เทคนิคการตั้งคำถาม AI เพื่อเพิ่มคุณภาพผลลัพธ์

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
9 พฤศจิกายน 2568

คุณขอให้ AI ช่วยร่างอีเมลเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือวิเคราะห์คู่แข่ง—แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับดูจืดชืดและทั่วไปเกินไป คุณจึงปรับคำใหม่ เพิ่มบริบทมากขึ้น แล้วลองอีกครั้ง ก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดี 😕

นั่นเป็นเพราะ AI จะดีได้เพียงเท่าที่คำสั่งป้อนเข้าเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างการตอบแบบทั่วไปกับการเป็นคู่คิดที่คิดจริงจังอยู่ที่วิธีที่คุณถาม

คู่มือนี้จะแนะนำเทคนิคการตั้งคำถาม AI ที่ใช้ได้จริง—และวิธีที่ทีมต่างๆ ในด้านเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานสามารถใช้เพื่อรับคำตอบที่ชัดเจนและละเอียดอ่อนมากขึ้น

📌 คุณทราบหรือไม่? จากการสำรวจระดับโลกของ McKinsey พบว่า65% ของบริษัทต่างๆรายงานว่ามีการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ

อะไรคือการวิศวกรรมคำสั่ง?

การวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt engineering) คือการปฏิบัติการให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models - LLMs) เช่น GPT

โมเดลเหล่านี้อาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติในการตีความคำสั่งของคุณ ซึ่งหมายความว่าความชัดเจนของคำพูดของคุณจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของคำตอบจาก AI

มันก็เหมือนกับการบอกทางให้ใครสักคนที่ไม่เคยมาเมืองของคุณเลย คุณสามารถพูดว่า 'ไปทางเหนือแล้วคุณจะเจอ' และหวังว่าพวกเขาจะไปถึง หรือคุณสามารถบอกชื่อถนน สถานที่สังเกต และเลขที่บ้านที่แน่นอนให้พวกเขาได้

ในแง่ของการวิศวกรรมคำสั่งเริ่มต้น หมายถึง:

  • ให้รายละเอียดเพียงพอโดยไม่ทำให้โมเดลรู้สึกหนักเกินไป
  • การแยกงานและคำขอที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คาดการณ์คำตอบของโมเดล รวมถึงสิ่งที่อาจตีความผิดหรือมองข้าม

📊 แจ้งเตือนสถิติ:ดัชนีปัญญาประดิษฐ์ของสแตนฟอร์ดพบว่า:

  • 59% ขององค์กรรายงานการเติบโตของรายได้ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการนำ AI มาใช้
  • 42% ขององค์กรที่ใช้ AI ได้เห็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

สำหรับเทคนิคทั้งหมดที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ ในClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของเรา *

เทคนิคการให้คำสั่ง AI แกนหลัก (พร้อมตัวอย่าง)

การสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและวิทยาศาสตร์ แม้ว่าการฝึกฝนเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในศิลปะนี้ได้ แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เช่น เทคนิค)สามารถทำได้โดยการเลื่อนลงและสำรวจวิธีการถามคำถามกับ AI👇

1. การให้คำแนะนำแบบไม่ใช้ตัวอย่าง

การให้คำแนะนำแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (Zero-shot prompting) เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดสำหรับการออกแบบคำแนะนำ (prompt engineering) คุณให้คำแนะนำโดยตรงกับ AI ให้ทำภารกิจหนึ่ง แต่ไม่ให้ตัวอย่างวิธีการทำ

เนื่องจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่สมัยใหม่ได้รับการฝึกฝนจากรูปแบบที่หลากหลายของภาษา การให้เหตุผล และความรู้ ทำให้สามารถทำงานเฉพาะทางได้อย่างอิสระ แม้ไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจน (ซึ่งเรียกว่าการเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง)

ตัวอย่างเช่น พิจารณาข้อความที่เราให้ClickUp Brain:

การให้คำแนะนำแบบไม่ใช้ตัวอย่าง: เทคนิคการให้คำแนะนำ AI

สังเกตไหมว่า AI สร้างข้อความโฆษณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างว่าข้อความที่ชาญฉลาดควรเป็นอย่างไร? นั่นคือการป้อนคำสั่งแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (zero-shot prompting) ที่กำลังทำงานอยู่

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทคนิคการให้คำแนะนำแบบ Zero-shot เมื่อคุณต้องการทำอะไรให้เสร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

ตัวอย่างเช่น นักเขียนสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และสร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงในภายหลังได้

หรือใช้เทคนิคนี้เพื่อถามคำถามเชิงข้อเท็จจริงหรือสร้างสรุป

2. การให้คำแนะนำแบบน้อยครั้ง

แซนเดอร์ ชูลฮอฟฟ์ หรือที่รู้จักกันในนาม "OG prompt engineer" ได้เน้นย้ำว่าเทคนิคการให้คำแนะนำแบบไม่กี่ครั้งสามารถปรับปรุงความถูกต้องได้ตั้งแต่ 0% ถึง 90%ในการทดสอบที่มีการควบคุมเกี่ยวกับความถูกต้องในการจำแนกประเภท

ต่างจากแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (zero-shot) การให้คำแนะนำแบบไม่กี่ตัวอย่าง (few-shot) ต้องการให้คุณให้ตัวอย่างแก่ AI ก่อนที่จะขอให้มันทำภารกิจที่คล้ายกันให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบหรือตรรกะที่แบบจำลองควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้คำตอบตามที่คาดหวังไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการให้ AI จัดหมวดหมู่ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียเพื่อการวิเคราะห์ความรู้สึก แทนที่จะถามมันโดยตรงว่า 'วิเคราะห์ความรู้สึก' คุณสามารถแนะนำ AI โดยใช้ตัวอย่างที่มีป้ายกำกับก่อน เช่นด้านล่างนี้:

เทคนิคการให้คำแนะนำแบบไม่กี่ครั้ง

ดังที่คุณเห็นข้างต้น ตัวอย่างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำเพื่อช่วยให้ระบบ AI เข้าใจวิธีการติดป้ายกำกับความคิดเห็นของลูกค้า

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การให้ตัวอย่างเพียงไม่กี่ครั้งจะได้ผลดีที่สุดเมื่อตัวอย่างของคุณสั้นและชัดเจน หากคุณให้ตัวอย่างมากเกินไปหรือให้ตัวอย่างที่ขัดแย้งกัน ระบบ AI จะไม่สามารถประมวลผลได้ดี และผลลัพธ์ที่ได้รับอาจไม่ตรงตามที่ต้องการ

วิธีที่ถูกต้อง: ให้ใช้ตัวอย่างที่ง่าย ชัดเจน และสม่ำเสมอ 3-5 ตัวอย่าง สำหรับงานข้อความสั้น ๆ; งานที่ต้องการความยาวมากขึ้นอาจต้องการตัวอย่างน้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ แบบจำลองจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้

📌 หมายเหตุด่วน: นักวิจัยของ Googleได้สร้างคู่มือการกระตุ้น Nano Bananaเพื่อสอน LLMs ให้เลียนแบบพฤติกรรมเฉพาะโดยใช้ตัวอย่างที่เลือกมาอย่างรอบคอบเพียงไม่กี่ตัวอย่าง

แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตัวอย่างขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลได้อย่างมาก ซึ่งพิสูจน์ว่า คุณภาพของตัวอย่างมักมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ

3. การกระตุ้นด้วยห่วงโซ่ความคิด (COT)

ในเทคนิคการกระตุ้นความคิดแบบเป็นลำดับ คุณกำลังบอก AI ว่า: 'อย่าแค่ให้คำตอบกับฉัน แต่ให้ฉันเห็นขั้นตอนที่คุณคิดมาจนถึงคำตอบนั้นด้วย'

สมมติว่าคุณต้องการร่างหัวเรื่องอีเมลเพื่อประกาศฟีเจอร์ใหม่ในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: การจัดลำดับความสำคัญของงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้การกระตุ้นความคิดแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างหัวเรื่องอีเมลที่เกี่ยวข้อง:

ห่วงโซ่ความคิดที่กระตุ้น: เทคนิคการกระตุ้นด้วย AI

โดยการขอให้ AI อธิบายกระบวนการคิดที่ซับซ้อนของมัน คุณสามารถดูขั้นตอนที่ AI ใช้และระบุได้อย่างแม่นยำว่า AI อาจผิดพลาดตรงไหนเมื่อคิดหัวข้ออีเมล

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณไว้วางใจคำตอบสุดท้ายมากขึ้นเท่านั้น แต่หากคุณต้องการให้ระบบถามคำถามใหม่ คุณก็สามารถทำได้โดยให้คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างกระบวนการคิดทีละขั้นตอนนั้นใช้เวลามาก สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว การเสียเวลาไปกับคำถามที่กระตุ้นให้คิดต่อเนื่องอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญ

นอกจากนี้ เส้นทางการให้เหตุผลที่สร้างขึ้นโดย AI ไม่ได้สะท้อนถึงกระบวนการภายในที่แท้จริงเสมอไป ดังที่คุณเห็นในตัวอย่างข้างต้น AI ได้ให้ 'สรุป' ของการให้เหตุผลแก่เรา ไม่ใช่การแยกย่อยขั้นตอนจริงทีละขั้นตอน สิ่งนี้อาจสร้างความรู้สึกโปร่งใสที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น ให้ใช้การกระตุ้นด้วยลำดับความคิดเฉพาะกับปัญหาที่ต้องการการให้เหตุผลที่มีโครงสร้างเท่านั้น (เช่น คณิตศาสตร์หลายขั้นตอน ปริศนาตรรกะ หรือการวิเคราะห์แยกส่วน) สำหรับงานที่ตรงไปตรงมาหรือมีเวลาจำกัด การกระตุ้นโดยตรงจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

4. ความสอดคล้องในตัวเอง

เมื่อคุณถามคำถามกับ AI มันมักจะใช้เส้นทางเหตุผลเพียงเส้นทางเดียวและให้คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแก่คุณ แต่ถ้าเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดล่ะ?

นั่นคือสิ่งที่การกระตุ้นความสอดคล้องในตัวเองจัดการอย่างแท้จริง ในกรณีนี้ คุณจะขอให้ AI สร้างเส้นทางการให้เหตุผลหลายเส้นทางเพื่อเลือกเส้นทางที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องมากที่สุด

มาดูตัวอย่างหัวเรื่องอีเมลเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้กัน แทนที่จะขอให้ AI สร้างหัวเรื่องและอธิบายที่มาของมัน (เหมือนที่เราทำใน CoT) เราขอให้มันสร้างหัวเรื่องหลาย ๆ อันและระบุตัวเลือกที่ดีที่สุดในครั้งเดียว:

ClickUp Brain
เทคนิคการกระตุ้นความสอดคล้องในตนเอง : เทคนิคการกระตุ้นด้วย AI

หากได้รับคำสั่ง, AI สามารถเปรียบเทียบตัวเลือกที่สร้างขึ้นหลายตัวและเลือกตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เพิ่มคำแนะนำสุดท้ายในคำสั่งความสอดคล้องของตนเอง: 'อธิบายว่าทำไมคำตอบที่เลือกจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด'

สิ่งนี้บังคับให้ AI ตรวจสอบการให้เหตุผลของตนและให้เหตุผลสนับสนุนข้อสรุปของตน ซึ่งนำไปสู่คำตอบที่โปร่งใสและเชื่อถือได้มากขึ้น

📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ คนส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้กับชีวิต 🔥

ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาไปโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร"

5. ต้นไม้แห่งความคิด

แทนที่จะสร้างคำตอบที่สมบูรณ์หลายข้อแล้วเลือกคำตอบหนึ่ง ข้อความกระตุ้นแบบต้นไม้ของความคิดจะบังคับให้ AI แบ่งปัญหาออกเป็นขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอน AI จะสร้างความเป็นไปได้และประเมินเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดก่อนที่จะสร้างคำตอบ

ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม? ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม? มาลองดูตัวอย่างหัวข้ออีเมลของเราอีกครั้ง โดยปรับคำกระตุ้นเล็กน้อย

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

บทบาทและหน้าที่: คุณเป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโส ใช้ Tree of Thoughts เพื่อสร้างหัวข้ออีเมลสำหรับประกาศฟีเจอร์ Pre-built AI Agents ของเรา

ข้อจำกัด

  • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ที่มีงานยุ่ง กำลังประเมินการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน
  • โทน: มั่นใจ, ปฏิบัติได้จริง, ไม่โอ้อวด
  • ความยาว: ≤ 55 ตัวอักษร
  • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่สแปมและข้อความที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
  • ต้องบ่งบอกถึงคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจนในทันที (เช่น ประหยัดเวลา ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น)

กระบวนการ (การถ่ายทอดความรู้)

  1. การแตกแขนง: ระบุ 5 มุมมอง: มุ่งเน้นประโยชน์, มุ่งเน้นผลลัพธ์/ความเร็ว, มุ่งเน้นกรณีการใช้งาน/งานที่ต้องทำ, ลดความเสี่ยง, หลักฐานทางสังคม
  2. การขยาย: 3 หัวข้อต่อมุม
  3. การประเมิน: ให้คะแนนแต่ละข้อในด้านความชัดเจน/ความเกี่ยวข้อง/ความโดดเด่น/ความยาว (1–5)
  4. การตัดแต่ง: เก็บไว้ดีที่สุด 1 ต่อมุม
  5. การปรับปรุง: ตัดให้เหลือไม่เกิน 55 ตัวอักษร; ทำให้คำกริยามีความชัดเจนมากขึ้น
  6. การคัดเลือก: ผลลัพธ์ 3 อันดับแรก + preheaders และ เหตุผลที่ชนะ (≤1 บรรทัดต่อรายการ)

รูปแบบผลลัพธ์ (ไม่แสดงลำดับความคิด):

  • 3 อันดับสุดท้าย พร้อม Preheaders
  • รายการมุมพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ
  • ตาราง: มุม | หัวข้อ | ความยาว | คะแนน | เหตุผล

ที่นี่ เราได้ขอให้ระบบ AI พิจารณาข้อจำกัด กำหนดกระบวนการ และแม้กระทั่งรูปแบบผลลัพธ์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Tree of Thoughts จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแต่ละจุดตัดสินใจมีความชัดเจนและเป็นอิสระจากกัน ดังนั้น หากคุณรวมหลายขั้นตอนไว้ในจุดตัดสินใจเดียว (เช่น การขอให้ AI ระบุกลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ในขั้นตอนเดียวกัน) กิ่งก้านจะยุ่งเหยิงและผลลัพธ์จะขาดความชัดเจน

👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อใช้กรอบงาน Tree of Thoughts ความสำเร็จของ GPT-4 ในงาน "Game of 24" เพิ่มขึ้นจากเพียง 4% เมื่อใช้การกระตุ้นแบบ chain-of-thought มาตรฐาน เป็น 74% เมื่อใช้ Tree of Thoughts

การกระโดดขึ้น 70 คะแนนนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลเอง เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการป้อนข้อมูลของคุณมีความสำคัญพอๆ กับการเลือกใช้โมเดล

6. การเชื่อมโยงคำสั่งแบบต่อเนื่อง

ในเทคนิคการวิศวกรรมคำสั่งนี้ คุณจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ (โดยมีลำดับที่สมเหตุสมผล) สร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้ แต่ละขั้นตอนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า และผลลัพธ์จากขั้นตอนหนึ่งจะกลายเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับขั้นตอนถัดไป

เรามาทบทวนตัวอย่างหัวข้ออีเมลของเราอีกครั้ง (ครั้งสุดท้าย) และใช้การเชื่อมโยงคำสั่งเพื่อดูว่ามันส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไร เราจะเริ่มด้วยการขอให้ AI ระบุกลุ่มเป้าหมาย:

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

เป้าหมาย: เขียนหัวเรื่องอีเมลเพื่อประกาศ ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1: สกัดประโยชน์หลัก

ระบุ 5 ประโยชน์หลักของตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าใหม่ของเราสำหรับผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงาน (ผลลัพธ์: การตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้น, การทำงานอัตโนมัติทันที, ลดการพึ่งพา, มาตรฐาน, เปิดตัวได้เร็วขึ้น)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างมุม

แนะนำ 5 มุมมองในการสื่อสารสำหรับหัวข้ออีเมลโดยอิงจากประโยชน์เหล่านี้ (ผลลัพธ์: ความรวดเร็ว, ความง่ายดาย, ประสิทธิภาพ, ความน่าเชื่อถือ, นวัตกรรม)

ขั้นตอนที่ 3: เขียนหัวเรื่อง

เขียนหัวข้อ 3 หัวข้อต่อมุมมอง ให้ไม่เกิน 55 ตัวอักษร (ผลลัพธ์: "ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า — พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ" เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 4: เลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ให้คะแนนตามความชัดเจนและความเกี่ยวข้อง ส่งคืน 3 อันดับแรกพร้อมข้อความนำ

โดยการเชื่อมต่อคำสั่ง, คุณกำลังนำทาง AI ผ่านกระบวนการเดียวกันกับที่คุณจะทำด้วยตนเอง:

สกัดประโยชน์หลัก ➡️ สร้างมุมมองในการสื่อสาร ➡️ เขียนหัวเรื่อง ➡️ เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การเชื่อมโยงคำสั่ง (prompt chaining) เพื่อลด 'การโอเวอร์โหลดทางปัญญา' ของ AI โดยการแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆ คุณจะนำทาง AI ผ่านกระบวนการ ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายมีความเรียบร้อยและสอดคล้องมากกว่าการใช้คำสั่งเดียวแบบไม่เตรียมข้อมูล (zero-shot prompt)

7. วิศวกรแจ้งเตือนอัตโนมัติ (APE)

APE เป็นเทคนิคขั้นสูงที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ช่วยคุณสร้างและปรับปรุงคำสั่งใหม่ให้เหมาะสมกับโมเดล AI เดียวกัน คิดเสียว่ามันเป็นวิธีที่ AI บอกว่า 'บอกฉันว่าคุณต้องการอะไร แล้วฉันจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการถามคำถามเพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่สมบูรณ์แบบ'

ในเทคนิคการกระตุ้น APE คุณให้ AI ทำตามนี้:

  • คำแนะนำการออกแบบสำหรับงานที่คุณต้องการให้ทำ
  • ทำนายว่าคำแนะนำเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพอย่างไร
  • ทดสอบพวกเขา
  • เลือกคำสั่งที่ดีที่สุดแล้วรัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า 'แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง' สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ คุณต้องการสร้างคู่มือข้อความที่น่าสนใจสำหรับทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณกำลังประสบปัญหาในการถ่ายทอดข้อความในรูปแบบที่ตรงใจผู้อ่าน

ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถขอให้ AI สร้างคำแนะนำที่ละเอียดสำหรับตัวเองได้:

ตัวอย่างคำสั่ง: คุณเป็นวิศวกรคำสั่งอัตโนมัติ

งาน: สร้างข้อความแนะนำที่จะช่วยสร้างคู่มือการสื่อสารสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของเรา "แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง"

ขั้นตอนของคุณ:

  • สร้างข้อความกระตุ้น 5 ข้อ
  • ทำนายว่าข้อความใดจะสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจและชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ซื้อ B2B
  • ทดสอบแต่ละคำสั่งด้วยข้อมูลตัวอย่าง
  • เลือกคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดและรันให้สมบูรณ์
  • ส่งคืน: คำกระตุ้นที่ชนะ + คู่มือการส่งข้อความที่สร้างขึ้น

ระบบ AI จะให้รายการของคำสั่งที่คุณสามารถปรับปรุงและรันเพื่อสร้างคู่มือการสื่อสารคุณภาพสูง:

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินคำถามหรือข้อความที่ AI สร้างขึ้น คุณสามารถแชร์เกณฑ์นี้กับโมเดลและขอให้มันให้คะแนนแต่ละคำถามตามเกณฑ์ที่กำหนด วิธีนี้จะช่วยให้คุณประเมินตัวเลือกคำถามได้ง่ายขึ้นตามเกณฑ์ของคุณ

ตามเอกสารวิจัยที่มีชื่อว่าLarge Language Models are Human-Level Prompt Engineers"เราแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำที่ออกแบบโดย APE สามารถนำไปใช้เพื่อชี้นำโมเดลให้มีความถูกต้องและ/หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนน้อย โดยการเพิ่มคำแนะนำเหล่านี้ไว้หน้าคำแนะนำมาตรฐานที่ใช้ในการเรียนรู้แบบมีบริบท"

8. การตอบสนอง

ในขณะที่ 'ReAct' อาจฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณจะทำเมื่อทำกาแฟหกใส่แล็ปท็อปของคุณ แต่ในวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) มันย่อมาจาก Reason + Act ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงอีกแบบหนึ่ง ที่โมเดล AI จะสลับกันระหว่างการคิด (การให้เหตุผล) และการกระทำ (การลงมือทำ)

แทนที่จะให้คำตอบสุดท้ายทันที ระบบ AI จะถูกกระตุ้นให้:

  • เหตุผล: คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอน
  • การกระทำ: โต้ตอบกับเครื่องมือภายนอกหรือฐานความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
  • เหตุผลอีกครั้ง: ใช้ข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงการคิด

กระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำในลูปจนกว่า AI จะสามารถมาถึงคำตอบที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีได้ด้วยความมั่นใจ

สมมติว่าคุณกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ 'แดชบอร์ด' ใหม่ และคุณต้องการเข้าใจว่าคู่แข่งของคุณพูดถึงฟีเจอร์ที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของพวกเขาอย่างไร สำหรับตัวอย่างนี้ สมมติว่าเราคือคู่แข่งของคุณและคุณต้องการทราบเกี่ยวกับClickUp Dashboardsอย่างละเอียด

ด้วย ReACT คุณจะจัดโครงสร้างคำสั่งของคุณเป็นประมาณนี้:

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: คุณเป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันสูง โดยใช้แนวทาง ReACT (เหตุผล + การกระทำ)

งานของคุณ: ศึกษาและสรุปว่าClickUpนำเสนอฟีเจอร์แดชบอร์ด บนเว็บไซต์อย่างไร

ทำตามลูปนี้จนกว่าจะเสร็จ:

  1. คิด: จดบันทึกสิ่งที่คุณต้องค้นหาต่อไป (เช่น ข้อเสนอคุณค่า, กรณีการใช้งาน, ประโยชน์, ภาพประกอบ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ)
  2. ดำเนินการ: ค้นหาเว็บไซต์ของ ClickUp (https://clickup.com/features/dashboards) และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  3. สังเกต: จดบันทึกสิ่งที่คุณพบ
  4. ทำซ้ำ: ทำต่อไปจนกว่าคุณจะมีข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด

สุดท้ายนี้ กรุณาจัดทำสรุปที่มีโครงสร้างโดยมี:

  • ข้อความกำหนดตำแหน่งหลัก
  • 3–5 ประโยชน์หลัก
  • 3 กรณีการใช้งานหลัก
  • วิธีที่พวกเขาแสดงผลแดชบอร์ดในเชิงภาพ
  • รูปแบบและน้ำเสียงของคำกระตุ้นการตัดสินใจ

ข้อความนี้ชี้นำ AI ผ่านกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลและค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่หลุดประเด็น ตอนนี้มาดูกันว่า AI ตอบสนองต่อข้อความนี้อย่างไร:

เทคนิคการสร้างคำสั่ง ReACT

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การกระตุ้นด้วย ReACT จะได้ผลดีที่สุดเมื่อ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้และทำการสังเกตการณ์ที่ถูกต้อง หากขั้นตอน 'Act' ดึงข้อมูลที่มีเสียงรบกวนหรือล้าสมัยเข้ามา การให้เหตุผลที่ตามมาจะมีความบกพร่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

9. สร้างคำถามเพื่อกระตุ้นความรู้

เมื่อ AI หยุดชั่วคราวเพื่อรวบรวมหรือสร้างองค์ความรู้อย่างชัดเจนก่อน มักจะมีความแม่นยำและสม่ำเสมอมากขึ้น

นี่คือหลักการของการสร้างความรู้ผ่านการกระตุ้น ซึ่งคุณจะให้คำแนะนำหลายข้อแก่ AI เพื่อให้มันสามารถดึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ก่อน จากนั้นจึงนำไปใช้ในการสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้อง

ฟังดูสับสนไหม?

พิจารณาตัวอย่างนี้: คุณกำลังเปิดตัวเครื่องมือการจัดการโครงการใหม่สำหรับฟรีแลนซ์ คุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การตลาด แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเน้นที่ปัญหาใดเพื่อให้ข้อความของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การใช้ Generate Knowledge Prompting คุณสามารถบอก AI ให้แสดงรายการข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความไม่พอใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ก่อน:

เทคนิคการสร้างความรู้ด้วยการกระตุ้น : เทคนิคการกระตุ้นด้วย AI

การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นนี้เป็นข้อมูลนำสำหรับคำแนะนำถัดไปของคุณ คุณจะสามารถชี้นำ AI ให้เสนอแนะกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมที่สุดได้:

ClickUp Brain

ผลลัพธ์สุดท้ายจึงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของตรรกะที่โปร่งใสและชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ Generate Knowledge Prompting เมื่อคุณต้องการคำตอบจาก AI ที่มีการวิจัยอย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนบทความ การสร้างรายงานที่มีรายละเอียด หรือการเตรียมการนำเสนอที่ความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

10. การกระตุ้นเชิงรุก

การกระตุ้นเชิงรุกเป็นเทคนิคที่เปลี่ยน AI ให้เป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น

แทนที่คุณจะเดาว่าตัวอย่าง (หรือช็อต) ใดที่ AI ต้องการเรียนรู้ ให้คุณจัดเตรียมชุดตัวอย่างที่หลากหลายให้กับ AI และ AI จะระบุตัวอย่างที่ท้าทายหรือคลุมเครือที่สุดด้วยตัวเอง จากนั้น AI จะขอให้คุณให้คำตอบที่ถูกต้องเฉพาะสำหรับกรณีเหล่านั้นเท่านั้นเพื่อใช้ในการฝึกฝนตัวเอง

เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ลองนึกภาพว่าคุณต้องการสร้างกรอบการทำงานที่จะช่วยให้ทีมขายของคุณจัดการกับเป้าหมายทั่วไปของลูกค้าสำหรับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์

คุณมีรายการความคิดเห็นและวัตถุประสงค์ของลูกค้าแบบดิบอยู่แล้ว และคุณต้องการฝึกอบรม AI ให้เขียนคำตอบที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแบรนด์ ซึ่งทีมขายสามารถนำไปใช้ซ้ำได้

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: คุณเป็นนักกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโสที่กำลังวิจัยปัญหาของผู้ใช้

งาน: สร้างความไม่พอใจหรือปัญหาที่ชัดเจน 4 ข้อที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อิสระประสบเมื่อทำงานโดยไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ

บริบท: พวกเขาต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย ทำงานทางไกล และมักต้องรับผิดชอบโครงการเพียงลำพังโดยไม่มีทีมสนับสนุนเฉพาะ

ข้อจำกัด:

  • ทำให้แต่ละจุดปวดเป็นประโยคยาว 1–2 ประโยค
  • เน้นผลกระทบทางอารมณ์ (ความเครียด, ความรู้สึกท่วมท้น, ความเหนื่อยล้า, ความสับสน, เป็นต้น)
  • แสดง ผลกระทบทางธุรกิจ (พลาดกำหนดเวลา, งานที่ตกหล่น, ลูกค้าไม่พอใจ)
  • หลีกเลี่ยงคำที่ไม่ชัดเจนเช่น "การขาดการจัดระเบียบ" — ให้ระบุอย่างชัดเจน

รูปแบบผลลัพธ์:

  • รายการที่มีหมายเลข
  • แต่ละรายการ: จุดเจ็บปวด → ผลที่ตามมา (ในวงเล็บ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บข้อความที่ประสบความสำเร็จพร้อมบันทึกสิ่งที่ได้ผลและเหตุผลไว้ด้วย วิธีนี้จะช่วยสร้างคลังข้อมูลภายในของ "รูปแบบข้อความ" ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้และปรับใช้กับงานต่างๆ ได้ เหมือนกับโมดูลโค้ดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

การกระตุ้นให้เกิดกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

พร้อมที่จะนำทักษะการเขียนคำสั่งของคุณมาใช้แล้วหรือยัง?

มาดูตัวอย่างการสร้างพรอมต์ที่พบบ่อยซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในที่ทำงาน

สำหรับทีมคอนเทนต์

หากคุณทำงานด้านคอนเทนต์ คุณก็เหมือนกำลังบริหารสายการผลิตสร้างสรรค์อยู่ นั่นอาจเหนื่อย แต่จะไม่เหนื่อยหากคุณรู้วิธีสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ

1. การสร้างโครงร่างบล็อกโดยใช้การเชื่อมโยงคำสั่ง

แทนที่จะบอก AI ว่า 'สร้างโครงร่างบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ]' คุณสามารถแบ่งกระบวนการนี้ออกเป็นขั้นตอนย่อยและดำเนินการตามลำดับได้:

ตัวอย่างหัวข้อ: ให้ฉัน 5 หัวข้อสำหรับบล็อกเกี่ยวกับการเอาชนะความเบื่อหน่ายในวันจันทร์ เหมาะสำหรับผู้จัดการระดับกลาง และกรุณาแชร์กรอบแนวคิดที่คุณเคยใช้สำหรับแต่ละหัวข้อด้วย

ต่อไป ให้แบ่งหัวข้อนี้ออกเป็นแท็ก H2, H3 และ H4 และบอกฉันว่าควรครอบคลุมอะไรบ้างในแต่ละส่วน

2. การสร้างข้อมูลเมตาด้วยวิศวกรรมคำสั่งแบบไม่กี่ตัวอย่าง

นำเมตา-หัวข้อและเมตา-คำอธิบายจากบทความก่อนหน้าของคุณ 3-4 รายการ และใช้เป็นตัวอย่างหรือ 'ช็อต' เพื่อฝึก AI ในการเขียนเมตา-คำอธิบาย

3. การปรับแต่ง SEO สำหรับบล็อกโดยใช้เทคนิคการสร้างความรู้

หากคุณมีบล็อกที่มีประสิทธิภาพต่ำและต้องการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เพียงแค่ป้อนข้อมูลบล็อกนั้นเข้าสู่ระบบ AI และขอให้โมเดล 'ขุดค้น' คีย์เวิร์ดที่คุณอาจพลาดไป เมื่อ AI สร้างรายการนี้ขึ้นมา (เช่น สร้างความรู้) คุณสามารถสั่งให้มันนำความรู้ที่สร้างขึ้นมานั้นไปผสมผสานเข้ากับเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติ

แม้ว่าคำแนะนำที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างบล็อกหรือโพสต์โซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมได้ แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างเนื้อหาและแก้ไข/จัดรูปแบบสำหรับผู้เผยแพร่ ClickUp นำเสนอทางออกที่ชาญฉลาด

คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนเนื้อหาของคุณ ซึ่งมีส่วนขยายในตัวสำหรับClickUp Brain

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถให้คำแนะนำแก่ AI ปรับปรุงเนื้อหาของคุณ และจัดรูปแบบด้วยภาพ (รูปภาพ ตาราง อินโฟกราฟิก GIF) ทั้งหมดภายในเอกสารของคุณ

ClickUp Docs: เทคนิคการใช้คำสั่ง AI
เพิ่มรูปภาพในเอกสาร ClickUp

รักษาความคิดของคุณให้เคลื่อนไหวโดยไม่สะดุดClickUp Brain MAXช่วยให้คุณจับและปรับแต่งความคิดได้โดยตรงในเอกสารของคุณ—เปลี่ยนความคิดที่แวบขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นโครงร่างที่จัดระเบียบหรือขั้นตอนถัดไป และเมื่อการพิมพ์ทำให้คุณช้าลง ฟีเจอร์Talk-to-Text จะช่วยให้คุณ พูดความคิดของคุณออกมาได้โดยตรง ความคิดเหล่านั้นจะปรากฏบนหน้าเอกสารทันที ทำให้การระดมความคิดของคุณรวดเร็วและไร้ความสะดุด

สิ่งนี้ทำให้การบันทึกไอเดีย การกำหนดโครงร่าง หรือการร่างเนื้อหาในแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องหยุดชะงัก เมื่อร่างแรกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้ละเอียดขึ้นได้ด้วยการเชื่อมโยงคำสั่ง การให้คำแนะนำแบบสั้น หรือเทคนิคอื่น ๆ ที่คุณได้เรียนรู้

แปลงคำพูดเป็นข้อความด้วย ClickUp Brain MAX
แปลงคำพูดเป็นข้อความด้วย ClickUp Brain MAX

📚 อ่านเพิ่มเติม:คำสั่งสำหรับสร้างภาพด้วย AI เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่ง

📌 คุณรู้หรือไม่? 86% ของนักการตลาดประหยัดเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันโดยใช้ AI เพื่อจุดประกายไอเดียเนื้อหาใหม่

นั่นคือเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมาเพื่อใช้กับกลยุทธ์ การเล่าเรื่อง และงานที่มีมูลค่าสูงกว่า

ผลลัพธ์คือ? แคมเปญที่รวดเร็วขึ้น, ความเหนื่อยล้าที่น้อยลง, และพื้นที่มากขึ้นสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมต่ออย่างแท้จริงกับผู้ชม

สำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนา

การกลับไปกลับมาด้วย AI เพื่อส่งฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขบั๊กไม่ใช่ความช่วยเหลือที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆ การออกแบบคำสั่งให้เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนั้นลดความเหนื่อยล้าลงได้มาก:

1. การอธิบายคุณสมบัติของฟีเจอร์โดยใช้การเรียงลำดับคำสั่ง

คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงคำสั่งเพื่อเตรียมเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างจากเอกสารนี้ได้โดยไม่สับสน วิธีดำเนินการมีดังนี้:

เข้าใจเป้าหมายของสเปคฟีเจอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมโยงคำสั่ง : เทคนิคการให้คำสั่ง AI
เข้าใจเป้าหมายของข้อกำหนดคุณลักษณะของคุณโดยใช้การเชื่อมโยงคำสั่ง
สร้างรายการข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับแดชบอร์ด
สร้างรายการข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับแดชบอร์ด
สร้างเกณฑ์การยอมรับสำหรับแดชบอร์ดของคุณ : เทคนิคการกระตุ้นด้วย AI
สร้างเกณฑ์การยอมรับสำหรับแดชบอร์ด
รายการการพึ่งพาของส่วนหน้าและส่วนหลังสำหรับแดชบอร์ดของคุณ
รายการการพึ่งพาของส่วนหน้าและส่วนหลังสำหรับแดชบอร์ดของคุณ

2. การแปลข้อเสนอแนะเป็นงานพัฒนาด้วยวิศวกรรมคำสั่งแบบไม่ต้องฝึก (zero-shot prompt engineering)

เพียงคัดลอกและวางคำติชมของลูกค้าแล้วขอให้ AI แปลงเป็นงานสำหรับนักพัฒนาพร้อมชื่อเรื่องและคำอธิบายที่ชัดเจน:

เปลี่ยนข้อเสนอแนะของลูกค้าให้เป็นงานพัฒนา: เทคนิคการใช้คำสั่ง AI
แปลงความคิดเห็นของลูกค้าเป็นงานสำหรับทีมพัฒนา

3. เขียนกรณีทดสอบโดยใช้การให้คำแนะนำแบบไม่กี่ครั้ง

ให้ตัวอย่างกรณีทดสอบที่เขียนได้ดี 4-5 ตัวอย่าง เพื่อให้แบบจำลอง AI เรียนรู้สไตล์ของคุณได้ทันที และสร้างกรณีทดสอบที่ต้องการ:

ตัวอย่างของกรณีทดสอบที่เขียนได้ดี
ตัวอย่างของกรณีทดสอบที่เขียนได้ดี

หากคุณยังคงใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับงานที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI, ClickUp Brain คือสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมด, โดยเฉพาะหากคุณทำงานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์.

มันสามารถช่วยคุณสร้างสรุปที่กระชับของรายงานข้อบกพร่องได้โดยตรงภายในงานที่คุณได้รับมอบหมาย ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเปิดงานที่มีข้อบกพร่องซึ่งมอบหมายให้คุณ คลิกที่ปุ่ม AI Summarize และรอเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อให้ระบบ AI สร้างสรุปอย่างรวดเร็ว โดยเน้นปัญหาหลักและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ

ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp Brain: เทคนิคการกระตุ้นด้วย AI
สร้างสรุปอย่างรวดเร็วของรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนที่จำเป็นด้วยฟีเจอร์สรุปของ ClickUp Brain

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้ ฟีเจอร์ และการแก้ไขข้อบกพร่องซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนจะดึงและวิเคราะห์เนื้อหาของงาน (คำอธิบาย ความคิดเห็น ไฟล์แนบ) โดยอัตโนมัติ และแนะนำเกณฑ์การยอมรับในรูปแบบรายการตรวจสอบ/หัวข้อย่อย

อยากเห็นการทำงานจริงหรือไม่? ชมวิดีโอสั้นนี้เกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานข้อบกพร่องที่มีประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือจาก AI

📌 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจโดย Canva พบว่า:

  • 92% ของผู้นำด้านเทคโนโลยีได้ผสานเครื่องมือการเขียนโค้ดที่ช่วยเหลือด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาแล้ว
  • 78% ของนักพัฒนาใช้เครื่องมือเหล่านี้ทุกวัน

ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การสร้างต้นแบบที่รวดเร็วขึ้น การคิดค้นไอเดีย การสร้างนวัตกรรม และต้นทุนที่ต่ำลง

ฝ่ายขายและการตลาด

การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมขายและทีมการตลาด. แต่การนำเสนอสิ่งนี้ในระดับใหญ่เป็นงานที่น่าเบื่อ. มาดูกันว่าเทคนิคการออกแบบคำสั่งสามารถช่วยให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นได้อย่างไร:

1. การเขียนอีเมลตอบกลับผ่านการสร้างคำสั่งแบบไม่กี่ครั้ง

แสดงตัวอย่างให้ AI ดูสักสองสามกรณีว่าคุณจะตอบอีเมลของลูกค้าหรือผู้สนใจอย่างไร จากนั้น AI จะร่างคำตอบสำหรับอีเมลล่าสุดในลักษณะเดียวกับที่คุณทำ:

เขียนอีเมลตอบกลับโดยใช้เทคนิคการสร้างข้อความสั้น ๆ
เขียนอีเมลตอบกลับโดยใช้เทคนิคการสร้างข้อความสั้นแบบไม่กี่คำ

2. การสร้างคุณค่าด้วยการใช้เครื่องมือสร้างคำแนะนำอัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือในการร่างข้อเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งหรือไม่? แทนที่จะเสียเวลาในการปรับแต่งคำสั่งของคุณ เพียงแค่ขอให้ AI ทำดังนี้:

สร้างคุณค่าที่นำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ: เทคนิคการใช้คำสั่ง AI
สร้างคุณค่าที่นำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ต้องการสร้างข้อความสำหรับการติดต่อและสรุปการโทรกับลูกค้าภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่? ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI ได้ในทุกฟีเจอร์ของ ClickUp เช่น ClickUp Docs,ClickUp Tasks และแม้แต่ในClickUp Comments

ในการร่างข้อความสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพียงเปิด ClickUp Docs และใช้ AI เพื่อเขียนอีเมล/ข้อความสำหรับผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถแก้ไข เลือกโทนเสียง ปรับปรุงหรือขยายร่างด้วยคลิกเดียว หรือใช้ตามที่เป็นอยู่

คลิกอัพ ด็อกส์ เอไอ
ปรับปรุงการเข้าถึงและร่างข้อเสนอด้วย ClickUp Docs AI

หากมีใครทิ้งบันทึกการโทรไว้ในความคิดเห็น คุณสามารถโทรหา Brain (โดยพิมพ์ @brain ในช่องความคิดเห็น/ตอบกลับ) และขอให้สรุปบันทึกการโทรในความคิดเห็นนั้น

ClickUp Brain: เทคนิคการใช้คำสั่ง AI
สรุปบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติใน ClickUp Docs ด้วย ClickUp Brain

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างหัวข้อการเขียน

📌 คุณรู้หรือไม่? เกือบ20% ของนักการตลาดจัดสรรงบประมาณการตลาดมากกว่า 40% ให้กับแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ 34% รายงานว่ามีการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก AI

สำหรับการดำเนินงาน

หากคุณทำงานในฝ่ายปฏิบัติการ คุณอาจต้องรับภาระงานที่ใช้เวลามาก เช่น การเขียนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หรือการจัดทำเอกสารภายในองค์กร แต่อย่าเพิ่งกังวล ลองใช้คำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อช่วยลดภาระงานของคุณได้อย่างชาญฉลาด:

1. การจัดทำสรุปการประชุม - สร้างความรู้ + ความสอดคล้องในตนเอง

ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสรุปรายงานการประชุมใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล! เพียงวางบันทึกการประชุมลงในแชท AI แล้วขอให้มันสกัดประเด็นสำคัญ (สรุปหรือรายการที่ต้องดำเนินการ) ให้คุณ

สร้างสรุปหรือรายการข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม
สร้างสรุปหรือรายการข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม

เพื่อเพิ่มความถูกต้องของผลลัพธ์ คุณสามารถบอก AI ให้ลองสร้างสรุปหลายเวอร์ชันและเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ราบรื่นและอัตโนมัติมากขึ้นในการจัดการบันทึกการประชุมClickUp's AI Notetakerถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ เครื่องมือทรงพลังนี้สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นที่จัดตารางไว้ล่วงหน้าหรือแบบฉุกเฉิน และถอดเสียงการสนทนาทั้งหมดในเวลาจริง

ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI : เทคนิคการตั้งคำถามสำหรับ AI
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ใน ClickUp จะถอดเสียงการสนทนาในการประชุมของคุณเป็นบันทึก สรุป และรายการงานโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

สามารถสรุปประเด็นสำคัญ, ระบุการตัดสินใจที่ทำ, และแม้กระทั่งสกัดงานที่สามารถทำได้หรือการติดตามผล.

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุม สามารถรับชมวิดีโอด้านล่างนี้:

2. การสร้างเอกสารภายในโดยใช้การกระตุ้นเชิงรุก

การสร้างเอกสารภายใน (เช่น เอกสารเกี่ยวกับ 'นโยบายการทำงานทางไกล') ในครั้งแรกอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ ในกรณีเช่นนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามหรือคำแนะนำที่ชัดเจน และปรับปรุงเนื้อหาไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ:

ตัวอย่างคำแนะนำ: ร่างเอกสารภายในเพื่ออธิบายนโยบายการทำงานทางไกลของเรา ให้มีความยาวไม่เกิน 800 คำ ระบุคุณสมบัติ ความคาดหวัง นโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ AI สามารถทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง:

3. การสร้าง SOP ผ่านเทคนิคการสร้างความรู้

'เขียน SOP เกี่ยวกับ X' อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องรวมไว้ก่อนได้ เมื่อ AI ให้รายการนั้นแก่คุณแล้ว ให้ปรับแต่งมัน และส่งกลับไปยังโมเดลเพื่อสร้าง SOP ที่สมบูรณ์

ตัวอย่างคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 1: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำเอกสารกระบวนการ กรุณาระบุขั้นตอนสำคัญทั้งหมด งานที่ต้องดำเนินการ เครื่องมือที่ใช้ และการอนุมัติที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SOP สำหรับ [กระบวนการ X] โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์ความสำเร็จหลักที่ใช้ในการพิจารณาว่าขั้นตอนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ใช้รายการขั้นตอน บทบาท เครื่องมือ และเกณฑ์เหล่านี้ในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับ [กระบวนการ X] ให้ละเอียด รวมถึงส่วนต่างๆ เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบัติงานทีละขั้นตอน บทบาทและความรับผิดชอบ เครื่องมือ/ทรัพยากร และแนวทางการอนุมัติและตรวจสอบ ใช้ภาษาที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมมาก่อน

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูง่าย แต่เราเข้าใจดีว่ามันอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องร่างโจทย์การเขียนสำหรับ AIขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้าง SOP (เนื่องจากโจทย์เดียวกันอาจไม่เหมาะกับทุก SOP)

แต่จะเป็นอย่างไรถ้ามีปุ่มวิเศษอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งเมื่อกดแล้วจะสร้าง SOP ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ? นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยAI Fields ของ Clickup

เพิ่มฟิลด์ AI ใน ClickUp
เพิ่มฟิลด์ AI ใน ClickUp เพื่อสร้างสรุปงาน

นี่คือฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในภารกิจหรือรายการของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งให้เป็นอย่างเช่น 'ร่าง SOP ตามคำอธิบายภารกิจและความคิดเห็น' และทุกครั้งที่คุณคลิกที่มัน ระบบจะสร้างเนื้อหา SOP ให้โดยอัตโนมัติ ตามเนื้อหาของภารกิจนั้น ๆ

ฟิลด์ AI ของ ClickUp: เทคนิคการตั้งคำถามด้วย AI
รับสรุปงานอัตโนมัติที่สร้างขึ้นผ่าน AI Fields ของ ClickUp

💬 ผู้ใช้ CickUp พูดว่า:

ClickUp มีความหลากหลายอย่างมากและช่วยให้ฉันสามารถสร้างโซลูชันสำหรับกรณีธุรกิจหรือกระบวนการใด ๆ ได้เกือบทั้งหมด ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ก็ทรงพลังมากเช่นกัน! ฉันสามารถตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติผ่านตรรกะหรือผ่านคำสั่ง AI เพื่อดำเนินการเกือบทุกอย่างที่จินตนาการได้ใน ClickUp สุดท้ายนี้ ความเร็วในการอัปเดตผลิตภัณฑ์นั้นน่าทึ่งมาก มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สำคัญทุกเดือน และบริษัทก็ชัดเจนว่ามีการลงทุนเพื่อการเติบโต

ClickUp มีความหลากหลายอย่างมากและช่วยให้ฉันสามารถสร้างโซลูชันสำหรับกรณีธุรกิจหรือกระบวนการใด ๆ ได้เกือบทั้งหมด ระบบอัตโนมัติและ AI Agents ก็ทรงพลังมากเช่นกัน! ฉันสามารถตั้งค่าการกระทำอัตโนมัติผ่านตรรกะหรือผ่านคำสั่ง AI เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่คิดได้ใน ClickUp สุดท้ายนี้ ความเร็วในการอัปเดตผลิตภัณฑ์นั้นน่าทึ่งจริง ๆ มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สำคัญทุกเดือน และบริษัทก็ชัดเจนว่ามีการลงทุนเพื่อการเติบโต

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการให้คำแนะนำ (และวิธีแก้ไข)

นิสัยเล็กๆ น้อยๆ ในการเขียนโจทย์สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้คือ 'ว้าว สมบูรณ์แบบ' กับการจ้องมองที่บล็อกข้อความแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น

อย่างไรก็ตาม มาดูข้อผิดพลาดทั่วไปในการออกแบบคำสั่งและวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงคำสั่งของคุณให้ดียิ่งขึ้น:

1. การขอให้ AI 'ทำไปเลย' โดยไม่บอกวิธีการ

การเขียนคำสั่งเช่น 'เขียนบล็อกโพสต์' หรือ 'สรุปสิ่งนี้' ปล่อยให้ AI ตีความได้กว้างเกินไป ผลลัพธ์? บล็อกที่ทั่วไปเกินไปหรือสรุปที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของคุณ

แก้ไข: สร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและบริบทที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อเขียนบล็อกโพสต์ คุณอาจพิจารณาการกำหนดโทนที่คุณต้องการให้ติดตาม กลุ่มเป้าหมายของคุณ ความยาวของโพสต์ และวัตถุประสงค์ของโพสต์

นี่คือตัวอย่าง:

❌ คำสั่งที่ไม่ดี: 'เขียนอีเมลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ 'แดชบอร์ดที่กำหนดเอง''

คำแนะนำที่ดี: 'เขียนอีเมลภายในถึงทีมขายของเราเพื่อประกาศฟีเจอร์ใหม่ 'แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง' สำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของเรา [ชื่อเครื่องมือ] อีเมลควรกระชับ เน้นประโยชน์หลักสามข้อที่สำคัญสำหรับพนักงานขาย (เช่น การพิสูจน์ ROI การปิดการขายได้เร็วขึ้น) และรวมถึงการเชิญชวนให้ดูวิดีโอการฝึกอบรม ใช้โทนที่มั่นใจและให้กำลังใจ'

2. การให้ AI ทำงานมากเกินไปในเวลาเดียวกัน

การยัดเยียดรายละเอียดหรือภารกิจมากเกินไปไว้ในคำสั่งเดียวอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สับสนได้เช่นกัน. ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจเกิดความสับสนหรือพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน (และทำออกมาได้ไม่ดี).

แก้ไข: แบ่งคำสั่งเริ่มต้นของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ แล้วรันทีละขั้นตอนตามลำดับ ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นด้วยการขอโครงร่างก่อน หากโครงร่างดีแล้ว ให้ขอให้ AI เขียนเนื้อหาสำหรับแต่ละส่วน จากนั้นจึงสั่งให้ AI ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับโทนเสียง และดำเนินการต่อไปตามลำดับ

❌ คำสั่งที่ไม่ดี: 'สร้างคำหลัก SEO 10 คำสำหรับบทความบล็อกที่มีชื่อว่า 'วิธีนำระบบการจัดการคุณภาพไปใช้' ให้เสนอโครงสร้างที่เป็นมิตรกับ SEO โดยใช้คำหลักเหล่านี้ และเขียนบทนำสำหรับบล็อกความยาว 100 คำ'

คำแนะนำที่ดี: สร้างคำหลัก SEO 10 คำสำหรับบทความบล็อกที่มีชื่อว่า 'วิธีนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้' กลุ่มเป้าหมายสำหรับบทความบล็อกนี้คือเจ้าของธุรกิจ, ซีอีโอ, และผู้บริหารระดับสูง

ตอนนี้ ให้ใช้คำหลักที่ได้สร้างขึ้นเพื่อสร้างโครงร่างที่ละเอียดและเป็นมิตรกับ SEO สำหรับบล็อกโพสต์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็ก H1, H2, H3, H4, H5, H6 มีคำหลักที่วางไว้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่มากเกินไป

เขียนบทนำสำหรับบล็อกนี้ความยาว 100 คำ โดยคำนึงถึงโครงร่างและคำสำคัญ SEO ที่สร้างขึ้น

3. สมมติว่าโมเดลจดจำได้

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีสถานะและไม่เก็บข้อมูลไว้เว้นแต่คุณจะระบุไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งปัจจุบัน ซึ่งมักส่งผลให้คำตอบไม่คำนึงถึงบริบทก่อนหน้าหรือขัดแย้งกับคำสั่งก่อนหน้าของคุณ

แก้ไข: กรุณาระบุบริบทสำคัญ ข้อจำกัด และเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกข้อความใหม่ เพื่อให้โมเดลมีข้อมูลครบถ้วนในการตอบสนองอย่างถูกต้อง

คำแนะนำที่ไม่ดี: 'ตอนนี้เขียนบทนำตามโครงร่างที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้'

คำแนะนำที่ดี: ใช้โครงร่างบล็อกที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ (บทนำ, ประโยชน์, กรณีการใช้งาน, และสรุป) เขียนบทนำความยาว 100 คำ ให้เป็นแบบสนทนา และดึงดูดผู้อ่านโดยเน้นปัญหาทั่วไปที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของเราสามารถแก้ไขได้

การสร้างคลังคำสั่งสำหรับทีม

คำแนะนำที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลาได้หลายนาที; ไลบรารีคำแนะนำที่แชร์กันสามารถช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง (เพราะทุกคนใช้มัน) นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างมันได้:

1. สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของคุณ

ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดระเบียบคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ คุณสามารถจัดระเบียบคำสั่งเหล่านี้ตามแผนกและแบ่งย่อยตามประเภทของงาน (เช่น การสร้างเนื้อหา การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ)

สำหรับแต่ละคำถาม ให้รวมสิ่งต่อไปนี้:

  • ตัวคำสั่งเอง
  • คำอธิบายสั้น ๆ ที่อธิบายวัตถุประสงค์ของคำสั่ง, เมื่อใดที่ควรใช้, สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง, เป็นต้น
  • ตัวอย่างผลลัพธ์จาก AI เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน

2. ออกแบบแม่แบบข้อความกระตุ้นมาตรฐาน

สำหรับงานทั่วไป เช่น การสรุปบันทึกการประชุมหรือการปรับแต่งบล็อก คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตั้งคำถามมาตรฐานที่ทุกคนต้องใช้ คุณสามารถรวมแม่แบบคำสั่ง AIที่ชัดเจนและคำแนะนำสำหรับเวลา/วิธีการใช้เพื่อสร้างคำตอบในรูปแบบที่ต้องการ

สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหมือนกันเมื่อให้คำแนะนำ ซึ่งรับประกันคุณภาพของผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมให้ทีมของคุณไม่เพียงแต่ใช้ไลบรารีคำแนะนำนี้เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย ในการทำเช่นนั้น คุณต้อง:

  • แนะนำระบบการให้คะแนนที่ง่ายซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้คะแนนคำสั่งได้ ยิ่งคำสั่งใดมีคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
  • เปิดเอกสารสำหรับสมาชิกทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงและแจ้งเตือนข้อความที่ไม่เป็นผล

4. เพิ่มคำแนะนำการแก้ไขปัญหาลงในคลังคำแนะนำของคุณ

อาจมีครั้งที่ AI ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือคาดไม่ถึง. เพื่อช่วยให้ทีมของคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ ให้พิจารณาเพิ่มส่วนการแก้ไขปัญหาที่หารือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการให้คำสั่ง AI ที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข.

นี่อาจจะมีลักษณะประมาณนี้:

ปัญหา: ผลลัพธ์มีความทั่วไปเกินไป

สาเหตุที่เกิดขึ้น: ปัญญาประดิษฐ์มักจะกลับไปใช้ข้อมูลการฝึกอบรมที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่ปลอดภัย แต่ทั่วไปหรือไม่มีแรงบันดาลใจ

วิธีแก้ไข: เพิ่มข้อจำกัดหรือคำแนะนำเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้ AI ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง: 'ให้ไม่เกิน 100 คำ'

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเป็นนักวิศวกร Prompt

จากจุดเริ่มต้นสู่ประสิทธิภาพ: วิธีที่ ClickUp ช่วยเติมเต็มช่องว่าง

ด้วยการเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำสั่งพื้นฐานและขั้นสูง คุณสามารถหยุดเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก และเริ่มได้รับผลลัพธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของคุณไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

ด้วย ClickUp, AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงานของคุณ. มันผสานการจัดการงานกับการทำงานอัตโนมัติและการร่วมมือกัน, ทำให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ.

ดังนั้น มาเลิกใช้วิธีเก่า ๆ ที่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยที่คุณต้องเรียกใช้กันเถอะ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรมีผู้ช่วย AI ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณอยู่แล้ว

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI อยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว!

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องมือที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการให้ AI ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม คุณค่าสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ AI ถูกผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้วสำหรับการวางแผนและส่งมอบงาน ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ได้รับการผสานรวมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเข้ากับพื้นที่ทำงานของ ClickUp ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ช่วย AI ได้จากทุกหน้าจอ ที่จริงแล้ว คุณสามารถสลับระหว่าง Brain, ChatGPT, Gemini, Claude เป็นต้น เพื่อเลือกโมเดล AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณได้

ใช่! คุณสามารถเก็บคำสั่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไว้ในเอกสาร ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน หรือแม้แต่เปลี่ยนให้เป็นฟิลด์ AI แบบกำหนดเองเพื่อใช้งานซ้ำได้ทันที ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถคลิกที่ฟิลด์นั้น และผู้ช่วย AI จะดำเนินการตามคำสั่งที่คุณตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แนะนำอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำซึ่งต้องการความสม่ำเสมอและมีความเร่งด่วน

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ไม่ใช่เครื่องมือค้นหา พวกมันไม่เหมือนกับ Google ที่คุณป้อนคำค้นหาแล้วเครื่องมือจะให้ผลลัพธ์เดียวกันทุกครั้ง แต่ LLM จะตอบคำถามของคุณโดยอิงจากข้อมูลและรูปแบบที่พวกมันได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกฝน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคำสั่งเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง

ในเทคนิคการสร้างคำสั่งแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (zero-shot prompt engineering) คุณเพียงแค่บอก AI ภารกิจที่ต้องการให้ดำเนินการ โดยไม่ต้องมีตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ดูประกอบ ตรงกันข้ามกับเทคนิคนี้ การสร้างคำสั่งแบบใช้ตัวอย่างเพียงไม่กี่ครั้ง (few-shot prompting) จำเป็นต้องให้ตัวอย่างบางส่วนเพื่อชี้นำ AI ไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น การให้ตัวอย่างอีเมลตอบกลับ เพื่อให้ AI สร้างข้อความที่คล้ายคลึงกัน