การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI: วิธีที่ฉันใช้ซูเปอร์เอเจนต์โฟกัสประจำวันเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าใน ClickUp

หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้นำ วันส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ นับพันกำลังถาโถมเข้ามาพร้อมกัน คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับแผนการ แต่ภายในหนึ่งชั่วโมง คุณก็ถูกดึงเข้าไปในกระทู้ความคิดเห็น คำขอการอนุมัติก็สะสม และสิ่งที่รู้สึกเร่งด่วนตอน 8 โมงเช้า ก็ถูกฝังอยู่ใต้กองงานตอน 11 โมง พอถึงเวลาอาหารกลางวัน มันยากที่จะบอกได้ว่าคุณควรทำงานอะไรก่อนจริงๆ
ช่องว่างนี้สะท้อนสิ่งที่ฉันเห็นในกระบวนการทำงานของตัวเองอย่างชัดเจน ฉันตระหนักว่าเครื่องมือที่ฉันใช้—รายการงาน, บอร์ด, แดชบอร์ด—บอกฉันว่า มีอะไรอยู่ แต่ไม่ได้บอกว่า อะไรสำคัญในวันนี้ นั่นคือจุดที่ฉันหันไปหาเพื่อนร่วมทีมประเภทใหม่เพื่อช่วยฉันในเรื่องนี้
เพื่อนร่วมทีม AI ภายใน ClickUp: ซูเปอร์เอเจนต์โฟกัสประจำวัน สร้างขึ้นเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI
ต่างจากผู้ช่วย AI ที่แยกตัวอยู่ ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Super Agents) จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งพวกเขามีบริบทที่แท้จริงเกี่ยวกับงานของคุณ—งานที่ต้องทำ เอกสาร การสนทนา กำหนดเวลา และกิจกรรมทั้งหมดรวมกัน—และสามารถช่วยระบุความสำคัญในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้
เกี่ยวกับฉัน: ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp และผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพ
ฉันชื่อ อีวอนน์ "อีวี" ไฮมันน์ ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp และโค้ชด้านประสิทธิภาพธุรกิจ และฉันเข้าใจดีถึงความท้าทายนี้เป็นอย่างดีในเว็บบินาร์ของชุมชน ClickUp เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันได้แบ่งปันวิธีที่ฉันใช้ ClickUp Super Agents สำหรับธุรกิจของฉัน
ในโพสต์นี้ ฉันจะอธิบายวิธีการใช้ Daily Focus Super Agent เพื่อ:
- ข้ามการประชุมที่ "สามารถส่งข้อความได้"
- เปิดเผยสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง เมื่อ มันมีความสำคัญ
- เปลี่ยนกิจกรรมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการโฟกัสที่เรียบง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง
นี่ไม่ใช่เรื่องของการแทนที่ผู้จัดการหรือมอบธุรกิจของคุณให้กับ AI. ซุปเปอร์ เอเจนต์อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจต่อไป—ไม่ใช่เพื่อบริหารบริษัทของคุณแทนคุณ.
ทำไมการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI จึงมีความสำคัญสำหรับทีมยุคใหม่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณงานที่ทีมต่างๆ ต้องจัดการได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 40% ของพวกเราที่เป็นคนทำงานด้านความรู้ต้องสลับใช้เครื่องมือมากกว่า 26 ชนิดต่อวัน และเกือบ60% ของสัปดาห์การทำงานปกติถูกใช้ไปกับ "งานเกี่ยวกับงาน" คิดถึงการประสานงาน การสลับบริบท และการอัปเดตสถานะ มากกว่าการทำงานจริง
ประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานให้มากขึ้นเสมอไป แต่มันเกี่ยวกับการตอบคำถามสำคัญหนึ่งข้อในแต่ละวันอย่างน่าเชื่อถือ: "ฉันควรทำอะไรก่อน?" รายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิมและแดชบอร์ดสามารถแสดงทุกสิ่งที่ต้องทำในเร็วๆ นี้ได้ แต่พวกเขาไม่เข้าใจบริบท
แม้จะมีการสร้าง Spaces, รายการ และเวิร์กโฟลว์ที่ดีแล้ว ก็ยังคงมีช่องว่างระหว่างสิ่งที่อยู่ใน ClickUp กับสิ่งที่ทำได้จริง งานหยุดชะงักไม่ใช่เพราะระบบมีปัญหา แต่เพราะ:
- ไม่มีใครนำเสนอขั้นตอนสำคัญถัดไปอย่างต่อเนื่อง
- การตัดสินใจและการอนุมัติค้างอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็น
- เจ้าของไม่ทราบเสมอไปว่ามีบางอย่างถูกบล็อกหรือถึงกำหนด วันนี้
นั่นคือเหตุผลที่การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
มันช่วยลดภาระทางความคิดในการเลือกสิ่งที่สำคัญ มันสังเคราะห์บริบทจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและใช้กฎการตัดสินใจที่สอดคล้องกัน
และนั่นคือสิ่งที่ Daily Focus Super Agent สามารถปลดล็อกได้ ดังนั้น เป้าหมายของฉันคือการสร้าง Super Agent ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ช่วยปฏิบัติการมืออาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดสูญหายไปกับเสียงรบกวน
วิธีที่ ClickUp Super Agents ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI
เมื่อฉันได้ยินเกี่ยวกับClickUp Super Agents ครั้งแรก ฉันรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ระมัดระวังไปด้วย เครื่องมือ AI มากมายดูเหมือนเป็นคำฮิตจนกว่าจะได้เห็นว่ามันสามารถ อยู่ในบริบท กับงานจริงของคุณได้หรือไม่
ClickUp Super Agents แตกต่างเพราะพวกเขาไม่ได้แค่สร้างข้อความ—พวกเขาเข้าใจบริบท พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจสิทธิ์ของคุณ และมองเห็นงาน แชท เอกสาร ตารางเวลา และกิจกรรมต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันของงานจริง
วิดีโอนี้อธิบายวิธีการทำงานของพวกเขา:
สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน นี่หมายความว่า Super Agent ของคุณกำลังดูที่กิจกรรมจริงของคุณ กำหนดเวลา และความรับผิดชอบ และใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งรบกวนต่างๆ ได้
ซูเปอร์เอเจนต์เฉพาะที่ผมสร้างขึ้นมุ่งเน้นไปที่งานง่ายๆ เพียงงานเดียว: สแกนพื้นที่ทำงานของผมและส่งมอบรายการสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้อย่างชัดเจนและเรียงลำดับความสำคัญ
พบกับซูเปอร์เอเจนต์ที่คอยสั่งการฉัน (ในแบบที่ดีที่สุด)
ซูเปอร์เอเจนท์ของฉันอยู่ใน ClickUp เลย ใต้ แท็บ AI ทางด้านซ้ายมือ ที่นั่น ฉันได้สร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่า ผู้ช่วยโฟกัสและมอบหมายงานประจำวัน
ผม คิดว่ามันคือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ไม่เคยหลับใหล หน้าที่ของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลัง:
- ดูกิจกรรมในพื้นที่ทำงานของฉัน
- ตัดสินใจว่าอะไรที่สำคัญจริงๆ วันนี้
- ส่งรายการจุดเน้นที่สั้นและชัดเจนมาให้ฉันโดยตรง
วิธีการกระตุ้นตัวแทน
ทุกเช้าวันธรรมดา เวลา 8:00 น. ตรง ตัวแทนจะทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่รอให้ฉันจำได้ว่าจะต้องกดปุ่มหรือตรวจสอบรายงาน—มันตื่นขึ้นมา สแกนสิ่งที่เกิดขึ้น และเตรียมข้อความโฟกัสใหม่ นอกจากรายการงานและลำดับความสำคัญส่วนตัวของฉันแล้ว มันยังคำนึงถึงกำหนดส่ง การเปลี่ยนแปลงสถานะ การกล่าวถึง และความเป็นเจ้าของด้วยดังนั้นรายการลำดับความสำคัญจึงมีความเกี่ยวข้องกับบริบทอย่างมาก
ตัวแทนดำเนินการตามลำดับความสำคัญสูงสุดของฉันอย่างไร
ทุกเช้า ฉันเปิด ClickUp และเห็นข้อความโดยตรงจาก Super Agent ของฉันที่มีสามสิ่งที่ฉันควรให้ความสำคัญในวันนี้
แต่ละลำดับความสำคัญประกอบด้วย:
- สิ่งที่คือ: ชื่อของงาน, เชื่อมโยงโดยตรงใน ClickUp
- ทำไมวันนี้: คำอธิบายสั้น ๆ หนึ่งประโยคว่าทำไมมันถึงสำคัญในตอนนี้
- วิธีจัดการ: ป้ายกำกับที่ชัดเจน—ทำ, ตัดสินใจ, หรือมอบหมาย
นอกจากข้อความเองแล้ว ตัวแทนยัง เพิ่มงานที่ต้องให้ความสำคัญสามอย่างนี้เข้าไปในลำดับความสำคัญของงานของฉัน เพื่อให้งานเหล่านี้ยังคงมองเห็นได้ตลอดทั้งวัน—แม้ว่าฉันจะไม่สามารถจัดการได้ทันทีก็ตาม นั่นคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้มีประโยชน์: ไม่ใช่แค่ดึงงานเข้ามาเท่านั้น แต่ยัง อธิบายเหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังความเร่งด่วนของงานเหล่านั้นด้วย
นอกจากนี้ยังเน้นรายการที่ควรทราบเพียงไม่กี่รายการ โดยไม่ทำให้รายการหลักถูกกลบด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น
แทนที่จะส่งแดชบอร์ดหรือรายการยาวเหยียดกลับมาอีกครั้ง ซูเปอร์เอเจนต์ของฉันจะเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้กลายเป็นคำแนะนำที่ชัดเจน ดังนั้น ฉันจึงรู้ว่าถ้าฉันสามารถทำสามสิ่งนี้ให้เสร็จ ฉันจะ "ก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม" โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อสู้กับอีเมล รายการที่ต้องดู และบอร์ดต่าง ๆ
และเนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงรายการโฟกัสกลับไปยังงานจริงใน ClickUp ฉันจึงสามารถดำเนินการได้ทันที ฉันไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆหรือพยายามรวบรวมชิ้นส่วนของบริบทเข้าด้วยกัน
การจัดลำดับความสำคัญโดยไม่ทำให้ล้นเกิน: ทำไมการจำกัดผลลัพธ์จึงทำให้ตัวแทนนี้ใช้งานได้จริง
มันน่าดึงดูดที่จะให้ตัวแทน AI ดู ทุกอย่าง และขอให้สรุป ทุกเรื่อง แต่ นั่นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้ตัวแทน—และคุณ—มีประสิทธิภาพน้อยลง
นั่นคือเหตุผลที่ Daily Focys Super Agent ของฉันถูกจำกัดโดยเจตนา:
- มีเพียงสามลำดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้น
- "สิ่งที่ควรระวัง" ไม่กี่ข้อ
- ชุดเล็กของ ป้ายกำกับการกระทำที่ชัดเจน
เริ่มต้นอย่างง่าย ๆ จริง ๆ แล้วเริ่มต้นกับสามจุดสำคัญ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องระวังไว้ จากนั้นค่อย ๆ สร้างเพิ่มเติมขึ้นไป
มีเหตุผลใหญ่สองประการสำหรับการออกแบบนี้:
- ผลลัพธ์ที่มากเกินไปทำให้รู้สึกหนักใจ หากตัวแทนมอบหมายงานให้คุณเป็นจำนวนมาก คุณจะเพิกเฉยต่อมันเหมือนกับการแจ้งเตือนที่รบกวนอื่นๆ
- คุณภาพของคำสั่งคือทุกสิ่งทุกอย่าง วิธีที่คุณบอกให้ซูเปอร์เอเจนต์ตัดสินใจ—สิ่งที่คุณให้คุณค่า วิธีที่คุณชอบรับข้อมูล—คือปัจจัยชี้ขาดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่
โดยการจำกัดขอบเขตและชี้แจงกฎเกณฑ์การตัดสินใจอย่างชัดเจน ตัวแทนจะกลายเป็นเสียงที่น่าเชื่อถือแทนที่จะเป็นเพียงการแจ้งเตือนอีกเสียงหนึ่ง
การกำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI ผ่าน ClickUp Super Agent เปลี่ยนแปลงวิธีเริ่มต้นวันของคุณอย่างไร
ก่อนการตั้งค่านี้ ทีมของฉันปฏิบัติตาม วิธีการดำเนินงานประจำวัน แบบดั้งเดิมมากกว่า: ตรวจสอบกล่องจดหมาย, ทบทวนบอร์ด, สลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ และพยายามรวบรวมสิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าด้วยกัน
ตอนนี้ วันเริ่มต้นแตกต่างออกไป:
- ซูเปอร์เอเจนต์ได้สแกนพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว
- สามลำดับความสำคัญสูงสุดจะส่งถึง DM ของฉันพร้อมบริบทและป้ายกำกับการดำเนินการ
- งานที่มีความสำคัญสูงจะถูกแสดงและทำเครื่องหมายไว้เพื่อไม่ให้หายไป
ฉันไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนี้มานานแล้ว ตั้งแต่มีซูเปอร์เอเจนต์คนนี้ทำงานอยู่
ฉันไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนี้มานานแล้วตั้งแต่มีซูเปอร์เอเจนต์คนนี้ทำงานอยู่
แทนที่จะเริ่มต้นวันด้วยความวุ่นวายและพยายามหาทางแก้ไขทุกอย่าง ฉันรู้แล้วว่า:
- การตัดสินใจใดที่ฉันต้องทำ
- งานที่ฉันต้องทำด้วยตัวเอง
- รายการใดที่ควรมอบหมายต่อ
นั่นคือคำมั่นสัญญาของการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI ภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUpที่รวบรวมงาน เอกสาร โครงการ และ AI ไว้ในที่เดียว คุณจะได้เผชิญกับสิ่งรบกวนน้อยลง มีสมาธิมากขึ้น และมีรายการงานที่พร้อมตัดสินใจรอคุณอยู่ทุกเช้า
วิธีสร้างซูเปอร์เอเจนต์โฟกัสประจำวันของคุณเอง (เวอร์ชัน 1)
หลักการเบื้องหลังการตั้งค่า Super Agent ของฉันนั้นเรียบง่ายพอที่ทีมใดก็สามารถปรับใช้ได้
นี่คือวิธีคิดเกี่ยวกับ เวอร์ชันหนึ่ง ของคุณเอง:
1. มอบหมายงานเพียงหนึ่งเดียวและชัดเจนให้กับตัวแทน
เริ่มต้นด้วยซูเปอร์เอเจนต์หนึ่งคนที่มีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือ การมุ่งเน้นรายวัน ไม่ใช่ทำทุกอย่างพร้อมกัน
📌 ตัวอย่างของงานที่ชัดเจน:
- "ทุกเช้าวันธรรมดา บอกฉันถึงสามสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำในที่ทำงาน"
- งานที่ค้างอยู่บนผิวหน้าและรอการตัดสินใจของฉัน
- "ไฮไลต์การอนุมัติและเธรดความคิดเห็นที่ฉันเป็นผู้บล็อก"
หากคำอธิบายหน้าที่การงานของตัวแทนของคุณไม่ชัดเจน ผลลัพธ์ของงานก็จะไม่ชัดเจนเช่นกัน
2. จำกัดผลลัพธ์ให้เฉพาะสิ่งที่คุณจะดำเนินการจริง
จำกัดจำนวนเงินที่ตัวแทนของคุณจะคืนให้:
- สามภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในวันนี้
- รายการสั้น ๆ ของสิ่งเพิ่มเติมที่ควรทราบ
- คำอธิบายสั้น ๆ หนึ่งประโยคสำหรับเหตุผลที่แต่ละหัวข้อสำคัญ วันนี้
สิ่งนี้ช่วยให้รายการโฟกัสสั้นพอที่คุณจะอ่านและใช้งานได้จริง
3. สอนตัวแทนวิธีการตัดสินใจของคุณ
เวทมนตร์ไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่ซูเปอร์เอเจนต์มอง—แต่ อยู่ที่วิธีการที่มันถูกสั่งให้ตัดสินใจ
ในคำสั่งและกำหนดค่าของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:
- อธิบายว่าสัญญาณใดมีความสำคัญมากที่สุด (เช่น วันครบกำหนด vs. การกล่าวถึง vs. การเปลี่ยนแปลงสถานะ)
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าคำว่า "เร่งด่วน" หมายถึงอะไรจริงๆ สำหรับทีมของคุณ
- ระบุโทนและรูปแบบที่คุณต้องการเห็นใน DM ประจำวันของคุณ
ยิ่งตัวแทนสะท้อนการตัดสินใจจริงของคุณมากเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการที่เป็นมนุษย์ซึ่ง "เข้าใจ" คุณมากขึ้นเท่านั้น
4. เริ่มต้นด้วยตัวแทนหนึ่งคน จากนั้นทำซ้ำ
และสุดท้ายนี้ คำแนะนำที่ฉันมั่นใจที่สุด: อย่าพยายามสร้างซูเปอร์เอเจนต์ห้าคนพร้อมกัน
- เริ่มต้นด้วยตัวแทนโฟกัสประจำวันเพียงหนึ่งเดียว
- ปล่อยให้มันทำงานสักพัก
- ปรับแต่งคำแนะนำและตัวกรองตามที่คุณเรียนรู้ว่าอะไรได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล)
เมื่อเวอร์ชันหนึ่งมีประโยชน์อย่างเชื่อถือได้แล้ว คุณสามารถขยายไปยัง Super Agents เพิ่มเติมสำหรับกระบวนการมอบหมายงาน การมุ่งเน้นในระดับทีม หรือการรายงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว เพื่อสร้าง Daily Focus Super Agent. เครื่องมือสร้าง Super Agent ด้วยภาษาธรรมชาติของ ClickUp จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนตามที่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ตัวแทนทำ. นอกจากนี้ยังถามคำถามติดตามผลและปรับปรุงพฤติกรรมของมันใน AI Hub ทันที.
เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวแทนใหม่จากแถบด้านข้าง AI ตัวสร้างจะแนะนำคุณในการเลือกแหล่งความรู้ของตัวแทน การตั้งค่าทริกเกอร์ (เช่น ตารางเวลาประจำวัน) และการกำหนดวิธีการที่มันใช้เหตุผลเกี่ยวกับงานของคุณ
เมื่อสร้าง Super Agent แล้ว คุณสามารถทดสอบและปรับปรุงได้โดยตรงจากโปรไฟล์ของมันโดยการส่ง DM หรือรันตามกำหนดเวลาเพื่อดูว่าผลลัพธ์ของมันพัฒนาไปอย่างไร เนื่องจาก Super Agent มีบริบทครบถ้วนทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน, เอกสาร, แชท, และตารางเวลา—การตั้งค่าในลักษณะนี้จึงให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญที่แท้จริงและเกี่ยวข้อง
สร้างซูเปอร์เอเจนต์ในแบบของคุณให้เป็นการ "พบปะ" ครั้งแรกของวัน
สรุปคือ? ซูเปอร์เอเจนต์ควรช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คุณต้องคอยผลักดันทุกขั้นตอน
สรุปคือ? ซูเปอร์เอเจนต์ควรช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คุณต้องคอยผลักดันในทุกขั้นตอน
โดยการเปลี่ยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใน ClickUp—งาน, ความคิดเห็น, กระบวนการ, และลำดับความสำคัญ—ให้กลายเป็น ข้อความโฟกัสประจำวันอย่างง่าย, Super Agent ของฉัน:
- ป้องกันไม่ให้งานสำคัญหยุดชะงัก
- ลดความจำเป็นในการประชุมสถานะ
- ทำให้ฉันมีจุดเริ่มต้นที่สงบและมั่นใจในทุกเช้า
หากคุณพร้อมที่จะลองทำสิ่งนี้ในพื้นที่ทำงานของคุณเอง:
- กำหนดงานที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง สำหรับซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณ (การมุ่งเน้นรายวันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี)
- จำกัดผลลัพธ์ ให้เป็นรายการสั้น ๆ ที่ใช้งานได้จริง (สามลำดับความสำคัญ, ข้อมูลแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเล็กน้อย)
- สอนมันตามที่คุณตัดสินใจ แล้วทำซ้ำตามสิ่งที่รู้สึกว่าช่วยได้มากที่สุด
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง และปล่อยให้ ClickUp Super Agents เป็นผู้ดำเนินการที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น—โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือหรือแดชบอร์ดใหม่ ๆ เข้ามาในตารางงานที่ยุ่งของคุณ
อีวอนน์ ไฮมันน์เป็นผู้ก่อตั้ง FemAuthority LLC, ซีอีโอของ Ask Yvi และผู้สร้าง Boss Your Business Academy ซึ่งเธอช่วยผู้ก่อตั้งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านระบบง่าย ๆ และกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ClickUp และนักกลยุทธ์ด้านระบบอัตโนมัติ เธอเชี่ยวชาญในการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ปรับปรุงการดำเนินงาน และส่งเสริมการเติบโตด้วยการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง