การแก้ปัญหาการทำงานที่กระจายตัว: GVP ฝ่ายขายของ ClickUp พูดถึง AI และอนาคตของการทำงาน

จากทะเลทรายสู่โต๊ะทำงาน: การขยายตัวของที่ทำงานเป็นเรื่องสากล
ไม่นานมานี้ ฉันได้มีโอกาสไปเยือนซาอุดีอาระเบีย พบปะกับผู้นำที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศ และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์กรเหล่านี้กำลังสร้างสิ่งต่าง ๆ ในขนาดที่ยากจะจินตนาการได้—รีสอร์ทสกีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ เมืองรูปทรงลูกบาศก์ขนาดเท่ากับตึกเอ็มไพร์สเตท 12 ตึก มันน่าตื่นตาตื่นใจและสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง
แต่สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดไม่ใช่ขนาดของโครงการของพวกเขา แต่เป็นขนาดของความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกการขยายตัวของงาน (Work Sprawl)คือพลังเงียบที่ฉุดรั้งทีมไว้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเมืองแห่งอนาคตหรือบริหารทีมขายในสหรัฐอเมริกา อาการก็เหมือนกัน: มีแอป กระบวนการ และบริบทมากเกินไปหลุดลอยหายไประหว่างพวกเขา
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นClickUpทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนที่แตกต่างของโลกโดยสิ้นเชิง แต่ความจริงก็คือ การขยายตัวของการทำงานนั้นเกิดขึ้นทุกที่
การตั้งชื่อปัญหา: การขยายตัวของงานคืออะไร?
การขยายตัวของงาน (Work Sprawl) คือการกระจายตัวเป็นชิ้นส่วนของแอปพลิเคชัน กระบวนการทำงาน บริบท และล่าสุดคือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสถานที่ทำงานที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน—ซึ่งกลายเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยขึ้นสำหรับทีมยุคใหม่ นี่คือต้นทุนแฝงที่บั่นทอนประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เราประเมินว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจมากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกจากประสิทธิภาพที่สูญเสียไป แต่ต้นทุนที่แท้จริงนั้นวัดได้ยากกว่า นั่นคือความหงุดหงิด ความเหนื่อยล้า และความรู้สึกว่างานยากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
ส่วนที่แอบแฝงของปัญหาการขยายตัวของงานคือมันไม่ค่อยประกาศตัวเองออกมาให้เห็น ส่วนใหญ่คนมักไม่เรียกมันด้วยชื่อ—พวกเขาแค่รู้สึกถึงอาการ: ความล่าช้า ความหงุดหงิด ความวุ่นวาย การทำงานเสร็จช้าลงเรื่อยๆ คนรู้สึกหงุดหงิด มีความรู้สึกเหนื่อยล้าและล่าช้าโดยทั่วไป แต่ภายใต้ทั้งหมดนั้น สาเหตุหลักก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอ: เครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน กระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน ขาดบริบทที่จำเป็น
การต่อสู้ครั้งแรกของฉันกับการขยายตัวของการทำงาน: ปีแห่งหิมะตก
ฉันพบเจอกับปรากฏการณ์ Work Sprawl ครั้งแรกที่ Snowflake
ทีมปฏิบัติการขายของเรากำลังประเมินโครงการทุกประเภท—การกำหนดราคาตามพื้นที่, กระบวนการทำงานใหม่, อะไรก็ตามที่คุณนึกถึง แต่ทุกโครงการถูกจัดการใน Wrike ในขณะที่การพึ่งพาอาศัยกันอยู่ใน Salesforce และทีมพัฒนาติดตามงานของพวกเขาใน Jira ไม่มีการซิงค์สองทาง ทุกสัปดาห์เราจะประชุมเพื่อตรวจสอบว่าลำดับความสำคัญสอดคล้องกันหรือไม่ มันเป็นเรื่องที่ทรมานมาก
นั่นส่งผลให้เกิดความหงุดหงิดอย่างมากในทีมต่างๆ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล และปฏิทินที่เต็มไปด้วยการประชุมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ ทุกคนต่างมุ่งไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
เทคโนโลยีถูกคาดหวังว่าจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น แต่กลับทำให้เราช้าลง ฉันยังจำความเจ็บปวดที่ต้องนั่งอยู่ในห้องประชุมเหล่านั้นได้ รู้ดีว่าการขาดการบูรณาการกำลังทำให้เราเสียไปไม่เพียงแค่เวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขวัญและกำลังใจอีกด้วย
ชุดเครื่องมือการขายยุคใหม่: เมื่อทุกนาทีมีค่า
การบริหารทีมขายในปัจจุบันหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีมากมาย: Outreach, Salesforce, ZoomInfo, Clari, LinkedIn Sales Navigator—และยังมีอีกมากมาย ตัวแทนต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพียงเพื่อส่งอีเมลเดียว และในวงการขาย เวลาคือเงินอย่างแท้จริง หากต้องใช้เวลาสิบนาทีในการส่งอีเมลแทนที่จะเป็นสองนาที คุณกำลังสูญเสียเงินไปจริง ๆ
เมื่อใดก็ตามที่มีเครื่องมือหรือฟีเจอร์ใหม่ถูกนำมาใช้ หรือมีใครต้องการซื้อหรือดึงอะไรเข้ามา สิ่งแรกที่ฉันทำคือถามว่าจะทำสิ่งนี้ได้ที่ไหนและอย่างไรภายในระบบปัจจุบันของเรา ฉันไม่ต้องการเพิ่มสิ่งอื่นเว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง
สามารถ—และควร—รวมทุกสิ่งนี้ไว้ในหน้าต่างเดียวได้หรือไม่? คำถามที่ดีกว่าคือ: อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้?
ความจริง? ทุกเครื่องมือใหม่เพิ่มเสียงรบกวนมากขึ้น—งานที่ไร้ประโยชน์มากขึ้น, จุดบอดมากขึ้น, และความซับซ้อนที่ต้องจัดการมากขึ้น งานนี้ซับซ้อนอยู่แล้ว—ทุกทีมมีกระบวนการที่พวกเขาต้องการให้ฝ่ายขายปฏิบัติตาม ดังนั้น ยิ่งเราทำให้งานง่ายขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น
ต้นทุนแฝงของการขยายตัวของการทำงานจากมุมมองของลูกค้า: อาการกับสาเหตุที่แท้จริง
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เดินเข้ามาแล้วพูดว่า "พวกเราจมอยู่ในปัญหาการทำงานที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง" สิ่งที่พวกเขาบรรยายคืออาการต่าง ๆ เช่น "งานดูวุ่นวายไร้ระเบียบ" "ใช้เวลานานมากในการทำงานให้เสร็จ" "ทุกคนรู้สึกหงุดหงิด" สาเหตุที่แท้จริงคือปัญหาการทำงานที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง (Work Sprawl) เสมอ แต่ยากที่จะระบุชื่อ เพราะมันแสดงออกมาในหลายรูปแบบ
เมื่อฉันคุยกับผู้บริหาร ฉันถามพวกเขาว่า: หากคุณสามารถย้อนกลับไปห้าหรือแปดปี คุณจะออกแบบระบบของคุณเหมือนเดิมหรือไม่ ทุกคนมีคำตอบเหมือนกัน: ไม่ ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีก
พวกเขาตระหนักว่าการมีแนวทางที่รอบคอบมากขึ้นในการจัดการข้อมูลที่แยกส่วน การถ่ายโอนข้อมูล และการทำงานร่วมกัน จะช่วยประหยัดเวลาหลายปีจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์กรต่างๆ ปล่อยให้ระบบของตนเติบโตอย่างไม่เป็นระเบียบ โดยแต่ละทีมเลือกใช้เครื่องมือของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นไวท์บอร์ด เครื่องมือจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแทบไม่มีการแทรกแซงจากผู้บริหารเลย
และตอนนี้ ขณะที่พวกเขามองหาการสร้างชุดเทคโนโลยี AI ของตนเอง พวกเขากำลังเผชิญกับทางเลือก: ทำซ้ำความผิดพลาดในอดีต หรือใช้แนวทางที่มีกลยุทธ์และเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น คำตอบนั้นชัดเจนเสมอ—จงรอบคอบ จงตั้งใจ และอย่าปล่อยให้ Work Sprawl เกิดขึ้นอีก
เมื่อ AI ในที่ทำงานกลายเป็นเรื่องปกติ การขาดพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและบริบทแบบเรียลไทม์เริ่มจำกัดผลกระทบที่แท้จริงของมัน AI จะมีประสิทธิภาพได้เท่ากับบริบทที่มันสามารถเข้าถึงเท่านั้น หากข้อมูลของคุณกระจัดกระจายอยู่ใน 18 เครื่องมือ ซึ่งเราเรียกว่าContext Sprawl คุณจะไม่สามารถเห็นประโยชน์ที่เพิ่มพูนขึ้นจาก AI ได้
การเอาชนะความท่วมท้น: พลังของดาวเหนือ
แล้วคุณจะเริ่มแก้ไขปัญหาการทำงานที่ขยายตัวอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าปัญหานั้นใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหว? สำหรับฉัน สิ่งสำคัญคือการมี "ดาวเหนือ" เป็นเป้าหมายหลัก
บริบทคือดาวเหนือ
พลังของ AI จะถูกนำมาใช้ได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันมีบริบทที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่การไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจมอยู่ในระบบที่ยุ่งเหยิง อันที่จริงแล้ว ดังที่เราได้เห็นในการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงนับไม่ถ้วนการเอาชนะปัญหา Work Sprawlต้องอาศัยขั้นตอนที่กล้าหาญแต่ค่อยเป็นค่อยไป—เลือกเวิร์กโฟลว์หนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง รวบรวมมันเข้าด้วยกัน และสร้างแรงผลักดันไปสู่การหลอมรวมที่แท้จริง
ฉันได้เรียนรู้ว่าคุณต้องทำทีละส่วน แต่ต้องชัดเจนและกล้าหาญกับส่วนนั้น
ตัวอย่างเช่น การจัดการโครงการ "แค่ย้ายทุกอย่างมา" ฟังดูง่าย—จนกว่าคุณจะเจอเอกสารกระจัดกระจายและแผนที่สร้างไว้ครึ่งเดียว ไม่ว่าคุณจะดำเนินการเป็นขั้นตอนหรือเปลี่ยนระบบทันที งานที่แท้จริงคือการนำบริบททั้งหมดไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและเชื่อมต่อเข้ากับระบบ การดำเนินการแบบครึ่งๆ กลางๆ จะทำให้ความรู้ขาดตอน ส่วนการดำเนินการที่กล้าหาญจะมอบภาพรวมทั้งหมดให้กับ AI
ฉันมักจะเล่าเรื่องราวภายในของเราเกี่ยวกับการย้ายจาก Slack ไปยังClickUp Chatอยู่บ่อยครั้ง ทุกคนต่างก็เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น เราล้มเหลวในครั้งแรกที่พยายามย้ายทีละทีม มันไม่ได้ผลเลย จากนั้นทันทีที่เราตัดสินใจอย่างกล้าหาญและเด็ดขาด ประกาศอย่างชัดเจนว่าในวันหนึ่ง Slack จะถูกยกเลิกและทุกคนต้องย้ายไปใช้ ClickUp Chat ทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริง! Slack หายไป ทุกคนย้ายเรียบร้อย และมันยอดเยี่ยมมาก ตอนนี้เรามีประสบการณ์ AI ที่น่าอัศจรรย์ใน ClickUp Chat ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อน
ผมเข้าใจดีว่าความเฉื่อยของสถานะเดิมนั้นมีพลังมาก แต่ทิศทางของอนาคตการทำงานต้องการแผนที่กล้าหาญและมีเป้าหมายชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำ เราต้องตระหนักว่าปัญหาการขยายตัวของพื้นที่ทำงาน (Work Sprawl) นั้นเกิดขึ้นจากการขาดแนวทางจากผู้บริหารระดับสูงต่างหาก
เดอะ เมทริกซ์: แผนแม่บทสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
มีกรอบการทำงานที่ผมใช้อยู่—เป็นเหมือนเมทริกซ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI มันไม่ใช่การไล่ตามสิ่งที่น่าสนใจหรือเพิ่มเครื่องมือมากขึ้น แต่มันเกี่ยวกับ:
- รวมศูนย์พื้นที่ทำงานของคุณ: ข้อมูลที่กระจัดกระจายคือจุดอ่อนของ AI นำงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว—พื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการอย่างแท้จริง
- ให้ความสำคัญกับบริบท: AI ต้องการบริบทเพื่อสร้างคุณค่า เชื่อมโยงข้อมูล กระบวนการ และการสนทนาของคุณ
- เสริมพลังให้กับผู้นำด้านการปฏิบัติงาน: ค้นหาบุคคลในองค์กรของคุณที่คิดอย่างเป็นระบบ—มอบเวทีให้พวกเขาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
- การเป็นผู้นำที่กล้าหาญและมุ่งเน้นจากบนลงล่าง: กำหนดวิสัยทัศน์ ตัดสินใจ และสื่อสาร "เหตุผล" อย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนจากล่างขึ้นบน: การเปลี่ยนแปลงคือกีฬาทีม ให้ทีมของคุณมีอำนาจในการทดลอง สร้าง และแบ่งปันสิ่งที่ได้ผล
- ทำซ้ำและขยายผล: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ วัดผลกระทบ และขยายสิ่งที่ได้ผล
เมื่อ AI ถูกนำมาใช้บนข้อมูลที่กระจัดกระจายและแยกส่วนกัน ก็เหมือนกับการขอให้เชฟทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่กระจัดกระจายอยู่ในครัว 18 แห่ง แต่เมื่อคุณรวมพื้นที่ทำงานและบริบทของคุณเข้าด้วยกัน—พื้นที่ทำงาน AI ที่แท้จริง—AI สามารถทำตามสัญญาของมันได้: การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก การทำงานอัตโนมัติ และการปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ นี่คือเหตุผลที่การแก้ปัญหาการขยายตัวของพื้นที่ทำงานด้วย AI ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพ—แต่เป็นการปลดล็อกวิธีการทำงานแบบใหม่ทั้งหมด
ความแตกต่างของ ClickUp: ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้จริงเพื่อคุณ
เมื่อฉันพูดคุยกับทีมเกี่ยวกับ AI ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความกระตือรือร้น แต่เป็นการนำไปปฏิบัติ ทุกคนต้องการเครื่องมือที่ฉลาดขึ้น แต่หากไม่มีการเข้าถึงบริบทที่แท้จริง—สิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ สิ่งที่ได้มีการพูดคุยไปแล้ว และสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นต่อไป—AI ส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่เชื่อมโยงและไม่น่าประทับใจ
นั่นคือจุดที่ClickUp Brain เข้ามาช่วย เพราะมันทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จึงเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ มันดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายของคุณ เพื่อนำเสนอคำตอบที่อ้างอิงจากความเป็นจริง ไม่ใช่การคาดเดา
และมันยืดหยุ่น คุณสามารถสลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำได้—เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ—ตามที่คุณต้องการในขณะนั้น ต้องการร่างอย่างรวดเร็ว? สรุปอย่างชาญฉลาด? หรือเหตุผลเชิงลึก? คุณมีตัวเลือกมากมาย โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการของคุณเลย
จากนั้นก็มีClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถพูดคุย และมันฟัง—อย่างแท้จริง ด้วยฟีเจอร์Talk to Textคุณสามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจของคุณและเปลี่ยนให้เป็นการอัปเดต งาน เอกสาร—อะไรก็ตามที่คุณต้องการ มันรับรู้บริบท เปิดใช้งานตลอดเวลา และฉลาดขึ้นเมื่อคุณใช้งานมากขึ้น
ไม่ใช่แค่ AI เพื่อ AI เท่านั้น แต่เป็น AI ที่ทำให้งานของคุณดีขึ้นจริงๆ
การปฏิวัติวัฒนธรรม: การสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้น 10 เท่า
อนาคตของการทำงานไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีขึ้นเท่านั้น—แต่มันเกี่ยวกับทัศนคติใหม่ด้วย ผมเชื่อว่าอนาคตคือโลกที่มนุษย์บริหารมนุษย์ และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนบริหารตัวแทน นั่นคือวิธีที่คุณเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานได้ถึง 10 เท่า
แต่คุณไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว มันคือการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ที่ ClickUp เราจัดเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันศุกร์ให้กับพนักงานขายของเราเพื่อสร้าง AI นั่นเป็นแนวคิดที่ดูไร้สาระ: การนำพนักงานขายออกจากพื้นที่ขาย ออกจากกิจกรรมที่สร้างรายได้ เพื่อมาสร้าง AI แต่นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะเสริมพลังให้ทุกคนสามารถทำงานอัตโนมัติได้ 30-40% ของงานและปลดปล่อยเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่า
นั่นคือการปฏิวัติทางวัฒนธรรม บริษัทและผู้นำที่ทำเช่นนั้นจะเห็นบริษัทของตนเติบโตขึ้น 10 เท่าและประสบความสำเร็จ
ไอทีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนสิ่งนี้ได้ ผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นที่รู้รายละเอียดของงานของพวกเขา บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะมอบอำนาจให้พนักงานทุกคนคิดเหมือนผู้ก่อตั้ง สร้างกระบวนการทำงานและตัวแทนของตนเอง และขับเคลื่อนนวัตกรรมจากระดับพื้นฐาน
การเอาชนะความต้านทาน: บทบาทของผู้นำในกลุ่มเพื่อน
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก ฉันจะกลับไปยกตัวอย่างการย้ายจาก Slack ไปยัง ClickUp Chat ใช่ มีความต้านทาน—ผู้คนต้องการอีโมจิที่ปรับแต่งเองและอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย เมื่อเราตัดสินใจย้ายอย่างเด็ดขาดทั่วทั้งบริษัทเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ และเครดิตมากมายต้องยกให้กับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างกระตือรือร้น
คุณต้องค้นหาผู้คนที่อยู่ในบริษัทของคุณซึ่งคิดอย่างเป็นระบบโดยธรรมชาติ และมอบเวทีให้พวกเขาเพื่อช่วยให้บริษัทของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า การมอบอำนาจให้กับผู้นำการดำเนินงานเป็นกุญแจสำคัญ พวกเขาจะกลายเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเพื่อนร่วมงานปรับตัวและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแค่คำสั่งจากบนลงล่าง แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องการทั้งการนำทางจากผู้นำและการสนับสนุนจากฐานราก
ผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง: จากความหงุดหงิดสู่ความลื่นไหล
ตั้งแต่ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตาตัวเอง การประชุมที่เคยเกี่ยวกับการปรับให้สอดคล้องกัน ตอนนี้กลายเป็นการกระทำ AI นำเสนอข้อมูลเชิงลึกก่อนที่ฉันจะถาม ตัวแทนใช้เวลาน้อยลงในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการขาย ความหงุดหงิดถูกแทนที่ด้วยความลื่นไหล
แล้วลูกค้าของเราล่ะ? ผู้ที่ยอมรับแนวทางนี้ก็จะเห็นผลลัพธ์เดียวกัน มันไม่ง่ายเลย การคลายความยุ่งเหยิงจากการทำงานที่สะสมมาหลายปีไม่เคยง่าย แต่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ความเป็นผู้นำที่กล้าหาญ และความเต็มใจที่จะลงทุนในวัฒนธรรมองค์กร มันก็เป็นไปได้
และตัวเลขก็ยืนยันเรื่องนี้ จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Forrester พบว่าทีมที่ใช้ ClickUp ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ถึง 384% และประหยัดเวลาได้ 92,400 ชั่วโมงภายในปีที่ 3
สรุป: เวลาที่ต้องลงมือคือตอนนี้
การขยายตัวของงานเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการทำงานในยุคปัจจุบัน แต่มันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ระบบที่เต็มไปด้วยบริบท และกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานสามารถเรียกคืนเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เปิดตัวนวัตกรรม และสร้างสถานที่ทำงานที่เหมาะกับทุกคนได้
ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสะท้อนคิด: การขยายตัวของงาน (Work Sprawl) ปรากฏขึ้นที่ใดในองค์กรของคุณ? มีแนวทางที่กล้าหาญเพียงหนึ่งอย่างที่คุณสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสนี้เพื่อรวมบริบทและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมของคุณ?
อนาคตเป็นของผู้ที่แก้ไขปัญหาการขยายตัวของที่ทำงาน—หนึ่งแพลตฟอร์ม หนึ่งศูนย์กลาง AI การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทีละขั้นตอน