วิธีที่ AI Super Agents สนับสนุนทีมพัฒนาในปี 2026

ทีมนักพัฒนาส่วนใหญ่ได้สัมผัสถึงขีดจำกัดของเครื่องมือ AI ในปัจจุบันแล้ว
ผู้ช่วยเขียนโค้ดสามารถสร้างโค้ดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาคอขวดที่แท้จริงในการส่งมอบซอฟต์แวร์ นั่นคือการประสานงาน การเขียนโค้ดมักไม่ใช่ส่วนที่ใช้เวลามากที่สุด การตรวจสอบ การทดสอบ การจัดทำเอกสาร การปรับใช้ และการประสานงานระหว่างทีมต่างหากที่เป็นจุดที่งานหยุดชะงัก
การประสานงานนั้นยังคงเกิดขึ้นข้ามเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน เป็นของบุคคลต่าง ๆ และถูกเชื่อมต่อกันด้วยมือ
เมื่อเครื่องมือ AI ถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น ปัญหาก็มักจะซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย ผู้ช่วยแต่ละคนจะรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน แต่ผู้พัฒนาต้องรับภาระในการจัดการบริบทระหว่างตัวแก้ไข เครื่องมือติดตามงาน เอกสาร และการสนทนา ภาระงานส่วนเกินนี้ยังคงตกอยู่กับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ ไม่ใช่ด้วยการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีกว่า แต่ด้วยการรับผิดชอบงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ด มาดูกันว่าพวกเขาสนับสนุนทีมพัฒนาอย่างไร!
อะไรคือเอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์?
เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ เป็นตัวแทนของรูปแบบการดำเนินงานแบบเอเจนต์ที่แตกต่างออกไป
แทนที่จะมีตัวแทนเพียงคนเดียวที่ตอบสนองต่อคำสั่ง ระบบซูเปอร์เอเจนต์ประกอบด้วยตัวแทนเฉพาะทางหลายตัวที่ทำงานร่วมกันข้ามกระบวนการทำงาน ตัวแทนแต่ละตัวมีบทบาทที่กำหนดไว้ มีบริบทที่แชร์ร่วมกัน และมีความสามารถในการดำเนินการอย่างอิสระภายในขอบเขตที่ชัดเจน
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญสำหรับทีมซอฟต์แวร์ เพราะฟีเจอร์ไม่ได้ล้มเหลวในการส่งมอบเพียงเพราะโค้ดไม่ได้ถูกเขียน ความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ติดตามการพึ่งพา การตรวจสอบหยุดชะงัก เอกสารล่าช้า หรือการตัดสินใจสูญหายระหว่างทีม
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินงานตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ระบบซูเปอร์เอเจนต์สามารถรับคำขอฟีเจอร์เดียวและจัดการกระบวนการทั้งหมดได้:
- ตัวแทนหนึ่งร่างแผนการดำเนินการ
- อีกคนหนึ่งเขียนโค้ดเริ่มต้นตามแผน
- ตัวแทนที่สามสร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวม
- การปรับปรุงครั้งที่สี่คือการอัปเดตเอกสารสำหรับผู้ใช้เพื่อสะท้อนถึงคุณสมบัติใหม่
กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยนักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตัวแทนไม่ตาบอดเท่านั้น พวกเขาจะล้มเหลวเมื่อโค้ดของคุณอยู่บน GitHub งานของคุณอยู่ในเครื่องมืออื่น และเอกสารของคุณอยู่ในเครื่องมือที่สาม
งานวิจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ จากผลสำรวจของ Pryon พบว่า70% ของผู้นำองค์กรระบุว่าพนักงานเสียเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพียงเพื่อค้นหาข้อมูล
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แก้ไขปัญหานี้ในระดับระบบ เมื่องาน เอกสาร การสนทนา และการตัดสินใจอยู่ร่วมกัน ตัวแทนสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจสถานการณ์เดียวกันกับทีมที่พวกเขาสนับสนุน
ทำไมทีมของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชันที่ใช้ตัวแทนเพียงตัวเดียว
เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะถามว่าทำไมผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถสูงเพียงคนเดียวจึงไม่เพียงพอ ปัญหาคือโซลูชันแบบตัวแทนเดียวจะถึงขีดจำกัดของความสามารถ
AI แบบทั่วไปที่ถูกบังคับให้สลับบริบทระหว่างการเขียนโค้ด การตรวจสอบคำขอการดึง และการร่างบันทึกการปล่อย จะทำได้เพียงระดับปานกลางในแต่ละงานเท่านั้น คุณภาพของผลลัพธ์จะลดลงเมื่อความซับซ้อนของคำขอของคุณเพิ่มขึ้น ทำให้ทีมของคุณต้องมาแก้ไขความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้น
ระบบหลายตัวแทนแก้ไขปัญหานี้ผ่านการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในขณะที่เอเจนต์หนึ่งกำลังเขียนเทสต์ อีกเอเจนต์หนึ่งสามารถอัปเดตบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่สถาปัตยกรรมระดับสูงและการแก้ปัญหาแทนที่จะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ข้อแลกเปลี่ยนคือสิ่งนี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ระดับของการดำเนินการแบบขนานนี้ช่วยลดระยะเวลาของวงจรโครงการ แต่ประโยชน์ที่ใหญ่กว่าคือความสอดคล้อง ตัวแทนจำเป็นต้องมีชั้นบริบทที่ใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำงานซ้ำซ้อนหรือเขียนทับความคืบหน้าของกันและกัน
ใน ClickUp แต่ละSuper Agentถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะทาง Codegen Agent ตัวอย่างเช่น มุ่งเน้นเฉพาะการนำไปใช้งานจริงเท่านั้น มันทำงานจากงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในขอบเขตของการเขียนโค้ดเท่านั้น มันจะไม่ตรวจสอบผลลัพธ์ของตัวเองหรือตัดสินใจว่าพร้อมสำหรับการปล่อยหรือไม่
การแยกนั้นเป็นการตั้งใจ
ในขณะที่ Codegen Agent กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงอยู่ เอเจนต์อื่นๆ สามารถทำงานพร้อมกันได้ สามารถสร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบได้ อีกอันหนึ่งสามารถอัปเดตเอกสาร อีกอันหนึ่งสามารถเปิดเผยความเสี่ยงหรืออุปสรรคได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทเดียวกันที่แชร์ร่วมกัน
ประโยชน์หลักของ AI Super Agents สำหรับทีมพัฒนา
เอไอซูเปอร์เอเจนต์มอบคุณค่าสูงสุดเมื่อทำงานภายในระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมือที่แยกจากกัน คุณประโยชน์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญในด้านความเร็ว คุณภาพ และการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนาของคุณ
วงจรการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นและการลดงานที่ต้องทำซ้ำ
การสปรินต์ของคุณถูกขัดขวางด้วยคอขวดที่คุ้นเคย—การตรวจสอบโค้ดที่สำคัญติดค้างอยู่ในคิวของใครบางคนเป็นเวลาหลายวัน หรือพบข้อบกพร่องใหญ่ก่อนการปล่อยเวอร์ชัน ทำให้ต้องทำงานแก้ไขในนาทีสุดท้าย ความล่าช้าเหล่านี้สร้างความหงุดหงิดและทำให้กำหนดเวลาของคุณล่าช้าออกไป ซูเปอร์เอเจนต์ขจัดปัญหาการรอคอยเหล่านี้ออกไป
ตัวแทนสามารถให้การตรวจสอบโค้ดเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการเปิด pull request ตัวแทนอีกคนหนึ่งสามารถระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดได้ก่อนที่จะมีการเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียววิธีการ "shift-left" นี้ในการควบคุมคุณภาพช่วยจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อยังแก้ไขได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
- การตรวจสอบครั้งแรกโดยอัตโนมัติ: ตัวแทนจะติดธงปัญหาการจัดรูปแบบและสไตล์ที่พบบ่อย ทำให้ผู้ตรวจสอบมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ตรรกะและสถาปัตยกรรมได้
- การดำเนินการงานคู่ขนาน: ตัวแทนทดสอบและตัวแทนจัดทำเอกสารสามารถทำงานบนฟีเจอร์เดียวกันได้พร้อมกัน ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบโดยรวม
- การดึงข้อมูลบริบททันที: ตัวแทนสามารถดึงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง, การตัดสินใจในอดีตจากบันทึกการประชุม, และโค้ดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถหยุดการตามหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอรีวิว และให้ AI จัดการรอบแรกแทนได้ เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" ตัวแทนสามารถเริ่มการวิเคราะห์ได้ทันทีและโพสต์ผลการค้นพบโดยตรงในความคิดเห็นของงานนั้น ทำให้บริบททั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของโค้ด
คุณภาพของโค้ดมักเป็นเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้และอาจรู้สึกไม่สม่ำเสมอ
งานของนักพัฒนาคนหนึ่งมักจะสะอาดและมีเอกสารประกอบอย่างดี ในขณะที่อีกคนหนึ่งมักจะเร่งรีบเกินไป คู่มือสไตล์มีอยู่ แต่บ่อยครั้งมักถูกลืมในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ส่งผลให้เกิดโค้ดที่ยุ่งเหยิงและยากต่อการบำรุงรักษา
เอไอซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้คุณภาพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของทีมคุณ พวกเขาใช้ความเข้มงวดในระดับเดียวกันกับการตรวจสอบทุกครั้งและการอัปเดตเอกสารทุกครั้ง สร้างมาตรฐานคุณภาพที่เป็นฐานรากซึ่งช่วยยกระดับโค้ดเบสของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถไล่ผู้พัฒนาอาวุโสของคุณออกไปได้ ตัวแทนมีความสามารถยอดเยี่ยมในการจับคู่รูปแบบและบังคับใช้กฎ แต่พวกเขามีความขาดแคลนในด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และปัญญาทางสถาปัตยกรรมของมนุษย์ที่มีประสบการณ์ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดจากการจับคู่ความสม่ำเสมอของตัวแทนกับความเชี่ยวชาญของมนุษย์
📖 อ่านเพิ่มเติม: คุณสื่อสารและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกในทีมอย่างไร?
การสื่อสารและการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น
นักพัฒนาของคุณถูกดึงออกจากงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
อาจเป็นเพราะ:
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการการอัปเดตสถานะ
- นักออกแบบต้องการดูว่าต้นแบบของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไร
- ฝ่าย QA ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
การสื่อสารที่มากเกินไปนี้เป็นแหล่งสำคัญของปัญหาการกระจายบริบท เป็นสถานการณ์ที่ทีมต่างๆ เสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ตามหาไฟล์ และอัปเดตข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ต้องเสียเวลาถึงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับอีเมลที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยจัดการได้
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แปลระหว่างทีมต่าง ๆ ได้ พวกเขาสามารถสรุปความคืบหน้าทางเทคนิคให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคได้ แจ้งการเปลี่ยนแปลงใน UI ที่กระทบต่อทีมออกแบบ และสร้างสถานการณ์ทดสอบที่เข้าใจง่ายสำหรับทีม QA ได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องรบกวนนักพัฒนาของคุณ
วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงบทสนทนาได้เท่านั้น หากการตัดสินใจเกิดขึ้นในช่อง Slack สถานะถูกติดตามในเครื่องมือโครงการ และข้อกำหนดอยู่ในเอกสารแยกต่างหาก เจ้าหน้าที่จะไม่มีทางรวบรวมภาพรวมที่สมบูรณ์ได้ สุดท้ายก็ต้องไปสอบถามข้อมูลจากมนุษย์ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หยุดการค้นหาบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประวัติการสื่อสารทั้งหมดในความคิดเห็นและแชท ClickUpได้ควบคู่ไปกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ClickUp เมื่อเจ้าหน้าที่สร้างการอัปเดตโครงการ ระบบจะทราบถึงสิ่งที่ได้พูดคุยกัน อุปสรรคที่เกิดขึ้น และการตัดสินใจที่ทำไว้ทั้งหมด โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายซ้ำอีก
วิธีที่ทีมพัฒนาใช้เอเจนต์อัจฉริยะ AI ในการปฏิบัติจริง
นี่คือวิธีที่ทีมพัฒนาของคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI ขั้นสูงในงานประจำวันได้จริง
นี่คือวิธีที่ทีมพัฒนาของคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI ขั้นสูงในการทำงานประจำวันได้จริง 🛠️
การทำให้การตรวจสอบโค้ดและการทดสอบเป็นอัตโนมัติ
ทันทีที่นักพัฒนาเปิดคำขอดึง (pull request) ขึ้นมา กระบวนการทำงานของคุณมักจะหยุดชะงักรอการตรวจสอบจากมนุษย์ การส่งต่องานด้วยมือเช่นนี้ทั้งช้าและมักเน้นไปที่รายละเอียดเล็กน้อย เช่น การจัดรูปแบบ แทนที่จะตรวจสอบตรรกะที่ซับซ้อน นี่คืองานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เมื่อมีการเปิดคำขอการดึง (pull request) ตัวแทนสามารถวิเคราะห์โค้ดโดยอัตโนมัติตามรายการตรวจสอบการตรวจสอบโค้ดของทีมคุณ ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบบ่อย และยืนยันว่าความครอบคลุมของการทดสอบไม่ได้ลดลง ตัวแทนจะโพสต์ผลการตรวจสอบเป็นบทวิจารณ์เบื้องต้น ทำให้ผู้ตรวจสอบมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้นของโค้ดได้
คุณยังสามารถให้ตัวแทนร่างกรณีทดสอบตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ โดยครอบคลุมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังและกรณีขอบเขตที่อาจเกิดขึ้นได้ นักพัฒนาของคุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทดสอบเหล่านี้แทนที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวแทน AI ของ ClickUp จะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานที่รู้สึกถูกบล็อกทางความคิดสร้างสรรค์และไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวแทน AI ของ ClickUp จะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดการเอกสารและการแบ่งปันความรู้
คุณรู้ถึงความเจ็บปวดของเอกสารที่ล้าสมัย สมาชิกทีมใหม่พยายามทำตามคู่มือการตั้งค่า แต่กลับพบว่ามันล้าสมัยไปหนึ่งปีแล้วและทำให้เข้าใจผิดอย่างชัดเจน
เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญมักสูญหายไปตลอดกาลเมื่อบุคคลที่ตัดสินใจนั้นออกจากบริษัท
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอเจนติกช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโค้ดและทำเครื่องหมายเอกสารที่ต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติ พวกมันยังสามารถร่างการอัปเดตให้คุณได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสาร API และคู่มือผู้ใช้ของคุณสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณเสมอ
ที่สำคัญกว่านั้น ตัวแทนสามารถจับ "เหตุผล" ได้ พวกเขาสามารถสังเคราะห์การตัดสินใจที่ทำในความคิดเห็นของงาน บันทึกการประชุม และเธรดการตรวจสอบโค้ดให้เป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมของคุณด้วยClickUp DocsและClickUp Brain เพราะทุกงาน การสนทนา และความรู้ของคุณถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ClickUp Brain จึงสามารถค้นหาคำตอบได้ทันทีเมื่อมีนักพัฒนาถามว่า "ทำไมเราถึงเลือกใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลนี้?" ระบบยังสามารถแสดงการสนทนาเดิม เอกสารที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ และงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานได้อีกด้วย
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ DevOps และการPLOYMENTให้มีประสิทธิภาพ
สายการPLOYMENTของคุณคือเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้มากมาย
การตรวจสอบสถานะการสร้าง, การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ, และการจัดการการย้อนกลับมักต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งช้าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมอบประโยชน์อย่างมหาศาลได้
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถจัดการกระบวนการปรับใช้ DevOps ของคุณได้อย่างครบวงจร พวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะการสร้าง จัดเตรียมสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับการทดสอบโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งจัดการการย้อนกลับหากการตรวจสอบหลังการปรับใช้ตรวจพบปัญหา
ในระหว่างที่ระบบหยุดทำงาน เจ้าหน้าที่สามารถช่วยลดเมตริกของ DevOpsเช่น เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) ได้โดยการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัย แจ้งวิศวกรที่อยู่ในเวร และสร้างรายงานเหตุการณ์ฉบับร่าง การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่วุ่นวายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้องค์กรของคุณทั้งหมดสามารถมองเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้ด้วยClickUp Dashboards ตัวแทน AI ของคุณสามารถตรวจสอบและจับข้อมูลจากแดชบอร์ดเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องรบกวนนักพัฒนาแม้แต่คนเดียว
วิธีการผสานรวม AI Super Agents เข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณ
ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการรวบรวมงานของคุณให้เป็นระบบเดียวกัน
ใช้แนวทางการผสานรวมแบบค่อยเป็นค่อยไป:
- การรวบรวมข้อมูล: เริ่มต้นด้วยตัวแทนที่มีวัตถุประสงค์เดียวสำหรับงานที่มีปริมาณมากและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การจัดรูปแบบโค้ดหรือการตรวจสอบลิงก์ที่เสียในเอกสาร
- Walk: แนะนำการประสานงานระหว่างสองเอเจนต์ในเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การให้เอเจนต์ตรวจสอบส่งต่อผลการตรวจสอบไปยังเอเจนต์สร้างชุดทดสอบ
- รัน: ติดตั้งระบบตัวแทนที่จัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การนำคำขอฟีเจอร์จากแนวคิดไปสู่การนำไปใช้งานจริง
ฟังดูง่ายพอใช่ไหม? และมันก็ง่ายจริงๆ ตราบใดที่ตัวแทนของคุณมีบริบทครบถ้วน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของพวกเขา ตัวแทนจำเป็นต้องเข้าถึงความรู้รวมของทีมคุณ—มาตรฐานการเขียนโค้ด หลักการทางสถาปัตยกรรม และประวัติการตัดสินใจของคุณ ซึ่งสิ่งนี้ต้องการให้คุณมีความตั้งใจในการจัดการความรู้
คุณสามารถข้ามงานการผสานระบบที่ยุ่งยากได้ด้วยการนำพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานแบบเชื่อมโยงของตัวแทนมาใช้
นี่คือสิ่งที่ Accelerator สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
แทนที่จะให้ทีมของคุณตั้งค่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น Accelerator มอบการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมให้กับคุณ คุณเริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมทุกอย่างไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเอกสาร งาน แชท แดชบอร์ด และข้อมูลสปรินต์ของคุณเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว บนพื้นฐานนั้น ClickUp Brain ซึ่งเป็นชั้นอัจฉริยะที่เข้าใจว่างานของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร จะทำงานอยู่เบื้องหลัง
จากตรงนั้น คุณจะได้รับชุด ซูเปอร์เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่ออกแบบมาสำหรับงานผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมจริง ไม่ใช่สำหรับสาธิต
- ตัวแทนที่สามารถเปลี่ยนงานสปรินต์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้เป็นบันทึกการปล่อยที่มีโครงสร้าง
- ตัวแทนที่สรุปความคืบหน้าของสปรินต์, อุปสรรค, และความเสี่ยงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะเพิ่มเติม
- ตัวแทนที่รับคำขอฟีเจอร์ดิบและสังเคราะห์ให้เป็นบทสรุปฟีเจอร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันโดยใช้บริบทงานที่มีอยู่
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายใน ClickUp พวกเขาจึงทำงานจากข้อมูลสปรินต์สด การสนทนาจริง และการเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่มีการส่งออกข้อมูล ไม่มีการถามซ้ำ ไม่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการทำงานของทีมคุณใหม่
เป้าหมายไม่ใช่การเพิ่ม AI มากขึ้น แต่เป็นการลดความยุ่งยากในงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว ClickUp Accelerator ช่วยให้ระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มาดูกันว่าเราจะสร้าง กระบวนการทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วย ClickUp ได้อย่างไร!
ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดงานที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ
ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนที่นักพัฒนาจะเริ่มเขียนโค้ด ตั๋วงานที่ไม่ชัดเจน ขาดบริบท กระทู้ความคิดเห็นยาวเหยียดที่อธิบายแต่ "เหตุผล" แต่ไม่เคยสรุปประเด็น
ใน ClickUp, กระบวนการทำงานนี้มักจะเริ่มต้นด้วยงาน
มีการขอเพิ่มฟีเจอร์เข้ามา มันจะกลายเป็นงานใน ClickUpพร้อมคำอธิบาย เกณฑ์การยอมรับ และกระทู้การสนทนาที่แนบมาด้วย งานนั้นเพียงงานเดียวคือหน่วยที่ตัวแทนทำงานรอบๆ
ที่นี่ ตัวแทนสามารถทำงานง่าย ๆ ได้หนึ่งอย่าง: ปรับให้คำขอเป็นปกติ
เมื่อมีการสร้างงานฟีเจอร์ใหม่ ตัวแทนจะตรวจสอบช่องข้อมูลที่ขาดหายไป สรุปการสนทนาที่ผ่านมา และทำเครื่องหมายช่องว่างในเกณฑ์การยอมรับ หากมีสิ่งสำคัญที่ขาดหายไป ระบบจะแจ้งเตือนก่อนที่งานจะเข้าสู่สถานะ "กำลังดำเนินการ" นักพัฒนาจะหยุดทำหน้าที่เป็นผู้แปลและเริ่มทำงานกับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ให้งานดำเนินต่อไปผ่านการตรวจสอบและการส่งต่อ
เมื่องานถูกย้ายเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา ความล่าช้ามักจะเกิดจากการส่งต่องาน การตรวจสอบของคุณอาจยังไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือบริบทอาจสูญหายไประหว่างการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ใน ClickUp, ตัวแทนสามารถตอบกลับการเปลี่ยนผ่านเหล่านั้นได้
เมื่องานย้ายไปยังสถานะ "พร้อมตรวจสอบ" เจ้าหน้าที่จะกำหนดผู้ตรวจสอบที่เหมาะสมตามกฎการเป็นเจ้าของ เพิ่มรายการตรวจสอบที่ดึงมาจากมาตรฐานของทีมคุณ และแจ้งเตือนไปยังช่องทางที่ถูกต้อง หากงานอยู่ในสถานะตรวจสอบนานเกินไป จะถูกทำเครื่องหมายก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจจับความเสี่ยงที่ผิวหน้า ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
เมื่อการทำงานดำเนินไป ปัญหาต่างๆ มักจะไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งหมด แต่จะค่อยๆ สะสมอย่างเงียบๆ งานมากเกินไปสำหรับวิศวกรคนเดียว การแก้ไขปัญหาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ฟีเจอร์ที่เลื่อนกำหนดส่งทีละสปรินต์
เนื่องจาก ClickUp เชื่อมโยงงาน สถานะ กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบเข้าด้วยกัน เจ้าหน้าที่จึงสามารถติดตามระบบได้ ไม่ใช่แค่รายการแต่ละรายการเท่านั้น
แทนที่จะให้ใครบางคนสแกนแดชบอร์ด คุณสามารถถามได้:
- อะไรที่ติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบในสัปดาห์นี้?
- ฟีเจอร์ใดที่กำลังมาแรงล่าช้า?
- เราให้ภาระหนักเกินไปกับคนกลุ่มเดิมตรงไหนบ้าง?
คำตอบมาจากข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่รายงานที่จัดทำด้วยมือ
ขั้นตอนที่ 4: ปิดลูปหลังจากงานเสร็จสิ้น
หลังจากการนำไปใช้งาน บทเรียนที่ได้เรียนรู้ไม่เคยถูกนำกลับเข้าสู่ระบบ
ตัวแทน เช่น Sprint Review Summarizer หรือ Release Note Writer ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน
พวกเขาจัดเรียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง, จับการตัดสินใจจากการสนทนาเกี่ยวกับการปล่อย, และแนบบริบทนั้นกลับไปยังงานหรือเอกสาร เมื่อมีฟีเจอร์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้ง เหตุผลก็พร้อมอยู่แล้ว
นั่นคือวิธีที่ระบบจะฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะรีเซ็ตทุกครั้งที่ทำสปรินต์
ทำไมสิ่งนี้จึงได้ผลใน ClickUp โดยเฉพาะ
ตัวแทนจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็นภาพรวมทั้งหมด
ใน ClickUp งาน เอกสาร ความคิดเห็น ไทม์ไลน์ และสิทธิ์การเข้าถึงถูกเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับกฎการเข้าถึงเดียวกันกับทีมของคุณและทำงานภายในโครงสร้างเดียวกัน ไม่มีการเชื่อมต่อบริบทแบบชั่วคราวหรือการดูแลระบบเชื่อมต่อที่เปราะบาง
ผลลัพธ์นั้นละเอียดอ่อนแต่มีความหมาย:
- ข้อความ "คุณช่วยอัปเดตสิ่งนี้ได้ไหม?" น้อยลง
- ตั๋วที่สะอาด
- การรีวิวที่ราบรื่นขึ้น
- ภาระทางความคิดน้อยลง
AI หยุดรู้สึกเหมือนเป็นโครงการแยกต่างหาก และเริ่มรู้สึกเหมือนกระบวนการทำงานเองก็เบาขึ้น ดูกระบวนการทำงานแบบครบวงจรได้ที่นี่ 👇🏼
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อนำเอเจนต์ AI มาใช้ในพัฒนาซอฟต์แวร์
การนำเอเจนต์ AI มาใช้สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง แต่หลายทีมกลับสะดุดตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยง 👀
- การปรับใช้เอเจนต์ข้ามเครื่องมือที่แยกส่วน: นี่คือเหตุผลอันดับหนึ่งที่โครงการ AI แบบเอเจนต์ล้มเหลว หากเอเจนต์ของคุณต้องค้นหาบริบทจากหลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน พวกมันจะสร้างความวุ่นวายมากกว่าคุณค่า คุณต้องแก้ปัญหาการขยายงานที่ไร้ระเบียบก่อน
- คาดหวังให้ตัวแทนตัดสินใจหรือแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์: ตัวแทนมีพลังมหาศาลในการจัดการงานที่ซ้ำซากและมีรูปแบบที่ชัดเจน แต่พวกเขาไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของมนุษย์ได้ อย่าขอให้ตัวแทนแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือตีความสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
- การข้ามขั้นตอนการสร้างความเข้าใจบริบท: คุณไม่สามารถคาดหวังให้ตัวแทนรู้โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับกฎการเขียนโค้ดเฉพาะหรือความชอบด้านสถาปัตยกรรมของทีมคุณ คุณต้องให้บริบทนี้โดยการบันทึกมาตรฐานของคุณไว้ในที่ที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้
- การทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติพร้อมกัน: อย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติพร้อมกันทั้งหมด เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานขนาดเล็ก กำหนดขอบเขตชัดเจน และมีความเสี่ยงต่ำก่อน วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กรและทำให้คนในองค์กรต่อต้านเทคโนโลยี
- การละเลยผลลัพธ์ของตัวแทน: ตัวแทนเรียนรู้และพัฒนาผ่านข้อมูลย้อนกลับ หากทีมของคุณเพียงแค่รับรองทุกอย่างที่ตัวแทนผลิตออกมา คุณกำลังพลาดโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและจับข้อผิดพลาดก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
📖 อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือเพื่อปรับปรุงการส่งมอบ
เจาะรหัสสุดยอดเอเจนต์ด้วย ClickUp!
เอไอซูเปอร์เอเจนต์ทำให้การประสานงานที่ซับซ้อนกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันทำให้ทีมของคุณติดขัดอยู่ พวกมันสามารถจัดการการตรวจสอบ, จัดการเอกสาร, และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ แต่เพียงเมื่อพวกมันมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
ดังนั้น แพลตฟอร์มที่คุณทำงานอยู่มีความสำคัญมากกว่าตัวแทนแต่ละคนที่คุณส่งไปทำงาน
ซูเปอร์เอเจนต์ที่ถูกโยนเข้าไปในระบบนิเวศที่แตกแยกและเต็มไปด้วยเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ จะยิ่งทำให้ความวุ่นวายที่มีอยู่เลวร้ายลง ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่สามารถแก้ไขปัญหาความสับสนของบริบทการทำงานได้ก่อน ด้วยการรวมงานทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมโยงกัน
การลงทุนในแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในวันนี้ คือการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมหรือยังที่จะมอบบริบทที่จำเป็นให้กับตัวแทน AI ของคุณเพื่อความสำเร็จ?
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและดูว่าพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยการพัฒนาเชิงตัวแทนได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ช่วยการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมเปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขสำหรับโค้ด; พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งแบบครั้งเดียวในลักษณะแยกส่วน. ซุปเปอร์เอเจนต์เปรียบเสมือนผู้จัดการโครงการเสมือนจริง; พวกเขาประสานงานทีมของความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ.
ไม่, ตัวแทนสนับสนุนทีมของคุณ ไม่ใช่แทนที่มัน. พวกเขาเก่งในการจัดการกับงานที่ซ้ำซาก มีกฎเกณฑ์ แต่ขาดการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการออกแบบสถาปัตยกรรม.
คุณควรระมัดระวังการเข้าถึงของตัวแทนต่อโค้ดและข้อมูลประจำตัวที่ละเอียดอ่อน วิธีการที่โมเดล AI พื้นฐานจัดการข้อมูลของคุณ และความสามารถในการตรวจสอบการกระทำของตัวแทน การประเมินแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มก่อนการใช้งานตัวแทนในระบบผลิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง