ยกระดับการวางแผนของคุณ: เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์

คำฮิตติดปากถูกโปรยปรายราวกับกระดาษสีในงานธุรกิจ สร้างความสับสนให้กับผู้นำและในที่สุดก็ทำให้พวกเขาล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำเหล่านั้นฟังดูไม่ต่างจากคำทั่วไปในชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางศัพท์เฉพาะทาง มีกรอบหนึ่งที่ชัดเจน: โมเดลธุรกิจ GOST ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย (Goals), วัตถุประสงค์ (Objectives), กลยุทธ์ (Strategies), และยุทธวิธี (Tactics)
ธุรกิจต้องเผชิญกับกลยุทธ์และสื่อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเชี่ยวชาญหลักการ GOST จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้
กรอบงาน GOST ประกอบด้วยแนวคิดหลักสี่ประการ:
- เป้าหมาย: ความสำเร็จสูงสุดหรือจุดสิ้นสุดที่องค์กรหรือบุคคลตั้งเป้าหมายไว้
- กลยุทธ์: แผนงานที่ครอบคลุมหรือชุดของการกระทำที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
- วัตถุประสงค์: จุดมุ่งหมายที่สามารถวัดได้และเฉพาะเจาะจงซึ่งถูกกำหนดไว้ตลอดเส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- กลยุทธ์: การกระทำหรือขั้นตอนเฉพาะที่ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ไม่ว่าจะวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ของบริษัท หรือทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร การเข้าใจความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของกรอบงาน GOST เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา стратегีที่มีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจโมเดล GOST และแยกแยะแนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ตั้งแต่ประเภทและตัวอย่าง ไปจนถึงวิธีการทีละขั้นตอนและเคล็ดลับ เราได้ครอบคลุมทุกพื้นฐานเพื่อให้คุณรู้วิธีนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ
การเข้าใจเป้าหมาย
เป้าหมายคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ซึ่งคุณตั้งใจจะบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับธุรกิจ เป้าหมายคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน ซึ่งสามารถทำได้และเป็นไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เป้าหมายสอดคล้องกับคุณค่าหลักของบริษัทและสื่อถึงสิ่งที่บริษัทต้องการบรรลุ
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก บริษัทอาจตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในปีหน้า
การตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถบรรลุได้เป็นประจำ อาจเป็นรายวัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงและเป็นไปไม่ได้อาจทำให้คุณเสียกำลังใจจากเส้นทางสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
เป้าหมายก็มีความสำคัญเช่นกันในการวางแผนกลยุทธ์. มาดูกันว่าอย่างไร.
บทบาทของเป้าหมายในการวางแผนกลยุทธ์
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ให้ทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแก่บริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยในกระบวนการดังต่อไปนี้:
- ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำก่อน: พวกเขาจัดสรรทรัพยากรให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรกระจายไปอย่างไม่เหมาะสม
- วัดความสำเร็จ: เป้าหมายให้เกณฑ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และยุทธวิธี
- สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสอดคล้อง: เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสอดคล้องให้กับทีม ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันสู่ความสำเร็จ
- ปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น: เป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ยังคงท้าทายแต่สมจริงและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
- ตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์: เป้าหมายเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่สำคัญ องค์กรใช้เป้าหมายเพื่อประเมินทางเลือกและโอกาสต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์โดยรวม
เทคนิคการตั้งเป้าหมายคืออะไร?
แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จลองพิจารณาใช้กลยุทธ์การตั้งเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายอย่างมีทิศทางและมุ่งเน้น
เทคนิคที่พบได้บ่อยที่สุดในการตั้งเป้าหมาย ได้แก่:
- เป้าหมาย SMART: วิธีการนี้สนับสนุนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ เป็นวิธีการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างในการกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้
- เป้าหมาย OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก): ใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Google, OKR กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและท้าทาย, ผลลัพธ์หลัก, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อแสดงและวัดความก้าวหน้า. ส่งเสริมการสอดคล้องและความโปร่งใสในการตั้งเป้าหมาย
- MBO (การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย) เป้าหมาย: วิธีการนี้มุ่งเน้นการร่วมมือ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายจะทำร่วมกันระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่น
- BHAGs (เป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและกล้าหาญ): คำว่า BHAGs ถูกคิดค้นโดย Jim Collins เป็นเป้าหมายที่ใหญ่โต ท้าทาย และทะเยอทะยาน ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กร BHAGs มอบวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคต
- เป้าหมายย้อนกลับ: เริ่มต้นด้วยจุดจบในใจ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการหาผลลัพธ์ที่ต้องการก่อน แล้วจึงวางแผนขั้นตอนเพื่อไปถึงเป้าหมาย เปรียบเสมือนการทำงานย้อนกลับเพื่อวางแผนเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างของเป้าหมาย
ตัวอย่างของเป้าหมายการขาย, บริการลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์,และการตลาดในธุรกิจต่าง ๆ:
- เป้าหมายทั่วไปของบริษัทสำหรับทีมขายคือการเพิ่มรายได้
เป้าหมาย: ขายเพิ่มเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 15% ในไตรมาสนี้
- อุตสาหกรรมบริการลูกค้าคือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
เป้าหมาย: ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 90% หรือสูงกว่า ภายในหนึ่งปี
- ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมอาจกลายเป็นน่าเบื่อได้หากนักพัฒนาไม่มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
เป้าหมาย: เพิ่มคุณสมบัติที่น่าสนใจสองอย่างในอีกหกเดือนข้างหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- คุณเป็นแบรนด์ใหม่ที่กำลังพยายามเริ่มต้นและต้องการการยอมรับ
เป้าหมาย: เพิ่มจำนวนคนที่รู้จักคุณให้มากขึ้น—ตั้งเป้าเพิ่มการรับรู้แบรนด์ 25% ผ่านการตลาดบนโซเชียลมีเดียและความร่วมมือในปีหน้า
หากทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของเป้าหมาย แล้วกลยุทธ์จะมีลักษณะอย่างไร?
การวิเคราะห์กลยุทธ์
กลยุทธ์คือแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมาย; มันคือวิธีที่คุณตัดสินใจเพื่อเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ไม่ว่าจะง่ายหรือซับซ้อน กลยุทธ์ทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นจากเป้าหมายและกรอบเวลา โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการบรรลุและเมื่อใด ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณมีเป้าหมายที่จะขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ คุณจะต้องสร้างกลยุทธ์การเติบโตเพื่อเพิ่มอิทธิพลในตลาดและพัฒนากระบวนการใหม่ๆ
ในแบบจำลอง GOST กลยุทธ์อยู่ในหมวดหมู่ 'วิธีการ' กลยุทธ์แตกต่างจากแผนซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงและระยะสั้นมากกว่า กลยุทธ์ทำหน้าที่เป็นแผนแม่บท ช่วยในการตัดสินใจ การใช้ทรัพยากร และการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ละเอียดอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาตลาด, การวิจัยคู่แข่งขัน, และการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาด, และการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือกำไร.
แต่กลยุทธ์ทางธุรกิจช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? มันช่วยคุณพัฒนา:
- แผนการดำเนินงาน: กลยุทธ์ของคุณให้แผนการดำเนินงานที่บอกคุณอย่างชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายของคุณในระยะยาวได้อย่างไร
- การเน้นที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์: กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้คุณใช้เวลาและความพยายามไปกับกระบวนการ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายเดียว: หนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวในธุรกิจเกิดจากการไล่ตามเป้าหมายมากเกินไป กลยุทธ์ของคุณช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียว
- แผนสำรอง: คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่ส่งผลต่อเป้าหมายของคุณได้ การมีกลยุทธ์พร้อมแผนสำรองจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง
- โอกาสในการปรับเปลี่ยน: หากเป้าหมายของคุณดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมกะทันหัน อย่าตื่นตระหนก แต่ให้ปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม และหาทางอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
ใช่ ประโยชน์ที่กลยุทธ์มอบให้นั้นน่าประทับใจ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกลยุทธ์ คุณควรทราบว่ากลยุทธ์มีหลายประเภท มาทำความเข้าใจแต่ละประเภทกัน
ประเภทของกลยุทธ์: การแบ่งส่วนตลาดและอื่น ๆ
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณคือการแบ่งส่วนตลาด
ลองมองดูกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณเห็นอะไรบ้าง?
พวกเขาทั้งหมดอายุและเพศเดียวกันหรือมาจากที่เดียวกันหรือไม่? พวกเขามีรายได้และระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกันหรือเผชิญกับปัญหาและความต้องการเดียวกันหรือไม่?
มีโอกาสสูงที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความหลากหลาย หากไม่คำนึงถึงความหลากหลายนี้ กระบวนการทางการตลาดของคุณอาจไม่ตรงจุด นี่คือจุดที่กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเข้ามามีบทบาท
การแบ่งส่วนตลาดหมายถึงการแบ่งตลาดขนาดใหญ่ของคุณออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือความต้องการที่เหมือนกัน กลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มใหญ่ของคุณที่มีศักยภาพในการเป็นลูกค้า
ตัวอย่างเช่น คุณมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในตลาดรองเท้าผ้าใบกีฬา เช่น นักกีฬาที่จริงจัง ผู้ที่เดินสุนัข และผู้ที่ชื่นชอบสไตล์ จากนั้นก็มีผู้สูงอายุที่กำลังมองหารองเท้าที่สบายและมั่นคง
การรู้จักกลุ่มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดปรับแผนของตนได้ ทำให้ข้อเสนอของพวกเขามีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับส่วนต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของพวกเขา
แต่นั่นเป็นกลยุทธ์เพียงประเภทเดียวที่มีอยู่หรือไม่? ไม่เลย
นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่ผู้นำใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน:
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับองค์กร มุ่งเน้นภาพรวม และชี้นำการดำเนินการ การตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปในทิศทางที่ถูกต้อง
กลยุทธ์เช่นนี้มักถูก กำหนดและวางกรอบโดยผู้บริหารระดับสูง ในระดับองค์กรขององค์กร โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญ เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการกระจายความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีที่กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์หรือตลาดใหม่ (เช่น สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮม) ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาเสนออยู่ในปัจจุบัน (คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป)
2. กลยุทธ์ระดับการปฏิบัติ
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มุ่งเน้นไปที่แผนกธุรกิจเฉพาะ เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกการเงิน เพื่อช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ
โดยปกติแล้ว แผนกต่างๆ เช่น การตลาดหรือการปฏิบัติการ จะสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม เมื่อแผนเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ดี บริษัทก็จะบรรลุเป้าหมายของตน
กลยุทธ์การดำเนินงานทำหน้าที่เสมือนกล้ามเนื้อที่อยู่เบื้องหลังแผนธุรกิจ มันปรับแต่งกิจกรรมประจำวันให้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานเพื่อประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ทางการตลาดของโคคา-โคลา มุ่งสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์กับลูกค้าผ่านการใช้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและการเล่าเรื่อง
3. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ วิธีที่บริษัทแข่งขันในตลาด โดยตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า และทำให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
กลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายระยะยาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกแผนกและทุกแง่มุมขององค์กร กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะผ่านการสร้างความแตกต่าง การกำหนดราคา หรือการขยายตลาด
ตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน ในกลยุทธ์นี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น Walmart เสนอราคาต่ำทุกวัน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าที่สุดในธุรกิจค้าปลีก
การวางแผนเชิงกลยุทธ์: ลำดับของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ตอนนี้ที่คุณรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทั้งหมดแล้ว คำถามใหญ่ต่อไปคือ: คุณจะวางแผนกลยุทธ์อย่างไร?
การวางแผนกลยุทธ์สร้างกรอบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับบริษัทของคุณโดยตอบคำถามหลักสามข้อ: คุณอยู่ที่ไหนในตอนนี้? คุณต้องการจะไปถึงไหน? คุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร?
การทบทวนภารกิจและเป้าหมายขององค์กรของคุณ และการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์. แผนนี้จะถูกแบ่งปันกับทุกคนในบริษัท และนำไปปฏิบัติ. หากไม่มีแผนนี้ คุณอาจใช้เวลาและทรัพยากรไปกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเหลือบริษัทของคุณ.
แผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ ช่วยให้คุณวัดความสำเร็จได้ และอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น ด้วยวิธีนี้ บริษัทของคุณจะพร้อมเสมอสำหรับอนาคตด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 ประการ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ:
- วิสัยทัศน์: สิ่งที่องค์กรของคุณมุ่งหวังจะบรรลุในอนาคต; เป้าหมายใหญ่ระยะยาว
- พันธกิจ: เหตุผลที่บริษัทของคุณดำรงอยู่, ผู้ที่ได้รับประโยชน์, และวิธีที่บริษัทเพิ่มคุณค่า
- ค่านิยม: ความเชื่อหลักที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจของบริษัทคุณ
- เป้าหมาย: เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าแกนกลางของบริษัท
- กลยุทธ์: แผนระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
- แนวทาง: วิธีที่คุณนำกลยุทธ์ของคุณไปสู่การปฏิบัติ โดยบรรลุเป้าหมายผ่านการกระทำและการริเริ่ม
- กลยุทธ์: การดำเนินการในระยะสั้นที่เฉพาะเจาะจง, โปรแกรม, และกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
หากไม่เข้าใจอย่างรอบคอบ องค์ประกอบเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนกันสำหรับผู้นำและทำให้พวกเขาสับสน ซึ่งในที่สุดอาจนำไปสู่แผนกลยุทธ์ที่ล้มเหลวและเป้าหมายที่ไม่สมบูรณ์
คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ด้วยวิธีการ 5 ขั้นตอนเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ง่ายขึ้น:
- ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (การวิเคราะห์ SWOT); ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทบทวนปัจจัยภายในและภายนอกทั้งหมดที่ส่งผลต่อแบรนด์ของคุณ
- ชี้แจงและกำหนด วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) ทิศทางในอนาคต (วิสัยทัศน์) และหลักการชี้นำ (ค่านิยม) ของบริษัทของคุณ
- กำหนด เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท นี่คือจุดที่คุณกำหนดและนิยามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง และละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทของคุณ ระบุแนวทางที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สุดท้ายนี้ ดำเนินการตามแผนของคุณ ติดตามความคืบหน้า และทบทวน กระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
เป้าหมายกับกลยุทธ์
กลยุทธ์กับเป้าหมายยังฟังดูสับสนอยู่เล็กน้อย เราเข้าใจคุณ ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายกับกลยุทธ์คือ:
|เป้าหมาย
|กลยุทธ์
|เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง—ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งบริษัทของคุณมุ่งมั่นที่จะไปถึง
|กลยุทธ์คือวิธีที่คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ
|เป้าหมายเป็นสิ่งที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
|กลยุทธ์มีความเฉพาะเจาะจงและละเอียดถี่ถ้วน ทำให้มีพื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้อยลง
|ไม่เหมือนคู่มือ เป้าหมายไม่ได้มาพร้อมกับคำแนะนำทีละขั้นตอน
|กลยุทธ์คือกระบวนการที่มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ซึ่งควรดำเนินการตามลำดับ
|เป้าหมายสร้างแรงจูงใจและมอบจุดมุ่งหมายและทิศทางให้กับธุรกิจของคุณ เป้าหมายที่มีความหมายจะผลักดันให้เราทำงานหนักขึ้นและรักษาพลังงานไว้
|กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและวิเคราะห์ได้ พวกมันช่วยในการประเมินสถานการณ์ ระบุอุปสรรค และสร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นไปได้สำหรับเป้าหมาย
|การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันความสำเร็จ
|ต่างจากเป้าหมาย กลยุทธ์ช่วยให้แผนการถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า
|เป้าหมายเป็นรากฐานสำหรับการสร้างกลยุทธ์
|กลยุทธ์ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้
เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เราเข้าใจดีว่าการตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และการวางแผนกลยุทธ์อาจสร้างความเครียดได้ และไม่มีใครต้องการเป้าหมายที่ไม่สมจริงหรือกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ:
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายของคุณ: กรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแรงจูงใจและวางแผน เป้าหมายที่ไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากทีมอาจเลื่อนออกไปเพื่อทำงานอื่น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเร่งด่วน
- ใช้ประโยชน์จากธีมเชิงกลยุทธ์: การจัดกลุ่มกลยุทธ์ภายใต้ธีม เช่น การเติบโตและความปลอดภัย ช่วยให้ทีมค้นหาและจัดระเบียบแผนงานได้ดีขึ้น ทำให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะได้ง่ายขึ้น
- ให้หลายทีมมีส่วนร่วม: เมื่อสร้างกลยุทธ์ ให้รวมทุกแผนกหรือสมาชิกทีมที่จำเป็น แม้กลยุทธ์นั้นจะเป็นของแผนกใดแผนกหนึ่งเป็นหลักก็ตาม บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะที่หลากหลายจากทีมต่าง ๆ สำหรับบางแง่มุมของโครงการ
- วิเคราะห์ความสำเร็จของเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณ: ใช้วิธีการเช่นข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้า ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น รายงานและการวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากลูกค้าและพนักงานสามารถช่วยคุณปรับระยะเวลาและสร้างวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้น
- ใช้เครื่องมือการจัดการเพียงหนึ่งเดียว: ติดตามและจัดการเป้าหมายและกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันด้วยเครื่องมือการจัดการงานแบบครบวงจร เช่นClickUp
พบกับ ClickUp
ได้รับความไว้วางใจจากทีมทั่วโลก ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูง ซึ่งรวมคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ไว้ในที่เดียว
มันมอบชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับทีมในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน รวมถึงการจัดการโครงการด้วยเทมเพลตแบบภาพสำหรับการตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการโครงการสามารถเริ่มต้นกระบวนการสร้างได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายบนปฏิทินแบบไดนามิกหรือการระดมความคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจบนกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้สามารถเพิ่มความสำเร็จในการวางแผนของคุณได้
1. จัดระเบียบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Goals
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของธุรกิจคุณ เพื่อให้คุณและทีมมีเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ
ด้วยไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ การบรรลุเป้าหมายของคุณจะรวดเร็วและตรงไปตรงมายิ่งขึ้น ClickUp Goals ยังช่วยให้คุณวัดความสำเร็จโดยใช้เป้าหมายหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข เงิน เงินสด ใช่/ไม่ใช่ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นวงจรสปรินต์, OKRs หรือคะแนนประเมินพนักงานรายสัปดาห์ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดเส้นตายเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเวลาจำกัด คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp SMART Goalsเพื่อเริ่มต้นได้ มันมาพร้อมกับสถานะที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สำหรับเป้าหมายของคุณ มีฟิลด์ถึง 12 ฟิลด์สำหรับบันทึกคุณลักษณะต่าง ๆ ของเป้าหมาย (วันครบกำหนด, ผู้เกี่ยวข้อง, เป้าหมายที่ต้องบรรลุ, เป็นต้น) และมุมมองถึง 5 มุมมองเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเป้าหมายและความคืบหน้าของเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน
คู่มือเริ่มต้นใช้งานจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการนำเทมเพลตไปใช้ มุมมองเป้าหมาย SMART ช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบเป้าหมายของคุณได้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถวัดความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมายและติดตามเป้าหมายของทีมได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้มีพื้นที่มากมายสำหรับการระดมความคิดและจัดเก็บแนวคิดทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองแบบ SMART Goal Worksheet
2. สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทมเพลตและไวท์บอร์ด
ClickUp ช่วยให้การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายด้วยคลังเทมเพลตกลยุทธ์และไวท์บอร์ดมากมาย
เทมเพลตกลยุทธ์โครงการของ ClickUpกำหนด OKR ของคุณ จัดการงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้คุณติดตามส่วนสำคัญของโครงการ เช่น กำหนดเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง (คิดว่าเป็นส่วนสำหรับ เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, และ ยังไม่เริ่ม) ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น อัตราความสำเร็จ, ระยะของโครงการ, เป็นต้น) และมุมมองเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการโครงการของคุณได้ดีขึ้น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดเตรียมโครงสร้างสำหรับการวางแผนและการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาและเป้าหมายของโครงการได้รับการบรรลุ
- ระบุความเสี่ยงและโอกาสเพื่อการสำเร็จของโครงการ
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ ให้ไปที่ClickUp Whiteboardsนั่งลงกับทีมของคุณ ระดมความคิด จดบันทึกประเด็นสำคัญลงบนผืนผ้าใบที่ไหลลื่นและสร้างสรรค์ และร่วมมือกันวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์
คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โน้ตติดหน้าจอ กล่องข้อความ รูปร่าง การไฮไลต์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเสริมการสนทนาที่มีเนื้อหาเป็นข้อความจำนวนมากด้วยองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความเข้าใจทางภาพได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อการคิดสร้างสรรค์ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปลี่ยนการหารือและกลยุทธ์ของคุณเป็นเป้าหมายที่สามารถติดตามได้, งานที่สามารถทำได้, และอื่น ๆ ทั้งหมดบนไวท์บอร์ด
บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ด้วย ClickUp
เป้าหมายที่ชัดเจนและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในทุกบริษัท หากคุณต้องการให้ทีมของคุณเข้าใจพื้นฐานของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธี ให้ใช้กรอบการทำงาน GOST
อย่างไรก็ตาม การจัดการทุกอย่างพร้อมกันบนแพลตฟอร์มมากเกินไปมักนำไปสู่ความสับสนและในที่สุดก็ล้มเหลว นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
มันคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวบรวมเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ไว้ภายในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการและชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ งาน และเป้าหมาย ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. อะไรมาก่อน: กลยุทธ์หรือเป้าหมาย?
เป้าหมายมักมาก่อนกลยุทธ์ในกระบวนการวางแผน เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งองค์กรมุ่งหวังไว้ โดยเป็นการกำหนดทิศทาง เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายแล้ว จึงมีการพัฒนากลยุทธ์เป็นแผนงานที่ละเอียดเพื่อกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โดยสรุป เป้าหมายคือจุดหมายปลายทาง ส่วนกลยุทธ์คือเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายนั้น
2. ตัวอย่างของเป้าหมายและกลยุทธ์คืออะไร?
ตัวอย่างของเป้าหมายคือบริษัทที่ต้องการเพิ่มยอดขายขึ้น 20% ภายในหนึ่งปี กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายนี้อาจรวมถึงการเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้า การขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ และการปรับกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสม เป้าหมายจะระบุสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ ส่วนกลยุทธ์จะกำหนดการดำเนินการและแผนการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์กับเป้าหมาย?
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์คือภาพรวมใหญ่ของที่บริษัทต้องการจะไป ขณะที่เป้าหมายคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ซึ่งต้องบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนด วิสัยทัศน์มีขอบเขตที่กว้างกว่า นำทางทิศทางโดยรวม ขณะที่เป้าหมายมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้