วิธีการเป็นวิศวกรพรอมต์

ปี 2022 เป็นปีที่สำคัญสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มันได้ระเบิดเข้าสู่ความตระหนักของสาธารณชนอย่างกว้างขวางผ่านการเปิดตัวของ ChatGPT จาก OpenAI เมื่อเร็ว ๆ นี้ หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ AI อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดบนโลกที่ทำให้ทุกคนต่างพูดถึง
แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าใครคือ MVP (ผู้เล่นที่มีคุณค่ามากที่สุด) ตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังผู้ช่วย AI ที่ฉลาดและสามารถสนทนาได้ เช่น Claude, ChatGPT และ Google Gemini?
วิศวกรผู้เร่งกระบวนการ
พวกเขาเขียนคำแนะนำที่สอนให้แบบจำลองภาษาเช่น ChatGPT เข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้ามา และพวกเขามีความต้องการสูง
เงินเดือนที่รายงานสำหรับวิศวกรด้านพรอมต์มีตั้งแต่ $200,000 ถึงมากกว่า $300,000 ต่อปี โดยบริษัทอย่างAnthropic เสนอเงินเดือน $300,000สำหรับงานวิศวกรด้านพรอมต์ภายในองค์กร
นั่นเป็นศักยภาพการเติบโตที่จริงจังมาก
แล้วคุณจะเริ่มต้นเข้าสู่โลกแห่งการออกแบบพรอมต์ได้อย่างไร?
ด้านล่างนี้ เราได้จัดทำแผนงานแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเป็นวิศวกรคำสั่ง (Prompt Engineer) ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ AI หรือมืออาชีพที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์ เรามีเคล็ดลับและข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมสำหรับคุณ
หากคุณเป็นนักเรียนหรือนักพัฒนาที่สนใจในโลกของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่น่าทึ่งซึ่งช่วยกระตุ้นให้วิศวกรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่าลืมตรวจสอบแหล่งข้อมูลฟรีของเราด้านล่าง
ต้องอ่าน
ใครคือวิศวกรด้านคำสั่ง?
วิศวกรด้านคำสั่ง (Prompt Engineer) เชี่ยวชาญในการสร้างคำสั่งที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่าคำสั่ง (Prompts) สำหรับแบบจำลองภาษาเช่น ChatGPT หรือ Claude. แม้ว่าใครก็สามารถพิมพ์คำสั่งได้ แต่หน่วยงานต่างๆ จ้างวิศวกรด้านคำสั่งเพื่อทักษะเฉพาะของพวกเขาที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้.
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสร้างหน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Python ผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT หรือ Perplexity
ผู้ใช้ทั่วไปอาจให้คำแนะนำง่าย ๆ เช่น "วิธีสร้างหน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Python" เพื่อรับคำตอบทั่วไปพร้อมข้อมูลพื้นฐาน
ในทางกลับกัน วิศวกรคำสั่งที่มีความรู้เกี่ยวกับการโต้ตอบของ LLM และการให้คำสั่งเฉพาะอาจกล่าวดังนี้: "ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างหน้าเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยใน Python โดยใช้ Flask และ SQLAlchemy รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบสิทธิ์และการแฮชรหัสผ่าน "
โดยธรรมชาติแล้ว คำสั่งที่ละเอียดของวิศวกรคำสั่งจะสร้างผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งมีความลึกซึ้งและเป็นระบบมากกว่า
ทำไม? เพราะวิศวกรคำสั่งได้ชี้นำผู้ช่วย AI ให้มุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของงาน
วิศวกรผู้สร้างคำสั่งยังรู้วิธีใช้บริบทและดำเนินการสนทนาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ พวกเขายังตระหนักถึง:
- เมื่อไหร่และที่ไหนที่จะใช้คำค้นหาเฉพาะในคำแนะนำ
- วิธีการออกแบบคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความเข้าใจสูงสุด
- เมื่อใดควรให้บริบทเพิ่มเติมหรือข้อจำกัด
ทักษะของวิศวกรคำสั่งในการเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนใช้ศักยภาพของ AI อย่างเต็มที่สำหรับงานต่างๆ เช่น การตรวจทานเอกสารทางกฎหมายหรือการเขียนคำตอบสำหรับบริการลูกค้า เป็นต้น
ดังนั้น วิศวกรด้านพรอมต์จึงศึกษาพฤติกรรมของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพและลดอคติโดยการปรับแต่งพรอมต์ที่ใช้ในการโต้ตอบกับระบบเหล่านี้
บทบาทของวิศวกรคำแนะนำ
บทบาทของวิศวกรคำสั่งคืออะไร: สร้างและปรับปรุงคำสั่งที่ช่วยให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ทำงานได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
ความรับผิดชอบด้านการวิศวกรรมคำสั่งและงานประจำวันบางส่วนประกอบด้วย:
- การสร้างคำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง ที่ชี้นำโมเดล AI ให้สร้างผลลัพธ์หรือพฤติกรรมที่ต้องการ
- การใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การเรียนรู้แบบไม่กี่ตัวอย่าง (few-shot learning), การกระตุ้นด้วยลำดับความคิด (chain-of-thought prompting), และ AI แบบรัฐธรรมนูญ (constitutional AI) เพื่อปรับปรุง LLMs
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมข้ามสายงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักออกแบบ UX/UI เพื่อบูรณาการและนำโมเดล AI ไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ
- ปรับปรุงและพัฒนาคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับให้คงความถูกต้อง
- การประเมินประสิทธิภาพของคำสั่ง โดยการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐาน
- การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาเฉพาะ (เช่น กฎหมาย การเงิน การดูแลสุขภาพ) เพื่อสร้างคำแนะนำเฉพาะทาง
- การสร้างและจัดการห้องสมุดของ เทมเพลตคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเร่งการพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- การเข้าร่วมการหารือในทีม, การตรวจสอบโค้ด, และการแบ่งปันความรู้
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด ในเทคโนโลยี AI, NLP (การโปรแกรมภาษาธรรมชาติ), และ NLU (การเข้าใจภาษาธรรมชาติ)
ทักษะที่จำเป็นในการเป็นวิศวกรพรอมต์
หากคุณสนใจในตำแหน่งวิศวกรคำสั่ง คุณต้องพัฒนาทักษะต่อไปนี้:
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิศวกรผู้สร้างคำสั่งจำเป็นต้องมีทักษะการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อแปลความหมายข้อมูล ประเมินประสิทธิภาพของคำสั่ง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำสั่งให้สูงสุด พวกเขาต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ระบุรูปแบบ และดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลของแพลตฟอร์ม AI
ที่นี่ การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
การคิดเชิงกลยุทธ์
เพื่อประสบความสำเร็จในฐานะวิศวกรคำสั่ง AI คุณต้องมีทัศนคติเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาคำสั่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของผู้ใช้
การคิดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการโครงการวิศวกรรมที่รวดเร็วซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ AI และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
หากคุณเคยสร้างและทดสอบคำสั่งสำหรับ AI มาก่อน โดยเฉพาะกับโมเดลหลักอย่าง GPT และแพลตฟอร์มอย่าง ChatGPT จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
การแก้ปัญหาและความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเอาชนะความท้าทายในการพัฒนาคำแนะนำ (prompts) และการฝึกอบรมแบบจำลอง AI คุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างแข็งแกร่ง และมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning - ML), และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning - DL)
แนวคิดของ NLP เช่น การแยกคำ (tokenization), การวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis), และการจดจำชื่อเฉพาะ (named entity recognition) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโมเดลเช่น ChatGPT ในขณะเดียวกัน หลักการและอัลกอริธึมของการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) รวมถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ใน NLP ช่วยคุณเข้าใจพฤติกรรมของโมเดล AI
นอกจากนี้ หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึก เช่น TensorFlow และ PyTorch คุณจะสามารถออกแบบคำสั่งที่เสริมจุดแข็งของโมเดลและสร้างคำตอบที่มีคุณภาพสูงได้
ด้วยทักษะการแก้ปัญหา คุณจะสามารถระบุปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข และปรับปรุงข้อความกระตุ้นที่สร้างโดย AI ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
ความคิดสร้างสรรค์
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นวิศวกรคำสั่งได้ คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
วิศวกรผู้สร้างคำสั่ง (Prompt Engineers) ทำหน้าที่แปลงปัญหาในโลกจริงที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถจัดการได้ โดยใช้คำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดี คุณยังต้องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดล ค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดอคติในโมเดลเหล่านี้
ในสาขาเฉพาะทางเช่นกฎหมายหรือการดูแลสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญในการปรับคำแนะนำให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยในการแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยใช้การเล่าเรื่องและภาษาที่เรียบง่าย
การเจรจาต่อรองกับทีมข้ามสายงาน
วิศวกรด้านคำสั่งที่มีประสบการณ์มักจะทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลาย รวมถึงผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คุณต้องเจรจาต่อรองลำดับความสำคัญ ระยะเวลา และทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญสำหรับวิศวกรด้าน Prompt คือการหารือเกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมกับผู้นำ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น อคติหรือผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
ทักษะการเป็นผู้นำ
เมื่อการวิศวกรรมคำสั่งกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI วิศวกรคำสั่งอาจจำเป็นต้องนำทีมหรือริเริ่มโครงการในด้านนี้
การเป็นผู้นำนี้เกี่ยวข้องกับการให้วิสัยทัศน์ ทิศทาง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับความพยายามทางวิศวกรรมที่รวดเร็วภายในองค์กร
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคำสั่งต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางความคิดโดยการติดตามเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ แบ่งปันความรู้ และผลักดันนวัตกรรมในวิธีการพัฒนาคำสั่ง
นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคแล้ว ทักษะการนำทีมก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม การบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานสูงเพื่อให้ได้ผลงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพในทุกโครงการ
วิธีสร้างทักษะเหล่านี้
หากคุณมีทักษะที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว คุณสามารถเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของการเป็นวิศวกรคำสั่งได้ หากคุณยังไม่มี นี่คือวิธีการพัฒนาและฝึกฝนทักษะเหล่านั้น:
- พัฒนาทักษะอ่อนที่แข็งแกร่ง: สร้างทักษะอ่อนของคุณเพื่อสื่อสาร, ออกแบบ, และร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ. เรียนรู้ที่จะเขียนคำสั่งที่ชัดเจน, กระชับ, และน่าสนใจสำหรับระบบ AI และปรับปรุงการคิดสร้างสรรค์ของคุณผ่านการทดลองกับคำและประโยค
- สร้างพื้นฐานที่มั่นคงในด้าน NLP และ ML: ศึกษาแนวคิดสำคัญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การเตรียมข้อมูลข้อความ โมเดลภาษา และโมเดลลำดับต่อลำดับ สำรวจโมเดลภาษาต่างๆ (เช่น GPT, BERT, T5) และสถาปัตยกรรมของพวกมัน พร้อมทั้งเข้าใจหลักการของแมชชีนเลิร์นนิงด้วยอัลกอริทึมที่ใช้กันทั่วไป
- เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบคำสั่ง: ศึกษาวิธีการเช่นการเรียนรู้แบบไม่กี่ครั้ง, การให้คำสั่งแบบโซ่ความคิด, และ AI ที่มีรัฐธรรมนูญ. พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณผ่านหลักการออกแบบคำสั่งที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การแยกงาน. นอกจากนี้, ตรวจสอบไลบรารีคำสั่งและเทมเพลตเพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด.
ขณะที่คุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบคำสั่ง (prompt engineering) การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก หนึ่งในเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิศวกรคำสั่งคือClickUp Brain ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายประสาทเทียม (AI neural network) ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp
มันช่วยสนับสนุนวิศวกรด้านแชทบอทโดยการทำให้งานประจำวันและความรับผิดชอบง่ายขึ้นผ่านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการจัดการความรู้
ClickUp Brain สำหรับวิศวกรคำสั่ง
ผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ของ ClickUp ช่วยในการสร้างเนื้อหา การระดมความคิด และการจัดการความรู้ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสิ่งนี้ วิศวกรด้านคำสั่งสามารถเข้าใช้งานคำสั่งเฉพาะทางมากกว่า 100 คำสั่งที่ได้รับการวิจัยรองรับและเหมาะสมกับบทบาทต่างๆ ในทีมโครงการ เพียงเปิดใช้งานเครื่องมือ AI และเลือกคำสั่งเพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการ รายงาน และวาระการประชุม
นอกจากนี้ เครือข่ายประสาทของ ClickUp Brain ยังผสานรวมงานทั้งหมด กระบวนการ เอกสาร และการสื่อสารในเวิร์กโฟลว์เข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้แบบโต้ตอบ คุณสามารถใช้มันเพื่อดึงข้อมูลโดยการถามคำถามที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเป้าหมายของงาน การอัปเดตงานล่าสุด กระบวนการของบริษัท และขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
สำหรับวิศวกรด้านพรอมต์ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยการทำงานที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยตนเอง งานประจำ และการแจ้งเตือนต่างๆ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยให้วิศวกรด้านพรอมต์สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพรอมต์หลักโดยไม่ต้องเสียสมาธิกับงานที่ไม่สำคัญมากนัก
- ทดลองใช้เครื่องมือและกรอบการทำงานด้านการออกแบบคำสั่ง: ฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GPT-3 และ Claude พร้อมทั้งทดลองเทคนิคการกำหนดคำสั่งที่หลากหลายสำหรับการสร้างและสรุปเนื้อหาข้อความ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล ปรับปรุงการออกแบบคำสั่ง และพัฒนาคำสั่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้รับ
- เข้าร่วมกิจกรรมการวิศวกรรมคำสั่ง: ติดตามข้อมูลล่าสุดโดยการเข้าร่วมฟอรัมออนไลน์หรือกลุ่มสนทนา และเข้าร่วมการประชุมหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแบบจำลองภาษา
ClickUp Brain ยังสามารถเป็นสนามทดลองสำหรับคุณในการลองใช้คำสั่งต่างๆ และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ของคำสั่งได้ การฝึกฝนทำให้เกิดความชำนาญ และการออกแบบคำสั่งก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
วิธีการเป็นวิศวกรพรอมต์
ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องเรียนรู้และทักษะมากมายที่ต้องฝึกฝน เส้นทางสู่การเป็นวิศวกรด้านคำสั่งอาจไม่ชัดเจนในทันที นี่คือแผนที่ง่ายๆ สำหรับคุณที่จะปฏิบัติตาม:
1. คิดถึงเป้าหมายอาชีพของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการเดินทางของคุณในด้านการสร้างคำสั่ง (Prompt Engineering) ให้คุณคิดถึงเป้าหมายของคุณอย่างรอบคอบ
คุณต้องการที่จะผสานการวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) เข้ากับบทบาทปัจจุบันของคุณและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหรือไม่? หรือคุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญทักษะการวิศวกรรมคำสั่งเพื่อก้าวหน้าในสาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)? การรู้ว่าคุณต้องการอะไรจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพของคุณ
แทนที่จะเลือกเส้นทางทั่วไปของ "เทคโนโลยี AI" ให้ระบุกลุ่มเฉพาะภายในวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) ซึ่งอาจเป็น การสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์ ระบบสนทนา การสร้างโค้ด หรืองานภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
ปรับการเรียนรู้ของคุณให้เหมาะกับนิชเฉพาะนั้น สำหรับการสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์ ให้เน้นที่ความคล่องแคล่วและจินตนาการ สำหรับงานที่ต้องการข้อเท็จจริง ให้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความเชื่อมโยงกับข้อมูลในโลกจริง
2. ได้รับคุณวุฒิที่ถูกต้อง
คุณจะต้องมีประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครตำแหน่งวิศวกรการตอบสนอง
ปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล หรือภาษาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาชีพนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ควรพิจารณาเส้นทางทางเลือกเช่น บูตแคมป์หรือหลักสูตรออนไลน์ที่เชี่ยวชาญในวิศวกรรมคำสั่ง การได้รับคุณวุฒิที่เหมาะสมแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเชี่ยวชาญเทคนิคล่าสุด
ทรัพยากร: สำรวจคอร์สออนไลน์ที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มอย่าง Coursera, Udacity หรือ Fast.ai ซึ่งเน้นด้านวิศวกรรมคำสั่งและ LLM เฉพาะทาง เช่น LaMDA หรือ Jurassic-1 Jumbo
3. เรียนรู้ภาษาโปรแกรม
เชี่ยวชาญภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ Python ซึ่งเป็นภาษาสากลของ AI และ NLP พร้อมด้วยไลบรารีอย่าง TensorFlow และ PyTorch ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานกับ LLM
คุณควรเรียนรู้ภาษาที่เสริมกันสำหรับงานเฉพาะด้วย สำหรับการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล พิจารณาใช้ R หรือ Julia สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้คำสั่ง ลองศึกษาเฟรมเวิร์ก JavaScript อย่าง React
คุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดในภาษาเฉพาะได้โดยการเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโค้ด, การมีส่วนร่วมในโครงการโอเพนซอร์ส, หรือการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
4. เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น NLP และ ML
การมีทักษะในวิศวกรรมคำสั่งอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ก้าวไปไกลกว่าความเข้าใจทั่วไป จับความเข้าใจแนวคิดหลักของ NLP เช่น การแบ่งคำ การแปลง และกลไกการให้ความสนใจ ประสบการณ์จริงจากการทำงานในโครงการต่างๆ และนำแนวคิดและเครื่องมือสำคัญไปใช้ในสถานการณ์จริง
ใช้แนวคิดหลักของคุณในการฝึกฝนเทคนิคการสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากเป็นไปได้ ให้มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติจริงที่ช่วยให้คุณนำแนวคิดหลักไปใช้ได้
ทรัพยากร: ใช้หลักสูตรเร่งรัดการเรียนรู้เชิงลึกของ Google และบทเรียน TensorFlowเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะของคุณในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
5. เชี่ยวชาญเทคนิคการตั้งคำถาม
สำรวจวิธีการกระตุ้นที่แตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้แบบไม่กี่ครั้ง การลบคำในช่องว่าง และการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งแต่ละวิธีจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของ LLM ในลักษณะเฉพาะตัว
ทดลองใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าที่มีให้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มเช่น Hugging Face Transformers ลองปรับแต่งโมเดลเหล่านี้ให้เหมาะสมกับงานเฉพาะโดยใช้เทคนิคการออกแบบข้อความนำ (prompt engineering)
แหล่งข้อมูล: เพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณ, ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์หรือหนังสือเกี่ยวกับ NLP เช่น "Speech and Language Processing" โดย Jurafsky และ Martin. เข้าร่วมชุมชนออนไลน์เช่น r/PromptEngineering หรือฟอรัม. OpenAI ก็มีแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกัน.
6. สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
การสร้างเครือข่ายอย่างเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังมองหางาน สร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เข้าร่วมการประชุม และเข้าร่วมฟอรัมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความท้าทายกับเพื่อนร่วมงาน
งานประชุมเช่น การประชุมการเรียนรู้ภาษาในอเมริกาเหนือ (NAACL) หรือการประชุมของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AAAI) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
การร่วมมือภายในชุมชน AI และ NLP ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้คุณทราบถึงการพัฒนาล่าสุดในด้านการวิศวกรรมคำสั่ง
เพื่อช่วยในการค้นหางานของคุณ ลองใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่นแม่แบบการค้นหางาน ClickUp แม่แบบที่สะดวกนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโดยช่วยให้คุณติดตามการสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การให้คะแนนบริษัท การสัมภาษณ์ และอื่นๆ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว
6. สร้างพอร์ตโฟลิโอที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ
มุ่งเน้นการสร้างโครงการที่น่าประทับใจเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และสร้างผลงานที่โดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะการออกแบบคำสั่งของคุณต่อผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพและชุมชน AI
คุณยังสามารถเสริมสร้างคุณวุฒิและแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณได้โดยการได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering)
- ทดลองใช้ LLM แบบโอเพนซอร์ส: แพลตฟอร์มอย่าง OpenAI's Playground และ Hugging Face ให้การเข้าถึง LLM หลากหลายรูปแบบสำหรับการทดลองใช้ ฝึกฝนการสร้างคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
- มีส่วนร่วมในโครงการโอเพนซอร์ส: เข้าร่วมกับโครงการบน Github ที่สำรวจการประยุกต์ใช้การวิศวกรรมคำสั่ง ซึ่งให้ประสบการณ์ที่มีค่าและแสดงทักษะของคุณต่อผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ
- พัฒนาโครงการส่วนตัว: สร้างโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบคำสั่งของคุณ อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแชทบอทโดยใช้คำสั่ง การสร้างรูปแบบข้อความสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน หรือการสรุปหัวข้อที่เป็นข้อเท็จจริง
สาขาการวิศวกรรมคำสั่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ติดตามบล็อกที่เกี่ยวข้อง, บทความวิจัย, และข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื่ออยู่ในตำแหน่งที่นำหน้าอยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่การได้รับการรับรองทางด้านการวิศวกรรมคำสั่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสาขา และมอบเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ทักษะเฉพาะ, ทรัพยากร, และกลยุทธ์เหล่านี้ คุณจะอยู่บนเส้นทางที่ดีในการกลายเป็นวิศวกรคำสั่งที่มีทักษะอย่างเชี่ยวชาญ
การเอาชนะอุปสรรคในการเข้าสู่การวิศวกรรมคำสั่ง
เช่นเดียวกับทุกสาขา การวิศวกรรมคำสั่งก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย
เนื่องจากศาสตร์นี้ยังใหม่ คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเฉพาะ (เช่นที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น)
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของทักษะที่คุณต้องมีเพื่อเข้าสู่สายงานวิศวกรรมคำสั่ง:
- ทักษะการวิเคราะห์เพื่อตีความพฤติกรรมของแบบจำลอง AI และความสำเร็จของผลลัพธ์
- พื้นฐานที่แข็งแกร่งของแนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง, NLP และการเรียนรู้เชิงลึก
- ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและปรับปรุงคำแนะนำ
- ความสามารถในการร่วมมือและเจรจาต่อรองกับทีมข้ามสายงาน
- ความชื่นชอบในการเป็นผู้นำเพื่อชี้นำและบริหารโครงการระดับสูง
ทักษะเป็นสิ่งที่ดีที่จะมี แต่การตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณกำลังจะเป็นวิศวกรคำสั่งก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
นี่คือความท้าทายทั่วไปที่คุณอาจพบเจอ:
- การวิศวกรรมคำสั่งเป็น สาขาใหม่และกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ยากที่จะตามทันเทคนิคและเครื่องมือล่าสุด
- การเข้าถึงโมเดลภาษาที่ทรงพลังมักถูกจำกัด และอาจต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับบุคคลทั่วไปและสตาร์ทอัพ
- เนื่องจากการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) เป็นเรื่องใหม่ จึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้เริ่มต้น
- หากปราศจากกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สม่ำเสมอ การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้อาจได้รับผลกระทบ
- การใช้ ภาษาที่เป็นธรรมและปลอดภัยในคำสั่ง หรือผลลัพธ์ต้องอาศัยความเข้าใจและการจัดการอย่างระมัดระวัง
- ยังไม่มีบทบาทเฉพาะสำหรับวิศวกรพรอมต์มากนัก แม้ว่าผู้คนจะต้องการพวกเขามากขึ้นก็ตาม
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีหนึ่งที่บุคคลทั่วไป, บริษัทสตาร์ตอัพ, และธุรกิจขนาดเล็กสามารถเอาชนะอุปสรรคทางด้านการอนุญาตและการพัฒนาใน AIได้คือการค้นหาเครื่องมือและทรัพยากร AI ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งไม่ต้องใช้การลงทุนหรือความเชี่ยวชาญอย่างมาก
ประโยชน์และข้อเสียของการเป็นวิศวกรเร่งรัด
การวิศวกรรมคำสั่งเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง แต่เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ประโยชน์
ประโยชน์หลักบางประการของการประกอบอาชีพในด้านวิศวกรรมคำสั่ง ได้แก่:
แนวโน้มอาชีพ
ความต้องการวิศวกรที่มีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจพึ่งพาซอฟต์แวร์มากขึ้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและประสบการณ์ของผู้ใช้
ตลาดการวิศวกรรมคำสั่งระดับโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี 32.8% ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปี 2030 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของวิศวกรคำสั่งที่มีทักษะในปีต่อๆ ไป
ความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเดือน
ตามการวิจัยที่ดำเนินการโดย Velents AI วิศวกรด้านคำสั่งในสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีรายได้สูงที่สุดในภาคส่วน AI โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 300,000 ดอลลาร์ต่อปี
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวิศวกรรมที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถเป็นเส้นทางอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง
โอกาสทางการงานที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
วิศวกรด้านคำสั่งสามารถหางานได้ในทุกอุตสาหกรรมหรือสาขาภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งบางส่วนได้แก่:
- บริษัทเทคโนโลยี เช่น Google, OpenAI, Anthropic และ Microsoft
- ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และสถาบันการศึกษา
- บริษัทที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นด้านโซลูชันปัญญาประดิษฐ์และภาษาธรรมชาติ
- สถาบันการเงินและบริษัทฟินเทค
- องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- บริษัทกฎหมายและบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมกฎหมาย
- ผู้สร้างเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อเสีย
การเป็นวิศวกรคำสั่งสามารถเป็นเส้นทางอาชีพที่คุ้มค่า แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน นี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาชนะได้:
การเข้าถึงแบบจำกัดของโมเดลภาษา
โมเดลภาษาขั้นสูงหลายตัวไม่สามารถเข้าถึงได้โดยวิศวกรสร้างคำสั่งหากไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ทางออกคืออะไร? ใช้โมเดลภาษาและกรอบการทำงานแบบโอเพนซอร์ส ร่วมมือกับสถาบันวิจัย หรือเข้าร่วมบริษัทที่มีการเข้าถึง
และอย่าลืมสนับสนุนให้เทคโนโลยี AI มีความเปิดกว้างและเข้าถึงได้มากขึ้น
การพิจารณาด้านจริยธรรม
ผลลัพธ์ของโมเดลที่ไม่ยุติธรรมและไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาที่น่ากังวลจริงในการออกแบบคำสั่งป้อนข้อมูล
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ คุณควรเรียนรู้หลักการทางจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ ทำงานร่วมกับนักจริยธรรมและผู้เชี่ยวชาญในสาขา และเชี่ยวชาญเทคนิคที่ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ
ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมของ AI ที่มีจริยธรรมคือ Claude ของ Anthropic ซึ่งใช้วิธีการแบบไดนามิกเพื่อลดอคติ
ปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ
การจัดการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำอาจเป็นเรื่องยาก แต่จำไว้ว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ความสำเร็จในวิศวกรรมคำสั่ง
สำรวจวิธีการต่าง ๆ เช่น การปรับแต่งคำสั่งหรือการเชื่อมโยงคำสั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำสั่ง
ตลาดงานที่ไม่แน่นอน
ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมคำสั่งเฉพาะทางนั้นหายากในตลาดงานในขณะนี้
นี่เป็นเหตุผลเพิ่มเติมที่ควรมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ทักษะที่หลากหลายเช่นการวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) ยังทำให้คุณเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงาน
เชี่ยวชาญการเขียนข้อความเพื่อการทำงานด้วย ClickUp
หนึ่งในวิธีที่จะปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของการปฏิวัติ AI คือการเชี่ยวชาญศิลปะของการให้คำแนะนำ และเมื่อคุณพร้อมที่จะกลายเป็นวิศวกรคำแนะนำ ClickUp จะคอยสนับสนุนคุณอย่างแน่นอน
ด้วย AI สร้างสรรค์แบบเนทีฟและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ClickUp คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการฝึกฝนทักษะการเขียนคำสั่งของคุณ และนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด
แม้ว่าคุณจะกลายเป็นวิศวกรคำสั่งระดับดาวแล้ว ClickUp ก็ยังคงสนับสนุนคุณด้วยเครื่องมือการจัดการงานและโครงการ รวมถึงการผสานรวมกว่า 1000 รายการ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มออกแบบคำแนะนำที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโมเดล AI ในปัจจุบัน!