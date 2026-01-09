วิธีเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทน AI

ตัวแทน AI กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายในกระบวนการทำงานจริง ประมาณ62% ขององค์กรกำลังทดลองใช้ตัวแทนเหล่านี้ แต่มีเพียง 23% เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอในระดับที่กว้างขวาง
แรงเสียดทานมักไม่ได้อยู่ในตัวแบบหรือเครื่องมือ แต่มันปรากฏให้เห็นในวิธีการเขียนคำสั่ง การนำกลับมาใช้ใหม่ และการให้ความไว้วางใจในคำสั่งเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อข้อความแจ้งเตือนดูไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ออกมามีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง กรณีเฉพาะเจาะจงทำให้กระบวนการสะดุด และความมั่นใจลดลง สุดท้ายทีมงานต้องคอยดูแลระบบอัตโนมัติที่แต่เดิมมีไว้เพื่อลดภาระงาน
คำแนะนำที่ชัดเจนและมีโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้น คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันข้ามเครื่องมือต่างๆ จัดการกับความหลากหลายโดยไม่ล้มเหลว และยังคงเชื่อถือได้เมื่อระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการเขียนคำสั่งสำหรับตัวแทน AI เราจะดูด้วยว่าClickUpสนับสนุนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยตัวแทนอย่างไร 🎯
อะไรคือคำสั่งให้ตัวแทน AI ทำงาน?
คำสั่งเริ่มต้นของตัวแทน AI คือชุดคำสั่งที่มีโครงสร้างซึ่งชี้นำการตัดสินใจของตัวแทนผ่านขั้นตอน เครื่องมือ และเงื่อนไขต่างๆ คำสั่งนี้กำหนดสิ่งที่ตัวแทนควรทำ ข้อมูลที่สามารถใช้ได้ วิธีการตอบสนองต่อความแตกต่าง และเมื่อใดควรหยุดหรือส่งต่อ
คำแนะนำที่ชัดเจนสร้างพฤติกรรมที่ซ้ำได้ จำกัดการเบี่ยงเบนระหว่างการรัน และทำให้การทำงานของเอเจนต์ AIง่ายต่อการแก้ไขข้อผิดพลาด อัปเดต และขยายขนาด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ยุคแรกที่ใช้ในหุ่นยนต์มักจะติดอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย ในการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการบันทึกไว้ ตัวแทนนำทางได้เรียนรู้ว่าการยืนนิ่งๆ หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ดีกว่าการสำรวจสภาพแวดล้อม นักวิจัยเรียกพฤติกรรมนี้ว่า'การแฮ็กรางวัล'
เหตุใดคุณภาพของข้อความจึงสำคัญต่อตัวแทนมากกว่าแชท
เครื่องมือตัวแทน AIจัดการงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามเวลา คำสั่งที่คลุมเครือในแชทอาจให้คำตอบที่พอใช้ได้ แต่หากใช้คำสั่งเดียวกันกับตัวแทน อาจนำไปสู่การคำนวณที่สูญเปล่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงและผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
นี่คือสิ่งที่ทำให้คำแนะนำสำหรับตัวแทนแตกต่างออกไป:
- ตัวแทนตัดสินใจอย่างอิสระ: พวกเขาเลือกเครื่องมือที่จะใช้, เมื่อใดที่จะกลับมาตรวจสอบ, และวิธีจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความผิดพลาดสะสมอย่างรวดเร็ว: การตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในช่วงต้นของกระบวนการทำงานสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขั้นตอนถัดไปนับสิบได้
- บริบทเสื่อมถอยเมื่อลำดับยาว: ตัวแทนสูญเสียการติดตามเป้าหมายเดิมหากคำแนะนำขาดโครงสร้างที่ชัดเจน
- ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสูง: การแก้ไขมักต้องเริ่มต้นกระบวนการทำงานทั้งหมดใหม่
แชทช่วยให้คุณปรับทิศทางได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ตัวแทนจำเป็นต้องมีขอบเขตที่สร้างไว้ในตัวคำสั่งเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1997 ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Softbotได้เรียนรู้วิธีการท่องอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองมันค้นพบวิธีการรวมคำสั่งพื้นฐาน เช่น การค้นหา ดาวน์โหลดไฟล์ และแตกไฟล์เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จโดยไม่ต้องได้รับคำสั่งแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน นี่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของตัวแทนเว็บอัตโนมัติ
องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างคำแนะนำสำหรับตัวแทนที่แข็งแกร่ง
คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนประกอบด้วยสามชั้น แต่ละบล็อกช่วยขจัดความคลุมเครือและให้แนวทางที่มั่นคงแก่ตัวแทนตลอดการใช้งาน 📨
ชั้นที่ 1: การกำหนดบทบาท (ใครคือตัวแทน)
มอบตัวตนให้กับตัวแทนที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของมัน ตัวแทนที่เป็น 'ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย' จะค้นหาช่องโหว่และระบุรูปแบบที่มีความเสี่ยง ในทางกลับกัน ตัวแทนที่เป็น 'ผู้เขียนเอกสาร' จะให้ความสำคัญกับความเข้าใจง่ายและการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ
บทบาทนี้กำหนดว่าเครื่องมือใดที่ตัวแทนจะเลือกก่อนและวิธีการตัดสินใจเมื่อมีตัวเลือกหลายอย่างที่ดูเหมาะสม
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วยClickUp AI AgentsและClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
เลเยอร์ 2: โครงสร้างงาน (สิ่งที่ตัวแทนต้องทำให้สำเร็จ)
วางแผนขั้นตอนตามลำดับ
ตัวแทนวิจัยจำเป็นต้องค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, สกัดข้อมูลที่สำคัญ, ตรวจสอบข้อมูลที่ค้นพบ, ระบุข้อขัดแย้ง, และสรุปผลลัพธ์. แต่ละขั้นตอนต้องมีเงื่อนไขการออกที่เป็นรูปธรรม.
'ดึงข้อเรียกร้องหลัก' หมายถึงการดึงคำพูดโดยตรงและหมายเลขการอ้างอิง ไม่ใช่การเขียนย่อหน้าสรุปที่คลุมเครือ ความเฉพาะเจาะจงช่วยให้ตัวแทนไม่หลงประเด็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คำสั่งเชิงลบอย่างประหยัดแต่แม่นยำ แทนที่จะพูดว่า 'อย่าเห็นภาพหลอน' ให้พูดว่า 'อย่าสร้าง API, ตัวชี้วัด หรือแหล่งข้อมูลขึ้นมาเอง' การระบุข้อห้ามที่ชัดเจนเฉพาะจุดจะช่วยกำหนดพฤติกรรมได้ดีกว่าคำเตือนที่กว้างเกินไป
ชั้นที่ 3: แนวทางการปฏิบัติงาน (วิธีที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติ)
กำหนดขอบเขตสำหรับการตัดสินใจด้วยตนเอง
- เมื่อใดที่ตัวแทนจะลองทำการค้นหาฐานข้อมูลที่ล้มเหลวอีกครั้ง? (สองครั้ง จากนั้นแจ้งเตือนคุณ)
- เมื่อใดที่มันจะข้ามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์? (ไม่เคย ยกเว้นเมื่อการขาดหายไปน้อยกว่า 5%)
เกณฑ์ที่ชัดเจนดีกว่าคำแนะนำที่คลุมเครือ ตัวแทนไม่สามารถอ่านใจคุณได้เมื่อมีอะไรผิดพลาดตอนเที่ยงคืน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมของงานที่ไม่ได้ระบุไว้เมื่อตรรกะของตัวแทนซับซ้อนขึ้นด้วยClickUp Docs ทีมสามารถติดตามสมมติฐาน เหตุผล และข้อแลกเปลี่ยนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของตัวแทนด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ประวัติเวอร์ชันช่วยให้สามารถตรวจจับการถดถอยได้ง่าย และลิงก์ไปยังงานใน ClickUpจะแสดงว่ากฎถูกบังคับใช้จริงในจุดใด ซึ่งช่วยให้พฤติกรรมของตัวแทนยังคงเข้าใจได้แม้เวลาผ่านไปหลายเดือน หรือหลังจากมีการส่งต่องานและเปลี่ยนแปลงระบบหลายครั้ง
ขั้นตอนโดยละเอียด: วิธีเขียนคำสั่งสำหรับตัวแทน AI
ข้อความแจ้งเตือนของตัวแทนต้องมีความแม่นยำ คำสั่งแต่ละข้อจะกลายเป็นจุดตัดสินใจ และการตัดสินใจเหล่านั้นจะสะสมกันในกระบวนการทำงาน
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย รวมแชท ความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และงานโครงการไว้ในที่เดียว
นี่คือวิธีเขียนคำสั่ง AIที่ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้วย ClickUp!) 🪄
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดงาน ขอบเขต และสิ่งที่หมายถึง 'เสร็จสิ้น'
เริ่มต้นด้วยการบันทึกอย่างชัดเจนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร เขียนขอบเขตทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนที่คุณจะแตะการตั้งค่าการกำหนดค่าใดๆ
ตอบคำถามสามข้อนี้โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจน:
- ตัวแทนนี้มีหน้าที่หรือการตัดสินใจเฉพาะอะไร?
- อำนาจของมันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ไหน?
- ผลลัพธ์ที่วัดได้ซึ่งบ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นคืออะไร?
ตัวแทนที่ 'ช่วยเหลือทีมขาย' ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย อย่างไรก็ตาม ตัวแทนที่ 'คัดกรองลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาตามขนาดบริษัท งบประมาณ และระยะเวลา แล้วส่งต่อลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับตัวแทนขายประจำภูมิภาคภายใน 2 ชั่วโมง' มอบภารกิจที่ชัดเจนให้กับคุณ
เส้นขอบเขตช่วยป้องกันการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด หากคุณกำลังสร้างตัวแทนวิจัย โปรดระบุ:
- แหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้โดยตรง (ฐานความรู้ของบริษัทคุณ ฐานข้อมูลเฉพาะ เว็บไซต์บางแห่ง)
- ควรค้นหาลึกแค่ไหน (ตรวจสอบผลลัพธ์ 10 รายการแรก, สแกนเอกสารที่มีน้อยกว่า 50 หน้า)
- เมื่อจำเป็นต้องยกระดับให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ (เมื่อแหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน, เมื่อข้อมูลมีอายุมากกว่าหกเดือน)
สิ่งที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดคือการกำหนดว่า 'เสร็จ' คืออะไร เกณฑ์การเสร็จสิ้น จะกลายเป็นรากฐานของคำสั่งของคุณ สำหรับตัวแทนตรวจสอบข้อมูล 'เสร็จ' อาจหมายถึง:
- ทุกช่องที่จำเป็นมีข้อมูลแล้ว
- ค่าที่ตรงกับรูปแบบที่คาดหวัง (วันที่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD, สกุลเงินเป็น USD)
- การตรวจสอบไขว้กับบันทึกที่มีอยู่ไม่พบข้อมูลซ้ำ
- รายงานข้อยกเว้นที่สร้างขึ้นสำหรับรายการที่ถูกทำเครื่องหมาย
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Super Agentsคือ เพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ
เมื่อคุณสร้าง Super Agent คุณจะกำหนดหน้าที่ของมันโดยใช้ภาษาธรรมชาติClickUp Brain ซึ่งเป็นชั้น AI ที่ขับเคลื่อน Super Agent เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณอยู่แล้ว เพราะมันสามารถมองเห็นงานของคุณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เอกสาร, และรูปแบบการทำงานของคุณได้
สมมติว่าคุณต้องการตัวแทนเพื่อคัดกรองรายงานข้อบกพร่อง
เครื่องมือสร้าง Super Agent ช่วยให้คุณอธิบายภารกิจได้: 'จัดหมวดหมู่รายงานข้อบกพร่องที่เข้ามา, กำหนดความรุนแรงตามผลกระทบ, และส่งต่อไปยังทีมวิศวกรรมที่เหมาะสม'
ตัวแทนจะรับเกณฑ์การเสร็จสิ้นจากการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อรายงานข้อบกพร่องย้ายไปยังสถานะ 'ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ' มีการกำหนดค่าความรุนแรง และมีสมาชิกในทีมถูกแท็ก ตัวแทนจะถือว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบบุคลิกภาพแบบยอมรับความล้มเหลวให้กับตัวแทน บอกตัวแทนอย่างชัดเจนว่าควรทำอย่างไรเมื่อไม่แน่ใจ: ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจง, ทำข้อสันนิษฐานแบบระมัดระวัง, หรือหยุดและแจ้งเตือนความเสี่ยง ตัวแทนที่ไม่มีกฎเกณฑ์การรับมือกับความล้มเหลวจะแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างมั่นใจ
ขั้นตอนที่ 2: ประกาศข้อมูลนำเข้าและพฤติกรรมของข้อมูลที่ขาดหาย
ตัวแทน AI จะหยุดทำงานเมื่อขาดข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ผิดรูปแบบ หน้าที่ของคุณคือการบันทึกข้อมูลนำเข้าทุกประเภทไว้ล่วงหน้า จากนั้นเขียนกฎที่ชัดเจนสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดพลาด
ข้อกำหนดของข้อมูลนำเข้า ควรระบุ:
- กรอกชื่อและคำอธิบาย
- ประเภทข้อมูล (สตริง, ตัวเลข, วันที่, บูลีน, ไฟล์)
- รูปแบบที่คาดหวัง (ISO 8601 สำหรับวันที่, สองตำแหน่งทศนิยมสำหรับสกุลเงิน)
- ช่วงค่าที่ถูกต้อง (ลำดับความสำคัญต้องเป็น 1-5, สถานะต้องตรงกับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)
- ไม่ว่าข้อมูลที่ป้อนจะเป็นข้อบังคับหรือเป็นทางเลือก
ตัวอย่างข้อกำหนดสำหรับตัวแทนอนุมัติค่าใช้จ่าย: รหัสพนักงาน (สตริง, ตัวอักษรและตัวเลขหกตัว, จำเป็น), จำนวน (ตัวเลข, รูปแบบสกุลเงิน, $0. 01-$10,000. 00, จำเป็น), หมวดหมู่ (ค่า enumerated จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, จำเป็น), ใบเสร็จ (PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 5MB, ตัวเลือก)
ตอนนี้เขียน โปรโตคอลข้อมูลที่ขาดหาย นี่คือจุดที่เทคนิคการกระตุ้น AIส่วนใหญ่ล้มเหลว ทุกสถานการณ์ที่อาจมีข้อมูลขาดหายหรือไม่ถูกต้องจำเป็นต้องมีคำแนะนำที่ชัดเจน
สำหรับแต่ละข้อมูลนำเข้า ให้ระบุคำตอบที่ถูกต้อง:
- ปฏิเสธทันทีและแจ้งผู้ส่ง?
- ขอความชัดเจนและหยุดชั่วคราว?
- ใช้ค่าเริ่มต้นและดำเนินการต่อ?
- ข้ามรายการนี้และดำเนินการรายการอื่น?
- ยกระดับให้ตรวจสอบโดยมนุษย์หรือไม่?
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Brain เชื่อมโยงงานที่ซับซ้อน เอกสาร ความคิดเห็น และเครื่องมือภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อให้คำตอบตามบริบทที่อิงจากงานจริงของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณกำหนดค่าตัวแทนใน ClickUpเครื่องมือ AIสามารถดึงบริบทโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณได้
สมมติว่าผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณต้องการข้อมูลงบประมาณเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ใน ClickUp คุณสามารถติดตามการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่เรียกว่า "งบประมาณคงเหลือ" บนงานของโครงการ ผู้แทนสามารถค้นหาข้อมูลในฟิลด์นั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
เมื่อมีการขาดข้อมูลที่จำเป็น ตัวแทนจะปฏิบัติตามกฎที่คุณกำหนดไว้ สมมติว่ามีคนส่งคำขอค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องหมวดหมู่ ตัวแทนสามารถ:
- อัปเดตสถานะงานเป็น 'ต้องการข้อมูล'
- เพิ่มความคิดเห็น: '@ผู้ส่ง, กรุณาเลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายจากเมนูดรอปดาวน์หมวดหมู่'
- กำหนดวันครบกำหนด 48 ชั่วโมงนับจากตอนนี้
- เพิ่มงานไปยังมุมมอง 'ข้อมูลที่รอดำเนินการ'
ขั้นตอนที่ 3: เขียนกฎเครื่องมือโดยใช้ตัวกระตุ้น, สิทธิ์, และเงื่อนไขหยุด
ตอนนี้ คุณกำลังเปลี่ยนตัวแทนของคุณจากแนวคิดให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการ สำหรับการนี้ ส่วนประกอบต่อไปนี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน:
ทริกเกอร์ที่แม่นยำ ระบุเหตุการณ์ที่แน่นอนซึ่งทำให้ตัวแทนของคุณดำเนินการ 'เมื่อมีการสร้างงาน' จะทำงานอย่างต่อเนื่อง 'เมื่อมีการสร้างงานในรายการคำขอฟีเจอร์, ถูกติดแท็กว่าส่งโดยลูกค้า, และช่องความสำคัญว่าง' จะทำงานเฉพาะเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงกันเท่านั้น
สร้างตัวกระตุ้นจากเหตุการณ์ที่สามารถสังเกตได้:
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ (งานย้ายจาก 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' เป็น 'อนุมัติแล้ว')
- การอัปเดตภาคสนาม (เปลี่ยนลำดับความสำคัญเป็น 'เร่งด่วน')
- เงื่อนไขเวลา (ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. , 24 ชั่วโมงหลังการสร้างงาน)
- สัญญาณภายนอก (ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งเข้ามา, API webhook ถูกเรียกใช้)
- การกระทำของผู้ใช้ (งานที่มอบหมายให้ตัวแทน, ตัวแทนถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น)
สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ ควบคุมการกระทำที่ตัวแทนของคุณสามารถทำได้: การสร้างงาน, การอัปเดตฟิลด์, การส่งการแจ้งเตือน, การอ่านเอกสาร, และการเรียกใช้ API ภายนอก มีระดับสิทธิ์การใช้งานสามระดับสำหรับแต่ละเครื่องมือ: อนุญาตเสมอ, อนุญาตตามเงื่อนไข, และ ไม่อนุญาต
สุดท้าย เงื่อนไขการหยุด บอกให้ตัวแทนรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพยายาม หากไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ ตัวแทนจะวนลูปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสิ้นเปลืองทรัพยากร เงื่อนไขการหยุดที่พบบ่อย ได้แก่:
- ขีดจำกัดความพยายาม (หยุดหลังจากเรียก API ล้มเหลวสามครั้ง)
- ระยะเวลาจำกัด (หยุดหากกระบวนการเกิน 5 นาที)
- เงื่อนไขข้อผิดพลาด (หยุดหากบริการภายนอกส่งคืนข้อผิดพลาด 500)
- การแทรกแซงของมนุษย์ (หยุดทันทีเมื่อผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เข้ามาควบคุม)
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ซูเปอร์เอเจนต์มีความยืดหยุ่นและใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและจากแอปภายนอกที่เลือก จากโปรไฟล์ของซูเปอร์เอเจนต์ คุณสามารถกำหนดค่าตัวกระตุ้น เครื่องมือ และแหล่งความรู้ และปรับแต่งสิ่งที่เอเจนต์สามารถเข้าถึงได้
เมื่อคุณสร้างAI Super Agent ใน ClickUp คุณจะต้องดำเนินการผ่านส่วนการกำหนดค่าสี่ส่วน:
- คำแนะนำ: กำหนดบทบาท วัตถุประสงค์ น้ำเสียง และกฎการตัดสินใจของตัวแทน ซึ่งกำหนดวิธีการตอบสนองและการดำเนินการ
- ทริกเกอร์: ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่แน่นอนซึ่งทำให้เอเจนต์ทำงาน
- เครื่องมือ: กำหนดการกระทำที่ตัวแทนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ เช่น การสร้างงาน
- ความรู้: ควบคุมแหล่งข้อมูลที่ตัวแทนสามารถอ้างอิงได้
ตัวอย่างเช่น ทีมคอนเทนต์สามารถสร้าง Super Agent เพื่อดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในร่างบล็อกได้ คำแนะนำจะระบุให้ตรวจสอบส่วนที่ขาด ข้อโต้แย้งที่ไม่ชัดเจน และปัญหาด้านน้ำเสียง ตัวกระตุ้นจะทำงานเมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'ร่างส่งแล้ว'
เครื่องมือช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงในเอกสารและสร้างงานแก้ไขได้ ในขณะที่ความรู้ช่วยให้เข้าถึงบทสรุปที่ได้รับการอนุมัติและโพสต์ที่เผยแพร่ในอดีตได้
ขั้นตอนที่ 4: ล็อกรูปแบบผลลัพธ์เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปได้
ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันทำลายการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ หากตัวแทนของคุณสร้างรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันทุกครั้ง ผู้คนจะหยุดไว้วางใจมัน ล็อกทุกแง่มุมของรูปแบบผลลัพธ์ก่อนที่จะให้ตัวแทนเริ่มทำงาน
สำหรับข้อความเอาต์พุต เช่น สรุปหรือรายงาน ให้จัดเตรียมเทมเพลต ที่ตัวแทนต้องปฏิบัติตาม ควรระบุ:
- หัวข้อส่วน (ใช้คำและลำดับที่ถูกต้อง)
- กฎการจัดรูปแบบ (การใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับรายการที่มีหมายเลข)
- ข้อจำกัดด้านความยาว (แต่ละส่วนไม่เกิน 100 คำ)
- องค์ประกอบที่จำเป็น (ทุกสรุปต้องรวมขั้นตอนต่อไป)
ระบุข้อกำหนดการจัดรูปแบบ ละเอียดถึงเครื่องหมายวรรคตอน:
- วันที่ต้องเป็นรูปแบบ YYYY-MM-DD เสมอ
- ค่าเงินจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดอลลาร์และทศนิยมสองตำแหน่ง ($1,234.56)
- เปอร์เซ็นต์ต้องใส่สัญลักษณ์ % (23%)
- ชื่อในรูปแบบ นามสกุล, ไม่ใช่ นามสกุล, ชื่อ
รวมตัวอย่าง ในคำแนะนำของคุณ แสดงให้ตัวแทนเห็นผลลัพธ์ตัวอย่างสามรายการที่ตรงตามข้อกำหนดของคุณอย่างสมบูรณ์ ติดป้ายกำกับว่า 'ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ถูกต้อง' เพื่อให้ตัวแทนเข้าใจว่านี่คือรูปแบบที่ต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? NASA ได้ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติในภารกิจอวกาศมานานหลายทศวรรษแล้วการทดลอง Remote Agentได้ดำเนินการบนยานอวกาศ Deep Space One ในปี 1999 และสามารถวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มกรณีขอบและทดสอบอย่างตั้งใจ
เทมเพลตคำสั่ง AIของคุณยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตจนกว่าคุณจะระบุทุกกรณีขอบเขตและบอกตัวแทนอย่างชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไร จากนั้นคุณทดสอบอย่างเข้มงวดจนกว่าตัวแทนจะทำงานได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขในโลกจริง
ขั้นแรก ใช้เทคนิคการระดมความคิดเพื่อทดสอบรูปแบบความล้มเหลว นั่งลงและเขียนรายการทุกสถานการณ์ที่ตัวแทนของคุณอาจพบข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ไม่คาดคิด กรณีขอบเขตเกิดขึ้นเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ยังคงเกิดขึ้นได้
ประเภทของกรณีขอบเขตที่ควรบันทึก:
- ปัญหาคุณภาพข้อมูล (ฟิลด์มีเพียงช่องว่าง, ตัวเลขในฟิลด์ข้อความ, วันที่ถูกตั้งเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้)
- ความขัดแย้งของตรรกะทางธุรกิจ (งานถูกทำเครื่องหมายทั้ง 'เร่งด่วน' และ 'ลำดับความสำคัญต่ำ', วันที่ครบกำหนดก่อนวันที่เริ่มต้น)
- เงื่อนไขของระบบ (หมดเวลาการเชื่อมต่อ API ภายนอก, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสูญเสียกลางกระบวนการ)
- ความขัดแย้งในการอนุญาต (ผู้ใช้ร้องขอการดำเนินการที่ไม่มีสิทธิ์, ตัวแทนพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว)
สำหรับแต่ละกรณีขอบเขต ให้เขียนการตอบสนองที่ถูกต้องโดยใช้รูปแบบนี้: กรณีขอบเขต (คำอธิบายของสถานการณ์), การตรวจจับ (วิธีที่ตัวแทนรับรู้สถานการณ์นี้), การตอบสนอง (การกระทำเฉพาะที่ตัวแทนดำเนินการ), การสำรอง (สิ่งที่เกิดขึ้นหากการตอบสนองหลักล้มเหลว).
บันทึกกรณีขอบเขตอย่างน้อย 15-20 กรณี รวมไว้ในคำแนะนำสำหรับตัวแทนในรูปแบบของตรรกะเงื่อนไข: 'หากเงื่อนไข X เกิดขึ้น ให้ดำเนินการ Y'
ตอนนี้ทดสอบอย่างเป็นระบบ โปรโตคอลการทดสอบของคุณ ควรประกอบด้วย:
- การทดสอบพื้นฐาน (รันเอเจนต์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อยืนยันการทำงานพื้นฐาน)
- กรณีขอบเฉพาะบุคคล (ทดสอบกรณีขอบที่บันทึกไว้แต่ละกรณีแยกกัน)
- กรณีขอบรวม (ทดสอบกรณีขอบหลายกรณีพร้อมกัน)
- ค่าขอบเขต (ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการทดสอบสำหรับทุกฟิลด์)
- คำขอที่ส่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว (กระตุ้นให้ตัวแทนดำเนินการหลายครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว)
- สถานการณ์การขัดจังหวะ (แทรกแซงด้วยตนเองในขณะที่ตัวแทนกำลังดำเนินการอยู่)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกระตุ้นตัวแทน AI
นี่คือวิธีการเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทน AI เพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง
บังคับให้ตัวแทนเลือก แม้เมื่อข้อมูลที่ป้อนไม่สอดคล้องกัน
ตัวแทนต้องเผชิญกับสัญญาณที่ขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำ เครื่องมือหนึ่งให้ข้อมูลเพียงบางส่วน อีกเครื่องมือหนึ่งหมดเวลาทำงาน เครื่องที่สามไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้รับ คำแนะนำที่บอกว่า 'ใช้แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด' ทำให้ตัวแทนต้องเดาเอาเอง
แนวทางที่แข็งแกร่งกว่าจะกำหนดลำดับการเลือกที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น บอกให้ตัวแทนเชื่อถือข้อมูลภายในมากกว่า API ของบุคคลที่สาม หรือให้ความสำคัญกับเวลาที่บันทึกไว้ล่าสุดแม้คะแนนความมั่นใจจะลดลง การจัดลำดับที่ชัดเจนช่วยป้องกันการเปลี่ยนใจในระหว่างการดำเนินการและทำให้พฤติกรรมมีความสม่ำเสมอ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: นำAI เชิงบริบทเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรงด้วยสัญญาณจากพื้นที่ทำงานจริงผ่านClickUp BrainGPT เพื่อให้แน่ใจว่าตรรกะของคำสั่งของคุณสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
คุณสามารถค้นหาข้ามแอปงานและเว็บได้จากอินเทอร์เฟซเดียว ดึงบริบทจากงานและเอกสารเพื่อแจ้งกฎของคำสั่ง และยังสามารถใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียงด้วยClickUp Talk to Textเพื่อจับความตั้งใจได้เร็วขึ้น 4 เท่า ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณบันทึกพฤติกรรมของตัวแทนหรือเกณฑ์ต่างๆ BrainGPT จะช่วยเชื่อมโยงกฎเหล่านั้นโดยตรงกับงานที่ได้รับผลกระทบ
ทำให้สถานะความล้มเหลวชัดเจน
ส่วนใหญ่คำแนะนำจะอธิบายว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และเงียบเกี่ยวกับความล้มเหลว. ความเงียบนั้นก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้.
ระบุเงื่อนไขความล้มเหลวเฉพาะและตอบสนองที่คาดหวัง
ตัวอย่างเช่น อธิบายว่าตัวแทนควรทำอย่างไรเมื่อมีช่องข้อมูลที่จำเป็นหายไป เมื่อเครื่องมือส่งคืนข้อมูลที่ล้าสมัย หรือเมื่อการลองทำซ้ำเกินขีดจำกัด การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดความไม่แน่นอนและลดเวลาในการกู้คืนสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ทั้งหมด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 แพทย์ได้สัมผัสกับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งแรกในวงการแพทย์ผ่านMYCIN ระบบนี้แนะนำยาปฏิชีวนะตามอาการของผู้ป่วยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบแสดงให้เห็นว่ามันทำงานได้ดีเท่ากับแพทย์ฝึกหัด
ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในการนำไปใช้
ข้อความกระตุ้นเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าที่ทีมคาดไว้มาก การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อแก้ไขกรณีเฉพาะหนึ่งกรณีอาจทำให้กรณีอื่น ๆ สามกรณีเสียหายโดยไม่รู้ตัว หากทุกอย่างอยู่ในบล็อกข้อความเดียวกัน
แนวทางที่ปลอดภัยกว่าคือการรักษาข้อความแจ้งให้แยกเป็นส่วนๆ:
- กฎที่มั่นคง, เช่น ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย, เกณฑ์การยกระดับ, และเงื่อนไขการหยุด, อยู่ในส่วนที่ระบุไว้ชัดเจนซึ่งเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
- ตรรกะแบบแปรผัน เช่น การจัดลำดับความสำคัญหรือกฎการให้คะแนน ควรแยกไว้ต่างหากเพื่อให้ทีมทราบว่าควรแก้ไขส่วนใด
- สมมติฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องมือที่มีอยู่หรือความสดใหม่ของข้อมูล ควรมีพื้นที่เฉพาะของตนเอง เพื่อที่การเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมหลัก
กำลังมองหาวิธีสร้างบทความบล็อกโดยใช้เครื่องมือ AI อยู่หรือไม่?ClickUp's AI Prompt & Guide for Blog Postsคือเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
มันทำงานใน ClickUp Docs เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบความคิด สร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงเนื้อหาด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
ปัญหาด้านล่างนี้ปรากฏขึ้นซ้ำๆ เมื่อตัวแทนเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำงานจริง การหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำซ้ำ และสร้างความไว้วางใจในภายหลัง 👇
|ข้อผิดพลาด
|อะไรที่ผิดพลาดในทางปฏิบัติ
|สิ่งที่ควรทำแตกต่างออกไป
|หัวข้อการเขียนในรูปแบบข้อความอิสระ
|ตัวแทนตีความคำแนะนำแตกต่างกันในแต่ละรอบการทำงาน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
|ใช้ส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับขอบเขตของงาน, กฎการตัดสินใจ, ผลลัพธ์, และการจัดการความล้มเหลว
|ปล่อยกรณีขอบเขตที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้
|ตัวแทนสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาได้เองในกรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน, เกิดข้อผิดพลาดของเครื่องมือ, หรือเกิดความขัดแย้ง
|ระบุสถานะความล้มเหลวที่ทราบและกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับแต่ละสถานะ
|การผสมผสานการตัดสินใจและการดำเนินการ
|ตัวแทนทำให้ตรรกะการประเมินผลและสิทธิ์ในการดำเนินการไม่ชัดเจน
|แยกแยะวิธีที่ตัวแทนประเมินข้อมูลนำเข้าออกจากสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
|การอนุญาตให้มีลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจน
|สัญญาณที่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน
|กำหนดลำดับความสำคัญและกฎการแทนที่อย่างชัดเจน
|การปฏิบัติต่อคำแนะนำเสมือนเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ครั้งเดียว
|การแก้ไขเล็กน้อยนำความล้มเหลวเก่ากลับมาอีกครั้ง
|การแจ้งเตือนเวอร์ชัน, ข้อสมมติของเอกสาร, และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแยกกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แยกขอบเขตการคิดออกจากขอบเขตผลลัพธ์ บอกให้ตัวแทนทราบว่าสามารถคิดเกี่ยวกับอะไรได้บ้างเทียบกับสิ่งที่สามารถพูดได้ ตัวอย่างเช่น: 'คุณสามารถพิจารณาข้อดีข้อเสียภายในได้ แต่ให้แสดงผลลัพธ์เป็นคำแนะนำสุดท้ายเท่านั้น' วิธีนี้จะช่วยลดการพูดวกวนได้อย่างมาก
พร้อม, ตั้ง, คลิกอัพ!
การเขียนหัวข้อสำหรับตัวแทน AI บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คุณหยุดคิดในแง่ของการตอบสนองที่ดีเพียงหนึ่งเดียว และเริ่มคิดในแง่ของพฤติกรรมที่สามารถทำซ้ำได้
นี่คือจุดที่เครื่องมือเริ่มมีความสำคัญ
ClickUp มอบพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงให้กับทีมในการออกแบบ เอกสาร ทดสอบ และพัฒนาข้อความแนะนำสำหรับตัวแทนควบคู่ไปกับเวิร์กโฟลว์ที่พวกเขาขับเคลื่อน เอกสารจะบันทึกตรรกะการตัดสินใจและสมมติฐานต่างๆ Super Agents จะดำเนินการกับข้อมูลจริงในพื้นที่ทำงาน และ ClickUp Brain จะเชื่อมโยงบริบทเพื่อให้ข้อความแนะนำยังคงสอดคล้องกับวิธีการทำงานจริง
หากคุณต้องการก้าวจากการทดลองใช้เอเจนต์ไปสู่การดำเนินงานอย่างมั่นใจในระดับใหญ่สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อความเริ่มต้นในการสนทนาจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเพียงครั้งเดียวในการสนทนา ในทางกลับกัน ข้อความเริ่มต้นของตัวแทน AI จะกำหนดวิธีที่ระบบทำงานตลอดเวลา โดยจะกำหนดกฎสำหรับการตัดสินใจ การใช้เครื่องมือ และการดำเนินการหลายขั้นตอนข้ามงานต่างๆ
อย่างน้อยที่สุด ระบบแจ้งเตือนต้องมีบริบทที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงบทบาทของตัวแทน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน และพฤติกรรมที่คาดหวังเมื่อข้อมูลขาดหายไปหรือไม่แน่นอน องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันช่วยให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องและคาดการณ์ได้
เมื่อมีเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้อง คำแนะนำควรอธิบายเจตนาให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่เครื่องมือสามารถใช้ได้ ข้อมูลที่ต้องการให้ป้อน และวิธีที่ผลลัพธ์จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องคาดเดา
อาการประสาทหลอนจะลดลงเมื่อคำแนะนำกำหนดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นตัวอ้างอิง ข้อจำกัด ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง และคำแนะนำสำรองที่ชัดเจนจะช่วยชี้นำตัวแทนเมื่อไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
รูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ JSON รองรับการทำงานที่มีโครงสร้างและการผสานระบบ ในขณะที่ markdown เหมาะสำหรับการตรวจสอบและคำอธิบายที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ดีกว่า
คำแนะนำที่เชื่อถือได้มาจากการทำซ้ำ การทดสอบกับสถานการณ์จริง การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บเวอร์ชันในคลังข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ช่วยรักษาการควบคุมเมื่อคำแนะนำมีการพัฒนา
การป้องกันเริ่มต้นด้วยการแยกส่วน คำสั่งหลักยังคงแยกออกจากกัน ข้อมูลจากผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการเข้าถึงเครื่องมือจะถูกจำกัดไว้เฉพาะการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
เมื่อการทำงานขยายตัว โครงสร้างจึงมีความสำคัญ แม่แบบช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอและการทำงานร่วมกันของทีม ในขณะที่คำแนะนำเฉพาะกิจเหมาะสำหรับการทดลองในช่วงแรกหรือกรณีการใช้งานที่มีขอบเขตจำกัด