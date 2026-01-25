บล็อก ClickUp

วิธีเลือกซูเปอร์เอเจนต์

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
25 มกราคม 2569

คุณกำลังจะทำการอัตโนมัติบางส่วนของกระบวนการทำงานของคุณด้วยเอเจนต์ AI ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบล่วงหน้า

ทำให้ถูกต้อง แล้วทีมของคุณจะประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ หากคุณทำผิด คุณจะต้องใช้เวลาเช้าวันอังคารอธิบายว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเก็บงานที่ยังค้างอยู่ 200 งานไว้ในคลัง

การเรียนรู้วิธีเลือกซูเปอร์เอเจนต์นั้นขึ้นอยู่กับการจับคู่ความสามารถกับขอบเขตงาน

ClickUpมอบการควบคุมให้คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในระดับที่ละเอียด เริ่มต้นด้วยขอบเขตที่จำกัดในขณะที่คุณตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงาน และขยายการเข้าถึงเมื่อตัวแทนพิสูจน์ความสามารถของตนเอง

ยิ่งไปกว่านั้น ซูเปอร์เอเจนต์จะสร้างความรู้และประสบการณ์มากขึ้นเมื่อทำงาน เหมือนกับมนุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับใช้ระบบอัตโนมัติได้ตามจังหวะที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ทีมของคุณยอมรับได้และความซับซ้อนในการดำเนินงาน

คู่มือนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญอย่างละเอียด มาเริ่มกันเลย! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

อะไรคือเอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์?

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์: ใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อช่วยเหลือตัวแทนศูนย์ติดต่อในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการทำงานของเอเจนต์ซูเปอร์เอไอ (สร้างโดย ClickUp Brain)

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์คือระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนมนุษย์ ต่างจากผู้ช่วยเอไอพื้นฐาน ซูเปอร์ เอเจนต์สามารถปรับแต่งได้ เรียนรู้จากข้อมูล และดำเนินการกระบวนการหลายขั้นตอนผ่านเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ

ClickUp Super Agentคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้ ด้วยพลังของClickUp Brain ตัวช่วยเหล่านี้จะจัดการงานที่ซ้ำซากหรืองานที่ต้องทำด้วยตนเอง และคุณสามารถโต้ตอบกับพวกเขาได้โดยตรงผ่านข้อความ

🎥 เรียนรู้วิธีการทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมมนุษย์และมอบพลังพิเศษให้กับคุณ 👇🏼

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ vs. ออโต้ไพลอต เอเจนต์: คุณต้องการแบบไหน?

ClickUp Super Agents: สร้าง Super Agent ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกจาก Super Agents ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เลือกจาก ClickUp Super Agents หลากหลายที่มีอยู่ใน AI Hub

ClickUp Autopilot Agentsและ Super Agents ต่างก็ช่วยทำงานอัตโนมัติ แต่ให้บริการตามความต้องการที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดว่าอันไหนที่คุณต้องใช้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติซูเปอร์เอเจนต์ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
ความฉลาดปรับตัวได้, เรียนรู้จากข้อเสนอแนะ, ตรรกะหลายขั้นตอนใช้กฎเกณฑ์, ปฏิบัติตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้
การโต้ตอบเหมือนมนุษย์, ภาษาธรรมชาติ, ปรับแต่งได้ไม่มีการสนทนา ทำงานเงียบๆ
ความซับซ้อนของกระบวนการทำงานจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้เหมาะที่สุดสำหรับงานที่เรียบง่ายและทำซ้ำได้
กรณีการใช้งานการวิจัย, สรุป, บรีฟสร้างสรรค์, การยกระดับปัญหาการอัปเดตสถานะ, การแจ้งเตือน, การเตือนความจำ
การปรับแต่งปรับแต่งได้สูง, รู้บริบทจำกัดเฉพาะตัวกระตุ้น/การกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ความยืดหยุ่นสามารถคิดวิเคราะห์ ปรับตัว และพัฒนาได้ตรรกะตายตัว ไม่ต้องเรียนรู้
เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีความยืดหยุ่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการอัตโนมัติที่คาดการณ์ได้และเป็นกิจวัตร

🎥 นี่คือสิ่งที่ทำให้ Super Agents เป็นเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่สมบูรณ์แบบสำหรับยุคการทำงานใหม่ 👇🏼

สิ่งที่คุณกำลังเลือกจริงๆ เมื่อคุณเลือกซูเปอร์เอเจนต์

เมื่อคุณเลือก Super Agent คุณกำลังตัดสินใจสี่อย่างที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดว่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติจะเข้ากับการดำเนินงานของคุณอย่างไร:

  1. ประเภทของตัวแทน: ไม่ว่าคุณต้องการสิ่งที่ตอบสนองต่อทริกเกอร์, ทำงานตามตารางเวลา, หรือจัดการกับการกระทำตามขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง. แต่ละประเภทช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงานที่แตกต่างกัน
  2. ขอบเขต: สิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้จริง: อัปเดตฟิลด์, ย้ายงานระหว่างสถานะ, มอบหมายงานให้บุคคล, หรือดึงข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ ขอบเขตจะกำหนดโดยตรงถึงความมีประโยชน์ของตัวแทนและศักยภาพในการก่อให้เกิดปัญหาหากตั้งค่าไม่ถูกต้อง
  3. สิทธิ์: ที่ที่ตัวแทนสามารถดำเนินการได้: พื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการที่สามารถเข้าถึงได้ การกำหนดสิทธิ์ที่เข้มงวดหมายถึงความเสี่ยงน้อยลงแต่ประสิทธิภาพอาจลดลง การกำหนดสิทธิ์ที่กว้างหมายถึงศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติมากขึ้นแต่ต้องการการตรวจสอบมากขึ้น
  4. การผสานการทำงานของระบบ: วิธีที่ระบบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ ตัวแทนจำเป็นต้องทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของทีมคุณโดยไม่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับใครหรืออะไรเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เกณฑ์การตัดสินใจที่สำคัญที่สุด

คุณจำเป็นต้องประเมินกรณีการใช้งานของคุณตามเกณฑ์เฉพาะก่อนที่จะนำ Super Agent ไปใช้งาน ปัจจัยเหล่านี้จะกำหนดว่าระบบอัตโนมัติจะเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานจริงและความเสี่ยงที่ทีมของคุณยอมรับได้มากเพียงใด 📋

ความถี่ในการทำซ้ำงาน

เริ่มต้นด้วยการดูว่างานนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน:

  • เมื่อทีมของคุณทำกิจกรรมเดียวกัน 50 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งทุกเดือน คุณมีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและคุณควรสร้างซูเปอร์เอเจนต์สำหรับมัน
  • เมื่อสิ่งใดต้องการการตัดสินใจที่ลึกซึ้งจากมนุษย์ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม คุณสามารถใช้ตัวแทนเพื่อสรุปข้อมูลได้ แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายควรเป็นมนุษย์

ตัวแทน AI สามารถจัดการงานด้านการบริหารหรืองานที่ต้องทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย แต่ภารกิจที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงลึกของมนุษย์ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมนุษย์

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจนักวิจัยพบว่าเมื่อผู้คนมีความไว้วางใจในตัวที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ (เช่น เพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญ) น้อยลง พวกเขามีแนวโน้มที่จะพึ่งพาคำแนะนำจาก AI มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อระบบ AI ถูกมองว่าเป็นกลางหรือไม่มีอคติ

ความทนทานต่อข้อผิดพลาด

ต่อไป ให้ประเมินสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อตัวแทนทำผิดพลาด:

  • การเพิ่มแท็กหรือการอัปเดตสถานะมีความเสี่ยงน้อยมาก
  • การลบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือการมอบหมายงานสำคัญใหม่ในช่วงที่เร่งรัดกำหนดส่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

ความเต็มใจของคุณที่จะยอมรับข้อผิดพลาดเล็กน้อยควรเป็นตัวกำหนดว่าตัวแทนจะได้รับอิสระมากเพียงใด และคุณจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของตัวแทนอย่างเข้มงวดเพียงใด

📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3-5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึก

แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเพิ่มขึ้น: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่มีค่าซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้ 💯

ด้วยClickUp AI AgentsและClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

ความไวของข้อมูล

พิจารณาข้อมูลที่ตัวแทนเข้าถึงและแก้ไข

การจัดการงานภายในมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า บันทึกทางการเงิน หรือเอกสารกลยุทธ์ที่เป็นความลับ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต้องการขอบเขตการอนุญาตที่เข้มงวดมากขึ้นและเส้นทางการตรวจสอบที่สามารถติดตามทุกการกระทำ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการมองเห็นของทีม

ตัดสินใจว่าความโปร่งใสของระบบอัตโนมัติควรมีมากน้อยเพียงใด:

  • การประมวลผลแบบพื้นหลังทำงานได้ดีสำหรับการอัปเดตสถานะที่เป็นกิจวัตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องานเร่งด่วนของใคร
  • การเปลี่ยนแปลงงานหรือการเปลี่ยนลำดับความสำคัญจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมของคุณเข้าใจว่าทำไมปริมาณงานของพวกเขาจึงดูแตกต่างออกไป

การมองเห็นที่ชัดเจนช่วยป้องกันความสับสนและสร้างความมั่นใจในระบบ

ความซับซ้อนของการย้อนกลับ

สุดท้าย วางแผนว่าคุณจะย้อนกลับการกระทำของตัวแทนอย่างไรหากเกิดข้อผิดพลาด

การอัปเดตข้อมูลในฟิลด์ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการแก้ไขด้วยตนเอง แต่การดำเนินการแบบกลุ่มหรือการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องในหลายรายการอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไข และคุณอาจไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกู้คืนสถานะเดิมได้ รู้จักเส้นทางการกู้คืนของคุณก่อนที่คุณจะทำการอัตโนมัติ

🧠 เกร็ดความรู้: มีหุ่นยนต์สังคมชื่อ Nadineที่สามารถจดจำผู้คนได้, สบตา, จดจำบทสนทนาที่ผ่านมา, และแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมทีมเสมือนจริงในระยะยาว

ขั้นตอนโดยละเอียด: วิธีเลือกซูเปอร์เอเจนต์

การเลือกซูเปอร์เอเจนต์ต้องใช้ความเข้มงวดในระดับเดียวกับการจ้างผู้จัดการใหม่

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก เอกสารของคุณจะอยู่ร่วมกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานต่างๆ แทนที่จะอยู่ในเครื่องมือแยกต่างหากที่ต้องสลับบริบทไปมา ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการเชื่อมโยงเอกสารของคุณเข้ากับงานจริง

ClickUp Super Agents: ปรับการกระทำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยการตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม
ปรับแต่งซูเปอร์เอเจนต์ของคุณใน ClickUp เพื่อการทำงานโครงการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

สำหรับตัวแทน AI คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรรกะสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และตัวแทนมีการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ของตน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือก Super Agent ที่เพิ่มคุณค่าโดยไม่สร้างงานเพิ่มเติมให้กับทีมของคุณ 👇

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งรายการ (ไม่ใช่คำสั่งงานระดับแผนก)

บอกผู้สร้างตัวแทนของคุณว่าคุณต้องการอะไรและต้องการมันที่ไหน เลือกปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือมีพื้นที่สำหรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการปรับปรุงในวันนี้ เป้าหมายคือการพิสูจน์คุณค่าในพื้นที่ที่จำกัดก่อนที่จะขยายขอบเขตของเครื่องมือตัวแทน AI ของคุณ

เมื่อคุณกำหนดผลลัพธ์ ให้ยึดโยงกับสิ่งที่สามารถวัดได้ พิจารณาเป้าหมายทั่วไปเหล่านี้:

  • ลดเวลาการตอบกลับตั๋วจาก 4 ชั่วโมงเหลือ 30 นาที
  • ลดเวลาเตรียมการอัปเดตสถานะรายสัปดาห์จาก 2 ชั่วโมงเหลือ 15 นาที
  • ผู้บล็อกบนพื้นผิวภายใน 24 ชั่วโมงหลังการกล่าวถึงในสามทีม

การเริ่มต้นจากจุดที่แคบช่วยให้คุณทดสอบพฤติกรรมของตัวแทน ปรับปรุงคำแนะนำ และสร้างความมั่นใจได้โดยไม่รบกวนการดำเนินงานที่กว้างขึ้น เมื่อผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว ให้ทำแผนที่ข้อมูลนำเข้า การตัดสินใจ และการดำเนินการที่ตัวแทนจำเป็นต้องใช้ในการส่งมอบผลลัพธ์นั้น

หลีกเลี่ยงเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน เช่น 'ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน' เนื่องจากขาดความชัดเจนที่คุณต้องการในการกำหนดค่าตัวแทนอย่างเหมาะสม

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รวบรวมความต้องการ ความคาดหวัง และเกณฑ์ความสำเร็จของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้วยเทมเพลตการรวบรวมข้อกำหนดของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับขอบเขตงานก่อนที่จะสร้างระบบอัตโนมัติ

เทมเพลตการรวบรวมข้อกำหนดของ ClickUp: ช่วยให้ทีมประยุกต์ใช้ทักษะอ่อนเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมในระหว่างการวางแผน
รับเทมเพลตฟรี
ลดความคลุมเครือที่นำไปสู่การตั้งค่าผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการด้วยเทมเพลตการรวบรวมข้อกำหนดของ ClickUp

ใช้แม่แบบนี้เพื่อบันทึก:

  • ใครทำอะไรวันนี้
  • มีข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออกอะไรบ้าง
  • กรณีพิเศษที่ต้องการการจัดการเป็นพิเศษ
  • เงื่อนไขความสำเร็จและมาตรการ

เนื่องจากเทมเพลตนี้อยู่ในClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังงาน, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดได้โดยตรง มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่คุณสามารถอ้างอิงกลับมาได้เมื่อคุณกำลังกำหนดคำแนะนำ, ขอบเขต, และตัวกระตุ้นของตัวแทน

ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจว่าคุณต้องการ Super Agent หรือ Autopilot Agent

ซูเปอร์เอเจนต์จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตัดสินใจ, ความเข้าใจในบริบท, และการคิดวิเคราะห์หลายขั้นตอน. ออโต้ไพลอตเอเจนต์เหมาะสำหรับการดำเนินการงานที่ง่าย, แน่นอน, และเกิดจากการกระตุ้นที่แน่นอน.

ถามตัวเองว่า: กระบวนการทำงานนี้ต้องการให้ตัวแทนประเมินบริบท จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ หรือปรับตัวกับข้อยกเว้นหรือไม่? หากคำตอบคือใช่ คุณต้องการ Super Agent หากตรรกะเป็นแบบคงที่และผลลัพธ์สามารถคาดการณ์ได้ Autopilot ก็เพียงพอแล้ว

นี่คือวิธีสังเกตความแตกต่าง:

  • เขตพื้นที่ของซูเปอร์เอเจนต์: การจัดลำดับความสำคัญของคำขอความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความเร่งด่วนและประวัติ, การร่างสรุปโครงการจากข้อมูลอัปเดตที่กระจัดกระจาย, การมอบหมายสมาชิกทีมที่เหมาะสม, และการประสานงานการส่งต่อระหว่างทีมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการพึ่งพา
  • เขตอัตโนมัติ: การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง, การส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนด, การย้ายงานที่เสร็จสิ้นไปยังรายการเก็บถาวร

ซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่แปลความหมาย ในขณะที่ออโต้ไพลอตเอเจนต์ดำเนินการตามคำสั่ง เลือกตามปริมาณงานตัดสินใจที่เวิร์กโฟลว์ต้องการ

ผู้ใช้จริงแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉัน ทำงานต่างๆ แทนฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอัตโนมัติของฟีเจอร์นี้ช่วยได้มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันในส่วนต่าง ๆ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะทำให้ขั้นตอนการทำงานของฉันราบรื่นขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดขอบเขตของตัวแทน, การกระทำที่ได้รับอนุญาต, และเงื่อนไขการหยุด

กำหนดขอบเขตสำหรับสิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้, ที่ที่มันดำเนินการ, และเมื่อใดที่มันต้องหยุดชั่วคราวหรือส่งต่อ. นี่ช่วยป้องกันการขยายขอบเขตเกินขอบเขตและทำให้ตัวแทนยังคงมีประโยชน์โดยไม่ก้าวล้ำเกินไป.

ขอบเขตครอบคลุมถึงเครื่องมือที่เอเจนต์สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ และการตัดสินใจที่สามารถทำได้ เงื่อนไขการหยุดการทำงานจะกำหนดว่าเมื่อใดที่เอเจนต์ควรส่งต่อให้มนุษย์ เช่น เมื่อพบข้อมูลที่ขาดหาย ความสำคัญที่ขัดแย้งกัน หรือการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง

แผนที่สามชั้นนี้ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าอะไร:

  1. สิ่งที่ตัวแทนสามารถเห็นได้: พื้นที่เฉพาะ, โฟลเดอร์, หรือรายการที่ต้องการตรวจสอบ
  2. สิ่งที่ตัวแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้: การสร้างงาน, การอัปเดตสถานะ, การติดแท็กสมาชิกในทีม, การโพสต์ความคิดเห็น
  3. สิ่งที่ตัวแทนหยุด: ช่องที่จำเป็นขาดหายไป, เกินขีดจำกัดงบประมาณ, ตรวจพบคำสำคัญที่ต้องส่งต่อ

ขอบเขตที่ชัดเจนทำให้ตัวแทนสามารถคาดการณ์ได้และปลอดภัย. ข้ามขั้นตอนนี้ไป และคุณเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่ตั้งใจซึ่งทำลายความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว.

วิธีการทำงานนี้ใน ClickUp

ClickUp Super Agents: สนับสนุนความพึงพอใจของลูกค้าในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
เข้าถึง AI Hub เพื่อสร้างและจัดการ ClickUp Super Agents

คุณสามารถจัดการและสร้าง ClickUp Super Agentsผ่าน AI Hub ที่รวมศูนย์ไว้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถดู, คัดกรอง, และแก้ไข AI agents ทั้งหมดของคุณได้

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขซูเปอร์เอเจนต์ คุณจะกำหนดอย่างชัดเจนว่า:

  • คำแนะนำ: กำหนดบทบาท วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของตัวแทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ภาษาธรรมชาติที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
  • ทริกเกอร์: กำหนดเวลาและวิธีการที่ตัวแทนจะดำเนินการ ทริกเกอร์รวมถึงการถูกกล่าวถึง (@mentions) ในความคิดเห็นหรือแชท ข้อความส่วนตัว การมอบหมายงาน เวลาที่กำหนดไว้ หรือการอัตโนมัติ แต่ละทริกเกอร์สามารถมีคำสั่ง Super Agentเฉพาะทริกเกอร์นั้นเพิ่มเติมได้
  • เครื่องมือ: กำหนดเครื่องมือที่ตัวแทนสามารถใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ (เช่น การสร้างงาน การค้นหาเอกสาร การส่งข้อความ) คุณสามารถเพิ่มหรือลบเครื่องมือได้ตลอดเวลา และการเข้าถึงเครื่องมือจะกำหนดว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
  • ความรู้: ระบุแหล่งข้อมูลที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูล Workspace สาธารณะ, Spaces/Lists/Docs ที่เลือก, แอปภายนอกผ่าน Connected Search, และแม้กระทั่งการค้นหาเว็บหรือบทความใน ClickUp Help Center

การตั้งค่าเหล่านี้ร่วมกันกำหนดขอบเขตของตัวแทน สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (การกระทำที่สามารถทำได้) และบริบทหรือเหตุการณ์ที่จะกระตุ้นให้มันทำงาน

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดสิทธิ์และการเข้าถึงอย่างตั้งใจ

ให้สิทธิ์การเข้าถึงขั้นต่ำที่จำเป็นแก่ตัวแทนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

สิทธิ์ควรสะท้อนถึงบทบาทของตัวแทน สมมติว่าตัวแทนทำการคัดกรองคำขอเข้ามา ตัวแทนจะต้องมีสิทธิ์การอ่านในพื้นที่รับคำขอและสิทธิ์การเขียนในรายการคัดกรอง

นำหลักการเหล่านี้ไปใช้เมื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง:

  • เริ่มต้นที่ระดับพื้นที่หรือโฟลเดอร์เท่านั้น ไม่ควรทำครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำงาน
  • ตรวจสอบสิทธิ์การตรวจสอบทุก 30 วัน เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนมีการเปลี่ยนแปลง
  • เพิกถอนการเข้าถึงเครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ตัวแทนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์

ปฏิบัติต่อตัวแทนเสมือนเป็นสมาชิกในทีม: ให้สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ไม่เกินกว่านั้น การให้สิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดจะสร้างความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

วิธีการทำงานใน ClickUp

ClickUp Super Agents: ใช้โซลูชันการวิเคราะห์เชิงโต้ตอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น
ให้สิทธิ์ ClickUp Super Agent ของคุณเข้าถึงความรู้และความทรงจำบางอย่าง

Super Agent Memoryช่วยให้ตัวแทนสามารถจดจำและใช้ประโยชน์จากบริบทจากการโต้ตอบในอดีต ความชอบของผู้ใช้ และข้อมูลเชิงลึกที่ได้เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง:

  • หน่วยความจำล่าสุด จัดเก็บรายละเอียดเหตุการณ์ของการสนทนาและการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ช่วยให้ตัวแทนสามารถอ้างอิงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในบริบทที่เกี่ยวข้องได้
  • การตั้งค่า บันทึกความต้องการหรือคำแนะนำเฉพาะของผู้ใช้ เช่น ภาษาที่ต้องการหรือรูปแบบการจัดรูปแบบ ซึ่งตัวแทนจะปฏิบัติตามในการตอบกลับในอนาคต
  • ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ตัวแทนสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าข้อมูลใดที่มีประโยชน์สำหรับการเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในภารกิจในอนาคต ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการให้การสนับสนุนอย่างมีความริเริ่มและตระหนักถึงบริบท

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานหน่วยความจำแต่ละประเภทได้จากโปรไฟล์ของ Super Agent และตรวจสอบหรือแก้ไขสิ่งที่ถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หน่วยความจำของ Super Agent สามารถเก็บข้อมูลจากทั้งที่สาธารณะและส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป อนุญาตให้เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือส่วนตัวได้เฉพาะเมื่อจำเป็นและปลอดภัยเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขหน่วยความจำของ Agent ได้ตลอดเวลาเพื่อลบข้อมูลที่เป็นความลับ

📖 อ่านเพิ่มเติม: นโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และสิทธิ์การใช้งานของ Super Agent

ขั้นตอนที่ 5: เลือกแหล่งความรู้ที่ตัวแทนควรพึ่งพา

ระบุเอกสาร แดชบอร์ด งาน และแหล่งข้อมูลภายนอกที่ตัวแทนควรอ้างอิงเมื่อทำการตัดสินใจ

แหล่งความรู้มีอิทธิพลต่อบริบทของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) และกำหนดคุณภาพของผลลัพธ์ที่ผลิตออกมา แหล่งความรู้ที่แข็งแกร่งคือแหล่งที่ทันสมัย ถูกต้อง และเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานอย่างเฉพาะเจาะจง แหล่งความรู้ที่อ่อนแอคือแหล่งที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของตัวแทน

ตรวจสอบฐานความรู้ของคุณก่อนเชื่อมต่อ:

  • ลบเอกสารที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งที่อาจทำให้ตัวแทนสับสน
  • ยืนยันเวลาที่บันทึกไว้ในคู่มือกระบวนการและบันทึกการตัดสินใจ (เนื้อหาที่ล้าสมัยจะลดประสิทธิภาพการทำงาน)
  • เชื่อมโยงตัวแทนกับเอกสารที่มีชีวิตซึ่งทีมปรับปรุงเป็นประจำ

ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนกำลังจัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์ ให้ชี้ไปยังแผนงานผลิตภัณฑ์ กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญ และแดชบอร์ดการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนมีเส้นทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ

วิธีการทำงานใน ClickUp

การเข้าถึงความรู้ของ ClickUp Super Agent: มอบระบบสนับสนุนที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่า ClickUp Super Agent ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรบ้าง

ซูเปอร์เอเจนต์จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใช้ ClickUp ดังนั้นการเข้าถึงของพวกเขาจะถูกควบคุมโดยสิทธิ์ของ Workspace โดยค่าเริ่มต้น พวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะทั้งหมดได้ แต่คุณสามารถจำกัดหรือขยายการเข้าถึงของพวกเขาได้ในส่วนความรู้

คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนตัว (มองเห็นได้เฉพาะคุณ) หรือแชร์กับบุคคลหรือทีมเฉพาะ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด (สามารถเรียกใช้, สามารถจัดการ)

💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปฏิบัติตามหลักการของสิทธิ์น้อยที่สุดเสมอ: ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือแก่ตัวแทน AI สำหรับธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นสำหรับงานของพวกเขาเท่านั้น หากตัวแทนพิเศษได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลภายนอก ตัวแทนนั้นสามารถใช้ข้อมูลนั้นเมื่อตอบกลับใครก็ตามที่มีสิทธิ์อนุญาตให้เรียกใช้ข้อมูลนั้นได้ แม้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต้นฉบับโดยตรงก็ตาม

ขั้นตอนที่ 6: เลือกโมเดลการเปิดตัวที่เหมาะสม: แซนด์บ็อกซ์ > ทดลองใช้งาน > ขยาย

ทดสอบเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ก่อนที่จะปล่อยให้ทีมทั้งหมดใช้งาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับปรุงพฤติกรรมของเอเจนต์ได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานจริง

เริ่มต้นในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลจำลองและกลุ่มทดสอบขนาดเล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนทำงานตามที่คาดหวัง จากนั้นย้ายไปยังการทดลองใช้จริงโดยใช้กระบวนการทำงานจริงและกลุ่มผู้ใช้บางส่วน วิธีนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะ ปรับคำแนะนำ และติดตามกรณีพิเศษ เมื่อตัวแทนพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ ให้ขยายไปยังทีมทั้งหมด

วิธีการทำงานนี้ใน ClickUp

การตรวจสอบสิทธิ์ของ ClickUp Super Agent: เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการตรวจสอบสิทธิ์และการตัดสินใจ
@mention ClickUp Super Agent ในช่องแชทเพื่อดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบความถูกต้องของ Super Agent ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการฝังมันเข้าไปในกิจวัตรของทีมคุณเพื่อให้ผลกระทบของมันสามารถมองเห็นได้ วัดผลได้ และน่าเชื่อถือ

ซูเปอร์เอเจนต์ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ โดยเรียนรู้จากทุกการโต้ตอบและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาสามารถถูกเรียกใช้งานในClickUp Chat อ้างอิงใน Docs และติดตามผ่านClickUp Dashboards เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานของพวกเขาโปร่งใสและนำไปปฏิบัติได้จริงเสมอ

การกล่าวถึง ClickUp Super Agent ในแชท: เปิดใช้งานการตอบสนองแบบเรียลไทม์ในสไตล์การติดตามการโทรภายในบทสนทนาของทีม
ตั้งค่าผู้ช่วยพิเศษ Lead Scoring Qualifier ใน ClickUp สำหรับลูกค้าเป้าหมาย CRM ของคุณ

นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้ ClickUp Super Agents ทุกวัน:

  • ทีมสนับสนุน @mentions 'Ticket Triage' Super Agent เพื่อมอบหมายตั๋วเร่งด่วนทันทีและโพสต์สรุปงานค้างของวันนี้
  • ในระหว่างการประชุมเปิดตัว 'ผู้วางแผนการเปิดตัว' ซูเปอร์เอเจนต์จะสร้างรายการตรวจสอบและเพิ่มลงในเอกสารแผนการเปิดตัวที่แชร์โดยตรง โดยจะสร้างงานและงานย่อยแต่ละรายการและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
  • ทีมขายใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อดูว่า 'ผู้เชี่ยวชาญการคัดกรองลูกค้า' ได้คะแนนและมอบหมายลูกค้าเป้าหมายจำนวนเท่าใดในสัปดาห์นี้

ขั้นตอนที่ 7: ประเมินและเปรียบเทียบตัวแทนที่มีศักยภาพโดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบง่าย

หากคุณกำลังประเมินเวิร์กโฟลว์หลายรายการเพื่อนำมาใช้ระบบอัตโนมัติ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นกลาง วิธีนี้จะช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและทำให้แน่ใจว่าคุณลงทุนกับตัวแทนที่มีผลกระทบสูงสุดก่อน

ให้คะแนนผู้สมัครแต่ละคนตามมิติเหล่านี้:

  • ความถี่: กระบวนการทำงานนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์?
  • การประหยัดเวลา: ตัวแทนจะประหยัดเวลาได้กี่นาทีต่อครั้ง?
  • การลดข้อผิดพลาด: กระบวนการปัจจุบันล้มเหลวเป็นประจำหรือต้องทำซ้ำหรือไม่?
  • การปรับทีมให้สอดคล้อง: ตัวแทนจะลดความขัดแย้งในการส่งต่อหรือปัญหาคอขวดในโครงการหรือไม่?

ให้คะแนนแต่ละมิติตั้งแต่ 1-5 แล้วรวมคะแนนทั้งหมด. กระบวนการทำงานที่ได้คะแนนสูงสุดจะกลายเป็นตัวแทนคนแรกของคุณ.

สมมติว่าคุณกำลังเลือกระหว่างเครื่องมือสรุปบันทึกการประชุมกับระบบคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น กรอบการประเมินจะบอกคุณว่าเครื่องมือใดช่วยประหยัดเวลาโดยรวมได้มากกว่าและลดความยุ่งยากได้มากที่สุด

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปรียบเทียบตัวเลือกของคุณอย่างชัดเจนและเป็นกลางในตาราง 2×2ด้วยเทมเพลต ClickUp Assumption Grid Decision Matrix

เทมเพลตเมทริกซ์การตัดสินใจแบบตารางสมมติฐานของ ClickUp: รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ของผู้บริโภคส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
รับเทมเพลตฟรี
แผนผังการทำงานอัตโนมัติกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้วยเทมเพลต ClickUp Assumption Grid Decision Matrix

คุณเริ่มต้นด้วยการบันทึกทุกขั้นตอนการทำงานของ AI ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน เช่น Super Agents ที่เป็นไปได้ ลงบนกระดาษโน้ตติดผนังใน สระความคิด จากนั้นย้ายแต่ละขั้นตอนไปยังช่องที่เหมาะสมในตาราง โดยพิจารณาจากความเข้าใจในกระบวนการ (ความมั่นใจ) และความเสี่ยงที่รู้สึกหากนำไปใช้โดยอัตโนมัติ (ความเสี่ยง)

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือกเอไอซูเปอร์เอเย่นต์เพื่อให้อยู่กับคุณ

ประเภทของตัวแทน AIที่คุณเลือกต้องเหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกและใช้งาน Super Agents ที่ผู้คนจะใช้ไปอีกนานหลังจากเปิดตัวครั้งแรก 📨

เริ่มต้นด้วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ง่าย

เลือกการอัตโนมัติครั้งแรกของคุณอย่างรอบคอบ. จะดีที่สุดหากคุณเลือกสิ่งที่ทีมของคุณทำอยู่เสมอและบ่นเป็นประจำ แต่จะไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายหากมันล้มเหลว.

การติดแท็กงานอัตโนมัติตามคำสำคัญหรือการอัปเดตสถานะตามกำหนดเวลาสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทั้งสองอย่างนี้เหมาะกับโปรไฟล์นี้ ทีมของคุณเห็นคุณค่าได้ทันที และคุณลดผลกระทบหากตัวแทนต้องการการปรับแต่ง ชัยชนะในช่วงแรกสร้างแรงผลักดันสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง

🔍 คุณรู้หรือไม่?ในงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคม คำว่า "เอคโบบอร์ก" หมายถึง เมื่อคำพูดของมนุษย์ถูกขับเคลื่อนแบบเรียลไทม์โดยปัญญาประดิษฐ์ และผู้สังเกตการณ์แทบไม่สังเกตเห็น นี่แสดงให้เห็นว่า การนำเสนอและสัญญาณจากมนุษย์มีอิทธิพลต่อวิธีที่เราตีความผลลัพธ์จากผู้กระทำมากเพียงใด

ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขต

คนที่ทำงานจริงรู้ดีว่าจุดไหนที่ระบบอัตโนมัติช่วยได้ และจุดไหนที่มันกลายเป็นอุปสรรค

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าหรือสร้างตัวแทน AI ให้พูดคุยกับสมาชิกในทีมที่จะต้องโต้ตอบกับมันทุกวัน ถามว่ามีงานซ้ำๆ ใดที่กินเวลาของพวกเขาและกระบวนการใดที่ต้องการการตัดสินใจของมนุษย์ การสนทนานี้จะเปิดเผยกรณีพิเศษที่คุณอาจพลาดไปและทำให้ทีมของคุณรู้สึกเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติ

บันทึกสิ่งที่ตัวแทนทำและเหตุผล

เขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเงื่อนไขการกระตุ้นของตัวแทนให้ชัดเจนในภาษาที่เข้าใจง่าย แบ่งปันเอกสารนี้ในที่ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีคำถามเกิดขึ้น และรวมตัวอย่างของสิ่งที่ตัวแทนจะจัดการและจะไม่จัดการ

เอกสารกระบวนการที่ชัดเจนช่วยป้องกันความสับสนเมื่อมีผู้สังเกตเห็นว่างานต่างๆ เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติหรือฟิลด์ต่างๆ อัปเดตเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้การปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมงานบางอย่างถึงอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ติดตามอย่างใกล้ชิดในสองสัปดาห์แรก

สังเกตการทำงานของตัวแทนในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการเปิดตัว ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด ทบทวนการดำเนินการที่ตัวแทนทำ และจดบันทึกความสับสนใดๆ จากทีมของคุณ นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะพบปัญหาการกำหนดค่าหรือค้นพบขั้นตอนการทำงานที่ต้องปรับปรุง

การติดตามผลตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นนิสัย และแสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าคุณกำลังบริหารจัดการระบบอัตโนมัติอย่างจริงจัง

🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยเกี่ยวกับความไว้วางใจในระบบการอัตโนมัติพบว่ากรอบความคิดเดียวกันที่เราใช้ในการไว้วางใจผู้คนสามารถนำมาใช้กับการไว้วางใจตัวแทนได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำนายได้ ความสามารถที่มองเห็นได้ และความน่าเชื่อถือในอดีต

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

การติดตั้ง Super Agent ส่วนใหญ่ล้มเหลวด้วยเหตุผลที่คาดการณ์ได้ นี่คือข้อผิดพลาดที่ทำให้ทีมสะดุดและวิธีหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดทำไมมันถึงเกิดขึ้นวิธีหลีกเลี่ยง
การทำให้กระบวนการที่ไม่ชัดเจนเป็นอัตโนมัติคุณพยายามที่จะทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทีมจัดการอย่างไม่สม่ำเสมอหรือมีข้อยกเว้นมากเกินไปจัดทำเอกสารและมาตรฐานกระบวนการก่อน หากมนุษย์ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะทำงานอย่างไร ตัวแทนก็จะไม่สามารถเข้าใจได้โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงกว้างเกินไปคุณให้สิทธิ์ตัวแทนในการเข้าถึงพื้นที่ทั้งหมดหรือรายการทั้งหมดเพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่าให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะโฟลเดอร์และรายการที่ตัวแทนต้องการเท่านั้น ขยายสิทธิ์การเข้าถึงเพิ่มเติมในภายหลังหลังจากตรวจสอบเวิร์กโฟลว์แล้ว
การข้ามขั้นตอนการทดสอบคุณทำการปรับใช้โดยตรงไปยังระบบผลิตเพราะการตั้งค่าดูถูกต้องแล้วและคุณต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วรันเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมทดสอบหรือบนชุดงานขนาดเล็กก่อน ตรวจจับปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่องานจริง
ไม่มีการเป็นเจ้าของที่ชัดเจนคุณได้ตั้งค่าตัวแทนไว้แล้ว แต่ไม่ได้มอบหมายให้ใครคอยตรวจสอบ ตอบคำถาม หรือทำการปรับเปลี่ยนกำหนดให้เจ้าของหนึ่งคนรับผิดชอบในการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหา และวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากเกินไปในคราวเดียวคุณส่งตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายตัวไปยังกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดปล่อยตัวแทนหนึ่งคนในแต่ละครั้ง ให้ทีมปรับตัวก่อนนำระบบอัตโนมัติถัดไปมาใช้
การไม่สนใจคำแนะนำจากทีมคุณสมมติว่าการต่อต้านหมายความว่าผู้คนไม่เข้าใจคุณค่า ดังนั้นคุณจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวแทนให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะอย่างจริงจัง ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่งชี้ว่าตัวแทนต้องการการปรับปรุง ไม่ใช่การอธิบายเพิ่มเติม

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทน AIที่ถูกออกแบบให้มีบุคลิกภาพที่ยอมรับผู้อื่นสูง มีแนวโน้มทางสถิติที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนุษย์ในการทดสอบแบบทัวริงมากกว่า นี่แสดงให้เห็นว่าลักษณะบุคลิกภาพที่รับรู้มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ใช้อย่างไร

อย่าแค่นั่งเฉยๆ ลุกขึ้นมาคลิกUp-per กันเถอะ

การเรียนรู้วิธีเลือกซูเปอร์เอเจนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระโดดเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักอย่างน่ากลัว เมื่อคุณจับคู่ความสามารถที่เหมาะสมกับขอบเขตที่ชัดเจน คุณกำลังเปลี่ยนระบบอัตโนมัติจากการทดลองที่เสี่ยงให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เชื่อถือได้

ClickUp ทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นด้วยการนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมงาน เอกสาร และตัวแทน AI ของคุณไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการ Super Agent เพื่อวิเคราะห์สรุปโครงการที่ซับซ้อน หรือ Autopilot Agent เพื่อจัดการการแจ้งเตือนตามปกติ คุณมีการควบคุมอย่างละเอียดเพื่อกำหนดระดับความเป็นอิสระที่คุณต้องการมอบให้ได้อย่างแม่นยำ

มอบเพื่อนร่วมทีม AI ที่ทีมของคุณรอคอยมานานให้กับพวกเขาลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ชาญฉลาด สามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นได้ รวมถึงโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในทางกลับกัน ออโต้ไพลอตเอเจนต์จะปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการอัตโนมัติสำหรับงานที่ง่ายและซ้ำซ้อน

ซูเปอร์เอเจนต์ควรมีสิทธิ์การเข้าถึงเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เริ่มต้นด้วยการให้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างจำกัด และขยายเพิ่มเติมตามความจำเป็น

เริ่มต้นด้วย Super Agent ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่ำและเป็นประโยชน์ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การสรุปข้อมูลอัปเดต หรือการตอบคำถามที่พบบ่อย

หากกระบวนการทำงานต้องการการคิดวิเคราะห์ ปรับตัวตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง หรือได้รับประโยชน์จากการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ ถือว่าเหมาะสมสำหรับ Super Agent

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง, ตรวจสอบคำแนะนำ, และต้องการการอนุมัติจากมนุษย์สำหรับการกระทำที่ละเอียดอ่อนหรือสำคัญ.

คำแนะนำที่ชัดเจน, เครื่องมือที่เหมาะสม, และความจำที่ดีช่วยให้ซูเปอร์เอเจนต์ตัดสินใจได้ดีขึ้น, ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น.