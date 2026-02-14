บล็อก ClickUp

วิธีที่ AI Super Agents สนับสนุนทีมพัฒนาในปี 2026

Arya DineshSenior Content Editor
14 กุมภาพันธ์ 2569

ทีมนักพัฒนาส่วนใหญ่ได้สัมผัสถึงขีดจำกัดของเครื่องมือ AI ในปัจจุบันแล้ว

ผู้ช่วยเขียนโค้ดสามารถสร้างโค้ดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาคอขวดที่แท้จริงในการส่งมอบซอฟต์แวร์ นั่นคือการประสานงาน การเขียนโค้ดมักไม่ใช่ส่วนที่ใช้เวลามากที่สุด การตรวจสอบ การทดสอบ การจัดทำเอกสาร การปรับใช้ และการประสานงานระหว่างทีมต่างหากที่เป็นจุดที่งานหยุดชะงัก

การประสานงานนั้นยังคงเกิดขึ้นข้ามเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน เป็นของบุคคลต่าง ๆ และถูกเชื่อมต่อกันด้วยมือ

เมื่อเครื่องมือ AI ถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น ปัญหาก็มักจะซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย ผู้ช่วยแต่ละคนจะรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน แต่ผู้พัฒนาต้องรับภาระในการจัดการบริบทระหว่างตัวแก้ไข เครื่องมือติดตามงาน เอกสาร และการสนทนา ภาระงานส่วนเกินนี้ยังคงตกอยู่กับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ ไม่ใช่ด้วยการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีกว่า แต่ด้วยการรับผิดชอบงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ด มาดูกันว่าพวกเขาสนับสนุนทีมพัฒนาอย่างไร!

อะไรคือเอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์?

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ เป็นตัวแทนของรูปแบบการดำเนินงานแบบเอเจนต์ที่แตกต่างออกไป

แทนที่จะมีตัวแทนเพียงคนเดียวที่ตอบสนองต่อคำสั่ง ระบบซูเปอร์เอเจนต์ประกอบด้วยตัวแทนเฉพาะทางหลายตัวที่ทำงานร่วมกันข้ามกระบวนการทำงาน ตัวแทนแต่ละตัวมีบทบาทที่กำหนดไว้ มีบริบทที่แชร์ร่วมกัน และมีความสามารถในการดำเนินการอย่างอิสระภายในขอบเขตที่ชัดเจน

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญสำหรับทีมซอฟต์แวร์ เพราะฟีเจอร์ไม่ได้ล้มเหลวในการส่งมอบเพียงเพราะโค้ดไม่ได้ถูกเขียน ความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ติดตามการพึ่งพา การตรวจสอบหยุดชะงัก เอกสารล่าช้า หรือการตัดสินใจสูญหายระหว่างทีม

ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินงานตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ระบบซูเปอร์เอเจนต์สามารถรับคำขอฟีเจอร์เดียวและจัดการกระบวนการทั้งหมดได้:

  • ตัวแทนหนึ่งร่างแผนการดำเนินการ
  • อีกคนหนึ่งเขียนโค้ดเริ่มต้นตามแผน
  • ตัวแทนที่สามสร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวม
  • การปรับปรุงครั้งที่สี่คือการอัปเดตเอกสารสำหรับผู้ใช้เพื่อสะท้อนถึงคุณสมบัติใหม่

กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยนักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตัวแทนไม่ตาบอดเท่านั้น พวกเขาจะล้มเหลวเมื่อโค้ดของคุณอยู่บน GitHub งานของคุณอยู่ในเครื่องมืออื่น และเอกสารของคุณอยู่ในเครื่องมือที่สาม

งานวิจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ จากผลสำรวจของ Pryon พบว่า70% ของผู้นำองค์กรระบุว่าพนักงานเสียเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพียงเพื่อค้นหาข้อมูล

พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แก้ไขปัญหานี้ในระดับระบบ เมื่องาน เอกสาร การสนทนา และการตัดสินใจอยู่ร่วมกัน ตัวแทนสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจสถานการณ์เดียวกันกับทีมที่พวกเขาสนับสนุน

ทำไมทีมของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชันที่ใช้ตัวแทนเพียงตัวเดียว

เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะถามว่าทำไมผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถสูงเพียงคนเดียวจึงไม่เพียงพอ ปัญหาคือโซลูชันแบบตัวแทนเดียวจะถึงขีดจำกัดของความสามารถ

AI แบบทั่วไปที่ถูกบังคับให้สลับบริบทระหว่างการเขียนโค้ด การตรวจสอบคำขอการดึง และการร่างบันทึกการปล่อย จะทำได้เพียงระดับปานกลางในแต่ละงานเท่านั้น คุณภาพของผลลัพธ์จะลดลงเมื่อความซับซ้อนของคำขอของคุณเพิ่มขึ้น ทำให้ทีมของคุณต้องมาแก้ไขความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้น

ระบบหลายตัวแทนแก้ไขปัญหานี้ผ่านการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในขณะที่เอเจนต์หนึ่งกำลังเขียนเทสต์ อีกเอเจนต์หนึ่งสามารถอัปเดตบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่สถาปัตยกรรมระดับสูงและการแก้ปัญหาแทนที่จะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ข้อแลกเปลี่ยนคือสิ่งนี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ระดับของการดำเนินการแบบขนานนี้ช่วยลดระยะเวลาของวงจรโครงการ แต่ประโยชน์ที่ใหญ่กว่าคือความสอดคล้อง ตัวแทนจำเป็นต้องมีชั้นบริบทที่ใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำงานซ้ำซ้อนหรือเขียนทับความคืบหน้าของกันและกัน

ใน ClickUp แต่ละSuper Agentถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะทาง Codegen Agent ตัวอย่างเช่น มุ่งเน้นเฉพาะการนำไปใช้งานจริงเท่านั้น มันทำงานจากงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในขอบเขตของการเขียนโค้ดเท่านั้น มันจะไม่ตรวจสอบผลลัพธ์ของตัวเองหรือตัดสินใจว่าพร้อมสำหรับการปล่อยหรือไม่

การแยกนั้นเป็นการตั้งใจ

ในขณะที่ Codegen Agent กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงอยู่ เอเจนต์อื่นๆ สามารถทำงานพร้อมกันได้ สามารถสร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบได้ อีกอันหนึ่งสามารถอัปเดตเอกสาร อีกอันหนึ่งสามารถเปิดเผยความเสี่ยงหรืออุปสรรคได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทเดียวกันที่แชร์ร่วมกัน

ประโยชน์หลักของ AI Super Agents สำหรับทีมพัฒนา

เอไอซูเปอร์เอเจนต์มอบคุณค่าสูงสุดเมื่อทำงานภายในระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมือที่แยกจากกัน คุณประโยชน์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญในด้านความเร็ว คุณภาพ และการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนาของคุณ

วงจรการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นและการลดงานที่ต้องทำซ้ำ

การสปรินต์ของคุณถูกขัดขวางด้วยคอขวดที่คุ้นเคย—การตรวจสอบโค้ดที่สำคัญติดค้างอยู่ในคิวของใครบางคนเป็นเวลาหลายวัน หรือพบข้อบกพร่องใหญ่ก่อนการปล่อยเวอร์ชัน ทำให้ต้องทำงานแก้ไขในนาทีสุดท้าย ความล่าช้าเหล่านี้สร้างความหงุดหงิดและทำให้กำหนดเวลาของคุณล่าช้าออกไป ซูเปอร์เอเจนต์ขจัดปัญหาการรอคอยเหล่านี้ออกไป

ตัวแทนสามารถให้การตรวจสอบโค้ดเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการเปิด pull request ตัวแทนอีกคนหนึ่งสามารถระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดได้ก่อนที่จะมีการเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียววิธีการ "shift-left" นี้ในการควบคุมคุณภาพช่วยจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อยังแก้ไขได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย

  • การตรวจสอบครั้งแรกโดยอัตโนมัติ: ตัวแทนจะติดธงปัญหาการจัดรูปแบบและสไตล์ที่พบบ่อย ทำให้ผู้ตรวจสอบมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ตรรกะและสถาปัตยกรรมได้
  • การดำเนินการงานคู่ขนาน: ตัวแทนทดสอบและตัวแทนจัดทำเอกสารสามารถทำงานบนฟีเจอร์เดียวกันได้พร้อมกัน ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบโดยรวม
  • การดึงข้อมูลบริบททันที: ตัวแทนสามารถดึงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง, การตัดสินใจในอดีตจากบันทึกการประชุม, และโค้ดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถหยุดการตามหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอรีวิว และให้ AI จัดการรอบแรกแทนได้ เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations

เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" ตัวแทนสามารถเริ่มการวิเคราะห์ได้ทันทีและโพสต์ผลการค้นพบโดยตรงในความคิดเห็นของงานนั้น ทำให้บริบททั้งหมดอยู่ในที่เดียว

แดชบอร์ดมอบหมายงานด้วย AI ของ ClickUp
ใช้ AI Assign, AI Prioritize และ AI Cards ของ ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานเป็นอัตโนมัติและแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที

ปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของโค้ด

คุณภาพของโค้ดมักเป็นเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้และอาจรู้สึกไม่สม่ำเสมอ

งานของนักพัฒนาคนหนึ่งมักจะสะอาดและมีเอกสารประกอบอย่างดี ในขณะที่อีกคนหนึ่งมักจะเร่งรีบเกินไป คู่มือสไตล์มีอยู่ แต่บ่อยครั้งมักถูกลืมในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ส่งผลให้เกิดโค้ดที่ยุ่งเหยิงและยากต่อการบำรุงรักษา

เอไอซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้คุณภาพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของทีมคุณ พวกเขาใช้ความเข้มงวดในระดับเดียวกันกับการตรวจสอบทุกครั้งและการอัปเดตเอกสารทุกครั้ง สร้างมาตรฐานคุณภาพที่เป็นฐานรากซึ่งช่วยยกระดับโค้ดเบสของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถไล่ผู้พัฒนาอาวุโสของคุณออกไปได้ ตัวแทนมีความสามารถยอดเยี่ยมในการจับคู่รูปแบบและบังคับใช้กฎ แต่พวกเขามีความขาดแคลนในด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และปัญญาทางสถาปัตยกรรมของมนุษย์ที่มีประสบการณ์ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดจากการจับคู่ความสม่ำเสมอของตัวแทนกับความเชี่ยวชาญของมนุษย์

📖 อ่านเพิ่มเติม: คุณสื่อสารและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกในทีมอย่างไร?

การสื่อสารและการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น

นักพัฒนาของคุณถูกดึงออกจากงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องหรือไม่?

อาจเป็นเพราะ:

  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการการอัปเดตสถานะ
  • นักออกแบบต้องการดูว่าต้นแบบของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไร
  • ฝ่าย QA ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

การสื่อสารที่มากเกินไปนี้เป็นแหล่งสำคัญของปัญหาการกระจายบริบท เป็นสถานการณ์ที่ทีมต่างๆ เสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ตามหาไฟล์ และอัปเดตข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ต้องเสียเวลาถึงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับอีเมลที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยจัดการได้

ซูเปอร์เอเจนต์สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แปลระหว่างทีมต่าง ๆ ได้ พวกเขาสามารถสรุปความคืบหน้าทางเทคนิคให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคได้ แจ้งการเปลี่ยนแปลงใน UI ที่กระทบต่อทีมออกแบบ และสร้างสถานการณ์ทดสอบที่เข้าใจง่ายสำหรับทีม QA ได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องรบกวนนักพัฒนาของคุณ

วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงบทสนทนาได้เท่านั้น หากการตัดสินใจเกิดขึ้นในช่อง Slack สถานะถูกติดตามในเครื่องมือโครงการ และข้อกำหนดอยู่ในเอกสารแยกต่างหาก เจ้าหน้าที่จะไม่มีทางรวบรวมภาพรวมที่สมบูรณ์ได้ สุดท้ายก็ต้องไปสอบถามข้อมูลจากมนุษย์ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หยุดการค้นหาบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประวัติการสื่อสารทั้งหมดในความคิดเห็นและแชท ClickUpได้ควบคู่ไปกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ClickUp เมื่อเจ้าหน้าที่สร้างการอัปเดตโครงการ ระบบจะทราบถึงสิ่งที่ได้พูดคุยกัน อุปสรรคที่เกิดขึ้น และการตัดสินใจที่ทำไว้ทั้งหมด โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายซ้ำอีก

รับคำตอบอัตโนมัติทันทีด้วย ClickUp Agents_วิธีที่ AI Super Agents สนับสนุนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
รับคำตอบอัตโนมัติทันทีด้วยตัวแทนใน ClickUp

วิธีที่ทีมพัฒนาใช้เอเจนต์อัจฉริยะ AI ในการปฏิบัติจริง

นี่คือวิธีที่ทีมพัฒนาของคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI ขั้นสูงในงานประจำวันได้จริง

นี่คือวิธีที่ทีมพัฒนาของคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI ขั้นสูงในการทำงานประจำวันได้จริง 🛠️

การทำให้การตรวจสอบโค้ดและการทดสอบเป็นอัตโนมัติ

ทันทีที่นักพัฒนาเปิดคำขอดึง (pull request) ขึ้นมา กระบวนการทำงานของคุณมักจะหยุดชะงักรอการตรวจสอบจากมนุษย์ การส่งต่องานด้วยมือเช่นนี้ทั้งช้าและมักเน้นไปที่รายละเอียดเล็กน้อย เช่น การจัดรูปแบบ แทนที่จะตรวจสอบตรรกะที่ซับซ้อน นี่คืองานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เมื่อมีการเปิดคำขอการดึง (pull request) ตัวแทนสามารถวิเคราะห์โค้ดโดยอัตโนมัติตามรายการตรวจสอบการตรวจสอบโค้ดของทีมคุณ ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบบ่อย และยืนยันว่าความครอบคลุมของการทดสอบไม่ได้ลดลง ตัวแทนจะโพสต์ผลการตรวจสอบเป็นบทวิจารณ์เบื้องต้น ทำให้ผู้ตรวจสอบมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้นของโค้ดได้

คุณยังสามารถให้ตัวแทนร่างกรณีทดสอบตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ โดยครอบคลุมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังและกรณีขอบเขตที่อาจเกิดขึ้นได้ นักพัฒนาของคุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทดสอบเหล่านี้แทนที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด

การจัดการเอกสารและการแบ่งปันความรู้

คุณรู้ถึงความเจ็บปวดของเอกสารที่ล้าสมัย สมาชิกทีมใหม่พยายามทำตามคู่มือการตั้งค่า แต่กลับพบว่ามันล้าสมัยไปหนึ่งปีแล้วและทำให้เข้าใจผิดอย่างชัดเจน

เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญมักสูญหายไปตลอดกาลเมื่อบุคคลที่ตัดสินใจนั้นออกจากบริษัท

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอเจนติกช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโค้ดและทำเครื่องหมายเอกสารที่ต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติ พวกมันยังสามารถร่างการอัปเดตให้คุณได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสาร API และคู่มือผู้ใช้ของคุณสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณเสมอ

ที่สำคัญกว่านั้น ตัวแทนสามารถจับ "เหตุผล" ได้ พวกเขาสามารถสังเคราะห์การตัดสินใจที่ทำในความคิดเห็นของงาน บันทึกการประชุม และเธรดการตรวจสอบโค้ดให้เป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมของคุณด้วยClickUp DocsและClickUp Brain เพราะทุกงาน การสนทนา และความรู้ของคุณถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ClickUp Brain จึงสามารถค้นหาคำตอบได้ทันทีเมื่อมีนักพัฒนาถามว่า "ทำไมเราถึงเลือกใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลนี้?" ระบบยังสามารถแสดงการสนทนาเดิม เอกสารที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ และงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานได้อีกด้วย

การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ DevOps และการPLOYMENTให้มีประสิทธิภาพ

สายการPLOYMENTของคุณคือเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้มากมาย

การตรวจสอบสถานะการสร้าง, การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ, และการจัดการการย้อนกลับมักต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งช้าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมอบประโยชน์อย่างมหาศาลได้

ซูเปอร์เอเจนต์สามารถจัดการกระบวนการปรับใช้ DevOps ของคุณได้อย่างครบวงจร พวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะการสร้าง จัดเตรียมสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับการทดสอบโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งจัดการการย้อนกลับหากการตรวจสอบหลังการปรับใช้ตรวจพบปัญหา

ในระหว่างที่ระบบหยุดทำงาน เจ้าหน้าที่สามารถช่วยลดเมตริกของ DevOpsเช่น เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) ได้โดยการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัย แจ้งวิศวกรที่อยู่ในเวร และสร้างรายงานเหตุการณ์ฉบับร่าง การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่วุ่นวายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้องค์กรของคุณทั้งหมดสามารถมองเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้ด้วยClickUp Dashboards ตัวแทน AI ของคุณสามารถตรวจสอบและจับข้อมูลจากแดชบอร์ดเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องรบกวนนักพัฒนาแม้แต่คนเดียว

บัตร AI_วิธีที่เอเจนต์ซูเปอร์ AI สนับสนุนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
รับสรุปข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยสรุปโดย AI ในแดชบอร์ด ClickUp

วิธีการผสานรวม AI Super Agents เข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณ

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการรวบรวมงานของคุณให้เป็นระบบเดียวกัน

ใช้แนวทางการผสานรวมแบบค่อยเป็นค่อยไป:

  • การรวบรวมข้อมูล: เริ่มต้นด้วยตัวแทนที่มีวัตถุประสงค์เดียวสำหรับงานที่มีปริมาณมากและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การจัดรูปแบบโค้ดหรือการตรวจสอบลิงก์ที่เสียในเอกสาร
  • Walk: แนะนำการประสานงานระหว่างสองเอเจนต์ในเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การให้เอเจนต์ตรวจสอบส่งต่อผลการตรวจสอบไปยังเอเจนต์สร้างชุดทดสอบ
  • รัน: ติดตั้งระบบตัวแทนที่จัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การนำคำขอฟีเจอร์จากแนวคิดไปสู่การนำไปใช้งานจริง

ฟังดูง่ายพอใช่ไหม? และมันก็ง่ายจริงๆ ตราบใดที่ตัวแทนของคุณมีบริบทครบถ้วน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของพวกเขา ตัวแทนจำเป็นต้องเข้าถึงความรู้รวมของทีมคุณ—มาตรฐานการเขียนโค้ด หลักการทางสถาปัตยกรรม และประวัติการตัดสินใจของคุณ ซึ่งสิ่งนี้ต้องการให้คุณมีความตั้งใจในการจัดการความรู้

คุณสามารถข้ามงานการผสานระบบที่ยุ่งยากได้ด้วยการนำพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานแบบเชื่อมโยงของตัวแทนมาใช้

นี่คือสิ่งที่ Accelerator สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ

แทนที่จะให้ทีมของคุณตั้งค่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น Accelerator มอบการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมให้กับคุณ คุณเริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมทุกอย่างไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเอกสาร งาน แชท แดชบอร์ด และข้อมูลสปรินต์ของคุณเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว บนพื้นฐานนั้น ClickUp Brain ซึ่งเป็นชั้นอัจฉริยะที่เข้าใจว่างานของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร จะทำงานอยู่เบื้องหลัง

จากตรงนั้น คุณจะได้รับชุด ซูเปอร์เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่ออกแบบมาสำหรับงานผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมจริง ไม่ใช่สำหรับสาธิต

  • ตัวแทนที่สามารถเปลี่ยนงานสปรินต์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้เป็นบันทึกการปล่อยที่มีโครงสร้าง
  • ตัวแทนที่สรุปความคืบหน้าของสปรินต์, อุปสรรค, และความเสี่ยงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะเพิ่มเติม
  • ตัวแทนที่รับคำขอฟีเจอร์ดิบและสังเคราะห์ให้เป็นบทสรุปฟีเจอร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันโดยใช้บริบทงานที่มีอยู่

เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายใน ClickUp พวกเขาจึงทำงานจากข้อมูลสปรินต์สด การสนทนาจริง และการเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่มีการส่งออกข้อมูล ไม่มีการถามซ้ำ ไม่จำเป็นต้องอธิบายวิธีการทำงานของทีมคุณใหม่

เป้าหมายไม่ใช่การเพิ่ม AI มากขึ้น แต่เป็นการลดความยุ่งยากในงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว ClickUp Accelerator ช่วยให้ระบบของคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

มาดูกันว่าเราจะสร้าง กระบวนการทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วย ClickUp ได้อย่างไร!

ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดงานที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ

ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนที่นักพัฒนาจะเริ่มเขียนโค้ด ตั๋วงานที่ไม่ชัดเจน ขาดบริบท กระทู้ความคิดเห็นยาวเหยียดที่อธิบายแต่ "เหตุผล" แต่ไม่เคยสรุปประเด็น

ใน ClickUp, กระบวนการทำงานนี้มักจะเริ่มต้นด้วยงาน

มีการขอเพิ่มฟีเจอร์เข้ามา มันจะกลายเป็นงานใน ClickUpพร้อมคำอธิบาย เกณฑ์การยอมรับ และกระทู้การสนทนาที่แนบมาด้วย งานนั้นเพียงงานเดียวคือหน่วยที่ตัวแทนทำงานรอบๆ

ที่นี่ ตัวแทนสามารถทำงานง่าย ๆ ได้หนึ่งอย่าง: ปรับให้คำขอเป็นปกติ

เมื่อมีการสร้างงานฟีเจอร์ใหม่ ตัวแทนจะตรวจสอบช่องข้อมูลที่ขาดหายไป สรุปการสนทนาที่ผ่านมา และทำเครื่องหมายช่องว่างในเกณฑ์การยอมรับ หากมีสิ่งสำคัญที่ขาดหายไป ระบบจะแจ้งเตือนก่อนที่งานจะเข้าสู่สถานะ "กำลังดำเนินการ" นักพัฒนาจะหยุดทำหน้าที่เป็นผู้แปลและเริ่มทำงานกับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

agent_How AI Super Agents Support Software Development Teams
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนนี้สามารถจับรายละเอียดทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของคุณและสร้างสรุปคุณลักษณะที่ชัดเจนได้

ขั้นตอนที่ 2: ให้งานดำเนินต่อไปผ่านการตรวจสอบและการส่งต่อ

เมื่องานถูกย้ายเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา ความล่าช้ามักจะเกิดจากการส่งต่องาน การตรวจสอบของคุณอาจยังไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือบริบทอาจสูญหายไประหว่างการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ใน ClickUp, ตัวแทนสามารถตอบกลับการเปลี่ยนผ่านเหล่านั้นได้

เมื่องานย้ายไปยังสถานะ "พร้อมตรวจสอบ" เจ้าหน้าที่จะกำหนดผู้ตรวจสอบที่เหมาะสมตามกฎการเป็นเจ้าของ เพิ่มรายการตรวจสอบที่ดึงมาจากมาตรฐานของทีมคุณ และแจ้งเตือนไปยังช่องทางที่ถูกต้อง หากงานอยู่ในสถานะตรวจสอบนานเกินไป จะถูกทำเครื่องหมายก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรค

pm_How AI Super Agents Support Software Development Teams
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp Super Agents ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจจับความเสี่ยงที่ผิวหน้า ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

เมื่อการทำงานดำเนินไป ปัญหาต่างๆ มักจะไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งหมด แต่จะค่อยๆ สะสมอย่างเงียบๆ งานมากเกินไปสำหรับวิศวกรคนเดียว การแก้ไขปัญหาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ฟีเจอร์ที่เลื่อนกำหนดส่งทีละสปรินต์

เนื่องจาก ClickUp เชื่อมโยงงาน สถานะ กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบเข้าด้วยกัน เจ้าหน้าที่จึงสามารถติดตามระบบได้ ไม่ใช่แค่รายการแต่ละรายการเท่านั้น

แทนที่จะให้ใครบางคนสแกนแดชบอร์ด คุณสามารถถามได้:

  • อะไรที่ติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบในสัปดาห์นี้?
  • ฟีเจอร์ใดที่กำลังมาแรงล่าช้า?
  • เราให้ภาระหนักเกินไปกับคนกลุ่มเดิมตรงไหนบ้าง?

คำตอบมาจากข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่รายงานที่จัดทำด้วยมือ

แบ็กล็อก เอเจนต์: วิธีที่ AI ซูเปอร์ เอเจนต์สนับสนุนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวแทนนี้จะคอยติดตามงานค้างที่สำคัญทั้งหมดของคุณอย่างใกล้ชิด

ขั้นตอนที่ 4: ปิดลูปหลังจากงานเสร็จสิ้น

หลังจากการนำไปใช้งาน บทเรียนที่ได้เรียนรู้ไม่เคยถูกนำกลับเข้าสู่ระบบ

ตัวแทน เช่น Sprint Review Summarizer หรือ Release Note Writer ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

พวกเขาจัดเรียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง, จับการตัดสินใจจากการสนทนาเกี่ยวกับการปล่อย, และแนบบริบทนั้นกลับไปยังงานหรือเอกสาร เมื่อมีฟีเจอร์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้ง เหตุผลก็พร้อมอยู่แล้ว

นั่นคือวิธีที่ระบบจะฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะรีเซ็ตทุกครั้งที่ทำสปรินต์

Agent_How AI Super Agents สนับสนุนทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
ขอให้ตัวแทนการทบทวนการวิ่งรวบรวมทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ และคุณจะได้รับสรุปภายในไม่กี่วินาที!

ทำไมสิ่งนี้จึงได้ผลใน ClickUp โดยเฉพาะ

ตัวแทนจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเห็นภาพรวมทั้งหมด

ใน ClickUp งาน เอกสาร ความคิดเห็น ไทม์ไลน์ และสิทธิ์การเข้าถึงถูกเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับกฎการเข้าถึงเดียวกันกับทีมของคุณและทำงานภายในโครงสร้างเดียวกัน ไม่มีการเชื่อมต่อบริบทแบบชั่วคราวหรือการดูแลระบบเชื่อมต่อที่เปราะบาง

ผลลัพธ์นั้นละเอียดอ่อนแต่มีความหมาย:

  • ข้อความ "คุณช่วยอัปเดตสิ่งนี้ได้ไหม?" น้อยลง
  • ตั๋วที่สะอาด
  • การรีวิวที่ราบรื่นขึ้น
  • ภาระทางความคิดน้อยลง

AI หยุดรู้สึกเหมือนเป็นโครงการแยกต่างหาก และเริ่มรู้สึกเหมือนกระบวนการทำงานเองก็เบาขึ้น ดูกระบวนการทำงานแบบครบวงจรได้ที่นี่ 👇🏼

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อนำเอเจนต์ AI มาใช้ในพัฒนาซอฟต์แวร์

การนำเอเจนต์ AI มาใช้สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง แต่หลายทีมกลับสะดุดตั้งแต่เริ่มต้น

นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยง 👀

  • การปรับใช้เอเจนต์ข้ามเครื่องมือที่แยกส่วน: นี่คือเหตุผลอันดับหนึ่งที่โครงการ AI แบบเอเจนต์ล้มเหลว หากเอเจนต์ของคุณต้องค้นหาบริบทจากหลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน พวกมันจะสร้างความวุ่นวายมากกว่าคุณค่า คุณต้องแก้ปัญหาการขยายงานที่ไร้ระเบียบก่อน
  • คาดหวังให้ตัวแทนตัดสินใจหรือแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์: ตัวแทนมีพลังมหาศาลในการจัดการงานที่ซ้ำซากและมีรูปแบบที่ชัดเจน แต่พวกเขาไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของมนุษย์ได้ อย่าขอให้ตัวแทนแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือตีความสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
  • การข้ามขั้นตอนการสร้างความเข้าใจบริบท: คุณไม่สามารถคาดหวังให้ตัวแทนรู้โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับกฎการเขียนโค้ดเฉพาะหรือความชอบด้านสถาปัตยกรรมของทีมคุณ คุณต้องให้บริบทนี้โดยการบันทึกมาตรฐานของคุณไว้ในที่ที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้
  • การทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติพร้อมกัน: อย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติพร้อมกันทั้งหมด เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานขนาดเล็ก กำหนดขอบเขตชัดเจน และมีความเสี่ยงต่ำก่อน วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กรและทำให้คนในองค์กรต่อต้านเทคโนโลยี
  • การละเลยผลลัพธ์ของตัวแทน: ตัวแทนเรียนรู้และพัฒนาผ่านข้อมูลย้อนกลับ หากทีมของคุณเพียงแค่รับรองทุกอย่างที่ตัวแทนผลิตออกมา คุณกำลังพลาดโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและจับข้อผิดพลาดก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

📖 อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือเพื่อปรับปรุงการส่งมอบ

เจาะรหัสสุดยอดเอเจนต์ด้วย ClickUp!

เอไอซูเปอร์เอเจนต์ทำให้การประสานงานที่ซับซ้อนกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันทำให้ทีมของคุณติดขัดอยู่ พวกมันสามารถจัดการการตรวจสอบ, จัดการเอกสาร, และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ แต่เพียงเมื่อพวกมันมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว

ดังนั้น แพลตฟอร์มที่คุณทำงานอยู่มีความสำคัญมากกว่าตัวแทนแต่ละคนที่คุณส่งไปทำงาน

ซูเปอร์เอเจนต์ที่ถูกโยนเข้าไปในระบบนิเวศที่แตกแยกและเต็มไปด้วยเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ จะยิ่งทำให้ความวุ่นวายที่มีอยู่เลวร้ายลง ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่สามารถแก้ไขปัญหาความสับสนของบริบทการทำงานได้ก่อน ด้วยการรวมงานทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมโยงกัน

การลงทุนในแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในวันนี้ คือการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมหรือยังที่จะมอบบริบทที่จำเป็นให้กับตัวแทน AI ของคุณเพื่อความสำเร็จ?

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและดูว่าพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยการพัฒนาเชิงตัวแทนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ช่วยการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมเปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขสำหรับโค้ด; พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งแบบครั้งเดียวในลักษณะแยกส่วน. ซุปเปอร์เอเจนต์เปรียบเสมือนผู้จัดการโครงการเสมือนจริง; พวกเขาประสานงานทีมของความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ.

ไม่, ตัวแทนสนับสนุนทีมของคุณ ไม่ใช่แทนที่มัน. พวกเขาเก่งในการจัดการกับงานที่ซ้ำซาก มีกฎเกณฑ์ แต่ขาดการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการออกแบบสถาปัตยกรรม.

คุณควรระมัดระวังการเข้าถึงของตัวแทนต่อโค้ดและข้อมูลประจำตัวที่ละเอียดอ่อน วิธีการที่โมเดล AI พื้นฐานจัดการข้อมูลของคุณ และความสามารถในการตรวจสอบการกระทำของตัวแทน การประเมินแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มก่อนการใช้งานตัวแทนในระบบผลิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง