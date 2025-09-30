การจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคของ AI: บริบท, การบรรจบกัน, และเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของ AI

ทำไมการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยชี้ขาด, ยิ่งสำคัญกว่าที่เคย
หากคุณกำลังเป็นผู้นำทีมหรือองค์กรในวันนี้ คุณย่อมรู้ดีว่าพื้นดินกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ใต้เท้าของคุณ
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฉันได้ใช้เวลาในอาชีพของฉันช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัวได้ และฉันสามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงว่า ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ แต่คือความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
และความเร่งด่วนในการทำให้ถูกต้องไม่เคยมีมากไปกว่านี้อีกแล้ว
หากไม่มีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่จะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ผู้นำจำเป็นต้องคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการทำงาน วิธีการที่ทีมร่วมมือกัน และวิธีการสร้างคุณค่าจากเครื่องมือใหม่
ความเสี่ยงสูงกว่าที่เคยเป็นมา และความเร่งด่วนในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ AI ให้ถูกต้องไม่เคยมีมากไปกว่านี้อีกแล้ว
การขยายตัวของที่ทำงาน: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการแยกส่วน
ก่อนเข้าร่วมกับ ClickUp ฉันเคยบริหารระบบธุรกิจที่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เรามีเครื่องมือ SaaS ทุกประเภทที่คุณนึกออก ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี ทรัพยากรบุคคล วิศวกรรม การตลาด ไปจนถึงแพลตฟอร์มการลงทุน
แต่ละทีมต่างก็มีทีมโปรดของตัวเอง และไม่มีใครพูดคุยกัน ผลลัพธ์คือ? การติดขัดอย่างต่อเนื่อง สูญเสียเวลาหลายชั่วโมง และการขัดจังหวะจากฝ่ายไอทีอยู่ตลอดเวลา เพียงเพื่อจะอัปเดตสถานะ
นี่คือการขยายตัวของพื้นที่ทำงาน: การแพร่กระจายของเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน, กระบวนการทำงานที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ, และบริบทที่สูญหาย—อุปสรรคต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ การมองว่าเป็นปัญหาด้านไอทีเป็นการมองข้ามประเด็นสำคัญ มันคือปัญหาทางธุรกิจอย่างชัดเจนและเรียบง่าย
เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายและทีมต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง นวัตกรรมหยุดชะงัก และความผูกพันของพนักงานลดน้อยลง
นอกจากนี้ยังสร้างภาระทางการเงินอย่างหนัก: สูญเสีย ผลผลิตทั่วโลกถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์
แม้เมื่อบริษัทพยายามแก้ไขปัญหา การเปิดตัวมักจะล้มเหลว
เมื่อเราพยายามนำ Jira มาใช้สำหรับการตลาดที่บริษัทเก่าของฉัน ทีมงานเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างขยันขันแข็ง แต่หลังจากนั้นก็กลับไปใช้กระดานไวท์บอร์ดเหมือนเดิม ทำไม? เพราะเราไม่ได้อธิบายว่า ทำไม การเปลี่ยนแปลงนี้ถึงสำคัญ มันจะช่วยพวกเขาอย่างไร หรือพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง
การยอมรับล้มเหลวไม่ใช่เพราะเครื่องมือไม่ทำงาน แต่เพราะผู้คนไม่เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเชื่อมโยงกับงานประจำวันของพวกเขาอย่างไร
การแข่งขันสู่การบรรจบกัน: ทำไมบริบทจึงสำคัญที่สุด
Harvard Business Review พบว่าพนักงานใช้เวลาถึง 61% ในการส่งต่อข้อมูล หาข้อมูล หรืออัปเดตข้อมูลในเครื่องมือต่างๆ
ทุกวัน มีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สัญญาว่าจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์กรกลับลงเอยด้วยการมีไซโลมากขึ้นและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณรวมงาน ความรู้ และบริบทของคุณไว้ในที่เดียว—ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ ของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่ประสบความสำเร็จ
เพราะความจริงก็คือ AI, ระบบอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะมีพลังมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่พวกมันสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น หากคุณต้องป้อนข้อมูลให้กับเครื่องมือ AI ของคุณด้วยตนเองทุกครั้ง คุณก็ยังคงทำงานซ้ำซ้อนอยู่ดี อนาคตเป็นขององค์กรที่สามารถรวมบริบทเข้าด้วยกัน—ที่ซึ่งการทำงาน ความรู้ และข้อมูลอยู่ร่วมกัน และปัญญาสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานจริง และอนาคตนี้กำลังมาถึง ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม
เพื่อเข้าใจผลกระทบที่แท้จริงของกระบวนการทำงานที่แยกส่วน เราได้ทำการสำรวจพนักงานที่มีความรู้เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ผลลัพธ์เผยให้เห็นช่องว่างที่สำคัญ: ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาวิธีการที่ทำงานด้วยตนเองหรือไม่สม่ำเสมอในการติดตามขั้นตอนถัดไป และมีเพียงไม่กี่ทีมที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการโดยเฉพาะ การขาดโครงสร้างนี้ทำให้งานสำคัญมักหลุดรอดไป ส่งผลให้ทีมยากที่จะรักษาความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการทำงาน
ที่ClickUp นี่คือเป้าหมายสูงสุดของเรา เราถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อทำเช่นนั้น เราไม่ได้เพียงแค่สร้างฟีเจอร์ต่างๆ แต่เรากำลังสร้างรากฐาน ที่บริบทถูกเชื่อมโยง งานต่างๆ ถูกเชื่อมต่อ และทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยอุปสรรคน้อยลง องค์กรที่ลงมือทำในตอนนี้—ที่รื้อถอนกำแพงระหว่างแผนกและรวมการทำงานเข้าด้วยกัน—จะเป็นผู้กำหนดทศวรรษต่อไป
แต่ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องมีวิธีในการเข้าใจว่าคุณอยู่ในจุดไหนในวันนี้ และนี่คือจุดที่ AI Transformation Matrix เข้ามาช่วย
เมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์: การวินิจฉัยตำแหน่งที่คุณอยู่
เพื่อช่วยให้องค์กรมองเห็นจุดที่ตนอยู่และจุดที่ต้องไป ผมใช้ AI Transformation Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการวินิจฉัยสถานะปัจจุบันของคุณและวางแผนเส้นทางไปข้างหน้า
นี่คือภาพแสดงของ AI Transformation Matrix:
สี่เหลี่ยมมุมฉากของเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
- บริบทต่ำ การบรรจบต่ำ: นี่คือจุดเริ่มต้นขององค์กรส่วนใหญ่ เครื่องมือแยกส่วน ข้อมูลกระจัดกระจาย และข้อมูลเชิงลึกถูกจำกัดอยู่แค่โครงการนำร่องที่แยกจากกัน การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติ และทุกโครงการใหม่รู้สึกเหมือนกับการประดิษฐ์ล้อขึ้นมาใหม่
- บริบทสูง การบรรจบต่ำ: บางทีมมีข้อมูลที่สมบูรณ์และความเชี่ยวชาญลึกซึ้ง แต่ข้อมูลและความเชี่ยวชาญเหล่านี้ยังคงถูกเก็บไว้ในไซโล โครงการอาจดูมีแนวโน้มที่ดี แต่การขยายขนาดเป็นไปไม่ได้เนื่องจากบริบทไม่ไหลเวียนข้ามองค์กร
- บริบทต่ำ การบรรจบสูง: ที่นี่คุณได้รวมเครื่องมือของคุณเข้าด้วยกันแล้ว แต่ข้อมูลและความรู้ที่ขับเคลื่อนความฉลาดยังคงบางหรือล้าสมัย การทำงานอัตโนมัติเป็นไปได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบทั่วไปและขาดผลกระทบเนื่องจากบริบทยังคงขาดหายไป
- บริบทสูง, การบรรจบกันสูง: นี่คือเป้าหมาย งาน ความรู้ และบริบทถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ความฉลาดทำงานภายในกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ มอบข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งส่งผลลัพธ์จริง ทีมงานใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและใช้เวลาในการสร้างคุณค่ามากขึ้น
ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา: ฉันอยู่ที่ไหนบนเมทริกซ์นี้? จากประสบการณ์ของฉัน บริษัทส่วนใหญ่มักคิดว่าพวกเขาก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นจริง
คำถามต่อไปคือ: ฉันจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่การจัดการการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสะพานเชื่อม
จากการวินิจฉัยสู่การปฏิบัติ: เหตุใดการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสะพานเชื่อม
การเข้าใจตำแหน่งของคุณบนเมทริกซ์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ความท้าทายที่แท้จริง—และโอกาส—คือการก้าวไปสู่ส่วนบนขวาของแผนภาพ ซึ่งเป็นโซนที่มีลักษณะเฉพาะคือบริบทสูง และการบรรจบกันสูง
มันคุ้มค่าที่จะย้ำอีกครั้งว่า เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะพาคุณไปถึงจุดหมายไม่ได้ แต่ผู้คนต่างหากที่จะพาคุณไป
การเดินทางจากความแตกแยกสู่การรวมตัว, จากข้อมูลที่แยกส่วนสู่บริบทที่รวมเป็นหนึ่ง, คือการเดินทางของมนุษย์อย่างแท้จริง และเป็นแกนกลางของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพใด ๆ
สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างนิสัยใหม่ และการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แม้จะมีเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ก็ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้หากทีมงานของคุณยังไม่เห็นด้วยและไม่ได้ทุ่มเทให้กับแนวคิดนี้ คุณยังต้องการผู้นำที่เป็นแบบอย่าง และกระบวนการที่ยืดหยุ่นซึ่งสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผมจะอธิบายสิ่งนี้ด้วยเสาหลักสี่ประการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง—กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรจากการตระหนักรู้ว่าอะไรต้องเปลี่ยนแปลง ไปสู่การลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง
เสาหลักสี่ประการของการจัดการการเปลี่ยนแปลง และวิธีที่เราปฏิบัติที่ ClickUp
นี่คือวิธีที่เสาหลักสี่ประการของการจัดการการเปลี่ยนแปลงปรากฏในทางปฏิบัติ
1. การสนับสนุนจากผู้บริหาร: รากฐาน
การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากระดับบนสุด ผู้นำที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่พวกเขาจะลงมือทำด้วยตัวเอง พวกเขาใช้แพลตฟอร์ม เรียนรู้ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของมัน จากนั้นสื่อสารวิสัยทัศน์และมั่นใจว่าทีมมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ การสนับสนุนจากผู้บริหารจะเห็นได้ชัดเจน มีการแสดงออกอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- ซีอีโอและซีโอโอของเราเข้าร่วมในโครงการริเริ่มด้าน AI อย่างสม่ำเสมอ แบ่งปันกระบวนการทำงานของตนเอง และเฉลิมฉลองความสำเร็จในช่องทางที่เปิดให้ทั้งบริษัท
- ผู้นำ "ทำตามที่พูด" โดยใช้ ClickUp และเครื่องมือ AI ในการทำงานประจำวันของตนเอง และแบ่งปันผลลัพธ์
- เมื่อผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการยอมรับและสนับสนุน จะเป็นการกำหนดมาตรฐานให้กับทุกคน
ขั้นตอนในการผลักดันการสนับสนุนจากผู้บริหาร:
- ได้รับการสนับสนุนที่ชัดเจนและมั่นคงจากผู้บริหารระดับสูง
- สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับผู้นำในการสื่อสารเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่คาดหวัง
- จัดสรรเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จ
- สร้างการสนับสนุนให้ผู้นำสามารถใช้เครื่องมือใหม่และแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาอย่างกระตือรือร้น
2. การมีส่วนร่วมของทีม: มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและบ่อยครั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ถูกบังคับจากเบื้องบนมักไม่ยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทีมรู้สึกเป็นเจ้าของตั้งแต่เริ่มต้น ให้ทีมมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ เชิญพวกเขาทดลองใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ และสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเมื่อพวกเขาเสนอแนะการปรับปรุง จากนั้นเชิญพวกเขาแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่องานของพวกเขาอย่างไรในทางที่มีความหมาย
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- เราจัดการแข่งขัน AI ทั่วทั้งบริษัทที่ทุกคนจากทุกแผนกสามารถส่งผลงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตนเองได้
- ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงในช่องแชทหลักของเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเผยแพร่แนวคิด
- การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งด้านการขาย การเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการตลาด—ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมเท่านั้น
ขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่วมของทีม:
- ให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในกระบวนการปรับใช้และการตัดสินใจ
- สร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะได้
- ใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและแสดงให้เห็นถึงความตอบสนอง
- อธิบายอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการทำงานประจำวันอย่างไร และตอบคำถามว่า "ฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้?"
- ยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย แม้ว่าจะไม่ได้นำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปใช้
3. ระบุผู้สนับสนุนหลักของคุณ: สร้างสะพานเชื่อมช่องว่าง
แชมป์เปี้ยนคือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้นำกับองค์กรในวงกว้าง พวกเขาได้รับความเคารพอย่างกว้างขวาง มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการทำงานที่แท้จริง แชมป์เปี้ยนไม่ได้เพียงแค่เผยแพร่แนวคิด—แต่ยังสร้าง หาทางแก้ไขปัญหา และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- แชมป์นำจากด้านหน้า ม้วนแขนเสื้อขึ้นเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมในการนำเครื่องมือใหม่มาใช้
- ทีมของฉันและฉันจัดเวิร์กช็อปและสัมมนาออนไลน์ทุกสัปดาห์ ซึ่งทั้งผู้นำและผู้มาใหม่สามารถเรียนรู้ ถามคำถาม และได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
- เมื่อทีมเผชิญกับอุปสรรค ผู้ชนะและสมาชิกทีมของฉันจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา สร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน และแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุด
ขั้นตอนในการเสริมสร้างพลังให้กับผู้นำ:
- เลือกผู้นำที่ได้รับการยกย่อง มีนวัตกรรม และมีความรู้ด้านกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง
- ให้พวกเขามีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษา ผู้ก่อสร้าง และผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
- ให้ผู้นำเข้าร่วมตั้งแต่ต้นในการฝึกอบรม และให้พวกเขาอยู่ร่วมตลอดการเปิดตัว
- เสริมพลังให้ผู้นำในการเสริมสร้างการสื่อสาร แก้ไขข้อกังวล และเป็นแบบอย่างในการนำแนวทางไปใช้
- ให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำหน้าที่เป็นทูตที่กระตือรือร้นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย: สร้างแรงผลักดัน
การพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันจะก่อให้เกิดการต่อต้าน แรงผลักดันจะเกิดขึ้นเมื่อทีมสามารถทดลองได้อย่างปลอดภัย ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับตนเอง และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าไปพร้อมกัน
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- การแข่งขัน AI แต่ละครั้งจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานหรือปัญหาทางธุรกิจเพียงหนึ่งอย่าง โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ทีมได้รับการส่งเสริมให้ปรับแต่งประสบการณ์ของตนเองตามความต้องการ โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างมุมมองส่วนตัวที่เหมาะกับความต้องการของตนได้ในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
- ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ได้รับการเฉลิมฉลองในช่องทางที่ครอบคลุมทั้งบริษัท เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าในฐานะการเดินทางที่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย:
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ที่สามารถจัดการได้เพื่อสร้างแรงผลักดัน
- อนุญาตให้ทีมทดสอบคุณสมบัติใหม่และเสนอแนะการปรับปรุง
- กำหนดขอบเขตสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและกระบวนการทำงานที่ตายตัว
- เปิดใช้งานการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยมุมมองส่วนตัวและการทดลองที่ปลอดภัย
- ร่วมมือกับผู้นำในการส่งเสริมการยอมรับและทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติในฐานะแนวปฏิบัติร่วมกัน
บทบาทของผู้จัดการ: การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นการกระทำ
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนำโดยเป็นแบบอย่าง และผู้จัดการคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ ClickUp ผู้จัดการถูกคาดหวังให้สื่อสาร "เหตุผล" และ "วิธีการ" อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะ และเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่พวกเขาคาดหวังจากสมาชิกในทีม
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- ผู้จัดการไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์ พวกเขาเข้าร่วมเวิร์กช็อป แบ่งปันความสำเร็จจากกระบวนการทำงานของตนเอง และสนับสนุนให้ทีมของตนส่งผลงานเข้าประกวด
- พวกเขาสนับสนุนผู้นำ สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการทดลอง และใช้เครื่องมือใหม่ๆ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนสำหรับผู้จัดการ:
- อธิบายอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและแก้ไขข้อกังวล
- ใช้เครื่องมือและกระบวนการใหม่ร่วมกับทีมของพวกเขา
- สนับสนุนและร่วมมือกับผู้นำ
บทบาทของผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า
เมื่อเราช่วยเหลือลูกค้าของเราในการติดตั้ง ClickUp กระบวนการที่เราส่งเสริมก็เหมือนกัน และที่นี่ ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM) ของเราคือคู่ค้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- CSM ของเราให้บริการให้คำปรึกษา, ช่วยในการวางแผน, และแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุด
- พวกเขาขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ อำนวยความสะดวกในการทบทวนของผู้บริหาร และทำให้แน่ใจว่าทีมมีการเข้าถึงการฝึกอบรมและทรัพยากร
- พวกเขาช่วยเราติดตาม KPI, จัดโปรแกรม "ฝึกอบรมผู้ฝึกสอน", และเชื่อมต่อเราเข้ากับคุณสมบัติใหม่และเวบิเนียร์
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก CSM ของคุณ:
- ใช้บริการที่ปรึกษาสำหรับการกำกับดูแลและการปฏิบัติที่ดีที่สุด
- พัฒนาแผนความสำเร็จที่ปรับแต่งเฉพาะ และฝึกอบรมผู้ฝึกสอนภายใน
- ใช้การมีส่วนร่วมและการรายงาน KPI เพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์
การวางแผนสู่ความสำเร็จ: สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือจากความตั้งใจที่ดีเท่านั้น แต่ต้องได้รับการออกแบบและวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบ
ลักษณะที่ปรากฏใน ClickUp:
- เราวางแผนการเปิดใช้งานเป็นระยะ ๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการสื่อสาร
- เราสามารถระบุข้อจำกัดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ข้อจำกัดด้านทรัพยากร, ความท้าทายทางเทคนิค, หรือความ 우선ลำดับที่แข่งขันกัน และแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
- เราให้คำนิยาม MVP สำหรับแต่ละโครงการ กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และสร้างทีมโครงการข้ามสายงาน
ขั้นตอนในการวางแผนสู่ความสำเร็จ:
- ตัดสินใจเลือกระหว่างการเปิดใช้งานระบบทั้งหมดในครั้งเดียวหรือทยอยเปิดใช้งานเป็นระยะ ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร
- ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและสื่อสารให้ชัดเจน
- ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่า "ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำรงอยู่ได้ขั้นต่ำ" หมายถึงอะไรสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้สำหรับระบบหรือกระบวนการใหม่
- จัดตั้งทีมข้ามสายงานซึ่งประกอบด้วยผู้สนับสนุนหลัก ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนการฝึกอบรม และผู้ทดสอบ
ฝังความฉลาดลงในความเปลี่ยนแปลง
หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การต่อต้านอย่างเปิดเผย—แต่เป็นความเสียดทาน คนต้องการที่จะนำวิธีการทำงานใหม่ ๆ มาใช้ แต่ถ้ามันหมายถึง ขั้นตอนที่มากขึ้น เครื่องมือที่มากขึ้น หรือภาระที่มากขึ้น พวกเขามักจะกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ๆ ที่คุ้นเคย
นี่คือจุดที่ ClickUp Brain และ ClickUp Brain Max เปลี่ยนเกมการแข่งขัน แทนที่จะให้ทีมต้องจำกระบวนการใหม่ ๆ Brain จะฝังความฉลาดเข้าไปในขั้นตอนการทำงานประจำวันโดยตรง
- ClickUp Brain ทำให้ความรู้สามารถค้นหาได้ทั่วโลกในทุกงาน เอกสาร และความคิดเห็น แทนที่จะถามว่า "อัปเดตนั้นอยู่ที่ไหน?" ทีมสามารถถาม Brain ได้ทันทีและได้รับคำตอบทันที
- ClickUp Brain MAX ก้าวไปไกลกว่าเดิม—จับการอัปเดตผ่าน การป้อนด้วยเสียง เปลี่ยนบันทึกให้เป็น รายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งแสดงงานเร่งด่วนโดยอัตโนมัติ
โดยการลดภาระทางความคิดและทำให้การกระทำที่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ง่าย นิสัยใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน
บทเรียนจากแนวหน้า
การจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบ แต่เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง—การรับฟัง การปรับปรุง และการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ที่ ClickUp เราจัดการแข่งขัน AI มอบสิ่งจูงใจ และเผยแพร่ความสำเร็จในช่องทางของบริษัท แต่ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดมาจากการสร้างนิสัยและแสดงให้ทีมเห็นว่าเครื่องมือนี้แก้ปัญหาการทำงานเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไร ไม่มีอะไรจะกระทบใจเท่ากับการได้เห็นปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขต่อหน้าต่อตา
หนึ่งในช่วงเวลาที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือที่งาน Secret Supper ในเม็กซิโกซิตี้ ฉันได้สาธิตกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการให้คะแนนการโทรขายและการสร้างเนื้อหาแคมเปญ การได้เห็นผู้คนตระหนักว่า "นี่คือสิ่งที่แก้ปัญหาของฉันได้จริง ๆ" เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้อย่างฉับพลันเหล่านั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการยอมรับอย่างแท้จริง
ความเร่งด่วนของปัจจุบัน
การเร่งผลักดันไปสู่การหลอมรวมบริบท—การผสมผสานระหว่างกระบวนการทำงาน บริบท และปัญญาประดิษฐ์—หมายความว่าหน้าต่างแห่งความได้เปรียบในการแข่งขันกำลังแคบลง องค์กรที่มองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ ไม่ใช่เพียงเรื่องรอง จะสามารถก้าวล้ำหน้าองค์กรอื่น ๆ ได้
หากคุณกำลังเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง อย่าลังเล เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ฉลองความสำเร็จทุกครั้ง สร้างพลังให้กับผู้สนับสนุนของคุณ และอย่าลืมให้ความสำคัญกับผู้คนที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่ก้าวไปข้างหน้าในตอนนี้—องค์กรที่รวมบริบทการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวลดความซับซ้อนของงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วย AI—จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของการทำงาน
มาร่วมสร้างสิ่งที่ดีกว่าไปด้วยกัน