บล็อก ClickUp

วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน AI

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
9 มกราคม 2569

ตัวแทน AI กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายในกระบวนการทำงานจริง ประมาณ62% ขององค์กรกำลังทดลองใช้ตัวแทนเหล่านี้ แต่มีเพียง 23% เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอในระดับที่กว้างขวาง

แรงเสียดทานมักไม่ได้อยู่ในตัวแบบหรือเครื่องมือ แต่มันปรากฏให้เห็นในวิธีการเขียนคำสั่ง การนำกลับมาใช้ใหม่ และการให้ความไว้วางใจในคำสั่งเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อข้อความแจ้งเตือนดูไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ออกมามีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง กรณีเฉพาะเจาะจงทำให้กระบวนการสะดุด และความมั่นใจลดลง สุดท้ายทีมงานต้องคอยดูแลระบบอัตโนมัติที่แต่เดิมมีไว้เพื่อลดภาระงาน

คำแนะนำที่ชัดเจนและมีโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้น คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันข้ามเครื่องมือต่างๆ จัดการกับความหลากหลายโดยไม่ล้มเหลว และยังคงเชื่อถือได้เมื่อระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการเขียนคำสั่งสำหรับตัวแทน AI เราจะดูด้วยว่าClickUpสนับสนุนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยตัวแทนอย่างไร 🎯

อะไรคือคำสั่งให้ตัวแทน AI ทำงาน?

คำสั่งเริ่มต้นของตัวแทน AI คือชุดคำสั่งที่มีโครงสร้างซึ่งชี้นำการตัดสินใจของตัวแทนผ่านขั้นตอน เครื่องมือ และเงื่อนไขต่างๆ คำสั่งนี้กำหนดสิ่งที่ตัวแทนควรทำ ข้อมูลที่สามารถใช้ได้ วิธีการตอบสนองต่อความแตกต่าง และเมื่อใดควรหยุดหรือส่งต่อ

คำแนะนำที่ชัดเจนสร้างพฤติกรรมที่ซ้ำได้ จำกัดการเบี่ยงเบนระหว่างการรัน และทำให้การทำงานของเอเจนต์ AIง่ายต่อการแก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดต และขยายขนาด

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ยุคแรกที่ใช้ในหุ่นยนต์มักจะติดอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย ในการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการบันทึกไว้ ตัวแทนนำทางได้เรียนรู้ว่าการยืนนิ่งๆ หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ดีกว่าการสำรวจสภาพแวดล้อม นักวิจัยเรียกพฤติกรรมนี้ว่า'การแฮ็กรางวัล'

เหตุใดคุณภาพของข้อความจึงสำคัญต่อตัวแทนมากกว่าแชท

เครื่องมือตัวแทน AIจัดการงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามเวลา คำสั่งที่คลุมเครือในแชทอาจให้คำตอบที่พอใช้ได้ แต่หากใช้คำสั่งเดียวกันกับตัวแทน อาจนำไปสู่การคำนวณที่สูญเปล่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงและผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

นี่คือสิ่งที่ทำให้คำแนะนำสำหรับตัวแทนแตกต่างออกไป:

  • ตัวแทนตัดสินใจอย่างอิสระ: พวกเขาเลือกเครื่องมือที่จะใช้, เมื่อใดที่จะกลับมาตรวจสอบ, และวิธีจัดการกับข้อผิดพลาด
  • ความผิดพลาดสะสมอย่างรวดเร็ว: การตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในช่วงต้นของกระบวนการทำงานสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขั้นตอนถัดไปนับสิบได้
  • บริบทเสื่อมถอยเมื่อลำดับยาว: ตัวแทนสูญเสียการติดตามเป้าหมายเดิมหากคำแนะนำขาดโครงสร้างที่ชัดเจน
  • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสูง: การแก้ไขมักต้องเริ่มต้นกระบวนการทำงานทั้งหมดใหม่

แชทช่วยให้คุณปรับทิศทางได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ตัวแทนจำเป็นต้องมีขอบเขตที่สร้างไว้ในตัวคำสั่งเอง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997 ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Softbotได้เรียนรู้วิธีการท่องอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองมันค้นพบวิธีการรวมคำสั่งพื้นฐาน เช่น การค้นหา ดาวน์โหลดไฟล์ และแตกไฟล์เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จโดยไม่ต้องได้รับคำสั่งแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน นี่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของตัวแทนเว็บอัตโนมัติ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างคำแนะนำสำหรับตัวแทนที่แข็งแกร่ง

คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนประกอบด้วยสามชั้น แต่ละบล็อกช่วยขจัดความคลุมเครือและให้แนวทางที่มั่นคงแก่ตัวแทนตลอดการใช้งาน 📨

ชั้นที่ 1: การกำหนดบทบาท (ใครคือตัวแทน)

มอบตัวตนให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของมัน ตัวแทนที่เป็น 'ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย' จะค้นหาช่องโหว่และระบุรูปแบบที่มีความเสี่ยง ในทางกลับกัน ตัวแทนที่เป็น 'ผู้เขียนเอกสาร' จะให้ความสำคัญกับความเข้าใจง่ายและการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ

บทบาทนี้กำหนดว่าเครื่องมือใดที่ตัวแทนจะเลือกก่อนและวิธีการตัดสินใจเมื่อมีตัวเลือกหลายอย่างที่ดูเหมาะสม

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง

แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯

ด้วยClickUp AI AgentsและClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

เลเยอร์ 2: โครงสร้างงาน (สิ่งที่ตัวแทนต้องทำให้สำเร็จ)

วางแผนขั้นตอนตามลำดับ

ตัวแทนวิจัยจำเป็นต้องค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, สกัดข้อมูลที่สำคัญ, ตรวจสอบข้อมูลที่ค้นพบ, ระบุข้อขัดแย้ง, และสรุปผลลัพธ์. แต่ละขั้นตอนต้องมีเงื่อนไขการออกที่เป็นรูปธรรม.

'ดึงข้อเรียกร้องหลัก' หมายถึงการดึงคำพูดโดยตรงและหมายเลขการอ้างอิง ไม่ใช่การเขียนย่อหน้าสรุปที่คลุมเครือ ความเฉพาะเจาะจงช่วยให้ตัวแทนไม่หลงประเด็น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คำสั่งเชิงลบอย่างประหยัดแต่แม่นยำ แทนที่จะพูดว่า 'อย่าเห็นภาพหลอน' ให้พูดว่า 'อย่าสร้าง API, ตัวชี้วัด หรือแหล่งข้อมูลขึ้นมาเอง' การระบุข้อห้ามที่ชัดเจนเฉพาะจุดจะช่วยกำหนดพฤติกรรมได้ดีกว่าคำเตือนที่กว้างเกินไป

ชั้นที่ 3: แนวทางการปฏิบัติงาน (วิธีที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติ)

กำหนดขอบเขตสำหรับการตัดสินใจด้วยตนเอง

  • เมื่อใดที่ตัวแทนจะลองทำการค้นหาฐานข้อมูลที่ล้มเหลวอีกครั้ง? (สองครั้ง จากนั้นแจ้งเตือนคุณ)
  • เมื่อใดที่มันจะข้ามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์? (ไม่เคย ยกเว้นเมื่อการขาดหายไปน้อยกว่า 5%)

เกณฑ์ที่ชัดเจนดีกว่าคำแนะนำที่คลุมเครือ ตัวแทนไม่สามารถอ่านใจคุณได้เมื่อมีอะไรผิดพลาดตอนเที่ยงคืน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมของงานที่ไม่ได้ระบุไว้เมื่อตรรกะของตัวแทนซับซ้อนขึ้นด้วยClickUp Docs ทีมสามารถติดตามสมมติฐาน เหตุผล และข้อแลกเปลี่ยนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของตัวแทนด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ClickUp Docs: วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน AI สำหรับงานที่ซับซ้อน
ทำให้พฤติกรรมของตัวแทนง่ายต่อการไว้วางใจและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเอกสารกระบวนการใน ClickUp Docs

ประวัติเวอร์ชันช่วยให้สามารถตรวจจับการถดถอยได้ง่าย และลิงก์ไปยังงานใน ClickUpจะแสดงว่ากฎถูกบังคับใช้จริงในจุดใด ซึ่งช่วยให้พฤติกรรมของตัวแทนยังคงเข้าใจได้แม้เวลาผ่านไปหลายเดือน หรือหลังจากมีการส่งต่องานและเปลี่ยนแปลงระบบหลายครั้ง

ขั้นตอนโดยละเอียด: วิธีเขียนคำสั่งสำหรับตัวแทน AI

ข้อความแจ้งเตือนของตัวแทนต้องมีความแม่นยำ คำสั่งแต่ละข้อจะกลายเป็นจุดตัดสินใจ และการตัดสินใจเหล่านั้นจะสะสมกันในกระบวนการทำงาน

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย รวมแชท ความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และงานโครงการไว้ในที่เดียว

นี่คือวิธีเขียนคำสั่ง AIที่ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้วย ClickUp!) 🪄

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดงาน ขอบเขต และสิ่งที่หมายถึง 'เสร็จสิ้น'

เริ่มต้นด้วยการบันทึกอย่างชัดเจนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร เขียนขอบเขตทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนที่คุณจะแตะการตั้งค่าการกำหนดค่าใดๆ

ตอบคำถามสามข้อนี้โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจน:

  • ตัวแทนนี้มีหน้าที่หรือการตัดสินใจเฉพาะอะไร?
  • อำนาจของมันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ไหน?
  • ผลลัพธ์ที่วัดได้ซึ่งบ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นคืออะไร?

ตัวแทนที่ 'ช่วยเหลือทีมขาย' ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย อย่างไรก็ตาม ตัวแทนที่ 'คัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาตามขนาดบริษัท งบประมาณ และระยะเวลา แล้วส่งต่อลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับตัวแทนขายประจำภูมิภาคภายใน 2 ชั่วโมง' มอบภารกิจที่ชัดเจนให้กับคุณ

เส้นขอบเขตช่วยป้องกันการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด หากคุณกำลังสร้างตัวแทนวิจัย โปรดระบุ:

  • แหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้โดยตรง (ฐานความรู้ของบริษัทคุณ ฐานข้อมูลเฉพาะ เว็บไซต์บางแห่ง)
  • ควรค้นหาลึกแค่ไหน (ตรวจสอบผลลัพธ์ 10 รายการแรก, สแกนเอกสารที่มีน้อยกว่า 50 หน้า)
  • เมื่อจำเป็นต้องยกระดับให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ (เมื่อแหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน, เมื่อข้อมูลมีอายุมากกว่าหกเดือน)

สิ่งที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดคือการกำหนดว่า 'เสร็จ' คืออะไร เกณฑ์การเสร็จสิ้น จะกลายเป็นรากฐานของคำสั่งของคุณ สำหรับตัวแทนตรวจสอบข้อมูล 'เสร็จ' อาจหมายถึง:

  • ทุกช่องที่จำเป็นมีข้อมูลแล้ว
  • ค่าที่ตรงกับรูปแบบที่คาดหวัง (วันที่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD, สกุลเงินเป็น USD)
  • การตรวจสอบไขว้กับบันทึกที่มีอยู่ไม่พบข้อมูลซ้ำ
  • รายงานข้อยกเว้นที่สร้างขึ้นสำหรับรายการที่ถูกทำเครื่องหมาย

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

ClickUp Super Agents: เครื่องมือ AI เพื่อมอบบริบทสำหรับงาน
กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตสำหรับ ClickUp Super Agents ในพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Super Agentsคือ เพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ

เมื่อคุณสร้าง Super Agent คุณจะกำหนดหน้าที่ของมันโดยใช้ภาษาธรรมชาติClickUp Brain ซึ่งเป็นชั้น AI ที่ขับเคลื่อน Super Agent เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณอยู่แล้ว เพราะมันสามารถมองเห็นงานของคุณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เอกสาร, และรูปแบบการทำงานของคุณได้

สมมติว่าคุณต้องการตัวแทนเพื่อคัดกรองรายงานข้อบกพร่อง

เครื่องมือสร้าง Super Agent ช่วยให้คุณอธิบายภารกิจได้: 'จัดหมวดหมู่รายงานข้อบกพร่องที่เข้ามา, กำหนดความรุนแรงตามผลกระทบ, และส่งต่อไปยังทีมวิศวกรรมที่เหมาะสม'

ตัวแทนจะรับเกณฑ์การเสร็จสิ้นจากการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อรายงานข้อบกพร่องย้ายไปยังสถานะ 'ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ' มีการกำหนดค่าความรุนแรง และมีสมาชิกในทีมถูกแท็ก ตัวแทนจะถือว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์

วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน AI และโมเดลภาษาขนาดใหญ่
กำหนดความรับผิดชอบของ ClickUp Super Agent โดยใช้เครื่องมือสร้างภาษาธรรมชาติ ซึ่งขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบบุคลิกภาพแบบยอมรับความล้มเหลวให้กับตัวแทน บอกตัวแทนอย่างชัดเจนว่าควรทำอย่างไรเมื่อไม่แน่ใจ: ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจง, ทำข้อสันนิษฐานแบบระมัดระวัง, หรือหยุดและแจ้งเตือนความเสี่ยง ตัวแทนที่ไม่มีกฎเกณฑ์การรับมือกับความล้มเหลวจะแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างมั่นใจ

ขั้นตอนที่ 2: ประกาศข้อมูลนำเข้าและพฤติกรรมของข้อมูลที่ขาดหาย

ตัวแทน AI จะหยุดทำงานเมื่อขาดข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ผิดรูปแบบ หน้าที่ของคุณคือการบันทึกข้อมูลนำเข้าทุกประเภทไว้ล่วงหน้า จากนั้นเขียนกฎที่ชัดเจนสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดพลาด

ข้อกำหนดของข้อมูลนำเข้า ควรระบุ:

  • กรอกชื่อและคำอธิบาย
  • ประเภทข้อมูล (สตริง, ตัวเลข, วันที่, บูลีน, ไฟล์)
  • รูปแบบที่คาดหวัง (ISO 8601 สำหรับวันที่, สองตำแหน่งทศนิยมสำหรับสกุลเงิน)
  • ช่วงค่าที่ถูกต้อง (ลำดับความสำคัญต้องเป็น 1-5, สถานะต้องตรงกับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)
  • ไม่ว่าข้อมูลที่ป้อนจะเป็นข้อบังคับหรือเป็นทางเลือก

ตัวอย่างข้อกำหนดสำหรับตัวแทนอนุมัติค่าใช้จ่าย: รหัสพนักงาน (สตริง, ตัวอักษรและตัวเลขหกตัว, จำเป็น), จำนวน (ตัวเลข, รูปแบบสกุลเงิน, $0. 01-$10,000. 00, จำเป็น), หมวดหมู่ (ค่า enumerated จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, จำเป็น), ใบเสร็จ (PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 5MB, ตัวเลือก)

ตอนนี้เขียน โปรโตคอลข้อมูลที่ขาดหาย นี่คือจุดที่เทคนิคการกระตุ้น AIส่วนใหญ่ล้มเหลว ทุกสถานการณ์ที่อาจมีข้อมูลขาดหายหรือไม่ถูกต้องจำเป็นต้องมีคำแนะนำที่ชัดเจน

สำหรับแต่ละข้อมูลนำเข้า ให้ระบุคำตอบที่ถูกต้อง:

  • ปฏิเสธทันทีและแจ้งผู้ส่ง?
  • ขอความชัดเจนและหยุดชั่วคราว?
  • ใช้ค่าเริ่มต้นและดำเนินการต่อ?
  • ข้ามรายการนี้และดำเนินการรายการอื่น?
  • ยกระดับให้ตรวจสอบโดยมนุษย์หรือไม่?

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

ClickUp Brain เชื่อมโยงงานที่ซับซ้อน เอกสาร ความคิดเห็น และเครื่องมือภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อให้คำตอบตามบริบทที่อิงจากงานจริงของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณกำหนดค่าตัวแทนใน ClickUpเครื่องมือ AIสามารถดึงบริบทโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณได้

สมมติว่าผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณต้องการข้อมูลงบประมาณเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ใน ClickUp คุณสามารถติดตามการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่เรียกว่า "งบประมาณคงเหลือ" บนงานของโครงการ ผู้แทนสามารถค้นหาข้อมูลในฟิลด์นั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ClickUp Super Agents: สร้างตัวแทนสำหรับการจัดการข้อผิดพลาด
กำหนดการตอบสนองตามเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้องโดยใช้ ClickUp Super Agents

เมื่อมีการขาดข้อมูลที่จำเป็น ตัวแทนจะปฏิบัติตามกฎที่คุณกำหนดไว้ สมมติว่ามีคนส่งคำขอค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องหมวดหมู่ ตัวแทนสามารถ:

  • อัปเดตสถานะงานเป็น 'ต้องการข้อมูล'
  • เพิ่มความคิดเห็น: '@ผู้ส่ง, กรุณาเลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายจากเมนูดรอปดาวน์หมวดหมู่'
  • กำหนดวันครบกำหนด 48 ชั่วโมงนับจากตอนนี้
  • เพิ่มงานไปยังมุมมอง 'ข้อมูลที่รอดำเนินการ'

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Super Agents ใน ClickUp:

ขั้นตอนที่ 3: เขียนกฎเครื่องมือโดยใช้ตัวกระตุ้น, สิทธิ์, และเงื่อนไขหยุด

ตอนนี้ คุณกำลังเปลี่ยนตัวแทนของคุณจากแนวคิดให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการ สำหรับการนี้ ส่วนประกอบต่อไปนี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน:

ทริกเกอร์ที่แม่นยำ ระบุเหตุการณ์ที่แน่นอนซึ่งทำให้ตัวแทนของคุณดำเนินการ 'เมื่อมีการสร้างงาน' จะทำงานอย่างต่อเนื่อง 'เมื่อมีการสร้างงานในรายการคำขอฟีเจอร์, ถูกติดแท็กว่าส่งโดยลูกค้า, และช่องความสำคัญว่าง' จะทำงานเฉพาะเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงกันเท่านั้น

สร้างตัวกระตุ้นจากเหตุการณ์ที่สามารถสังเกตได้:

  • การเปลี่ยนแปลงสถานะ (งานย้ายจาก 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' เป็น 'อนุมัติแล้ว')
  • การอัปเดตภาคสนาม (เปลี่ยนลำดับความสำคัญเป็น 'เร่งด่วน')
  • เงื่อนไขเวลา (ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. , 24 ชั่วโมงหลังการสร้างงาน)
  • สัญญาณภายนอก (ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งเข้ามา, API webhook ถูกเรียกใช้)
  • การกระทำของผู้ใช้ (งานที่มอบหมายให้ตัวแทน, ตัวแทนถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น)

สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ ควบคุมการกระทำที่ตัวแทนของคุณสามารถทำได้: การสร้างงาน, การอัปเดตฟิลด์, การส่งการแจ้งเตือน, การอ่านเอกสาร, และการเรียกใช้ API ภายนอก มีระดับสิทธิ์การใช้งานสามระดับสำหรับแต่ละเครื่องมือ: อนุญาตเสมอ, อนุญาตตามเงื่อนไข, และ ไม่อนุญาต

สุดท้าย เงื่อนไขการหยุด บอกให้ตัวแทนรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพยายาม หากไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ ตัวแทนจะวนลูปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสิ้นเปลืองทรัพยากร เงื่อนไขการหยุดที่พบบ่อย ได้แก่:

  • ขีดจำกัดความพยายาม (หยุดหลังจากเรียก API ล้มเหลวสามครั้ง)
  • ระยะเวลาจำกัด (หยุดหากกระบวนการเกิน 5 นาที)
  • เงื่อนไขข้อผิดพลาด (หยุดหากบริการภายนอกส่งคืนข้อผิดพลาด 500)
  • การแทรกแซงของมนุษย์ (หยุดทันทีเมื่อผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เข้ามาควบคุม)

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

ClickUp Super Agents: จับคู่ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนกับสัญชาตญาณของมนุษย์เพื่อความชัดเจน
ตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขตามเหตุการณ์ในโปรไฟล์ของ ClickUp Super Agent

ซูเปอร์เอเจนต์มีความยืดหยุ่นและใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและจากแอปภายนอกที่เลือก จากโปรไฟล์ของซูเปอร์เอเจนต์ คุณสามารถกำหนดค่าตัวกระตุ้น เครื่องมือ และแหล่งความรู้ และปรับแต่งสิ่งที่เอเจนต์สามารถเข้าถึงได้

เมื่อคุณสร้างAI Super Agent ใน ClickUp คุณจะต้องดำเนินการผ่านส่วนการกำหนดค่าสี่ส่วน:

  1. คำแนะนำ: กำหนดบทบาท วัตถุประสงค์ น้ำเสียง และกฎการตัดสินใจของตัวแทน ซึ่งกำหนดวิธีการตอบสนองและการดำเนินการ
  2. ทริกเกอร์: ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่แน่นอนซึ่งทำให้เอเจนต์ทำงาน
  3. เครื่องมือ: กำหนดการกระทำที่ตัวแทนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ เช่น การสร้างงาน
  4. ความรู้: ควบคุมแหล่งข้อมูลที่ตัวแทนสามารถอ้างอิงได้

ตัวอย่างเช่น ทีมคอนเทนต์สามารถสร้าง Super Agent เพื่อดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในร่างบล็อกได้ คำแนะนำจะระบุให้ตรวจสอบส่วนที่ขาด ข้อโต้แย้งที่ไม่ชัดเจน และปัญหาด้านน้ำเสียง ตัวกระตุ้นจะทำงานเมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'ร่างส่งแล้ว'

วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน AI และรวบรวมข้อมูล
ปรับแต่งความรู้ที่ ClickUp Super Agent ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงในเอกสารและสร้างงานแก้ไขได้ ในขณะที่ความรู้ช่วยให้เข้าถึงบทสรุปที่ได้รับการอนุมัติและโพสต์ที่เผยแพร่ในอดีตได้

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการออกแบบคำสั่ง, เทคนิค และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4: ล็อกรูปแบบผลลัพธ์เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้

ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันทำลายการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ หากตัวแทนของคุณสร้างรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันทุกครั้ง ผู้คนจะหยุดไว้วางใจมัน ล็อกทุกแง่มุมของรูปแบบผลลัพธ์ก่อนที่จะให้ตัวแทนเริ่มทำงาน

สำหรับข้อความเอาต์พุต เช่น สรุปหรือรายงาน ให้จัดเตรียมเทมเพลต ที่ตัวแทนต้องปฏิบัติตาม ควรระบุ:

  • หัวข้อส่วน (ใช้คำและลำดับที่ถูกต้อง)
  • กฎการจัดรูปแบบ (การใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับรายการที่มีหมายเลข)
  • ข้อจำกัดด้านความยาว (แต่ละส่วนไม่เกิน 100 คำ)
  • องค์ประกอบที่จำเป็น (ทุกสรุปต้องรวมขั้นตอนต่อไป)

ระบุข้อกำหนดการจัดรูปแบบ ละเอียดถึงเครื่องหมายวรรคตอน:

  • วันที่ต้องเป็นรูปแบบ YYYY-MM-DD เสมอ
  • ค่าเงินจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดอลลาร์และทศนิยมสองตำแหน่ง ($1,234.56)
  • เปอร์เซ็นต์ต้องใส่สัญลักษณ์ % (23%)
  • ชื่อในรูปแบบ นามสกุล, ไม่ใช่ นามสกุล, ชื่อ

รวมตัวอย่าง ในคำแนะนำของคุณ แสดงให้ตัวแทนเห็นผลลัพธ์ตัวอย่างสามรายการที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณอย่างสมบูรณ์ ติดป้ายกำกับว่า 'ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ถูกต้อง' เพื่อให้ตัวแทนเข้าใจว่านี่คือรูปแบบที่ต้องการ

🔍 คุณรู้หรือไม่? NASA ได้ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติในภารกิจอวกาศมานานหลายทศวรรษแล้วการทดลอง Remote Agentได้ดำเนินการบนยานอวกาศ Deep Space One ในปี 1999 และสามารถวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มกรณีขอบและทดสอบอย่างตั้งใจ

เทมเพลตคำสั่ง AIของคุณยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตจนกว่าคุณจะระบุทุกกรณีขอบเขตและบอกตัวแทนอย่างชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไร จากนั้นคุณทดสอบอย่างเข้มงวดจนกว่าตัวแทนจะทำงานได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขในโลกจริง

ขั้นแรก ใช้เทคนิคการระดมความคิดเพื่อทดสอบรูปแบบความล้มเหลว นั่งลงและเขียนรายการทุกสถานการณ์ที่ตัวแทนของคุณอาจพบข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ไม่คาดคิด กรณีขอบเขตเกิดขึ้นเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ยังคงเกิดขึ้นได้

ประเภทของกรณีขอบเขตที่ควรบันทึก:

  • ปัญหาคุณภาพข้อมูล (ฟิลด์มีเพียงช่องว่าง, ตัวเลขในฟิลด์ข้อความ, วันที่ถูกตั้งเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้)
  • ความขัดแย้งของตรรกะทางธุรกิจ (งานถูกทำเครื่องหมายทั้ง 'เร่งด่วน' และ 'ลำดับความสำคัญต่ำ', วันที่ครบกำหนดก่อนวันที่เริ่มต้น)
  • เงื่อนไขของระบบ (หมดเวลาการเชื่อมต่อ API ภายนอก, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสูญเสียกลางกระบวนการ)
  • ความขัดแย้งในการอนุญาต (ผู้ใช้ร้องขอการดำเนินการที่ไม่มีสิทธิ์, ตัวแทนพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว)

สำหรับแต่ละกรณีขอบเขต ให้เขียนการตอบสนองที่ถูกต้องโดยใช้รูปแบบนี้: กรณีขอบเขต (คำอธิบายของสถานการณ์), การตรวจจับ (วิธีที่ตัวแทนรับรู้สถานการณ์นี้), การตอบสนอง (การกระทำเฉพาะที่ตัวแทนดำเนินการ), การสำรอง (สิ่งที่เกิดขึ้นหากการตอบสนองหลักล้มเหลว).

บันทึกกรณีขอบเขตอย่างน้อย 15-20 กรณี รวมไว้ในคำแนะนำสำหรับตัวแทนในรูปแบบของตรรกะเงื่อนไข: 'หากเงื่อนไข X เกิดขึ้น ให้ดำเนินการ Y'

ตอนนี้ทดสอบอย่างเป็นระบบ โปรโตคอลการทดสอบของคุณ ควรประกอบด้วย:

  • การทดสอบพื้นฐาน (รันเอเจนต์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อยืนยันการทำงานพื้นฐาน)
  • กรณีขอบเฉพาะบุคคล (ทดสอบกรณีขอบที่บันทึกไว้แต่ละกรณีแยกกัน)
  • กรณีขอบรวม (ทดสอบกรณีขอบหลายกรณีพร้อมกัน)
  • ค่าขอบเขต (ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการทดสอบสำหรับทุกฟิลด์)
  • คำขอที่ส่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว (กระตุ้นให้ตัวแทนดำเนินการหลายครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว)
  • สถานการณ์การขัดจังหวะ (แทรกแซงด้วยตนเองในขณะที่ตัวแทนกำลังดำเนินการอยู่)

ชมวิดีโอนี้เพื่อสร้างตัวแทน AIจากศูนย์:

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกระตุ้นตัวแทน AI

นี่คือวิธีการเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทน AI เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง

บังคับให้ตัวแทนเลือก แม้เมื่อข้อมูลที่ป้อนไม่สอดคล้องกัน

ตัวแทนต้องเผชิญกับสัญญาณที่ขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำ เครื่องมือหนึ่งให้ข้อมูลเพียงบางส่วน อีกเครื่องมือหนึ่งหมดเวลาทำงาน เครื่องที่สามไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้รับ คำแนะนำที่บอกว่า 'ใช้แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด' ทำให้ตัวแทนต้องเดาเอาเอง

แนวทางที่แข็งแกร่งกว่าจะกำหนดลำดับการเลือกที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น บอกให้ตัวแทนเชื่อถือข้อมูลภายในมากกว่า API ของบุคคลที่สาม หรือให้ความสำคัญกับเวลาที่บันทึกไว้ล่าสุดแม้คะแนนความมั่นใจจะลดลง การจัดลำดับที่ชัดเจนช่วยป้องกันการเปลี่ยนใจในระหว่างการดำเนินการและทำให้พฤติกรรมมีความสม่ำเสมอ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: นำAI เชิงบริบทเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรงด้วยสัญญาณจากพื้นที่ทำงานจริงผ่านClickUp BrainGPT เพื่อให้แน่ใจว่าตรรกะของคำสั่งของคุณสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ClickUp พูดเป็นข้อความ
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อวันด้วย Talk to Text ใน ClickUp BrainGPT

คุณสามารถค้นหาข้ามแอปงานและเว็บได้จากอินเทอร์เฟซเดียว ดึงบริบทจากงานและเอกสารเพื่อแจ้งกฎของคำสั่ง และยังสามารถใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียงด้วยClickUp Talk to Textเพื่อจับความตั้งใจได้เร็วขึ้น 4 เท่า ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณบันทึกพฤติกรรมของตัวแทนหรือเกณฑ์ต่างๆ BrainGPT จะช่วยเชื่อมโยงกฎเหล่านั้นโดยตรงกับงานที่ได้รับผลกระทบ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างตัวแทน AI ที่ทรงพลังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

ทำให้สถานะความล้มเหลวชัดเจน

ส่วนใหญ่คำแนะนำจะอธิบายว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และเงียบเกี่ยวกับความล้มเหลว. ความเงียบนั้นก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้.

ระบุเงื่อนไขความล้มเหลวเฉพาะและตอบสนองที่คาดหวัง

ตัวอย่างเช่น อธิบายว่าตัวแทนควรทำอย่างไรเมื่อมีช่องข้อมูลที่จำเป็นหายไป เมื่อเครื่องมือส่งคืนข้อมูลที่ล้าสมัย หรือเมื่อการลองทำซ้ำเกินขีดจำกัด การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดความไม่แน่นอนและลดเวลาในการกู้คืนสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ทั้งหมด

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 แพทย์ได้สัมผัสกับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งแรกในวงการแพทย์ผ่านMYCIN ระบบนี้แนะนำยาปฏิชีวนะตามอาการของผู้ป่วยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันทำงานได้ดีเท่ากับแพทย์ฝึกหัด

ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในการนำไปใช้

ข้อความกระตุ้นเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าที่ทีมคาดไว้มาก การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อแก้ไขกรณีเฉพาะหนึ่งกรณีอาจทำให้กรณีอื่น ๆ สามกรณีเสียหายโดยไม่รู้ตัว หากทุกอย่างอยู่ในบล็อกข้อความเดียวกัน

แนวทางที่ปลอดภัยกว่าคือการรักษาข้อความแจ้งให้แยกเป็นส่วนๆ:

  • กฎที่มั่นคง, เช่น ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย, เกณฑ์การยกระดับ, และเงื่อนไขการหยุด, อยู่ในส่วนที่ระบุไว้ชัดเจนซึ่งเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
  • ตรรกะแบบแปรผัน เช่น การจัดลำดับความสำคัญหรือกฎการให้คะแนน ควรแยกไว้ต่างหากเพื่อให้ทีมทราบว่าควรแก้ไขส่วนใด
  • สมมติฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องมือที่มีอยู่หรือความสดใหม่ของข้อมูล ควรมีพื้นที่เฉพาะของตนเอง เพื่อที่การเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมหลัก

กำลังมองหาวิธีสร้างบทความบล็อกโดยใช้เครื่องมือ AI อยู่หรือไม่?ClickUp's AI Prompt & Guide for Blog Postsคือเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำสำหรับ AI ของ ClickUp สำหรับโพสต์บล็อก
รับเทมเพลตฟรี
สร้างบทความบล็อกที่น่าสนใจด้วยเทมเพลต ClickUp AI Prompts สำหรับบทความบล็อก

มันทำงานใน ClickUp Docs เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบความคิด สร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงเนื้อหาด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ปัญหาด้านล่างนี้ปรากฏขึ้นซ้ำๆ เมื่อตัวแทนเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำงานจริง การหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำซ้ำ และสร้างความไว้วางใจในภายหลัง 👇

ข้อผิดพลาดอะไรที่ผิดพลาดในทางปฏิบัติสิ่งที่ควรทำแตกต่างออกไป
หัวข้อการเขียนในรูปแบบข้อความอิสระตัวแทนตีความคำแนะนำแตกต่างกันในแต่ละรอบการทำงาน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ใช้ส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับขอบเขตของงาน, กฎการตัดสินใจ, ผลลัพธ์, และการจัดการความล้มเหลว
ปล่อยกรณีขอบเขตที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ตัวแทนสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาได้เองในกรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน, เกิดข้อผิดพลาดของเครื่องมือ, หรือเกิดความขัดแย้งระบุสถานะความล้มเหลวที่ทราบและกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับแต่ละสถานะ
การผสมผสานการตัดสินใจและการดำเนินการตัวแทนทำให้ตรรกะการประเมินผลและสิทธิ์ในการดำเนินการไม่ชัดเจนแยกแยะวิธีที่ตัวแทนประเมินข้อมูลนำเข้าออกจากสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
การอนุญาตให้มีลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจนสัญญาณที่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกันกำหนดลำดับความสำคัญและกฎการแทนที่อย่างชัดเจน
การปฏิบัติต่อคำแนะนำเสมือนเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ครั้งเดียวการแก้ไขเล็กน้อยนำความล้มเหลวเก่ากลับมาอีกครั้งการแจ้งเตือนเวอร์ชัน, ข้อสมมติของเอกสาร, และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแยกกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แยกขอบเขตการคิดออกจากขอบเขตผลลัพธ์ บอกให้ตัวแทนทราบว่าสามารถคิดเกี่ยวกับอะไรได้บ้างเทียบกับสิ่งที่สามารถพูดได้ ตัวอย่างเช่น: 'คุณสามารถพิจารณาข้อดีข้อเสียภายในได้ แต่ให้แสดงผลลัพธ์เป็นคำแนะนำสุดท้ายเท่านั้น' วิธีนี้จะช่วยลดการพูดวกวนได้อย่างมาก

พร้อม, ตั้ง, คลิกอัพ!

การเขียนหัวข้อสำหรับตัวแทน AI บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คุณหยุดคิดในแง่ของการตอบสนองที่ดีเพียงหนึ่งเดียว และเริ่มคิดในแง่ของพฤติกรรมที่สามารถทำซ้ำได้

นี่คือจุดที่เครื่องมือเริ่มมีความสำคัญ

ClickUp มอบพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงให้กับทีมในการออกแบบ เอกสาร ทดสอบ และพัฒนาข้อความแนะนำสำหรับตัวแทนควบคู่ไปกับเวิร์กโฟลว์ที่พวกเขาขับเคลื่อน เอกสารจะบันทึกตรรกะการตัดสินใจและสมมติฐานต่างๆ Super Agents จะดำเนินการกับข้อมูลจริงในพื้นที่ทำงาน และ ClickUp Brain จะเชื่อมโยงบริบทเพื่อให้ข้อความแนะนำยังคงสอดคล้องกับวิธีการทำงานจริง

หากคุณต้องการก้าวจากการทดลองใช้เอเจนต์ไปสู่การดำเนินงานอย่างมั่นใจในระดับใหญ่สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ข้อความเริ่มต้นในการสนทนาจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเพียงครั้งเดียวในการสนทนา ในทางกลับกัน ข้อความเริ่มต้นของตัวแทน AI จะกำหนดวิธีที่ระบบทำงานตลอดเวลา โดยจะกำหนดกฎสำหรับการตัดสินใจ การใช้เครื่องมือ และการดำเนินการหลายขั้นตอนข้ามงานต่างๆ

อย่างน้อยที่สุด ระบบแจ้งเตือนต้องมีบริบทที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงบทบาทของตัวแทน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน และพฤติกรรมที่คาดหวังเมื่อข้อมูลขาดหายไปหรือไม่แน่นอน องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันช่วยให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องและคาดการณ์ได้

เมื่อมีเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้อง คำแนะนำควรอธิบายเจตนาให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่เครื่องมือสามารถใช้ได้ ข้อมูลที่ต้องการให้ป้อน และวิธีที่ผลลัพธ์จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องคาดเดา

อาการประสาทหลอนจะลดลงเมื่อคำแนะนำกำหนดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นตัวอ้างอิง ข้อจำกัด ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และคำแนะนำสำรองที่ชัดเจนจะช่วยชี้นำตัวแทนเมื่อไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้

รูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ JSON รองรับการทำงานที่มีโครงสร้างและการผสานระบบ ในขณะที่ markdown เหมาะสำหรับการตรวจสอบและคำอธิบายที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ดีกว่า

คำแนะนำที่เชื่อถือได้มาจากการทำซ้ำ การทดสอบกับสถานการณ์จริง การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บเวอร์ชันในคลังข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ช่วยรักษาการควบคุมเมื่อคำแนะนำมีการพัฒนา

การป้องกันเริ่มต้นด้วยการแยกส่วน คำสั่งหลักยังคงแยกออกจากกัน ข้อมูลจากผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการเข้าถึงเครื่องมือจะถูกจำกัดไว้เฉพาะการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เมื่อการทำงานขยายตัว โครงสร้างจึงมีความสำคัญ แม่แบบช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอและการทำงานร่วมกันของทีม ในขณะที่คำแนะนำเฉพาะกิจเหมาะสำหรับการทดลองในช่วงแรกหรือกรณีการใช้งานที่มีขอบเขตจำกัด