกสารต่างๆ เพื่อเข้าใจว่างานเชื่อมโยงกันอย่างไร ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของงานเท่านั้น
แทนที่จะต้องสแกนรายการหลายรายการด้วยตนเองเพื่อดูว่ามีอะไรถูกบล็อกหรือรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากความคิดเห็นที่กระจัดกระจาย ตัวแทนจะสังเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ประโยชน์ที่แท้จริงคือมีช่วงเวลาที่น้อยลงที่ใครบางคนต้องหยุดรวบรวมบริบท และประกอบภาพความคืบหน้าที่สอดคล้องกันด้วยตนเอง
ซูเปอร์เอเจนต์: การเปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิบัติงาน
เมื่อ AI ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ มันจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ความแตกต่างนี้อาจดูเล็กน้อยแต่มีผลสำคัญ มันหมายถึงขั้นตอนในการแปลงความคิดเป็นปฏิบัติการที่น้อยลง และลดความจำเป็นของกลไกที่มองไม่เห็นซึ่งคอยยึดระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ซูเปอร์เอเจนต์ไม่ได้มาแทนที่การตัดสินใจ มันเพียงแค่ดูดซับงานประสานงานซ้ำๆ ที่ค่อยๆ กัดกร่อนการตัดสินใจไปอย่างเงียบๆ
ก้าวข้ามการกระตุ้นไปสู่ความร่วมมือที่แท้จริง
เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับ AI จากคำสั่งและการตอบสนองไปสู่การร่วมมืออย่างแท้จริง
สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งหมายความว่าทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีค่าที่สุดของทีมคุณไม่ใช่การวิศวกรรมคำสั่งอีกต่อไป แต่เป็นความสามารถในการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนออกแบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาด และสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
การไว้วางใจให้ตัวแทนทำงานอย่างอิสระ—ภายใต้กรอบที่คุณได้กำหนดไว้—คือสิ่งที่ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมัน
ทีมที่เชี่ยวชาญในการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับระบบอัตโนมัติจะใช้เวลาไปกับการประสานงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากน้อยลงมาก ซึ่งมักทำให้โครงการล่าช้า พวกเขาทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้: การคิดเชิงกลยุทธ์, การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, และการสร้างความสัมพันธ์
ตัวแทนจะจัดการเรื่อง "วิธีการ" ให้คุณ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับ "เหตุผล" ได้
พร้อมที่จะก้าวข้ามการป้อนคำสั่งและเริ่มทำงานร่วมกับ AIแล้วหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสัมผัสวิธีที่ Super Agents สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
เครื่องมือที่ใช้การแชทเป็นพื้นฐานไม่มีสถานะคงที่ หมายความว่าพวกมันจะตอบสนองต่อคำสั่งแต่ละครั้งโดยไม่เก็บข้อมูลบริบทระหว่างการใช้งานหลายครั้ง ตัวแทนที่มีหน่วยความจำถาวร เช่น ClickUp Super Agents จะเก็บข้อมูลไว้ระหว่างการใช้งานต่าง ๆ เรียนรู้ความชอบของคุณ และสะสมความรู้เกี่ยวกับงานของคุณตลอดเวลา
คุณสามารถกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้และสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ใน ClickUp ตัวแทนพิเศษจะถูกปฏิบัติเหมือนผู้ใช้ ดังนั้นพวกเขาจะดำเนินการภายใต้สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมการเข้าถึงที่คุณได้กำหนดไว้แล้วสำหรับสมาชิกทีมของคุณ
สำหรับตัวแทนอัตโนมัติ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้มีความสำคัญมากกว่า การกระตุ้นกลายเป็นงาน "การเริ่มต้น" ที่ต้องทำล่วงหน้าเพื่อให้ตัวแทนสอดคล้องกัน แทนที่จะเป็นทักษะที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องในแต่ละการโต้ตอบเพื่อให้ได้คุณค่า
ตัวแทนสามารถรักษาบริบทของข้อมูลได้เฉพาะในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น เมื่อตัวแทนทำงานภายใน Converged AI Workspace เช่น ClickUp ตัวแทนจะสามารถเข้าถึงงาน เอกสาร และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีการป้อนคำสั่งซ้ำหรือการแชร์บริบทด้วยตนเองเหมือนกับเครื่องมือภายนอก