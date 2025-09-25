การแก้ปัญหาการทำงานที่กระจายตัว: หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมโซลูชันของ ClickUp พูดถึง AI และอนาคตของการทำงาน

หนึ่งวันในชีวิตของการขยายตัวของการทำงาน
เวลา 9:00 น. ของวันจันทร์ คุณเปิดแล็ปท็อปของคุณ และได้รับการต้อนรับทันทีด้วยกระสุนของคำแจ้งเตือน—Slack, Outlook, Jira, Salesforce, Google Docs, และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกนับสิบ
คุณใช้เวลา 30 นาทีแรกไปกับการรวบรวมข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พอถึงเที่ยงวัน คุณก็สลับใช้เครื่องมือถึง 15 อย่าง ไล่ตามคนสามคนเพื่ออัปเดตสถานะ และคัดลอกข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งด้วยมือ พอถึงสิ้นวัน คุณก็ตระหนักว่าคุณใช้เวลาไปกับการจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่กระจัดกระจายและการสลับบริบทมากกว่าการทำงานที่มีความหมายจริงๆ
นี่คือการขยายตัวแบบไร้ทิศทางในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และมันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และขวัญกำลังใจของพนักงาน ผมเคยประสบกับมันด้วยตัวเอง เคยต่อสู้กับมัน และตอนนี้ที่ClickUp ผมกำลังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เอาชนะปัญหานี้ได้อย่างถาวร
งานวิจัยล่าสุดสนับสนุนเรื่องนี้: การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดของ Forrester™ พบว่าองค์กรที่ใช้ ClickUp ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 384%ภายในสามปี ช่วยประหยัดเวลาของทีมไปหลายพันชั่วโมงที่เคยสูญเสียไปกับกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายและขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือ
แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติ—พวกมันสะท้อนความเป็นจริงที่ฉันได้สัมผัสด้วยตัวเอง
ยุคแรกเริ่ม: การขยายตัวของการทำงานเป็นเรื่องปกติ
ก่อนเข้าร่วมกับ ClickUp ฉันเคยเป็นผู้นำทีมระบบธุรกิจที่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพและการลงทุนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เราเป็นเจ้าของเครื่องมือ SaaS ทุกประเภทที่มีอยู่—บัญชี, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการการลงทุน, วิศวกรรม, การตลาด, อะไรก็ตามที่คุณนึกออก แต่ละแผนกมีแพลตฟอร์มโปรดของตัวเอง และไม่มีแผนกไหนที่สื่อสารกัน
ผลลัพธ์คืออะไร? ซิลอสทุกที่
ผมเคยเห็นทีมสนับสนุนหรือทีมการตลาดเดินไปหาทีมวิศวกรรม ทำให้การทำงานของนักพัฒนาถูกขัดจังหวะเพียงเพื่อขออัปเดตสถานะ เราพยายาม "แก้ไข" ปัญหานี้ด้วยการนำ Jira มาใช้กับทีมการตลาด พวกเขาใช้มันสำหรับการฝึกอบรม แล้วก็กลับไปใช้กระดานไวท์บอร์ดเหมือนเดิม ทำไม? เพราะเครื่องมือนั้นไม่เข้ากับกระบวนการทำงานหรือภาษาที่พวกเขาใช้ มันเป็นกรณีคลาสสิกของฝ่ายไอทีที่บังคับใช้โซลูชันที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นงาน
ประสบการณ์นี้สอนให้ฉันสองอย่าง:
- การแตกแยกไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือ—แต่เป็นเรื่องของบริบทและวัฒนธรรม
- การบังคับให้ทีมต้องปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ (แทนที่จะเป็นในทางกลับกัน) เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการต่อต้านและความพยายามที่สูญเปล่า
ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้: การค้นพบพลังของการบรรจบกัน
เมื่อฉันเห็น ClickUp เป็นครั้งแรก มันเหมือนกับว่ามีแสงสว่างวาบขึ้นมาในหัว
นี่คือแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของทุกทีม แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพียงพอที่จะทำลายกำแพงกั้นระหว่างทีมต่างๆ เป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถจินตนาการถึงโลกที่งานหนึ่งสามารถอยู่ในทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิศวกรรม โดยที่บริบทไม่สูญหายไปในระหว่างการแปล และที่ซึ่งทีมต่างๆ สามารถทำงานในภาษาของตนเองได้โดยไม่สูญเสียภาพรวมที่ใหญ่กว่า
แต่เวทมนตร์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในฟีเจอร์ต่างๆ แต่อยู่ในปรัชญา: สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับตัวเข้ากับผู้คน ไม่ใช่ให้ผู้คนปรับตัวเข้ากับพื้นที่ทำงาน นั่นคือวิธีเดียวที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน
ทำไมการขยายตัวแบบไร้ทิศทางยังคงอยู่: มุมมองมนุษย์ของการแยกส่วน
มาพูดกันตามตรง: ทีมต่าง ๆ ไม่ต้องการที่จะสูญเสียการควบคุมเครื่องมือของพวกเขาไป นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติ การเลือกเครื่องมือไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับตัวตนและความเป็นอิสระของทีมด้วย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีองค์กรที่การนำมาใช้ของซอฟต์แวร์มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานดิจิทัล นั่นคือเหตุผลที่โครงการ "การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล" จำนวนมากล้มเหลว—พวกเขามองข้ามองค์ประกอบของมนุษย์
วงจรนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: ฝ่ายไอทีพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐาน หน่วยงานธุรกิจต่อต้าน และโซลูชันเฉพาะจุดใหม่ๆ ก็ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ ผลลัพธ์คืออะไร? ซิลอมากขึ้น ความขัดแย้งมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาด้วยมือมากขึ้น
ความท้าทายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรายงานการศึกษาปี 2025เกี่ยวกับผลกระทบข้างเคียงของการดิจิทัลไลเซชัน องค์กรต้องเผชิญกับ "ภาระหน้าที่ล้นมือ" ซึ่งภาระในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายและการขยายตัวของเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเสื่อมลง เมื่อเครื่องมือดิจิทัลเพิ่มขึ้น ความต้องการในความสนใจและพลังงานของพนักงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การสร้างพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีบริบทที่สมบูรณ์มีความสำคัญมากกว่าที่เคย
วิธีเดียวที่จะออกไปได้คือ พบทีมในที่ที่พวกเขาอยู่, ช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่สามารถทำได้, และจากนั้นนำทางพวกเขา—ก้าวต่อก้าว—ไปสู่แนวทางที่รวมเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นในการทำงาน
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเครื่องมือมากเกินไป—แต่มันเกี่ยวกับการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาพนักงานโดยเฉลี่ยสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันถึง 1,200 ครั้งต่อวัน สูญเสียเวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อกลับมาโฟกัสอีกครั้ง
พรมแดนใหม่: การขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI และบทบาทสำคัญของบริบท
เมื่อเราเริ่มควบคุมการแพร่กระจายของแอปพลิเคชันได้บ้างแล้ว ปัญหา AI ก็เข้ามาแทนที่ ทันใดนั้น ทุกทีมต่างต้องการเครื่องมือ AI ของตัวเอง แต่มีข้อควรระวังคือ AI จะดีได้เพียงเท่าที่มันสามารถเข้าถึงบริบทได้เท่านั้น
หาก AI ของคุณไม่ทราบข้อมูลอัปเดตโครงการล่าสุด การสนทนากับลูกค้า หรือลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ มันก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกแยกส่วนอีกชิ้นหนึ่ง—ซึ่งยิ่งทำให้ การขยายตัวของ AI ที่ไร้ทิศทาง แย่ลง และเพิ่มความสับสนรวมถึงภาระงานที่ต้องทำด้วยมือมากขึ้น
AI จะดีได้เพียงเท่าที่บริบทที่มันเข้าถึงได้เท่านั้น หาก AI ของคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจของคุณ มันก็เป็นเพียงวัตถุแวววาวอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้น
การก้าวหน้าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อ AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับที่ทำงานของคุณ โดยโหลดและอัปเดตบริบทโดยอัตโนมัติในเวลาจริง นั่นคือตอนที่คุณเปลี่ยนจาก "AI เป็นสิ่งที่น่าสนใจ" เป็น "AI เป็นคู่ค้าที่แท้จริงในการทำงาน"
สิ่งที่ต้องใช้: ข้อกำหนดทางเทคนิคและองค์กรสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วย AI
แต่การบรรลุการบรรจบกันของปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเครื่องมือใหม่มาใช้เท่านั้น มันต้องการ:
- สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบรวมศูนย์: งานทั้งหมด การสื่อสาร และความรู้ของคุณต้องอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้
- การป้อนข้อมูลตามบริบทแบบเรียลไทม์: AI ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้—ไม่มีข้อมูลล้าสมัยหรือการอัปโหลดด้วยตนเองอีกต่อไป
- การวางแผนกระบวนการ: คุณต้องเข้าใจและบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณเพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเสริมได้ ไม่ทำให้เสียหาย
- วัฒนธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง: ทีมต้องเปิดรับการทดลอง การเรียนรู้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน
ที่ ClickUp เราลงทุนอย่างมากในการสร้างแพลตฟอร์มที่บริบทมีความสดใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้เสมอ ตัวแทน AI ของเราไม่เพียงแค่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ ทำงานประจำให้เป็นระบบ และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณ
นี่คือภาพสรุปของข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ AI ที่ประสบความสำเร็จ:
กรณีศึกษา: จากความขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบสู่การหลอมรวม—ก่อนและหลัง
เพื่อเข้าใจอย่างแท้จริงถึงต้นทุนของ Work Sprawl และพลังของการรวมศูนย์ คุณต้องเห็นมันทำงานจริง นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดระดับโลกหนึ่งทีมเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานที่แยกส่วนและเครื่องมือที่กระจัดกระจาย ไปสู่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคืนเวลาให้กับผู้สร้างสรรค์
ก่อน:
ทีมการตลาดระดับโลกจัดการแคมเปญผ่านเครื่องมือหกตัว การอัปเดตโครงการสูญหายในเธรดอีเมล ไฟล์สร้างสรรค์อยู่ใน Dropbox และการรายงานเป็นฝันร้ายที่ต้องทำด้วยมือ เครื่องมือ AI ถูกนำมาทดลองใช้ แต่แต่ละตัวต้องอัปโหลดบริบทด้วยตนเองและถูกเลิกใช้อย่างรวดเร็ว
หลังจาก:
ทีมได้ย้ายไปใช้ ClickUp ซึ่งช่วยให้สามารถรวมโครงการ เอกสาร และการสื่อสารไว้ด้วยกันได้ ตัวแทน AI จะติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ สร้างรายงานสถานะรายสัปดาห์ และแม้กระทั่งร่างบรีฟสร้างสรรค์ตามข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์ การประชุมสถานะสั้นลง การรายงานเป็นระบบอัตโนมัติ และทีมมีเวลาในการสร้างสรรค์มากขึ้น และน้อยลงในการตามหาข้อมูล
ผลกระทบของการรวมตัวของปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงนั้นน่าทึ่งมาก องค์กรที่ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานของตนจะเห็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลถึง 40%!
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง: พลังแห่งชัยชนะทีละน้อย
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเห็นคือการพยายาม "ต้มมหาสมุทร" ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วย AI แทนที่จะทำเช่นนั้น ฉันสนับสนุนการได้รับ ชัยชนะทีละน้อย: การค้นหาขั้นตอนการทำงานเฉพาะที่ AI สามารถสร้างคุณค่าที่จับต้องได้และทันที
ฉันจะไม่มีวันลืมงาน Secret Supper ที่เม็กซิโกซิตี้ ฉันได้สาธิตตัวแทนที่ทำการให้คะแนนการโทรขายโดยอัตโนมัติโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฉันได้สร้างหลักฐานแนวคิดที่แทนที่การตรวจสอบด้วยมือหลายชั่วโมง ปฏิกิริยาเป็นอย่างไร? ทุกคนอ้าปากค้าง ทันใดนั้น AI ก็ไม่ใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไป—มันถูกนำไปใช้จริง ผู้คนสามารถเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงงานประจำวันของพวกเขาอย่างไร
ช่วงเวลา "อ๋อ" เหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการเอาชนะความต้านทาน แสดงให้เห็น อย่าบอก
ทำให้เป็นจริง, มีความเกี่ยวข้อง, และง่ายต่อการนำไปใช้.
การจัดการการเปลี่ยนแปลง: กรอบแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ไม่ใช่แค่โครงการทางเทคนิคเท่านั้น—แต่เป็นโครงการทางวัฒนธรรมด้วย ความสำเร็จต้องการทั้ง การมีส่วนร่วมจากระดับล่างขึ้นบน และ การสนับสนุนจากระดับบนลงล่าง
คู่มือการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา:
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ระบุผู้สนับสนุน ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้มีอิทธิพลในแต่ละทีม
- แผนการสื่อสาร: แบ่งปัน "เหตุผล" "วิธีการ" และ "ประโยชน์ที่ฉันจะได้รับ" ในทุกขั้นตอน
- โครงการนำร่อง: เริ่มต้นจากขนาดเล็ก วัดผลกระทบ และเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- ตัวชี้วัดสำหรับการนำไปใช้: ติดตามการใช้งาน ความพึงพอใจ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่การเข้าสู่ระบบ
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: สร้างช่องทางให้ทีมสามารถแบ่งปันสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
เหนือสิ่งอื่นใด มันคือการช่วยให้ผู้คนมองเห็นตัวเองในอนาคตที่คุณกำลังสร้างขึ้น
เคล็ดลับพิเศษ: บริบทที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
พลังที่แท้จริงของClickUp—และอนาคตของการทำงาน—อยู่ที่ บริบทที่รวมเป็นหนึ่งเดียว เมื่อทุกงาน ความรู้ และการสื่อสารของคุณอยู่ในที่เดียว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้จริงๆ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี—การรวมตัวของ AIกำลังพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาแก้พิษสำหรับกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย ช่วยให้ทีมลดภาระทางความคิด เร่งการดำเนินงาน และปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการ ลดภาระทางความคิด การทำลายกำแพงระหว่างแผนก และการเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆ ทำงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น มันคือการสร้างพื้นที่ทำงานที่นวัตกรรมสามารถเบ่งบานได้—เพราะทุกคนกำลังทำงานตามแนวทางเดียวกัน
นั่นคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในวันนี้ ในโลกที่จมอยู่ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และ AI ที่ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุด ClickUp ได้รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน นี่คือ Converged AI Workspace แห่งแรกของโลก นี่คือ AI ที่ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือ—แต่ยังผสานรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
นั่นคือคำสัญญาของ ClickUp Brain
ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทในการใช้งานจริง
ไม่เหมือนกับผู้ช่วยเสมือนทั่วไป ClickUp Brain เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างแท้จริง มันเข้าใจโครงการของคุณเพราะอยู่ในนั้น—สรุปบันทึกการประชุม สร้างการอัปเดต อัตโนมัติงาน และแสดงปัญหาที่ขัดขวางพร้อมบริบทครบถ้วน และเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ คุณสามารถสลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ—ChatGPT, Claude, Gemini, และอื่นๆ—เลือกความเร็ว ความละเอียดอ่อน หรือความลึกซึ้งได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณ
และด้วย ClickUp Brain MAX คุณปลดล็อกได้มากยิ่งขึ้น:
พูดเป็นข้อความ, ซึ่งจับความคิดของคุณขณะที่คุณพูดและเปลี่ยนเป็นงาน, บันทึก, หรือเอกสารทันที—ไม่ต้องพิมพ์เลย.
การรับรู้บริบท, ความยืดหยุ่นของแบบจำลอง, การแปลงเสียงเป็นข้อความ, และพื้นที่ทำงานแบบรวม—นี่คือวิธีที่คุณเปลี่ยน AI จากเครื่องมือเสริมให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทาง AI ขององค์กร
การมองเห็นเส้นทาง: จากความแผ่ขยายสู่การรวมตัว
จินตนาการถึงแผนภาพง่าย ๆ:
- ซ้าย: เครือข่ายที่ยุ่งเหยิงของแอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกัน แต่ละแอปมีข้อมูลและกระบวนการทำงานของตัวเอง
- กลาง: กรวยที่แสดงถึงการย้ายถิ่นของงาน ความรู้ และการสื่อสารเข้าสู่แพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว
- ขวา: พื้นที่ทำงานแบบบูรณาการเดียวที่ตัวแทน AI ทำงานบนบริบทสด โดยอัตโนมัติ ให้คำแนะนำ และเร่งการทำงาน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (และวิธีหลีกเลี่ยง)
การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ไม่ใช่แค่การเปิดใช้งานเครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการแนะนำ การบูรณาการ และการวัดผลอย่างเหมาะสม ผู้นำมักสะดุดล้มในสามวิธีที่สามารถคาดการณ์ได้:
|หลุมพราง
|แนวทางที่ดีกว่า
|การบังคับใช้เครื่องมือใหม่โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีม
|ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ร่วมกันสร้างกระบวนการทำงาน และทดลองใช้งานก่อนขยายผล
|การปฏิบัติต่อ AI ราวกับเป็นเพียงส่วนเสริมแทนที่จะเป็นความสามารถหลัก
|ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันและรับรองว่าสามารถเข้าถึงบริบทแบบเรียลไทม์ได้
|วัดความสำเร็จจากการเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่ผลลัพธ์
|ติดตามผลกระทบทางธุรกิจ — เวลาที่ประหยัดได้, ข้อผิดพลาดที่ลดลง, นวัตกรรมที่ถูกปลดล็อก
มองไปข้างหน้า: วิสัยทัศน์ของฉันสำหรับอนาคตของการทำงาน
ผมเชื่อว่าเรากำลังอยู่บนจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ ในอีก 2–3 ปีข้างหน้า ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นสมาชิกในทีมของเราอย่างเต็มตัว—พร้อมทำงานตลอดเวลา เข้าใจบริบท และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แต่มีข้อแม้อยู่ว่า: องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการผสานรวม
พวกเขาจะรวมเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และความรู้ของพวกเขาเข้าด้วยกัน, สร้างพื้นที่อุดมสมบูรณ์ให้ AI เติบโต.
โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการปลดล็อกระดับใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ ความรวดเร็ว และการทำงานร่วมกัน ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการตกหลุมพรางของ "AI Sprawl" โดยการเพิ่มเครื่องมือมากขึ้นโดยไม่แก้ไขปัญหาการแยกส่วนที่ซ่อนอยู่
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้คนยังคงเชื่อว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในความเป็นจริง การทำหลายอย่างพร้อมกันเพียงแค่เพิ่มต้นทุนของการสลับบริบทเท่านั้น เมื่อสมองของคุณกระโดดไปมาระหว่างแท็บ แชท และรายการตรวจสอบ การโฟกัสอย่างลึกซึ้งจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ClickUpช่วยให้คุณทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยดึงทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว!
กำลังทำงานอยู่ แต่ต้องการตรวจสอบอินเทอร์เน็ตใช่ไหม? แค่ใช้เสียงของคุณและขอให้ClickUp Brain MAXค้นหาเว็บจากหน้าต่างเดียวกันได้เลย ต้องการพูดคุยกับ Claude และปรับแต่งร่างงานที่คุณกำลังทำอยู่ใช่ไหม? คุณสามารถทำได้เช่นกัน โดยไม่ต้องออกจาก Workspace ของคุณ!
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—คิดถึงการแชท, เอกสาร, งาน, แดชบอร์ด, LLM หลายตัว, การค้นหาเว็บ, และอื่น ๆ—อยู่ในที่เดียว Converged AI Workspace พร้อมใช้งาน!
คำแนะนำสำหรับผู้นำ: คำแนะนำแบบก้าวต่อก้าว
การเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องอาศัยการกระทำในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความก้าวหน้า. นี่คือขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งผู้นำสามารถนำไปใช้เพื่อชี้นำทีมของตนให้ผ่านการนำไปใช้:
- เริ่มต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของทีมคุณ อย่าบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง—ร่วมกันสร้างมันขึ้นมา
- วางแผนกระบวนการทำงานของคุณ ระบุจุดที่บริบทสูญหายและจุดที่ AI สามารถเพิ่มคุณค่าได้
- ทดลอง, วัดผล, ปรับปรุง เริ่มต้นด้วยการทดลองขนาดเล็ก, ติดตามผลลัพธ์, และปรับปรุงก่อนขยายผล
- ลงทุนในบริบท ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI ของคุณมีการเข้าถึงข้อมูลสดที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ หากไม่เช่นนั้น คุณก็แค่เพิ่มเสียงรบกวน
- ทำให้เป็นความร่วมมือของทีม ผสานการทดลองจากระดับล่างขึ้นบนเข้ากับการนำและการสนับสนุนจากระดับบนลงล่าง
- เฉลิมฉลองชัยชนะ แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จเพื่อสร้างแรงผลักดันและความไว้วางใจ
- อย่ายอมแพ้ต่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จงมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ มีความถ่อมตน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หากฉันสามารถย้อนกลับไปและทำสิ่งหนึ่งให้แตกต่างออกไปได้ สิ่งนั้นคือการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการทดลองและการเรียนรู้ อนาคตเป็นของผู้ที่สามารถปรับตัวได้—และช่วยให้ทีมของพวกเขาทำเช่นเดียวกัน
บทสรุป: เส้นทางข้างหน้า
การขยายตัวของงานเป็นปัญหาที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ แต่ก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคเราเช่นกัน ด้วยการรวมเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และบริบทของเราให้เป็นหนึ่งเดียว—และด้วยการยอมรับ AI เป็นคู่ค้าที่แท้จริง—เราสามารถสร้างองค์กรที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอีกด้วย
การเดินทางไม่ง่าย แต่คุ้มค่า และหากประสบการณ์ของฉันสอนอะไรฉันได้บ้าง ก็คือสิ่งนี้: อนาคตของการทำงานจะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่กล้าที่จะรวมตัวกัน
เดวิน สโตกเกอร์ เป็นหัวหน้าสถาปัตยกรรมโซลูชันที่ ClickUp.ติดต่อเขาทาง LinkedInเพื่อดำเนินการสนทนาต่อ.